22:27 30 января

Почему нас боятся, а мы нет

Интересно, вы когда-либо обращали внимание на встречных людей на улице? Просто так, без какого-либо особого интереса. Много вы видели на улице страшных? Людей, которые даже собственным видом напугали бы вас? Страшно вам находиться на улице родного города сегодня? Или вы принадлежите как раз к тем, кого боятся?



Наоборот. Вполне нормальные, красивые и не очень. Веселые и грустные. Беззаботные и занятые. Мужчины и женщины, мальчишки и девчонки, старички и старушки. С разным цветом волос, с разными носами, разными глазами, разным языком, разным овалом лица. Но нормальные, беззлобные и доброжелательные.


А вы задумывались, почему всех нас считают именно монстрами? Нас боятся! Русский для Запада априори преступник. Априори человек, который только и думает, как убить, ограбить, изнасиловать, украсть. Русский солдат всегда завоеватель. Даже тогда, когда освобождает кого-то из концлагеря. Даже если уничтожает фашизм. Потому что русский!

С чего началась ненависть к России? Ненависть к русским?

Как ни грустно в этом признаваться, но началось всё с момента появления русских как народа. Народа, где русский может иметь корни любого другого народа. Народа, где русский может исповедовать любую религию. Народа, где русский может жить по обычаям предков, говорить на своем языке. Быть самим собой и в то же время быть русским.

Мы изначально были бельмом в глазу "цивилизованного человечества". Мы непонятны! Мы ругаемся внутри собственной страны, мы называем друг друга какими-то кличками. Мы вечно недовольны властью. Мы вечно недовольны жизнью. Мы вечно сомневаемся.

Именно потому появилось расхожее когда-то выражение: колосс на глиняных ногах. Скольким миллионам "цивилизованных" вера в правоту этого выражения стоила жизни. Сколько костей этих вояк покоится в нашей земле.

И в это же время казаки, практически разбойники, завоёвывают Сибирь и дарят её царю. Дарят! Есть ещё на Земле народ, в истории которого есть такие эпизоды? В это время русские вышвыривают поляков из Москвы. В это время русские практически уничтожают величайшую европейскую армию Наполеона.

На самом же деле все и проще, и сложнее. Мы и глобальные «они» по-разному смотрим на мир. Мы смотрим на Европу и Америку точно так же, как на соседнюю область. А европейцы смотрят на нас как на соседнюю европейскую страну. Мы воспринимаем себя именно как "мы" и, соответственно, воспринимаем европейцев точно так же. Европа же никогда не была "мы". Европа всегда "я".

Давайте вспомним историю. Сколько раз нас пытались завоевать? Практически со всех сторон. Совершенно разные народы. И всегда это заканчивалось плачевно именно для завоевателей. Более или менее удачное завоевание было только у монголов. Да и то по причине разрозненности русских княжеств. Собрались в кучу и выгнали захватчиков.

Вспомните Наполеона. Действительно, гениальный полководец. Гениальный политик. Практически создал ту Европу, о которой мечтают современные европейские политики. Объединенная Европа. Единое государство. Без границ, без таможен, с единым императором и едиными законами.

Кто выступил против армии объединенной Европы? Только этнические русские? Нет! Выступили русские! В воспоминаниях участников той войны часто можно прочитать о каких-то неведомых кавалеристах, которые были одеты в совершенно немыслимую для русской армии форму, совершенно не разговаривали на русском языке. И громили европейцев так, что драп воспринимался как подвиг. А были ещё пехотинцы, казаки, ополченцы, партизаны...

И вся эта разномастная, разноголосая, разноодетая армия громила победителей многих европейских народов в хвост и гриву. Громила в России. Громила в Европе. Это и были русские!

А что происходило в противной армии? А там творились события с точностью до наоборот. Солдаты, офицеры, генералы союзных Наполеону европейских армий вдруг вспомнили, что Наполеон захватил их страны. Воспылали патриотизмом. И стали разбегаться по "своим квартирам". Более того, многие кинулись к российскому императору с предложением дружбы и союза.

Другой общеевропеец, Гитлер, точно так же объединил Европу. Сказки про то, что после захвата соседних стран в них началось сопротивление и борьба с фашизмом, оставим для школьников. Вполне себе нормально жили европейцы под "гнетом" немцев.

Вырезали соседей-евреев. Вырезали соседей-цыган. Вырезали просто соседей. Не немцы вырезали. В Польше резали поляки. На Украине националисты. В самой Германии немцы. И так далее. Посмотрите на списки сотрудников Освенцима. В подавляющем большинстве уничтожали пленных местные жители. Поляки.

Но что случилось потом? А потом повторилась история Наполеона. В более трагической форме. С большими жертвами. Но опять европейцы среди пленных увидели разных русских. Опять увидели среди убитых защитников Москвы из дивизии Панфилова круглолицых азиатов. В Белоруссии увидели партизан. На Кавказе представителей множества народов. И все они были русскими.

И гнали всю эту свору по всей Европе именно такие русские. И песни звучали совершенно разные. Разные по мотиву, по словам, по манере исполнения. Под аккомпанемент совершенно разных народных инструментов. И это были русские песни.

А что у противника? Всё повторилось вновь. Как только дело запахло разгромом, побежали союзники. Трусливо, как шакалы. Побежали, спасая собственные шкуры.

Для чего этот экскурс в историю? Только для того, чтобы понимать ситуацию сегодняшнего дня. Ничего не изменилось. Мы генетически сохранили память предков.

Кстати, в этом кроется и проблема Украины. Запад страны, исторически запомнивший Наполеона и Гитлера, и восток, который исторически принадлежит нашему миру, просто не понимают друг друга. Потому и не могут военкомы выполнить план по призыву в Галичине или на Карпатах. И наоборот, вполне выполняют в Харькове и Днепропетровске.

Но вернемся к объединенной Европе. В современное время место Наполеона или Гитлера заняли американцы. Именно американцы создали НАТО. Фактически объединенную армию Европы. Внутренняя и внешняя политика европейских стран фактически решает задачи США.

С какой радостью европейцы участвовали в победных войнах США! Даже страны-микроорганизмы посылали своих солдат на такие войны. Приятно потом говорить: "Мы пахали"... Но посмотрите на Сирию. Что-то нет особого желания у союзников драться там.

Мы воспринимаем НАТО по-своему. По-русски. Но давайте ответим на простой вопрос. Если вдруг США прекратят финансировать альянс и выведут свои войска с континента, сохранится блок? Немцы кинутся защищать поляков? Поляки прибалтов? А французы всех скопом?

Кстати, прибалтами жителей прибалтийских государств называем только мы. Для всех остальных они граждане Латвии, Литвы и Эстонии. И смотрят эти граждане на соседние государства как солдат на вошь. Этакие государства-хутора.

Большинство россиян уверено, что в случае заварухи на границе прибалтийские государства кинутся помогать друг другу. Очень сомнительная уверенность. Защищать будут. Но только себя. В надежде, что воевать будут американцы, немцы и прочие союзники.

Сегодня, когда о нападении России никто серьезно не говорит, Литва, Эстония и Латвия воюют между собой за европейские деньги. Два красивых и общеизвестных примера.

Помните решение Белоруссии о строительстве АЭС? У нас не особо рассказывали о красивой комбинации Минска. Строить АЭС без перспектив экспорта электроэнергии Белоруссия не могла. А в Литве планировалось строительство Висагинской АЭС. Понятно, что самостоятельно такую стройку Литва не потянет. Потому и было решено сделать это региональным проектом. Тогда и кредиты можно получить в ЕС.

Для того, чтобы союз развалился, Лукашенко достаточно было только намекнуть, что часть белорусского грузопотока из Клайпеды перенаправят в латвийские порты. Всё!

А терминал СПГ в Клайпеде? Литва построила, а Латвия и Эстония отказались покупать дорогой газ. Терминал "завис". А ведь есть ещё разобранная железная дорога и прочие малоизвестные "какушки" друг другу.

Повторюсь. Страх перед русскими основан на полном непонимании наших действий. Мы сегодня пытаемся оправдываться. Хотя никто даже не думал доказывать нашу вину. Мы ищем компромиссов в переговорах с заведомыми вралями. Мы всячески демонстрируем нашу готовность чем-то пожертвовать. Даже святыми для любого русского вещами: страной, флагом, гимном. Как это происходит сегодня у спортсменов.

В то же время мы показали острые зубы в Сирии. Русский медведь, как доказали ученые опытным путем, обладает челюстями на порядок мощнее тигриных. И ещё. В любой драке, будь то уличные хулиганы, война, дипломатия и все прочие сферы нашей жизни, нельзя победить, защищаясь. Надо бить. Побеждает тот, кто бьёт. Кулаком. А наш народ всю свою историю был именно этим самым кулаком, а не нежной женской ладошкой.
Автор: Александр Ставер


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 75

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  1. vladimirvn Сегодня, 15:15
    ...В любой драке, будь то уличные хулиганы, война, дипломатия и все прочие сферы нашей жизни, нельзя победить, защищаясь. Надо бить. Побеждает тот, кто бьёт. good
    vladimirvn
    1. Boris55 Сегодня, 16:07
      Цитата: vladimirvn
      Побеждает тот, кто бьёт.

      Первым бьёт тот, у кого аргументы кончились. Обычно аргументы заканчиваются у того, кто не прав.

      "... Мне руку поднял рефери, которой я не бил ..."
      Boris55
      1. vladimirvn Сегодня, 16:30
        Угу. Согласен.
        vladimirvn
        1. Boris55 Сегодня, 16:35
          Неее. Не так. Ударили по левой щеке, не дай ударить по правой. "Когда драка неизбежна, нужно бить первым" - ВВПутн. Мудрость умного заключается в том, что бы не доводить дело до драки.
          Boris55
          1. 210окв Сегодня, 19:26
            А как у нас получается?Ударили по одной,ударили по другой.Да ладно,стерпим...То что говорил когда то Путин разошлось в дальнейшем на практике.Пример-Новороссия,Олимпиада..
            Цитата: Boris55
            Неее. Не так. Ударили по левой щеке, не дай ударить по правой. "Когда драка неизбежна, нужно бить первым" - ВВПутн. Мудрость умного заключается в том, что бы не доводить дело до драки.
            210окв
        2. баклан Сегодня, 17:05
          Кот загнанный в угол становится тигром))
          баклан
      2. СоветскийСоюз Сегодня, 18:11
        Бьют...... когда видно что уговоры не действуют. Раз сказал..два...и в рыло.
        СоветскийСоюз
        1. Ниточкин Сегодня, 19:58
          Насилие - прибежище некомпетентности.
          Ниточкин
    2. Венд Сегодня, 16:24
      Автору +, очень толковая статья.
      Венд
      1. Ehanatone Сегодня, 19:59
        Пожалуй не соглашусь о Наполене :
        Пока был Павел 1 ,они договорились совместных действиях против Англии .
        Когда ,после убийства Павла 1 тогдашнеми либералами с активным участием Англии ,пришел воспитанник Екатерины 2 ,её внук Александр 1.
        Он то и пошёл с Англией против Наполеона ...
        Как то так ...
        Ehanatone
        1. KaPToC Сегодня, 20:59
          Цитата: Ehanatone
          Пожалуй не соглашусь о Наполене :

          Цитата: Ehanatone
          огда ,после убийства Павла 1 тогдашнеми либералами с активным участием Англии ,пришел воспитанник Екатерины 2 ,её внук Александр 1.

          Это слишком упрощенно. С таким успехом можно сказать что Ленин дружил с Германией, но его убил Сталин и пошел с Англией против Германии.
          Но это же все чушь.
          KaPToC
    3. баклан Сегодня, 17:10
      Согласен полностью! Пока ударов по супостату не видно...Пока только лицо руками закрываем...
      баклан
      1. Boris55 Сегодня, 18:00
        Цитата: баклан
        Пока ударов по супостату не видно...

        Если вы не видите, это не означает, что их нет.
        - на саммите АТЭС в Дананге должно было быть подписано куча договоров на условиях наглосаксов.
        - статья Путина на кануне саммита (kremlin.ru/events/president/news/56023) сорвала все их планы.
        - в ответ на это Тереза Мэй объявила Путину Холодную войну. (http://blogi.co.ua/2017/11/14/tereza-myey-obyavi
        la-putinu-kholodnuyu-v/)
        А выговорите, что у вас кран течёт, а Путин прокладку не несёт...
        Boris55
    4. сибиралт Сегодня, 17:33
      "Почему нас боятся, а мы нет"?
      Может, потому, что нам терять нечего? lol
      сибиралт
    5. Maksus Сегодня, 18:02
      Да никто нас не боится, поверьте, за этот год я в девяти странах был. Самая типичная реакция- Вы действительно русский? А дальше люди перечисляют все три известных им русских слова, чаще всего - "карашо, матрешка и Путин." И обязательно просят что-нибудь по-русски сказать. Народ в Европе относится к России с интересом, многих от поездки к нам отговаривает не телевизор, а дорогие билеты и необходимость получения визы. Хотя финнов это не останавливает, они даже квартиры и дачи в Питере покупают.
      Maksus
    6. alexhol Сегодня, 19:10
      Россия и есть "хулиган". Только вот хулиганы бывают разные. Бывают смелые и щедрые,честные и справедливые, а бывают трусы и крохоборы, воры и лжецы. Лицо такого хулигана - это лицо государства. т. е.: власть.
      alexhol
  2. василий50 Сегодня, 15:20
    Автор нелицеприятно о прибалтах и поляков да и про тех кто про себя как про центр вселенной.
    Здесь затронуто то о чём откровенно врут и демократы и либералы и прочие которые готовы врать лишь бы не признавать что идеологические войны в европах ведут очень последовательно и жёстко, вплоть до тюрьмы или *случайной* катастрофы-убийства. Что католизация, что протестантизм, что просвёщённость монархии, что республиканские режимы или конституционная монархия всё это внедрялось с кровью и потоками вранья. Только либерал не замечает как это происходит сегодня в реальности, совсем недавно и в другие исторические эпохи. Реальность пострашней чем в красивостях всяких разных ораторах.
    Основные претензии к РОССИИ именно в том что из РОССИИ не получается колонии. И видимо никогда не простят за разгром *евроинтеграторов*. Попытки колонизации будут продолжаться, до полного уничтожения идеологии и идеологов евроцентризма.
    василий50
  3. parusnik Сегодня, 15:24
    А европейцы смотрят на нас как на соседнюю европейскую страну.
    ...Неет...как на рынок, а мы для них типа аборигенов, как индейцы для европейцев...Что с ними сделали, резервации загнали..Что с Россией пытались сделать пишет автор, но не срослось цивилизация по мощней индейцев оказалась..Но цивилизацию, не обязательно уничтожать военным путем, ее можно разрушить изнутри..Что собственно сейчас и происходит...государство 404 тому пример...Мы сейчас только понимаем, что произошло у соседей, но до сих пор не хотим понять как...Мы смеемся над ними, возмущаемся их действиями, к сожалению не замечаем того, что у нас идут те же процессы, что и у них...только медленнее ,но идут...
    parusnik
    1. domokl Сегодня, 15:38
      Цитата: parusnik
      .Но цивилизацию, не обязательно уничтожать военным путем, ее можно разрушить изнутри..Что собственно сейчас и происходит...государство 404 тому пример..

      Позвольте с вами не согласиться. Государство 404 создано искусственно. И состоит из совершенно разных ментально частей. На западной границе живут украинцы? Не по паспорту, а по собственному ощущению? Увы, но украинцами этих людей называть сложно. А на востоке?
      Ну не понимают западные украинцы восточных. Даже не я языке дело. Не понимают внутренне. Как когда-то прибалтийские хуторяне не понимали русских крестьян, которые испокон века жили общиной и восприняли колхоз именно как обзщину.
      Как не понимали свободу казаки, сибиряки или дальневосточники. Свободы и так по самое не могу. Дальше резать друг друга начнут (с).
      domokl
      1. parusnik Сегодня, 16:06
        Искусственно не искусственно, это бывшая часть России..Пусть и стала и государством по чьей-то глупости..Факт , как переформатировали...И нас переформатируют...вернее, мы сами над собой изголяемся, но мы не замечаем..До сих пор ищем кто виноват..И нам это дико нравится...А вот что делать, не знаем..
        parusnik
      2. vladimirvn Сегодня, 16:31
        Для domoki. Это было вчера. А сегодня, они все антирусские.
        vladimirvn
        1. bk316 Сегодня, 18:07
          А сегодня, они все антирусские

          Ну так ДНР и ЛНР УЖЕ откололись. А дальше будут терки между западенцами ,центральными, гуцулами, русинами. Поверьте пока это только начало.
          bk316
      3. bk316 Сегодня, 18:04
        Государство 404 создано искусственно

        Однозначно. Можно разрушить изнутри, то что создано искусственно. Искуственность (неестественность) это всегда сбое место, как точка напряжения в стекле. Для 404 искусственность в самом ее составе (сгребли в одну кучу западенцев, русских, малоросов и т.д.)
        в эту точку и ударили "партнеры"
        bk316
  4. andrej-shironov Сегодня, 15:28
    Александр, а не по барабану ли нам бояться нас или нет? Ведь в жизни не это главное, бояться тебя или нет,любят или ненавидят! Главное жить по совести и справедливости, так, чтоб в конце жизни не было бы стыдно за какие-либо свои поступки. Как будто ты пишешь книгу, но без черновика и сразу набело. Не думаю что я истина в последней инстанции, но думаю что многие с этим согласятся. Даже Голован Джек! wink Да Голован?
    andrej-shironov
    1. domokl Сегодня, 15:44
      Проповедь? А вы хоть одного безгрешного видели? Кроме кладбища конечно. А справедливость видели? Помните старую задачку? Цыпленок голодный. Ему надо скушать червяка. А живое есть нельзя! Что делать? Накормим цыпленка -убьем червяка. Не накормим-убьём птичку...
      Мы слишком часто упоминаем слова, которые не означают ничего. Посадите сейчас свою семью и попросите нарисовать человека. Или свободу. Совесть. Справедливость. А ведь в одной древней, но очень умной книге есть прекрасный образец употребления вполне значимых, конкретных слов. Не убий, не укради и т.д.
      domokl
      1. роман66 Сегодня, 16:01
        так-то да! но хотелось бы чтобы все пользовались этими заповедями - а когда одни живут по совести( по богу!) а другие нет - нехорошо как-то
        роман66
        1. moskowit Сегодня, 19:01
          Ещё очень яркий русский тип Савва Игнатьевич, в исполнении В.Борцова, сказал: "Живут не для радости, а для совести!!!"
          moskowit
      2. Boris55 Сегодня, 16:30
        Цитата: domokl
        Не убий, не укради и т.д.

        И в той же книге - и убей и укради...
        Boris55
      3. andrej-shironov Сегодня, 17:29
        Проповедь? Я вас умоляю! smile По поводу вашего поста есть два замечания:
        1. Пока вы живёте инфантильными представлениями о жизни, приводя такие задачки, в мире не будет для вас ни справедливости ни совести.
        2. Если вы что то не знаете, это не значит что этого нет. Так же если вы что то не способны нарисовать, это всего лишь говорит об ограниченности вашего мыслительного аппарата.
        А безгрешных нет конечно, но это отнюдь не значит что к идеалу не стоит стремиться.
        andrej-shironov
    2. казак 471 Сегодня, 15:53
      Нам вовсе не по барабану . боимся мы их или нет .Не всё так просто . Эта непрерывно внедряемая мысль о том . что надо бояться России имеет под собой абсолютно конкретные цели . Можно денег выпросить а америкосов . можно раздуть военный бюджет. можно выйти из ранее заключённых договоров .Жаль что наши чиновники не понимают . что это информационная война . потому что нам тоже надо везде подавать инфу . что мы их ещё больше боимся и приводить примеры из истории . например как вся европа дружно пестовала Гитлера ..какое маленькое сопротивление оказывали им партизаны Франции . которых всего было 10 000 . а то они там о себе возомнили Вместо этого наши всё время оправдываются
      казак 471
    3. mihey Сегодня, 16:21
      Соглашусь - абсолютно по барабану, как они к нам относятся, но я не Голован Джек laughing А проблемка затронута действительно интересная, хоть и не новая. Логика западной Европы абсолютно другая. Они ожидают от нас таких действий, которые они бы сами совершили в ответ. А мы отвечаем тем, что они называют "беспросветной глупостью", хотя для нас это, наоборот, более чем логично. Разница между восточной и западной философией жизни. Общаясь с разными иностранцами, часто ловил себя на мысли, что мне проще с японцем понять друг друга, чем с немцем или французом, тем более, с англичанином. Даже после рюмки чая...
      казак 471, а мы их разве боимся? Мы, в большинстве своем, их даже не уважаем, поскольку не за что (ну кроме искусства, наверное).
      mihey
  5. sabakina Сегодня, 15:59
    Почему нас боятся, а мы нет
    Да вообще то мы тоже боимся. Самих себя. Хрен знает, что я могу выкинуть в следующую минуту. А так то, этот вопрос к М. Задорнову.

    А ещё М. Задорнов рассказывал, что мы солнечные, а они лунные, а Луна покровитель торговцев. Жаль, найти не могу этот эпизод.
    sabakina
  6. 2112vda Сегодня, 15:59
    Цитата: domokl
    Как не понимали свободу казаки, сибиряки или дальневосточники. Свободы и так по самое не могу. Дальше резать друг друга начнут (с).
    2112vda
  7. 2112vda Сегодня, 16:04
    Цитата: 2112vda
    Цитата: domokl
    Как не понимали свободу казаки, сибиряки или дальневосточники. Свободы и так по самое не могу. Дальше резать друг друга начнут (с).

    Так дело не в свободе. У казаков была ВОЛЯ. На кой вольному человеку свобода. Воля это внутреннее самоограничение и жизнь по заповедям Всевышнего. Свобода, жизнь по писаным законам. А закон что дышло, куда повернул туда и вышло. Воля, ни разу ни анархия.
    2112vda
    1. domokl Сегодня, 16:35
      Воля говорите? Ну-ну. Попробовал бы казак нарушить любой казачий обычай. не знаю как на Кубани или в Запорожье, а в Сибири вопрос решился бы кардинально.
      Воли тут по самое не хочу. В тайге даже сейчас есть заимки, где человек появляется раз в несколько лет
      domokl
  8. Никитин- Сегодня, 16:08
    Надо быть спокойным и упрямым: делай, что должно и будь, что будет.
    Никитин-
  9. мерцание Сегодня, 16:27
    Автору плюс, замечательно рассказано.
    Страх перед русскими основан на полном непонимании наших действий

    страх в "непонимании"... есть место для сомнений, а вот
    Страх перед США (у европейцев и у таких как они) , то он точно основан на полном ПОНИМАНИИ их действий - холодный, циничный, жестокий расчет.
    мерцание
  10. Сергей Кожокарь Сегодня, 16:29
    На мой взгляд, русских боятся потому, что им нечего терять кроме своих цепей. Жизнь русского, во все времена не стоила более трёх рублей. Хоть крепостного, хоть красноармейца, хоть нашего современника. Три рубля, цена за холопа, денежное содержание рядового в Советской Армии и цена патрона к автомату Калашникова. Будь в России уровень жизни хотя бы как в Норвегии, или Франции, не говоря уже про Германию, такого напряга бы не было. Ну и потом . конечно на них действует синдром побеждённых, всё же на полях боёв в России, лежат кости миллионов немцев, и прочих юберменшей, родственники которых, их ждали домой живыми.
    Сергей Кожокарь
    1. domokl Сегодня, 16:41
      Если вы правы, тогда попробуйте объяснить возникновение партизанского движения в ВОВ, подвиг Матросова или панфиловцев. Кто-то их гнал на подвиг? Вы перевернули все с ног на голову.
      Не жизнь у нас стоит три рубля. Просто любой русский, любой национальности, отдаст свою жизнь за жизнь друга, страны, ребенка...Потому что мы и есть Мы.
      Нет в Европе синдрома побежденных. И уже давно. Более того, там воспитан синдром победителей. не слышали от наших либеральных студентов-лучше бы нас захватили немцы. Жили бы в Европе?
      domokl
      1. Сергей Кожокарь Сегодня, 17:07
        Я не утверждаю, что я прав. Подвиг Матросова, могу объяснить состоянием аффекта неумелого бойца. Что конечно не умаляет цены его порыва. Подвиг панфиловцев? Чувством долга и верности присяги хорошо обученных бойцов и командиров.
        " Любой русский отдаст...за други своя и за ребёнка..."??? Ну не все, 3.5 миллиона кадровых бойцов и командиров Красной Армии, в 41-42г, сдались так или иначе в плен. Из них 1, 5 миллиона перешли на сторону врага и служили во вспомогательных войсках Вермахта. И это тоже русская история...
        Сергей Кожокарь
        1. KaPToC Сегодня, 17:30
          Цитата: Сергей Кожокарь
          Из них 1, 5 миллиона перешли на сторону врага и служили во вспомогательных войсках Вермахта.

          Вы или лжете или не знаете. Большая часть из этих "предателей" - это мужчины, которых не успели отмобилизовать в западных регионах СССР, присоединенных перед войной. Немцы гребли в "военнопленные" всех мужчин призывного возраста.
          KaPToC
          1. Сергей Кожокарь Сегодня, 18:12
            Не собираюсь спорить с вами, тем более в таком тоне. У каждого из нас своя правда, ваша,- всех победили и победим, моя,- умоемся немалой кровью...
            Сергей Кожокарь
            1. KaPToC Сегодня, 20:53
              Цитата: Сергей Кожокарь
              Не собираюсь спорить с вами, тем более в таком тоне.

              Это не спор, я вам прямо говорю - вы лжете.
              Цитата: Сергей Кожокарь
              У каждого из нас своя правда

              Хорошее оправдание для негодяев.
              Цитата: Сергей Кожокарь
              ваша,- всех победили и победим, моя,- умоемся немалой кровью...

              Может и умоемся, но речь ведь не об этом? Речь о миллионах красноармейцев, которых вы назвали предателями, не желаешь ответить за свои слова?
              KaPToC
        2. Офицер запаса Сегодня, 18:04
          Цитата: Сергей Кожокарь
          Подвиг Матросова, могу объяснить состоянием аффекта неумелого бойца...

          Вы сейчас мерзость написали. Я внук командира роты, в которой воевал Александр Матросов. И кто он, и как он воевал - знаю от его командира, моего деда. На этом подвиге вырос не я один. Целое поколение. Извинитесь.
          Офицер запаса
          1. Сергей Кожокарь Сегодня, 19:37
            Я извиняться не буду, потому что я сын солдата, , которого "по-быстрому обучили русскому языку на уровне,-" В атаку! Е. в. р", "ложись С. п." , "штыком коли - прикладом бей" и послали на Кенигсбергские форты. Не добежал, роту накрыло миномётным огнём и ага! До 47 года в госпиталях, комиссовали с пятью осколками в теле . последний вылез в 77 году! Так что, Я ЗНАЮ цену подвигов.
            Сергей Кожокарь
            1. KaPToC Сегодня, 21:07
              Цитата: Сергей Кожокарь
              Не добежал, роту накрыло миномётным огнём и ага!

              Это были немецкие мины и стреляли немецкие солдаты. Вы перекладываете вину с немцев на ... Матросу Кошку, который в вашего отца не стрелял ни разу.
              KaPToC
              1. Сергей Кожокарь Сегодня, 21:53
                В августе 44, освободили Молдавию, в октябре отца призвали в армию. В учебных лагерях под Моздоком, их за 4 месяца"обучили языку и владению винтовкой" и в марте 45, их призыв почти полностью лёг в восточной Пруссии. Вы за 4 месяца выучите китайский язык? Я ни на кого вину не перекладываю. Просто проясняю обстановку того времени. Кстати, Александр Матросов,провоевал всего 30 дней. когда его командир( внук которого тут "вдруг" проявился), приказал, - Махмуд...
                Сергей Кожокарь
                1. KaPToC Сегодня, 22:22
                  Цитата: Сергей Кожокарь
                  их призыв почти полностью лёг в восточной Пруссии

                  Честь им и слава!!!
                  И все же в чем ваш посыл? Сколько таких "призывов" полегло в разных частях Европы!
                  KaPToC
    2. KaPToC Сегодня, 17:26
      Цитата: Сергей Кожокарь
      Будь в России уровень жизни хотя бы как в Норвегии, или Франции, не говоря уже про Германию, такого напряга бы не было.

      У вас неверное представление об уровне жизни в России, может быть мы и не дотягиваем по уровню жизни до указанных страна, то не намного.
      KaPToC
      1. Сергей Кожокарь Сегодня, 18:08
        Я с трудом представляю себе немку или француженку, или даже англичанку, бредущую зимой, по колено в ледяной воде через речку, в магазин за хлебом...
        Сергей Кожокарь
        1. KaPToC Сегодня, 20:57
          Цитата: Сергей Кожокарь
          Я с трудом представляю себе немку или француженку, или даже англичанку, бредущую зимой, по колено в ледяной воде через речку, в магазин за хлебом...

          И???? Что вы хотите сказать своими словами? Что у вас с воображением туго?
          А вы попробуйте ручку ближайшую к вам перейти "по колено в воде", сразу осознаете какие бредовые мысли роятся в вашей голове.
          KaPToC
          1. Сергей Кожокарь Сегодня, 22:03
            Картос, вы по жизни такой? Вы кроме ВО, следите за происходящим в мире. в России? Забейте в поисковик,"- женщина зимой переходит вброд речку за хлебом" и будет вам озарение действительностью. Если вам не будет стыдно за увиденное...
            Сергей Кожокарь
    3. Челдон Сегодня, 17:47
      А как объяснить самопожертвование "господского" класса(например,Бородино и т.д.) им то как раз было,что терять.
      Цитата: Сергей Кожокарь
      На мой взгляд, русских боятся потому, что им нечего терять кроме своих цепей. Жизнь русского, во все времена не стоила более трёх рублей. Хоть крепостного, хоть красноармейца, хоть нашего современника. Три рубля, цена за холопа, денежное содержание рядового в Советской Армии и цена патрона к автомату Калашникова. Будь в России уровень жизни хотя бы как в Норвегии, или Франции, не говоря уже про Германию, такого напряга бы не было. Ну и потом . конечно на них действует синдром побеждённых, всё же на полях боёв в России, лежат кости миллионов немцев, и прочих юберменшей, родственники которых, их ждали домой живыми.
      Челдон
      1. Сергей Кожокарь Сегодня, 18:20
        Не изучал эту сторону истории Бородинской битвы, поэтому ничего не могу сказать о "самопожертвовании господского класса", разве что по кинофильму "Война и Мир" где актёр Тихонов красиво изобразил смерть князя Волконского. Или актриса Голубкина, подвиг "корнета"из к-ф "Гусарская баллада"...
        Сергей Кожокарь
  11. Mavrikiy Сегодня, 16:49
    Надо бить. Побеждает тот, кто бьёт. Кулаком. А наш народ всю свою историю был именно этим самым кулаком

    Я, за! Но.... "Мне руку поднял рефери, которой я не бил", да как там у Сунь-Цзы: Битва — это самое последнее средство ведения войны. Прежде чем переходить к сражению, нужно испробовать дипломатию, подкуп, запугивание, дезинформацию и шпионаж.
    Кажись мы так и идем.
    Война — это всегда убытки. Поэтому любой конфликт нужно решать, в первую очередь, дипломатически.
    Спешка и эмоции — верный путь к гибели. Военачальник должен быть сдержан и полагаться только на здравый смысл.
    Основная задача полководца — добиться управления противником.
    Главное на войне — не удача, а владение информацией.
    Mavrikiy
    1. Ниточкин Сегодня, 20:33
      Слышал такое: "Кому война, а кому мать родна"? Про Ротшильдов с Рокфеллерами слышал?
      Ниточкин
  12. Skay Сегодня, 17:02
    Расул Гамзатов: «В Дагестане – я аварец, в России – дагестанец, а за границей – я русский».
    Skay
  13. Altona Сегодня, 17:12
    Цитата: domokl
    Или свободу.

    ---------------------------------
    Домокл, русскому человеку не нужна свобода. Он и так свободен. Русскому человеку нужна ВОЛЯ! Воля во всех проявлениях. Собственная воля к действию. Воля своего руководителя. Воля своего государства. Мы должны быть вольными в своих желаниях, а не слушать полуграмотных начальников и правителей, которые загоняют нас куда Макар телят не гонял, а если точнее, то под задницу своих любимых партнеров.
    Altona
  14. Altona Сегодня, 17:14
    Цитата: domokl
    Если вы правы, тогда попробуйте объяснить возникновение партизанского движения в ВОВ, подвиг Матросова или панфиловцев.

    ----------------------------
    Домокл, партизанское движение возникло из Центра, а не само по себе, там руководили специально обученные, а не случайные люди. Подвиг наших солдат обусловлен прежде всего тем, что они понимали, что эта схватка смертельна и пощады не будет.
    Altona
    1. domokl Сегодня, 19:17
      Да ну. Я внук командира партизанского отряда. Человека, который до войны вообще в армии не служил. И командиром стал только потому, что был писарем в сельсовете. Войну окончил майором. А начал просто командиром. И первого советского офицера из центра, как вы пишите, увидел в 1943 году. Вместе с приказом о присвоении командиру отряда звания капитан, а старлей, что приземлился на парашюте с напарником стали НШ и радистом.
      И таких отрядов в Белоруссии было множество. Чуть ли не в каждой деревне. Потому и самой уважаемой там наградой до сих пор является "Партизан ВОВ"
      domokl
  15. Curious Сегодня, 17:17
    "Между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов, мы, русские, должны неизменно помнить, что принципы, на которых стоят Россия и Европа, столь противоположны, столь взаимно отрицают друг друга, что жизнь одной возможна только ценой смерти другой. Следовательно, единственная естественная политика России по отношению к западным державам, это не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их. Ибо они только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными — по бессилию".
    Слова русского поэта и дипломата Федора Тютчева, написанные в 1864 году, до сегодняшнего дня являются источником вдохновения.
    Curious
  16. bandabas Сегодня, 18:05
    Нормальная статья. Я -русский, терец, у жены есть татарская кровь. А дочь у меня- Русская. Этим все сказано.Да. И лучший друг у меня еврей.
    bandabas
  17. bk316 Сегодня, 18:13
    Они нас не понимают. Но и мы их не поймем.
    Вот пример.

    Разговаривал я с 15 лет назад в Дрездене с одним немцем очень давно уехавшим на ПМЖ в дойчланд.
    Иногда он приезжал в Россию и имел свое представление как тут у нас.
    Вот он с пеной у рта доказывал как у них хорошо и у нас плохо. Один из аргументов был "да у вас страшно по улицам ходить - я тут в Питер приезжал у меня 2 раза документы проверили" В чем страх проверки документов он мне объяснить не смог, для него это было очевидно.
    Несколько лет назад я его спросил (после того как арабы понасиловали немок в том же Дрездене) "ну как не страшно по улицам у вас ходить", на что он ответил "теперь не страшно теперь у нас автоматчики по улицам ходят и документы проверяют"

    Вот и объясните мне эту логику....
    bk316
    1. bandabas Сегодня, 20:37
      Лишние документы никогда не помешают. Помню по кабарде году в 2010-м. А, было и раньше.
      bandabas
  18. Proton Сегодня, 18:30
    Почему,почему,потому,что мы чатлане laughing
    Proton
    1. Сергей Кожокарь Сегодня, 19:43
      Ага, и поэтому меняете Газ на бумагу, которую меняете на бусы.
      Сергей Кожокарь
      1. KaPToC Сегодня, 21:10
        Цитата: Сергей Кожокарь
        Ага, и поэтому меняете Газ на бумагу, которую меняете на бусы.

        И в этой фразе все зависть "бывших", оставшихся без дешевого русского газа.
        KaPToC
        1. Сергей Кожокарь Сегодня, 22:10
          Не без этого. Но есть ещё и доля злорадства (ну вот есть она, признаюсь перед всем миром), что и вам, хозяевам недр, этот газ тоже недёшево обходится, как и литр бензина. И судя по всему, сразу после выборов, вас ждут перемены.
          Сергей Кожокарь
  19. Strashila Сегодня, 18:49
    "Почему нас боятся, а мы нет"... собственно, а какое это было историческое общение... при царе-Ампираторе... кто был носителем в Европе российской культуры... правильно дворяне и интеллигенция, которые любили стенать о отсталости своего государства, при этом чудили соря деньгами... потом с мигрантами, с теми же дворянами и интеллигенцией, те то же ни чего хорошего в адрес своей Родины не говорили... потом был вояж советских войск, ну как воспримут бывшие буржуи идеи социализма, явно без восторга... потом хлынули снова интеллигенция вперемешку с криминалом, стеная о свободе... стали чудить после олигархи... так как простые граждане Европы могут судить о России...??? СМИ, так они печатают то что им закажут властьпридержащие... радуйтесь у нас все плохо, но возможно есть надежда...а в России вообще ужас, но надежда не предвидеться. Те кто знают реалии по собственному опыту... сильно высказываться не будут... промолчат, им там жить.
    Strashila
  20. Дед Талаш Сегодня, 19:38
    Сказка-ложь, да в ней намек добрым молодцам -урок.. не надо сказок, сказок сейчас и предвыборных хватает..вспомнили про народ за шесть лет)))..Народ силен, когда власть, народ и церковь (на современный лад -культурное и школьное образование) представляют единое целое.. А сейчас этого нет, и думаю в ближайшее время не будет.. цели разные..властьимущие живут кошельком, народ выживанием, а образование - оказанием образовательных услуг.. Печально..
    Дед Талаш
  21. Agent_017 Сегодня, 20:16
    Смотрел картинку. Судя по взглядам и позам, слева стоят педерасты...
    Agent_017
    1. казак 471 Сегодня, 20:43
      Жил бы народ богато и счастливо и не надо было бы по всем центральным каналам ТВ гнать патриотическую пургу . люди и так любили бы своё государство . Алё . власть! Я знаю какая у нас национальная идея : "Богатые граждане - сильная Россия !" а не как сей час "Вся власть чиновникам и олигархам ! "
      казак 471
      1. rocket757 Сегодня, 22:22
        А вы послушайте сегодня!!! С каким заботливым надрывом, кандидаты в верховые заговорили!!! Причём, самые кандидатные из кандидатных!!! С чего эт вдруг, неделю, две назад такого не наблюдалось!!!
        Али статистика подводить стала??? Так она вроде из перечня древнейших, социально пониженных профессий!!!
        rocket757
  22. nord62 Сегодня, 21:11
    лично я за то, чтобы боялись ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ! И нечего сними церемониться ни в дипломатии, ни в экономике ! Поддерживаю автора ! Нельзя становиться на колени ! angry
    nord62
  23. rocket757 Сегодня, 22:17
    Варвары, скифы, азиаты ... да хоть Марсиане. я б и первую щёку не подставлял, а уж вторую??? Рискни!
    А нашим совпеменным и особенно предыдущим напоминаем, что МЫ НАРОД ПОБЕДИТЕЛЬ!!!
    Не достоин такого народа, геть с холма, у п... короче там тебе самое место!
    rocket757
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