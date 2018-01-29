22:20 29 января

В Госдуме предложили ввести ответственность за отказ считать бандеровцев нацистами

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предложил наказывать за отказ причислять бандеровцев к нацистам

В Госдуме предложили ввести ответственность за отказ считать бандеровцев нацистами


Реакция законодателя последовала после того, как украинские радикалы сорвали в городе Днепре (бывший Днепропетровск — прим.) памятное мероприятие по случаю 74-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады, заблокировав в Доме учителя ветеранов и детей.


Надо просто принимать против такого рода фашистов, которые называются бандеровцы на Украине, то, что сделали поляки. Я давно уже предлагал принимать закон о наказании их в России, в том числе за отрицание того, что бандеровцы — это и есть нацисты
— приводит РИА Новости слова Калашникова.

Он также подчеркнул, что радикалы, заблокировавшие ветеранов и детей, фактически представляют тех, против кого воевал СССР.

Они проявили на этой акции, которая вообще не касалась Украины, касалась Второй мировой войны, то, что они настоящие нацисты, которые были на той стороне баррикад. И вот сейчас они продолжают это дело, скрывая свои лица за балаклавами
— отметил парламентарий.

В пятницу сейм Польши принял поправку к закону об Институте национальной памяти, которая вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.


Использованы фотографии: https://foren.germany.ru/
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Комментарии 30

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  1. pjastolov Сегодня, 20:53
    В пятницу сейм Польши принял поправку к закону об Институте национальной памяти, которая вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.
    госдума на польшу смотрит? recourse своих мозгов нет? fool пора менять
    pjastolov
    1. Anarchist Сегодня, 21:00
      Володя, братка, таким нехитрым способом они в будущем будут наказывать всех инакомыслящих! Воспитывать нужно свою молодежь, а не в крайкрайности пускаться...
      Следующим шагом будет принятие закона об ответственности за отказ считать партию "Единая (коррумпированная) Россия" - Верховной!
      Anarchist
      1. влад66 Сегодня, 21:08
        Цитата: Anarchist
        Володя, братка, таким нехитрым способом они в будущем будут наказывать всех инакомыслящих!Следующим шагом будет принятие закона об ответственности за отказ считать партию "Единая (коррумпированная) Россия" - Верховной!

        Саня!Братка,а вот в этот раз я соглашусь с ними,инициатива то правильная и инакомыслие здесь не причем,у нас этих последышей бандер развелось тоже не мало и наглеют с каждым днем.Давно эту вакханалию прекращать надо. drinks
        влад66
        1. Anarchist Сегодня, 21:24
          Влад, дружище, тут с потребительские шаблоном отношения к жизни бороться нужно, тогда и уважение к предкам нашим, победившим фашизм, уважение только расти будет! А они подобными законами свои провалы замазать хотят...
          Anarchist
        2. Hauptmann Emil Сегодня, 21:29
          Полностью согласен. А то у нас некоторые медийные личности позволяют себе оправдывать бандеровцев. Плюс правохранители должны выявлять "скакунов" из числа находящихся в РФ (тех кто скандировал: "на гиляку, на ножы" ) и привлекать за призывы. А то они там скачут, а потом приезжают к нам на заработки.
          Hauptmann Emil
      2. pjastolov Сегодня, 21:08
        Цитата: Anarchist
        Следующим шагом будет принятие закона об ответственности за отказ считать партию "Единая (коррумпированная) Россия"

        так то ж памятник - кто ж его посадит?
        pjastolov
      3. iliitchitch Сегодня, 21:14
        Цитата: Anarchist
        Следующим шагом будет принятие закона об ответственности за отказ считать партию "Единая (коррумпированная) Россия" - Верховной!

        "единая россия" какая-то . Помнится , домик ещё был , наш дом-газпром . Преходяще всё это . Все эти ельцины-черномырдины-моникиявлинские-жириновские , и проч. интеллектуальный мусор . От перемены мест сумма-то не изменится . Не , не развалят нас буржуины , мелковаты по калибру .
        iliitchitch
      4. 210окв Сегодня, 21:46
        Саш.Самое противное что наши законодатели фактически признали что не могут ничего сделать в плане борьбы с украинским национализмом.Ну примут закон.Наказывать заочно.Тут они все паиньки и работодатели их принимают с объятиями.Вот закрыть границу ..А потом посмотрим как они заорут свое СУГС...
        Цитата: Anarchist
        Володя, братка, таким нехитрым способом они в будущем будут наказывать всех инакомыслящих! Воспитывать нужно свою молодежь, а не в крайкрайности пускаться...
        Следующим шагом будет принятие закона об ответственности за отказ считать партию "Единая (коррумпированная) Россия" - Верховной!
        210окв
    2. volodya Сегодня, 21:02
      Нацики и есть нацики! Как бы они не назывались,и где бы они не находились! Хоть на Украине, хоть в Польше ,хоть в прибалтике, да и у нас тоже есть. Давно пора садить!
      volodya
      1. pjastolov Сегодня, 21:09
        Цитата: volodya
        Давно пора садить!

        мудрое решение - и пожизненно
        pjastolov
      2. iliitchitch Сегодня, 21:38
        Цитата: volodya
        Нацики и есть нацики! Как бы они не назывались,и где бы они не находились! Хоть на Украине, хоть в Польше ,хоть в прибалтике, да и у нас тоже есть. Давно пора садить!

        Сатановский неплохо на эту тему сказал :"Как победить террористов?Убить их всех." А ведь , действительно , 7-миллиардная популяция голых обезьян , которые себя почему-то разумными называют , после 7миллионов убитых террористов не сильно пострадает , дарвинистски рассуждая . Взял в руки пушку против себе подобного - на свалку Истории , а не в Сочи на дурацкие переговоры .
        iliitchitch
    3. RASKAT Сегодня, 21:09
      Ага очередное бумагомарательство, типа закона о оскорблении Чувств Верующих, а как же оскорбления Чувств Не Верующих? А отрицание бога или не вере в него оскорбляет чувства верующих? fool
      Что блин в стране больше проблем нет? Или у нас засилие бандеровцев? Что то я как то не заметил. Или ГААГСКОГО суда над нацистами после ВОВ мало? Где бандеровцы по моему были осуждены так же как и нацисты, как их пособники.
      RASKAT
      1. фигвам Сегодня, 21:59
        RASKAT

        Нет, бандеровцы не осуждены как нацистская организация, Калашников прав.
        фигвам
    4. Симаргл Сегодня, 21:30
      Скорее изображает работу.
      Это как "защита чуйств верующих": акцент на верующих в светском (до этого времени - хотя бы формально) государстве.
      Символика и идеология, вроде как, запрещены - смысл запрещать частность? Имеющиеся Законы не работают?
      Стареет наша элита, падает и так низкий уровень профессионализма, а людей действительно достойных всё меньше.
      Симаргл
  2. iliitchitch Сегодня, 20:57
    Вот тем кретинам , родства непомнящим , с разинутыми ртами - морковку в глотку по самый массаракш , а не законы-недозаконы принимать . Точка .
    iliitchitch
  3. максим1987 Сегодня, 20:58
    Калашников тоже тот еще говорун. Не зря его Владимир Вольфович у Соловьева постоянно "обласкивает" hi
    максим1987
  4. Конин Сегодня, 21:00
    Это они показивоют какой размер у своей лошади в холке.
    Конин
  5. Немезида Сегодня, 21:01
    В России пора ввести смертную казнь,с конфискацией имущества, для террористов и их пособников,причислив к террористам русофобов всех мастей. В том числе и тех,кто звонит в посольство своих Украин и стучит на перемещение воинских частей России !
    Немезида
  6. Egorovich Сегодня, 21:05
    Всех кастрюлеголовых скакунов собрать в одну конюшню лет эдак на пять и пусть перевоспитываются. good
    Egorovich
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:05
    В Госдуме предложили ввести ответственность за отказ считать бандеровцев нацистами
    Ну вводите ответственность.А дальше что? Лысого как его Ковтун, что по нашему тв ошивается привлекут?
    Наблюдатель2014
  8. Геркулесыч Сегодня, 21:06
    Три года назад нужно было принять не просто решение о запрете националистических партий из укроины, но и конкретно, начать тотально вывозить или ликвидировать неадекватов или преступников, на чьих руках была кровь мирных жителей Донбасса!
    Геркулесыч
  9. bogart047 Сегодня, 21:07
    много чести и внимания для одной мрази из многих. В каждой стране пусть считают как хотят. Да и вообще... Даже в этой
    bogart047
  10. kefan Сегодня, 21:11
    Давно надо было это сделать.
    kefan
  11. Ecilop Сегодня, 21:11
    Воспитание и пропаганда должна быть. Что бы даже в страшном сне не приснилось, что бандеровцы хорошие. Тогда и не будет нужды в дебильных законах.
    Ecilop
    1. helmi8 Сегодня, 21:46
      Цитата: Ecilop
      Воспитание и пропаганда должна быть. Что бы даже в страшном сне не приснилось, что бандеровцы хорошие. Тогда и не будет нужды в дебильных законах.

      А все началось лет 30 назад, когда начали уничтожать Советскую систему образования и переписывать учебники... Сейчас в школе учат не мыслить и логически рассуждать, а просто тупо готовят к тестам. В США система ЕГЭ была введена в школах для слаборазвитых детей, у нас же ввели ее везде. Вот и имеем то, что посеяли. Молодежь собственной истории не знает...
      helmi8
  12. Стройбат запаса Сегодня, 21:29
    Что за бред? "Ответственность за отказ считать бандеровцев нацистами". Зашибись. Давайте наказывать тех, кто наступил в лужу и оставил грязные следы в подъезде. Но при этом не трогать того, кто эту лужу специально и сделал.
    Начните с того, что признайте нацистской и нелегитимной т.н. "власть" т.н. "украины"! Что толку бить по хвостам? Раз ПОКА нет возможности влупить по черепу за лужей, надо хоть тут бить, насколько возможно сильно.
    Стройбат запаса
  13. Дормидонт Сегодня, 21:37
    Достаточно отменить уголовную ответственность за уничтожение бандеровцев
    Дормидонт
  14. Был Мамонт Сегодня, 21:38
    Первое , что пришло в голову - депутата Госдумы , предложившего "тупой" закон лишать "зарплаты". Лучше, если гнать из депутатов. Увы, не слышал даже о проекте такого закона.
    Каким образом Калашников предполагает наказывать бандерофашистов из другого государства? Какова технология закона? А почему только из него?
    Был Мамонт
    1. Дормидонт Сегодня, 21:46
      и чем укройенские фашисты хуже прибалтийских или румынских?
      Дормидонт
  15. Гардамир Сегодня, 21:52
    За отказ считать госдуму власовской всех расстреливать. а если серьёзно у нас в стране настолько всё хорошо, что теперь можно обсуждать всякую ерунду?
    Гардамир
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