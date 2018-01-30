Курды применили против турецких «Леопардов» новое ужасное оружие

Турецкие вооруженные силы, поддерживаемые отрядами Свободной Сирийской Армии, имея численный перевес над курдскими формированиями, взяли несколько населенных пунктов в сирийском кантоне Африн. Как отмечают турецкие СМИ, армии удалось ликвидировать в общей сложности почти 560 курдских бойцов.



Несмотря на локальные успехи турецкой армии и ССА, на большинстве участков фронта курдам удается сдерживать натиск противника. Согласно прокурдским новостным агентствам, в ходе отражения атаки впервые были задействованы женщины-смертницы. Одна из них совершила самоподрыв, уничтожив турецких танк "Леопард".



В ответ на это президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил курдам "полной зачисткой", а также выразил готовность "дойти до административного центра провинции Идлиб". Учитывая тот факт, что вся эта территория подконтрольна союзнической ССА, подобные действия турок нужно рассматривать как враждебные по отношению к сирийской армии.











