Когда Путин нанесёт удар?

Что скрывать: мы ждём нового решительного шага от нашего верховного главнокомандующего в ответ на санкции США и Запада и олимпийские унижения России американскими спецслужбами и юристами под прикрытием МОК и ВАДА. После воссоединения Крыма и дебальцевского котла на Донбассе Россия находится в глухой обороне, правда, и не отступает с занятых позиций. Но в обороне сражения не выиграть, поэтому и встаёт вопрос: когда Путин нанесёт следующий контрудар по потерявшим совесть западным «гуманистам» и «миротворцам»?Помнится, один западный коллега Путина, ведший с ним переговоры, дал Владимиру Владимировичу такую характеристику: Путин делает только очевидные ходы, когда иначе поступать точно нельзя, поэтому процесс принятия решений затянут. Путин стремится действовать наверняка, поэтому он должен точно знать последствия принимаемых решений, и откладывает их до выяснения всех обстоятельств, но, приняв решение, действует уже без рефлексий. Поэтому не будет никаких рефлексий России ни по Крыму, ни по Донбассу, как бы Запад этого ни добивался.Это, можно сказать, ставка на силу естественного хода событий, которую писатель Лев Толстой увидел у фельдмаршала Кутузова. Сделав союзником естественный ход событий, как бы согласовывая с ним свои действия, получаешь решающее преимущество, становишься непобедимым. Путину удаётся выигрывать ситуации, играя «слабыми картами», — отмечают западные аналитики. Да, Владимир Путин не проиграл ни одного внешне и внутриполитического сражения за 17 лет…Вспомним начало истории с Крымом. Путин во время Олимпиады в Сочи в 2014 году, отвечая на пресс-конференции на вопрос о февральских событиях в Киеве, проронил: «Они начали раньше…» России нужно было отвечать на конкретные действия Вашингтона по установлению своей марионеточной, причём наци-бандеровской власти на Украине. Тогда, видимо, и было принято решение по Крыму, чтобы в Севастополе не появились американские моряки, об этом Путин сказал чуть позже. То есть Москва знала о планах Вашингтона создать военную базу в Крыму, как в Косово, где под марионеточной крышей местной хунты разместилась крупнейшая в регионе военная база США «Блю стил».Сегодня Владимир Путин, видимо, опять ждёт, когда Вашингтон начнёт новую агрессию, ждёт, где и каким образом начнёт, чтобы просчитать варианты и выбрать один из них. Атакующий противник поневоле раскрывается, и можно понять, где его уязвимые места, чтобы нанести точный контрудар, как в Крыму.Не факт, что США смогут подвигнуть свою киевскую марионетку в наступление на Донбасс, хотя бандеровский закон «о реинтенрации» — войне, поставки оружия и многое другое говорят в пользу этого варианта развития событий. Есть ещё, например, напряжённость вокруг ядерной программы Северной Кореи.Вообще, России нет нужды спешить, еще программа импортозамещения не закончена, и Путин просто ждёт, когда Вашингтон «снова начнёт». А Вашингтон вынужден спешить. Экс-вице-президент США Джо Байден, явно более приближенный к властной американской закулисе, чем Барак Обама с Хиллари Клинтон, они уже ушли в тень, сделал недавно громкое заявление, сославшись на мнение Пентагона: у США осталось максимум четыре года глобального военного преимущества в мире. Поэтому США спешат, а России, и Китаю, спешить некуда.Фактически, Вашингтон и Москву связывает сейчас только один канал связи Волкер – Сурков. Работа дипломатического представительства России в США заблокирована, новый посол США в Москве Хантсман, аналогично, жалуется, что его не принимают в верхах российской власти. Вряд ли Волкер и Сурков говорят только по украинскому вопросу, и вообще, не стоит придавать большое значение якобы достигнутым на этих переговорах договорённостям. Как они были достигнуты – так они будут и сорваны.Если США и Европа наплевали на Минские соглашения, и не думали их выполнять с самого начала, прикрываясь якобы «неуправляемым» бандеровским режимом, какой смысл заключать с ними другие соглашения, по тем же «миротворцам» на Донбассе? Заключать любые договорам с США и Европой сегодня бессмысленно, нужно следить за их руками и конкретными действиями. Наводить справки по этим конкретным действиям, и предупреждать о каких-то последствиях, и призвана, видимо, оперативная связь Волкер – Сурков.Когда и как Вашингтон «снова начнёт», мы узнаем очевидным и явным образом, подобно тому, как мы узнали о госперевороте в Киеве в феврале 2014 года. Тогда Владимир Путин и нанесёт, вынужден будет нанести, очередной удар, понимая, что иначе нельзя, и понимая последствия принятого решения.Что касается Украины, она для нас много важнее Северной Кореи. В принципе, стратегия по Украине давно выработана и применяется: для России не приемлемо любое военное решение, как сказал Путин, мы не дадим «задавить Донбасс», но и «освобождать» Украину не будем. Европа обещала Украине евроассоциированное процветание, так мы его тоже хотим увидеть.Москва просто ждёт, когда Запад разграбит свой бандеровский новодел до основания. Помешать этому она, в любом случае, не может: любое «освобождение», о котором грезят наши «стрелковцы», приведёт к таким же разрушениям, как в Сирии. Поэтому вариант разграбления Украины Западом, вплоть до вывоза всего леса-кругляка и чернозёма, предпочтителен.Законом об Антикоррупционном суде, подконтрольном Западу, США и Европа хотят «раскулачить», отстранить от власти и собственности, последних украинских олигархов, как «австрийского пленника» Дмитрия Фирташа, обвинив их в коррупции, чтобы западные ТНК приступили к прямому грабежу Украины, якобы по антикоррупционному закону. Нас ждёт увлекательное зрелище, а российские предприниматели смогут воочию увидеть, какая судьба уготована им на Западе.Возможно, Кремль рассчитывает, что украинский разгром олигархов благотворно воздействует на наши предпринимательские круги, в широком смысле этого слова. Как бы естественный «антикоррупционный» ход событий на Украине, как и новые санкции Конгресса США, могут привести к добровольной «национализации» социально безответственных российских крупных предпринимателей.