Европа без прикрас: детские банды Италии

«Оплакивание Христа» Микеланджело Буонаротти 1499г.

Манифестация против подростковой агрессии в Скампии, Неаполь.

Остатки традиции в центре Неаполя

Новость о подростке-преступнике на итальянском сайте

Марко Росси Дориа

Волна детской агрессии, захлестнувшая все страны мира, поднимает на своем гребне глобальный вопрос человечеству: «Почему мы отдали своих детей на воспитание интернету и масс-медиа?»И снова Неаполь, прекрасный и ужасный. Снова мафия. Снова неоправданная жестокость. На этот раз на сцену организованной преступности выходят юные участники бандформирований каморры. И снова языкастые журналисты тут как тут. Феномен получил название «банды детей» (baby gangs). Кажется, что итальянское общество больше внимание уделяет отточенности определений, чем вмешательству в процесс неминуемого расчеловечивания подростков.Великий сын Италии Сандро Боттичелли, написавший «Рождение Венеры» и иллюстрации к «Аду» Данте Алигьери, мечтал в свои 13 лет стать искусным ювелиром, а чуть позже – выдающимся художником. Невероятный Микеланджело Буонаротти, автор «Сотворения Адама» и «Римской пьеты» («Оплакивание Христа»), в 14 лет усердно учился в художественном училище, где его заметил великий Лоренцо Медичи, правитель Флоренции.Нынешним подросткам Италии, а особенно города Неаполя, мечтать о высоком не приходится. Все потребности и мечты скомканы до банального: избить слабого, украсть деньги, вкусно поесть и подцепить красивых девчонок. Зато все стало просто и понятно, хоть и примитивно, словно в статье о базовых, низменных потребностях человека: потребностях к доминированию, к наживе, к сексу.Недавно в Неаполе прошел марш, целью которого было показать позицию общества, осуждающего агрессию малолетних. К слову сказать, итальянцы любят марши и демонстрации, по любому поводу. Это отличный повод встретиться с друзьями, с которыми давно не виделись. Пусть не решит марш всех проблем, как спела бы «сборная каморры по КВН», но станет радостнее всем, веселей станет всем.Поводов же для таких шествий в Неаполе хватает. За последние два месяца детьми было совершено более 20 ограблений магазинов, более 5 нападений на сверстников, более 30 актов нарушения общественного порядка.«Великий марш солидарности» собрал всех, кого возмутило убийство 17-летнего подростка Артуро, заколотого членами банд в горло у станции метро, и множество беспричинно избитых детей по всему городу. На подобных массовых акциях люди, держа в руках плакаты «Остановите насилие», не теряют благостного расположения духа и вполне улыбчивы, что может удивить невольного свидетеля.Мы уже писали в предыдущих статьях, что подростки из каморры не боятся даже военных с автоматами, когда те мешают проезду их скутеров. В конце 2017 года дело начало обостряться, и юные каморристы начали прощупывать зону дозволенного, совершая дерзкие и странные преступления.На новогодние праздники в торговой галерее «Galleria Umberto I», любимом туристами символе красоты, искусства и досуга, устанавливается красивая ель, к которой приходят жители и гости города, чтобы повесить на ветку записочки со своими тайными желаниями. Прекрасная традиция, которая была варварски нарушена буквально через несколько дней после установки ели. Несколько подростков ночью спилили ель бензопилой и оттащили дерево в соседний квартал, где просто бросили. И за декабрь 2017 года подобное произошло дважды! Таким образом, одна из «детских банд» заявила о себе, устрашая конкурентов уровнем своего серьезного настроя. Планка абсурдного асоциального поведения была задрана. Соцсоревнование по варварству выиграно.К слову сказать, эту прекрасную площадку внутри галереи подростки облюбовали для своих ночных мероприятий – после 22:00 ее используют в качестве поля для ночного футбола или как трек для гонок на мотороллерах, или как место показательного унижения бомжей. У читателя может возникнуть вопрос «Куда же смотрит полиция?» (и могут нахмуриться морщины над переносицей). Для итальянской действительности это вопрос открытый – видимо, у полиции есть дела поважнее. Хотя один из муниципальных чиновников заявил, что закрытие галереи на ночь было бы оскорблением для города. Такие странные с точки зрения порядка в городе заявления и сплетаются в особую итальянскую действительность, которую сложно понять иностранцу. По-нашему было бы проще всех нарушителей арестовать, галерею на ночь закрывать. А может все не так просто…Губернатор региона Кампания Винченцо Де Лука выступил за ужесточение наказания подростков и заявил о снижении порога наказания до 16 лет. Есть норма, которая называется репрессией, которая становится незаменимой, когда человек хочет гарантировать спокойствие сообщества, поэтому, – заключил Де Лука, – мы также должны пойти на этот уровень. Но пока не пошли, пока только думают.По мнению «эксперта по мафии каморра» Роберто Савьяно, детские банды – не стихийное явление. Это эволюция мафии – власть от старших, так называемых «донов», передается детям, которые подходят к пубертатному периоду своей жизни, 14-16 лет. Каморра молодеет за счет наделения полномочиями юных ее членов. Старшие же, подобно аристократии, уходят в тень, управляя процессом из своих дворцов. Так безопаснее и более стильно, словно в кино.Мы можем наблюдать эволюционные процессы, когда мафия стремится быть похожей на героев фильмов про мафию, режиссеры которых опережают друг друга по уровню «приближенности к реальности», рисуя каморристов более агрессивнее и злее, что фактически делает реальных каморристов еще злее и еще агрессивнее. Замкнутый круг великого из искусств! Это очень тревожный звонок для тех, кто уверенно твердит, что масс-медиа не манипулирует сознанием людей…На днях в Неаполь приехал Марко Росси Дориа, педагог, на протяжении 35 лет работающий со сложными подростками, эксперт министерства образования. Его задача состоит в том, чтобы проанализировать истоки детской агрессии и предложить пути решения проблемы.Вот так Марко Росси описал проблему и предложил пути выхода из складывающегося безумия. Читателю предлагается читать мысли итальянского эксперта по воспитанию, а представлять школы Перми и Улан-Удэ.Картина сложная и обязательно должна быть замечена. В Неаполе есть проблема наличия государства. Это большой город с высокими темпами социальной изоляции и сильным влиянием организованной преступности. Мы не знаем точно, что это такое, но это явление совпадает с моделью каморры, что упрощает поиски решения.С описательной точки зрения это группы маленьких детей, чьи семьи не только бедны, они «разбиты», неполны, в них один родитель и тот либо не работает, либо находится на низшей ступени иерархии организованной преступности. Они живут на краю уже маргинальных районов и общин и даже внутри этих сообществ считаются маргинальными.У родителей этих детей нет понимания того, как воспитывать ребенка.Дети не ходят в школу, они сидят без каких-либо действий, ездят по округе на скутерах, и в какой-то момент им приходит в голову что-то сделать, попасть в приключение, и через несколько минут они совершают ужасную катастрофу против любого, кто случайно оказался перед ними. Этим ребятам не обязательно иметь оружие, они готовы пускаться в драку с голыми руками или пинать слабого ногами. Эти дети не были вовремя перехвачены какой-либо взрослой фигурой: здравомыслящим дедушкой, заботливой бабушкой, пастором или добровольцем... В определенный момент они становятся бомбой замедленного действия.Насилие снижается, если создается система, объединяющая местные образовательные сообщества. Но очень важно – в течение длительного времени, с постоянным действием.Кроме школы нужны молодежные центры, в которых подростки будут трудиться, жить «приключениями» и проблемами своего города, быть полезными ему.Нужен регулярный спорт, социальные проекты, поддержка молодежного предпринимательства. В группу риска входят подростки от 10 до 25 лет. А все перечисленные стратегические действия, о которых было известно и раньше, нужно не прекращать хотя бы ближайшие 10 лет. Только тогда будет результат.Нужна более гибкая, более близкая школа, настоящая профессиональная подготовка. Нужны сильные союзы между учителями и уличными преподавателями, способными иметь близость к территориям, которые находятся на пределе пределов и действующими как антенны, понимающие, что из себя представляют дети, которые стремятся выйти за пределы, и способные перехватить их, предлагая альтернативные направления деятельности, где они могут изучить и испытать себя. Очевидно, что это предложение не может длиться один семестр, оно должно длиться 5-10 лет.Если государственная политика поддержит инвестиции в образовательное сообщество, в территориальное образование – в среднесрочной перспективе можно будет рассчитывать на спасение детей. Помимо всего этого, должно быть не столько изменение закона, сколько уверенность в санкциях, даже не уголовных: образовательная программа должна быть реализована, ее исполнение должно строго соблюдаться и контролироваться. И если подросток нуждается в особой помощи из-за социальных проблем, к этому нужно прислушиваться.Великое умение – учиться на ошибках других. Когда пытаешься разобраться в истоках агрессии среди итальянских подростков, сразу начинаешь вспоминать о последних событиях в России, в школах, где подростки брали в руки оружие, чтобы что-то сообщить миру.Анализ феномена от Марко Росси Дориа вполне реалистичен. И если соединить воедино все его выводы, выходит только одно суждение: дети, которых перестают любить родители, берут в руки ножи, чтобы вернуть себе любовь и уважение.Дети должны оставаться детьми – во всей прелести их стремления к развитию и постижению мира. Когда на пути этого стремления встают выверенные психологами по всем канонам развития зависимостей компьютерные игры и социальные сети, дети, не получившие в качестве альтернативы любовь родителей, уходят в созданный злыми гениями виртуальный мир, полностью принимая его правила.Почему мы отдали своих детей на воспитание интернету и масс-медиа? Потому что мы боимся ошибаться и потому что дать планшет с мультиком «Маша и медведь» в руки трехлетнему ребенку проще, чем увлечь его игрой или живым общением.