22:45 31 января

Когда Путин нанесёт удар?

Что скрывать: мы ждём нового решительного шага от нашего верховного главнокомандующего в ответ на санкции США и Запада и олимпийские унижения России американскими спецслужбами и юристами под прикрытием МОК и ВАДА. После воссоединения Крыма и дебальцевского котла на Донбассе Россия находится в глухой обороне, правда, и не отступает с занятых позиций. Но в обороне сражения не выиграть, поэтому и встаёт вопрос: когда Путин нанесёт следующий контрудар по потерявшим совесть западным «гуманистам» и «миротворцам»?

Когда Путин нанесёт удар?


Помнится, один западный коллега Путина, ведший с ним переговоры, дал Владимиру Владимировичу такую характеристику: Путин делает только очевидные ходы, когда иначе поступать точно нельзя, поэтому процесс принятия решений затянут. Путин стремится действовать наверняка, поэтому он должен точно знать последствия принимаемых решений, и откладывает их до выяснения всех обстоятельств, но, приняв решение, действует уже без рефлексий. Поэтому не будет никаких рефлексий России ни по Крыму, ни по Донбассу, как бы Запад этого ни добивался.


Это, можно сказать, ставка на силу естественного хода событий, которую писатель Лев Толстой увидел у фельдмаршала Кутузова. Сделав союзником естественный ход событий, как бы согласовывая с ним свои действия, получаешь решающее преимущество, становишься непобедимым. Путину удаётся выигрывать ситуации, играя «слабыми картами», — отмечают западные аналитики. Да, Владимир Путин не проиграл ни одного внешне и внутриполитического сражения за 17 лет…

Вспомним начало истории с Крымом. Путин во время Олимпиады в Сочи в 2014 году, отвечая на пресс-конференции на вопрос о февральских событиях в Киеве, проронил: «Они начали раньше…» России нужно было отвечать на конкретные действия Вашингтона по установлению своей марионеточной, причём наци-бандеровской власти на Украине. Тогда, видимо, и было принято решение по Крыму, чтобы в Севастополе не появились американские моряки, об этом Путин сказал чуть позже. То есть Москва знала о планах Вашингтона создать военную базу в Крыму, как в Косово, где под марионеточной крышей местной хунты разместилась крупнейшая в регионе военная база США «Блю стил».

Сегодня Владимир Путин, видимо, опять ждёт, когда Вашингтон начнёт новую агрессию, ждёт, где и каким образом начнёт, чтобы просчитать варианты и выбрать один из них. Атакующий противник поневоле раскрывается, и можно понять, где его уязвимые места, чтобы нанести точный контрудар, как в Крыму.

Не факт, что США смогут подвигнуть свою киевскую марионетку в наступление на Донбасс, хотя бандеровский закон «о реинтенрации» — войне, поставки оружия и многое другое говорят в пользу этого варианта развития событий. Есть ещё, например, напряжённость вокруг ядерной программы Северной Кореи.

Вообще, России нет нужды спешить, еще программа импортозамещения не закончена, и Путин просто ждёт, когда Вашингтон «снова начнёт». А Вашингтон вынужден спешить. Экс-вице-президент США Джо Байден, явно более приближенный к властной американской закулисе, чем Барак Обама с Хиллари Клинтон, они уже ушли в тень, сделал недавно громкое заявление, сославшись на мнение Пентагона: у США осталось максимум четыре года глобального военного преимущества в мире. Поэтому США спешат, а России, и Китаю, спешить некуда.

Фактически, Вашингтон и Москву связывает сейчас только один канал связи Волкер – Сурков. Работа дипломатического представительства России в США заблокирована, новый посол США в Москве Хантсман, аналогично, жалуется, что его не принимают в верхах российской власти. Вряд ли Волкер и Сурков говорят только по украинскому вопросу, и вообще, не стоит придавать большое значение якобы достигнутым на этих переговорах договорённостям. Как они были достигнуты – так они будут и сорваны.

Если США и Европа наплевали на Минские соглашения, и не думали их выполнять с самого начала, прикрываясь якобы «неуправляемым» бандеровским режимом, какой смысл заключать с ними другие соглашения, по тем же «миротворцам» на Донбассе? Заключать любые договорам с США и Европой сегодня бессмысленно, нужно следить за их руками и конкретными действиями. Наводить справки по этим конкретным действиям, и предупреждать о каких-то последствиях, и призвана, видимо, оперативная связь Волкер – Сурков.

Когда и как Вашингтон «снова начнёт», мы узнаем очевидным и явным образом, подобно тому, как мы узнали о госперевороте в Киеве в феврале 2014 года. Тогда Владимир Путин и нанесёт, вынужден будет нанести, очередной удар, понимая, что иначе нельзя, и понимая последствия принятого решения.

Что касается Украины, она для нас много важнее Северной Кореи. В принципе, стратегия по Украине давно выработана и применяется: для России не приемлемо любое военное решение, как сказал Путин, мы не дадим «задавить Донбасс», но и «освобождать» Украину не будем. Европа обещала Украине евроассоциированное процветание, так мы его тоже хотим увидеть.

Москва просто ждёт, когда Запад разграбит свой бандеровский новодел до основания. Помешать этому она, в любом случае, не может: любое «освобождение», о котором грезят наши «стрелковцы», приведёт к таким же разрушениям, как в Сирии. Поэтому вариант разграбления Украины Западом, вплоть до вывоза всего леса-кругляка и чернозёма, предпочтителен.

Законом об Антикоррупционном суде, подконтрольном Западу, США и Европа хотят «раскулачить», отстранить от власти и собственности, последних украинских олигархов, как «австрийского пленника» Дмитрия Фирташа, обвинив их в коррупции, чтобы западные ТНК приступили к прямому грабежу Украины, якобы по антикоррупционному закону. Нас ждёт увлекательное зрелище, а российские предприниматели смогут воочию увидеть, какая судьба уготована им на Западе.

Возможно, Кремль рассчитывает, что украинский разгром олигархов благотворно воздействует на наши предпринимательские круги, в широком смысле этого слова. Как бы естественный «антикоррупционный» ход событий на Украине, как и новые санкции Конгресса США, могут привести к добровольной «национализации» социально безответственных российских крупных предпринимателей.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 166

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  1. Radikal Сегодня, 15:09
    Когда Путин нанесёт удар?
    Никогда! winked
    Radikal
    1. Варяг_0711 Сегодня, 15:27
      Radikal Сегодня, 15:09 Новый
      Никогда! winked
      Не стоит так категорично. И потом, вы как я погляжу уже за Путина все решили, ну-ну... belay
      Как говорилось в одном известном фильме: Гоша, с вашими аналитическими способностями, вам надо работать в бюро прогнозов... laughing А еще у нас говорят, цыплят по осени считают, а до следующей осени еще ой как далеко и событий за это время произойдет..., мама не горюй.
      Варяг_0711
      1. Стропорез Сегодня, 15:42
        Ответка будет "страшной", Другралдугина найдёт счета трампа и ещё 210 конгрессменов в сбербанке РФ,а роскошные виллы в деревне Тютюхино на ДВ. Именно там треклятые матрасы отмывали деньги через программу "каждому по гектару". wassat
        Стропорез
        1. Варяг_0711 Сегодня, 15:44
          Ой, ну прям так смешно... negative Юмор у вас ниже плинтуса, так что не напрягайтесь зря, а то пупок развяжется.
          Другралдугина
          Что за набор "букафф" бессмысленный, да еще и с большой буквы?
          Варяг_0711
          1. Стропорез Сегодня, 15:47
            Цитата: Варяг_0711
            так что не напрягайтесь зря, а то пупок развяжется.

            Не беспокойтесь, он у меня из нержавейки good
            Стропорез
        2. Офицер запаса Сегодня, 16:45
          Всегда и везде уважают только сильных. И это не обязательно экономика. Маленькая Северная Корея - тому яркий пример.
          Сейчас вот очередные санкции озвучены, в которых практически все руководство России названо врагами США. Куда уж дальше. Так что банковским счетам и недвижимости за рубежом скоро можно ручкой помахать. Может тогда в первую очередь о престиже страны думать начнут?
          Как-то, действительно, ответные меры уже давно назрели.
          Офицер запаса
          1. Deck Сегодня, 16:57
            А что, Северную Корею уважают? Правда?
            Deck
            1. Офицер запаса Сегодня, 17:05
              Это смотря кто. Сколько было визгов от штатников, сколько угроз, сколько санкций. Но против такого сплоченного народа все это бесполезно. На результаты посмотрите - диалог о восстановление отношений между двумя Кореями (без участия США, кстати), выступление объединенной команды на Олимпиаде. Это только первые шаги.
              Так что, может быть, нас с Вами ожидают весьма удивительные события.
              Офицер запаса
              1. Стропорез Сегодня, 17:13
                Цитата: Офицер запаса
                Так что, может быть, нас с Вами ожидают весьма удивительные события.

                Я даже ванговать не буду, точно знаю ,что всё подоро, жает, а если путина выберут, тогда ждите и "платона" на легковухи, бенз по 50 рубасов, ну а если бюджет опустеет ,дык это легкотня, сапихипзадовна рубь уронит по 150 за енота и всё, пенссии пенсюкам,зарплаты ментам,ой, этим, полиционерам, ой, госмосросгавардейцам,ну и учитилишкам на молочишко.
                Стропорез
                1. Варяг_0711 Сегодня, 17:21
                  Стропорез
                  подоро, жает; бенз по 50 рубасов; сапихипзадовна; пенсюкам; госмосросгавардейцам; учитилишкам на молочишко...
                  А не судьба свою абракадабру писать на нормальном РУССКОМ языке? Или образование не позволяет? Глаза сломаешь пока прочтешь, не говоря уже о том, чтобы переосмыслить прочитанную билиберду.
                  Варяг_0711
                  1. Стропорез Сегодня, 17:41
                    Цитата: Варяг_0711
                    Глаза сломаешь пока прочтешь

                    Есть такой доктор ОКУЛИСТ зовётся, вы к нему запишитесь, месяца три подождите, вам же ввп медицину сделал и доктор вам всё починит.
                    Цитата: Варяг_0711
                    чтобы переосмыслить прочитанную билиберду.

                    Это вам к другому доктору, тоже месяца через три и переосмыслите yes
                    Цитата: Варяг_0711
                    писать на нормальном РУССКОМ языке?

                    "Я тебе по-русски пою, Но, если хочешь, могу по турецкому! " И. Растеряев.
                    Стропорез
                    1. Mestny Сегодня, 19:10
                      Загрудининец? Что то у ваших сегодня пуканы рвёт со страшной силой.
                      Mestny
                      1. Варяг_0711 Сегодня, 19:36
                        estny Сегодня, 19:10 ↑
                        Загрудининец? Что то у ваших сегодня пуканы рвёт со страшной силой.
                        Так времени до выборов все меньше, вот и работают ребятки не покладая рук до мазолей на пальцах... laughing
                        Варяг_0711
                  2. akims Сегодня, 21:08
                    Сейчас все лечится. Раньше, при СССР такое заболевание лечили током.
                    akims
                2. Офицер запаса Сегодня, 17:26
                  Я вообще-то эту фразу применительно к двум Кореям написал.
                  Ну а если о нас, о ценах, то все и всегда дорожало. Это не откровение. И будет дорожать, кто бы не был во власти. Это только Чебурашка все ждал волшебника в голубом вертолете, чтобы бесплатно (!) показал кино.
                  Меня, как директора предприятия, больше заботит то, каким образом я буду обеспечивать зарплатой своих сотрудников. В условиях, когда происходит откровенный демпинг в аукционах по 44-ФЗ, закрытость госкорпораций при закупках по 223-ФЗ, очередные палки в колеса при работе по госзаказу. Разговоров о промышленном развитии, об организационной помощи производственникам очень много. Но это только разговоры.
                  Офицер запаса
                  1. gladcu2 Сегодня, 18:26
                    Офицер

                    Когда макроэкономика называется - капитализм то единственный способ выживания это как можно медленно умирать.

                    Капитализм с помощью конкуренции отнимает ресурсы. Происходит это через прибавочную стоимость, будущего у вас просто нет.

                    Единственно если правительство начнут контролировать прибыль, устанавливать баланс на энергоресурсы, планирование экономики. Начнут расширять социальную сферу и вливание в эту сферу денег. Чтобы увеличить покупательную способность.

                    Это уже будет социализм.
                    gladcu2
                3. Светлана К. Сегодня, 22:27
                  Да иди ты в свою хохляцкую сраку, гребаное шарварное дерьмо! Сказки свои рассказывай своим недалеким селюковским соотечественникам. А подобных тебе, вычислим и вычистим. Отправляю твои высеры в соответствующие органы. Шаровары простирни, чтобы хохляцким душком при задержании не сильно воняло. Бандеровские мрази отличаются особой вонючестью.
                  Светлана К.
              2. KaPToC Сегодня, 20:50
                Цитата: Офицер запаса
                Но против такого сплоченного народа все это бесполезно.

                Просто в Северной Корее нет нефти.
                KaPToC
              3. karabas86 Сегодня, 21:28
                Я вот никак не поймы вы в самом деле верите или за деньги пишите?
                karabas86
            2. Shahno Сегодня, 18:25
              Не уважают. Лажа и бла бла.
              Shahno
            3. Alber Сегодня, 19:19
              Цитата: Deck
              А что, Северную Корею уважают? Правда?

              Тем не менее боятся, ну или опасаются...
              Alber
          2. 97110 Сегодня, 20:12
            Цитата: Офицер запаса
            Может тогда в первую очередь о престиже страны думать начнут?

            Не может. Они такими категориями интересуются только в плане извлечения прибыли.
            97110
          3. Житель Урала Сегодня, 21:15
            Мне кажется с Кореей просто тактический ход, чтобы они олимпиаде не помешали, в которой должны победить американцы. А уж потом продолжат..
            Житель Урала
          4. midivan Сегодня, 22:13
            Цитата: Офицер запаса
            Как-то, действительно, ответные меры уже давно назрели.

            Дело в том, что ели эти самые меры созрели исходя из этого-
            Цитата: Офицер запаса
            Так что банковским счетам и недвижимости за рубежом скоро можно ручкой помахать.

            То им еще зреть и зреть, лично для меня, это не повод, потому как когда санкции были направлены против народа, мер ответных, ну таких чтобы уххх не было, а последуют именно после леща по лицам сугубо "высоким" то боюсь ВВП потеряет часть электората, ну уж я то тогда точно буду выводы делать другие нежели на этот момент.
            midivan
        3. Арберес Сегодня, 19:48
          Ответка будет "страшной", Другралдугина найдёт счета трампа и ещё 210 конгрессменов в сбербанке РФ,а роскошные виллы в деревне Тютюхино на ДВ.

          А еще деткам американских когрессменов запретят учится в российских колледжах и набираться восточных ценностей. Да и с вербовкой оных туговато станет!

          Не стоит так категорично.

          Тактика ВВП незамысловата. С дрянной углеводородной экономикой противостоять западу в глухой обороне и минимализировать потери, что тут непонятно? Вся его надежда на смену политической Европейской элиты. Отвечать жестко он не решится, так полумерами и грозными предупреждениями.
          Арберес
          1. Ныробский Сегодня, 22:02
            Цитата: Арберес
            Тактика ВВП незамысловата......Отвечать жестко он не решится, так полумерами и грозными предупреждениями.

            Может быть не стоит в своих прогнозах быть столь категоричным? Время покажет. Интересно, а как вы классифицируете действия России по Крыму и Сирии? Это были предупреждения или полумеры?
            Ныробский
      2. В. Салама Сегодня, 20:54
        Сама статья - тот случай, когда система доказательств заставляет игнорировать ее цели и вызывает сомнение в благовидности мотивов автора:
        Путин делает только очевидные ходы, когда иначе поступать точно нельзя, поэтому процесс принятия решений затягивается...
        Это что - комплимент такой? А я то считал, по недомыслию видно, что каждое управленческие решение (по дефиниции) есть результат решения интеллектуальной задачи (и_задача, алгоритм решения которой заранее не известен). Очевидные ходы делать это семь пядей во лбу надо и кучу советников, видимо. Кроме того, в теории эффективности несвоевременное решение считается неправильным. Так что это не комплимент, а скорее формулировка в приказе на увольнение.
        Атакующий противник поневоле раскрывается и можно понять, где его уязвимые места, чтобы нанести точный удар, как в Крыму.
        Какая глубокомысленная банальность. Только не понятно о каком ударе речь и при чем здесь Крым? Действия по Крыму - это и есть очевидные решения, возможно кому-то не очевидные.
        ...любое "освобождение", о котором грезят наши " стрелковый"
        приведёт к таким же разрушениям как в Сирии
        А я то считал, что наши ВКС участвовали в "освобождении" Сирии и вполне по "стрелковски", враг естественно все разрушал...
        Я не призываю лезть с ВС РФ на Украину, тут оценка обстановки нужна (управленческая функция на этапе подготовки решения), я тут о системе доказательств статьи рассуждают, и мне она сильно не нравится.
        В. Салама
      3. AUL Сегодня, 22:34
        Смысл статьи: Путин сидит в засаде! Вот, ежели чего - он кааак выскочит! И все сделает. А мне кажется - спит он там и похрапывает...
        AUL
    2. Новый Сегодня, 16:32
      "Владимир Путин не проиграл ни одного внешне и внутриполитического сражения" - belay с чувством юмора у автора полный порядок.
      1.Провал внешней политики на Украине, Украина стала врагом России, гражданская война на Украине.
      2 России объявлена Холодная война, разрыв отношений со всеми технологически развитыми странами, на РФ наложены санкции.
      3. Запоздание с помощью своему союзнику, которого судя по всему собирались слить, как и русских в Одессе, Харькове и других городах Украины. Только по прямому указанию США Путин, наконец, ввел войска в Сирию. США даже предоставили коридор над Ираком, по которому летали самолеты ВКС и ракеты Калибр.
      Что касательно внутриполитических сражений, которые правительство ведет против русского народа, то да, Путин одерживает одну победу за другой. Остается только одна надежда на Грудинина. Поэтому ответ на вопрос, какие действия предпримет Путин в ответ на действия запада? А никаких, президентом РФ будет Грудинин, а судьбу Путина и его дружбанов будет решать народ.
      Новый
      1. allaykbar Сегодня, 16:43
        А никаких, президентом РФ будет Грудинин, а судьбу Путина и его дружбанов будет решать народ.


        laughing сектанты Веруют.
        allaykbar
        1. Стропорез Сегодня, 17:01
          Цитата: allaykbar
          сектанты Веруют.

          А другая , более упоротая секта очень верит вответку и хпп wassat
          Стропорез
          1. Mestny Сегодня, 19:15
            Нормальные вменяемые граждане страны верят в её Президента и в страну.
            Это нормально в любой стране, в отличие от яростных плясок "путинуходи".
            Ничего у вас не получится, ребята. Хоть вы тут взорвитесь и обрызгайте.
            Mestny
      2. Варяг_0711 Сегодня, 17:28
        Новый Сегодня, 16:32 ↑
        1.Провал внешней политики на Украине, Украина стала врагом России, гражданская война на Украине.
        Это у вас с головой не порядок. Какой провал? Крым бескровно отошел России в результате госпереворота на Украине. Это, по-вашему, провал?
        А что касается того, что Украина стала врагом, так она им стала давно и не при Путине, а еще раньше, с развала СССР!
        2 России объявлена Холодная война, разрыв отношений со всеми технологически развитыми странами, на РФ наложены санкции.
        А, по-вашему, как надо было, как при алкаше или горбатом? Вот тогда нам никто холодную войну не объявлял и санкций не вводил, красота была , а не жизнь, правда?
        3. Только по прямому указанию США Путин, наконец, ввел войска в Сирию.
        А вот это вообще "шедевр" вашей "экспертной" мысли... laughing laughing laughing Тут даже комментарии излишни.
        В общем страдайте дальше, страдалец диванный... wassat fool
        Варяг_0711
        1. Комментарий был удален.
        2. Комментарий был удален.
        3. Егорчик Сегодня, 18:39
          Цитата: Варяг_0711
          Новый Сегодня, 16:32 ↑
          1.Провал внешней политики на Украине, Украина стала врагом России, гражданская война на Украине.
          Это у вас с головой не порядок. Какой провал? Крым бескровно отошел России в результате госпереворота на Украине. Это, по-вашему, провал?
          А что касается того, что Украина стала врагом, так она им стала давно и не при Путине, а еще раньше, с развала СССР! fool

          Не порите чушь ей больно, с чего это Украина была врагом России при развале СССР? вполне себе дружественное государство с дружественным населением было. А вот постепенно, год за годом она менялась и превращалась во врага и это видели все, это бросалось в глаза, моя родственница живущая на Украине всегда говорила-молодежь воспитывают против России, на деньги России. Несмотря на явный тренд со всеми этими бендеровцами и Галичинами и работой американцев, на Украине львинная доля бюджета это были деньги из России. Да путин просрал страну-союзника с 40 миллионным населением, превратив его в страну врага с 30 миллионным населением, во вторую Польшу, которая теперь всегда будет ждать момента чтобы вцепится в Россию и поддержит любого её врага. И это коллосальное внешнеполитическое поражение путина, которое отольется потомкам реками крови.
          Егорчик
          1. Варяг_0711 Сегодня, 19:06
            Егорчик Сегодня, 18:39 ↑
            Не порите чушь ей больно
            Вот сами и не порите!
            с чего это Украина была врагом России при развале СССР? вполне себе дружественное государство с дружественным населением было. А вот постепенно, год за годом она менялась и превращалась во врага и это видели все
            И что? Это именно Путин насаждал на Украине бандеровскую идеологию, или все таки это делали ВСЕ правители Украины начиная с Кравчука? Не знаете сути вопроса, не беритесь судить, у меня у самого родственники на Украине, да и живу рядом, практически пешком дойти можно. Так что не вам мне рассказывать про "братский" украинский народ.
            Проведите экскурс в историю и посмотрите сколько раз украинцы (тогда правда такого понятия даже не было) предавали нашу "дружбу" и началось это сразу с Богдана Хмельницкого. Объединение "братских" народов, как нам всегда рассказывали на уроках истории, было не более чем политической выгодой для украинского гетмана. Он искал союза против поляков, то с турками, то с крымчаками, в итоге пришлось соглашаться на наши условия. Итогом этого объединения стало то, что следующий же гетман объявил о том, что все договоры с Москвой аннулируются. Потом был Мазепа и другие гетманы, которые видели себя самостийными правителями. Это не говоря уже про события гражданской войны, там вообще сплошное гуляй-поле было. Так что изучайте историю и да будет вам счастье.
            И это коллосальное внешнеполитическое поражение путина, которое отольется потомкам реками крови.
            "Колоссальное" правильно писать так!
            С вашей точки зрения, возвращение Крыма это поражение? Я лично считаю это Победой, ну а с вами все и так яснее ясного, "лёликусёпропало"... laughing
            Варяг_0711
            1. Егорчик Сегодня, 19:48
              Цитата: Варяг_0711

              С вашей точки зрения, возвращение Крыма это поражение? Я лично считаю это Победой, ну а с вами все и так яснее ясного, "лёликусёпропало"... laughing

              Вам говорят что из за недальновидности путина и неспособности думать на шаг вперед мы вместо союзника имеем страну врага, с 30 миллионным враждебным населением и бонус в виде Крыма эту проблему никак не решает.
              Егорчик
              1. Комментарий был удален.
                1. Егорчик Сегодня, 20:17
                  Цитата: Варяг_0711

                  Запомните, если у самого мозгов не хватает понять простую истину, нет у нас союзников, есть нахлебники. Та же Беларусь нам союзник ровно до того момента, пока мы бацьку подкармливаем. fool .

                  Не переходите на личности я ж не намекаю что у вас с головой проблемы, хоть это и бросается в глаза.А белорусы и незнали что они нам не союзники, партизанили в лесах пуская под откос эшелоны немцев шедших на Москву, немцы их сжигали целыми деревнями, а они всеравно партизанили чтоб русским на фронте помочь, а тут пришол гениальный Варяг0711 и объяснил мне что это они за подкармливание батьки делали. И молодогвардейцы на Украине не знали что они нам не друзья и положили свои жизни чтобы помочь русским на фронте просто так им же Варяг не объяснил что они нам чужие. Вы мерзавец и провокатор.
                  Егорчик
        4. Стропорез Сегодня, 19:30
          Цитата: Варяг_0711
          Какой провал? Крым бескровно отошел России в результате госпереворота на Украине.

          Цитата: Варяг_0711
          Это, по-вашему, провал?

          Вы читайте , хотя бы то, что вы ,уважаемый , пишите.,а по факту, Ещё один упоротый! По-русски говорите? Давайте , если сможете!
          Насколько могу понять, вы слабо себе представляете, что происходило в Крыму в 2014-ть. А также ,видимо , обнулились в знаниях о численности ,находящихся в Крыму российских воск в 2014.
          И фамилию Медведчу́к , вы тоже не слышали? А это кум вашего президента, имевший несколько имений на окраине, в т.ч. 16 га в Крыму, в прибрежной зоне, куда очень любил прилетать невован.А теперь вопрос кого там спасали? И неделя-полторы "молчания ягнят"...Осточертел уже этот ваш горячечный теле-помёт-тв -бред.
          Есть инфа и аргументы, дык клади, нет, иди лесом!

          Красиво?
          Стропорез
          1. Варяг_0711 Сегодня, 19:40
            Стропорез Сегодня, 19:30 ↑
            И фамилию Медведчу́к , вы тоже не слышали? А это кум вашего президента, имевший несколько имений на окраине, в т.ч. 16 га в Крыму, в прибрежной зоне, куда очень любил прилетать невован.А теперь вопрос кого там спасали?
            О как? Оказывается в Крыму мы Медведчука спасали? На какие еще извращения способен ваш ущербный мосК? fool
            Есть инфа и аргументы, дык клади, нет, иди лесом!
            Полегче на поворотах малыш, а то споткнешься, покалечишься не дай Бог... laughing
            Варяг_0711
            1. Стропорез Сегодня, 20:32
              Цитата: Варяг_0711
              На какие еще извращения способен ваш ущербный мосК?

              Цитата: Варяг_0711
              Полегче на поворотах малыш, а то споткнешься, покалечишься не дай Бог...

              а зачем тебе погремуха Варяг, насколько я помню на ДВ набирали только туляков.
              Цитата: Варяг_0711
              На какие еще извращения способен ваш ущербный мосК?

              Бу-га-га, ещё один троляра good Вас ,уважаемй ещё пока не оскорбляли, и собсно ,хамством я ещё не отметился. Я вам факты ,а вы мне самосвал вашего дерьма? belay
              Ваще, не ком иль фо, французским вы явно не владетее, а вонять можно в диван, а не в сеть laughingАргументов у вас нету, а за это, Я вам розочку подарю love , на ваш мифический кортик good
              Зы. Вам, милейший глобус крутить надо или шляпу))))
              Стропорез
          2. karabas86 Сегодня, 21:34
            Да это или платное или верующий, ну тут медицина бессильна или лоботомия или гильотина. laughing
            karabas86
        5. Ромей Сегодня, 19:44
          Цитата: Варяг_0711
          Это у вас с головой не порядок. Какой провал? Крым бескровно отошел России в результате госпереворота на Украине. Это, по-вашему, провал?
          А что касается того, что Украина стала врагом, так она им стала давно и не при Путине, а еще раньше, с развала СССР!
          С Крымом еще ничего не решено. Штаты будут прессовать мистера Путина до самого упора. Инструменты для этого просто мощнейшие от военных демонстраций на границах от Мурманска до Сочи, до давления на олигархат и личных друзей-миллиардеров, которые в случае несговорчивости наногения могут зарядить табакерочкой по его наногениальной черепушке, а потом объявить о "прежестоких коликах", случившихся с "Величайшим Стратегом Современности Который Всех Переиграл"

          Цитата: Варяг_0711

          А, по-вашему, как надо было, как при алкаше или горбатом? Вот тогда нам никто холодную войну не объявлял и санкций не вводил, красота была , а не жизнь, правда?

          А, что поменялось со времен алкаша, кроме риторики по ТВ, проще говоря езды по ушам? Да ничего. Те же самые либеральные реформы и либеральный курс. Только при Елкине еще был советский ресурс, а сейчас нет. Все прожрано бухгалтерами и юристами.
          Ну и за Сирию... Ребят, мы вляпались в дерьмо на ближайшие лет 20. Это если быть оптимистом, считая друзей Путина бессребренниками и не олигархами, как сказал Дворкович, кому пофиг всякие там Трампы и Буркхальтеры. Если быть реалистом, то не менее сакрального Асада придется кинуть вслед за отправкой Крыма на Украину.
          Ромей
          1. Варяг_0711 Сегодня, 20:04
            Ромей Сегодня, 19:44 ↑
            Если быть реалистом, то не менее сакрального Асада придется кинуть вслед за отправкой Крыма на Украину.
            На ваш опус отвечу кратко, свои влажные мечты засуньте туда, куда Макар телят не гонял... laughing fool
            Варяг_0711
            1. Ромей Сегодня, 21:18
              Да не проблема... Вернемся к разговору годика эдак через три, когда вы со товарищи начнете засовывать куда подальше свои шапки. Три года назад похожая история была с Донбассом, когда публика начала переобуваться в воздухе переходя от воплей "На Киев!!!" к воплям "Вы, что войны хотите??? Да здравствует "минск"!, даже не понимая, что война уже началась. Вот гляжу я на обчественность кричащую ура и бросающую в воздух чепчики та дывлюсь. Вот лупит история по башке со всей дури, а желающих учиться больше не становится... Если мы засунули свою башку в песок и считаем, что войны никакой нет, то противник так не считает и будет воевать по настоящему. wink
              Ромей
              1. Варяг_0711 Сегодня, 21:33
                Ромей Сегодня, 21:18 ↑
                Да не проблема... Вернемся к разговору годика эдак через три, когда вы со товарищи начнете засовывать куда подальше свои шапки.
                Да не вопрос, вернемся. Мы то может шапки и засунем, а вот что вы будете делать, если и через три года Крым будет Российским, в чем я уверен на 300 процентов? Пойдете за угол и как честный балабол застрелитесь, от "угрызения совести"? Хотя о чем это я, откуда у таких как вы совесть?
                Варяг_0711
                1. Ромей Сегодня, 22:05
                  Кстати о совести... Мне лично стыдно глядеть в глаза дончанам и луганчанам, которых мы предали цинично и подло, а вот таким как вы нет. И у кого из нас есть совесть? Впрочем, она есть и у вас. Только уж больно гибкая. В зависимости от колебаний курса Путина и мелких бесов помельче, вроде Суркова-Дудаева. Геринг как то сказал: "Моя совесть - Адольф Гитлер". А ваша совесть - Владимир Путин. Так, что не надо об угрызениях совести...
                  Ромей
          2. Арберес Сегодня, 20:10
            "зарядить табакерочкой по его наногениальной черепушке, "
            До боли знакомые слова! Вы случаем на "Военных материалах" не сидите под ником - НЕЗЛОЙ?
            Если я ошибся? заранее приношу вам свои искренние извинения. (От меня не убудет).
            Арберес
            1. Ромей Сегодня, 21:19
              Нет. Не сижу. Но и скрывать не буду - я принципиальный противник ельцинизма-путинизма ведущего страну под откос, если Вы об этом.
              Ромей
          3. vadson Сегодня, 20:27
            сколько стратегов развелось, жуть.
            вы помните 90е? особенно начало? напомню - карточки на питание были, и это при мощнейшем еще не разбазаренном советском наследии. беня выродок разрушил все производственные цепочки между предприятиями итог всем известен. посмотрите видео в сети как создавался т90, главный конструктор умер на рабочем месте пытаясь решать проблемы связанные с развалом кооперации.
            сирия - в вашем городе когда последний (специально это слово пишу) раз бородатое недразумение теракт устраивало? не залезь мы туда было бы как в европе, устраивает?
            украина - страна банкрот, сама развалится, ибо со своей хуторянско фашистской идеологией (помесь) ущербна по отпределению. только они должны сами без нашей помощи переболеть всей этой заразой и сделать выбор. кто в этом виноват? рынок, натура человеческая, алчность, русофобия - на выбор
            vadson
          4. karabas86 Сегодня, 21:36
            +100500 но не убедите за оклад строчит.
            karabas86
        6. 97110 Сегодня, 20:19
          Цитата: Варяг_0711
          В общем страдайте дальше, страдалец диванный...

          Там что, сиденье у дивана жёсткое? Надо помочь товарищу, пусть шинелку б/у постелет. Что ещё посоветовать, а, конфереи? Явно же мучается человек. До геморроя бы не дошло...
          97110
      3. Лесс Сегодня, 17:38
        Только по прямому указанию США Путин, наконец, ввел войска в Сирию.

        Вы вот сейчас серьёзно?
        Лесс
        1. 97110 Сегодня, 20:26
          Цитата: Лесс
          Вы вот сейчас серьёзно?

          Не по существу, а по оформлению. Вам не трудно явно указывать, кому Вы отвечаете? Ну, как я Вам адресуюсь явно, и любому читателю не нужно искать исходный текст с автором, кому ответ предназначен.
          97110
      4. gladcu2 Сегодня, 18:28
        Новый

        Спасибо за ваш комментарий.

        Путин не проиграл он тактически отступил.
        gladcu2
      5. Shahno Сегодня, 18:28
        Ваш Президент на внешнем фронте 50 на 50.А внутренний забросил. И без обид, надеюсь.
        Shahno
        1. Mestny Сегодня, 19:17
          Означает ли это, что его надо немедленно убрать, а вместо него призвать "честного миллиардера", который "построит нам социализм" за 1 год?
          Вы как взрослый человек надеюсь понимаете всю глупость и гибельность таких хотелок?
          Mestny
          1. Егорчик Сегодня, 20:03
            Цитата: Mestny
            Означает ли это, что его надо немедленно убрать, а вместо него призвать "честного миллиардера", который "построит нам социализм" за 1 год

            А Грудинин где то говорил что он построит социализм за один год? Нет, он этого не говорил, это вы приврали, зато он говорил что отменит результаты залоговых аукционов, введет прогресивный налог и попытается вернуть вывезенные за рубеж деньги, а это уже не мало, это больше чем сделал путин за 18 лет у власти.
            Егорчик
        2. 97110 Сегодня, 20:30
          Цитата: Shahno
          А внутренний забросил.

          А Вы всё у нас рассмотрели и оценили. Что это за мелкоскоп такой у Вас, что из-за морей и минаретов всё-всё видно? Может, это вы там, в Палестине, всё забросили, на наши реалии удивляясь? Опасно это - враги у вас кругом...
          97110
      6. Алексий Сегодня, 20:07
        Да хватит уже за Грудинина агитировать.
        Я, конечно, понимаю - предвыборная кампания.
        Статья не о Грудинине!
        Алексий
        1. udincev Сегодня, 22:34
          Цитата: Алексий
          Я, конечно, понимаю - предвыборная кампания.
          Статья не о Грудинине!

          Вот это Вы напрасно...
          Как Вы правильно заметили: выборы скоро.
          udincev
      7. совушка Сегодня, 20:12
        Убери Российский триколор с аватарки-гнильё ничем не прикроешь
        совушка
      8. Галина Артамонова Сегодня, 20:25
        Мне старушка на рынке рассказала, как в 1982 году вышла замуж за украинца.В зрелом возрасте ,детей не было.Они постоянно ссорились из-за одной темы -Украину объедает Россия и делала это ещё до войны,поэтому украинцы так плохо живут. Они обязаны кормить семью брата.И кормили(те забирали всё -даже помидоры с подмосковного огорода),пока не съездили в Днепропетровскую область.Брат гонялся за длинным рублём - на Севере работал-богатый дом.Но потряс огород -огромные красные сочные помидоры лежащие прямо на земле"Сами растут".Так что Путин не причём. Ненависть украинцев просто зависть и жадность,,которой не один десяток лет.Может со времён Пилсудского мозги промыты, плюс психическая обработка современными методами. Это во-первых.Во вторых Грудинин, как я понимаю, собрался воевать со всем миром и не холодной войной.То что типа Путин ввёл войска по указанию США это просто откровенная глупость.
        Галина Артамонова
      9. KaPToC Сегодня, 20:59
        Цитата: Новый
        1.Провал внешней политики на Украине, Украина стала врагом России, гражданская война на Украине.

        Украина стала врагом России с момента развала СССР.
        Цитата: Новый
        2 России объявлена Холодная война, разрыв отношений со всеми технологически развитыми странами, на РФ наложены санкции.

        Эта "холодная" война длится уже тысячу лет, периодически переходя в горячую.
        Цитата: Новый
        3. Запоздание с помощью своему союзнику

        Это да - своим армии и флоту надо помогать вовремя.
        KaPToC
      10. midivan Сегодня, 22:31
        Пара вопросов -
        Цитата: Новый
        Только по прямому указанию США Путин, наконец, ввел войска в Сирию. США даже предоставили коридор над Ираком, по которому летали самолеты ВКС и ракеты Калибр.

        Это вы наверняка знаете, или так догадки?
        Цитата: Новый
        а судьбу Путина и его дружбанов будет решать народ.

        Как бы вы лично решили, эту судьбу?
        midivan
      11. Светлана К. Сегодня, 22:41
        Зачем же нам подсовывают в президенты второго ельцина - грудинкина, который даже владеет своей собственностью через офшоры? Он ведь принес во ВЦИК только доверенность на право собственности. Кто реально владеет его собственностью? Какой дядечка из Вашингтона или Лондона? Можно ли доверить ядерную кнопку человеку, которого в любой момент можно схватить за яйца через обыкновенный шантаж лишиться всего "честно заработанного" ? И еще: с трудом верится в новогоднюю сказку, что можно 7,5 ярдов за один день в двух странах просто снять, не предупреждая банки заранее. И куда эти деньги делись, на счет жены или сына перекочевали, или он их в чемоданчике домой с наличкой привез? И почему он не сообщил о своих миллиардах, когда баллотировался в муниципальные органы власти? Забыл? Какой забывчивый товарищ, "бессеребренник-ленинец"! И как получилось, что 500 человек из этого "совхоза" не являются его акционерами, а осталось только 40, - в основном члены семьи грудинкина? Земли этого совхоза стоят миллиарды долларов. Сейчас они по сути принадлежат узкой группе лиц. А куда делись все остальные люди? Как у них забрали акции? Кто будет отвечать на эти вопросы? Или это неважно? Главное, чтобы заокеанские паны были довольны своими холопами типа вас, которые так "топят" за олигарха-латифундиста! Кстати, вместе с мафолом, маккейном, укровскими "патриотами" и нашей либерастней. Так что невооруженным взглядом видно, что лично вы - не на стороне России. Скройтесь навечно.
        Светлана К.
    3. strelets_2 Сегодня, 17:51
      Никогда!.......не говори никогда!
      strelets_2
    4. антивирус Сегодня, 18:20
      да, лучше стоять на своем и точка
      для этого надо иметь свою точно выверенную позицию по внеш и внутр вопросам( в тч временем проверенную).
      это гораздо сложнее , чем отвечать на удар.
      танки станут м\ломом за 20-40 лет, со всеми своими наворотами 2015 г, а НИКТО не рискнет напасть за эти годы -уже достижение.
      антивирус
    5. сибиралт Сегодня, 20:49
      Путин нанесет удар. Ага. Чем меньше знаем о намерениях начальника, тем богаче фантазия. laughing
      сибиралт
    6. Dimontius Сегодня, 20:53
      Спасибо, Виктор Каменев! Как приятно осознавать, что я не один такого мнения по всей глобальной ситуации. Пищи ЕсЧо! good
      Dimontius
    7. demo Сегодня, 21:39
      Из анализа событий и реакции на них Путина можно сделать именно такой однозначный вывод.
      Причина?
      Очевидна.
      Ни Путин, ни его команда не представляют как можно жить рассчитывая только на собственное население, на собственные силы, на собственные ресурсы?
      Нет. Они на них рассчитывают, но в другой ипостаси.
      Брать "здесь", а складывать "там".
      Как может получаться, что страна качающая-вывозящая сотни миллиардов долларов богатств, бубнит, как мантру - ждем западных инвесторов?
      Совсем, что-ли ополоумели?
      Каких инвесторов? Свои верните назад!
      Вот мы, РФ, имеем собственность, в виде генерирующих мощностей в Литве, Латвии, Эстонии, Польше., Финляндии.
      Мы производим электроэнергию.
      И эти страны, благодаря нам, живут в нормальных цивилизованных условиях.
      А откуда эти генерирующие мощности?
      СССР строил.
      А кто пользуется?В.В.Путин.
      Да выручку от продажи за год направьте в Россию и инвесторов не надо.

      Какие удары тут делать?
      Дернешься и "ты уже отец"!

      И это один пример.
      А таких, только на слуху, с десяток.
      Но Путин сам же предупреждал. Помните?
      Это было в 2002 году.
      Забыли?
      Напомню.
      « Дело может дойти до того, что российские капиталы просто невозможно будет перевести в отечественные банки. «Дружба дружбой, а табачок — врозь»,— образно подытожил президент. А чтобы те, кому было адресовано это послание, поняли, что Кремль на самом деле не шутит, Владимир Путин перешел на непротокольный язык: "Не скажу, что уже завтра заморозят ваши капиталы", а дальше прибег к игре букв: "Захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!"

      Видите как?
      Отец, заботливый и строгий, предупредил всех - деньги домой, под защиту законов РФ!
      А сам-то?
      Вот и весь тут и кончился Путин.
      Как это ни прискорбно.
      demo
      1. midivan Сегодня, 22:42
        Цитата: demo
        Ни Путин, ни его команда не представляют как можно жить рассчитывая только на собственное население, на собственные силы, на собственные ресурсы?

        И я не представляю, рассчитывать на население конечно надо но случай показал обратное, помните наш сбитый самолет Су-24, и чего, не успела могила остыть как туда ломанулись задницы на песочке погреть, вы мне можете возразить и сказать, что там не так много и народу было, а я скажу, это еще не у всех желающих денег хватило, проверку на вшивость не прошли, гниловат народец то оказался, начало санкций- стоны о исчезновении хамонов и тд, да блин, Питер бы сдали за кусок колбасы, надеюсь хватит примеров.
        Цитата: demo
        Вот и весь тут и кончился Путин.
        Как это ни прискорбно.

        Рано списываете smile hi
        midivan
    8. Светлана К. Сегодня, 22:15
      В сраку идите все, холуи проовские. Молю бога, чтобы всех вас вычислили и вычистили. Суши сухари,радикал.
      Светлана К.
  2. polpot Сегодня, 15:10
    Ппрезидент играет в политическое айкидо вот несколько принципов :

    вам никогда не придется ни с кем драться до тех пор, пока вы сами не выберете этого;

    в большинстве ситуаций вы и ваш оппонент можете остаться друзьями;

    вам нет нужды выигрывать в тех ситуациях, в которых даже победитель на самом деле тот же проигравший.
    polpot
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 17:10
      Цитата: polpot
      Ппрезидент играет в политическое айкидо

      прикольно)) пока другие в политике бьются по правилам "боев без правил" другие машут айкидошными пассами в и мифическим бесконтактом))))
      Tatanka Yotanka
      1. Арберес Сегодня, 20:03
        Цитата: Tatanka Yotanka
        Цитата: polpot
        Ппрезидент играет в политическое айкидо

        прикольно)) пока другие в политике бьются по правилам "боев без правил" другие машут айкидошными пассами в и мифическим бесконтактом))))


        А я то по простоте душевной думал, что ОН дзюдоист?
        Здарова, уважаемый Tatanka Yotanka hi
        Давненько я тебя не бачил! drinks
        Арберес
        1. Tatanka Yotanka Сегодня, 20:22
          Цитата: Арберес
          Давненько я тебя не бачил!

          а ты в каких краях-рыбачил?
          мож , Ксюшу-лошадь?,крокодила?
          и как здоровье? Как удило?))) fellow drinks
          Tatanka Yotanka
          1. Арберес Сегодня, 20:31
            Иду от дальних берегов.
            Обрыдли кони-крокодилы!
            Пора шпангоуты менять.
            Одна надежда на удило! drinks

            Да я теперь здесь редкий гость, но иногда меня сюда заносит. Видишь орден на моей груди? Удачно появляюсь. good
            Арберес
      2. Комментарий был удален.
  3. московский десант Сегодня, 15:12
    Вот поднакопит деньжат и как купит толстую пачку американских трежерисов. Правильно, не в вороватую же Россию вкладывать.
    московский десант
  4. yehat Сегодня, 15:28
    какая-то странная статья. У нас очень неэффективная экономика и с каждым годом РФ в технологиях отстает все больше и больше. Уж не знаю, чего там ждем Путин, но Вашингтону достаточно просто ждать, чтобы положение РФ с каждым годом ухудшалось. Как пример - приведу Российскую Империю после 1905 года. Реформы столыпина обеспечили богатый бюджет. Как нефть у РФ сейчас.Рынки сбыта - шикарные. Огромные территории под контролем, сейчас такого нет. Вообще, аналогий найдете в этом сравнении очень много. Было обеспечено грандиозное финансирование гос. проектов. И чего? Практически везде фиаско в итоге. Потому что только 1/5 бабла пошла в реальное дело, а остальное растворилось. Так что Путину ждать решительно нечего. Нужно действовать, чтобы так же не закончилось.
    yehat
    1. freddyk Сегодня, 15:51
      Цитата: yehat
      Уж не знаю, чего там ждем Путин, но Вашингтону достаточно просто ждать, чтобы положение РФ с каждым годом ухудшалось


      Вот тоже так считаю. Россия находится на осадном положении. И здесь американцы выбрали тактику выжидания, когда в осаждённой крепости либо с голоду повымирают, либо от безвыходности пойдут в атаку в лоб. И в такое положение Путин сам себя загнал имея стратегическую инициативу резко перейдя к обороне.
      freddyk
      1. andrej-shironov Сегодня, 16:16
        В угол загнал он себя тем, что не имеет поддержки основной массы народа России. Потому как внутреннюю политику упустил полностью.
        andrej-shironov
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
        2. Лесс Сегодня, 17:43
          Про основную массу народа это вы, уважаемый, погорячились.
          Лесс
          1. andrej-shironov Сегодня, 18:35
            Отнюдь! По моим расчётам на выборы придут 55-60% имеющих право голоса ( таких 110 миллионов), из низ за Путина проголосуют 50-55%. То есть зная простую математику это порядка 30 миллионов человек. Есть что возразить Лесс?
            andrej-shironov
            1. Лесс Сегодня, 18:51
              Даже если ваши расчёты верны, то с чего вы взяли будто те 30-40 миллионов, которые не пойдут, не поддерживают Путина? Даже если человек аполитичен в принципе, то это не значит что он априори против. Но хорошо, пусть половина из не пришедших однозначно против, всё равно получается "ЗА" порядка 50-55 %. Основная масса это значит большая часть, значит по вашим раскладам основная масса аккурат поддержит Путина. Поправьте, если я ошибся.
              Лесс
              1. andrej-shironov Сегодня, 18:59
                Поправлю Лесс, вы не ошиблись, вы передёргиваете! Во первых те, кто не проголосует за Путина будет порядка 70 миллионов. Во вторых аполитичность зачастую предусматривает протест, пусть не на все 100%. Кстати а ваши предположения по результатам выборов каковы? Обещаю что никогда не буду использовать их всуе.
                andrej-shironov
                1. Лесс Сегодня, 19:10
                  1 тур, победит действующий глава государства, Грудинин получит не более 17%. Аргументы про админресурс и "как посчитают" отметаются, как безосновательные. Ваш прогноз?
                  Лесс
                  1. Shahno Сегодня, 19:17
                    А вы знаете, что печально. Что если даже ваш глава будет есть младенцев, он все равно победит... 50 на 20 проц. А вот почему? Прости меня господи за этот вопрос....
                    Shahno
                    1. Лесс Сегодня, 19:32
                      А разве ещё не ест? Мой вам совет: не смотрите би-би-си на ночь глядя... Смотрите Киселёва и Соловьёва, не знаю что они говорят, но судя по реакции антипутинцев там есть что послушать
                      Лесс
                    2. 97110 Сегодня, 20:41
                      Цитата: Shahno
                      А вы знаете, что печально. Что если даже ваш глава будет есть младенцев, он все равно победит...

                      А у вас что - не так? Государство-банда, у которого "крыша" позволяет есть младенцев не только главе государства, но и гражданам рангом пониже, и бомбить, обстреливать территории сопредельных государств по мере хотения. Вас же порвут на британский флаг при первой возможности.
                      97110
                      1. Shahno Сегодня, 21:24
                        Мы у себя стараемся что то изменить. В общем то получается.... Глава Коалиции отстранен. Клан Джаруши в удивлении. На Премьера три дела в разработке. Я не говорю про граждан рангом пониже...
                        Shahno
                    3. Комментарий был удален.
                  2. andrej-shironov Сегодня, 19:24
                    Лесс, если честно мне пофигу Грудинин. Не считаю его самостоятельной фигурой. Мой прогноз выше. Жду ваш прогноз без всяких Грудининых.
                    andrej-shironov
                    1. Лесс Сегодня, 19:39
                      1 тур, победит действующий глава государства 70+/-3
                      Лесс
            2. kenig1 Сегодня, 20:01
              По вашим расчётам?)))
              kenig1
      2. yehat Сегодня, 16:17
        нет, Путин не загонял. Загнал Горбачев.
        Путин изменил внутреннюю распродажу на осаду извне, чтобы продолжить распродажу.
        Но этот состояние не может длиться долго. Оно пусть и медленне, но тоже губит страну. Нужно что-то менять.
        yehat
        1. dsk Сегодня, 18:59
          Цитата: yehat
          Нужно что-то менять

          Спортсмены, которые МОК не допустил к участию в Играх в Корее, смогут участвовать в особых соревнованиях. Наградой за победу на этих соревнованиях будут премии не менее олимпийских. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
          dsk
          1. Вольнопёр Сегодня, 20:45
            dsk Сегодня, 18:59
            Спортсмены, которые МОК не допустил к участию в Играх в Корее, смогут участвовать в особых соревнованиях.

            Плавали-знаем.
            28 июля в Москве прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Звёзды 2016», на которых выступили наши не допущенные к Олимпийским Играм в Рио легкоатлеты. И организация была на "отъе..сь" и результаты были на "отъе..сь". Из найденных мною результатов, только прыгун в высоту Иван Ухов показал результат выше олимпийской бронзы ( 2.35 ). Также на бронзу мог претендовать Сергей Шубенков в беге на 110 метров с барьерами ( 13.23 ). Остальных было лень искать и сравнивать.
            http://nsn.fm/sport/turnir-otstranyennykh-sorevno
            vaniya-v-moskve-vmesto-rio-dlya-legkoatletov.php
            Вольнопёр
      3. Tatanka Yotanka Сегодня, 17:23
        Цитата: freddyk
        Россия находится на осадном положении

        Цитата: freddyk
        когда в осаждённой крепости

        какая осада, какая крепость?, проломы такие что командиры "провизию" и бабло выносят, а комендант денег вдолг врагам дает и выражает озабоченость belay
        Tatanka Yotanka
    2. Petr1968 Сегодня, 17:51
      Цитата: yehat
      ак что Путину ждать решительно нечего. Нужно действовать, чтобы так же не закончилось.

      В новый срок Путина Россия будет жить по новому!!! Осталось дождаться марта..пару месяцев потерпите!!
      Petr1968
      1. yehat Сегодня, 17:56
        да как бы устали терпеть-то.
        я пережил целую цепочку кризисов - перестройка, 2003 год, потом еще 2 пикирования.
        хочется еще хотя бы лет 5 еще пожить в НОРМАЛЬНОЙ стране
        пусть не так богато, как в Эмиратах, но можно же жить как живут чехи или финны?
        yehat
  5. сталевар Сегодня, 15:29
    1. Мы не знаем куда идём? Какая программа? 2. Такие слова как СОВЕСТЬ, ЧЕСТЬ, СОЛИДАРНОСТЬ похоже остались только у военных. Вспомните слова:"Денег нет, но ВЫ держитесь. А где живут дети, семьи наших чиновников?
    По кому наносить удар?
    сталевар
    1. yehat Сегодня, 16:18
      По кому наносить удар?

      есть виноградник у Медведева в Испании.
      вот туда laughing
      ну и пару объектов недвижимости Шувалова тоже зацепить не помешает...
      yehat
      1. allaykbar Сегодня, 16:29
        есть виноградник у Медведева в Испании.
        вот туда laughing
        ну и пару объектов недвижимости Шувалова тоже зацепить не помешает...


        заживем потом? Денег станет больше? Вот в Зимбабве не было своего Медведева с убогим правительством РФ. Там стало много денег. И неграм пришлось покупать тележки, чтоб возить деньги в магазин

        allaykbar
        1. yehat Сегодня, 17:57
          я предложил цель, а не решение проблем....
          yehat
          1. Mestny Сегодня, 19:22
            Немедленно вспоминается анекдот:
            - Мудрая сова, расскажи нам, зайцам, как научится летать.
            - Вы должны стать птицами.
            - А как это сделать.
            - Думайте сами. Я предлагаю вам цель а не решение проблемы
            Mestny
        2. Tatanka Yotanka Сегодня, 21:28
          Цитата: allaykbar
          Вот в Зимбабве не было своего Медведева с убогим правительством РФ. Там стало много денег. И неграм пришлось покупать тележки, чтоб возить деньги в магазин

          докатились, радуйтесь что ни как в Зимбабве,вы б еще долю на рыло подсчитали ресурсах,ископаемых,промышленности,энергетике,с/х
          ,итд итп, почемуж вам с японией не сравнить или другими странами необладающими такими ресурсами но с большим ВВП и уровнем жизни
          у Медведева другой подход к проблеме , ни как в Зимбабве, вместо печатания денег он говорит просто-денег нет ))
          Tatanka Yotanka
      2. Petr1968 Сегодня, 17:49
        Цитата: yehat
        есть виноградник у Медведева в Испании.

        Вы эти бредни врага народа Навального выкиньте из головы!!! Медведев Все опроверг. Он сказал "это все компот". Не наговаривайте на честных людей, не будьте как Навальный!!
        Petr1968
        1. yehat Сегодня, 18:40
          я и не буду как навальный никогда столько зарабатывать )))
          yehat
  6. iouris Сегодня, 15:34
    За результаты политики в отношении Украины придётся заплатить огромную цену, а кому придётся ударно заплатить, несложно догадаться.
    iouris
  7. Комментарий был удален.
  8. Оверлок Сегодня, 15:38
    поживем- увидим.Открытая свалка с Украиной России не выгодна, вместе с тем имеющаяся пауза не совсем положительно сказывается в ЛДНР. Украина может очень долго бурлить и она сама свои проблемы не решит.Какой и каков будет ответ- это пожалуй не знает никто, поскольку ситуация лабильна и не предсказуема по своим последствиям
    Оверлок
    1. Petr1968 Сегодня, 17:47
      Цитата: Оверлок
      Украина может очень долго бурлить и она сама свои проблемы не решит.Какой и каков будет ответ- это пожалуй не знает никто, поскольку ситуация лабильна и не предсказуема по своим последствиям

      Глубокая мысль..что бы ее понять, надо 4 раза перечитать..но потом приходи озарение!!
      Petr1968
  9. Vard Сегодня, 15:39
    Мы бедная страна и можно дальше не продолжать... Но деваться не куда и друзей у нас нет... И играют с нами краплеными картами...
    Vard
    1. Анатоль Клим Сегодня, 15:55
      Цитата: Vard
      Мы бедная страна и можно дальше не продолжать... Но деваться не куда и друзей у нас нет... И играют с нами краплеными картами...

      Прочитал Ваш комментарий и спазмы рыданий сжали моё горло crying Ой какие мы несчастные, нас никто не любит, и карты краплёные, ну а потом вспомнил сколько потрясений выдержала Россия, 1812 год наполеоновское вторжение, революция и гражданская война, когда многие подумали, что Россия погибла, 1941 год и немцы под Москвой, а проклятые 90-ые - сплошной хаос, а потом подумал - опять давят супостаты, опять набить им вонючую рожу, вот только командир бы не струхнул.
      Анатоль Клим
    2. Кэптен45 Сегодня, 17:06
      Цитата: Vard
      И играют с нами краплеными картами...

      На стол колоду,господа!
      Краплёная колода,
      Он подменил её когда,
      Барон Вы пили воду
      Валет наколот,так и есть
      Барон,Ваш долг погашен.
      Вы проходимец Ваша честь
      И я у услугам Вашим.
      В.С.Высоцкий
      Кэптен45
    3. Petr1968 Сегодня, 17:48
      Цитата: Vard
      Но деваться не куда и друзей у нас нет...

      До здравствует наш МИД, лучший министр от туда и лучший прессекретарь от туда!!!
      Petr1968
  10. мерцание Сегодня, 15:50
    Байден, явно более приближенный к властной американской закулисе, чем Барак Обама с Хиллари Клинтон, они уже ушли в тень, сделал недавно громкое заявление, сославшись на мнение Пентагона: у США осталось максимум четыре года глобального военного преимущества в мире. Поэтому США спешат, а России, и Китаю, спешить некуда.

    Время работает против наших врагов быстрее, чем против нас.
    а российские предприниматели смогут воочию увидеть, какая судьба уготована им на Западе.

    Вот-вот, предприниматели являются олигархами до тех пора пока за ними стоит страна с ядерным оружием. Опрокинут Россию, останутся без своих миллиардов.
    мерцание
    1. andrej-shironov Сегодня, 16:14
      У капитала нет Родины, а у большого тем более! Не идеализируйте их.
      andrej-shironov
      1. мерцание Сегодня, 17:48
        Родины у капитала может и нет - но вот что ЕСТЬ у капитала так это ЗАЩИТА. Много ли у штатов было капитала, если бы не
        было авианосцев? bully
        мерцание
        1. andrej-shironov Сегодня, 18:30
          Вы сами и ответили на свой вопрос! wink Все наши капиталы-их капиталы, есть авианосцы.
          andrej-shironov
          1. мерцание Сегодня, 20:01
            Вы, похоже, любите притворяться шлангом. Надо признать, у вас это очень хорошо получается. good
            мерцание
  11. Лесс Сегодня, 16:06
    Удары Путина это, конечно, не 10 сталинских ударов, но почему-то после каждого такого удара весь Запад в истерике бьётся.
    Лесс
    1. andrej-shironov Сегодня, 16:12
      От смеха чтоли? wink Уважаемый Лесс, втирать электорату об успехах снаружи, гораздо проще, чем об успехах внутри!
      andrej-shironov
      1. Лесс Сегодня, 16:25
        От смеха чтоли? wink Уважаемый Лесс, втирать электорату...
        Ого, я уже дорос до статуса уважаемый?) Это радует) Вот только у меня не выборная должность и электората у меня нет, чтобы ему что-то втирать. Или вы не обо мне?) Так мою позицию по успехам "внутри" вы знаете. Не первый раз мы с вами тут "о судьбах" рассуждаем) И позиция моя вполне аргументирована, если вы помните.
        Лесс
        1. andrej-shironov Сегодня, 16:38
          Так я вообще привык адекватных людей называть уважаемыми wink Чего и вам советую. Не скажу что помню позицию, но по крайней мере она у вас есть и она вами аргументирована.
          andrej-shironov
          1. Лесс Сегодня, 17:29
            Цитата: andrej-shironov
            Так я вообще привык адекватных людей называть уважаемыми

            Да, этого многим тут не хватает.

            Цитата: andrej-shironov
            Не скажу что помню позицию

            Моя позиция во многом противоречит вашей)
            Лесс
            1. andrej-shironov Сегодня, 18:32
              smile Не сомневаюсь Лесс! Думаю даже что кардинально противоположна! Однако вы в отличии от большинства здесь можете преподать её без хамства.
              andrej-shironov
              1. Лесс Сегодня, 18:53
                Я стараюсь) Хотя некоторые пытаются провоцировать)
                Лесс
                1. andrej-shironov Сегодня, 19:01
                  good Это точно не я Лесс! Мне не важно победить соперников, мне важнее познать истину.
                  andrej-shironov
                  1. Лесс Сегодня, 19:33
                    Истина в вине)) drinks
                    Лесс
  12. Jarilo Сегодня, 16:09
    Не могут они ничего сделать, заложники у них там - за границей: дети, жёны, виллы, деньги, друзья, родственники.
    Jarilo
    1. Petr1968 Сегодня, 17:40
      Цитата: Jarilo
      Не могут они ничего сделать, заложники у них там - за границей: дети, жёны, виллы, деньги, друзья, родственники.

      Это да...америкосы только так и могут воевать, берут женщин и детей в заложники!!!!
      Petr1968
  13. andrej-shironov Сегодня, 16:11
    Всю внутреннюю политику Путина проиграл начиная с 2008 года! Никаких успехов внутри страны! Не стоит надеяться на сейчас. Власть проглотит и не поморщится. Она плоть от плоти глобализировнных элит Запада, её вассал.
    andrej-shironov
  14. Рязанец87 Сегодня, 16:12
    "Да, Владимир Путин не проиграл ни одного внешне и внутриполитического сражения за 17 лет…"
    "Вообще, России нет нужды спешить, еще программа импортозамещения не закончена"
    "Тогда Владимир Путин и нанесёт, вынужден будет нанести, очередной удар,"

    http://vgif.ru/gifs/146/vgif-ru-19596.gif
    Рязанец87
  15. ЛИХОй Сегодня, 16:14
    Быть может, наступила пора нанести удары по коррупции, воровству власти, чиновничьему беспределу, нищете населения, оскорбительным пенсиям, развалу промышленности, дикой безработице?! Может пора заняться родной страной, а не списывать миллиарды должникам со всего мира. Создать мощную державу с крепкой экономикой, а не отпинываться от разномастных угроз. Сильное государство уважают и боятся, может его построением пора заняться!
    ЛИХОй
  16. Толик_74 Сегодня, 16:51
    Матрасному трампу и его коллегам очень далеко до дальновидности Путина. ВВП выстраивает многоходовку, как в шахматах, а потом шах и мат, и не только п.и.н.д.о.с.а.м, всем
    Толик_74
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 17:29
      пркрасный план- закачать бабла на родину матрасного трампа, а потом придумывать многоходовку-как его вернуть)))
      Tatanka Yotanka
      1. Алексий Сегодня, 20:26
        Интересная у вас логика.
        Сидит Путин в кремле и думает куда бы деньги государственные отправить.
        Я смотрю у большинства на сайте уверенность что Путин руководит абсолютно всем.
        Он создал систему управления в государстве. Хорошую или плохую это другой вопрос.
        Да, наверное не очень гибкую.
        Но изменить её тоже не так просто.
        Алексий
        1. Tatanka Yotanka Сегодня, 21:05
          Цитата: Алексий
          Сидит Путин в кремле и думает куда бы деньги государственные отправить.

          а че тут думать то,-трежирис,зенит арена,помочь с недвижимостью в лондоне,итд итп
          Цитата: Алексий
          Я смотрю у большинства на сайте уверенность что Путин руководит абсолютно всем.
          Он создал систему управления в государстве. Хорошую или плохую это другой вопрос.

          не выдавайте военную тайну, ибо президент обязан руководить всем через созданную систему управления ,а не ручными рычагами которые заедают и на всех не хватает
          Цитата: Алексий
          Да, наверное не очень гибкую.

          отнють,дзюдо-гибкий путь,и очень гибкие ответы на вопросы о чубайсе,медведеве,набиулиной,.......

          Цитата: Алексий
          Но изменить её тоже не так просто.

          было бы желание , 18 лет, когда же?
          Tatanka Yotanka
  17. Башибузук Сегодня, 16:57
    Хорошая такая статья. Романтичная.
    Так и хочется затянуть покрепче ремень и проверить - есть ли порох в пороховницах, ягоды в ягодицах и сопли в сопливнице. А потом - как ух-х-х-х-х!
    Что за оптимистичные фантазии в преддверии суперлунного противостояния?
    Кто кому должен наносить удар и за что?
    Путин по Западу? А чем Запад провинился перед Путиным? Даже на саммите 20-ки в Австралии, Путина словно бы и в упор не видели - мы дождались какого удара что-ли? А времени прошло выше крыши. Еще лет двадцать удара подождать?
    "Мягкая сила" В Крыме - это удар, что ли? Это мастерски проведенная силовая "мягкая" операция. Ну чисто в типе айкидо. Да даже не айкидо, а вообще - в стиле чайной церемонии -не хотите чаю, ну тогда рот открывайте пошире, все равно нахлебаетесь!
    В мире творится вообще не пойми что. С нормальной точки зрения. С человеческой.
    А если встать в позу "глобалитета" - то все очень доступно и прогнозируемо.
    Войны не будет. Игра на нервах продолжится. Воюют пусть на Ближнем Востоке. Можно в Индонезии. Но никак не на "заднем дворе" Америки, или в "подбрюшье" России. "Северный ветер" мигом охладил горячечные головы.
    А вот по части игры на нервах, кто покрепше окажется - тут раздолье полное.
    Например - возьмем и опубликуем "кремлевский доклад". Зачем? Реакцию посмотреть. Обкладываемых в докладе.
    Заодно пригрозим, что дескать, это только перспективные планы, о намерениях. А сами намерения еще покрыты мраком. Тайны и банковских вкладов. Для кого тайной и мраком. Кому - прозрачные насквозь.
    Ну, и куда наносить удар нашему Гаранту? По Конгрессу США? Или куда? Чем наносить? Дополнительным выкупом трежерис? Или выводом, наоборот, средств из оттуда?
    Что ли зря 18 лет выстраивалась ось власти именно в таком виде, как сейчас, чтобы наносить удар. Да еще именно на днях или чуть позже?
    Объясните мне - КАКОЙ УДАР и кому его надо наносить?
    Если идет обычная бизнес-возня респектабельных джентльменов.
    ....
    Как известно, джентльмены верят на слово. В анекдоте, после этого, Петьке карта поперла. Ну так то Петька был.
    А нам не попрет. Ибо за столом сидит такой же Джентльмен. Как и все остальные за этим столом.
    И все, грустные расклады.
    "...Не будет удара, бабка.
    И не жди, не будет.
    А придет к нам барин,
    он все и рассудит."
    Башибузук
  18. Волька Сегодня, 17:02
    гадость янки устроят непосредственно перед выборами президента РФ...
    Волька
    1. Petr1968 Сегодня, 17:39
      Цитата: Волька
      гадость янки устроят непосредственно перед выборами президента РФ...

      Точно? Не раньше? Насолить ВВП переизбраться с86 рейтингом хотят??? Таогда надо сплотиться вокруг Путина!!!! Даешь 100% результат, вот это ответ будет ам!!!
      Petr1968
  19. Radikal Сегодня, 17:05
    Цитата: Варяг_0711
    Radikal Сегодня, 15:09 Новый
    Никогда! winked
    Не стоит так категорично. И потом, вы как я погляжу уже за Путина все решили, ну-ну... belay
    Как говорилось в одном известном фильме: Гоша, с вашими аналитическими способностями, вам надо работать в бюро прогнозов... laughing А еще у нас говорят, цыплят по осени считают, а до следующей осени еще ой как далеко и событий за это время произойдет..., мама не горюй.

    Не я за него решил, а.......... sad
    Radikal
  20. Виктор Каменев Сегодня, 17:05
    Бог скрывается в мелочах, а дьявол - в крайностях, - вот правильный библейский афоризм, и дьявола сегодня много в комментариях, клубничного миллионера возлюбили, и забыли, из какой ямы вытащил Путин страну. У Маккейна и то более трезвый взгляд на Путина, и у Конгресса США, чем у наших борцов, готовых вместе с Конгрессом бороться с нашей коррупцией. Как на Украине всё будет. Но таких олухов в России немного, выборы покажут место Грудинину и им.
    Виктор Каменев
  21. Radikal Сегодня, 17:26
    Цитата: Лесс
    Удары Путина это, конечно, не 10 сталинских ударов, но почему-то после каждого такого удара весь Запад в истерике бьётся.

    Там хорошие "актёры"... wassat И ещё! Вам не кажется, что и "там", и у нас играют в одну и ту же игру - те всё больше "берут нас за глотку", наши , с использованием всего арсенала СМИ их яростно "обличают" (но при этом с нашей стороны никаких ответных действий), россияне видя угрозы "злобного дяди Сэма" сплачиваются вокруг Гаранта, и стройными, дружными рядами 18 марта идут на выборы , и , естественно голосуют за него? wink И наконец, с чем связан неожиданный "бросок" главы СВР РФ за океан? Официальная версия о том, что это визит в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом не выдерживает никакой критики - это для дилетантов! Это больше похоже на поездку спецпосланника (причём очень надёжного), с информацией, которую нельзя доверить другим исполнителям... sad Как Вам такая версия? wassat
    Radikal
    1. Лесс Сегодня, 18:00
      те всё больше "берут нас за глотку", наши , с использованием всего арсенала СМИ их яростно "обличают" (но при этом с нашей стороны никаких ответных действий)
      Моё мнение таково, что "те" в данном случае играют нам на руку независимо от арсенала СМИ, и отсутствие с нашей стороны жёсткой реакции всего лишь призвано не спугнуть "тех", до того момента пока они действуют в наших интересах.
      россияне видя угрозы "злобного дяди Сэма" сплачиваются вокруг Гаранта, и стройными, дружными рядами 18 марта идут на выборы , и , естественно голосуют за него?
      Лично я, не обращая внимания на "злобного дядю Сэма" и внимательно присмотревшись к Грудинину (ибо больше присматриваться не к кому), со спокойной душой отдам свой голос за действующего Гаранта, ибо среди всех желающих он выглядит наиболее оптимальным вариантом.
      И наконец, с чем связан неожиданный "бросок" главы СВР РФ за океан? Официальная версия о том, что это визит в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом не выдерживает никакой критики - это для дилетантов!

      Ну мы-то с вами не дилетанты, правда?)) Мы ж понимаем, что он повёз агенту Трампу личный секретный приказ Путина о дальнейших действиях по борьбе с американским империализмом laughing Как вам такая версия? wink
      Лесс
    2. Антианглосакс Сегодня, 18:36
      Цитата: Radikal
      Цитата: Лесс
      Удары Путина это, конечно, не 10 сталинских ударов, но почему-то после каждого такого удара весь Запад в истерике бьётся.

      Там хорошие "актёры"... wassat И ещё! Вам не кажется, что и "там", и у нас играют в одну и ту же игру - те всё больше "берут нас за глотку", наши , с использованием всего арсенала СМИ их яростно "обличают" (но при этом с нашей стороны никаких ответных действий), россияне видя угрозы "злобного дяди Сэма" сплачиваются вокруг Гаранта, и стройными, дружными рядами 18 марта идут на выборы , и , естественно голосуют за него? wink И наконец, с чем связан неожиданный "бросок" главы СВР РФ за океан? Официальная версия о том, что это визит в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом не выдерживает никакой критики - это для дилетантов! Это больше похоже на поездку спецпосланника (причём очень надёжного), с информацией, которую нельзя доверить другим исполнителям... sad Как Вам такая версия? wassat

      Согласен полностью. Судя не по базару, а по действиям, всё именно так и происходит. Но разногласия налицо, и вся суть их в количестве процентов от прибыли, которую делят кремлеворы и америпеды. Омерзикосы в кризисе и искренне полагают, что их российские ставленники должны делиться награбленным гораздо больше, чем сейчас. Кремлеворы жадничают - глобальная кормовая база уменьшается и они это понимают. Расставаться с награбленным не реально, ну не в Россию же назад отдавать... Вот и огрызаются, как умеют.
      Антианглосакс
      1. Лесс Сегодня, 18:56
        Расстаться придёться так или иначе. Счас просто посмотрят кто больше им оставит, туда и рванут. Либо воры на Запад, либо деньги в Россию.
        Лесс
  22. Юрий Гулий Сегодня, 17:28
    С Окраиной Путин обращается не торопясь, но правильно.
    Юрий Гулий
  23. Petr1968 Сегодня, 17:38
    Боже...что за бред я прочитал...причем не мог остановиться, хотел до конца дочитать, насколько у автора развито воображение)) Ему бы книжки писать..))
    Petr1968
  24. zyzx Сегодня, 17:54
    Опять хитрый план Путина? Да едрит,сколько можно то...
    zyzx
    1. казак 471 Сегодня, 19:06
      Время работает на америкосов . Ещё лет 10-15 такого отважного вывоза из страны и мы сами развалимся. никакой внешней помощи не надо .Чем мы отличаемся от Украины . только наличием нефти и газа . Не было бы их и дела наши были бы гораздо хуже . чем у них из-за огромных расстояний и большего населения .Как заставить Путина работать на страну а не на кучку избранных не представляю .
      казак 471
      1. zoill Сегодня, 20:03
        не выбирать его на новый срок!
        zoill
  25. akudr48 Сегодня, 19:10
    новые санкции Конгресса США, могут привести к добровольной «национализации» социально безответственных российских крупных предпринимателей.

    Надежды юношей питают...
    Сейчас они покаются и вывернут карманы. Не для того воровали.
    И кроме того, у них уже было больше 2-х лет, чтобы добровольно национализироваться и превратиться в социально ответственных (не) воров. Но не сложилось.

    Владимир Путин не проиграл ни одного внешне и внутриполитического сражения за 17 лет…

    Ну это уж слишком сильный прогиб, просто гуттаперчевый мальчик какой-то, это же надо, "не проиграл"... Значит, он на внутреннем фронте воевал против народа и выиграл у него, причем, неоднократно. И точно, а) ликвидировал почти медицину, б) примитивизировал образование, в) отнял у пенсионеров пенсии, г) способствовал выводу за рубеж более $1 000 000 000, д) породил около 100 миллиардеров, е) довел население до вымирания, ж) создал около 30 млн нищих в стране, и) практически убил малый бизнес...

    На внешнеполитическом фронте сплошные провалы. Ежегодно отдаем Америке более $100 млрд - это разве победа? Крым конечно, наш, но не Крымом единым, достаточно вспомнить про брошенный Путиным на страдания и муки Донбасс и это все перевесит, все нарисованные успехи.

    Никаких друзей у путинской России нет, и это - медицинский факт.
    akudr48
  26. Комментарий был удален.
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:00
      pomorALс
      татья-обалдеть! давно подобных глупостей не читал!
      laughing 100% good
      Наблюдатель2014
  27. zoill Сегодня, 20:00
    а недопуск России на ОИ-2018 - это тоже не проигрыш путина?
    zoill
    1. karabas86 Сегодня, 21:56
      Это многоходовочка такая сс... в глаза божья роса.
      karabas86
  28. Mavrikiy Сегодня, 20:09
    Москва просто ждёт, когда Запад разграбит свой бандеровский новодел до основания. Помешать этому она, в любом случае, не может

    Любопытная формулировка, а перспективные решения.....
    Чего к нам запад при скребся то: " богатства природные, это достояние человечества, гоните сюда, а мы поделим."
    Руину выскребут, а скорлупки нам под забор: "Хозяин, чего разбросался мусором, экологию нарушаем с 8 до 11 ?"
    Дальше еще более здравые мысли, так может запустить супостатов то к нам, они чо нужно им возьмут, может чего и отпилют-отрежут, мы же не знаем. Может и не больно будеть. Эх, темнота. Зато спокойно на Мальдивы.... других не выучил ешо. О, Баварское из крана!
    Mavrikiy
  29. soldner Сегодня, 20:10
    Ьаза в Косово называется Кэмп-Бондстил
    soldner
  30. BAI Сегодня, 20:17
    Никакого ответа не будет. Американский суд,не дожидаясь результатов "расследования"обвинил в сбитии Боинга Стрелкова,теперь и результаты "расследования" очевидны всем. Все решено заранее, Россия молчит и нечего противопоставить не может. В мирное время все решают деньги,а не оружие.
    BAI
  31. Михаил Зубков Сегодня, 20:27
    Автор конспиролог, что уместно. По плану ЦРУ 28.01.18. ожидался КРОВАВЫЙ разгон в Москве, Питере (и не только) толп зомбированных инет-пропагандой и наркотизированных "зелеными таблетками" с юга БЕСНОВАТЫХ подростков С ЖЕРТВАМИ. В ответ Конгресс США 29.01.18. - "молниеносно!" - накладывает на ВСЕ правящие круги РФ санкции, с угрозами всему миру, в т.ч. секретными, за поддержку Путина. По их плану операции - Путин в изоляции, выборы уже названы "кровавыми", США - светоч свободы и демократии, им можно и должно громить Путина, мир и россияне с ними... Вот что замышлялось! Получился пшик. Импульс с характерным физиологическим звуком из анального отверстия в лужу. Межсирийское мероприятие в Сочи, с "кровавым" Лавровым во главе, сделало важный шаг к миру в Сирии. Пошла работа над новой сирийской конституцией, избран рабочий орган. Путин опять выиграл важную позицию в важное время. Это удар или не удар? Тихий ход в "защите Путина-Лаврова", если рассуждать в шахматных терминах.Поэтому автору не надо ждать громких ударов в кастрюли, а видеть "тихие ходы" в политике. Они эффективнее.
    Михаил Зубков
  32. ALSur Сегодня, 20:29
    Цитата: Стропорез
    тогда ждите и "платона" на легковухи

    Смысл, вами написано, сможете?
    ALSur
  33. 981698 Сегодня, 20:30
    Глупая статья! Можно не произносить слово "путин", просто "Президент". Это агитация перед выборами, есть более достойные кандидаты. Все голосуем за Грудинина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    981698
  34. ALSur Сегодня, 20:34
    Цитата: Radikal
    И наконец, с чем связан неожиданный "бросок" главы СВР РФ за океан?

    А слышали, про предотвращения тер. акта в России, благодаря информации из спец. служб США.
    ALSur
  35. ALSur Сегодня, 20:36
    Цитата: 981698
    Грудинина

    Ему бы фамилию сначала поменять, с этой не выйдет ничего. пусть берёт пример с Порошенко (Вальцмана)
    ALSur
  36. Какой-то Компот Сегодня, 20:37
    Тут бы больше - по внутреннему хозяйству...
    Не до ударов счас
    Какой-то Компот
  37. Дембель77 Сегодня, 20:41
    Перед грядущими президентскими выборами эта статья - самое то. Пенсионеры меня поймут, что я имею в виду.
    Дембель77
    1. karabas86 Сегодня, 21:58
      Пенсионер но не понимаю request belay
      karabas86
  38. Комментарий был удален.
  39. ALSur Сегодня, 20:44
    Цитата: zoill
    а недопуск России на ОИ-2018 - это тоже не проигрыш путина?

    Вас одного, толпой, ограбили гопники, этой чей проигрыш?
    ALSur
  40. akm8226 Сегодня, 21:21
    Цитата: Новый
    Только по прямому указанию США Путин, наконец, ввел войска в Сирию.


    Ну да - а как же иначе!! Прямо из Орального кабинета Трамп Вовке:
    - Слышь, братан, ну ты там не тяни с этой, как её...а, Сирией! Давай уже вводи...я то тут братва нервуется!

    Оказывается, идиотизм заразен. Вы не знали?
    akm8226
  41. karabas86 Сегодня, 21:24
    Ну как с турцией ни забудим ни прастим - усё забыли и простили. Смешно клоунов читать про многоходовки, хитрые планы и т.д.
    karabas86
  42. andrew 07 Сегодня, 22:24
    Хорошая статья, мудрая. Побольше бы таких.
    andrew 07
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