Потери ВС США в Афганистане выросли на треть
Боевые потери США в Афганистане выросли примерно на треть за 12 месяцев в связи с увеличением интенсивности военных операций, передает ТАСС сообщение газеты The Wall Street Journal.
По данным газеты, ссылающейся на доклад, представленный администрацией Трампа в Конгрессе, «в течение 12 месяцев по ноябрь 2017 года включительно потери США в Афганистане составили 141 человек: 14 военнослужащих были убиты в боях, а 127 получили ранения».
Издание отмечает, что этот суммарный показатель «вырос на 35% по сравнению с предыдущим отчетным периодом», завершившимся в ноябре 2016 года.
Главной причиной роста потерь называется наращивание интенсивности операций, которые проводят американцы в Афганистане. При этом Вашингтону пока так и не удалось существенно улучшить ситуацию в сфере безопасности в стране.
Напомним, американские военные воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось, по оценкам Пентагона, уже примерно в $680 млрд. В ходе этой затянувшейся кампании погибли 2,35 тыс. военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.
По данным газеты, ссылающейся на доклад, представленный администрацией Трампа в Конгрессе, «в течение 12 месяцев по ноябрь 2017 года включительно потери США в Афганистане составили 141 человек: 14 военнослужащих были убиты в боях, а 127 получили ранения».
Издание отмечает, что этот суммарный показатель «вырос на 35% по сравнению с предыдущим отчетным периодом», завершившимся в ноябре 2016 года.
Главной причиной роста потерь называется наращивание интенсивности операций, которые проводят американцы в Афганистане. При этом Вашингтону пока так и не удалось существенно улучшить ситуацию в сфере безопасности в стране.
Напомним, американские военные воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось, по оценкам Пентагона, уже примерно в $680 млрд. В ходе этой затянувшейся кампании погибли 2,35 тыс. военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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