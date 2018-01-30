Новые санкции США пытаются устранить российскую конкуренцию на рынке торговли оружием
Соединённые Штаты Америки выступили с предостережением в отношении зарубежных государств в случае их сотрудничества с Россией, если такого рода сотрудничество будет противоречить пакетам введённых антироссийских санкций. Новый антироссийский санкционный пакет начал действовать 29 января в рамках закона «О противодействии противникам Америки» (CAATSA).
В Госдепартаменте США назвали направление очередной порции санкций против РФ. Направление это связано фактически с препятствием осуществления Россией сделок с зарубежными партнёрами в рамках торговли вооружениями.
Из сообщения официального представителя Госдепа США:
РИА Новости приводит заявление, представленное главным внешнеполитическим ведомством США:
Дополнительно указано, что введение санкций связано с «нарушением прав человека».
Налицо типично американское желание устранить конкурента на международном рынке торговли вооружениями с использованием громких слов о защите прав и свобод.
В Госдепартаменте США назвали направление очередной порции санкций против РФ. Направление это связано фактически с препятствием осуществления Россией сделок с зарубежными партнёрами в рамках торговли вооружениями.
Из сообщения официального представителя Госдепа США:
Россия таким образом перестанет получать доходы от торговли вооружениями и не сможет использовать эти доходы для продолжения своей кампании по дестабилизации. Санкции будут сняты только в том случае, если Россия прекратит дестабилизационные действия.
РИА Новости приводит заявление, представленное главным внешнеполитическим ведомством США:
Иностранные правительства и компании частного сектора были уведомлены, как публично, так и в частном порядке, в том числе в соответствующих случаях высокопоставленными представителями Госдепартамента и другими должностными лицами правительства США, о том, что существенные сделки с включенными в перечень российскими субъектами приведут к санкциям.
Дополнительно указано, что введение санкций связано с «нарушением прав человека».
Налицо типично американское желание устранить конкурента на международном рынке торговли вооружениями с использованием громких слов о защите прав и свобод.
Использованы фотографии: Википедия
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