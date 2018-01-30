Дальнобойный «Пион» получит цифровое целеуказание
Минобороны РФ приняло решение о комплексной модернизации самоходных артсистем 2С7 «Пион», разработанных в 1970-е годы, сообщают Известия.
«Началась масштабная модернизация артиллерийских установок "Пион" калибра 203 мм. Ключевым элементом обновления самоходок, способных поражать объекты противника на дальности до 50 км, станет более совершенная система боевого управления огнем. В состав дивизионов сверхмощных артсистем в перспективе войдут беспилотные разведывательные аппараты. Они помогут наводить орудия на цель», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.
В работах по модернизации «Пионов» задействовано входящее в состав корпорации «УралВагонЗавод» волгоградское предприятие «Баррикады».
Вес артсистемы – более 45 т, пушка 2А44 имеет массу 14,6 т и длину 11 м. Установка способна за две минуты выпускать до пяти снарядов, каждый из которых весит около 110 кг.
По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, цифровизация систем управления артиллерийскими орудиями большой мощности – важный элемент перевооружения армии.
Такая модернизация позволяет включить артдивизионы в единые разведывательно-огневые контуры боевого управления наших войск. Как показали боевые действия в Сирии, это позволяет сократить время подготовки и боевого применения ударных систем. Интервал от выявления цели и постановки задачи на ее уничтожение до залпа сокращается в 3-5 раз, сказал эксперт.
отметил, что для эффективного использования 203-миллиметровых орудий на максимальной дальности необходимы также новые типы снарядов.
Такие разработки ведутся. Создаются высокоточные снаряды, использующие различные технологии повышения точности стрельбы, например радиобаллистические, корректируемые в том числе с использованием средств спутниковой навигации. В результате самые мощные пушки становятся высокоточным скальпелем, который на дальностях в несколько десятков километров сможет точечно поражать 1-2 снарядами важные объекты противника, рассказал Мураховский.
«Началась масштабная модернизация артиллерийских установок "Пион" калибра 203 мм. Ключевым элементом обновления самоходок, способных поражать объекты противника на дальности до 50 км, станет более совершенная система боевого управления огнем. В состав дивизионов сверхмощных артсистем в перспективе войдут беспилотные разведывательные аппараты. Они помогут наводить орудия на цель», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.
В работах по модернизации «Пионов» задействовано входящее в состав корпорации «УралВагонЗавод» волгоградское предприятие «Баррикады».
Вес артсистемы – более 45 т, пушка 2А44 имеет массу 14,6 т и длину 11 м. Установка способна за две минуты выпускать до пяти снарядов, каждый из которых весит около 110 кг.
По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, цифровизация систем управления артиллерийскими орудиями большой мощности – важный элемент перевооружения армии.
Такая модернизация позволяет включить артдивизионы в единые разведывательно-огневые контуры боевого управления наших войск. Как показали боевые действия в Сирии, это позволяет сократить время подготовки и боевого применения ударных систем. Интервал от выявления цели и постановки задачи на ее уничтожение до залпа сокращается в 3-5 раз, сказал эксперт.
отметил, что для эффективного использования 203-миллиметровых орудий на максимальной дальности необходимы также новые типы снарядов.
Такие разработки ведутся. Создаются высокоточные снаряды, использующие различные технологии повышения точности стрельбы, например радиобаллистические, корректируемые в том числе с использованием средств спутниковой навигации. В результате самые мощные пушки становятся высокоточным скальпелем, который на дальностях в несколько десятков километров сможет точечно поражать 1-2 снарядами важные объекты противника, рассказал Мураховский.
Использованы фотографии: http://militaryphotos.net
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