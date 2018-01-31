Бой за Югославию на дипломатическом фронте

Что делать, когда твою страну самые сильные глобальные игроки разрывают на куски, а в единственной державе, которая могла бы быть другом и поддержать, всё не так однозначно? Если ты — рядовой солдат, то твой путь ясен: выполнять свой долг в соответствии с уставом. Если ты — глава страны, то приходится не только возглавлять сопротивление, но и думать о политических шагах. А если ты — дипломат своей страны в этой самой державе, где все не так однозначно, - нужно, продвигая интересы своей Родины, пытаться искать взаимодействие с государством, в котором находишься на службе…Таким опытным и мудрым дипломатом, представителем братской страны, был Борислав Светозарович Милошевич. Пять лет назад он ушел туда, откуда не возвращаются, так что есть повод вспомнить этого человека, который сделал немало для дружбы между Россией и — тогда еще существовавшей — Союзной Республикой Югославией. Между русским и сербским народом, а также — черногорским народом, представителем которого он был сам.Да, сейчас Черногория, к сожалению, ушла в НАТО, а руководство Сербии проводит противоречивую политику. Однако среди простых сербских и черногорских граждан преобладает необыкновенное отношение к России, на которую многие до сих пор смотрят, как на старшего брата. И руководство Сербии не может с этим не считаться — отношения между Москвой и Белградом, в целом, неплохие. Сербская власть — даже такая, какая она сейчас, - не спешит присоединяться к европейской антироссийской истерии. И во многом это — заслуга того руководства Югославии, которое было до переворота 5-6 октября 2000 года (а ранее — и того, что поддерживало отношения с СССР).Борислав Милошевич был сначала представителем большой Югославии (СФРЮ) в СССР (в качестве сотрудника посольства), а затем — представителем СРЮ в России — уже в качестве главы дипмиссии.Родился будущий дипломат 8 июля 1934 в Королевстве Югославия, в городе Никшич, в роду, который происходит из черногорского села Лиева-Река. Его отец Светозар был священнослужителем, а также преподавателем русского и сербскохорватского языков. Мать же, которую звали Станислава, была убежденной коммунисткой.Началась война с фашистами. Югославия была оккупирована. Семейство переехало в сербский город Пожаревац. Родители Борислава оказывали помощь партизанам. В Пожареваце у Светозара и Станиславы родился второй сын — Слободан, которому впоследствии будет суждено возглавить страну в ее тяжелейшее время. Таким образом, старший брат считал себя черногорцем, а младший — сербом.После окончания школы в Пожареваце Борислав поехал в столицу, где поступил на юридический факультет Белградского университета. Окончив учебное заведение, он трудился в отделе международных отношений при ЦК Союза коммунистов.В 1969 году Борислав Светозарович стал советником посольства Югославии в Советском Союзе. Поскольку он свободно владел русским языком, то во время визита лидера СФРЮ Иосифа Броза Тито в СССР служил его переводчиком, в том числе — и на встрече с Генсеком Леонидом Брежневым.В Советском Союзе дипломат проработал до 1974 года. Вернувшись на Родину, стал сотрудником министерства иностранных дел. В 1985 году был направлен в Алжир в качестве чрезвычайного и полномочного посла. После 1989 года трудился в представительстве внешнеторговой фирмы «Инекс» в Париже.Таким образом, когда Борислав Милошевич в 1998 году стал послом Югославии в Москве, за его спиной уже был изрядный опыт дипломатической работы, владел тремя языками. Ни в коем случае нельзя сказать, как утверждали отдельные злые языки, что на эту высокую должность он был назначен лишь потому, что был братом президента.Да и работа не обещала быть легкой. Особенно если вспомнить, что до этого происходило в Югославии и что в России… Это был период разрушения обеих сильных стран. Глобальная держава — Советский Союз — потерпела поражение в холодной войне, что не могло не сказаться на всех странах Восточной Европы. Региональная держава на Балканах — Югославия — также была разрушена при непосредственном вмешательстве внешних сил. И лишь Сербия и Черногория на тот период остались вместе, в составе Союзной Республики Югославии (это была уже не та страна, что прежде, но ее уцелевший осколок).Так вот, если вспомнить, как тогда ельцинская Россия относилась к былому союзнику СССР, - к сожалению, ни о каком братстве речи не шло. «Дипломатия» соратника Ельцина Андрея Козырева, поддерживающая все антисербские и антиюгославские резолюции, до сих пор многими вспоминается, как позорное явление. Да и те, кто пришел Козыреву на смену, едва ли были лучше.И в этих-то условиях нужно было налаживать связи между СРЮ и РФ. Такие связи, какие возможно в данной ситуации. И Борислав Светозарович развивал двусторонние отношения.В 1999 году над городами Югославии появились зловещие самолеты НАТО. Младший брат — Слободан — защищал страну в Белграде, а старший, Борислав, бился за нее в Москве. Его позиция всегда была твердой, четкой и аргументированной. Он относился к своей службе со всей душой. Не только выполнял обязанности чрезвычайного и полномочного посла, но и стал выступать в прессе, на российском ТВ.…Помню сентябрь 2000 года. Последние дни перед переворотом в Белграде. Тогда я с одной единомышленницей направилась в посольство Союзной Республики Югославии, на улицу Мосфильмовскую. Мы не ожидали увидеть там Борислава Милошевича — просто надеялись высказать свою поддержку, встретившись с теми сотрудниками, кого бы там застали. А было воскресенье. Но Борислав Светозарович находился на своем рабочем месте. И, хотя этот поход в посольство был даже без определенной цели — чисто эмоциональный порыв — он принял нас очень гостеприимно. Угостил кофе. И рассказал о том, что в дни НАТОвской агрессии против Югославии к нему часто подходили простые люди, благодарили, желали стране победы и мира.Через несколько дней после этого власть в Белграде пала под натиском прозападного государственного переворота. Некоторое время после этого Борислав Милошевич продолжал оставаться послом, хотя было ясно, что это ненадолго. Дорога на Родину была ему в те времена заказана — вся семья подвергалась травле и преследованиям.После своей отставки Борислав Милошевич остался в Москве. Трудился экономическим советником в нескольких российских компаниях. Но он не молчал, а продолжал — в прессе, на телевидении, везде, где мог, - отстаивать свою страну, рассказывать правду о НАТОвской агрессии, о тяжелом положении сербов в оккупированном крае Косово и Метохия. И, конечно же, выступать в защиту своего младшего брата, который разбивал одно за другим фальшивые обвинения на неофашистском судилище в Гааге. Очень тяжело переживал гибель Слободана в тюрьме. Тогда у него случился первый сердечный приступ.Мы виделись с ним неоднократно после этого. Работали над книгой «Русский венок Слободану Милошевичу», которая вышла весной 2007 года. Он писал статьи о положении в Сербии и Черногории во многие издания, продолжал выступать на телевидении, порой споря с теми, кто утверждал, будто бы сербы заслужили свою судьбу. Да, находились и такие. Работал он и над собственной книгой под названием «Балканский излом» (к сожалению, она вышла небольшим тиражом и стала редкостью). Защищал своим словом оставшихся в живых узников Гаагского трибунала. Помимо положения на Балканах, высказывался и по другим важным вопросам мировой политики, таким образом, продолжая свой личный бой с режимом США и кровавым блоком НАТО.Незадолго до своей кончины, осенью 2012 года, Борислав Милошевич приехал в родную Черногорию. Увы, его здоровье уже ухудшалось 29 января 2013 года он скончался в Белграде, куда был срочно доставлен в больницу.Это был человек, который до конца оставался патриотом своей страны — страдающей, затравленной, истерзанной… Он стал символом дружбы между славянскими народами. И в тяжелейшее время был на передовой. На передовой дипломатического фронта, где внес огромный вклад в защиту своей Родины.