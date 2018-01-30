Кедми: США готовят тотальную блокаду России, пора ответить

Завершился Международный экономический форум во швейцарском Давосе. И завершился он весьма неоднозначно. Впервые американская делегация, которую возглавлял лично президент Дональд Трамп, не нашла поддержки даже в своих самых ближайших союзниках в Европе. Атмосфера была таковой, как-будто теперь каждый сам за себя.



Возможно, так и есть. Во всяком случае в этом уверен израильский политический и военный эксперт Яков Кедми. Он полагает, что Европа медленно, но верно выходит из под контроля США и становится самостоятельной.



Причина же приезда Трампа в Давос, согласно мнению Кедми, кроется в его желании убедить европейские страны активнее вкладываться в экономику США. При этом, американцы взяли твердый курс на тотальную блокаду России, в первую очередь экономическую. Яков Кедми считает такой шаг объявлением войны и надеется на решительные ответные действия нашей страны.











