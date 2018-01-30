10:23 30 января

Кедми: США готовят тотальную блокаду России, пора ответить

Завершился Международный экономический форум во швейцарском Давосе. И завершился он весьма неоднозначно. Впервые американская делегация, которую возглавлял лично президент Дональд Трамп, не нашла поддержки даже в своих самых ближайших союзниках в Европе. Атмосфера была таковой, как-будто теперь каждый сам за себя.

Возможно, так и есть. Во всяком случае в этом уверен израильский политический и военный эксперт Яков Кедми. Он полагает, что Европа медленно, но верно выходит из под контроля США и становится самостоятельной.

Причина же приезда Трампа в Давос, согласно мнению Кедми, кроется в его желании убедить европейские страны активнее вкладываться в экономику США. При этом, американцы взяли твердый курс на тотальную блокаду России, в первую очередь экономическую. Яков Кедми считает такой шаг объявлением войны и надеется на решительные ответные действия нашей страны.




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Комментарии 3

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  1. Vard Сегодня, 09:16
    У американцев есть выражение... закрасить себя в угол... Вот этим они и занимаются последнее время... С упорством достойным лучшего применения...
    Vard
  2. mkop Сегодня, 09:47
    Европа медленно, но верно выходит из под контроля США и становится самостоятельной.
    Очень сильно я в этом сомневаюсь.
    mkop
  3. БЛОНДИН Сегодня, 10:22
    Привезите Горбачёва в Россию!!!
    Пусть расскажет, покается и дальше Бог его сам осудит ...
    (он хоть и Иуда, но человек - не забирают его черти)
    А дальше уже правда по Кедми пора:

    США готовят тотальную блокаду России, пора ответить
    БЛОНДИН
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