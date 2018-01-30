Точный «Фехтовальщик» российской авиации

"Фехтовальщик", как прозвали Су-24 на Западе, создавался во времена "холодной войны". Помимо своих прямых задач в качестве фронтового бомбардировщика, самолет должен был уметь на сверхмалой высоте преодолеть системы ПВО противника и в заданном районе сбросить одну тактическую ядерную бомбу. "Рой" из Су-24, несущих ядерное оружие, переломил бы ход любой войны.



Су-24 - "рабочая лошадка" Воздушно-космических сил РФ. Это самый массовый ударный самолет в России. Свою эффективность он доказывал во многих конфликтах, включая сирийский. Способный сбросить до 7,5 тонн бомб разного калибра, он нагонял ужас на террористов в Сирии. Именно на Су-24 пришлась почти половина всех боевых вылетов с авиабазы Хмеймим.



Несмотря на то, что серийное производство бомбардировщика было завершено еще 25 лет назад, военно-промышленный комплекс активно модернизирует уже стоящие на вооружении самолеты.











