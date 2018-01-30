Новые санкции США пытаются устранить российскую конкуренцию на рынке торговли оружием

Россия таким образом перестанет получать доходы от торговли вооружениями и не сможет использовать эти доходы для продолжения своей кампании по дестабилизации. Санкции будут сняты только в том случае, если Россия прекратит дестабилизационные действия.

Иностранные правительства и компании частного сектора были уведомлены, как публично, так и в частном порядке, в том числе в соответствующих случаях высокопоставленными представителями Госдепартамента и другими должностными лицами правительства США, о том, что существенные сделки с включенными в перечень российскими субъектами приведут к санкциям.