Рождаемость в РФ снизилась на 10 процентов
Данные Росстата о естественном движении населения за 2017 год свидетельствую о том, что рождаемость в России снизилась в минувшем году на 10,6% по сравнению с 2016 годом – до 11,5 с 12,9 родившихся на 1 тыс. человек населения, сообщает Коммерсантъ.
Показатель рождаемости вернулся к уровню 2007 года.
«В РФ в 2017 году родилось 1,69 млн. детей, что на 203 тыс. меньше, чем годом ранее. Падение рождаемости фиксируется третий год подряд. В 2016 году родилось 1,893 млн. детей, в 2015 году – 1,944 млн., в 2014 году – 1,947 млн. Это было максимальное число рождений, достигнутое за счет присоединения к России Крыма», – пишет газета.
Напомним, в ноябре Владимир Путин объявил о перезагрузке демографической политики России. Президент продлил программу материнского капитала до 2022 года, заявил о введении новой адресной помощи – ежемесячной выплаты в 30% средней зарплаты в РФ семьям с первым ребенком в его первые полтора года. Также президент предложил софинансирование ипотеки для семей с двумя и тремя детьми – программа реализуется с 1 января текущего года.
Однако, как показал январский опрос ВЦИОМ, больше половины россиян (54%) оценивают действия правительства по увеличению рождаемости как недостаточные. Большинство считает, что для повышения рождаемости в стране необходимо существенно улучшить материальное обеспечение семей. Респонденты отметили также, что рост доходов вряд ли приведет к повышению рождаемости, «необходимо менять установки и образ жизни людей».
Росстат представил и другие итоговые статданные: «По сравнению с 2016 годом смертность в РФ снизилась – с 12,9 умерших на 1 тыс. человек населения до 12,4 в 2017 году. Всего число умерших в прошлом году снизилась на 63,6 тыс. человек, до 1,824 млн. человек. В итоге естественная убыль населения составила в 2017 году 134,4 тыс. после естественного прироста в 2016 году на 5,4 тыс. человек».
Показатель рождаемости вернулся к уровню 2007 года.
«В РФ в 2017 году родилось 1,69 млн. детей, что на 203 тыс. меньше, чем годом ранее. Падение рождаемости фиксируется третий год подряд. В 2016 году родилось 1,893 млн. детей, в 2015 году – 1,944 млн., в 2014 году – 1,947 млн. Это было максимальное число рождений, достигнутое за счет присоединения к России Крыма», – пишет газета.
Напомним, в ноябре Владимир Путин объявил о перезагрузке демографической политики России. Президент продлил программу материнского капитала до 2022 года, заявил о введении новой адресной помощи – ежемесячной выплаты в 30% средней зарплаты в РФ семьям с первым ребенком в его первые полтора года. Также президент предложил софинансирование ипотеки для семей с двумя и тремя детьми – программа реализуется с 1 января текущего года.
Однако, как показал январский опрос ВЦИОМ, больше половины россиян (54%) оценивают действия правительства по увеличению рождаемости как недостаточные. Большинство считает, что для повышения рождаемости в стране необходимо существенно улучшить материальное обеспечение семей. Респонденты отметили также, что рост доходов вряд ли приведет к повышению рождаемости, «необходимо менять установки и образ жизни людей».
Росстат представил и другие итоговые статданные: «По сравнению с 2016 годом смертность в РФ снизилась – с 12,9 умерших на 1 тыс. человек населения до 12,4 в 2017 году. Всего число умерших в прошлом году снизилась на 63,6 тыс. человек, до 1,824 млн. человек. В итоге естественная убыль населения составила в 2017 году 134,4 тыс. после естественного прироста в 2016 году на 5,4 тыс. человек».
Использованы фотографии: http://rus.vrw.ru
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