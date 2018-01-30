Ситуация в Сирии
Дамаск просит ЮНЕСКО остановить бомбардировки Турции, чтобы сохранить культурное наследие в районе Африна. САА продвинулась в городе Абу Духур под прикрытием ВКС РФ. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В провинции Алеппо основные военные действия вновь разворачивались в кантоне Африн. после того как горный массив Берсайя перешел под контроль турецких подразделений и союзной им Сирийской свободной армии (ССА), объединенные силы турок и ССА начали укреплять захваченные позиции, опасаясь возможных контратак со стороны YPG. Сирийское информагентство сообщило об убийстве порядка 80 мирных граждан, а также о серьезных разрушениях инфраструктуры, жилых районов и древних памятников в результате авианалетов ВВС Турции. Напомним, правительство САР воспринимает вторжение Анкары как нарушение собственного суверенитета.
Тем не менее, турецкая авиация продолжила проводить воздушные атаки в курдском кантоне Африн. Ударам подверглись позиции курдских отрядов неподалеку от авиабазы «Менах». Бои разворачивались у населенных пунктов Раджу, Бюльбюль, Айн Дакна и Шаала. В ходе противостояния силы YPG потеряли деревню Ушаги. В результате непрерывных бомбардировок турецких ВВС был разрушен древний исторический памятник – храм Айн-Дара богини Иштар. Из Турции была переброшена дополнительная техника, чтобы оказать поддержку союзным отрядам ССА.
В провинции Дейр-эз-Зор возобновились бомбардировки американской авиации. Под ударами оказались населенные пункты Аль-Шафаа и Аль-Бахра, где ранее было замечено присутствие террористов. В результате не менее 30 мирных граждан погибли, еще 20 пострадали. Около двух дней назад авиация коалиции также осуществила боевые вылеты в районе Аль-Шафаа. Тогда жертвами альянса стали 15 мирных жителей.
В минувшие сутки Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ значительно продвинулась в районе города Абу Духур провинции Идлиб. Вначале под контроль правительственных сил перешли вершины Таль Абу Иззо и Мазраа Абу Иззо, а затем населенные пункты Дахрат Хафия и Джафар Аль-Хафия. Авиация российских ВКС и ВВС Сирии провела серию боевых вылетов на юге региона. Так, авиаударам военных самолетов подверглись опорные пункты радикалов вблизи города Хан Шейхун.
В провинции Алеппо основные военные действия вновь разворачивались в кантоне Африн. после того как горный массив Берсайя перешел под контроль турецких подразделений и союзной им Сирийской свободной армии (ССА), объединенные силы турок и ССА начали укреплять захваченные позиции, опасаясь возможных контратак со стороны YPG. Сирийское информагентство сообщило об убийстве порядка 80 мирных граждан, а также о серьезных разрушениях инфраструктуры, жилых районов и древних памятников в результате авианалетов ВВС Турции. Напомним, правительство САР воспринимает вторжение Анкары как нарушение собственного суверенитета.
Тем не менее, турецкая авиация продолжила проводить воздушные атаки в курдском кантоне Африн. Ударам подверглись позиции курдских отрядов неподалеку от авиабазы «Менах». Бои разворачивались у населенных пунктов Раджу, Бюльбюль, Айн Дакна и Шаала. В ходе противостояния силы YPG потеряли деревню Ушаги. В результате непрерывных бомбардировок турецких ВВС был разрушен древний исторический памятник – храм Айн-Дара богини Иштар. Из Турции была переброшена дополнительная техника, чтобы оказать поддержку союзным отрядам ССА.
В провинции Дейр-эз-Зор возобновились бомбардировки американской авиации. Под ударами оказались населенные пункты Аль-Шафаа и Аль-Бахра, где ранее было замечено присутствие террористов. В результате не менее 30 мирных граждан погибли, еще 20 пострадали. Около двух дней назад авиация коалиции также осуществила боевые вылеты в районе Аль-Шафаа. Тогда жертвами альянса стали 15 мирных жителей.
В минувшие сутки Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ значительно продвинулась в районе города Абу Духур провинции Идлиб. Вначале под контроль правительственных сил перешли вершины Таль Абу Иззо и Мазраа Абу Иззо, а затем населенные пункты Дахрат Хафия и Джафар Аль-Хафия. Авиация российских ВКС и ВВС Сирии провела серию боевых вылетов на юге региона. Так, авиаударам военных самолетов подверглись опорные пункты радикалов вблизи города Хан Шейхун.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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