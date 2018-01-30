10:23 30 января

Рождаемость в РФ снизилась на 10 процентов

Данные Росстата о естественном движении населения за 2017 год свидетельствую о том, что рождаемость в России снизилась в минувшем году на 10,6% по сравнению с 2016 годом – до 11,5 с 12,9 родившихся на 1 тыс. человек населения, сообщает Коммерсантъ.

Рождаемость в РФ снизилась на 10 процентов


Показатель рождаемости вернулся к уровню 2007 года.


«В РФ в 2017 году родилось 1,69 млн. детей, что на 203 тыс. меньше, чем годом ранее. Падение рождаемости фиксируется третий год подряд. В 2016 году родилось 1,893 млн. детей, в 2015 году – 1,944 млн., в 2014 году – 1,947 млн. Это было максимальное число рождений, достигнутое за счет присоединения к России Крыма», – пишет газета.

Напомним, в ноябре Владимир Путин объявил о перезагрузке демографической политики России. Президент продлил программу материнского капитала до 2022 года, заявил о введении новой адресной помощи – ежемесячной выплаты в 30% средней зарплаты в РФ семьям с первым ребенком в его первые полтора года. Также президент предложил софинансирование ипотеки для семей с двумя и тремя детьми – программа реализуется с 1 января текущего года.

Однако, как показал январский опрос ВЦИОМ, больше половины россиян (54%) оценивают действия правительства по увеличению рождаемости как недостаточные. Большинство считает, что для повышения рождаемости в стране необходимо существенно улучшить материальное обеспечение семей. Респонденты отметили также, что рост доходов вряд ли приведет к повышению рождаемости, «необходимо менять установки и образ жизни людей».

Росстат представил и другие итоговые статданные: «По сравнению с 2016 годом смертность в РФ снизилась – с 12,9 умерших на 1 тыс. человек населения до 12,4 в 2017 году. Всего число умерших в прошлом году снизилась на 63,6 тыс. человек, до 1,824 млн. человек. В итоге естественная убыль населения составила в 2017 году 134,4 тыс. после естественного прироста в 2016 году на 5,4 тыс. человек».

Использованы фотографии: http://rus.vrw.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 100

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  1. Чёрный Сегодня, 08:44
    Аукается наследие девяностых.То , что происходит с демографией сейчас - было заложенно дерьмократами и либерастами во время их прихода к власти в девяностые годы.
    Чёрный
    1. dik-nsk Сегодня, 08:47
      совершенно верно, подросло немногочисленное поколение 90-х, а тогда не до рождаемости было, з/п бы получить за предыдущие пару лет.. а беби-бумы 80-х уже своих в большинстве "отрожали"
      dik-nsk
      1. Anarchist Сегодня, 08:52
        Цитата: bik-nsk
        а беби-бумы 80-х уже своих в большинстве "отрожали"

        Ну не Надо - "отрожали"! Сейчас ещё чуть-чуть и "последышей" плодить начнём!
        А за поколение 90х согласен - их мало, поэтому нарожать много не могут!
        Anarchist
        1. dik-nsk Сегодня, 08:57
          я сказал "в большинстве".. сам 80-го г.р., планирую второго в этом году))
          dik-nsk
          1. insular Сегодня, 09:31
            Цитата: dik-nsk
            я сказал "в большинстве".. сам 80-го г.р., планирую второго в этом году))

            Ну вы дали... "в большинстве"... не в "в большинстве", а в большинстве
            80-ники - это как раз те, кто или уже с тремя или скоро в планах за третьим, так что отстаете. Возраст то к 40-ка... ну или между 30 и 40
            А вот 90-ым, дай то бог с первым пока управляться, к Вашему возрасту и на второго и третьего сподобятся ( у них по вашим меркам и лично Вашему примеру, еще 10 лет в запасе за вторым) wassat laughing

            P.S. тоже из 80-х и скоро за третьим (бог даст - в этом году, а не в этом, так в следующем).
            insular
          2. askort154 Сегодня, 09:44
            dik-nsk.....я сказал "в большинстве".. сам 80-го г.р., планирую второго в этом году)

            Не тяни резину. Сегодня же и приступай ! wink
            askort154
          3. Андрей К Сегодня, 09:58
            Цитата: dik-nsk
            ...я сказал "в большинстве".. сам 80-го г.р., планирую второго в этом году))...

            Вах!!! good
            А мне дочурка внучу подарила. Пытаюсь её по-тихому, по-стариковски подвести к мысли о внуке wink
            Андрей К
        2. влад66 Сегодня, 09:24
          Цитата: Anarchist
          у не Надо - "отрожали"! Сейчас ещё чуть-чуть и "последышей" плодить начнём!

          Саня, ну вообще то моя бабушка уж насамом деле свое отрожала двух детей родила, дочка тоже двоих и сын одного, заикаются про второго, у нас с супругой волосы дыбом становятся. laughing hi
          влад66
          1. Anarchist Сегодня, 09:36
            Влад, hi , пусть рожают! Двое должны после себя оставить двоих! А я ещё и за ''того Парня" оставлю... Он не успел!
            Anarchist
          2. Андрей К Сегодня, 10:02
            Цитата: влад66
            ...заикаются про второго, у нас с супругой волосы дыбом становятся... laughing hi

            Влад!!! hi
            Причеши себе и своей бабушке волосы, хай рожают good
            Доча с внучкой пару недель назад домой уехали, так моя хохлушка разревелась. Без внуков тяжко, скучаем winked
            Андрей К
        3. Hanokem Сегодня, 10:17
          Это самый четкий индикатор эффективности "вставания с колен".
          "Жить стало лучше, жить стало веселее"( И.В.Сталин)
          Hanokem
      2. Ингвар 72 Сегодня, 08:57
        Цитата: dik-nsk
        совершенно верно, подросло немногочисленное поколение 90-х

        Из нашей компашки(16-18 чел) в живых осталось меньше половины. Наркота. Сейчас кстати опять набирает обороты героиновый бум. hi
        Ингвар 72
      3. andrej-shironov Сегодня, 09:46
        Мы ещё рожаем, не списывайте нас со счетов! А я даже неким образом поколение 70-80-х. Вот только не нужны никому кроме нас наши дети.
        andrej-shironov
    2. Svarog Сегодня, 08:51
      Цитата: Чёрный
      Аукантся наследие девяностых.То , что происходит с демографией сейчас - было заложенно дерьмоератами и либерастами во время их прихода к власти в девяностые годы.

      Да не нужно все валить на 90-е, уже 30 лет прошло, а все девяностые виноваты. Нужно прямо и честно сказать, что правительство вместе с президентом бездарно, что форма устройства гос-ва никчемна,что элита продажна, кругом бардак, коррупция и безнаказанность.. И как в этом хаосе детей рожать? Когда самим жрать нечего. Сплошные лозунги и обещания.
      Svarog
      1. Чёрный Сегодня, 08:54
        Цитата: Svarog
        Да не нужно все валить на 90-е, уже 30 лет прошло, а все девяностые виноваты.
        А что не так?
        Те кто родился в девяностые - сейчас как раз и находятся в детородном возрасте....Слава Богу даже при этом спаде, рождаемость сейчас ВЫШЕ чем в 90-е примерно на 300-400 тыс....
        Чёрный
        1. Ил-18 Сегодня, 09:08
          Не у каждой женщины 1970-х годов выпуска по одному ребенку, хотя бы. А это те, кто должны были нарожать в 90-е. Женщинам 1960-х годов рождения повезло чуть больше, но и тут возникла проблема прокормить хотя бы одного, т.е. находясь в детородном ещё возрасте, не рожали больше.
          Добавить следует сюда падение нравов, особенно начала 90-х, что привело к большому числу случаев бесплодия.
          Ил-18
        2. Svarog Сегодня, 09:22
          Цитата: Чёрный
          А что не так?

          Что не так? Вы действительно не понимаете? Оплата садика в Татарстане 4 000 руб. на одного ребенка, что бы был рост рождаемости в семье должно быть минимум 3 ребенка и платить за дет.сад нужно уже 12т . Оплата ЖКХ - двушка 60.кв.м - 5 000 руб. , добавьте сюда выплату по ипотеке 9 000 руб, медицина, лекарства, все платно и очень дорого, ЗП на семью в среднем 45 000 руб. А теперь вычтите от сюда, то что я написал выше и еще продукты, одежда ( на нее уже не остается). Далее , угробили деревню, а именно деревня всегда являлась локомотивом демографии.И самое главное, население наше при капитализме расти не будет! И можно еще кучу всего написать, но уже просто злит, вроде все здравые люди, а своей головы не имеют.. Не нужно слушать зомбоящик, попытайтесь подумать своей головой..
          Svarog
          1. Лесс Сегодня, 09:49
            Оплата садика в Татарстане 4 000 руб. на одного ребенка, что бы был рост рождаемости в семье должно быть минимум 3 ребенка и платить за дет.сад нужно уже 12т
            Даже если все три ребёнка детсадовского возраста и платить надо 12т, то половину этой суммы вам вернут на карту. Если не ошибаюсь 20% суммы возвращают если у вас 1 ребёнок, 50% если детей двое и вроде 70% если у вас трое детей. Посчитаем? 20% от 4000 = 800, 50% от 4000 = 2000, 70% от 4000 = 2800 итого вернут 5600. Это при условии что все три ребёнка ходят в детсад. Если первый ходит в школу, то из 8000 за детсад вам вернут 4800. Если в школу ходят двое, то из 4000 вам должны вернуть 2800 и соответственно плата за детсад в этом случае составит 1200руб. Хотя в нашем регионе плата за детсад примерно 1500, а не 4 как в Татарстане. (Хотя гугл выдаёт 3000 по Татарстану, 3118 если быть точным, но всё равно многовато по сравнению с нашим регионом)
            Лесс
            1. Svarog Сегодня, 10:02
              Цитата: Лесс
              Хотя в нашем регионе плата за детсад примерно 1500, а не 4 как в Татарстане. (Хотя гугл выдаёт 3000 по Татарстану, 3118 если быть точным, но всё равно многовато по сравнению с нашим регионом)

              Да теоретически вы правильно все описали относительно субсидий, но на практике, получить мне их не удалось. Не помню почему, жена придет спрошу, но по факту в субсидии было отказано, причем и у моего брата та же ситуация, ему тоже в субсидии отказали. Что же за Гугл, то он выдает вам данные, которые были два года назад. Два года назад оплата садика стоило 3100 - это правда.
              Svarog
              1. Лесс Сегодня, 10:09
                Ну гугл может и врёт, я не настаиваю, но с субсидиями странная у вас ситуация. У нас с ними только одна проблема - каждый год меняют банк на карту которого приходит компенсация. Мутят чего-то. Счас вот с нового года на карту МИР переоформлялся, может хоть эта надолго будет.
                Лесс
                1. Svarog Сегодня, 10:14
                  Цитата: Лесс
                  Ну гугл может и врёт, я не настаиваю, но с субсидиями странная у вас ситуация. У нас с ними только одна проблема - каждый год меняют банк на карту которого приходит компенсация. Мутят чего-то. Счас вот с нового года на карту МИР переоформлялся, может хоть эта надолго будет.

                  Я уточню обязательно причину отказа.Но Татарстан сильно отличается от России, не все то, что работает в России, работает в Татарстане..
                  Svarog
                2. Svarog Сегодня, 10:17
                  Да, вот ниже Чернышевский напомнил, что субсидии не выплачиваются если доход превышает, какую то сумму,какую не помню, но помню, что она не особо высокая. Грубо говоря, если ты совсем уже нищий, то субсидию получишь.
                  Svarog
          2. insular Сегодня, 09:50
            Цитата: Svarog
            двушка 60.кв.м

            Это, к слову говоря, много меньше того, что должно быть по квадратуре на человека в семьях с 2 и более детьми. wink А если бы площадь соответствовала количеству проживающих, денег не хватало бы еще больше... Чем не повод не плодиться?
            insular
          3. Pavil144 Сегодня, 09:56
            Согласен. Придумали 10 тысяч за рождение до 1,5 года. Лучше бы предоставили рабочие места с нормальной зп. Сейчас людям надо как говориться карьеру сделать а потом рожать.В сёлах работы нет, вся молодежь в город уезжает, а именно в селе были большие семья 10- 12 детей.
            Pavil144
          4. Чеширский Сегодня, 09:59
            Живу в Казани, оплата садика действительно около 4000. Одно маленькое уточнение - если в семье двое детей, за второго 50% оплаты за садик возвращается на счет в банке, а за третьего 70% возвращается. По крайней мере нам так возвращали, единственно, надо соответствовать критериям по доходу.
            Чеширский
            1. Svarog Сегодня, 10:16
              Цитата: Чеширский
              По крайней мере нам так возвращали, единственно, надо соответствовать критериям по доходу.

              Да, да , спасибо,что напомнили..
              Svarog
        3. insular Сегодня, 09:42
          Цитата: Чёрный
          А что не так?

          Ну если Вы посмотрите на годы спада, то увидите, что как раз последние три года у нас как бы кризис. Цены как бы выросли, а ЗП, как бы не очень. И как бы государство как бы не при чем... как бы... Мы всё еще как бы держемся, потому как денег как бы нет... Димончик сказал - мы делаем.
          Третий год ремонт в квартире доделать не могу, и соответственно переехать. Дорого. Было бы всё по ценам начала 14-го, когда планировал бюджет на ремонт, уже третьего бы родили, а так не спешим. Чем вам не локальная причина демографического спада конкрено взятой семьи?
          insular
        4. andrej-shironov Сегодня, 09:50
          А не так то, что ежели сейчас была хорошая социально-экономическая ситуация в стране, рожали бы уже 2000 е. Однако молодёжь оболванена, сбита с толку, предоставлена сама себе. И это просчёты именно нынешней власти а не наследие 90-х
          andrej-shironov
          1. влад66 Сегодня, 09:57
            Цитата: andrej-shironov
            нынешней власти а не наследие 90-х

            Еще одно чудо, что вы о 90-х то знаете? Не смотрели никогда в глаза ребенку которому хочется шоколадку, а ты не можешь ее купить? Отец зарплату третий месяц ждет, придет с работый, жена пельменей детям сварит, а жижу с чёрным хлебушком и то что недоели дети вот и схлебаешь, в 90-е сидели у папы с мамой на шее и в ус не дули, а теперь свистят как обделенные. Знает он. negative
            влад66
            1. andrej-shironov Сегодня, 10:21
              Слыш чудо, ежели что то мне уже 45. И про 90-е я знаю поболе тебя.
              andrej-shironov
        5. Lesorub Сегодня, 10:08
          Смех и грех - Все сваливать на 90 -е, (да бесспорно сложный период), но за это время - хотелось бы увидеть шаги на встречу государства в виде социальных и экономических программ!
          Lesorub
      2. Лесс Сегодня, 09:02
        Голодаете?
        Лесс
        1. Лесс Сегодня, 09:04
          Когда благочестивый крестьянин из города Шуя Владимирского уезда Федор Васильев надумал жениться на такой же благочестивой русской крестьянке, он даже не подозревал, что прославится не только в свое время, но и на долгие годы, и даже столетия, как отец самого большого количества детей, рожденных от одной жены.
          К сожалению, история не сохранила даже малых подробностей об этой женщине. Прямые потомки семьи Васильевых, которые до сих пор живут в тех местах, не знают ни имени, ни фамилии в девичестве этой легендарной матери, установившей своеобразный рекорд.
          В общей сложности за 40 лет (с 1725 по 1765 гг.) она родила 69 детей: четыре раза — четверняшек, семь раз — тройняшек и 16 раз двойняшек, то есть, ни один из ее многочисленных детей не появился на свет в одиночку. Всего было двадцать семь родов, и только двое малюток погибли при рождении, остальные дети дожили до зрелого возраста. Никто тогда на Руси аборты не делал, и детей рожали, сколько Бог пошлет. Чадородие всегда считалось благословением свыше, так что семейству Васильевых Господь, по-видимому, благоволил.
          Можно предположить, какая ответственность лежала на плечах этого удивительного человека! Каких трудов стоило прокормить и одеть такое огромное семейство!
          Лесс
          1. andrej-shironov Сегодня, 09:51
            Лесс, хотел давно спросить, а у вас то сколько детей?
            andrej-shironov
            1. Лесс Сегодня, 10:19
              Двое... пока во всяком случае.
              Лесс
      3. Muvka Сегодня, 09:02
        Цитата: Svarog
        Цитата: Чёрный
        Аукантся наследие девяностых.То , что происходит с демографией сейчас - было заложенно дерьмоератами и либерастами во время их прихода к власти в девяностые годы.

        Да не нужно все валить на 90-е, уже 30 лет прошло, а все девяностые виноваты. Нужно прямо и честно сказать, что правительство вместе с президентом бездарно, что форма устройства гос-ва никчемна,что элита продажна, кругом бардак, коррупция и безнаказанность.. И как в этом хаосе детей рожать? Когда самим жрать нечего. Сплошные лозунги и обещания.

        Вы вообще в демографии понимаете? Как раз прошло 25 лет. 25 лет - это тот самый возраст, когда лучше всего рожать. А кому рожать, если 25 лет назад рождаемости не было? Дети из ниоткуда не берутся.
        Muvka
        1. Svarog Сегодня, 09:46
          Цитата: Muvka
          Вы вообще в демографии понимаете? Как раз прошло 25 лет. 25 лет - это тот самый возраст, когда лучше всего рожать. А кому рожать, если 25 лет назад рождаемости не было? Дети из ниоткуда не берутся.

          Вы остались в 20-веке, 25 лет, сейчас, как раз рожают не многие. А многие уже рожают и в 30 и в 35 и в 40 да, да,вы удивитесь и в 40. У меня жена родила третьего ребенка в 36 лет. Так вот в ее палате все женщины были за 30. Если бы, у нас правительство было бы адекватное и реально хотело бы видеть рост населения, то могло бы разработать программу, реальную программу, на повышение рождаемости. И это только один из аргументов. С другими вы можете ознакомится посмотрев комментарии наших коллег, очень много здравых людей, что безусловно радует. А огорчает, то что много и тех, кому с зомбоящика вкладывают в голову ерунду всякую и люди этому безоговорочно верят.
          Svarog
      4. влад66 Сегодня, 09:27
        Цитата: Svarog
        Когда самим жрать нечего. Сплошные лозунги и обещания.

        Вот от вас в каждой новости одни лозунги и обещания светлого будущего, самому то ге надоело еще. belay
        влад66
        1. Svarog Сегодня, 09:32
          Цитата: влад66
          Цитата: Svarog
          Когда самим жрать нечего. Сплошные лозунги и обещания.

          Вот от вас в каждой новости одни лозунги и обещания светлого будущего, самому то ге надоело еще. belay

          У меня лозунги и обещания? Вы о чем? Может пример приведете? Что я кому обещал? и какие лозунги провозгласил?
          Svarog
          1. влад66 Сегодня, 09:48
            Цитата: Svarog
            уже просто злит, вроде все здравые люди, а своей головы не имеют.. Не нужно слушать зомбоящик, попытайтесь подумать своей головой..

            Цитата: Svarog
            Когда самим жрать нечего. Сплошные лозунги и обещания.

            Цитата: Svarog
            Нужно прямо и честно сказать, что правительство вместе с президентом бездарно, что

            Это только из одной новости, а если все поднять? Почитайте свой архив комментов сами, может самому интересно станет, все обсуждают проблемы и критикуют и правильно делают, замалчивать потом еще больше проблем будет, но посмотрите ОЧЕНЬ МАЛО на этом ресурсе кто обливает помоями вашего Грудинина, не слышал что бы его тут оскорбляли, как вы и еще некоторые форумчане оскорбляете и поливаете помоями того же Путина, вы добились своей агитацией что Грудинин моего голоса точно не получит и голосов моей семьи, а это еще 5 человек, агитируйте дальше и Путин точно будет президентом вновь. laughing
            влад66
            1. Svarog Сегодня, 09:56
              Цитата: влад66
              Цитата: Svarog
              уже просто злит, вроде все здравые люди, а своей головы не имеют.. Не нужно слушать зомбоящик, попытайтесь подумать своей головой..

              Цитата: Svarog
              Когда самим жрать нечего. Сплошные лозунги и обещания.

              Цитата: Svarog
              Нужно прямо и честно сказать, что правительство вместе с президентом бездарно, что

              Это только из одной новости, а если все поднять? Почитайте свой архив комментов сами, может самому интересно станет, все обсуждают проблемы и критикуют и правильно делают, замалчивать потом еще больше проблем будет, но посмотрите ОЧЕНЬ МАЛО на этом ресурсе кто обливает помоями вашего Грудинина, не слышал что бы его тут оскорбляли, как вы и еще некоторые форумчане оскорбляете и поливаете помоями того же Путина, вы добились своей агитацией что Грудинин моего голоса точно не получит и голосов моей семьи, а это еще 5 человек, агитируйте дальше и Путин точно будет президентом вновь. laughing

              1. Приведенные вами примеры относительно лозунгов, полная ерунда - это не лозунги, а выражение собственного мнения.
              2.Полная чушь про поливание помоями Путина. Я в очень корректной форме, рассказываю о реальном. Не о том, что по телевизору говорят, а о том, что сам вижу. И то, что доведя экономику, демографию, до того, что мы сейчас имеем , он идет еще на один срок, при этом потоки лжи увеличились многократно сми, это все вызывает во мне злость. Но, еще раз, проявления ее очень корректно и правдиво, что очень отличается от потока помоев в сторону Грудинина.
              3.За кого будете голосовать - это ваше личное дело. Я голосую не столько за личность, сколько за идеологию.Хотя в этот раз всё органично совпало))
              Svarog
      5. askort154 Сегодня, 09:57
        Svarog...... И как в этом хаосе детей рожать? Когда самим жрать нечего. Сплошные лозунги и обещания.

        Смотрю я на тебя, ну и нытик же ты. У тебя все посты - "шеф всё пропало".
        Вместо ежедневного нытья на "клавишах", попробуй поработать по мужски - головой и ручёнками. Жалко твою жену живущую с нытиком. Извини за
        прямоту, но надоели твои "сопли" на ветке. yes
        askort154
        1. Svarog Сегодня, 10:09
          Цитата: askort154
          прямоту, но надоели твои "сопли" на ветке

          Твое мнение меня мало интересует.. Но ты должен понимать, что нытиков сейчас 85% в стране и гораздо лучше, будет если эти нытики добьются своего нытьем, в противном случае, может,как в 17 произойти, а этого думаю и таким , как ты не нытикам не хочется.
          Svarog
        2. влад66 Сегодня, 10:17
          Цитата: askort154
          Вместо ежедневного нытья на "клавишах", попробуй поработать по мужски -

          Выборы Александр, просто выборы, 18 марта Слава тебе Господи этот балаган закончится, кто то поплачет, кто попляшет, вот тогда наконец то люди и работать начнут-головой и руками, а сейчас политика просто кукушку многим снесла. hi
          влад66
    3. Prometey Сегодня, 09:03
      Цитата: Чёрный
      То , что происходит с демографией сейчас - было заложенно дерьмократами и либерастами во время их прихода к власти в девяностые годы.

      Так они и сейчас у власти. А падения уровня жизни сейчас, конечно же нет, безработицы нет? Отчего ушли к тому вновь и вернулись.
      Prometey
    4. andrej-shironov Сегодня, 09:45
      Цитата: Чёрный
      Аукается наследие девяностых.То , что происходит с демографией сейчас - было заложенно дерьмократами и либерастами во время их прихода к власти в девяностые годы.

      Не просто заложено а методично отрабатывается современными дерьмократами и либералами.
      andrej-shironov
  2. Uncle Lee Сегодня, 08:46
    Рождаемость в РФ снизилась на 10 процентов
    рождаемость как показатель роста благосостояния в стране.....
    Uncle Lee
    1. лысова Сегодня, 08:50
      Полностью согласен, без всяких добавок и мудрить тут нечего.
      лысова
      1. Ингвар 72 Сегодня, 09:05
        Здравствуйте! hi
        Цитата: лысова
        как показатель роста благосостояния в стране.....

        Ну тут дело не столько в благосостоянии, тут дело больше в воспитании моральных качеств. Когда ВСЕ источники информации пропагандируют потребительский образ жизни, благосостояние отходит на второй план. Нужна государственная пропаганда патриархальных ценностей и жесткий контроль СМИ на предмет пропаганды разгульного образа жизни. Пример - в Китае запретили ток-шоу западного толка, как нарушающие культурный облик народа.
        А у нас.... одним словом клип Ленинграда "Обезьяна и орел" , рекомендую. hi
        По статье - причем рождаемость упала за счет русских семей. request
        Ингвар 72
        1. лысова Сегодня, 09:59
          Это не мои слова - просто с ними согласен. То, что сказали,Вы, верно - так это и входит в систему благосостояния, состоящую из множества пунктов. Вы, говорите: " ... воспитании моральных качеств " - О каком воспитании можно говорить, если дети видят все проблемы родителей - деньги. Ни секций, ничего бесплатно - только деньги и " красивая " жизнь по телеку и компу. Запрещать нужно в порядке разумного, чего нашим депутатам не достаёт. А на счёт рождаемости русских - может и смешно, но это на подсознательном, разумном уровне. У других народов, за счёт массового вымирания, по условиям жизни, несравнимым с русскими, в подсознании нарожать, как можно больше - для выживаемости народа. Что то замудрил.
          лысова
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:54
      Цитата: Uncle Lee
      рождаемость как показатель роста благосостояния в стране...

      То есть по Вашему, чем выше благосостояние в стране, тем больше рождаемость? Тогда в Европе, да и в США, места не хватало бы для детворы! А в странах Африки наоборот: детей было бы не найти.
      СРЦ П-15
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:01
        Я пишу про нашу страну, а не про Африку и США. hi
        Uncle Lee
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:05
          Цитата: Uncle Lee
          Я пишу про нашу страну, а не про Африку и США.

          А у нас в стране, по Вашему, дети по другому делаются? Вспомните нашу страну после Великой Отечественной: рождаемость была очень высокой, в отличие от благосостояния страны, разрушенной фашистами.
          СРЦ П-15
        2. Чёрный Сегодня, 09:06
          Цитата: Uncle Lee
          Я пишу про нашу страну, а не про Африку и США. hi

          С уважением к вам отношусь, часто вижу ваши комменты, но тут не согласен...мы в целом, ничем в этом вопросе от них не отличаемся ( посмотрите какие семьи были До и ПОСЛЕ революции - 4-5 детей это былоа норма, после ВОВ тоже самое.Мои родители оба из многотетных семей -- по 6 детей , которые родились примерно с 1937 по 1949 г.Не самое простое время , согласитесь). И вот хотите верьте - хотите нет но вся мировая практика, говорит о том, что рост благосостояния , как ни странно, снижает рождаемость. Факторов и причин - куча.
          Чёрный
          1. Uncle Lee Сегодня, 09:39
            Только не надо говорить, что сейчас у нас самые благоприятные условия для повышения рождаемости ! Если рождаемость падает, значит есть к этому причины.
            Я не демограф и не социолог, что бы в этом разобраться. Умнейшие мужи с этим бьются, а результата нет. hi
            Uncle Lee
            1. Чёрный Сегодня, 09:44
              Цитата: Uncle Lee
              Умнейшие мужи с этим бьются, а результата нет.

              Умнейшие мужики не там бьются! laughing ....мягкая постель и горячая любимая женщина....и результат будет! smile
              Чёрный
              1. Uncle Lee Сегодня, 09:52
                Цитата: Чёрный
                .и результат будет!

                Я с Вами полностью согласен !
                Но есть же зануды подводящие подо все научную базу ! wassat
                Uncle Lee
        3. Anarchist Сегодня, 09:07
          Володя, hi ,это засланцы, не обращай внимания! Или зачем такие примеры, не понимаю...
          Anarchist
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:12
            Цитата: Anarchist
            Володя, ,это засланцы, не обращай внимания! Или зачем такие примеры, не понимаю..

            А это для того, чтобы вы не забивали людям головы разной чепухой!
            СРЦ П-15
          2. Uncle Lee Сегодня, 09:12
            Я прожил прилично и видел, сколько было детей в семьях начиная с 50-х годов и
            сколько сейчас. Вот отсюда и выводы. hi
            Uncle Lee
    3. Мар.Тира Сегодня, 08:54
      Если вы помните на прошлой неделе в статье на ВО,была другая статистика о рождаемости.Там было всё радужно,и местами даже очень.Даже Томская область почему то в лидеры выбивалась по рождаемости,и умершим?Где смертность от рака самая высокая в Сибири.Когда врали,тогда или сейчас?
      Мар.Тира
      1. Стирбьорн Сегодня, 09:09
        Цитата: Мар.Тира
        Если вы помните на прошлой неделе в статье на ВО,была другая статистика о рождаемости.

        Так то статья агитационная была, за ВВП, выборы же! А тут Росстат - сухие скучные цифры. Кстати не первый раз уже Росстат нивелирует громкие слова президента
        Стирбьорн
    4. Чёрный Сегодня, 08:59
      Цитата: Uncle Lee
      рождаемость как показатель роста благосостояния в стране.....

      вот оно и было в девяностые ниже плинтуса....а сейчас выросло то поколение, которое как раз и рождалось в те годы......всё просто . Математика 5 класс.
      Чёрный
    5. Muvka Сегодня, 09:03
      Цитата: Uncle Lee
      Рождаемость в РФ снизилась на 10 процентов
      рождаемость как показатель роста благосостояния в стране.....

      И почему тогда в Германии убыль населения? Что, у них такое хреновое благосостояние? В США тоже рождается меньше, чем умирает. У них население на эмигрантах держится.
      Muvka
    6. andrej-shironov Сегодня, 09:55
      Цитата: Uncle Lee
      Рождаемость в РФ снизилась на 10 процентов
      рождаемость как показатель роста благосостояния в стране.....

      Добавлю ещё: рождаемость как показатель антинародности нынешней власти.
      andrej-shironov
  3. Hariton Laptev Сегодня, 08:48
    Количество рожденных детей наглядно показывает уровень жизни в стране и уверенность людей в завтрашнем дне.
    Hariton Laptev
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:49
    Рождаемость в РФ снизилась на 10 процентов
    Да ладно горевать то.Из Средней Азии ,Армении привезут.Оформят липовые ИП будет повод принять в гражданство РФ.В Сочи 99% иммигрантов из Армении на липовых ИП нулёвки сдают,сидят гражданство получают. Так что компенсируют статистику .Молодцы власти good Будущим поколениям не скучно будет .
    Наблюдатель2014
  5. лом123 Сегодня, 08:50
    Многим самим есть нечего,поэтому и детей не могут себе позволить.
    лом123
  6. Кент0001 Сегодня, 08:51
    Вот Вам и оценка работы власти и фактического состояния дел в стране.Это прямой ответ на то, что санкции нам помогают и жить стало лучше жить стало веселей. Самая большая проблема в нашем обществе-абсолютная неуверенность в завтрашнем дне. Поэтому многие здравомыслящие люди даже рождение первенцев откладывают, не говоря уже о втором-третьем. В основном размножаются из неблагополуных семей.
    Кент0001
    1. Muvka Сегодня, 09:05
      Вы это серьезно? По вашему это дело только от власти зависит и состояния дел? А то, что физически некому рожать из-за провала в 90е годы, вы не берете? И я так понимаю, в Германии хреново дела обстоят, там ведь естественная убыль населения.
      Muvka
      1. НасРать Сегодня, 09:09
        А Вы бывали в Германии? И Когда?
        НасРать
        1. Muvka Сегодня, 09:12
          У меня две родные сестры там живут. И?
          Muvka
          1. НасРать Сегодня, 09:16
            Сколько детев у них? Кстати, сами то бывали?
            НасРать
            1. Muvka Сегодня, 09:24
              Нет, не был. А что, мне обязательно надо там бывать, чтобы знать об уровне жизни и рождаемости?
              Muvka
              1. НасРать Сегодня, 09:26
                Ясно...вопросов нет. А ведь так и не ответили сколько у ваших сестёр детей.. Они ведь теперь в роскоши(по сравнению с Россией) купаются... bully должно быть не менее 4-х у каждой... хе-хе.. али не хватает денюшки... и по сколько часов они работают? хе-хе...
                НасРать
                1. Muvka Сегодня, 09:33
                  по 2е. Они уехали на рубеже веков. Так что понятие "теперь" не очень применимо. Но я не понимаю, что вы мне хотите доказать. Я говорю, что уровень жизни в Германии хороший, но рождаемость там никакая.
                  Muvka
                  1. НасРать Сегодня, 09:37
                    Цитата: Muvka
                    Я говорю, что уровень жизни в Германии хороший, но рождаемость там никакая.



                    Что бы соответствовать тому уровню жизни - много детей не заведешь...зарплаты, как модно говорить сейчас у среднего класса -хватает только от и до... и не дай бог какое отклонение(потеря работы, болезнь) и семья "съезжает" в социальном плане .. естественно они живут не в пример нам - значительно богаче, но все это стоит значительно дороже..
                    К этому и привел нас дядя Вова... ну на своем уровне конечно, страна коптит...
                    НасРать
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:51
    А женщин сколько в детородном возрасте? Они уже родили в прошлом - позапрошлом году, и не станут рожать два года подряд. Ничего особенно страшного не происходит. Пока. Ещё подтянутся роженицы, "отстрелявшиеся" в 15-16 годах. laughing
    Горный стрелок
  8. армеец Сегодня, 08:56
    А чего ей не снизиться, рождаемости?
    С такой социально-экономической ситуацией
    армеец
    1. Ил-18 Сегодня, 09:12
      Да ладно! В Африке десятками рожают бабы. Денег на контрацептивы нет из-за "такой социально-экономической ситуации".
      Ил-18
  9. Сержант71 Сегодня, 08:58
    Ща вылезут "подоляки" и начнут, "а вот в Украине..." wassat
    А если без юмора, то пока не начнут принимать реальные меры по улучшению благосостояния молодого поколения ..... ипотека не более 3-4%, увеличение стипендий, грантов и прочих выплат не на жалкие копейки, а в разы... Реально (!!!!) бесплатные детсады и школы, а не сборно-вымогательная система, на которую закрывают глаза. Жёсткая политика в отношении крупнейших продовольственных торговых сетей, убивших малый, а частично и средний бизнес и задирающих цены как им хочется.... И закрытие границ для трудовых мигрантов, сбивающих уровень з/п для россиян. Пока этого не начнут делать, мы продолжим вымирать.
    Сержант71
    1. рюрикович Сегодня, 09:04
      Ага! laughing Щас!! Капиталисты уже побежали строить социализм wassat Волосы прям развиваются за спиной от желания....
      Цитата: Сержант71
      А если без юмора, то пока не начнут принимать реальные меры по улучшению благосостояния молодого поколения ..... ипотека не более 3-4%, увеличение стипендий, грантов и прочих выплат не на жалкие копейки, а в разы... Реально (!!!!) бесплатные детсады и школы, а не сборно-вымогательная система, на которую закрывают глаза. Жёсткая политика в отношении крупнейших продовольственных торговых сетей, убивших малый, а частично и средний бизнес и задирающих цены как им хочется.... И закрытие границ для трудовых мигрантов, сбивающих уровень з/п для россиян.

      ...Фантастика в 5-м отделе yes ...
      Цитата: Сержант71
      Пока этого не начнут делать, мы продолжим вымирать.

      "Ищи,кому это выгодно" hi
      рюрикович
      1. Сержант71 Сегодня, 09:37
        Это не фантастика, а статьи Конституции РФ. И если что-то не соответствует основному закону, то в первую очередь на гнать сцаными тряпками гаранта этого закона. Капитализм и социализм здесь не причём. Не путайте мягкое с тёплым.
        Сержант71
        1. рюрикович Сегодня, 09:48
          Цитата: Сержант71
          И если что-то не соответствует основному закону, то в первую очередь на гнать сцаными тряпками гаранта этого закона

          Да ладно! belay
          Законы то Дума пишет, а она ...гм...выборная...Народом winked
          Цитата: Сержант71
          Это не фантастика, а статьи Конституции РФ

          Конституция. говорите.... laughing Мой кузен,отучившись на юриста, сказал как-то, что на 50 листов Уголовного(да и любого )кодекса всегда есть два тома в 800 листов каждый Дополнений,замечаний,исключений и прочей шелухи, делающими возможно и правильные вещи УК относительными.
          Так и с Конституциями - не верьте декларируемому,верьте сделанному wink hi
          рюрикович
    2. Muvka Сегодня, 09:06
      Ну и где хоть один комментарий про Украину? Только ваш, недалекий вы наш.
      Muvka
      1. Сержант71 Сегодня, 09:40
        Потому, что я это упомянул, вот и постыдились нести вечную пургу в стиле " шо там у хохлов". Я не ваш, вы что-то перепутали. Проспитесь.
        Сержант71
  10. Симон Сегодня, 09:08
    Цитата: Чёрный
    Аукается наследие девяностых.То , что происходит с демографией сейчас - было заложенно дерьмократами и либерастами во время их прихода к власти в девяностые годы.

    Согласен! Но они опять же лезут во власть!
    Симон
  11. Redfox3k Сегодня, 09:09
    Главной виной всему этому, как я вижу, в снижении уровня жизни в целом. С 2014-2015 годов доходы выросли где-то на 12%-15%. А цены в магазинах - на 100%-150%. Цифры беру не с потолка, а подсчитываю личные доходы и реальные цены в конкретном гипермаркете рядом с домом. Причем доходы как ни крути, не получается увеличить, конъюнктура в моей сфере не даёт. Если о втором одно время подумывали с супругой, дочке 5 лет, то сейчас пока пауза, даже обсуждать этот вопрос.
    Redfox3k
    1. Muvka Сегодня, 09:13
      А я вот вижу, что с 2014 года цены выросли на 10-30%. Тоже не с потолка, а с личного опыта. Может вы врете?
      Muvka
      1. Ингвар 72 Сегодня, 09:28
        Цитата: Muvka
        А я вот вижу, что с 2014 года цены выросли на 10-30%

        Тольятти - упаковка сметаны "Тольяттимолоко" стоила в 2014-м 38 руб, а сейчас 68 руб. Это при том, что в 14-м она была 500гр, а сейчас 400гр. Где ваши 30%? belay
        П.С. Напомнить сколько яйца стоили? wink
        Ингвар 72
        1. Muvka Сегодня, 09:31
          Вичуга, курица как стоила 150 рублей за кг, в 2013, так и стоит 160 сейчас. Свинина как стоила 270-280, так стоит и сейчас. Десяток яиц как стоил 40-50, так и стоит. Гречка, макароны, мука, хлеб выросли на 10-15%. А еще есть такое понятие, как сезонное колебание цены. Например яйца под новый год всегда дороже - под 60-65 рублей. Но к лету падают. Может и со сметаной то же самое?
          Muvka
          1. Ингвар 72 Сегодня, 09:42
            Вы частично правы, цены на некоторые продукты действительно подорожали незначительно. Но по поводу яиц вы не правы, 40-50 руб стоит сейчас суррогат яиц, от кур,сидящих на гормонах и тому подобной дряни. Не могут яйца стоить 40 руб, когда стоимость кормов с 14-го года выросла почти вдвое. Знаю не понаслышке, мы сами держим кур, и себестоимость десятка яиц более 35 руб. Плюс доставка, наценка. Про "деревенскую" свинину на гормональных уколах то же знаю не понаслышке - у знакомого мать занимается разведением.
            Цитата: Muvka
            Может и со сметаной то же самое?

            Нет. Молоко как выросло на 100%, так и осталось. Соответственно масло, творог, сметана тоже. hi
            Ингвар 72
        2. tsvetkov1274 Сегодня, 09:46
          в "Победе" есть дешевле.в18кв....а так согласен hi
          tsvetkov1274
    2. Чёрный Сегодня, 09:16
      Цитата: Redfox3k
      Если о втором одно время подумывали с супругой, дочке 5 лет, то сейчас пока пауза, даже обсуждать этот вопрос.

      Даже не думай - ВТОРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО!....Дочери будет с кем идти рядом по жизни, на кого опереться.... drinks
      Чёрный
  12. Симон Сегодня, 09:18
    Цитата: dik-nsk
    совершенно верно, подросло немногочисленное поколение 90-х, а тогда не до рождаемости было, з/п бы получить за предыдущие пару лет.. а беби-бумы 80-х уже своих в большинстве "отрожали"

    Еще и воспитание молодого поколения зависит. Что думает молодое поколение о жизни - по гулять, пока молодые, а семейное положение, подождет.
    Симон
  13. Alex66 Сегодня, 09:23
    Для реального повышения рождаемости нужно неравенство прав мужчины и женщины. Мужчина должен работать и его зарплаты должно хватать на семью, женщина должна заниматься хозяйством и в этом нет ни чего плохого, это такая же работа и за эту работу государство должно платить. Вы скажите где денег взять, так уже сейчас внедрение современных технологий оставит без работы кучу людей, перераспределите доходы, пусть 1% богачей будет владеть не 82% богатств, а 60%, 50%. Это если вам реально хочется решить демографическую проблему.
    Alex66
  14. Monster_Fat Сегодня, 09:30
    Рождаемость в РФ снизилась на 10 процентов


    Да ну? А вот недавно в статье о "достижениях Путина за 18 лет" утверждалось обратное... wink
    Monster_Fat
  15. andrej-shironov Сегодня, 09:44
    Уже даже не охота топтаться на данном факте! Да не нужен нынешней власти народец! От слова совсем! Весь пар уходит лишь в популизм, нет концепции!
    andrej-shironov
  16. valek97 Сегодня, 10:19
    Всем доброго времени суток! Тут по Калужским новостям вычитал, что выплаты роженицам идут из материнского капитала, так-что все это популизм по поводу выплат. Смысл терять деньги так или на оплату жилья. Да и ситуации разные кто-то на 15 тыс работает кто-то на 50 есть жилье- нет его, есть ли кому поддержать и помочь? Ведь государство не дает помощи людям в взращивании граждан Очередь в дет сады в Калуге 1600 чел а мест 300-400 и они создаются медленными темпами. школа и тп. Медицина. Кто-то банально умирает от недостатка мед помощи или её отсутствия. Ведь это только в городах все быстро а в области месяцами ждут. Про школу молчу. Выучить человека стоит очень дорого и государство не дает должного образования. около 90 тыс стоили мне репетиторы по Русскому, Физике , Математике за год в 2014-15.Так что вы хотите от государства капитала и рабовладельчества.
    valek97
  17. Strashila Сегодня, 10:21
    Так официально признали отток гастарбайтеров... так их роженицы отражались и свалили в Станы.
    Strashila
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