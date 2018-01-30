10:18 30 января

Новые санкции США пытаются устранить российскую конкуренцию на рынке торговли оружием

Соединённые Штаты Америки выступили с предостережением в отношении зарубежных государств в случае их сотрудничества с Россией, если такого рода сотрудничество будет противоречить пакетам введённых антироссийских санкций. Новый антироссийский санкционный пакет начал действовать 29 января в рамках закона «О противодействии противникам Америки» (CAATSA).

В Госдепартаменте США назвали направление очередной порции санкций против РФ. Направление это связано фактически с препятствием осуществления Россией сделок с зарубежными партнёрами в рамках торговли вооружениями.

Из сообщения официального представителя Госдепа США:
Россия таким образом перестанет получать доходы от торговли вооружениями и не сможет использовать эти доходы для продолжения своей кампании по дестабилизации. Санкции будут сняты только в том случае, если Россия прекратит дестабилизационные действия.



Новые санкции США пытаются устранить российскую конкуренцию на рынке торговли оружием


РИА Новости приводит заявление, представленное главным внешнеполитическим ведомством США:
Иностранные правительства и компании частного сектора были уведомлены, как публично, так и в частном порядке, в том числе в соответствующих случаях высокопоставленными представителями Госдепартамента и другими должностными лицами правительства США, о том, что существенные сделки с включенными в перечень российскими субъектами приведут к санкциям.


Дополнительно указано, что введение санкций связано с «нарушением прав человека».

Налицо типично американское желание устранить конкурента на международном рынке торговли вооружениями с использованием громких слов о защите прав и свобод.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:47
    Мда ... what пришли вашингтонские пацаны значит на базар и говорят кто будет торговать с русскими пацанами того поставим на счетчик.

    Интересно каков же будет ответ русских пацанов этим беспредельщикам...смогут ли в КРЕМЛЕ что либо ответить на это what

    Что то эта ситуация напоминает разборки 90-х годов между различными группировками крутых ребят...следуя далее этой логике победит самый сильный,наглый,упорный и умный.
    Тот же ЛЕХА
    1. Дедкастарый Сегодня, 05:52
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Интересно каков же будет ответ русских пацанов этим беспредельщикам...смогут ли в КРЕМЛЕ что либо ответить на это

      конечно! yes озабоченностью и сожалением...
      Дедкастарый
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:04
        Нету у власти очень жесткого человека, который мог бы янки показать, что Россия не американская колония! am
        Геркулесыч
        1. rotmistr60 Сегодня, 06:16
          Как я понимаю самый жесткий это вы. Так приступайте и показывайте.
          rotmistr60
          1. Геркулесыч Сегодня, 06:22
            Геннадий! Власть должна четко определить свое отношение к стране, ибо такое впечатление, что у власти временщики, которым реально плевать на все проблемы населения! Ибо у нас часто даются обещания и даже горантии, а реально дальше слов не идет! Как можно руководить страной, если у тебя под боком премьер -большое дитятя, играющая на планшете во время заседания правительства?
            Геркулесыч
            1. rotmistr60 Сегодня, 06:31
              Власть должна четко определить свое отношение к стране
              С этим с вами согласен. Не согласен с наездом на ВВП, хотя иногда мне самому не очень нравятся "заигрывания" с т.н. "партнерами". Но дело в том, что мы, как обыватели, не в курсе, что действительно творится на этой "кухне" поэтому и реагируем порой слишком эмоционально.
              rotmistr60
      2. PN Сегодня, 06:16
        Будут через офшоры продавать.
        PN
      3. влад66 Сегодня, 08:28
        Цитата: Дедкастарый
        конечно! озабоченностью и сожалением...

        Надо наверное ядреной бомбой шарахнуть, что бы не борзели. laughing А толку? РД180 продавать им не будем, "Энергомаш" просто зачахнет, как цветок без воды, нефть, так она им особо то и не нужна, еуда не кинь, всюду клин, Европе той да санкции аукаются и больно, а матрасным пофигу, глобальная экономика мать, мать, мать, (далее следует непереводимый местный фольклор) request
        влад66
    2. Венд Сегодня, 09:17
      Санкции будут сняты только в том случае, если Россия прекратит дестабилизационные действия.
      То есть сесть и выполнять приказы США. А не много ли захотели?
      Венд
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:05
    Чем ответить власть? Да, и ответит ли вообще?
    Геркулесыч
  3. XII легион Сегодня, 06:06
    Налицо типично американское желание устранить конкурента на международном рынке торговли вооружениями

    Почему типично американское?
    Везде пытаются устранить конкурента)
    XII легион
    1. Комментарий был удален.
  4. Сержант71 Сегодня, 06:13
    А мы им ответим! Симметрично! Продолжим поставки ракетных двигателей - пусть летают, супостаты! Нам ничего не жалко для партнёров. И закупим ещё их долговых облигаций на пару десятков лярдов, поддерживая ненавистный доллар.
    Так победим!!
    Сержант71
    1. Одиссей Сегодня, 06:36
      Цитата: Сержант71
      А мы им ответим! Симметрично! Продолжим поставки ракетных двигателей - пусть летают, супостаты! Нам ничего не жалко для партнёров. И закупим ещё их долговых облигаций на пару десятков лярдов, поддерживая ненавистный доллар.

      Ирония Ваша прекрасна,но что власти РФ могут сделать ? Это же не власти США выводят деньги в Россию и покупают дома в Подмосковье при этом рассказывая про патриотизм и борьбу с Россией.
      Это делают власти РФ. При таком раскладе сил,что могут сделать Путин и к ? Устроить бунт на коленях ?
      На практике они даже с в случае с ничтожной олимпиадой могут только платить и каяться,а тут дело серьезное,речь идет о больших деньгах "реальных пацанов".Зря что-ли они их воровали и из России вывозили.
      Одиссей
      1. Сержант71 Сегодня, 07:46
        То есть, по вашему Госкорпорация, выпускающая РД-180, не может в ответ заморозить поставки своей продукции? Какие ещё "реальные пацаны"? А Минфин закупать гос.облигации вероятного партнёра, наверное, Обамка насильно заставляет или какие-то мифические "реальные поцы"? Я из вашего сообщения вообще ничего не понял.
        Сержант71
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:21
    с препятствием осуществления Россией сделок с зарубежными партнёрами в рамках торговли вооружениями.
    Любым способом, но выпихнуть Россию с рынка вооружений. При этом прямые угрозы в адрес тех кто ослушается американского приказа. А дальше по всей видимости еще жестче и беспринципнее. Это уже действительно война и причем с объявлением.
    rotmistr60
  6. Одиссей Сегодня, 06:29
    Там проблемы фундаментальнее чем просто торговля оружием. Общей смысл этого пакета санкций-ограничение для тех структур и компаний на Западе которые работают с Русскими.А это учитывая то,что экономика РФ это периферия от Западной означает усиление и так имеющихся проблем как с кредитами,так и с технологиями.
    Ну и по мелочи-будут чистить разные бандитские общаки которые чиновники/олигархи РФ оставили на Западе.Причем чистить медленно оставляя жертве надежду вырваться в случае "хорошего поведения"(как поступили,например, с "сенатором" Керимовым).
    Одиссей
  7. Салют Сегодня, 06:49
    со всех сторон прижали, к сожалению защита прав человека только повод
    Салют
  8. MadCat Сегодня, 06:50
    Налицо типично американское желание устранить конкурента на международном рынке торговли вооружениями

    когда не касается денег то вопят что американцы враги, когда прищемили хвост то начинают вопить что "друззя воткнули нож в спину", может уже пора определится уже? Если американцы враги то на войне как на войне, если нет то почему такая мощная пропаганда вокруг и такое удивление...
    MadCat
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 06:57
    с препятствием осуществления Россией сделок с зарубежными партнёрами в рамках торговли вооружениями. Поздно метаться.Президент штатов-не военный.Вот они и расслабились.А это никчему хорошему не приведёт.Их Трамп-ничерта не шарит в политике.Бизнес-и ничего личного.
    ВЕРЕСК
  10. Горный стрелок Сегодня, 07:05
    Они ВПК свой "продвигают" всячески. Чувствуя, что конкурент "давит" по всем фронтам. Под любым предлогом - когда речь о "бабках", никакие соображения морали или права - не действуют wassat
    Горный стрелок
  11. zulusuluz Сегодня, 07:18
    США своими "санкциями" первыми нарушают права человека на свободу. Разве они имеют на ЭТО право?
    zulusuluz
  12. Vard Сегодня, 07:26
    При желании всегда можно обойти любой запрет... При реальных санкциях можно им например титан перекрыть... или например проектные работы фирмы Боинг на семьдесят процентов размещены в России...
    Vard
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:12
      Цитата: Vard
      При желании всегда можно обойти любой запрет... При реальных санкциях можно им например титан перекрыть... или например проектные работы фирмы Боинг на семьдесят процентов размещены в России...

      Если наши провернут ответный ход, как в Сирии - малыми силами и гибкой политикой, то может что то и получиться. Но все мы знаем, какие экономические и административные ресурсы у США.
      Посмотрим...
      IGOR GORDEEV
  13. mihey Сегодня, 09:42
    Кто там под санкции вместе с нами попадает так на вскидку? Китай, Индия, Турция, Пакистан, Сауды, Эмираты, Филиппины, Египет, Вьетнам, Венесуэла, Бразилия, Сербия... laughing Флаг в "руки", мерикатосы, ну и попутного ветра в горбатую спину.
    mihey
  14. rocket757 Сегодня, 09:43
    Они могу, они делают.
    Мы не можем, но будем делать.
    Вариант, типа лапки вверх поднять, лучше не будем рассматривать!
    rocket757
  15. Fkjydjckfrgh Сегодня, 09:46
    «О противодействии противникам Америки»
    Хм, хороший закон, надо такой же принять и газовым вентилем в его рамках вертеть. Туда - сюда, пока у европы башка не отвалится.
    Fkjydjckfrgh
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