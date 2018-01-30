10:23 30 января

«Без Путина не пропадем, незаменимых нет»

Кандидаты с президенты РФ завершили сбор подписей граждан в свою поддержку. Как обычно, это стало некой отправной точкой для претендентов на самый высокий пост в стране.

Как обычно, после подачи подписных листов в ЦИК, состоялись пресс-конференции кандидатов. Не отставал и Павел Грудинин. Его встреча с представителями СМИ прошла не где-нибудь, а на территории совхоза имени Ленина. Несмотря на скептичные прогнозы, на конференцию к кандидату от левых сил приехали представители ведущих мировых СМИ. 77 журналистов из разных стран мира задали десятки вопросов.

Как считает российских журналист и телеведущий Максим Шевченко, Грудинин показал, что хорошо понимает внутрироссийскую ситуацию и имеет четкое представление о плане действий по выводу страны из кризиса. Шевченко уверен, что левый кандидат вполне может заменить на посту действующего президента Владимира Путина.




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Комментарии 4

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  1. Венд Сегодня, 09:37
    Мало понимать внутрироссийскую ситуацию, надо еще быть мировым политиком и понимать суть текущего момента.
    Венд
  2. кипеж Сегодня, 09:52
    Без Путина не пропадем

    А с ним?
    кипеж
  3. Голован Джек Сегодня, 10:11
    Максим Шевченко

    А колоритный такой чувачок wink
    В 2013 году Шевченко называл „геноцид русских“ в Чечне „легендой, не имеющей достаточно внятного подтверждения“, так как масштабное убийство русских „произошло после начала массированных бомбардировок Грозного“

    Ну, и на Ухе Мацы не последний человек, да...
    За Гудини, говорите? Пхе negative
    Голован Джек
  4. Skay Сегодня, 10:18
    Да как же это он из клубничного то рая, да на галеры?!
    Skay
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