22:44 01 февраля

Европа без прикрас: детские банды Италии



Волна детской агрессии, захлестнувшая все страны мира, поднимает на своем гребне глобальный вопрос человечеству: «Почему мы отдали своих детей на воспитание интернету и масс-медиа?»

И снова Неаполь, прекрасный и ужасный. Снова мафия. Снова неоправданная жестокость. На этот раз на сцену организованной преступности выходят юные участники бандформирований каморры. И снова языкастые журналисты тут как тут. Феномен получил название «банды детей» (baby gangs). Кажется, что итальянское общество больше внимание уделяет отточенности определений, чем вмешательству в процесс неминуемого расчеловечивания подростков.


Великий сын Италии Сандро Боттичелли, написавший «Рождение Венеры» и иллюстрации к «Аду» Данте Алигьери, мечтал в свои 13 лет стать искусным ювелиром, а чуть позже – выдающимся художником. Невероятный Микеланджело Буонаротти, автор «Сотворения Адама» и «Римской пьеты» («Оплакивание Христа»), в 14 лет усердно учился в художественном училище, где его заметил великий Лоренцо Медичи, правитель Флоренции.


«Оплакивание Христа» Микеланджело Буонаротти 1499г.


Нынешним подросткам Италии, а особенно города Неаполя, мечтать о высоком не приходится. Все потребности и мечты скомканы до банального: избить слабого, украсть деньги, вкусно поесть и подцепить красивых девчонок. Зато все стало просто и понятно, хоть и примитивно, словно в статье о базовых, низменных потребностях человека: потребностях к доминированию, к наживе, к сексу.

Недавно в Неаполе прошел марш, целью которого было показать позицию общества, осуждающего агрессию малолетних. К слову сказать, итальянцы любят марши и демонстрации, по любому поводу. Это отличный повод встретиться с друзьями, с которыми давно не виделись. Пусть не решит марш всех проблем, как спела бы «сборная каморры по КВН», но станет радостнее всем, веселей станет всем.

Поводов же для таких шествий в Неаполе хватает. За последние два месяца детьми было совершено более 20 ограблений магазинов, более 5 нападений на сверстников, более 30 актов нарушения общественного порядка.

«Великий марш солидарности» собрал всех, кого возмутило убийство 17-летнего подростка Артуро, заколотого членами банд в горло у станции метро, и множество беспричинно избитых детей по всему городу. На подобных массовых акциях люди, держа в руках плакаты «Остановите насилие», не теряют благостного расположения духа и вполне улыбчивы, что может удивить невольного свидетеля.


Манифестация против подростковой агрессии в Скампии, Неаполь.


Мы уже писали в предыдущих статьях, что подростки из каморры не боятся даже военных с автоматами, когда те мешают проезду их скутеров. В конце 2017 года дело начало обостряться, и юные каморристы начали прощупывать зону дозволенного, совершая дерзкие и странные преступления.

Похитители традиций.

На новогодние праздники в торговой галерее «Galleria Umberto I», любимом туристами символе красоты, искусства и досуга, устанавливается красивая ель, к которой приходят жители и гости города, чтобы повесить на ветку записочки со своими тайными желаниями. Прекрасная традиция, которая была варварски нарушена буквально через несколько дней после установки ели. Несколько подростков ночью спилили ель бензопилой и оттащили дерево в соседний квартал, где просто бросили. И за декабрь 2017 года подобное произошло дважды! Таким образом, одна из «детских банд» заявила о себе, устрашая конкурентов уровнем своего серьезного настроя. Планка абсурдного асоциального поведения была задрана. Соцсоревнование по варварству выиграно.


Остатки традиции в центре Неаполя


К слову сказать, эту прекрасную площадку внутри галереи подростки облюбовали для своих ночных мероприятий – после 22:00 ее используют в качестве поля для ночного футбола или как трек для гонок на мотороллерах, или как место показательного унижения бомжей. У читателя может возникнуть вопрос «Куда же смотрит полиция?» (и могут нахмуриться морщины над переносицей). Для итальянской действительности это вопрос открытый – видимо, у полиции есть дела поважнее. Хотя один из муниципальных чиновников заявил, что закрытие галереи на ночь было бы оскорблением для города. Такие странные с точки зрения порядка в городе заявления и сплетаются в особую итальянскую действительность, которую сложно понять иностранцу. По-нашему было бы проще всех нарушителей арестовать, галерею на ночь закрывать. А может все не так просто…

Губернатор региона Кампания Винченцо Де Лука выступил за ужесточение наказания подростков и заявил о снижении порога наказания до 16 лет. Есть норма, которая называется репрессией, которая становится незаменимой, когда человек хочет гарантировать спокойствие сообщества, поэтому, – заключил Де Лука, – мы также должны пойти на этот уровень. Но пока не пошли, пока только думают.

Феномен детских банд. Эволюция каморры

Европа без прикрас: детские банды Италии

Новость о подростке-преступнике на итальянском сайте


По мнению «эксперта по мафии каморра» Роберто Савьяно, детские банды – не стихийное явление. Это эволюция мафии – власть от старших, так называемых «донов», передается детям, которые подходят к пубертатному периоду своей жизни, 14-16 лет. Каморра молодеет за счет наделения полномочиями юных ее членов. Старшие же, подобно аристократии, уходят в тень, управляя процессом из своих дворцов. Так безопаснее и более стильно, словно в кино.

Мы можем наблюдать эволюционные процессы, когда мафия стремится быть похожей на героев фильмов про мафию, режиссеры которых опережают друг друга по уровню «приближенности к реальности», рисуя каморристов более агрессивнее и злее, что фактически делает реальных каморристов еще злее и еще агрессивнее. Замкнутый круг великого из искусств! Это очень тревожный звонок для тех, кто уверенно твердит, что масс-медиа не манипулирует сознанием людей…

Это лечится?

На днях в Неаполь приехал Марко Росси Дориа, педагог, на протяжении 35 лет работающий со сложными подростками, эксперт министерства образования. Его задача состоит в том, чтобы проанализировать истоки детской агрессии и предложить пути решения проблемы.


Марко Росси Дориа


Вот так Марко Росси описал проблему и предложил пути выхода из складывающегося безумия. Читателю предлагается читать мысли итальянского эксперта по воспитанию, а представлять школы Перми и Улан-Удэ.

Мнение эксперта

Картина сложная и обязательно должна быть замечена. В Неаполе есть проблема наличия государства. Это большой город с высокими темпами социальной изоляции и сильным влиянием организованной преступности. Мы не знаем точно, что это такое, но это явление совпадает с моделью каморры, что упрощает поиски решения.

С описательной точки зрения это группы маленьких детей, чьи семьи не только бедны, они «разбиты», неполны, в них один родитель и тот либо не работает, либо находится на низшей ступени иерархии организованной преступности. Они живут на краю уже маргинальных районов и общин и даже внутри этих сообществ считаются маргинальными.

У родителей этих детей нет понимания того, как воспитывать ребенка.

Дети не ходят в школу, они сидят без каких-либо действий, ездят по округе на скутерах, и в какой-то момент им приходит в голову что-то сделать, попасть в приключение, и через несколько минут они совершают ужасную катастрофу против любого, кто случайно оказался перед ними. Этим ребятам не обязательно иметь оружие, они готовы пускаться в драку с голыми руками или пинать слабого ногами. Эти дети не были вовремя перехвачены какой-либо взрослой фигурой: здравомыслящим дедушкой, заботливой бабушкой, пастором или добровольцем... В определенный момент они становятся бомбой замедленного действия.

Насилие снижается, если создается система, объединяющая местные образовательные сообщества. Но очень важно – в течение длительного времени, с постоянным действием.

Кроме школы нужны молодежные центры, в которых подростки будут трудиться, жить «приключениями» и проблемами своего города, быть полезными ему.

Нужен регулярный спорт, социальные проекты, поддержка молодежного предпринимательства. В группу риска входят подростки от 10 до 25 лет. А все перечисленные стратегические действия, о которых было известно и раньше, нужно не прекращать хотя бы ближайшие 10 лет. Только тогда будет результат.

Нужна более гибкая, более близкая школа, настоящая профессиональная подготовка. Нужны сильные союзы между учителями и уличными преподавателями, способными иметь близость к территориям, которые находятся на пределе пределов и действующими как антенны, понимающие, что из себя представляют дети, которые стремятся выйти за пределы, и способные перехватить их, предлагая альтернативные направления деятельности, где они могут изучить и испытать себя. Очевидно, что это предложение не может длиться один семестр, оно должно длиться 5-10 лет.

Если государственная политика поддержит инвестиции в образовательное сообщество, в территориальное образование – в среднесрочной перспективе можно будет рассчитывать на спасение детей. Помимо всего этого, должно быть не столько изменение закона, сколько уверенность в санкциях, даже не уголовных: образовательная программа должна быть реализована, ее исполнение должно строго соблюдаться и контролироваться. И если подросток нуждается в особой помощи из-за социальных проблем, к этому нужно прислушиваться.

Выводы



Великое умение – учиться на ошибках других. Когда пытаешься разобраться в истоках агрессии среди итальянских подростков, сразу начинаешь вспоминать о последних событиях в России, в школах, где подростки брали в руки оружие, чтобы что-то сообщить миру.

Анализ феномена от Марко Росси Дориа вполне реалистичен. И если соединить воедино все его выводы, выходит только одно суждение: дети, которых перестают любить родители, берут в руки ножи, чтобы вернуть себе любовь и уважение.

Дети должны оставаться детьми – во всей прелести их стремления к развитию и постижению мира. Когда на пути этого стремления встают выверенные психологами по всем канонам развития зависимостей компьютерные игры и социальные сети, дети, не получившие в качестве альтернативы любовь родителей, уходят в созданный злыми гениями виртуальный мир, полностью принимая его правила.

Почему мы отдали своих детей на воспитание интернету и масс-медиа? Потому что мы боимся ошибаться и потому что дать планшет с мультиком «Маша и медведь» в руки трехлетнему ребенку проще, чем увлечь его игрой или живым общением.

Что мы можем сделать, чтобы спасти наших детей? Все просто – учиться их любить!
Автор: Мокей Русинов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10

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  1. Самогонщик Сегодня, 15:33
    американизация и глобализация во всей красе-уничтожение души в человеке.дети просто зеркальное отражение происходящих процессов в обществе.
    Самогонщик
  2. Strashila Сегодня, 15:42
    Ювенальная система в действии... незЯ их трогать... вот подрастут и тогда, тогда уже поздно... когда им займутся власти он столько на творит."В Неаполе есть проблема наличия государства. "... так это можно отнести не только к Италии, в России точно такие же проблемы.
    Strashila
    1. Нормаль ок Сегодня, 20:18
      Цитата: Strashila
      Ювенальная система в действии

      При чём тут ювенальная система? У нас в 70-80 -х от наркоты померли десятки тысяч подростков. А многие из оставшихся, в 90-х ушли бригады. И никакой ювенальной юстиции тогда не существовало. Прочтите вывод в конце статьи, он очень правильный, - детям нужно внимание родителей!
      Нормаль ок
      1. Авиатор_ Сегодня, 22:36
        Вот про 70-е годы тут не надо. Они никак не соотносятся с наркотой конца 80-х.
        Авиатор_
  3. михаил3 Сегодня, 15:50
    Эти дети не были вовремя перехвачены какой-либо взрослой фигурой: здравомыслящим дедушкой, заботливой бабушкой, пастором или добровольцем

    И что скажут этим детям дедушки-добровольцы? Нынешняя "идея" звучит проще простого. А именно - живи по закону, и может быть, тебе будет хватать на еду и скромные удовольствия. Это все. Может быть будет хватать, может быть не будет... Очень ярко и привлекательно для молодежи, верно?
    Можно вспомнить, как было раньше. Раньше говорили: ты из семьи такой то! Ты обязан поддержать честь нашей семьи! Слово "честь" упрямо и последовательно вытравливали из современного лексикона. В Европе оно не используется совсем (где то читал, как тамошние кукловоды хвастались этим как крупной победой), у нас стремительно забывается.
    О совести промолчу, и слова такого у них там уже нет. Мы начинаем его забывать... Дальше идем. Были понятия, связанные со Родиной. Сейчас это все уничтожается и практически цель достигнута. Какая может быть Родина у детей глобализации? Тоже ушло в отходы.
    Религия? Даже не смешно. Макаронный монстр не возражает... Что осталось? Остался символ веры современного буржуазного мира, к которому мы присоединились, пища от радости. Помните? Нет ни чести, ни предков, ни совести, ни Родины. Есть только ты, и ты обязан наслаждаться, чем и как только можешь. Потому что ты никому ничего не должен, только себе и только приятные эмоции. Все ведь именно так, да?
    Ну и чего вы хотите от этих детей? Они выполняют то, чему их учили с колыбели. Они НАСЛАЖДАЮТСЯ. Как надо. Как им говорят из каждого утюга. У них нет шансов украсть достаточно, чтобы заиметь яхту или палаццо. Ну так они бомжей насилуют! Берут "свое" как могут. Действуют согласно всем последним капиталистическим идеям, идут полностью верным путем, одобренным всеми идеологами. В чем их вина? Почему они вам не нравятся? Разве, украв побольше, вы хотели не того же самого - вседозволенности? Просто вы, люди, взрослые уже, и хотите безопасности от закона, которую вам дадут (обязательно дадут, так устроено) деньги! Ну а они берут вседозволенность сразу, надеясь на удачу.
    Ребята. Капитализм - это не просто высокоэффективное производство. Это ВЕСЬ пакет, и его не поделить. Придется пить все, и осадок тоже...
    михаил3
  4. NF68 Сегодня, 16:42
    Один мой коллега по работе итальянец родом с юга Сицилии. Как нибудь при удобном случае распрошу его про тамошние порядки. Хотя он у себя на родине не был уже 4 года.
    NF68
  5. Теренин Сегодня, 17:42
    Придёт время и этих ребят подберут и используют в своих целях, как в своё время в Китае хунвейби́нов. Из вики:Хунвейби́ны- члены созданных в 1966-1967 годах отрядов студенческой и школьной молодёжи в Китае, одни из наиболее активных участников Культурной революции.
    Хунвейбинские группировки отличались крайним пренебрежением к традиционной культуре, крайней жестокостью по отношению к людям и неуважением к правам личности.Они использовались властями для репрессий и подавления свобод.
    Теренин
  6. бур Сегодня, 17:58
    А.что нам италия у нас в РОССИИ все также. если кто не в курсе погуляйте поздним вечерком по своему городку или поселку. все увидети или почувствуете. как то так ...
    бур
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:53
      да и ходить не надо зайдите на ютуб, и подростки на этом учатся
      Angel_and_Demon
  7. Чек Сегодня, 18:07
    Даже в эпоху интернета есть адекватные дети. Племянница, чётко знает чего хочет в свои 12 лет и строит планы на будущее. Ходит по своему решению в школу за час до начала занятий(школа в 3 минутах от дома), говорит что так ей удобно повторять материал пока никого нет. После школы идёт на хип хоп(Танцы) или в художку (в зависимости от дня недели) Снимает разные видосы, делает разные поделки. Хочет научится ещё играть на фортепьяно, начать ходить в секцию по плаванию т и т д. друзей у неё не много, потому-что её не устраивает то чем они занимаются и как себя ведут(курят, матерятся, ничем не интересуются). Смотря на неё я не понимаю, это воспитание матери(папы рядом нет, в разводе) или бабушки так как мама периодически мотается в командировки. И я конечно переживаю что бы она не попала в плохие руки, скоро пубертатный период, и как её будет колбасить не понятно хоть и хочется верить что всё будет хорошо.
    Чек
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