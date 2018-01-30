10:27 30 января

Крым посетит делегация немецких депутатов

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель сообщил средствам массовой информации о том, что Крымский полуостров с официальным визитом посетит немецкая делегация в составе депутатов региональных парламентов ФРГ. Речь о депутатах парламентов федеральных земель Германия от партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

РИА Новости приводит заявление Юрия Гемпеля:
К нам с 3 по 9 февраля впервые прибывает делегация депутатов регионального уровня от партии "Альтернатива для Германии". Уровень этих депутатов достаточно высокий. Это серьёзная делегация, учитывая, что их партия имеет много мест в бундестаге. Мы вышли за рамки народной дипломатии, поскольку к нам приезжает уже парламентская делегация. Это знаковое событие.


Известно, что немецкие депутаты представляют законодательные собрания федеральных земель Берлин, Северный Рейн – Вестфалия и Бранденбург.


Крым посетит делегация немецких депутатов


Отмечено, что переговоры состоятся на предмет регионального сотрудничества Республики Крым с немецкими федеральными землями, а также по вопросам работы в условиях санкционного давления на Россию и попыток со стороны Вашингтона оказывать такое давление ещё и на страны, которые контактируют с Россией в экономическом и социокультурном планах.

Использованы фотографии: /www.globallookpress.com
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Anarchist Сегодня, 07:05
    Прародители фашизма кинули фашистов! Ну, всё, не пустят в "Незалежную"... Или они с их разрешения? Сомневаюсь, что у них кто-то спрашивает.
    Anarchist
    1. Zoldat_A Сегодня, 07:58
      Цитата: Anarchist
      Ну, всё, не пустят в "Незалежную"...

      В Скакляндии не боятся, что рано или поздно у них бумаги не хватит составлять списки тех, кому запрещён въезд на территорию 404? Знаю выход для них - или целиком страны вносить в списки, или мелом на Майдане фамилии писать.....
      Дальше так пойдёт - всему миру, кроме Трампа и депутатов Верховной Рады въезд на Юкрейн запретят....
      Zoldat_A
    2. собаковод Сегодня, 08:03
      Именно Италия стала страной, в которой фашистский режим установился раньше всего. Идея объединения людей легла в основу различных радикальных политических групп, которые ставили перед собой цель борьбы с преступностью и коммунистами, достижения более высокого социального и экономического статуса путем присоединения других наций к своей. Они выбирали фасции (фаши из итальянского) своим символом. Движение такого рода стали называть «фашизмом», а представителей – фашистами. После Первой Мировой страну охватили глубокие общественные потрясения, кризис, стремление людей к переменам, что и стало причиной создания таких союзов.

      Официальным основателем данного политического направления является Бенито Муссолини. В 1915 году им была создана общеитальянская фашистская организация в Милане.
      Их тёрки с жовто-блакитными, это их дело. А вот то, что они едут в Крым - это хорошо! На фоне анализа роста производства с/х продукции на полуострове американскими экономистами, это даже очень хорошо. Посмотрят, оценят перспективы для своего бизнеса, общую ситуацию на полуострове, и, надеюсь, будет всем щастье в личной жисти!
      собаковод
    3. влад66 Сегодня, 09:08
      Цитата: Anarchist
      Прародители фашизма кинули фашистов! Ну, всё, не пустят в "Незалежную"... Или они с их разрешения?

      Здрав Будь Саня drinks hi Это прародители нацизма скорей всего, фашизма это в Италии. laughing А они их и спрашивать не будут, AfD вообще то хочет сотрудничать именно с Россией и очень негативно относиься к нынешней власти в укропии. drinks
      влад66
    4. Orionvit Сегодня, 09:38
      Цитата: Anarchist
      Прародители фашизма кинули фашистов!

      Прародителями фашизма были (и остались), англосаксы. А немцы стали "удачными" последователями.
      Orionvit
  2. andrewkor Сегодня, 07:06
    Удивительно то ,что хоть какие то немцы в Крыму остались после 25 лет Незалежности!
    andrewkor
  3. AlexVas44 Сегодня, 07:13
    Еще немного и "Сименс" сам будет предлагать турбины Крыму. Все таки санкции мешают бизнесу.
    AlexVas44
    1. Zubr Сегодня, 07:50
      Уже не будут. Раз Рыбинск начал выпускать корабельные ГТД, Значит дай бог скоро перейдём на свои. А они пускай дальше "санкционируются"...и вообще накой там нужна эта шайка лицемеров ?
      Zubr
      1. влад66 Сегодня, 09:03
        Цитата: Zubr
        Значит дай бог скоро перейдём на свои. А о

        Рыбинск уже с 2010 вроде как выпускает свои ГТД 110,сейчас делает ГТД110М, но надежностью пока не блещут. Корабельные двигатели это другая номенклатура. hi
        влад66
      2. Orionvit Сегодня, 09:43
        Цитата: Zubr
        Уже не будут. Раз Рыбинск начал выпускать корабельные ГТД

        Корабельные ГТД и турбины "Сименс" для тепловых станций, это два абсолютно разных продукта, находящихся вообще в разных сферах деятельности. Общее у них только одно, общее название "турбины".
        Orionvit
        1. Topotun Сегодня, 10:00
          Да и мощности сильно различаются, как и габариты и масса....
          Topotun
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 07:17
    Как в отпуск ездят.Ну-так.Не за свой счёт.А толку-о.Ладно.Пусть отдохнут от трудов Пр/не аведных.Может потонут нечаянно...
    ВЕРЕСК
    1. Anarchist Сегодня, 07:20
      Здорова, дружище! Гляжу, "нравятся" они тебе... Сколько бы лет ни прошло, а они всё равно, для нас, останутся фашистами недобитыми!
      Anarchist
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:40
        Анархист! drinks Здорова,Друже!Сколько бы лет ни прошло Это у нас в генах.Хоть они и другие-но прошлое не сотрёшь.Мы не польша.
        ВЕРЕСК
        1. Ст.пропорщик Сегодня, 10:02
          Позвольте Вам , парни , гаечку кинуть. Ваша ненависть распространяется, по факту, на гитлеровцев покойников, а значит Вы должны любить по памяти и без памяти "братьев" из жовто-блокитного государства. Как то неоднозначно у Вас получается. И немцы уже другие , и украинцы уже другие. Фашизм помнить надо, и головой пользоваться тоже необходимо.
          Ст.пропорщик
  5. Симон Сегодня, 07:19
    Цитата: Anarchist
    Прародители фашизма кинули фашистов! Ну, всё, не пустят в "Незалежную"... Или они с их разрешения? Сомневаюсь, что у них кто-то спрашивает.
    А на кой им Украина нужна, германцы может хотят в Крыму отдыхать laughing
    Симон
    1. Zoldat_A Сегодня, 08:01
      Цитата: Симон
      А на кой им Украина нужна, германцы может хотят в Крыму отдыхать

      В Сочи дороже, чем в Израиле, не говоря уж о Турции. В Крыму не знаю, но будет дешевле - Гансы потянутся. Они пфениги считать умеют...
      Zoldat_A
  6. ИмПерц Сегодня, 07:19
    Потом вроде депутаты Бундестага планируют в Крым приехать. Они все через Украину будут попадать в Крым? Или через Москву?
    ИмПерц
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:22
    У заксобраний федеральных земель Германии свое отношение к России и зачастую не совпадающее с политикой Меркель. Поэтому пусть приезжают, смотрят, а потом доводят до своих граждан реальное положение в Крыму.
    rotmistr60
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:31
    Как всегда, приедут, пожрут нахаляву, а вернувшись к себе зальют полуостров фикальными массами! Они приедут сами, или с разрешением на посещение от киевских бандюков?
    Геркулесыч
  9. Сержант71 Сегодня, 07:38
    Это депутаты из партии, которой от роду 5 лет. И которая вообще не на что не влияет. Летают не понятно зачем. Смотрите сами:
    Количество членов:25000 - на всю Германию это вообще ни о чём.
    Мест в Бундестаге:
    94 / 709
    Мест в ландтагах:
    166 / 1821
    Мест в Европарламенте:
    2 / 96
    Выводы делайте сами. Это уровень "Яблока" у нас wassat
    Сержант71
    1. Zoldat_A Сегодня, 08:12
      Цитата: Сержант71
      Выводы делайте сами. Это уровень "Яблока" у нас

      "Яблоко", конечно, так, для смеху, партией назвать можно. Но, тем не менее, в 95-м именно Явлинский протолкнул Федеральный закон "О соглашениях о разделе продукции", который позволил иностранцам без налогов, "репараций и контрибуций" хапнуть больше двух с половиной сотен наших самых вкусных сырьевых предприятий. Кудрин и кудринцы до сих пор бал правят, Табуреткин Ми-26 строит - может, и Явлинского с пьяными мешками под глазами рано списывать?
      Так что ни у нас "Яблоко", ни "немецкое "Яблоко" в Германии нельзя так вот огульно со счетов списывать... Неисповедимы пути господни - и последние, к сожалению, могут стать первыми.
      Zoldat_A
  10. Monster_Fat Сегодня, 07:49
    Ну, "посетит", а дальше то "что"? Сколько их уже там "перебывало" из разных стран и что? что-то на западе изменилось в отношении к Крыму? Они в Крыму улыбаются, во-всю пользуются крымским гостеприимством, говорят "правильные", "восторженные" речи....но стоит им вернуться домой в свои страны, как они тут-же меняют свою риторику и заводят "привычную всем", "старую песню" о том, что "да-в Крыму не все так однозначно и есть нарушения, недовольные и да-это настоящая "аннексия".... Мое мнение-нечего там всем этим "проверяющим" делать-дело сделано и плевать на чье-то, там мнение, что вы-русские всегда стремитесь, оправдаться, доказать и пр.? Меньше оправдывайтесь и доказывайте-просто делайте свое дело, без оглядки на чужое мнение- больше будет к вам уважения.
    Monster_Fat
  11. anjey Сегодня, 07:56
    все эти политические фортеля госдепа сша имеют под собой экономическую подоплеку-выдавливание конкурента ,то бишь России из Европы ,да и вообще из зон своего влияния....
    anjey
    1. anjey Сегодня, 08:24
      есть еще здравые прагматики в Германии,думающие без оглядки на янки....
      anjey
  12. лысова Сегодня, 08:20
    Германии нет дела, до положения и проживание народа в Крыму , они и без поездки прекрасно знают положение дел. Они не отдыхать туда едут, своих курортов и красивых мест хватает. Они не хотят терять рынок, а тут эти штатовские, навязчивые санкции, которые подтолкнули Россию, к созданию собственных производств. Вот и решили поговорить Тет а Тет.
    лысова
    1. karish Сегодня, 08:29
      Цитата: лысова
      а тут эти штатовские, навязчивые санкции, которые подтолкнули Россию, к созданию собственных производств. Вот и решили поговорить Тет а Тет.

      Какие тет а тет ?
      Европа ввелаи собственные санкции , без всякой связи с США.
      karish
      1. лысова Сегодня, 08:46
        Она их поддержала, кто же будет самостоятельно пилить сук, на котором сам сидит. Единственное, для каждого государства Европы, санкции трактуются по своему, индивидуально.Пример - Прибалтика - она теряет из за введения ?, - нет, потому что от неё России на фиг ничего не нужно, а штаты манят " пряничком ".
        лысова
  13. iliitchitch Сегодня, 08:21
    Варится супчик-то . Старая ворона европа осталась без сырку , и призадумалась . Но немцы держаться будут дольше всех , точно вам говорю , крепкие пацанята , им бы ещё жабу меркельшу на кого-то вроде Шрёдера поменять , а если на Сару Вагенкнехт - так вообще мечта русских хакеров . Самовыдвиженцу а то скучно на полях Глобуса , без Собеседников-то достойных .
    iliitchitch
  14. 30 вис Сегодня, 09:00
    Посмотреть ,как турбины Сименс работают . О новых поставках договориться . Санкции однако!
    30 вис
Картина дня