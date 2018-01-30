10:22 30 января

Потери ВС США в Афганистане выросли на треть

Боевые потери США в Афганистане выросли примерно на треть за 12 месяцев в связи с увеличением интенсивности военных операций, передает ТАСС сообщение газеты The Wall Street Journal.



По данным газеты, ссылающейся на доклад, представленный администрацией Трампа в Конгрессе, «в течение 12 месяцев по ноябрь 2017 года включительно потери США в Афганистане составили 141 человек: 14 военнослужащих были убиты в боях, а 127 получили ранения».


Издание отмечает, что этот суммарный показатель «вырос на 35% по сравнению с предыдущим отчетным периодом», завершившимся в ноябре 2016 года.

Главной причиной роста потерь называется наращивание интенсивности операций, которые проводят американцы в Афганистане. При этом Вашингтону пока так и не удалось существенно улучшить ситуацию в сфере безопасности в стране.

Напомним, американские военные воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось, по оценкам Пентагона, уже примерно в $680 млрд. В ходе этой затянувшейся кампании погибли 2,35 тыс. военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Злой543 Сегодня, 08:24
    А о потерях среди мирного населения молчат? И сколько и чего они там построили за это время? А насколько выросли плантации мака?
    Злой543
    1. Андрей К Сегодня, 08:54
      Цитата: Злой543
      А о потерях среди мирного населения молчат? И сколько и чего они там построили за это время? А насколько выросли плантации мака?

      Ломать не строить. Строили "шурави". Потери в боях с духами у нас были выше. Объясняется всё просто - контингент советских войск чётко выполнял поставленную задачу. Душманов гоняли так, что они и носа высунуть не могли.
      Матрасы называют "увеличением интенсивности военных операций", сам факт выхода своих вояк за периметр баз. Как только высунули свой нос, так сразу и получили плюху по нему.
      Что касается потерь среди гражданского населения: коллега, они своё-то население, внутри США , за животных считают. В расход по поводу и без, его пускают. Что Вы хотите по отношению к оккупированным странам.
      Андрей К
    2. влад66 Сегодня, 09:19
      А не жалко их от слова совсем, их туда не звали, сами приперлись. yes
      влад66
  2. tchoni Сегодня, 08:24
    А зачем им там чего то улучшать? Зачем терять такой отличный полигон?
    tchoni
    1. Злой543 Сегодня, 08:26
      Тогда пусть не пищат о потерях, их мишени умеют давать сдачи.
      Злой543
      1. tchoni Сегодня, 10:07
        Шо то как то вяло эти мишени отстреливаются...
        tchoni
  3. Васян1971 Сегодня, 08:25
    Прямая зависимость - увеличивается наркотрафик=увеличиваются потери. На маковых плантациях надрываются сверх меры, бедненькие..
    Васян1971
    1. Злой543 Сегодня, 08:28
      Или когда пробу снимают передоз случается?
      Злой543
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:27
    А ведь Россия не помогает талибам ни оружием, ни инструкторами. wassat
    А могла бы - дронов подкинуть "самодельных", и инструкции по сборке. Минометов бесшумных ( "Гном", кажется), огнеметов термобарических типа "Бур" ( шикарная штука, дальность по площадным целям - бОльше километра). Ну и ПЗРК. Как без них...
    Горный стрелок
    1. Zoldat_A Сегодня, 08:56
      Цитата: Горный стрелок
      А ведь Россия не помогает талибам ни оружием, ни инструкторами. wassat
      А могла бы - дронов подкинуть "самодельных", и инструкции по сборке. Минометов бесшумных ( "Гном", кажется), огнеметов термобарических типа "Бур" ( шикарная штука, дальность по площадным целям - бОльше километра). Ну и ПЗРК. Как без них...

      80-е с точностью до наоборот? good Америка талибов вырастила, выкормила, на нас натравила, а теперь сама не знает, что с ними делать. У ветеранов американских спецслужб спросить - знакомых бород не видят?

      А это у нас кто? Раббани? 85-й год? У него пальцы слипаются от нашей крови....

      Ну, и классика жанра - Бжезинского грех не узнать. А вот кто там с бородой? Неужели враг Америки №1, великий строитель дорог в Афганистане, Усама бен Ладен собственной персоной?


      Дорогие американцы! САМИ РОДИЛИ-ВЫКОРМИЛИ - САМИ И ХАВАЙТЕ! Привет Рейгану с Бжезинским!
      Zoldat_A
  5. Uncle Lee Сегодня, 08:29
    погибли 2,35 тыс. военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.
    наркотрафик требует человеческие жертвоприношения !
    Uncle Lee
  6. лысова Сегодня, 08:32
    Потери ни о чём, интенсивность операций возросла и соответственно потери !!! - Смех да и только. А они и вправду там воюют своими силами?!!! laughing
    лысова
  7. Владивосток1969 Сегодня, 08:44
    В данной статье учитываются потери военнослужащих США.При этом только за прошлый год в Афганистан было отправлено около 4000 бойцов из частных военных компаний.Уверен ,что потери среди сотрудников ЧВК ни меньше указанного в статье
    Владивосток1969
  8. Кент0001 Сегодня, 08:44
    Че, за периметр баз стали иногда вылазить и тут же отгребать. Это вам не наркобизнес крышевать, дальше будет круче, а если бы они еще и воевали бы реально..но это не про них. американцы только ковровыми бомбардировками воевать могут.
    Кент0001
  9. Балу Сегодня, 09:06
    Боевые потери США в Афганистане выросли примерно на треть

    Хорошо, но мало. Пусть жуют свой попкорн дома.
    Балу
  10. rotmistr60 Сегодня, 09:12
    Под большим сомнением увеличение операций со стороны американцев. Как и всюду пытаются воевать чужими руками и своих не подставлять. Из 141 погибших только 14 в боях, сами это признают. А остальные от терактов и наркоразборок?
    rotmistr60
  11. Alex-a832 Сегодня, 09:17
    "Интенсивность" операций тут не причем. Тем более при сокращении амерского контингента о какой интенсивности может идти речь? Ведь качественно ничего не изменилось. И это нам не показывают цифры по потерям в амерских ЧВК. Дело скорее в том, что бармалеи, выпертые с территории Сирии российскими и сирийскими войсками, бежали в Афган, где и примкнули к талибам. В Афгане качественно и количественно меняется расстановка противоборствующих сторон. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть только от решения США, так как правительственные афганские силы, подготовленные заштатниками, на роль хороших вояк не годятся, да и уровень идейной мотивированности ниже плинтуса. При сохранении действующего контингента потери в американских ВС и ЧВК будут расти, как и потери правительственных войск. Выдавливание бармалеев из Сирии продолжается, за их счет будут прирастать и талибы. Количество терактов и нападений смертников в Афгане будет нарастать. Если США нарастят контингент, в том числе ЧВК, то они могут удержать позиции, наркоплантации и наркотрафик, но значительными потерями и затратами. Но если они не изменят численный и качественный состав контингента, тогда им придется в скором времени с гордо поднятой головой и мокрыми штанами линять из Афгана вместе с марионеточным правительством.
    Alex-a832
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