«Без Путина не пропадем, незаменимых нет»

Кандидаты с президенты РФ завершили сбор подписей граждан в свою поддержку. Как обычно, это стало некой отправной точкой для претендентов на самый высокий пост в стране.



Как обычно, после подачи подписных листов в ЦИК, состоялись пресс-конференции кандидатов. Не отставал и Павел Грудинин. Его встреча с представителями СМИ прошла не где-нибудь, а на территории совхоза имени Ленина. Несмотря на скептичные прогнозы, на конференцию к кандидату от левых сил приехали представители ведущих мировых СМИ. 77 журналистов из разных стран мира задали десятки вопросов.



Как считает российских журналист и телеведущий Максим Шевченко, Грудинин показал, что хорошо понимает внутрироссийскую ситуацию и имеет четкое представление о плане действий по выводу страны из кризиса. Шевченко уверен, что левый кандидат вполне может заменить на посту действующего президента Владимира Путина.











