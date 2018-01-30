10:27 30 января

Госдеп США - России: Прекратите перехватывать наши военные самолёты!..

Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором говорится о глубокой озабоченности действиями России, связанными с перехватом российскими истребителями американских военных самолётов. В частности, речь идёт о «глубокой озабоченности США» в связи с перехватом американского самолёта-разведчика, который осуществлял разведывательные действия над Чёрным морем.

Речь идёт о самолёте радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США, который над нейтральными водами был перехвачен российским истребителем Су-27. В Минобороны отметили, что перехват был осуществлён с соблюдением всех норм безопасности. Американский военный самолёт сопровождался российским истребителем, что не позволяло самолёту-разведчику ВВС США оказаться в российском воздушном пространстве.

Госдеп США - России: Прекратите перехватывать наши военные самолёты!..



Официального представителя Госдепа г-жу Науэрт цитирует РИА Новости:
Как подтвердило командование военно-морских сил США в Европе, российский Су-27 произвёл небезопасное сближение с американским EP-3 в международном воздушном пространстве, российский пилот приблизился на расстояние пяти футов (около 1,5 метра) и пролетел непосредственно перед коридором EP-3. Американское воздушное судно действовало в соответствии с нормами международного права, тогда как российская сторона грубо нарушила существующие соглашения и международные нормы, в данном случае, соглашение о предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года (INCSEA). Мы призываем Россию прекратить подобные опасные действия, которые повышают риск просчётов.


А вот вопрос о том, что "забыл" "соблюдающий нормы" американский самолёт-разведчик над Чёрным морем, в Госдепе США не комментируют.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 53

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  1. Mavrikiy Сегодня, 05:57
    Госдеп США - России: Прекратите перехватывать наши военные самолёты!..

    А почему?
    Mavrikiy
    1. Titsen Сегодня, 06:11
      Цитата: Mavrikiy
      А почему


      А потому, что мы - МАТРАСНЫЕ ГЕГЕМОНЫ!
      Titsen
      1. влад66 Сегодня, 08:33
        Цитата: Titsen
        потому, что мы - МАТРАСНЫЕ ГЕГЕМОНЫ

        Хоть они и гегемоны, но Черное Море это не их вотчина, пускай озабоченности лучше выражают, не все же нам озабочиваться. laughing
        влад66
        1. Чёрный Сегодня, 08:41
          Почему Госдеп не призывает убрать свои же войска из чужой страны, в которую их официально не приглашали? (Кстати это прямое вторжение). Почему Госдеп никак не начнет операцию в СА и ОАЭ по становлению демократии?
          Чёрный
        2. Венд Сегодня, 09:12
          Цитата: влад66
          Цитата: Titsen
          потому, что мы - МАТРАСНЫЕ ГЕГЕМОНЫ

          Хоть они и гегемоны, но Черное Море это не их вотчина, пускай озабоченности лучше выражают, не все же нам озабочиваться. laughing

          Ну так они то считают с точностью наоборот.
          Венд
    2. 210окв Сегодня, 06:17
      Почему нельзя?Слишком большие затраты на послеполетную реабилитацию...Психологи,восстановление ЖКХ....итд
      Цитата: Mavrikiy
      Госдеп США - России: Прекратите перехватывать наши военные самолёты!..

      А почему?
      210окв
      1. Комментарий был удален.
      2. Андрей К Сегодня, 07:26
        Цитата: 210окв
        ...Почему нельзя?Слишком большие затраты на послеполетную реабилитацию...Психологи,восстановление ЖКХ....итд...

        Там уже психологи плачут от ужастей, что матрасные пилоты нарассказывали wassat
        Андрей К
      3. Злой543 Сегодня, 08:04
        Злой543 26 января 2018 10:27 | Российские самолеты за неделю трижды поднимались в воздух для перехвата летательных аппаратов
        А что будет если миг 31 перед посейдоном на форсаж резко перейдет,а? Кто подскажет?

        Практически исполнилось laughing
        Злой543
      4. Zoldat_A Сегодня, 08:19
        Цитата: 210окв
        Слишком большие затраты на послеполетную реабилитацию...Психологи,восстановление ЖКХ....итд

        Памперсы, опять же... "Дональд Кук" вон знает, как оно тяжко, "восстановление"...
        Zoldat_A
  2. Декларант Сегодня, 06:01
    "Вынуждены были прекратить полёт из за отсутствия стратегических запасов подгузников" laughing
    Декларант
    1. Мар.Тира Сегодня, 08:29
      Далековато запустили,вы не находите?Надо жестче работать.
      Мар.Тира
      1. revnagan Сегодня, 10:03
        Может,вы невнимательно читали статью?На волне ура!-патриотизма.Цитирую:"Речь идёт о самолёте радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США, который над нейтральными водами был перехвачен российским истребителем Су-27."
        Над нейтральными водами!А теперь представьте,что амер в результате действий российских ВВС взял да и сорвался в "штопор".Над нейтральными водами.Как это будет выглядеть?Правильно-нападение,повлёкшее гибель иностранных граждан.Совершённое российскими ВВС над НЕЙТРАЛЬНЫМИ водами.А вы призываете "жёстче работать".Это как-сбивать их прямо на взлёте?Бомбить аэродромы базирования?Формально они ничего не нарушили.
        revnagan
        1. Мар.Тира Сегодня, 10:17
          Встречать надо НА ПОДЛЁТЕ,а не когда факт приближения уже свершился.Бриты нас встречают издалека, с почётом,а мы совсем "уважение"к американцам потеряли.Это говорит о пренебрежении,не опасности этого полёта,или не эффективности средств ДРЛО. Мне это представлять не надо,я 5 лет их "представлял" на границе США,и СССР.Чем меньше мы на них обращаем внимания,тем больше они наглеют.В войсках ПВО говорили,ни нейтральные воды,а 100км. нейтральная зона.
          Мар.Тира
  3. iliitchitch Сегодня, 06:05
    А хрен ли вы там забыли , вообще-то ? А , на несостоявшуюся базу в Севастополе посмотреть . Йадом с клыков покапайте , да . Мизерабли .
    iliitchitch
  4. ланс Сегодня, 06:05
    пока их не «перехватывают», а встречают и сопровождают. пора амерам уже привыкнуть что черное море это наша корова...
    ланс
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:17
      (около 1,5 метра)
      это высший класс ! Штатники так не могут, поэтому и возмущаются !
      Uncle Lee
      1. Orionvit Сегодня, 08:51
        российский пилот приблизился на расстояние пяти футов
        И расписался на фонаре кабины американского самолёта. laughing
        Orionvit
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:09
    Летать у нас под боком прекратите, и вас никто не будет ставить на место! Нужно на Миг31 на максимальной высоте через всю сшу пролитеть, а на вопли госдепа заявить, что это америка нагло вдруг из неоткуда появилась под нашим самолетом!
    Геркулесыч
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:14
      Цитата: Геркулесыч
      а на вопли госдепа заявить, что это америка нагло вдруг из неоткуда появилась под нашим самолетом!

      пилот с "мобильником" отвлёкся...
      Дедкастарый
    2. рюрикович Сегодня, 06:15
      Пока Вы будете подлетать к границам "рая", Вас уже раз двести встретят "ангелы небесные" wink wassat
      рюрикович
      1. iliitchitch Сегодня, 07:06
        Ай , да ладно . 3,2Маха встретить непросто , сопроводить вообще невозможно , разве что в бинокль , но очень быстро . Только нам это нафиг не нужно , дыбилов провоцировать . Этим "ангелам небесным" с третьей ракеты по заявленной цели с заранее известной траекторией попасть бы . Палят , блин , карандашами , в белый свет , как в копеечку .
        iliitchitch
        1. PSih2097 Сегодня, 08:12
          Цитата: iliitchitch
          Ай , да ладно . 3,2Маха встретить непросто

          ну так ПВО в штатах тоже никто не отменял...
          PSih2097
          1. Боло Сегодня, 08:25
            нет в США ПВО :оно всё сосредоточено вокруг России.
            Боло
          2. iliitchitch Сегодня, 08:33
            Да нету там ПВО . Край там непуганных бегемотиков .
            iliitchitch
    3. Orionvit Сегодня, 08:57
      Цитата: Геркулесыч
      Летать у нас под боком прекратите, и вас никто не будет ставить на место!

      Ну так и Российские где то постоянно летают и их сопровождают, вот только не слышно Российских заявлений о "небезопасном сближении". Или НАТОвские самолёты сопровождают наших на расстоянии предельной видимости, или Россия не опускается до состояния "скулившего щенка", как это всегда делает госдеп.
      Orionvit
    4. BABAY22 Сегодня, 09:29
      Геркулесыч.
      Я кричал: Вы что там обалдели?
      Вы ж уронили шахматный престиж!
      А мне сказали в нашем спортотделе:
      Ага, прекрасно, вот ты и полетишь!
      BABAY22
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:13
    Мы призываем Россию прекратить подобные опасные действия
    А будет совсем хорошо если Россия откроет свое воздушное пространство и морские границы для самолетов и кораблей Сша? Наверное и в этом случае все равно появятся новые "озабоченности". Борзеть тоже нужно в определенных рамках г-да американцы.
    rotmistr60
    1. iliitchitch Сегодня, 07:46
      Цитата: rotmistr60
      Борзеть тоже нужно в определенных рамках г-да американцы.

      Да эта публика берега потеряла ещё во времена импорта негров . Великие воины , ёлки-палки . Индейцев только и смогли победить(за что и ответят ещё) . То им Великий Кормчий навтыкал , то Хо Ши Мин с помощью Ли Си Цына , то в сомали отгребли , то в афгане... Какие-то неудачники они . Лузеры , по-русски говоря wassat . И забег по граблям ещё не окончен , кажись .
      iliitchitch
      1. Zoldat_A Сегодня, 08:28
        Цитата: iliitchitch
        То им Великий Кормчий навтыкал , то Хо Ши Мин с помощью Ли Си Цына , то в сомали отгребли , то в афгане... Какие-то неудачники они .

        Скаклы по телевизору любят кричать, что у России в друзьях не пойми кто, а у Юкрейна - аж цельная АМЕРИКА!!! Только что толку в друзьях, надувающих щёки по всему миру, а на деле - получающих по ушам не пойми от кого?
        Напомнило старый анекдот, как индус поселился в Англии, во всём старался переплюнуть соседа-англичанина, всё выпендривался, чтобы англичанин хоть в чём-то ему, индусу, позавидовал. А тому всё по фигу - не завидует. Наконец индус нашёл неубиваемый аргумент: "Слышь, англичанин! У тебя сосед индус, а у меня - АНГЛИЧАНИН!" Похоже, правда?
        Zoldat_A
  7. EwgenyZ Сегодня, 06:21
    Юмористы, однако. Это если бы как немцы под Сталинградом потребовали от нас прекратить наступление и дать возможность 6 армии покинуть "котёл", т.к. для солдат Вермахта случилась "гуманитарная катастрофа".
    EwgenyZ
    1. iliitchitch Сегодня, 07:54
      Цитата: EwgenyZ
      Юмористы, однако. Это если бы как немцы под Сталинградом потребовали от нас прекратить наступление и дать возможность 6 армии покинуть "котёл", т.к. для солдат Вермахта случилась "гуманитарная катастрофа".

      "Гуманитарный коридор" подать ещё . И вообще , почему их не дозаправляют ?
      С СУ-27 тонну керосина слить ненавязчиво аварийно , футах в двухстах перед кабиной ... Мне вот интересно , бабахнет этот лапоть или нет ?
      iliitchitch
  8. 1536 Сегодня, 06:21
    Американцам в Черном море делать нечего. Это правильно. Так что могут пока летать над ним.
    1536
  9. МВГ Сегодня, 06:34
    А надо спросить их, что было бы хуже: быть перехваченными или быть сбитыми? Просто спросить.
    МВГ
    1. Lycan Сегодня, 09:21
      Во! Отличный выбор для тех, кто не видит границ дозволенного.
      Lycan
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 06:46
    Быку-НЕДОЗВОЛЕНО! ФЕНИКС ВОССТАЛ ИЗ ПЕПЛА,КАК БЫЛО И НЕ РАЗ.Зубы берегите.Стоматолог-дорогое неудовольсвие. laughingТо-ли ещё будет.
    ВЕРЕСК
  11. gukoyan Сегодня, 07:11
    Недавно они хвалили наших лётчиков за профисианализм, теперь ругают, блин сглазили)) )
    gukoyan
    1. К-50 Сегодня, 07:30
      Цитата: gukoyan
      Недавно они хвалили наших лётчиков за профисианализм, теперь ругают, блин сглазили)) )

      Просто видимо им какую-то "фишку" у нас разглядеть хотелось, а их обломали, вот и скулят. yes
      К-50
  12. Александр War Сегодня, 07:26
    Если Госдеп говорит о озабоченности laughing все правильно делаем
    Александр War
  13. Александр War Сегодня, 07:28
    Докину видео
    Александр War
  14. К-50 Сегодня, 07:29
    Госдеп США - России: Прекратите перехватывать наши военные самолёты!..

    Что, за скулили? Летайте около своего "острова" и вас полёты российских истребителей шатать не будут. request
    Я бы может ещё попытался понять пин дос ни ков, если бы это происходило около границ дерьмократической Матрасии, но около границ России им делать нечего, опасно для здоровья, психического в том числе. yes angry
    К-50
  15. Vard Сегодня, 07:32
    В русском языке есть выражения... которые подходят в этом случае... пошли вы в... пошли вы на... и просто... да пошли вы...
    Vard
  16. shcishcok Сегодня, 07:48
    ну вот надо у них и спросить - а что вы забыли в Черном море у наших берегов? чего опять наши молчат? готовятся к диалогу? раскрывают двери для сотрудничества?
    shcishcok
  17. kartalovkolya Сегодня, 08:00
    А чего еще можно ожидать от этих "избранных"? Ну как в том анекдоте: "...пришёл,навалил соседу кучу на крыльцо,а потом позвонил и попросил туалетной бумаги..." - не на тех нарвались,у нас для таких припасена наждачная бумага!
    kartalovkolya
  18. graf1980 Сегодня, 08:03
    плотнее ребята чтоб на пушечный выстрел не приближались.
    graf1980
  19. Балу Сегодня, 08:16
    Госдеп США - России: Прекратите перехватывать наши военные самолёты!.

    прекратите рассекать возле наших границ angry .
    Балу
  20. Дядюшка АУ Сегодня, 08:26
    Тут вам не здесь
    Не хрен у наших границ тереться
    Дядюшка АУ
  21. Alex-a832 Сегодня, 08:27
    А какого органа матрасы летают у наших западных границ, или у России воздушная граница с США где-то имеется, кроме как по Аляске. Они вообще не с нашего "дома", но гадят нам под дверь и возмущаются, что мы рядом ходим, пугаем их...
    Мы призываем Россию прекратить подобные опасные действия, которые повышают риск просчётов.

    Фраза позорит сами США. Амерский военный борт боится приближения нашего военного борта? Дёргаться начинают? Ну так пусть вводят новые должности борт-психолога, для успокоения пилотов, чтобы при виде наших истребителей не выпрыгивали без парашютов с криками "Русские летят!!!"
    Alex-a832
  22. pvv113 Сегодня, 08:32
    о «глубокой озабоченности США» в связи с перехватом американского самолёта-разведчика

    Почему-то вспомнился анекдот:
    Два еврея:
    - Абрам, что это мы все о бабах, давай что ли о политике.
    - Давай.
    - Что-то меня Гондурас беспокоит.
    - А ты его не чеши...
    pvv113
  23. Lycan Сегодня, 09:18
    Думаю, можно криво ухмыльнуться и тупо не отвечать на такие детсадовские заявы.
    Lycan
  24. BAI Сегодня, 09:24
    российский пилот приблизился на расстояние пяти футов (около 1,5 метра)

    Одно слово - МАСТЕР! Все бы так летали.
    BAI
  25. Ангара Сегодня, 09:31
    Вся разница в том что у нам профессионалы, а у них проффеси-аналы wassat
    Ангара
  26. Topotun Сегодня, 09:52
    Фигня, перехватывали и будем. Было бы странным - если бы пограничники не реагировали на приближение к свой границе чужих. Вот тогда уже стоило бы задать вопрос - а не предательство ли это....
    Topotun
  27. PValery53 Сегодня, 10:06
    "Госдеп США - России: Прекратите перехватывать наши военные самолёты!."
    - Россия - приказ госдепу: "А-ну, прекратить летать вдоль наших границ, а то вам плохо будет, - самолёты "сами" начнут пАдать!"
    PValery53
  28. Дормидонт Сегодня, 10:26
    Полностью согласен с госдепом. Довольно перехватывать! Пора сбивать
    Дормидонт
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