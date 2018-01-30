Крым посетит делегация немецких депутатов

К нам с 3 по 9 февраля впервые прибывает делегация депутатов регионального уровня от партии "Альтернатива для Германии". Уровень этих депутатов достаточно высокий. Это серьёзная делегация, учитывая, что их партия имеет много мест в бундестаге. Мы вышли за рамки народной дипломатии, поскольку к нам приезжает уже парламентская делегация. Это знаковое событие.

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель сообщил средствам массовой информации о том, что Крымский полуостров с официальным визитом посетит немецкая делегация в составе депутатов региональных парламентов ФРГ. Речь о депутатах парламентов федеральных земель Германия от партии «Альтернатива для Германии» (AfD). РИА Новости приводит заявление Юрия Гемпеля:Известно, что немецкие депутаты представляют законодательные собрания федеральных земель Берлин, Северный Рейн – Вестфалия и Бранденбург.Отмечено, что переговоры состоятся на предмет регионального сотрудничества Республики Крым с немецкими федеральными землями, а также по вопросам работы в условиях санкционного давления на Россию и попыток со стороны Вашингтона оказывать такое давление ещё и на страны, которые контактируют с Россией в экономическом и социокультурном планах.