"Госдеп США - России: Прекратите перехватывать наши военные самолёты!."

Как подтвердило командование военно-морских сил США в Европе, российский Су-27 произвёл небезопасное сближение с американским EP-3 в международном воздушном пространстве, российский пилот приблизился на расстояние пяти футов (около 1,5 метра) и пролетел непосредственно перед коридором EP-3. Американское воздушное судно действовало в соответствии с нормами международного права, тогда как российская сторона грубо нарушила существующие соглашения и международные нормы, в данном случае, соглашение о предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года (INCSEA). Мы призываем Россию прекратить подобные опасные действия, которые повышают риск просчётов.

Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором говорится о глубокой озабоченности действиями России, связанными с перехватом российскими истребителями американских военных самолётов. В частности, речь идёт о «глубокой озабоченности США» в связи с перехватом американского самолёта-разведчика, который осуществлял разведывательные действия над Чёрным морем.Речь идёт о самолёте радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США, который над нейтральными водами был перехвачен российским истребителем Су-27. В Минобороны отметили, что перехват был осуществлён с соблюдением всех норм безопасности. Американский военный самолёт сопровождался российским истребителем, что не позволяло самолёту-разведчику ВВС США оказаться в российском воздушном пространстве.Официального представителя Госдепа г-жу Науэрт цитирует РИА Новости А вот вопрос о том, что "забыл" "соблюдающий нормы" американский самолёт-разведчик над Чёрным морем, в Госдепе США не комментируют.