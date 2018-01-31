Самый большой в мире серийный гидросамолёт: AG600 (Китай)
Китайская программа по созданию самолета-амфибии AG600 близится к своему завершению. Уже сейчас ясно, что AG600 «Jiaolong» (водяной дракон) станет крупнейшим из всех существующих на сегодняшний день серийных гидросамолетов. Разработкой данного самолета-амфибии занимается китайская компания Aviation Industry Corporation of China. Начатые еще в 2009 году работы оцениваются приблизительно в 3 миллиарда юаней. 24 декабря 2017 года новый самолет совершил свой первый полет.
Программа создания самолета-амфибии AG600 официально стартовала в 2009 году (первоначально самолет носил разные обозначения: JL-600, TA-600 или D-600, буквенно-цифровой индекс AG600 закрепился за самолетом с 2014 года). При этом, по информации из ряда источников, работы над гидросамолетом в КНР были начаты еще в 1980-е годы. Согласно сообщениям китайских СМИ, инвестиции в программу создания AG600 только с 2009 года составили порядка 3 миллиардов юаней. Первоначально новый самолет должен был подняться в небо еще в 2013 году, но в последующем сроки его первого полета неоднократно переносились.
Для постройки опытных и серийных самолетов-амфибий AG600 китайские компании CAIGA и AVIC провели полную реконструкцию предприятия ZYAC, расположенного в городе Чжухае. Несмотря на это имеющаяся здесь производственная площадка может рассматриваться лишь в качестве сборочной. Для первого летного образца центроплан, среднюю и переднюю часть фюзеляжа, а также крыло собрали на предприятии AVIC Xi'an Aircraft Industry (Group) Company в Сиани, хвостовую часть фюзеляжа, а также хвостовое оперение собрали на предприятии AVIC Hanzhong Aviation Industry Group Company в Ханьчжуне, а выпуском мотогондол занималась китайская компания Flying North. Данная кооперация может сохраниться и в будущем. Всего в создании и промышленном производстве нового китайского гидросамолета было задействовано порядка 150 различных научных центров и институтов, а также 70 китайских предприятий.
Новый китайский гидросамолет обладает внушительными размерами. Максимальная длина «водяного дракона» составляет более 39,3 метра, размах крыла – 39 метров, заявленная максимальная взлетная масса – 53,5 тонны (в ряде китайских источников встречалось упоминание о взлетной массе до 60 тонн). Все перечисленное делает самолет-амфибию AG600 самым большим современным гидросамолетом в мире (в сравнении с серийно выпускающимися сейчас Бе-200, Bombardier CL-415 и ShinMaywa US-2).
В то же время уже в скором времени AG600 может сместить с пьедестала еще советская разработка – многоцелевой самолет-амфибия А-40 «Альбатрос» (известен также как Бе-42). Самолет изначально создавался для военных нужд, как замена амфибии Бе-12. Проект данного гидросамолета, оснащенного турбореактивными двигателями, который в ВМФ планировали использовать в качестве противолодочного, был остановлен после распада СССР. Всего было построено два экземпляра данного самолета-амфибии. Несмотря на то, что в 1990 году он был принят на вооружение ВС СССР, серийно А-40 никогда не производился.
После распада Советского Союза неоднократно заявлялось как о возобновлении производства, так и о полном закрытии данной программы. В марте 2016 года полковник Геннадий Загонов, являвшийся начальником Морской авиации Черноморского флота ВМФ России, сделал официальное заявление, согласно которому к 2020 году находящиеся на вооружении флота противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 будут заменены на А-40. Если так и произойдет в действительности, уже российский гидросамолет А-40 станет крупнейшим из существующих сегодня самолетов-амфибий. Он превзойдет китайского «дракона» AG600 и размерами (длина – 45,7 метра, высота – 11 м, размах крыла – 42,5 метра) и максимальной взлетной массой – до 90 тонн.
Первый полет «водяного дракона» AG600, который многократно откладывался с 2013 года, состоялся в итоге 24 декабря 2017 года. По информации Центрального телевидения Китая (CCTV) машина находилась в воздухе около одного часа. Согласно данным телеканала, для набора взлетной скорости новому самолету-амфибии понадобилось примерно 600 метро взлетно-посадочной полосы. Во время проведения первого испытательного полета самолет поднялся на высоту – 2500-3000 метров, после чего совершил в воздухе несколько маневров, в том числе снижение и имитацию захода на посадку. По словам разработчиков самолета-амфибии AG600, главной целью первого испытательного полета была проверка безопасности и функционирования бортовых систем.
Китайский гидросамолет AG600 имеет четыре турбовинтовых двигателя WJ6, обладающих взлетной мощностью 5100 л.с каждый, с шестилопастными воздушными винтами. Данный двигатель является китайской копией советского двигателя АИ-20, созданного еще в 1955-57 годах. В Китае его производством занимается компания National South Aviation Industry Company (CNSAIC) в Чжучжоу. Двигатель АИ-20 славится своей надежностью, разные его версии могли устанавливаться на военно-транспортные Ан-8 и Ан-12, противолодочный Ил-38 и самолет-амфибию Бе-12. Впервые в советском двигателестроении на АИ-20 был достигнут межремонтный ресурс, измеряемый тысячами часов, а назначенный ресурс модификации АИ-20М составлял 20 тысяч часов. Компания-производитель AG600 отмечает, что новый самолет на 100% состоит из китайских деталей, однако без заимствований и копирования все-таки не обошлось.
Разработанный инженерами Китайской авиастроительной корпорацией гидросамолет изначально предназначен для нужд гражданской авиации. В настоящее время известно о разработке двух основных модификаций гидросамолета AG600 – поисково-спасательный вариант (способен принять на борт до 50 человек) и противопожарный, предназначенный для борьбы с крупными лесными пожарами (способен за 12 секунд принять на борт до 12 тонн воды). В будущем возможно создание и других модификаций самолета-амфибии, в том числе в интересах китайских военных. Производитель уже объявил о том, что на самолет имеются заказы на 17 машин со стороны китайских заказчиков. При этом детали и стоимость контрактов не раскрываются.
Морской авиацией Народно-освободительной армии Китая самолет может использоваться для защиты интересов Пекина на море, к примеру, при проведении патрульных операций в спорных районах Южно-Китайского моря. В настоящее время КНР проводит масштабные работы по искусственному превращению рифов в Южно-Китайском море в острова. Таким образом, Пекин рассчитывает объявить их частью своей суверенной территории, вокруг которой в радиусе 200 миль будет простираться исключительная экономическая зона Китая. Другие государства региона крайне болезненно воспринимают эту политику Китая, оспаривая правомочность данных действий. Официальный Пекин считает почти все острова, скалы и рифы в Южно-Китайском море своей суверенной территорией, с чем не согласны Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Позицию данных стран в споре с Китаем открыто поддерживают США.
Принимая во внимание политику, проводимую сегодня Китаем в отношении островов в Южно-Китайском море, в будущем вполне возможно использование AG600 в военных целях. После соответствующих незначительных переделок самолет-амфибию можно будет использовать в качестве противолодочного или патрульного, здесь пригодится способность самолета находиться в небе до 12 часов. Также его можно будет эффективно использовать для переброски военных грузов и военнослужащих на отдаленные базы или небольшие острова, не располагающие полноценными ВПП.
AG600 на некоторое время может сохранить за собой звание самого крупного в мире гидросамолета, однако и он и советский/российский самолет-амфибия А-40 существенно уступают в размерах знаменитому гидросамолету американского миллиардера Говарда Хьюза, который, воплощая свою мечту, построил Hughes H-4 Hercules. Этот гидросамолет вошел в историю под прозвищем «Еловый гусь» (хотя в действительности был сделан в основном из березовой фанеры). Размах его крыльев достигал 97,54 метра. Правда, в воздух «Еловый гусь» поднялся всего лишь раз, совершив первый и последний в своей истории полет продолжительностью около полуминуты. С тех пор в небо он не поднимался, найдя себе пристанище в музее в штате Орегон.
Летно-технические характеристики AG600:
Габаритные размеры: длина – 36,9 м, высота – 12,1 м, размах крыла – 38,8 м.
Максимальная взлетная масса – 53,5 тонны.
Силовая установка – 4 ТВД WJ-6 мощностью 5100 л.с. каждый.
Максимальная скорость – 570 км/ч.
Крейсерская скорость – около 500 км/ч.
Максимальная дальность полета – 4500 км.
Практический потолок – 10 500 м.
Грузоподъемность: в пожарном варианте может взять на борт 12 тонн воды, в поисково-спасательном – до 50 человек.
Экипаж – 3 человека.
Источники информации:
https://hi-news.ru/technology/samyj-bolshoj-v-mire-samolet-amfibiya-sovershil-pervyj-polet.html
http://www.bbc.com/russian/news-42471618
http://tass.ru/ekonomika/4839002
https://dambiev.livejournal.com/755559.html
Материалы из открытых источников
Программа создания самолета-амфибии AG600 официально стартовала в 2009 году (первоначально самолет носил разные обозначения: JL-600, TA-600 или D-600, буквенно-цифровой индекс AG600 закрепился за самолетом с 2014 года). При этом, по информации из ряда источников, работы над гидросамолетом в КНР были начаты еще в 1980-е годы. Согласно сообщениям китайских СМИ, инвестиции в программу создания AG600 только с 2009 года составили порядка 3 миллиардов юаней. Первоначально новый самолет должен был подняться в небо еще в 2013 году, но в последующем сроки его первого полета неоднократно переносились.
Для постройки опытных и серийных самолетов-амфибий AG600 китайские компании CAIGA и AVIC провели полную реконструкцию предприятия ZYAC, расположенного в городе Чжухае. Несмотря на это имеющаяся здесь производственная площадка может рассматриваться лишь в качестве сборочной. Для первого летного образца центроплан, среднюю и переднюю часть фюзеляжа, а также крыло собрали на предприятии AVIC Xi'an Aircraft Industry (Group) Company в Сиани, хвостовую часть фюзеляжа, а также хвостовое оперение собрали на предприятии AVIC Hanzhong Aviation Industry Group Company в Ханьчжуне, а выпуском мотогондол занималась китайская компания Flying North. Данная кооперация может сохраниться и в будущем. Всего в создании и промышленном производстве нового китайского гидросамолета было задействовано порядка 150 различных научных центров и институтов, а также 70 китайских предприятий.
Новый китайский гидросамолет обладает внушительными размерами. Максимальная длина «водяного дракона» составляет более 39,3 метра, размах крыла – 39 метров, заявленная максимальная взлетная масса – 53,5 тонны (в ряде китайских источников встречалось упоминание о взлетной массе до 60 тонн). Все перечисленное делает самолет-амфибию AG600 самым большим современным гидросамолетом в мире (в сравнении с серийно выпускающимися сейчас Бе-200, Bombardier CL-415 и ShinMaywa US-2).
В то же время уже в скором времени AG600 может сместить с пьедестала еще советская разработка – многоцелевой самолет-амфибия А-40 «Альбатрос» (известен также как Бе-42). Самолет изначально создавался для военных нужд, как замена амфибии Бе-12. Проект данного гидросамолета, оснащенного турбореактивными двигателями, который в ВМФ планировали использовать в качестве противолодочного, был остановлен после распада СССР. Всего было построено два экземпляра данного самолета-амфибии. Несмотря на то, что в 1990 году он был принят на вооружение ВС СССР, серийно А-40 никогда не производился.
После распада Советского Союза неоднократно заявлялось как о возобновлении производства, так и о полном закрытии данной программы. В марте 2016 года полковник Геннадий Загонов, являвшийся начальником Морской авиации Черноморского флота ВМФ России, сделал официальное заявление, согласно которому к 2020 году находящиеся на вооружении флота противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 будут заменены на А-40. Если так и произойдет в действительности, уже российский гидросамолет А-40 станет крупнейшим из существующих сегодня самолетов-амфибий. Он превзойдет китайского «дракона» AG600 и размерами (длина – 45,7 метра, высота – 11 м, размах крыла – 42,5 метра) и максимальной взлетной массой – до 90 тонн.
Первый полет «водяного дракона» AG600, который многократно откладывался с 2013 года, состоялся в итоге 24 декабря 2017 года. По информации Центрального телевидения Китая (CCTV) машина находилась в воздухе около одного часа. Согласно данным телеканала, для набора взлетной скорости новому самолету-амфибии понадобилось примерно 600 метро взлетно-посадочной полосы. Во время проведения первого испытательного полета самолет поднялся на высоту – 2500-3000 метров, после чего совершил в воздухе несколько маневров, в том числе снижение и имитацию захода на посадку. По словам разработчиков самолета-амфибии AG600, главной целью первого испытательного полета была проверка безопасности и функционирования бортовых систем.
Китайский гидросамолет AG600 имеет четыре турбовинтовых двигателя WJ6, обладающих взлетной мощностью 5100 л.с каждый, с шестилопастными воздушными винтами. Данный двигатель является китайской копией советского двигателя АИ-20, созданного еще в 1955-57 годах. В Китае его производством занимается компания National South Aviation Industry Company (CNSAIC) в Чжучжоу. Двигатель АИ-20 славится своей надежностью, разные его версии могли устанавливаться на военно-транспортные Ан-8 и Ан-12, противолодочный Ил-38 и самолет-амфибию Бе-12. Впервые в советском двигателестроении на АИ-20 был достигнут межремонтный ресурс, измеряемый тысячами часов, а назначенный ресурс модификации АИ-20М составлял 20 тысяч часов. Компания-производитель AG600 отмечает, что новый самолет на 100% состоит из китайских деталей, однако без заимствований и копирования все-таки не обошлось.
Разработанный инженерами Китайской авиастроительной корпорацией гидросамолет изначально предназначен для нужд гражданской авиации. В настоящее время известно о разработке двух основных модификаций гидросамолета AG600 – поисково-спасательный вариант (способен принять на борт до 50 человек) и противопожарный, предназначенный для борьбы с крупными лесными пожарами (способен за 12 секунд принять на борт до 12 тонн воды). В будущем возможно создание и других модификаций самолета-амфибии, в том числе в интересах китайских военных. Производитель уже объявил о том, что на самолет имеются заказы на 17 машин со стороны китайских заказчиков. При этом детали и стоимость контрактов не раскрываются.
Морской авиацией Народно-освободительной армии Китая самолет может использоваться для защиты интересов Пекина на море, к примеру, при проведении патрульных операций в спорных районах Южно-Китайского моря. В настоящее время КНР проводит масштабные работы по искусственному превращению рифов в Южно-Китайском море в острова. Таким образом, Пекин рассчитывает объявить их частью своей суверенной территории, вокруг которой в радиусе 200 миль будет простираться исключительная экономическая зона Китая. Другие государства региона крайне болезненно воспринимают эту политику Китая, оспаривая правомочность данных действий. Официальный Пекин считает почти все острова, скалы и рифы в Южно-Китайском море своей суверенной территорией, с чем не согласны Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Позицию данных стран в споре с Китаем открыто поддерживают США.
Принимая во внимание политику, проводимую сегодня Китаем в отношении островов в Южно-Китайском море, в будущем вполне возможно использование AG600 в военных целях. После соответствующих незначительных переделок самолет-амфибию можно будет использовать в качестве противолодочного или патрульного, здесь пригодится способность самолета находиться в небе до 12 часов. Также его можно будет эффективно использовать для переброски военных грузов и военнослужащих на отдаленные базы или небольшие острова, не располагающие полноценными ВПП.
AG600 на некоторое время может сохранить за собой звание самого крупного в мире гидросамолета, однако и он и советский/российский самолет-амфибия А-40 существенно уступают в размерах знаменитому гидросамолету американского миллиардера Говарда Хьюза, который, воплощая свою мечту, построил Hughes H-4 Hercules. Этот гидросамолет вошел в историю под прозвищем «Еловый гусь» (хотя в действительности был сделан в основном из березовой фанеры). Размах его крыльев достигал 97,54 метра. Правда, в воздух «Еловый гусь» поднялся всего лишь раз, совершив первый и последний в своей истории полет продолжительностью около полуминуты. С тех пор в небо он не поднимался, найдя себе пристанище в музее в штате Орегон.
Летно-технические характеристики AG600:
Габаритные размеры: длина – 36,9 м, высота – 12,1 м, размах крыла – 38,8 м.
Максимальная взлетная масса – 53,5 тонны.
Силовая установка – 4 ТВД WJ-6 мощностью 5100 л.с. каждый.
Максимальная скорость – 570 км/ч.
Крейсерская скорость – около 500 км/ч.
Максимальная дальность полета – 4500 км.
Практический потолок – 10 500 м.
Грузоподъемность: в пожарном варианте может взять на борт 12 тонн воды, в поисково-спасательном – до 50 человек.
Экипаж – 3 человека.
Источники информации:
https://hi-news.ru/technology/samyj-bolshoj-v-mire-samolet-amfibiya-sovershil-pervyj-polet.html
http://www.bbc.com/russian/news-42471618
http://tass.ru/ekonomika/4839002
https://dambiev.livejournal.com/755559.html
Материалы из открытых источников
Автор: Сергей Юферев
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти