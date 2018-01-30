Сенатор РФ - Варшаве: Да везите газ хоть из Африки
Власти Польши обратились к Вашингтону с призывом ввести американские санкции в отношении компаний, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток-2». Призыв к США озвучил глава польского правительства Матеуш Моравецкий. РИА Новости приводит его заявление:
При этом Моравецкий даже покритиковал США за то, что предыдущая версия американского документа является «неудовлетворительной».
Моравецкий:
Нужно отметить, что несколько дней назад польский премьер встретился с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, и тот пообещал Варшаве «американскую поддержку в этом вопросе».
На заявления Польши о «желании покупать российский газ на тех условиях, на которых его покупает Германия», отреагировал представитель Совета федерации Алексей Пушков в Твиттере.
Чтобы покупать газ на условиях для Германии, нужно как минимум поучаствовать в строительстве газопровода из России в Европу.
Мы хотим, чтобы санкционный режим охватывал строительство газопровода "Северный поток — 2" в соответствии с законом США от 2 августа 2017 года, который включает в себя положения об ограничительных мерах против России.
Премьер-министр Польши
При этом Моравецкий даже покритиковал США за то, что предыдущая версия американского документа является «неудовлетворительной».
Моравецкий:
Европейские компании, участвующие в проекте (СП-2) следует оштрафовать.
Нужно отметить, что несколько дней назад польский премьер встретился с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, и тот пообещал Варшаве «американскую поддержку в этом вопросе».
На заявления Польши о «желании покупать российский газ на тех условиях, на которых его покупает Германия», отреагировал представитель Совета федерации Алексей Пушков в Твиттере.
Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве.
Чтобы покупать газ на условиях для Германии, нужно как минимум поучаствовать в строительстве газопровода из России в Европу.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/premierRPMateuszMorawiecki/
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