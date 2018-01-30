10:27 30 января

Брошенные «дети» Навального



Последняя «всероссийская» акция Алексея Навального очень может быть реально будет последней его массовой акцией. Идея обанкротилась, и это понимают уже все, даже сам Леша, который хочет только одного: чтобы все это как можно быстрее закончилось, и его оставили в покое. О том же мечтает в Киеве и его коллега по несчастью, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Если присмотреться внимательно и проанализировать киевский михомайдан и общественное движение Навального, мы увидим много общих деталей. Все явно создавалось по одной методичке, имело изначально одни и те же слабые места, а потому было обречено на поражение еще до рождения. А это значит, что никто и никогда не рассматривал ни Навального, ни Саакашвили как будущих политических лидеров. Они появились в политике для выполнения совершенно другой миссии.


Для начала давайте рассмотрим особенности обоих движений поближе.



Оба «лидера оппозиции», что в России, что на Украине, — это прямые шестерки Госдепа США, не имеющие у себя «дома» никакой реальной политической базы.

Что партия Навального, что партия Саакашвили, — это чистой воды экспромт, сделанный на коленке. Там нет настоящих системных специалистов по постройке партии и продвижении ее на политическом поле. В основном в них собраны креативные «неравнодушные» люди, которые не приучены к системной и планомерной работе (а заодно и мышлению). А потому, чего бы они не создали, это все изначально обречено на провал. Причем быстрый.

Чего сразу не видно неопытному взгляду, то очевидно профессиональному политтехнологу и политику. Вы обратили внимание на то, что ни Алексея, ни Михо не поддержал никто из реальных политиков? Они-то как раз прекрасно разобрались, что к чему. Нет, они желают своим единомышленникам всех благ и победы, но при этом не оказывают им никакой реальной помощи. Более того, они демонстративно стараются дистанцироваться и всем своим видом показать, что они к этому цирку не имеют никакого отношения. И это закономерно. Те, кто занимается политикой профессионально, сразу сообразили, что Навальный и Саакашвили — это просто высокооплачиваемые нанятые клоуны, а их общественные движения — это политические фрики-однодневки.

С каждой их новой акцией это становилось все очевиднее и очевиднее. Ранней весной 2017 года Навальный выглядел таким себе политическим тяжеловесом, с претензией на роль российского оппозиционного лидера. Но шли месяцы, и каждая последующая его акция становилась лишь жалкой пародией на предыдущие. Последняя же, проведенная 28 января в 46 субъектах Российской Федерации, стала настоящим позором.

В Москве не собралось и 1000 сторонников «главного борца с коррупцией», а в некоторых других крупных городах России, где раньше собиралось по несколько тысяч человек, пришло 100-200 человек, которые, судя по их лицам, и сами не поняли, зачем они это сделали.



То же самое мы наблюдаем и в Киеве. В сентябре 2017-го сторонники Наваль…, то есть Саакашвили, были полны оптимизма. Уже 17 октября, в первый официальный день протеста, когда Саакашвили не поддержал ни один значимый украинский политик, появилась растерянность. А потом михомайдан, как его стали называть в народе, очень быстро выродился в цирк под открытым небом напротив здания Верховной рады.



Хорошо, согласитесь вы, а зачем же тогда все это затевалось? На самом деле смысл в этом есть.

Например, вам нужно запустить некий реальный политический проект. Как его быстро раскрутить? А еще при этом не запачкаться и не получить отрицательной политической «кармы»? Для этого существуют политические торпеды. Будь то персоны, будь то общественные движения. В них нет смысла вбрасывать хороши кадры. Это проекты-одногодки, которые после выполнения своей миссии обречены на исчезновение.

Они вбрасывают в общество нужные заказчику идеи, раскручивают их в информационном поле, качают общественное мнение, задают вектор протеста и быстро сгорают и исчезают. Все это стоит довольно дешево.

Давайте вспомним обманутых деток Навального и «активистов» Саакашвили.

Как мы понимаем, в этой схеме неизбежны быстрое накопление негатива против лидеров и сгорание. И здесь абсолютно не нужна логика. Наоборот, она мешает подобным проектам развиваться. Именно поэтому мы и не видим, казалось бы, никакой логики в протестах Навального и Саакашвили. У них нет комплексной позитивной программы реформ страны и далеко идущих планов (а кому они нужны?). Все рассчитано на простоту, эмоцию и скоротечность.

Лидеры протеста дискредитируются, но это для заказчика не важно. Важно, что в итоге остается обозленное и неудовлетворенное протестное сообщество, желающее отыграться, которое легко будет подобрать под себя уже новому политическому движению, «чистому» и «непорочному». При этом формальной связи между двумя проектами нет. Есть одни заказчик и режиссер, но они-то как раз и остаются вне поля зрении общества.

Вот так. А вы говорите: бессмысленно. На самом деле американцы на этом поприще редко делают бессмысленные вещи. Они лучшие пока в мире специалисты по технологиям цветных революций. Да, у них далеко не все получается, но в логике им не откажешь. Именно поэтому я не стал бы сегодня смеяться над теми, кто вкладывал деньги в Навального и Саакашвили. Уверен, что их конечная цель лежит не в плоскости нынешних выборов президента России или попыток закрутить досрочные выборы на Украине.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дедкастарый Сегодня, 06:12
    хватит может про Обвального тереть? он-никто,от слова "совсем".
    Дедкастарый
    1. 210окв Сегодня, 06:27
      Правильно.Только пиар делаем и поддерживаем кое как..Это касается и "новостей" с руины.Все!Панночка помэрла!
      Цитата: Дедкастарый
      хватит может про Обвального тереть? он-никто,от слова "совсем".
      210окв
    2. Serg65 Сегодня, 08:06
      Цитата: Дедкастарый
      хватит может про Обвального тереть?

      Хе-хе-хе......закрыв лицо руками, проблему не решите!
      Цитата: Дедкастарый
      он-никто,от слова "совсем".

      Он может и "никто" но денюжки свои отрабатывает грамотно, вода камень точит..
      Serg65
      1. Злой543 Сегодня, 08:12
        Из девяти человек на переднем плане фотографии двое с фотокамерами , один с видео, двое снимают на телефон. request
        Злой543
      2. Mestny Сегодня, 09:50
        Так автор примерно об этом и пишет. Что такие проекты и делаются именно для раскрутки последующих, настоящих. Как бы ступенька. Цель на данном этапе - увеличить слой недовольных действующей властью.
        Теперь, на следующей ступени будут использованы другие установки - не "дружба с западом", а "тоска по СССР".
        Mestny
    3. проходящий Сегодня, 08:58
      хватит может про Обвального тереть? он-никто,от слова "совсем".

      Вот лет через 10 когда вырастет поколение без образования при нынешних принципах (украсть побольше) которым провальный все время будут доказывать что наша элитка ворует и жирует под прикрытием власти за счет народонаселения. А эта молодежь без работы или зарплаты -слезы , вот тогда все ваши умные (как вам кажется) заключения ,да и большинства комментирующих можно выбрасывать в топку. ВСЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ ПРОВАЛЬНОГО РАССЧИТАНЫ НЕ НА ЭТИ ВЫБОРЫ!!! А то что вы тут умничаете какой он и где, да ему и тем кто его ведет Плевать
      проходящий
  2. Strashila Сегодня, 06:20
    Деньги имеют счет, вложили... получили, исходя из происходящего от всего этого больше обогатились кураторы с американской стороны... вспомним не чокаясь Украину... типа вложили 5 (пять) миллиардов долларов... за эти деньги можно было просто всех купить и сделать все красиво... " демократично"... опыт Ющенко же был... но наблюдаем откровенную бойню, кураторы включили схему - война все спишет, проиграли в первую очередь спонсоры... кто вложился, возможно деньги и отбили, но навар копеечный.Сейчас кураторам нужны жертвенные бараны, точнее ... как в случае с Немцовым...а там новые санкции. Торговать честно США не могут, их делают по их правилам на их же поле, вот и начали выкручивать руки всему миру.
    Strashila
  3. серафимамурский Сегодня, 06:27
    Жаль цирк закрыли и клоуны могут уехать за ненадобностью в места не столь отдалённые.
    серафимамурский
    1. Евдоким Сегодня, 07:03
      Цитата: серафимамурский
      Жаль цирк закрыли и клоуны могут уехать за ненадобностью в места не столь отдалённые.

      Не надо волноваться по-этому поводу, найдут других персонажей, есть деньги, есть цели, всё будет продолжаться по прежнему, только с другими лицами. hi bully
      Евдоким
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:37
    мы увидим много общих деталей
    Когда розлив идет из одной бочки это совершенно не удивительно.
    Последняя «всероссийская» акция
    Зато заявы были громкие и должны были по мнению нахального как минимум испугать власть, а как максимум ВВП должен был отказаться от выдвижения своей кандидатуры. Ерунда конечно полная, но деньги хоть как-то отрабатывать нужно.
    rotmistr60
  5. Monster_Fat Сегодня, 07:19
    Ну, я бы не стал так очевидно "злорадствовать" по поводу того, что Навального вышло поддержать такое малое число участников. Дело в том, что надо все же немножко разбираться в современных методах "протестных движений". Государство, путем "закручивания гаек" сделало практически невозможными любые собрания, да и приналичии интернета уже в таких "сборищах" нет нужды-лишнее привлечение внимания и потому "протестное" движение ушло в "интернет"-теперь недовольные общаются и "накачиваются" идеологией на своих форумах, сетях, даже на игровых сайтах и подготавливают свои действия к различным выборам-чтобы всем разом "правильно проголосовать" или к официально разрешенным шествиям и демонстрациям,чтобы в нужном месте "отпочковаться" и провести то, что им надо. Кроме того носители "протеста" очень активно действуют в школах, особенно с "разными уклонами", где наличие "протестных" настроений становится модным трендом среди учащихся, начинается настоящая травля учеников-тех кто "патриот" или "за путина"... Так, что я не стал бы так радоваться, якобы "уменьшению" протестных нестроений, они растут, просто "ушли из вида" вглубь, чтобы заранее не "светиться"...
    Monster_Fat
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:22
    Юрий! Пока что навальщине удается промывать мозги молодежи, потому что никто с этой молодежью не работает как следует! Молодежь у нас улица ростит! Нету как в СССР было клубов, кружков, и секций куда молодежь с удовольствием ходила! А на улице праздношатающихся поймать и вынести им мозги не проблема!
    Геркулесыч
    1. Monster_Fat Сегодня, 08:16
      Какая "улица"? Какие "кружки"? Опять "советское" мышление не позволяет видеть очевидного-в обществе сейчас один "тренд"-"делать деньги". И другого нет и не будет уже. Молодежь уже не "шатается" по улицам, как при позднем "совке", а сидит в "интернете" и иногда, "короткими перебежками" перемещается в места "тусования". И молодежь желает только одного-зарабатывать деньги, желательно много денег и продвигаться по карьерной и социальной лестницам... И что они видят? А видят они то, что в стране построена система "вертикали власти" на всех уровнях куда вход только родственникам, приближенным и друзьям, но никак ни кому-то с улицы. Они видят, что труд-это удел неудачников, так как те кто трудится-пашут от зари до зари и остаются нищими.... деньги "крутятся" совсем не в трудовой сфере, а вы хотите их "кружками" заинтересовать...устарело это и нафиг никому не нужно.
      Monster_Fat
      1. свой1970 Сегодня, 09:55
        Цитата: Monster_Fat
        И молодежь желает только одного-зарабатывать деньги, желательно много денег и продвигаться по карьерной и социальной лестницам... И что они видят? А видят они то, что в стране построена система "вертикали власти" на всех уровнях куда вход только родственникам, приближенным и друзьям, но никак ни кому-то с улицы.
        -во времена Петра 1 тоже была "вертикали власти" на всех уровнях куда вход только родственникам, приближенным и друзьям," но Меншикова это не остановило почему-то....и таких примеров бездна...
        В любом государстве(абсолютно любом!!!) - всегда есть "вертикали власти" на всех уровнях куда вход только родственникам, приближенным и друзьям," куда пробиться очень тяжело.
        Нигде не встречают под белы ручки и не говорят мол - господин/товарищ/пан/месье/прочие - тут есть местечко теплое, денежное,на котором сидеть легко и приятно-ждали только ВАС!!!!

        даже в абсолютно открытые советские времена не каждый мог стать начальником завода например-мастером пожалуйста,начальником цеха-уже надо было себя проявить, главным инженером - надо было уже прикладывать глобальные усилия..
        Учится в серьезном институте и в советские времена могли не все, в МГИМО например была практически узаконенная квота на провинцию в 12 человек(1987), "Керосинка" им. Губкина -принимали только математических олимпиадовцев...
        Родственник моим родителям в 1987г. сказал - в любое военное училище!только подайте документы и и он считай зачислен!Кроме Вольского,Рязанского,и Ярославского.На почему? сказал - после Вольского сажают часто, Ярославское он не потянет уровнем связей, а Рязанское будет в ближайшие 10 лет воевать...
        свой1970
    2. Prometey Сегодня, 09:16
      Цитата: Геркулесыч
      Нету как в СССР было клубов, кружков, и секций куда молодежь с удовольствием ходила!

      Да с чего нет? Центры внешкольной работы есть в каждом городе. Школьники до 14 лет туда ходят, а потом им уже неинтересно это, как в в целом и в советское время было. Большинство детей видит как живут их семьи, а живут большинство откровенно х.р.е.н.о.в.о. Поэтому они легко пойдут за теми, кто будет обещать социальную справедливость. Все логично.
      Prometey
      1. Mestny Сегодня, 10:01
        Самое забавное, что они всё равно пойдут за "социальной справедливостью", как бы хорошо им ни было. Независимо от достатка семьи подростку всё равно хочется вкуснее жрать, иметь самый дорогой гаджет или компьютер, и так далее.
        Центры внешкольной работы действительно есть, как есть и например дома детского творчества.
        И туда ходят дети, и не мало - кому из них это интересно.
        Как кстати было и в СССР. Ходили в кружки и дома пионеров далеко не все. Масса просто болталась по улицам. Теперь болтается в интернетах. в принципе никакой разницы - процент ни на что не годных раздолбаев остался примерно прежним. Как и процент талантливых и увлечённых.
        Mestny
  7. Стирбьорн Сегодня, 09:26
    Оба «лидера оппозиции», что в России, что на Украине, — это прямые шестерки Госдепа США, не имеющие у себя «дома» никакой реальной политической базы.
    Что партия Навального, что партия Саакашвили, — это чистой воды экспромт, сделанный на коленке. Там нет настоящих системных специалистов по постройке партии и продвижении ее на политическом поле.

    Странно, вначале автор про прямую руку Госдепа вещает, а потом про "сделанный на коленке". Госдеп с его опытом цветных революций, не может сделать профессионально?! Кстати у Навального нету партии, у Саакашвили вроде тоже. Навальный просто рвется во власть, наподобие Ельцина в свое время, поэтому сомневаюсь, что он хочет,
    чтобы его в покое оставили, слишком честолюбив. Абсолютно конъюктурный персонаж
    Вы обратили внимание на то, что ни Алексея, ни Михо не поддержал никто из реальных политиков?
    А кто у нас реальный политик? Жириновский, или там Миронов?! Политическое поле зачищено, потому и вылезают такие Навальные
    Чего сразу не видно неопытному взгляду, то очевидно профессиональному политтехнологу и политику.
    Автор профессиональный полиnтехнолог или политик?!
    Ранней весной 2017 года Навальный выглядел таким себе политическим тяжеловесом, с претензией на роль российского оппозиционного лидера.
    Навальный замкнулся, исключительно на себе любимом, а тут еще появился адекватный Грудинин, который оттянул на себя весь вменяемый протестный электорат, оставив Навального с малолетками и совсем уж упертыми своими сторонниками
    Стирбьорн
    1. Mestny Сегодня, 10:07
      Наконец то.
      Автор об этом и пишет в статье, что навальнята это так, ступенька, подготовка почвы. Следующая ступенька - загрудининцы.
      Mestny
  8. Mestny Сегодня, 09:53
    Цитата: Monster_Fat
    И молодежь желает только одного-зарабатывать деньги, желательно много денег и продвигаться по карьерной и социальной лестницам... И что они видят? А видят они то, что в стране построена система "вертикали власти" на всех уровнях куда вход только родственникам, приближенным и друзьям, но никак ни кому-то с улицы.

    А в США не так? Неужели во власть может пройти любой с улицы подросток? Или всё таки необходимо закончить правильное учебное заведение, принадлежать к "правильной семье" и т.д.?
    Mestny
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:26
      Абсолютно любой-был бы "моск" в голове. Чем Рейган и Шварц не примеры? Нет конечно есть "закрытые" зоны, где вход для "породистых" и со "спец"-образованим, но и там постоянно ищут "на стороне" тех, кто по-умнее и не связан с какими-то семьями иили кланами-для "усиления" своих рядов и избежания "застоя". Мне что в США нравится так это то, что здесь везде ценятся люди, которые своими руками и "головой" приносят доход, прибыль компании или еще кому и абсолютно не ценятся "родственные" и прочие связи. А в России все наоборот-везде на руководящих должностях родственники, друзья, знакомые и пр не отличающиеся ни умом, ни другими "дарованиями", а остальные, как холопы, вынуждены им "в рот смотреть".
      Monster_Fat
  9. MainSteering Сегодня, 10:02
    Цитата: Стирбьорн
    Навальный замкнулся, исключительно на себе любимом, а тут еще появился адекватный Грудинин, который оттянул на себя весь вменяемый протестный электорат, оставив Навального с малолетками и совсем уж упертыми своими сторонниками

    Здравый смысл в ваших словах. Случайно-ли все так получилось ?
    MainSteering
  10. Mestny Сегодня, 10:05
    Цитата: Стирбьорн
    А кто у нас реальный политик? Жириновский, или там Миронов?! Политическое поле зачищено, потому и вылезают такие Навальные

    Жириновский возглавляет далеко не самую маленькую фракцию в ГД и партию вот уже почти 27 лет.
    Реальный политик, реальнее некуда.
    Mestny
Картина дня