Сенатор РФ - Варшаве: Да везите газ хоть из Африки

Мы хотим, чтобы санкционный режим охватывал строительство газопровода "Северный поток — 2" в соответствии с законом США от 2 августа 2017 года, который включает в себя положения об ограничительных мерах против России.

Премьер-министр Польши

Европейские компании, участвующие в проекте (СП-2) следует оштрафовать.

Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве.