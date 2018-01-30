Брошенные «дети» Навального

Последняя «всероссийская» акция Алексея Навального очень может быть реально будет последней его массовой акцией. Идея обанкротилась, и это понимают уже все, даже сам Леша, который хочет только одного: чтобы все это как можно быстрее закончилось, и его оставили в покое. О том же мечтает в Киеве и его коллега по несчастью, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.Если присмотреться внимательно и проанализировать киевский михомайдан и общественное движение Навального, мы увидим много общих деталей. Все явно создавалось по одной методичке, имело изначально одни и те же слабые места, а потому было обречено на поражение еще до рождения. А это значит, что никто и никогда не рассматривал ни Навального, ни Саакашвили как будущих политических лидеров. Они появились в политике для выполнения совершенно другой миссии.Для начала давайте рассмотрим особенности обоих движений поближе.Оба «лидера оппозиции», что в России, что на Украине, — это прямые шестерки Госдепа США, не имеющие у себя «дома» никакой реальной политической базы.Что партия Навального, что партия Саакашвили, — это чистой воды экспромт, сделанный на коленке. Там нет настоящих системных специалистов по постройке партии и продвижении ее на политическом поле. В основном в них собраны креативные «неравнодушные» люди, которые не приучены к системной и планомерной работе (а заодно и мышлению). А потому, чего бы они не создали, это все изначально обречено на провал. Причем быстрый.Чего сразу не видно неопытному взгляду, то очевидно профессиональному политтехнологу и политику. Вы обратили внимание на то, что ни Алексея, ни Михо не поддержал никто из реальных политиков? Они-то как раз прекрасно разобрались, что к чему. Нет, они желают своим единомышленникам всех благ и победы, но при этом не оказывают им никакой реальной помощи. Более того, они демонстративно стараются дистанцироваться и всем своим видом показать, что они к этому цирку не имеют никакого отношения. И это закономерно. Те, кто занимается политикой профессионально, сразу сообразили, что Навальный и Саакашвили — это просто высокооплачиваемые нанятые клоуны, а их общественные движения — это политические фрики-однодневки.С каждой их новой акцией это становилось все очевиднее и очевиднее. Ранней весной 2017 года Навальный выглядел таким себе политическим тяжеловесом, с претензией на роль российского оппозиционного лидера. Но шли месяцы, и каждая последующая его акция становилась лишь жалкой пародией на предыдущие. Последняя же, проведенная 28 января в 46 субъектах Российской Федерации, стала настоящим позором.В Москве не собралось и 1000 сторонников «главного борца с коррупцией», а в некоторых других крупных городах России, где раньше собиралось по несколько тысяч человек, пришло 100-200 человек, которые, судя по их лицам, и сами не поняли, зачем они это сделали.То же самое мы наблюдаем и в Киеве. В сентябре 2017-го сторонники Наваль…, то есть Саакашвили, были полны оптимизма. Уже 17 октября, в первый официальный день протеста, когда Саакашвили не поддержал ни один значимый украинский политик, появилась растерянность. А потом михомайдан, как его стали называть в народе, очень быстро выродился в цирк под открытым небом напротив здания Верховной рады.Хорошо, согласитесь вы, а зачем же тогда все это затевалось? На самом деле смысл в этом есть.Например, вам нужно запустить некий реальный политический проект. Как его быстро раскрутить? А еще при этом не запачкаться и не получить отрицательной политической «кармы»? Для этого существуют политические торпеды. Будь то персоны, будь то общественные движения. В них нет смысла вбрасывать хороши кадры. Это проекты-одногодки, которые после выполнения своей миссии обречены на исчезновение.Они вбрасывают в общество нужные заказчику идеи, раскручивают их в информационном поле, качают общественное мнение, задают вектор протеста и быстро сгорают и исчезают. Все это стоит довольно дешево.Давайте вспомним обманутых деток Навального и «активистов» Саакашвили.Как мы понимаем, в этой схеме неизбежны быстрое накопление негатива против лидеров и сгорание. И здесь абсолютно не нужна логика. Наоборот, она мешает подобным проектам развиваться. Именно поэтому мы и не видим, казалось бы, никакой логики в протестах Навального и Саакашвили. У них нет комплексной позитивной программы реформ страны и далеко идущих планов (а кому они нужны?). Все рассчитано на простоту, эмоцию и скоротечность.Лидеры протеста дискредитируются, но это для заказчика не важно. Важно, что в итоге остается обозленное и неудовлетворенное протестное сообщество, желающее отыграться, которое легко будет подобрать под себя уже новому политическому движению, «чистому» и «непорочному». При этом формальной связи между двумя проектами нет. Есть одни заказчик и режиссер, но они-то как раз и остаются вне поля зрении общества.Вот так. А вы говорите: бессмысленно. На самом деле американцы на этом поприще редко делают бессмысленные вещи. Они лучшие пока в мире специалисты по технологиям цветных революций. Да, у них далеко не все получается, но в логике им не откажешь. Именно поэтому я не стал бы сегодня смеяться над теми, кто вкладывал деньги в Навального и Саакашвили. Уверен, что их конечная цель лежит не в плоскости нынешних выборов президента России или попыток закрутить досрочные выборы на Украине.