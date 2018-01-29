22:23 29 января

Догоняя «Армату»: немцы показали свою систему активной защиты танков

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall продемонстрировал кадры испытаний первого отечественного комплекса активной защиты бронетехники ADS.

По утверждению разработчиков, главное отличие их системы от других КАЗ заключается в небольшом размере поражающих элементов, которые выстреливаются навстречу противотанковой ракете. В довесок к этому, сам комплекс находится в верхней точке бронемашины, а угрожающий снаряд перехватывается в самый последний момент. Это уменьшает площадь разброса поражающих элементов. Благодаря этому, ADS менее опасен для солдат, которые могут находится возле бронированной машины в момент ее обстрела.




Специалисты Rheinmetall уверены, что их комплекс активной защиты можно установить на любую бронемашину. В зависимости от модификации, масса КАЗ может варьироваться от 145 до 600 кг.



Напомним, что новейший российский танк Т-14 на платформе "Армата" также получил систему активной защиты. Однако, на сегодняшний день единственным танком в мире, на который серийно устанавливается КАЗ, является израильский Merkava MK4.



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Комментарии 4

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  1. НЕКСУС Сегодня, 20:09
    Осталось платформу скомпановать аналогичную Армате и все...совсем ничего осталось. wassat
    НЕКСУС
  2. Egorovich Сегодня, 20:14
    Единственный танк в мире, на который серийно устанавливается КАЗ, является Меркава, но это будет ровно до того момента, когда серийно начнется выпускаться российский танк Т-14 и вся техника на платформе"Армата".
    Egorovich
    1. Hauptmann Emil Сегодня, 21:33
      А когда это произойдет? 5-10 лет не хватит , чтоб количество Армат сравнялось хотя бы с количеством Т-90 (про Т-72 вообще можно промолчать).
      Hauptmann Emil
  3. Mavrikiy Сегодня, 21:01
    Догоняя «Армату»: немцы показали свою систему активной защиты танков

    Ну немцы априори, догонять никого не будут. Кадры эффектные, КИНО.
    угрожающий снаряд перехватывается в самый последний момент. Это уменьшает площадь разброса поражающих элементов. Благодаря этому, ADS менее опасен для солдат, которые могут находится возле бронированной машины в момент ее обстрела.

    Похоже нужно было что то сказать, и сказали. А что сказали не суть важно.
    Mavrikiy
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