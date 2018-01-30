10:23 30 января

Сенатор РФ - Варшаве: Да везите газ хоть из Африки

Власти Польши обратились к Вашингтону с призывом ввести американские санкции в отношении компаний, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток-2». Призыв к США озвучил глава польского правительства Матеуш Моравецкий. РИА Новости приводит его заявление:
Мы хотим, чтобы санкционный режим охватывал строительство газопровода "Северный поток — 2" в соответствии с законом США от 2 августа 2017 года, который включает в себя положения об ограничительных мерах против России.


Сенатор РФ - Варшаве: Да везите газ хоть из Африки

Премьер-министр Польши



При этом Моравецкий даже покритиковал США за то, что предыдущая версия американского документа является «неудовлетворительной».
Моравецкий:
Европейские компании, участвующие в проекте (СП-2) следует оштрафовать.


Нужно отметить, что несколько дней назад польский премьер встретился с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, и тот пообещал Варшаве «американскую поддержку в этом вопросе».

На заявления Польши о «желании покупать российский газ на тех условиях, на которых его покупает Германия», отреагировал представитель Совета федерации Алексей Пушков в Твиттере.

Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве.


Чтобы покупать газ на условиях для Германии, нужно как минимум поучаствовать в строительстве газопровода из России в Европу.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/premierRPMateuszMorawiecki/
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Комментарии 42

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:53
    Ну привезут ! Но и он окажется российским !
    ФЕОДОР
    1. Strashila Сегодня, 07:01
      При том в тридорого... взяли на вооружение опыт Украины, они наверное неделю праздновали результат Стокгольмского суда, который обязал их покупать российский газ.
      Strashila
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:25
        Strashila
        При том в тридорого... взяли на вооружение опыт Украины, они наверное неделю праздновали результат Стокгольмского суда, который обязал их покупать российский газ.
        Хватит за это переживать.Какая разница.Газ всё равно изначально у нас покупают.Ибо самый дешёвый в мире.И хватит на эти истерики обращать внимания."О боже какие глупцы ,покупают с наценкой" Может им так больше нравится.Ну раньше на нашем газе на прямую их элитки бабло делали.А теперь на откатах будут реверсных бабло косить.А нам что от этого.Да ничего кроме того что наших элиток теперь в долях нет laughing Так из-за этого всё время судя по всему в наших сми и рассказывают про нехотящих на прямую покупать у нас газ.
        Наблюдатель2014
        1. Orionvit Сегодня, 08:42
          Цитата: Наблюдатель2014
          Ибо самый дешёвый в мире

          Ну скажем так, не самый дешевый в мире, а самый дешевый в Европе. А вот из других регионов в Европу переть, тогда накладно. Но кто из "акул молодых демократий" считает деньги, когда на кон поставлены русофобские "принципы". Польша которая сидит на евродотациях, может себе позволить "выкобениваться" (в этом году шара закончится), а вот Германия, как "локомотив Европейской промышленности", прекрасно умеет считать деньги.
          Orionvit
          1. Чёрный Сегодня, 08:43
            В Германии не дураки сидят. Рано или поздно, но на украинской ГТС надо ставить крест. Она должна еще много лет назад быть модернизированной. Но никто в нее деньги вкладывать не хочет. А польша , просто вонючая подстилка американцев. И понятно что за свою русофобскую позицию поляки получают разные дивиденды и преференции от США.
            Чёрный
            1. Orionvit Сегодня, 09:48
              Цитата: Чёрный
              за свою русофобскую позицию поляки получают разные дивиденды и преференции от США

              Грамотные люди, уже давно поняли, что "преференции" от США, рано или поздно выходят большими проблемами. С чем поляков и поздравляю.
              Orionvit
          2. Strashila Сегодня, 10:12
            "Ну скажем так, не самый дешевый в мире, а самый дешевый в Европе."...как гласит народная мудрость... за морем телушка полушка, да рупь перевоз, Украина уже на закупалась дешевого угля и газа... убытки ими же озвученные на миллиарды долларов.
            Strashila
        2. Topotun Сегодня, 10:02
          Да большинтсво и не переживает, мы как раз переживаем когда руководство страны (Гзапрома) не хочет обижать "партнеров" ....
          Topotun
      2. Kisso4kin Сегодня, 08:29
        От того и празновали
        Kisso4kin
      3. Звездочка Сегодня, 09:30
        американцы и добиваются чтобы ценник на газ был высоким, значит сланцевый газ будет рентабельно производить.
        Звездочка
    2. Anarchist Сегодня, 07:01
      Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ

      Почему-то не верится! Ну не верю я в то, что кто-то откажется от денег отказав Польше в продаже Газа...
      Anarchist
      1. spirit Сегодня, 07:40
        Пушков: Пусть Польша везите газ хоть из Африки, мы с женой все равно любим отдыхать только в Италии wink
        spirit
      2. Злой543 Сегодня, 07:44
        Цитата: Anarchist
        Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ

        Почему-то не верится! Ну не верю я в то, что кто-то откажется от денег отказав Польше в продаже Газа...

        Пушков много чего интересного говорит, но не всегда то что он озвучивает сбывается.
        Злой543
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:22
      Да сколько можно с ними миндальничать отрубить газ и вся не долга , раз они такие ярые русофобы и желают нам только зла .
      Spartanez300
    4. влад66 Сегодня, 08:49
      Призыв к США озвучил глава польского правительства Матеуш Моравецкий

      Тут без слов yes
      влад66
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:56
    Чтобы к ним в польшу переехали на пэмэжэ все бендеровцы, оуновцы, и нацисты с националистами из укроины! Чтобы и в польше почаще горели покрышки, и звучали визги отморози "славау********е"!Пускай эта яблочная империя на себе испытает, что она в числе прочих взрастила вна укроине!
    Геркулесыч
  3. Александр 3 Сегодня, 06:57
    Американцы уже всем показали,когда холодно по барабану откуда газ.
    Александр 3
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 07:14
    В польше никогда мозговитых небыло.И не будет.
    ВЕРЕСК
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:16
    Европейские компании, участвующие в проекте (СП-2) следует оштрафовать.
    За спиной Сша оборзели до такой степени, что плюют в руку, которая их кормит и помогла в восстановлении нормального экономического состояния. Польша, Прибалтика - 5 колонна в ЕС поддерживаемая Сша. Это нужно уметь так пыжиться против "Северного потока", чтобы в итоге покупать дорогой газ.
    rotmistr60
    1. антивирус Сегодня, 07:24
      просто создать в РБ промыш-ть по переработке газа и давить из РБ товары Польшы.Заместить.
      Мы вернулись в 20-30 гг с санитарным кордоном. Надо, как ИВС, прорывать его.Когда случится 39 г???
      антивирус
  6. farik68 Сегодня, 07:17
    Ша-лава она и в Африке ша-лава.
    А уж Польша тем более....
    farik68
    1. БЛОНДИН Сегодня, 08:24
      Цитата: farik68
      Ша-лава она и в Африке ша-лава.
      А уж Польша тем более....

      насколько разноплановая дама - Польша!
      Каждый художник видит в ней своё wink
      Согласен с обоими искусствоведами!

      Цитата: AlexVas44
      Польша все больше и больше напоминает шакала Табаки, прихвостня Шерхана. Новый приступ хронического бешенства.
      БЛОНДИН
  7. AlexVas44 Сегодня, 07:22
    Польша все больше и больше напоминает шакала Табаки, прихвостня Шерхана.Новый приступ хронического бешенства.
    AlexVas44
  8. LeonidL Сегодня, 07:32
    Все это смотрится пасквильно - малолетний слабосильный ябедник жалуется дворовому пахану на красивых сильных отличников ... этакий однако стукачок.
    LeonidL
  9. Vard Сегодня, 07:35
    "Что бы покупать газ на условиях для Германии, нужно как минимум поучаствовать в строительстве газопровода из России в Европу." При существующих ценах на газ России выгоднее сделать перерыв в поставках газа... той же Польше... До конца зимы ещё есть время...
    Vard
  10. К-50 Сегодня, 07:48
    На заявления Польши о «желании покупать российский газ на тех условиях, на которых его покупает Германия»
    Надо делать проще. Взять "на карандаш" тех кто воет о "вреде" российского газа, подождать окончания контракта и запретить им продажу, лет так на 10-15. пусть покупают у фашингтонского обкома втридорога. Это нанесёт урон не только по населению, поддерживающему таких иди отов, но и значительно снизит конкуренцию промышленной продукции из-за дорого энергоносителя, что опять же будет ударом по экономике и снизит военные амбиции. А то бешенство пшеков вещь заразная. Если нельзя их прижучить военными методами, значит стоить принять экономическое удушение. Они же не стесняются вводить против нас всякие "санкции". Вот и подсунем грабли под "босую пятку".
    К-50
  11. ВЕРЕСК Сегодня, 07:58
    А ведь было когда-то в ВОВ Войско Польское.
    ВЕРЕСК
    1. Orionvit Сегодня, 08:46
      Цитата: ВЕРЕСК
      А ведь было когда-то в ВОВ Войско Польское

      Это та польская дивизия, которая войну "выиграла"? laughing
      Orionvit
  12. Симон Сегодня, 08:08
    Власти Польши обратились к Вашингтону с призывом ввести американские санкции в отношении компаний, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток-2» --- Что Польша, против Германии пошла? Это, что получается у них в ЕС начинается экономическая война! Первый шаг к развалу ЕС, по моему мнению, уже начинается. Пошли газовые раздоры laughing
    Симон
  13. Васян1971 Сегодня, 08:10
    " При этом Моравецкий даже покритиковал США за то, что предыдущая версия американского документа является «неудовлетворительной»."
    Надо же! Хозяин «неудовлетворил» верного холопа и тот его за это "критикует" и хотелки высказывает. Хвост собакой крутить пытается. Куда катится этот мир? crying
    Васян1971
  14. Владивосток1969 Сегодня, 08:11
    Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве.

    Ну так может всё таки пришло время что то сделать?Закроем краник? yes
    Владивосток1969
  15. Oznob Сегодня, 08:27
    Это жжж не спроста. Сдаётся мне, они Украинскую трубу выкупить хотят в будущем.
    Oznob
  16. Дядюшка АУ Сегодня, 08:39
    Газ с 2019 года пойдёт мимо укрорейха следовательно и польские паны останутся без денег от транзита Российского газа через Польшу . Вот и верещат .
    Дядюшка АУ
  17. VIK1711 Сегодня, 08:40
    Если нельзя их прижучить военными методами, значит стоить принять экономическое удушение. Они же не стесняются вводить против нас всякие "санкции". Вот и подсунем грабли под "босую пятку".

    Наши продавцы "народного достояния" перестанут продавать газ ? Та не смешите мои .... (с)
    И давно они не наши! Да и газ уже не наш ...
    VIK1711
  18. Гардамир Сегодня, 08:43
    Что вы так развоевались? За последние 18 лет нам сказали, что у России есть только два союзника нефть и газ.
    Гардамир
  19. zivXP Сегодня, 08:47
    Если не нравится российский газ, так могут не покупать, это их право. Никто же не заставляет силой. Так нет - свою подлую натуру показывают, ни себе ни людям.
    zivXP
  20. Симон Сегодня, 08:58
    Цитата: rotmistr60
    Европейские компании, участвующие в проекте (СП-2) следует оштрафовать.
    За спиной Сша оборзели до такой степени, что плюют в руку, которая их кормит и помогла в восстановлении нормального экономического состояния. Польша, Прибалтика - 5 колонна в ЕС поддерживаемая Сша. Это нужно уметь так пыжиться против "Северного потока", чтобы в итоге покупать дорогой газ.

    Ну, поляки хотят покупать дорогой газ, так пускай покупают у американцев! Зачем им дешёвый российский газ, пускай кормят штаты. Видимо у них бюджет хороший, денег много laughing
    Симон
  21. лысова Сегодня, 08:58
    В перспективе, хапните дерьма по полной от штатов. Деньги заставят думать.
    лысова
  22. rocket757 Сегодня, 09:04
    Господин, твою любимую жену обидели!!!
    rocket757
  23. pvv113 Сегодня, 09:17
    Власти Польши обратились к Вашингтону

    Как были прости господи, так и остались
    pvv113
  24. Антианглосакс Сегодня, 10:00
    Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве.
    Газ этим гнусным продажным пшекам нужно было перекрыть уже пару лет назад. А чего, раньше непонятно было кремлёвским терпилам, что с такими тварями дел нельзя иметь совсем? Или за лишние копейки от продажи газа пшекам, можно терпеть всё, что угодно, только бы в печь не сунули? Противно смотреть как политические прости тутки тявкают и гадят экономическим.
    Антианглосакс
  25. andrej-shironov Сегодня, 10:20
    Ахаха! Улыбнуло. Да если Путин и Сечин решать что деньги не пахнут, будут поставлять газ Польше и дешевле! И Пушкова вообще не спросят! Популист блин.
    andrej-shironov
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