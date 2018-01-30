"Пассажиры смогут летать на "сверхзвуке", только если удешевить летный час"

Владимир Путин посетил Казанский авиазавод имени Горбунова, ему продемонстрировали семиминутный полет нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика – ракетоносца Ту-160М "Петр Дейникин". Ту-160 – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970–1980-х годах, стоит на вооружении с 1987 года.По праву считается, что Ту-160 является самым крупным сверхзвуковым самолетом. Его серийное производство было прекращено в 1992 году. Но в 2014 году после капитального ремонта и модернизации стратегический бомбардировщик совершил первый полет, а затем министр обороны Сергей Шойгу заявил о возобновлении производства ракетоносца.Испытательные полеты продолжились экипажами Казанского авиационного завода им. Горбунова. Не обошлось без казусов, пока наши "белые лебеди" летали над нейтральными водами Баренцева и Норвежских морей – их вылетели сопровождать британские истребители, а затем и ВВС Франции сопровождали российские Ту-160 над Ла-Маншем. Серийное производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2 начнется с 2023 года. Как свидетельствуют эксперты, это самолет с абсолютно новой "начинкой", но старым обликом планера, его эффективность увеличилась в 2,5 раза по сравнению с предшественником.Президент остался под впечатлением и выразил уверенность, что такой, но пассажирский самолет, был бы очень востребован у нас в стране, учитывая ее размеры и дальность полетов. Желание иметь пассажирский лайнер на основе военного выражали с середины 2000-х иностранные заказчики. Когда же появилась информация о возрождении Ту-160, в ОАК и "Рособоронэкспорт" поступил ряд официальных писем от потенциальных покупателей.Как сообщало ранее Накануне.RU, в числе потенциальных заказчиков называются: арабский шейх и миллионер из Австралии и "далеко не бедный житель Греции". Таким образом, идея массового пассажирского сверхзвукового самолета может осуществиться только как "игрушка для богатых" и воплотиться в сверхзвуковой бизнес-джет?Бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Алексей Горяшко в интервью Накануне.RU рассказал, что идея сверхзвукового пассажирского самолета "для всех" вполне осуществима, нужно только применить некоторые модификации:– Перспективы у идеи создания пассажирской версии Ту-160, как предложил президент Путин, есть, это вполне осуществимо. Сам фюзеляж самолета, его двигатель – полностью соответствуют целям перевозки пассажиров. В истории была подобная попытка создать пассажирский самолет на базе военного – это был бомбардировщик Ту-95, его аналог – самолет Ту-114 выполнял пассажирские перевозки, но в связи с тем, что самолет оказался очень дорогим в отношении летного часа, его в гражданской авиации не эксплуатировали в массовом порядке.Та же участь может постичь и пассажирскую версию Ту-160. Что можно сделать? Если в данной ситуации двигатели будут с меньшим расходом топлива, то есть удешевить летный час, естественно, это вполне возможно в будущем – летать пассажирам на сверхзвуковой скорости. Если этого не сделать, то самолет будет очень дорогим и действительно доступным только в штучном порядке для миллиардеров. Чтобы избежать этого, нужно заменить двигатели на другие – с меньшим часовым расходом топлива.Ту-160 – хороший самолет, он очень давно эксплуатируется в Военно-воздушных силах. Эта машина в настоящий период времени все аэродинамические качества и все конструкторские достоинства сохраняет, но, естественно, она претерпела существенные изменения в отношении бортового оборудования и систем управления, поэтому вполне можно и нужно считать, что она прошла свое обновление и получила вторую жизнь. Теперь, при оговоренных выше условиях, самолет может пойти в массовое производство и использоваться в гражданской авиации. Нужно решать проблему с расходом топлива, чтобы он стал закупаемым и окупаемым, мог приносить для авиакомпаний прибыль, в таком случае его заказывать будут. Но если он будет убыточным, то никаких заказов, кроме единичных, он не получит.Что касается пассажиров – для них также существенна стоимость билетов. Но сама идея сверхзвукового самолета прекрасная, это же уменьшение времени, проведенного в пути. Сверхзвук – это около 2 тыс. км в час, а сейчас мы летаем со скоростью 800-900 км в час. То есть мы можем летать на пассажирских рейсах быстрее более, чем в два раза.