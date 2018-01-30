"Почему нас боятся, а мы нет"?

Интересно, вы когда-либо обращали внимание на встречных людей на улице? Просто так, без какого-либо особого интереса. Много вы видели на улице страшных? Людей, которые даже собственным видом напугали бы вас? Страшно вам находиться на улице родного города сегодня? Или вы принадлежите как раз к тем, кого боятся?Наоборот. Вполне нормальные, красивые и не очень. Веселые и грустные. Беззаботные и занятые. Мужчины и женщины, мальчишки и девчонки, старички и старушки. С разным цветом волос, с разными носами, разными глазами, разным языком, разным овалом лица. Но нормальные, беззлобные и доброжелательные.А вы задумывались, почему всех нас считают именно монстрами? Нас боятся! Русский для Запада априори преступник. Априори человек, который только и думает, как убить, ограбить, изнасиловать, украсть. Русский солдат всегда завоеватель. Даже тогда, когда освобождает кого-то из концлагеря. Даже если уничтожает фашизм. Потому что русский!С чего началась ненависть к России? Ненависть к русским?Как ни грустно в этом признаваться, но началось всё с момента появления русских как народа. Народа, где русский может иметь корни любого другого народа. Народа, где русский может исповедовать любую религию. Народа, где русский может жить по обычаям предков, говорить на своем языке. Быть самим собой и в то же время быть русским.Мы изначально были бельмом в глазу "цивилизованного человечества". Мы непонятны! Мы ругаемся внутри собственной страны, мы называем друг друга какими-то кличками. Мы вечно недовольны властью. Мы вечно недовольны жизнью. Мы вечно сомневаемся.Именно потому появилось расхожее когда-то выражение: колосс на глиняных ногах. Скольким миллионам "цивилизованных" вера в правоту этого выражения стоила жизни. Сколько костей этих вояк покоится в нашей земле.И в это же время казаки, практически разбойники, завоёвывают Сибирь и дарят её царю. Дарят! Есть ещё на Земле народ, в истории которого есть такие эпизоды? В это время русские вышвыривают поляков из Москвы. В это время русские практически уничтожают величайшую европейскую армию Наполеона.На самом же деле все и проще, и сложнее. Мы и глобальные «они» по-разному смотрим на мир. Мы смотрим на Европу и Америку точно так же, как на соседнюю область. А европейцы смотрят на нас как на соседнюю европейскую страну. Мы воспринимаем себя именно как "мы" и, соответственно, воспринимаем европейцев точно так же. Европа же никогда не была "мы". Европа всегда "я".Давайте вспомним историю. Сколько раз нас пытались завоевать? Практически со всех сторон. Совершенно разные народы. И всегда это заканчивалось плачевно именно для завоевателей. Более или менее удачное завоевание было только у монголов. Да и то по причине разрозненности русских княжеств. Собрались в кучу и выгнали захватчиков.Вспомните Наполеона. Действительно, гениальный полководец. Гениальный политик. Практически создал ту Европу, о которой мечтают современные европейские политики. Объединенная Европа. Единое государство. Без границ, без таможен, с единым императором и едиными законами.Кто выступил против армии объединенной Европы? Только этнические русские? Нет! Выступили русские! В воспоминаниях участников той войны часто можно прочитать о каких-то неведомых кавалеристах, которые были одеты в совершенно немыслимую для русской армии форму, совершенно не разговаривали на русском языке. И громили европейцев так, что драп воспринимался как подвиг. А были ещё пехотинцы, казаки, ополченцы, партизаны...И вся эта разномастная, разноголосая, разноодетая армия громила победителей многих европейских народов в хвост и гриву. Громила в России. Громила в Европе. Это и были русские!А что происходило в противной армии? А там творились события с точностью до наоборот. Солдаты, офицеры, генералы союзных Наполеону европейских армий вдруг вспомнили, что Наполеон захватил их страны. Воспылали патриотизмом. И стали разбегаться по "своим квартирам". Более того, многие кинулись к российскому императору с предложением дружбы и союза.Другой общеевропеец, Гитлер, точно так же объединил Европу. Сказки про то, что после захвата соседних стран в них началось сопротивление и борьба с фашизмом, оставим для школьников. Вполне себе нормально жили европейцы под "гнетом" немцев.Вырезали соседей-евреев. Вырезали соседей-цыган. Вырезали просто соседей. Не немцы вырезали. В Польше резали поляки. На Украине националисты. В самой Германии немцы. И так далее. Посмотрите на списки сотрудников Освенцима. В подавляющем большинстве уничтожали пленных местные жители. Поляки.Но что случилось потом? А потом повторилась история Наполеона. В более трагической форме. С большими жертвами. Но опять европейцы среди пленных увидели разных русских. Опять увидели среди убитых защитников Москвы из дивизии Панфилова круглолицых азиатов. В Белоруссии увидели партизан. На Кавказе представителей множества народов. И все они были русскими.И гнали всю эту свору по всей Европе именно такие русские. И песни звучали совершенно разные. Разные по мотиву, по словам, по манере исполнения. Под аккомпанемент совершенно разных народных инструментов. И это были русские песни.А что у противника? Всё повторилось вновь. Как только дело запахло разгромом, побежали союзники. Трусливо, как шакалы. Побежали, спасая собственные шкуры.Для чего этот экскурс в историю? Только для того, чтобы понимать ситуацию сегодняшнего дня. Ничего не изменилось. Мы генетически сохранили память предков.Кстати, в этом кроется и проблема Украины. Запад страны, исторически запомнивший Наполеона и Гитлера, и восток, который исторически принадлежит нашему миру, просто не понимают друг друга. Потому и не могут военкомы выполнить план по призыву в Галичине или на Карпатах. И наоборот, вполне выполняют в Харькове и Днепропетровске.Но вернемся к объединенной Европе. В современное время место Наполеона или Гитлера заняли американцы. Именно американцы создали НАТО. Фактически объединенную армию Европы. Внутренняя и внешняя политика европейских стран фактически решает задачи США.С какой радостью европейцы участвовали в победных войнах США! Даже страны-микроорганизмы посылали своих солдат на такие войны. Приятно потом говорить: "Мы пахали"... Но посмотрите на Сирию. Что-то нет особого желания у союзников драться там.Мы воспринимаем НАТО по-своему. По-русски. Но давайте ответим на простой вопрос. Если вдруг США прекратят финансировать альянс и выведут свои войска с континента, сохранится блок? Немцы кинутся защищать поляков? Поляки прибалтов? А французы всех скопом?Кстати, прибалтами жителей прибалтийских государств называем только мы. Для всех остальных они граждане Латвии, Литвы и Эстонии. И смотрят эти граждане на соседние государства как солдат на вошь. Этакие государства-хутора.Большинство россиян уверено, что в случае заварухи на границе прибалтийские государства кинутся помогать друг другу. Очень сомнительная уверенность. Защищать будут. Но только себя. В надежде, что воевать будут американцы, немцы и прочие союзники.Сегодня, когда о нападении России никто серьезно не говорит, Литва, Эстония и Латвия воюют между собой за европейские деньги. Два красивых и общеизвестных примера.Помните решение Белоруссии о строительстве АЭС? У нас не особо рассказывали о красивой комбинации Минска. Строить АЭС без перспектив экспорта электроэнергии Белоруссия не могла. А в Литве планировалось строительство Висагинской АЭС. Понятно, что самостоятельно такую стройку Литва не потянет. Потому и было решено сделать это региональным проектом. Тогда и кредиты можно получить в ЕС.Для того, чтобы союз развалился, Лукашенко достаточно было только намекнуть, что часть белорусского грузопотока из Клайпеды перенаправят в латвийские порты. Всё!А терминал СПГ в Клайпеде? Литва построила, а Латвия и Эстония отказались покупать дорогой газ. Терминал "завис". А ведь есть ещё разобранная железная дорога и прочие малоизвестные "какушки" друг другу.Повторюсь. Страх перед русскими основан на полном непонимании наших действий. Мы сегодня пытаемся оправдываться. Хотя никто даже не думал доказывать нашу вину. Мы ищем компромиссов в переговорах с заведомыми вралями. Мы всячески демонстрируем нашу готовность чем-то пожертвовать. Даже святыми для любого русского вещами: страной, флагом, гимном. Как это происходит сегодня у спортсменов.В то же время мы показали острые зубы в Сирии. Русский медведь, как доказали ученые опытным путем, обладает челюстями на порядок мощнее тигриных. И ещё. В любой драке, будь то уличные хулиганы, война, дипломатия и все прочие сферы нашей жизни, нельзя победить, защищаясь. Надо бить. Побеждает тот, кто бьёт. Кулаком. А наш народ всю свою историю был именно этим самым кулаком, а не нежной женской ладошкой.