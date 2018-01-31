Рассказы об оружии. Карабин М1А1

История этого весьма своеобразного оружия началась перед Второй мировой, в 1938 году. В армии США тогда решили перевооружить военнослужащих так называемой «второй линии» (экипажи боевых машин, расчёты орудий и прочие солдаты, которым по штату не положена «полноценная» винтовка) с самозарядных пистолетов на лёгкие карабины.Считалось, что карабин имеет большую эффективность и меньшие затраты на обучение солдат по сравнению с пистолетами.В 1941 году по заказу Армии США фирмой «Винчестер» был разработан новый патрон .30 (7,62×33 мм). Короткая пуля нового патрона с круглым носком имела достаточно посредственную баллистику, быстро теряя скорость. Патрон было сложно сравнивать с промежуточными патронами, которые снаряжаются остроносыми пулями, рассчитанными на ведение огня на сравнительно большие дальности.До сих пор среди специалистов ведутся споры о том, как правильно дать определение класса этого патрона. Скорее всего, наиболее подходящее то обозначение, которое было дано ему при принятии на вооружении — «карабинный» (Carbine), несмотря на то, что патрон использовался в единственном (на тот момент) образце оружия, для которого патрон был спроектирован.Под этот новый патрон фирмой Winchester и был разработан лёгкий самозарядный карабин.Легкое и довольно элегантное оружие. Удобное и ухватистое. Карабин был коротким, имел массу всего в 2,8 кг в снаряжённом виде, — то есть, был существенно легче, чем пистолеты-пулемёты того времени.В крайних случаях из него можно было стрелять с одной руки, как из пистолета. По сути это был пистолет-карабин, более похожий на такое оружие, как «Маузер» C96 или артиллерийский «Люгер».Карабин принял участие во Второй Мировой войне и пользовался успехом у пехотинцев, благодаря своим выдающимся качествам, в которые, правда, не входила хорошая прицельная дальность.М1 успешно применялся в ближнем бою, превосходя по кучности и меткости одиночного огня любые пистолеты-пулемёты того времени. Довольно мягкая по сравнению с винтовками отдача давала возможность вести частый огонь. Прицельная дальность стрельбы не превышала 275 м, что было связано с формой пули.Тем не менее, это было прекрасное оружие ближнего боя. Всего было выпущено более 6 миллионов карабинов М1А1.Об устройстве карабина расскажет, как всегда, Андрей Бондарь из клуба исторической реконструкции "Инфантерия".