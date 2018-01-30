22:34 30 января

Курды применили против турецких «Леопардов» новое ужасное оружие

Турецкие вооруженные силы, поддерживаемые отрядами Свободной Сирийской Армии, имея численный перевес над курдскими формированиями, взяли несколько населенных пунктов в сирийском кантоне Африн. Как отмечают турецкие СМИ, армии удалось ликвидировать в общей сложности почти 560 курдских бойцов.

Несмотря на локальные успехи турецкой армии и ССА, на большинстве участков фронта курдам удается сдерживать натиск противника. Согласно прокурдским новостным агентствам, в ходе отражения атаки впервые были задействованы женщины-смертницы. Одна из них совершила самоподрыв, уничтожив турецких танк "Леопард".

В ответ на это президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил курдам "полной зачисткой", а также выразил готовность "дойти до административного центра провинции Идлиб". Учитывая тот факт, что вся эта территория подконтрольна союзнической ССА, подобные действия турок нужно рассматривать как враждебные по отношению к сирийской армии.




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Комментарии 16

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  1. 32363 Сегодня, 12:31
    лучший танк чтобы не говорили good
    32363
    1. Артек Сегодня, 13:39
      ужасное оружие -это ужасные курдские женщины,это хотели сказать?
      Артек
      1. Сергей Хоружик Сегодня, 17:04
        суть в том,что согласно исламской доктрине,убитые женщинами воины не попадают в Вальгаллу(шутка),в рай.
        Сергей Хоружик
        1. Soshnik63 Сегодня, 22:09
          еще укушенные собакой-тоже мимо кассы
          Soshnik63
    2. klm-57 Сегодня, 14:13
      Если сравнивать с "Абрамсом", то согласен.
      klm-57
      1. 11черный Сегодня, 17:09
        Цитата: 32363
        лучший танк чтобы не говорили

        Тоесть лучший, потому что лучший? А если я скажу, что Т-90 или Леклерк лучший танк он от этого станет лучшим?
        11черный
    3. aws4 Сегодня, 21:39
      как всегда от вас другова ожидать нельзя было!!!! все немецкое самое лучшее!!!! немцы самые умные!!!! самай великая нация на планете!!!! если что то сделали не немцы значит немцы или помогали или украли у немцев!!! где то мы это уже слышали в 30 х годах... а если серьезно мне тоже очень нравится Леопард и что бы не говорили один из лучших танков на данный момент...
      aws4
    4. Soshnik63 Сегодня, 22:05
      А, кто тебе не говорит?
      Катайся с кондером до первой русской болванки - там тебе и будет счастье!
      Soshnik63
  2. 32363 Сегодня, 12:33
    курды же помогали россияним Алеппо освобождить, а теперь курдов раскатывают турки при полном молчании России recourse
    32363
    1. NEOZ Сегодня, 12:38
      по началу тоже говорили, что ВСУ раскатает ЛДНР на раз...
      NEOZ
      1. 32363 Сегодня, 12:51
        Цитата: NEOZ
        по началу тоже говорили, что ВСУ раскатает ЛДНР на раз...

        намекашь на то что Россия курдам помогает?
        32363
        1. NEOZ Сегодня, 13:12
          нет! говорю лишь о том, что может быть не все так однозначно как может казаться на первый взгляд..... ну может американцы им помогут.....или еще что нибудь.....
          NEOZ
  3. sabakina Сегодня, 13:39
    Учитывая тот факт, что вся эта территория подконтрольна союзнической ССА, подобные действия турок нужно рассматривать как враждебные по отношению к сирийской армии.
    Не врубаюсь. ССА-это сирийская свободная армия, у Асада САА-сирийская арабская армия, которая противостоит ССА...Как действия турок будут враждебными САА?
    sabakina
  4. sir_obs Сегодня, 21:00
    И где тут про оружие против танков?
    sir_obs
  5. Кент0001 Сегодня, 21:18
    А мы-то, мы-то где в этом расклад?. Мы должны солировать ....или нет?....чет напрягает такой расклад....турки прут на Сирию не по детски.
    Кент0001
  6. Soshnik63 Сегодня, 21:42
    лучший танк спереди - который горит и не гаснет.
    лучший танк с тыла - любая броня с русским экипажем.
    Soshnik63
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