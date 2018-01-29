В Госдуме предложили ввести ответственность за отказ считать бандеровцев нацистами
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предложил наказывать за отказ причислять бандеровцев к нацистам
Реакция законодателя последовала после того, как украинские радикалы сорвали в городе Днепре (бывший Днепропетровск — прим.) памятное мероприятие по случаю 74-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады, заблокировав в Доме учителя ветеранов и детей.
Он также подчеркнул, что радикалы, заблокировавшие ветеранов и детей, фактически представляют тех, против кого воевал СССР.
В пятницу сейм Польши принял поправку к закону об Институте национальной памяти, которая вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.
Реакция законодателя последовала после того, как украинские радикалы сорвали в городе Днепре (бывший Днепропетровск — прим.) памятное мероприятие по случаю 74-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады, заблокировав в Доме учителя ветеранов и детей.
Надо просто принимать против такого рода фашистов, которые называются бандеровцы на Украине, то, что сделали поляки. Я давно уже предлагал принимать закон о наказании их в России, в том числе за отрицание того, что бандеровцы — это и есть нацисты— приводит РИА Новости слова Калашникова.
Он также подчеркнул, что радикалы, заблокировавшие ветеранов и детей, фактически представляют тех, против кого воевал СССР.
Они проявили на этой акции, которая вообще не касалась Украины, касалась Второй мировой войны, то, что они настоящие нацисты, которые были на той стороне баррикад. И вот сейчас они продолжают это дело, скрывая свои лица за балаклавами— отметил парламентарий.
В пятницу сейм Польши принял поправку к закону об Институте национальной памяти, которая вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.
Использованы фотографии: https://foren.germany.ru/
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