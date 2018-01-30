США внесли в "кремлевский список" все руководство российского правительства

Включение в «кремлевский список» Министерства финансов США практически всего руководства Российской Федерации говорит о «фактическом разрыве» отношений между двумя странами. Ответ, конечно, будет. И он будет достойным. Они абсолютно не соразмерны тому, что вменяется в вину России

Это очередной шаг, который, действительно, ведёт к напряжённости отношений… Это очень-очень серьезный шаг. Такие действия США, они будут постепенно подводить именно к таким решениям

В США опубликован так называемый "кремлевский доклад" — список, как считается, приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. Документ обнародуют в соответствии с подписанным полгода назад президентом США Дональдом Трампом законом, предполагающим расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Посол США в Москве Джон Хантсман подчеркивал, что публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц.В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Как заявляют авторы доклада, перечень политических деятелей и олигархов был составлен по объективным критериям, взятым из открытых источников.Так, в документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.Также в списке находятся министры Сергей Лавров, Михаил Абызов, Александр Ткачев, Владимир Пучков, Николай Никифоров, Михаил Мень, Владимир Мединский, Сергей Шойгу, Максим Орешкин, Ольга Васильева, Александр Новак, Александр Галушка, Антон Силуанов, Вероника Скворцова, Денис Мантуров, Владимир Колокольцев, Александр Коновалов, Максим Топилин, Сергей Донской, Лев Кузнецов, Павел Колобков, Максим Соколов.В "кремлевский доклад" также попали все вице-премьеры, кроме Юрия Трутнева.В документе оказались спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, руководители госкомпаний: генеральный директор РЖД Олег Белозеров, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава Россетей Олег Бударгин, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава Русгидро Николай Шульгинов.В перечень вошли директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, первый замминистра обороны, глава Генштаба Валерий Герасимов, начальник ГРУ Игорь Коробов, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев.Также в "кремлевский доклад" попали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Москвы Сергей Собянин, генпрокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев, директор ФСБ Александр Бортников.В частности, в список внесли все руководство администрации президента, включая пресс-секретаря Дмитрия Пескова.В документ также вошли представители президента в органах власти.Также список включает так называемых олигархов, под которыми Минфин подразумевает предпринимателей, чье состояние, "по данным заслуживающих доверие источников", не менее миллиарда долларов.Кроме этого туда попали российские компании с доходом свыше двух миллиардов долларов в год и с госучастием не менее 25%.Кроме того, Минфин подготовил еще и секретную часть "кремлевского доклада": туда могли попасть те, кто занимают должности ниже упомянутых в несекретной части или иметь состояние менее миллиарда долларов.Член российского Совета Федерации Владимир Джабаров так прокомментировал "Кремлевский список":Такие действия США, как "кремлёвский доклад", ставят под угрозу отношения между странами, заявил зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия").- добавил он.