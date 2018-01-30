10:26 30 января
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"Пассажиры смогут летать на "сверхзвуке", только если удешевить летный час"

"Пассажиры смогут летать на "сверхзвуке", только если удешевить летный час"


Владимир Путин посетил Казанский авиазавод имени Горбунова, ему продемонстрировали семиминутный полет нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика – ракетоносца Ту-160М "Петр Дейникин". Ту-160 – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970–1980-х годах, стоит на вооружении с 1987 года.

По праву считается, что Ту-160 является самым крупным сверхзвуковым самолетом. Его серийное производство было прекращено в 1992 году. Но в 2014 году после капитального ремонта и модернизации стратегический бомбардировщик совершил первый полет, а затем министр обороны Сергей Шойгу заявил о возобновлении производства ракетоносца.




Испытательные полеты продолжились экипажами Казанского авиационного завода им. Горбунова. Не обошлось без казусов, пока наши "белые лебеди" летали над нейтральными водами Баренцева и Норвежских морей – их вылетели сопровождать британские истребители, а затем и ВВС Франции сопровождали российские Ту-160 над Ла-Маншем. Серийное производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2 начнется с 2023 года. Как свидетельствуют эксперты, это самолет с абсолютно новой "начинкой", но старым обликом планера, его эффективность увеличилась в 2,5 раза по сравнению с предшественником.



Президент остался под впечатлением и выразил уверенность, что такой, но пассажирский самолет, был бы очень востребован у нас в стране, учитывая ее размеры и дальность полетов. Желание иметь пассажирский лайнер на основе военного выражали с середины 2000-х иностранные заказчики. Когда же появилась информация о возрождении Ту-160, в ОАК и "Рособоронэкспорт" поступил ряд официальных писем от потенциальных покупателей.

Как сообщало ранее Накануне.RU, в числе потенциальных заказчиков называются: арабский шейх и миллионер из Австралии и "далеко не бедный житель Греции". Таким образом, идея массового пассажирского сверхзвукового самолета может осуществиться только как "игрушка для богатых" и воплотиться в сверхзвуковой бизнес-джет?

Бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Алексей Горяшко в интервью Накануне.RU рассказал, что идея сверхзвукового пассажирского самолета "для всех" вполне осуществима, нужно только применить некоторые модификации:

– Перспективы у идеи создания пассажирской версии Ту-160, как предложил президент Путин, есть, это вполне осуществимо. Сам фюзеляж самолета, его двигатель – полностью соответствуют целям перевозки пассажиров. В истории была подобная попытка создать пассажирский самолет на базе военного – это был бомбардировщик Ту-95, его аналог – самолет Ту-114 выполнял пассажирские перевозки, но в связи с тем, что самолет оказался очень дорогим в отношении летного часа, его в гражданской авиации не эксплуатировали в массовом порядке.



Та же участь может постичь и пассажирскую версию Ту-160. Что можно сделать? Если в данной ситуации двигатели будут с меньшим расходом топлива, то есть удешевить летный час, естественно, это вполне возможно в будущем – летать пассажирам на сверхзвуковой скорости. Если этого не сделать, то самолет будет очень дорогим и действительно доступным только в штучном порядке для миллиардеров. Чтобы избежать этого, нужно заменить двигатели на другие – с меньшим часовым расходом топлива.

Ту-160 – хороший самолет, он очень давно эксплуатируется в Военно-воздушных силах. Эта машина в настоящий период времени все аэродинамические качества и все конструкторские достоинства сохраняет, но, естественно, она претерпела существенные изменения в отношении бортового оборудования и систем управления, поэтому вполне можно и нужно считать, что она прошла свое обновление и получила вторую жизнь. Теперь, при оговоренных выше условиях, самолет может пойти в массовое производство и использоваться в гражданской авиации. Нужно решать проблему с расходом топлива, чтобы он стал закупаемым и окупаемым, мог приносить для авиакомпаний прибыль, в таком случае его заказывать будут. Но если он будет убыточным, то никаких заказов, кроме единичных, он не получит.

Что касается пассажиров – для них также существенна стоимость билетов. Но сама идея сверхзвукового самолета прекрасная, это же уменьшение времени, проведенного в пути. Сверхзвук – это около 2 тыс. км в час, а сейчас мы летаем со скоростью 800-900 км в час. То есть мы можем летать на пассажирских рейсах быстрее более, чем в два раза.
Автор: Елена Кирякова
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113653/


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Комментарии 20

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:32
    Но сама идея сверхзвукового самолета прекрасная, это же уменьшение времени, проведенного в пути. Сверхзвук – это около 2 тыс. км в час, а сейчас мы летаем со скоростью 800-900 км в час.


    Чего ж тогда Европа похоронила свой проект с Конкордом после известнной катастрофы и СССР после катастрофы Ту-144.
    Самолеты такого класса пока невыгодны ...слишком большие риски в области безопасности и надо перестраивать всю гражданскую аэродромную инфраструктуру под эти самолеты...обслуживание...взлетные полосы и т.д.
    Так что пока разговоры о создании новых самолетов этого класса пока разговоры...их время еще не пришло.
    Тот же ЛЕХА
    1. rotmistr60 Сегодня, 06:49
      Чего ж тогда Европа похоронила свой проект с Конкордом после известнной катастрофы и СССР после катастрофы Ту-144.
      Тоже хотел написать об этом. Идея не нова и даже воплощалась в жизнь. Эксплуатация "Конкорда" показала - удовольствие исключительно для богатых. На обычных самолетах стоимость билета заоблачная особенно для ДВ и Севера, а сколько будут стоить билеты на "сверхзвук"?
      rotmistr60
      1. Конин Сегодня, 10:17
        Чем больше пассажиров, и тем короче путь, тем дешевле билет.
        От часа до три часа примерно полета.
        Дальше будет дороже, и короче будет дороже.
        Конин
    2. Конин Сегодня, 10:07
      Этот самолет в 3 раза больше конкорда и 144 по грузоподемности.
      Это значит выбирай, или в три раза больше пассажиров можно воткнуть, к примеру если расположить сидения как в метро, люди могут стоя лететь, старики и дети сидят.
      Или в 3 раза больше топливо залить и на сверхзвуке полететь хоть в южную африку.
      Но такой полет будет дорого обходится для каждого пассажира, так как придется платить не только за свой вес, но и за веса тонны лишнего топливо.
      Дешевле всегда лететь тессно но коротко, так как лишнего топливо можно не брать.

      45 тонн груза это 600 пассажиров, про кресел можно забыть сразу.
      Часа 3 от Москвы до Владивостока разве трудно постоять?

      Двигатели тут не при чем, это закон физики такой, его не изменить.
      Конин
  2. Владивосток1969 Сегодня, 06:24
    Ну конечно можно построить эти самолеты.Пустить их на линии.А потом сравнять стоимость билетов с турбовинтовой авиацией.Вот только в какую сторону уравнять выберут сами.Догадаться не сложно что летать мы сможем ещё реже, чем сейчас.
    Владивосток1969
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:01
    Елена! Сверхзвук в цифрах это больше 1200км/ч! hi И чем больше, тем тем быстрее будут перевозки пассажиров!
    Геркулесыч
  4. Evgeniy667b Сегодня, 07:22
    Спроектировать и построить можно все что угодно, но насколько необходим сверхзвук на гражданских линиях? В военной авиации Да, это нужно, сколько бы не стоило. Большинство пользователей ГВФ вполне устраиват характеристики тех воздушных судов, которые существуют. Сверхзвук это прорегатива узкой группки пользователей, которые не считат денег, скорее всего индивидуального пользования для самых богатых. Не зря тут Путин беспокоится, о друзьях заботу проявляет!
    Evgeniy667b
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 07:23
    Сам фюзеляж самолета, его двигатель – полностью соответствуют целям перевозки пассажиров. Полный идиотизм и незнание специфики конструкции данного самолёта.Автор настолько далека от Авиации-как Земля от Петли Ориона!Невозможно из него состряпать пассажира!И разработки продолжаются на базе другого самолёта.Задел есть.И не хилый.А,чем ерунду писать-ознакомтесь с конструкцией машины.Её нельзя переделать.
    ВЕРЕСК
  6. Victor_B Сегодня, 07:25
    На Конкорде летали только богатые буратины.
    Ибо горючку он жрал как не в себя.
    Природу не обманешь. Ежели из точки А до точки Б для перевозки 10-20 тонн пассажиров нужно произвести работу в N джоулей, то берем теплотворную способность топлива, КПД прОцентов 40 или сколько там, умножаем, делим и прочие развлечения и ИТОГО: имеется теоретический предел.
    Выше прыгнуть нельзя. А вот приближаться к нему можно бесконечно.
    А дальше просто стоимость билета.
    А она велика очень.
    Ну и шумные они очень. В Торонто самолеты над головой постоянно висят, но шума особого от них и нету, а вот во Владивостоке (над Океанской как раз глиссада) как начнут полеты Сушки да Миг-31, даже на посадку идут сильно громче чем В-747 на взлет.
    Victor_B
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:36
      Если,при разработке нового сверхзвука применят некоторые технологии от Лебедя-всё будет пучком.А так оно и уже прорабатывается.Ну и шумные они очень. А это-проблема.И не решаемая.
      ВЕРЕСК
      1. Victor_B Сегодня, 07:57
        Насчет нерешаемая, хрен его знает.
        ТУ-104 тоже не по детски свистел на взлете, да и внутри не тихо было.
        ТУ-114 - это вообще гроб с музыкальной шкатулкой!
        От Хабаровска до Москвы долетишь и еще несколько часов в голове Ууу-Ууу-Ууу.
        Четыре двигателя и происходит "биение частоты" складывается-вычитается...
        Ну и лично много раз вблизи полеты ТУ-16 и ТУ-142 наблюдал.
        Ревут как бешеные коровы!
        Уверен, что жители Энгельса в восторге от полетов ТУ-160, особенно ночных.
        Victor_B
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:04
          Ну,Энгельс спит номально.До взлётки неблизко.Полоса расположена параллельно городку.Так-что не спят только жёны лётчиков,ушедших в полёт.И планер Лебедя-не Туполевская разработка,как и ничего он и не придумал толкового,только скопировал Б-24 в Ту-4.С фотоаппаратом,а Мясищева.Туполев,на правах начальника увёл славу конструктора себе.Доводил до полётного состояния машину Мясищев,являясь нач.КБ в фирме Туполева.Отсюда и название.
          ВЕРЕСК
          1. Victor_B Сегодня, 08:19
            Туполев категорически не хотел копировать Б-24.
            Но его "ласково" попросил ИВС, более того категорически запретил что-либо менять. Отсюда и фотоаппарат забытый одним из пилотов. И и отверстия не используемые. Посему сам АНТ всячески сторонился от этой работы.
            При этом даже было запрещено применять метрическую систему. Все размеры были дюймовые.
            Насчет Мясищева, ЕМНИП преувеличение. Вроде не работал он в КБ Туполева. Он в ЦАГИ работал.
            А так - да, все материалы из его КБ были переданы, в связи с тем, что его КБ отдали Чаломею.
            Victor_B
          2. VovanFalcon Сегодня, 08:40
            Владимир Михайлович не был нач.КБ в фирме Туполева, когда разрабатывался Ту-160. В 1967 году было вновь создано КБ Мясищева на базе Экспериментального машиностроительного завода в г. Жуковском. В 76-ом году предприятие вошло в НПО "Молния" и занималось разработкой систем жизнеобеспечения корабля "Буран", а в 78-ом Владимира Михайловича не стало. Так что В.М. Мясищев к Ту-160 не имеет ни прямого, ни косвенного отношения! И для справки: Ту-4 был скопирован с Б-29!!!!! И это было не личной прихотью А.Н. Туполева, а прямым указанием Сталина. И к этому самолёту Владимир Михайлович не имеет отношения, т.к. с 1938 года у него собственное ОКБ. Он только предложил скопировать Б-29, но работы были переданы Туполеву и Архангельскому.
            VovanFalcon
            1. Victor_B Сегодня, 08:53
              Ту-4 был скопирован с Б-29!!!!!
              Посыпаю голову пеплом...
              Виноват! Исправлюсь.
              Victor_B
  7. Bastinda Сегодня, 07:51
    Обратите внимание на выхлоп самолета. Желтенький?
    "«Белый лебедь», заправленный под завязку, способен вместить в себя 148 000 килограммов авиационного топлива. При этом не обычного керосина, а специальной азотированной горючки, что даёт характерный желтоватый дым на выхлопе." Если не ошибаюсь, то добавка НГМД, отнюдь не полезного.
    "Что касается расхода топлива, то тут всё просто. При экономичном крейсерском полёте на сто километров тратится примерно тонна горючего. Иное дело сверхзвуковой полёт. Точных цифр нет, но, по рассказам лётчиков, в этом режиме на скорости 1800 километров в час за шестьдесят минут самолёт съедает 50-60 тонн горючки."
    Bastinda
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:10
      за шестьдесят минут самолёт съедает 50-60 тонн горючки." 30- тонн при 1800.На крейсерском-650.А азот в баки закачивали ещё со времён ВОВ. Для пожаробезопасности.Полная заправка-162 тонны. Без боезапаса-на перегон.Отвечу инженер74-Ту-160 не сверхзвуковой самолёт, Неужели? А я и незнал! на сверхзвуке он ездит недалеко и недолго! Так сверхзвуковой или нет-определитесь.Может на свехзвуке ийти минут 40.Где-то в 2200.С расходом в 52 тонны. то только с нуля! Зачем?Наработки есть.И в работе к усовершенствованию конструкции.
      ВЕРЕСК
      1. Victor_B Сегодня, 08:51
        Ту-160 не сверхзвуковой самолёт
        И это правда!
        Настоящие сверхзвуковые самолеты, это те, для которых сверхзвук - номинальный режим!
        Это: МИГ-25-31, SR-71. Конкорд и ТУ-144.
        Всё!
        Для всех остальных сверзвук нештатный режим. Форсажный.
        Ну и ныне, наверно, современные 5-го поколения.
        Victor_B
  8. инженер74 Сегодня, 07:58
    Сколько можно склонять заслуженный бомбардировщик? Ту-160 не сверхзвуковой самолёт, на сверхзвуке он ездит недалеко и недолго! Только в режиме прорыва ПВО. Так что, если колхозить пассажирский "суперсоник", то только с нуля!
    ИМХО
    инженер74
  9. Tatanka Yotanka Сегодня, 10:06
    Путин - пургу сморозил, и тут же посыпалось-об офигенной нужности и значимости гражданской версии)))
    Tatanka Yotanka
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