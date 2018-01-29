В Госдуме предложили ввести ответственность за отказ считать бандеровцев нацистами

Надо просто принимать против такого рода фашистов, которые называются бандеровцы на Украине, то, что сделали поляки. Я давно уже предлагал принимать закон о наказании их в России, в том числе за отрицание того, что бандеровцы — это и есть нацисты

Они проявили на этой акции, которая вообще не касалась Украины, касалась Второй мировой войны, то, что они настоящие нацисты, которые были на той стороне баррикад. И вот сейчас они продолжают это дело, скрывая свои лица за балаклавами