10:20 30 января

Чем грозит Вашингтону падение курса доллара

Эксперты считают, что падение курса доллара в перспективе угрожает мировому экономическому господству Соединённых Штатов.



Пока доллар не сошёл с пьедестала: он остаётся наиболее значительной ключевой валютой в мире. И всё же он слабеет, пишут аналитики «Manager Magazin». Да, официальные лица США уверяют, что ослабление доллара пойдёт на пользу отечественному экспорту, но в долгосрочной перспективе ослабление родной валюты подорвёт доверие не только к кредитоспособности США, но и ко всей американской экономике. Мистер Трамп и его сподвижники в Белом доме могут потерять те экономические преимущества, которыми до сих пор пользуются Штаты, отмечает «ИноТВ».


Как полагает Хенрик Мюллер, ситуация меняется на глазах: доллар быстро падает. Со вступления Трампа в должность американский доллар относительно евро потерял уже 18%. И что же предпринимает Белый дом?Администрация Трампа реагирует на падение курса нацвалюты «безрассудно и противоречиво», считает аналитик. Министр финансов США договорился до того, что слабый доллар соответствует интересам Вашингтона. Очень странно: ведь до сих пор правительство США непременно настаивало на сильном долларе: от такового зависит статус ключевой валюты!

Хаоса и смятения добавил и сам Трамп. Он вдруг опровергнул бодрое заявление собственного министра и сообщил публике, что желает видеть «сильный доллар». Мало того, Трамп внезапно заявил, что доллар… крепнет.

Хенрик Мюллер считает такого рода заявления американского президента «фейковыми новостями», ведь надо «учитывать реальные данные».

Политическая шумиха вокруг всех этих событий носит авантюрный характер, полагает обозреватель. Принято, что правительства государств не участвуют в вопросах изменения курса валют: заявления руководителей могут посеять панику. К тому же бесконечные колебания валюты являются отравой для экономики.

Мюллер вспоминает 1930-е годы. В те времена экономики крупных государств вели торговую войну. Результат: катастрофа, Великая депрессия. Затем США сумели создать относительно надёжную международную систему валютного регулирования. Торговые конфликты решались с тех пор по Генеральному соглашению по таможенным тарифам и торговле (позднее через ВТО).

Нынешними же Соединёнными Штатами, добавим, правит выскочка, который нисколько не смыслит в международной валютной системе и её регулировании. Все его решения построены скорее на национализме, то есть на крайне узком видении всех ситуаций. Делается лишь то, что в краткосрочной перспективе (в годы правления Трампа) может быть выгодным Америке. В будущее такие трампы не смотрят: не умеют. В итоге финансисты мистера президента выступают за слабый доллар и проводят реальную политику в этом направлении, а Трамп выдаёт в эфир очередную ложь, призванную не то успокоить мир, не то взбудоражить (понять этого человека мудрено).

В ближайшем будущем США, вероятно, выиграют от трампономики, но в среднесрочной и тем паче долгосрочной перспективе проиграют.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 58

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  1. Anarchist Сегодня, 07:24
    Что же теперь станет с долларом - "золотым тельцом"? Кому станут поклоняться? Это же будет разрывом шаблонов у либерализтических масс!
    Anarchist
    1. Кубик123 Сегодня, 07:36
      Цитата: Anarchist
      Что же теперь станет с долларом - "золотым тельцом"? Кому станут поклоняться? Это же будет разрывом шаблонов у либерализтических масс!

      Ой, да ладно Вам. Они уже обваливали доллар. С 2001 по 2013 год доллар по отношению к золоту обесценился в восемь! раз. С $250, до почти $2000 за тройскую унцию. http://goldomania.ru/menu_003_003.html
      Как видно, пришло время повторить wassat
      Кубик123
      1. АнпеЛ Сегодня, 09:14
        Трамп обещал, что перенесет все производства американских компаний, имеющих широкие промышленные площади за своим бугром (особенно в ЮВА) обратно на территорию штатов. а для производителя товаров, пользующихся спросом на экспорт (здесь без сомн) конечно снижение стоимости своей валюты будет на руку в первое время, но последующие макроэкономические последствия так либо иначе заденут и такие организации.
        АнпеЛ
    2. 210окв Сегодня, 07:47
      Александр,доброе утро..Вот блин довели..У нас своя валюта-рубль.Стараниями господ либералов мертво прикручен к этому баксу.Вот то что у них будет то и у нас ,только сильнее.
      Цитата: Anarchist
      Что же теперь станет с долларом - "золотым тельцом"? Кому станут поклоняться? Это же будет разрывом шаблонов у либерализтических масс!
      210окв
      1. Андрей К Сегодня, 08:03
        Цитата: 210окв
        ...У нас своя валюта-рубль...

        Вот что эта ваша фраза навеяла:

        Вот это была валюта!!!
        Вся эта западная шелуха облетела моментально и бывшие враги выстроились в очередь, для ведения бизнеса с Россией!!!
        Андрей К
        1. raw174 Сегодня, 08:42
          Цитата: Андрей К
          Вот это была валюта!!!

          которая ререросла в советский рубль... Точно так же зависимый от экспорта энергоносителей... Как только цена на нефть упала (80-е), внешний долг улетел вверх, доходы вниз, а союз вы знаете где, в истории...
          Можно штамповать золотые монеты и они будут иметь вес, но на них экономику не поднять, ну только с уровня дикой бананостраны, до цивилизованной аграрной...
          raw174
          1. Андрей К Сегодня, 09:12
            raw174
            ...Можно штамповать золотые монеты и они будут иметь вес, но на них экономику не поднять...

            В чём-то Вы правы...
            Экономику поднимают не золото,серебро или нефть. Её поднимают люди. А если наш рубль привязан к нефти, значит эти люди, наши с Вами "менеджеры", бизнес-элита, мать иху ети, не имеют желания его "отвязывать".
            А золотой червонец - это всё таки не зелёный фантик.
            Андрей К
            1. raw174 Сегодня, 09:16
              Цитата: Андрей К
              А золотой червонец - это всё таки не навязанный зелёный фантик.

              Это валюта такая же как бусы или ракушки. По сути важна не форма и не материал, а то какие интересы защищает валюта и кто её пускает в оборот, влиятельные ли это люди... Я так считаю.
              raw174
              1. Андрей К Сегодня, 09:22
                Цитата: raw174
                ...Это валюта такая же как бусы или ракушки...

                Совершенно правильно считаете.
                Андрей К
          2. Alex Nevs Сегодня, 09:27
            не согласен.. Временное отсеивание "мыльных пузырей" произойдет, с перераспределением акцентов, НО!!! временное, которое очень очень поможет поднятию экономики. ПРИМЕР: санкции - "перераспределили" на поднятие экономики той страны (сельхоз., оборонка .....), на которую эти санкции наложили(временно конечно). и т.п
            Alex Nevs
            1. raw174 Сегодня, 10:00
              Цитата: Alex Nevs
              не согласен.. Временное отсеивание "мыльных пузырей" произойдет, с перераспределением акцентов, НО!!!

              Не понял с чем конкретно Вы не согласны?
              raw174
        2. свой1970 Сегодня, 09:12
          Цитата: Андрей К
          Вот это была валюта!!!
          -никая была валюта-не брал ее никто.Поскольку РСФСР не был признан-соответственно и денежные знаки не ходили за границей.Из-за этого были вынуждены достать старые царские штемпеля и начеканить царских червонцев из советских(именно поэтому царские червонцы нескольких определенных годов ценятся у нумизматов исключительно по весу золота +10-15%, а советские червонцы из-за уничтоженного тиража дорогие). Из-за этого были вынужденны расплачиваться культурными ценностями и ценностями Гохрана.
          Цитата: Андрей К
          Вся эта западная шелуха облетела моментально и бывшие враги выстроились в очередь, для ведения бизнеса с Россией!!!
          -еще бы не выстроиться в очередь-когда за картины голлландцев 17 века/бриллиантовые украшения/изделия Фаберже/антиквариат можно было заплатить сущие копейки.

          Была кстати и анекдотическая ситуация - из-за непонимания банковских дел.В Сибири городские бани топили 3 месяца государственными ценными бумаги. Иностранный бизнесмен увидел это и по возвращению в Париж спросил знакомого банкира - принял бы он эти бумаги и по какому курсу?тот ответил что принял бы примерно за 80%от номинала.По самым скромным подсчетам в той бане сожгли бумаг на 62 млрд рублей золотом
          свой1970
          1. Alex Nevs Сегодня, 09:30
            там в БАНКЕ страны устроен на работу был кум ,брата ,свата,тещи :-),...он был полный тупень в банковском деле:-)
            Alex Nevs
          2. Андрей К Сегодня, 09:39
            свой1970
            ...никая была валюта-не брал ее никто...
            ...Из-за этого были вынуждены достать старые царские штемпеля и начеканить царских червонцев из советских...
            ...Из-за этого были вынужденны расплачиваться культурными ценностями и ценностями Гохрана...

            Вы мне такие новости рассказали wassat
            Занимаюсь нумизматикой больше 40 лет и впервые услышал, что советский червонец никто не брал belay
            Что за...
            Вы поставили всё с ног на голову.
            1. Советский золотой червонец выпускался в 1923-1925 годах, естественно на базе императорских штампов.
            2.Никто и никогда не уничтожал "тиражи" золотого червонца, по одной простой причине - выпускались они всего два года и разошлись по банковским закромам, ну и наш народец припас в чулочки-носочки.
            3. Для внешних расчётов СССР был вынужден возобновить чеканку золотых монет в 1975 году и продолжал это делать вплоть до 1982 года.
            И последнее, что-то Вы и мух и котлет в кучу. При чём тут распродажа культурных ценностей. Да она была просто варварской - предметы искусства, церковная утварь гнались на запад эшелонами... Но это никак не связано с хождением золотого червонца. Эти вещи вывозили за бесценок в обмен на продовольствие, чем наши "западные партнёры" пользовались по полной. Они тупо грабили страну...
            Всё остальное лирика...
            Андрей К
            1. Бармал Сегодня, 09:48
              Большая часть средств вывозилась ради индустриализации. Без котороой нас бы раскатали в порошок.
              Бармал
              1. Андрей К Сегодня, 09:50
                Цитата: Бармал
                ...Большая часть средств вывозилась ради индустриализации. Без котороой нас бы раскатали в порошок...

                Согласен.
                Андрей К
    3. Андрей К Сегодня, 07:50
      ...Чем грозит Вашингтону падение курса доллара...

      Ответ более чем очевиден...
      Падение курса доллара Вашингтону ничем не грозит. От слова совсем. ФРС, печатающая уже давно ничем не обеспеченные бумажки, это частная лавочка. Ну обесценятся, ну включат они свой бешеный принтер дальше...
      Простит Вашингтон всем и вся свои долги, а кто не согласен - тому обеспечат какую-нибудь очередную гвоздичную, тюльпановую, оранжевую, зелёную, серо-буро-малиновую революцию. Оплатив проведение этой революции свежими, только что напечатанными бумажками...
      Андрей К
      1. raw174 Сегодня, 08:37
        Цитата: Андрей К
        ФРС, печатающая уже давно ничем не обеспеченные бумажки,

        Обеспеченны! Я не экономист, но понимаю, что есть два способа обеспечения валюты:
        1. Золото;
        2. Влияние политиков, подкрепленное военной силой.
        Доллар держится за счет второго, претензии РФ на свою долю влияния в мире могут конечно пошатнуть позиции доллара, но кому оно нужно? Нам выгодно? не думю...
        raw174
        1. Ил-18 Сегодня, 08:54
          Падение курса нацвалют (любых) стимулирует рост производств в странах-операторах. Кстати, это в США уже наблюдается. Другой вопрос, падение покупательной способности населения. Но когда этого населения 300млн, то не критично для макроэкономических показателей.
          Заказуха против Трампа. Китай всеми силами искусственно занижает курс юаня. В макроэкономических процессах не важно инфляция или дефляция в стране, это инструменты в руках экономического блока правительства. Тут важно КТО в этом блоке. У нас, например, личности подозрительные.
          Ил-18
          1. raw174 Сегодня, 09:19
            Вы видимо подкованы в этих вопросах, так скажите, изложенная мной теория о двух видах обеспечения валюты верна? По Вашему мнению...
            raw174
        2. Кубик123 Сегодня, 09:12
          Цитата: raw174
          Цитата: Андрей К
          ФРС, печатающая уже давно ничем не обеспеченные бумажки,

          Обеспеченны! Я не экономист, но понимаю, что есть два способа обеспечения валюты:
          1. Золото;
          2. Влияние политиков, подкрепленное военной силой.
          Доллар держится за счет второго, претензии РФ на свою долю влияния в мире могут конечно пошатнуть позиции доллара, но кому оно нужно? Нам выгодно? не думю...

          Именно потому, что Вы не экономист, Вы и не понимаете. Нет такой цели из всех сил "держать" или "обеспечивать" валюту. Для Государства деньги совсем не то же самое, что для Вас. Деньги для Государства всего-лишь механизм управления страной. Нет задачи напечатать их побольше или сохранить получше. Задача денежного регулирования для Государства, - это создание эффективных и оптимальных механизмов распределения и использования реальных ресурсов, и человеческих в том числе.
          Кубик123
          1. raw174 Сегодня, 10:08
            Цитата: Кубик123
            Задача денежного регулирования для Государства, - это создание эффективных и оптимальных механизмов распределения и использования реальных ресурсов, и человеческих в том числе.

            Да, понятно что деньги сами по себе - ничто, это эквивалент реального продукта, но они же и мерило экономической силы и возможностей государства... разве не так? и тогда государство заинтересованно в регулировании курса, в зависимости от специфики экономики. Для РФ хорошо когда рубль маленький, ведь тогда полученные от продажи доллары принесут больше рублей для внутреннего пользования, для США хорошо когда доллар большой, ведь они его печатают, значит их бумага эквивалентна меньшим объемам продукции...
            raw174
            1. Кубик123 Сегодня, 10:15
              Цитата: raw174
              разве не так?

              Не так! Роль курса только одна. Регулирование баланса внешней торговли. Если курс завышен, то импорт выгоднее экспорта и происходит истощение ЗВР страны и, в дальнейшем, происходит дефолт. Если курс занижен, экспорт становится выгоднее импорта. Но ЗВР в этом случае растут выше оптимального размера. Деньги должны работать, а не лежать мертвым грузом.
              Кубик123
        3. Alex Nevs Сегодня, 09:31
          даст время, не большое, но ВРЕМЯ- а это очень большие деньги
          Alex Nevs
    4. INVESTOR Сегодня, 08:14
      Всегда умиляли такие статьи. Доллар падает? Хм. Надо покупать, что я и сделал. Через пару месяцев посмотрим где он будет.
      INVESTOR
      1. raw174 Сегодня, 08:44
        Цитата: INVESTOR
        Хм. Надо покупать, что я и сделал.

        Евреи говорят: "Покупай когда все продают и продавай, когда все покупают", а эти ребята толк в деньгах знают...
        raw174
        1. omit Сегодня, 08:56
          raw174
          [/i]Евреи говорят: "Покупай когда все продают и продавай, когда все покупают", а эти ребята толк в деньгах знают...[i]
          Вот спасибо, теперь буду знать, куда деньги девать. fellow
          omit
          1. Alex Nevs Сегодня, 09:32
            ПРО ДА ВАТЬ ..... laughing
            Alex Nevs
    5. влад66 Сегодня, 09:17
      Нынешними же Соединёнными Штатами, добавим, правит выскочка, который нисколько не смыслит в международной валютной системе и её регулировании.

      Хоть США правит и клоун, но будем реалистами, этот клоун все таки миллиардер и четыре раза выкарабкивался из банкротства, значит что то понимает. yes
      влад66
    6. Маз Сегодня, 09:19
      Чувакин как всегда, слышал звон но не знает о чём он. Долларовая система ещё лет сто будет основной .
      Маз
  2. Сержант71 Сегодня, 07:25
    Да ничем. Успокойтесь уже. При Трампе экономика, и без того самая мощная в мире, получила новые импульсы роста за счёт возвращения части производственных мощностей из-за рубежа и завершения ипотечного кризиса. Сегодня упал, а завтра вырастет. Тысячу раз пройдено. Это у нас, как улетел рубль в трубу в 2014, так и всё.... Как и экономика....
    Сержант71
    1. Кубик123 Сегодня, 07:50
      Цитата: Сержант71
      Да ничем. Успокойтесь уже. При Трампе экономика, и без того самая мощная в мире, получила новые импульсы роста за счёт возвращения части производственных мощностей из-за рубежа и завершения ипотечного кризиса. Сегодня упал, а завтра вырастет. Тысячу раз пройдено. Это у нас, как улетел рубль в трубу в 2014, так и всё.... Как и экономика....

      Так и у нас действует абсолютно тот-же экономический механизм. Чем дешевле собственная валюта, тем лучше собственному производителю. Почему, по-вашему, в Америке это хорошо, а в России плохо?
      Кубик123
    2. spirit Сегодня, 08:48
      Ага ,очередная заказная статейка очернить Трампа.Только Трамп дела делает и деньги с производством в страну возвращает и он оказывается ни чего не смысле в экономике) а у нас солнцеликог только языком чешет , а на деле колоссальный отток капитала и он молодец,великий вождь good парадокс)
      spirit
    3. raw174 Сегодня, 08:56
      Цитата: Сержант71
      Это у нас, как улетел рубль в трубу в 2014, так и всё.... Как и экономика....

      Ну не то чтобы улетело всё... Проследите не последние 3-5 лет, а 30 лет. Сколько было кризисов у нас? Мне на ум приходит 4:
      1. Конец 80-х - страна развалилась;
      2. 97-98 - дефолт, всё встало, инфляция под 90%, тотальное обнищание...
      3. 2008 г. - кризис, инфляция под 15%, жить стали хуже, многие лишились работы;
      4. 2014 г. - кризис, санкции, инфляция около 12%, доходы снизились, кое где людей сократили, отправляли в отпуска.
      Чувствуете тенденцию? Это говорит о состоянии экономики? Снижение цены на нефть - спутник и видимо инициатор кризисов, заметьте, что в 2014 г. снижение было самое большое, а влияние на нас самое маленькое...
      raw174
      1. Кубик123 Сегодня, 10:07
        Цитата: raw174
        Чувствуете тенденцию? Это говорит о состоянии экономики? Снижение цены на нефть - спутник и видимо инициатор кризисов, заметьте, что в 2014 г. снижение было самое большое, а влияние на нас самое маленькое...

        Это говорит лишь о том, что идет настоящая экономическая война. Снижение цены на нефть в 2014 году началось после визита Обамы в Саудовскую Аравию. американцы решили повторить трюк с разрушением СССР и событиями в России 90-х. Все, перечисленные Вами события, хорошо видны на графике пересчитанных с учетом инфляции цен на нефть:
        Кубик123
  3. Svarog Сегодня, 07:26
    Низкий курс доллара, грозит Китаю, тем, что производство все вернется в Америку. Что собственно и обещал Трамп.
    Svarog
    1. Серый брат Сегодня, 08:07
      Цитата: Svarog
      Низкий курс доллара, грозит Китаю, тем, что производство все вернется в Америку.

      Ну так с 80-х годов доллар подешевел раза в три, а производство всё равно свалило в Китай.
      Серый брат
      1. Svarog Сегодня, 09:23
        Цитата: Серый брат
        Цитата: Svarog
        Низкий курс доллара, грозит Китаю, тем, что производство все вернется в Америку.

        Ну так с 80-х годов доллар подешевел раза в три, а производство всё равно свалило в Китай.

        По отношению к чему доллар подешевел?
        Svarog
    2. Alex-a832 Сегодня, 09:49
      Не путайте с доллар с национальными валютами. Если бы снижалась стоимость только некоего доллара США синего цвета (гипотетически), имеющий хождение исключительно на территории США, как национальная валюта, то это стимулировало бы внутреннее производство, получившее преимущество перед экспортом, а также производство на экспорт стало бы более выгодным. Яркий пример этого - экономика России в санкционный период. Но доллар перестал быть фактически национальной валютой. американцы искусственно разделяют внутренний и внешний баланс долларов, чтобы исключить ввоз лишней массы баксов в США и создать инфляцию внутри страны. Доллар превратился в некие ценные бумаги, ничем не обеспеченные, но держащиеся на том, что они являются всемирным универсальным средством товарообмена. Обесценивание вечнозеленого приведет в настоящее время к потере доверия к его стабильности, как универсальному средству расчета, и укреплению альтернативных систем межгосударственных расчетов, которые в том числе продвигают Россия и Китай. А это уже повод для цепной реакции. Все пострадают. Это закончится не только мировым кризисом, массовым разорением стран, голодом, но и масштабными войнами. Поэтому весь мир (в т.ч. и Россия) всячески оттягивает этот "приятный" момент. США пользуются этим, привыкнув жить не по средствам, но это смертельная зависимость их экономики. США в нынешнем состоянии не переживут глобального обвала доллара.
      Alex-a832
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:28
    Чем грозит Вашингтону падение курса доллара
    Я, не знаю чем Вашингтону.Я, знаю и видел 25 лет последних чем нам простым людям в России это грозит.Ценами в магазине.И на заправке.
    Как только начнут орать у нас со всех СМИ щелей про доллар рухнет.Так жди обвал рубля.25 лет наблюдений .Прям примета такая стала.Из последних таких супер прогнозистов .Леоньтьева вспомните из "Однако"
    Наблюдатель2014
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:30
    Доллар ещё не умер, но произойти это может очень быстро! А тут как тут и юань, и евро... Ждут.
    Выиграет та страна, в которой есть реальное производство и реальные ресурсы.
    Горный стрелок
    1. Zoldat_A Сегодня, 07:53
      Цитата: Горный стрелок
      Доллар ещё не умер, но произойти это может очень быстро! А тут как тут и юань, и евро... Ждут.
      Выиграет та страна, в которой есть реальное производство и реальные ресурсы.

      Я не знаю, кто выиграет, я знаю, кто не проиграет. Не проиграет тот, то меньше всех завязан на доллар. Кимы, например, явно не проиграют. Потому как положили они на Америку с её долларом с большим пробором. В отличие, к сожалению, от нас.
      Чисто спекулятивная бумажка. И кто нам последние 30 лет толкует, что доллар - "твёрдая валюта"? Это та самая бумага, которая ничем не обеспечена, которая стОит дешевле, чем бумага, на которой её печатают?
      Каддафи угробили за попытку отвязаться от доллара и ввести альтернативу, ОБЕСПЕЧЕННУЮ золотом - золотой динар. Когда для доллара РЕАЛЬНО запахнет жареным - готовьтесь к большой войне. Америка просто так свой доллар насущный обидеть не даст... Два раза в ХХ веке не давала - и сейчас на чужом горбу (на российском, в первую очередь) попытается в рай въехать....
      Zoldat_A
      1. Alex Nevs Сегодня, 09:34
        Да всё очень просто..читаем ЛенинаМаркса
        Alex Nevs
    2. Вежливый Лось Сегодня, 09:27
      Цитата: Горный стрелок
      Доллар ещё не умер, но произойти это может очень быстро!

      Евгений! hi
      Все дело в том, что в первую очередь обвал доллара невыгоден тем, кто является обладателем его значительных объемов (РФ и КНР в т.ч.). Представьте, что у Вас на счетах лежит куча долларов, из-за постоянного спроса на которые их стоимость постоянно растет и, соответственно обесценивается ваша национальная валюта. Но на эту кучу долларов Вы можете приобрести средний остров в тропических широтах или всем подъездом бухать лет 200. Если доллар возьмет и рухнет, то вместо острова и счастливых соседей по подъезду Вы получите на руки несколько мешков резаной бумаги. Иными словами - пока держателям значительных объемов долларов есть, что терять, доллар не рухнет. Во всяком случае под влиянием извне. Обвалить его могут сами п-сы, но это уже совсем другая история.
      Вежливый Лось
  6. Симон Сегодня, 07:33
    "Да, официальные лица США уверяют, что ослабление доллара пойдёт на пользу отечественному экспорту, но в долгосрочной перспективе ослабление родной валюты подорвёт доверие не только к кредитоспособности США, но и ко всей американской экономике" --- Какая торговля, когда США везде санкции накладывает, этим и ослабляет свой доллар.
    Симон
  7. Monster_Fat Сегодня, 07:34
    Чем грозит Вашингтону падение курса доллара

    Ответ: Для производителей-повышением конкурентоспособности американских товаров и ростом местного производства. Для обывателей-"ничем"-как стоило в магазине что-то 1 доллар, так и продолжает стоить.... wink
    Monster_Fat
    1. Alex-a832 Сегодня, 10:03
      Доллар - ничем не обеспеченный фантик. Если его обесценивание приведет к глобальному сокращению доллара в международных расчетах (к чему мир и идет, несмотря на старания Вашингтона и ФРС), то толстая полярная лиса придет и во внутреннюю экономику США. Даже гадать бессмысленно сколько долларов будет стоить в магазинах США то, что стоит сейчас 1 доллар. Да и доллар придется менять внешне полностью, запретив обмен новой нацвалюты на тот доллар который мы знаем сейчас.
      Alex-a832
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:35
    А он реально хоть что нибудь стоит? Это никчемная бумажка, нагло навязанная всему миру страной долларопользователем! Но не владельцем! Ибо доллар сша получили в бессрочное пользование! Пользование, а не владение! Сша это общепланетная босота и гопота, живущая отьемом чужого! За такое давно пора им рыло набить!
    Геркулесыч
    1. ромул Сегодня, 07:47
      Цитата: Геркулесыч
      он реально хоть что нибудь стоит? Это никчемная бумажка, нагло навязанная всему миру страной долларопользователем!

      crying Достал вот из бумажника уан хандред и... crying
      ромул
  9. Vard Сегодня, 07:37
    Да бог с ним долларом... я вот чего не пойму... почему у нас рубль только слабеет... от любых причин...
    Vard
    1. MadCat Сегодня, 07:48
      Цитата: Vard
      Да бог с ним долларом... я вот чего не пойму... почему у нас рубль только слабеет... от любых причин...

      он и будет слабеть дальше, страна в кризисе нужно сокращать долги, за счет доходов населения.
      MadCat
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 07:45
    падение курса доллара в перспективе угрожает мировому экономическому господству Соединённых Штатов. Рубли начнут печатать.Вывернуться,парразиты.
    ВЕРЕСК
    1. Васян1971 Сегодня, 08:20
      Цитата: ВЕРЕСК
      Рубли начнут печатать.

      Ну это только после капитуляции. И только если ВВП позволит.
      Васян1971
  11. Владивосток1969 Сегодня, 07:58
    Падение доллара к мировым валютам стимулирует экспортную составляющую экономики США.Трамп и к власти пришел под девизом экономического развития своей страны,что собственно он и делает.Но хочется заметить ,что ослабление доллара на мировых рынках ни как не скажется на инфляции внутри самих США.Можно только представить ,что было-бы у нас и толи ещё будет.
    Владивосток1969
  12. Александр War Сегодня, 07:58
    Юань уже резервная мировая валюта ,доллар падает это раз ,два огромный Гос Долг сша Тут все хвалят американская экономика на подъеме ,но это надутая экономика с гигантским Гос Долгом , который постоянно увеличивают .
    Александр War
  13. Васян1971 Сегодня, 08:18
    " Мюллер вспоминает 1930-е годы. В те времена экономики крупных государств вели торговую войну. Результат: катастрофа, Великая депрессия. Затем США сумели создать относительно надёжную международную систему валютного регулирования."
    Ну да. А иными словами - затеяли очередную Мировую войну, тем самым поправив свои дела. Включая создание "относительно надёжной международной системы валютного регулирования." До сих пор купоны стригут и надеются, что так будет вечно.
    Васян1971
  14. Bosch Сегодня, 09:17
    А в это время американцы живут лучше всех. Бензин стоит, как в России, а пенсия в 10 раз больше.
    Bosch
  15. rotmistr60 Сегодня, 09:19
    Цитата: свой1970
    и денежные знаки не ходили за границей

    Золотой червонец это не денежный знак (банкнота), поэтому заграница по возможности от него не отказывалась. Да и за восстановление экономики иностранным специалистам платили как раз тем, что имело вес.
    rotmistr60
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