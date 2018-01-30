10:25 30 января

Ситуация в Сирии

Дамаск просит ЮНЕСКО остановить бомбардировки Турции, чтобы сохранить культурное наследие в районе Африна. САА продвинулась в городе Абу Духур под прикрытием ВКС РФ. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.

На турецко-сирийской границе

В провинции Алеппо основные военные действия вновь разворачивались в кантоне Африн. после того как горный массив Берсайя перешел под контроль турецких подразделений и союзной им Сирийской свободной армии (ССА), объединенные силы турок и ССА начали укреплять захваченные позиции, опасаясь возможных контратак со стороны YPG. Сирийское информагентство сообщило об убийстве порядка 80 мирных граждан, а также о серьезных разрушениях инфраструктуры, жилых районов и древних памятников в результате авианалетов ВВС Турции. Напомним, правительство САР воспринимает вторжение Анкары как нарушение собственного суверенитета.


Тем не менее, турецкая авиация продолжила проводить воздушные атаки в курдском кантоне Африн. Ударам подверглись позиции курдских отрядов неподалеку от авиабазы «Менах». Бои разворачивались у населенных пунктов Раджу, Бюльбюль, Айн Дакна и Шаала. В ходе противостояния силы YPG потеряли деревню Ушаги. В результате непрерывных бомбардировок турецких ВВС был разрушен древний исторический памятник – храм Айн-Дара богини Иштар. Из Турции была переброшена дополнительная техника, чтобы оказать поддержку союзным отрядам ССА.

В провинции Дейр-эз-Зор возобновились бомбардировки американской авиации. Под ударами оказались населенные пункты Аль-Шафаа и Аль-Бахра, где ранее было замечено присутствие террористов. В результате не менее 30 мирных граждан погибли, еще 20 пострадали. Около двух дней назад авиация коалиции также осуществила боевые вылеты в районе Аль-Шафаа. Тогда жертвами альянса стали 15 мирных жителей.

В минувшие сутки Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ значительно продвинулась в районе города Абу Духур провинции Идлиб. Вначале под контроль правительственных сил перешли вершины Таль Абу Иззо и Мазраа Абу Иззо, а затем населенные пункты Дахрат Хафия и Джафар Аль-Хафия. Авиация российских ВКС и ВВС Сирии провела серию боевых вылетов на юге региона. Так, авиаударам военных самолетов подверглись опорные пункты радикалов вблизи города Хан Шейхун.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. ul_vitalii Сегодня, 09:13
    Так и будут сирийцы стоять в сторонке, пока все не насытятся.
    ul_vitalii
    1. Чёрный Сегодня, 09:20
      Цитата: ul_vitalii
      Так и будут сирийцы стоять в сторонке, пока все не насытятся.

      А что им делать?...Их армия без наших ВКС по большому счёту - НУЛЬ, Открыто воевать с турками они не в состоянии, а мы , пока, молчим....политика , да ещё и на востоке, штука тонкая...
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 09:28
        Да , там полная анархия и каждый хочет решить свои интересы.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 09:33
          Цитата: cniza
          Да , там полная анархия и каждый хочет решить свои интересы.

          Это да. альтруистов там нет. smile ..любая война - это чьи то интересы.
          Чёрный
        2. влад66 Сегодня, 09:35
          Цитата: cniza
          Да , там полная анархия и каждый хочет решить свои интересы.

          Здрав Будь Витя drinks Так там и решают каждый свои интересы, свалка еще та. hi
          влад66
          1. cniza Сегодня, 09:37
            Приветствую Влад! hi drinks , бедный народ , сколько им ещё страдать ...
            cniza
    2. garnik Сегодня, 09:20
      Последний абзац утверждает о обратном. Хотя после операции турецких сил в Африне,остальные новости из Сирии остались в тени.
      garnik
  2. rotmistr60 Сегодня, 09:23
    ЮНЕСКО по поводу Пальмиры ни чего не смогла сделать. Даже заявление о сохранении, как памятника культуры промямлили с большим опозданием. А тут их нагружают еще каким-то культурным наследием.
    rotmistr60
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