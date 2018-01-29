Догоняя «Армату»: немцы показали свою систему активной защиты танков

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall продемонстрировал кадры испытаний первого отечественного комплекса активной защиты бронетехники ADS.



По утверждению разработчиков, главное отличие их системы от других КАЗ заключается в небольшом размере поражающих элементов, которые выстреливаются навстречу противотанковой ракете. В довесок к этому, сам комплекс находится в верхней точке бронемашины, а угрожающий снаряд перехватывается в самый последний момент. Это уменьшает площадь разброса поражающих элементов. Благодаря этому, ADS менее опасен для солдат, которые могут находится возле бронированной машины в момент ее обстрела.









Специалисты Rheinmetall уверены, что их комплекс активной защиты можно установить на любую бронемашину. В зависимости от модификации, масса КАЗ может варьироваться от 145 до 600 кг.







Напомним, что новейший российский танк Т-14 на платформе "Армата" также получил систему активной защиты. Однако, на сегодняшний день единственным танком в мире, на который серийно устанавливается КАЗ, является израильский Merkava MK4.









