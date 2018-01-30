Чем грозит Вашингтону падение курса доллара
Эксперты считают, что падение курса доллара в перспективе угрожает мировому экономическому господству Соединённых Штатов.
Пока доллар не сошёл с пьедестала: он остаётся наиболее значительной ключевой валютой в мире. И всё же он слабеет, пишут аналитики «Manager Magazin». Да, официальные лица США уверяют, что ослабление доллара пойдёт на пользу отечественному экспорту, но в долгосрочной перспективе ослабление родной валюты подорвёт доверие не только к кредитоспособности США, но и ко всей американской экономике. Мистер Трамп и его сподвижники в Белом доме могут потерять те экономические преимущества, которыми до сих пор пользуются Штаты, отмечает «ИноТВ».
Как полагает Хенрик Мюллер, ситуация меняется на глазах: доллар быстро падает. Со вступления Трампа в должность американский доллар относительно евро потерял уже 18%. И что же предпринимает Белый дом?Администрация Трампа реагирует на падение курса нацвалюты «безрассудно и противоречиво», считает аналитик. Министр финансов США договорился до того, что слабый доллар соответствует интересам Вашингтона. Очень странно: ведь до сих пор правительство США непременно настаивало на сильном долларе: от такового зависит статус ключевой валюты!
Хаоса и смятения добавил и сам Трамп. Он вдруг опровергнул бодрое заявление собственного министра и сообщил публике, что желает видеть «сильный доллар». Мало того, Трамп внезапно заявил, что доллар… крепнет.
Хенрик Мюллер считает такого рода заявления американского президента «фейковыми новостями», ведь надо «учитывать реальные данные».
Политическая шумиха вокруг всех этих событий носит авантюрный характер, полагает обозреватель. Принято, что правительства государств не участвуют в вопросах изменения курса валют: заявления руководителей могут посеять панику. К тому же бесконечные колебания валюты являются отравой для экономики.
Мюллер вспоминает 1930-е годы. В те времена экономики крупных государств вели торговую войну. Результат: катастрофа, Великая депрессия. Затем США сумели создать относительно надёжную международную систему валютного регулирования. Торговые конфликты решались с тех пор по Генеральному соглашению по таможенным тарифам и торговле (позднее через ВТО).
Нынешними же Соединёнными Штатами, добавим, правит выскочка, который нисколько не смыслит в международной валютной системе и её регулировании. Все его решения построены скорее на национализме, то есть на крайне узком видении всех ситуаций. Делается лишь то, что в краткосрочной перспективе (в годы правления Трампа) может быть выгодным Америке. В будущее такие трампы не смотрят: не умеют. В итоге финансисты мистера президента выступают за слабый доллар и проводят реальную политику в этом направлении, а Трамп выдаёт в эфир очередную ложь, призванную не то успокоить мир, не то взбудоражить (понять этого человека мудрено).
В ближайшем будущем США, вероятно, выиграют от трампономики, но в среднесрочной и тем паче долгосрочной перспективе проиграют.
Пока доллар не сошёл с пьедестала: он остаётся наиболее значительной ключевой валютой в мире. И всё же он слабеет, пишут аналитики «Manager Magazin». Да, официальные лица США уверяют, что ослабление доллара пойдёт на пользу отечественному экспорту, но в долгосрочной перспективе ослабление родной валюты подорвёт доверие не только к кредитоспособности США, но и ко всей американской экономике. Мистер Трамп и его сподвижники в Белом доме могут потерять те экономические преимущества, которыми до сих пор пользуются Штаты, отмечает «ИноТВ».
Как полагает Хенрик Мюллер, ситуация меняется на глазах: доллар быстро падает. Со вступления Трампа в должность американский доллар относительно евро потерял уже 18%. И что же предпринимает Белый дом?Администрация Трампа реагирует на падение курса нацвалюты «безрассудно и противоречиво», считает аналитик. Министр финансов США договорился до того, что слабый доллар соответствует интересам Вашингтона. Очень странно: ведь до сих пор правительство США непременно настаивало на сильном долларе: от такового зависит статус ключевой валюты!
Хаоса и смятения добавил и сам Трамп. Он вдруг опровергнул бодрое заявление собственного министра и сообщил публике, что желает видеть «сильный доллар». Мало того, Трамп внезапно заявил, что доллар… крепнет.
Хенрик Мюллер считает такого рода заявления американского президента «фейковыми новостями», ведь надо «учитывать реальные данные».
Политическая шумиха вокруг всех этих событий носит авантюрный характер, полагает обозреватель. Принято, что правительства государств не участвуют в вопросах изменения курса валют: заявления руководителей могут посеять панику. К тому же бесконечные колебания валюты являются отравой для экономики.
Мюллер вспоминает 1930-е годы. В те времена экономики крупных государств вели торговую войну. Результат: катастрофа, Великая депрессия. Затем США сумели создать относительно надёжную международную систему валютного регулирования. Торговые конфликты решались с тех пор по Генеральному соглашению по таможенным тарифам и торговле (позднее через ВТО).
Нынешними же Соединёнными Штатами, добавим, правит выскочка, который нисколько не смыслит в международной валютной системе и её регулировании. Все его решения построены скорее на национализме, то есть на крайне узком видении всех ситуаций. Делается лишь то, что в краткосрочной перспективе (в годы правления Трампа) может быть выгодным Америке. В будущее такие трампы не смотрят: не умеют. В итоге финансисты мистера президента выступают за слабый доллар и проводят реальную политику в этом направлении, а Трамп выдаёт в эфир очередную ложь, призванную не то успокоить мир, не то взбудоражить (понять этого человека мудрено).
В ближайшем будущем США, вероятно, выиграют от трампономики, но в среднесрочной и тем паче долгосрочной перспективе проиграют.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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