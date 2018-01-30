10:26 30 января

США внесли в "кремлевский список" все руководство российского правительства

В США опубликован так называемый "кремлевский доклад" — список, как считается, приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. Документ обнародуют в соответствии с подписанным полгода назад президентом США Дональдом Трампом законом, предполагающим расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Посол США в Москве Джон Хантсман подчеркивал, что публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц.

США внесли в "кремлевский список" все руководство российского правительства


В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Как заявляют авторы доклада, перечень политических деятелей и олигархов был составлен по объективным критериям, взятым из открытых источников.


Так, в документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.

Также в списке находятся министры Сергей Лавров, Михаил Абызов, Александр Ткачев, Владимир Пучков, Николай Никифоров, Михаил Мень, Владимир Мединский, Сергей Шойгу, Максим Орешкин, Ольга Васильева, Александр Новак, Александр Галушка, Антон Силуанов, Вероника Скворцова, Денис Мантуров, Владимир Колокольцев, Александр Коновалов, Максим Топилин, Сергей Донской, Лев Кузнецов, Павел Колобков, Максим Соколов.

В "кремлевский доклад" также попали все вице-премьеры, кроме Юрия Трутнева.

В документе оказались спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, руководители госкомпаний: генеральный директор РЖД Олег Белозеров, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава Россетей Олег Бударгин, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава Русгидро Николай Шульгинов.

В перечень вошли директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, первый замминистра обороны, глава Генштаба Валерий Герасимов, начальник ГРУ Игорь Коробов, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев.

Также в "кремлевский доклад" попали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Москвы Сергей Собянин, генпрокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев, директор ФСБ Александр Бортников.
В частности, в список внесли все руководство администрации президента, включая пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

В документ также вошли представители президента в органах власти.

Также список включает так называемых олигархов, под которыми Минфин подразумевает предпринимателей, чье состояние, "по данным заслуживающих доверие источников", не менее миллиарда долларов.

Кроме этого туда попали российские компании с доходом свыше двух миллиардов долларов в год и с госучастием не менее 25%.

Кроме того, Минфин подготовил еще и секретную часть "кремлевского доклада": туда могли попасть те, кто занимают должности ниже упомянутых в несекретной части или иметь состояние менее миллиарда долларов.

Член российского Совета Федерации Владимир Джабаров так прокомментировал "Кремлевский список":

Включение в «кремлевский список» Министерства финансов США практически всего руководства Российской Федерации говорит о «фактическом разрыве» отношений между двумя странами. Ответ, конечно, будет. И он будет достойным. Они абсолютно не соразмерны тому, что вменяется в вину России


Такие действия США, как "кремлёвский доклад", ставят под угрозу отношения между странами, заявил зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Это очередной шаг, который, действительно, ведёт к напряжённости отношений… Это очень-очень серьезный шаг. Такие действия США, они будут постепенно подводить именно к таким решениям

- добавил он.

Использованы фотографии: https://bzns.media/
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Комментарии 43

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  1. Кроу Сегодня, 09:58
    Всех включайте в чёрный список! Особенно правительство Медведева. Они нам тоже не друзья совсем.
    Кроу
    1. Чёрный Сегодня, 10:01
      Да чё мелочиться, включили бы уж всё население РФ, согласно данным переписи населения laughing ....ну кроме Навльного, конечно, и и Лошади Ксю... wassat
      Чёрный
      1. rocket757 Сегодня, 10:04
        Не, не там подписчиков Эха с пол ляма. Им право на выезд в одну сторону!
        Воздух чище в столице станет! Нам то поф, но как событие интересно будет посмотреть.
        rocket757
      2. kirgiz58 Сегодня, 10:08
        Цитата: Чёрный
        .ну кроме Навльного, конечно, и и Лошади Ксю...

        А в списочке то нет ни Чубайса, ни Кудрина. Вот и подтверждение, кто друг амер.зотов.
        kirgiz58
        1. dorz Сегодня, 10:19
          Нужно сказать раз и навсегда, что если будет ещё хоть один недружественный шаг, то Россия выйдет из договора о нераспространении ядерного оружия и присоединит известные республики.
          dorz
        2. meandr51 Сегодня, 10:22
          Делают работу за ФСБ. Сами своих сдают.
          meandr51
        3. inkass_98 Сегодня, 10:24
          Цитата: kirgiz58
          А в списочке то нет ни Чубайса, ни Кудрина.

          Доренко уже отреагировал, что Чубайса и Набиуллиной нету в списке: видимо, они и составляли его.
          inkass_98
      3. Лелёк Сегодня, 10:13
        Цитата: Чёрный
        Да чё мелочиться, включили бы уж всё население РФ

        hi , Вячеслав.
        Действия америкосов в отношении России хорошо расшифровал Майкл Овергрин:
        Ответка конечно же будет, но фортели "исключительных по мере приближения дня выборов будут нарастать. Относиться к ним надо индифферентно (что поделаешь с больными). fool
        Лелёк
        1. andre Сегодня, 10:17
          Ну в принципе все это и так понятно, у нас кажется любого чинушу в этот список внеси и не ошибешься!!!
          andre
        2. meandr51 Сегодня, 10:25
          Это мне напоминает воспоминания ветеранов ВОВ. В 41-42 гг. немцы вели огонь постоянно, расходуя миллионы патронов и снарядов. Наши не отвечали - нечем было. Но чувствовалось, что фашистов это бесило. Немая угроза была еще страшней. Они знали, что, стоит им полезть, как патроны и снаряды для них найдутся...
          meandr51
      4. seti Сегодня, 10:19
        Да любой русский уже давно в черном списке.. Только за то что он русский. Вы этого не знали ? А мы все "партнеры".. Послать их на три буквы и палки им в колеса где только можно. И включить промышленный шпионаж на всю катушку.
        seti
    2. Dimontius Сегодня, 10:09
      Да действительно, давайте уже всех под санкции и закончим этот цирк. Они думают, что каждый раз оказывают давление на нас, затягивание анонсирование и введение. Типа вот "ща введем", "вот вот ща точно введем", ну вот,еще чуть-чуть и дождетесь.... Потом "фууххх ввели", а русским пофиг laughing И да вряд ли все из этого списка попадут, потому как потом размещать под санкции не кого будет, а попугать сейчас очень хочется.
      Dimontius
      1. Гигант мысли Сегодня, 10:13
        Все эти списки и санкции от слабости гегемона, потому что ничего сделать с Россией напрямую не может, кишка тонка, вот и выдумывают всякие пакости. А ,если кто-то из наших чиновников потеряет наворованные у народа деньги, мы на это не обидимся, не правда ли?
        Гигант мысли
        1. Orionvit Сегодня, 10:23
          Цитата: Гигант мысли
          А ,если кто-то из наших чиновников потеряет наворованные у народа деньги, мы на это не обидимся, не правда ли?

          Так то оно так, но денежки то народные. А народу как то пофиг, кто их украл. В любом случае, утешает, но слабо, тот факт, что хозяева кинули своих подопечных, которые на них молились.
          Orionvit
    3. Skay Сегодня, 10:10
      Особенно правительство Медведева. Они нам тоже не друзья совсем.

      request Уже, получается, что друзья... recourse
      Skay
    4. влад66 Сегодня, 10:23
      Господи, а ведь Задорнов был прав, тупее их нет однако. yes ждем ответ, надеюсь это будут не озабоченности. yes
      влад66
  2. Topotun Сегодня, 09:58
    Наконец-то, может тогда наше руководство будет в серьез заниматься своей страной. А не заглядывать - не ущемляем ли мы интересы своих "партнеров"
    Topotun
    1. rocket757 Сегодня, 10:05
      Серьёзно? Шоб наш покемончик, со своими бредовыми цифровыми идеями, будет всерьёз заниматься страной????
      rocket757
      1. Topotun Сегодня, 10:08
        Ну так айфончиков больше не будет.... Может и начнет. Или те кто решает скажут ему- прощай друг.... И поставят того кто будет заниматься страной...
        Topotun
  3. Dave36 Сегодня, 10:03
    Ну что же, разговоры закончились, флажки расставили..красавцы...Теперь все будут отдыхать в Сочи - для себя строили))
    Dave36
    1. Лелёк Сегодня, 10:23
      Цитата: Dave36
      разговоры закончились, флажки расставили..красавцы.

      hi
      Да, флажки расставили, но верёвка рвётся во всё бОльших местах. Зачиньщиками этих "разрывов" всё чаще становятся "европы", с которыми у нас объёмы торговли, инвестиций и контактов в разы больше, чем с "исключительными". Спокойствие, только спокойствие, пройдут выборы и всё устаканится.
      Лелёк
  4. Житель Урала Сегодня, 10:03
    Ну если все руководство во враждебном списке- тогда пора уж и дип отношения разрывать, ибо это почти объявление войны.
    Житель Урала
    1. Dave36 Сегодня, 10:05
      Это объявление войны...без почти..
      Dave36
    2. Burbon Сегодня, 10:15
      Ответ, конечно, будет. И он будет достойным. Они абсолютно не соразмерны тому, что вменяется в вину России.....опять будут оправдываться и называть госдеп -партнерами...страну и ее политическое руководство уже нагнули по всем фронтам....а им хоть кол на голове чеши...может пора сказать гражданам, что США наш военно-политический враг....и на этом фоне надо в Сирии помочь уничтожить всех террористов в том числе и умеренных и их инструкторов.....может уже пора признать ЛДНР? и ввести войска в зону соприкосновения?.....чего дальше ждать то?...может на средства Абрамовича надо помочь никарагуанцам в их стремлении к процветанию??
      Burbon
    3. Dashout Сегодня, 10:23
      Отозвать посла!
      Dashout
  5. Kars Сегодня, 10:05
    Храните деньги в сберегательной кассе))
    Kars
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 10:08
    Интересно, каким будет наш "ответ"...? request
    a.s.zzz888
    1. Strashila Сегодня, 10:16
      Дополнительным вложением в гос облигации США... как всегда.
      Strashila
      1. KBR109 Сегодня, 10:23
        Глубочайшая озабоченность от Захаровой )))
        KBR109
    2. bulvas Сегодня, 10:19
      Цитата: a.s.zzz888
      Интересно, каким будет наш "ответ"...? request


      Какой еще ответ?

      Это как спорить с женщиной - себя не уважать
      bulvas
  7. Strashila Сегодня, 10:09
    США капитулировало... назвав всех в России бяками... бяки и все... это даже не бизнес, это наивысший уровень маразма, расписались в своей недееспособности и импотенции. Что следующий шаг... избиение граждан России на территории США... предъявите документы... россиянин... получи... за что ...??? просто так, потому что Русский. Поведение даже на ясельную группу не тянет.
    Strashila
    1. Dave36 Сегодня, 10:13
      Так и так давно - мешок на голову и в США на самый справедливый суд))
      Dave36
      1. Strashila Сегодня, 10:14
        Там хоть что шили... бред, но все же, дело идет к тому что бить начнут сразу на таможне... чтоб не расслаблялись.
        Strashila
  8. askort154 Сегодня, 10:09
    Сергей Лавров - дважды ! Чья невнимательность, составителей списка , или автора статьи ?
    askort154
  9. Лесс Сегодня, 10:16
    А Чубайса опять не заметили? Что-то с ним не так...)
    Лесс
    1. Orionvit Сегодня, 10:25
      Цитата: Лесс
      А Чубайса опять не заметили? Что-то с ним не так

      Что не так, смотрящий он.
      Orionvit
  10. MIG00001 Сегодня, 10:16
    Еще бы Евросоюз сделал также протеев Российский олигархов и миллиардеров было бы еще лучше чтоб они оставляли деньги здесь и детей
    MIG00001
  11. трактористъ Сегодня, 10:21
    Проведите своё расследование, опубликуйте свой доклад, составьте свой список. В чем проблемы?
    Собака не кусает кормящую её руку?
    трактористъ
  12. wargie Сегодня, 10:24
    Нужно срочно покаяться! Признать вину и просить прощения!!!
    wargie
  13. Сергей Кожокарь Сегодня, 10:25
    Но не смотря на санкции , Патрушев говорит, - ракетные двигатели РД-180 как поставляли так и будем поставлять, второй танкер с сжиженным газом загружают и вот вот отправят в США. Всё как в 41, Киев бомбят, а в Бресте железнодорожники "проталкивают" эшелон с зерном через границу.
    Сергей Кожокарь
  14. Zaurbek Сегодня, 10:25
    Давно пора верхушку включить в черный список...не фига деньги и недвижимость держать в офшорах и детей туда отправлять жить . Все возвращайте на Родину...!
    Zaurbek
  15. Lycan Сегодня, 10:26
    Тут всё хитро, господа.
    Это значит, что штатовцы оформляют новые "рычаг шантажа". Почему именно шантажа?
    Посол США в Москве Джон Хантсман подчеркивал, что публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц.

    Согласно этому заявлению - вся медведевская команда может вполне "пройти через сито", а те "кто надо" - соответственно, не пройдут.
    Lycan
  16. Proton Сегодня, 10:26
    А Чубайса,с Кудриным в списке нет,вот палево то laughing сгорели на работе Толик с Лехой
    Proton
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