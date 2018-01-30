22:31 30 января

Путин присвоил почетные звания трем воинским частям

Президент Владимир Путин присвоил почетные наименования 23-му истребительному авиационному полку, 810-й отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты и 277-му бомбардировочному авиационному полку.

Путин присвоил почетные звания трем воинским частям


Как говорится в указах президента, опубликованных на официальном портале правовой информации, теперь эти подразделения носят следующие названия: 23-й истребительный авиационный Таллинский полк, 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты и 277-й бомбардировочный авиационный Млавский полк.


Авиаполки удостоены почестей "в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, сохранения славных воинских исторических традиций, а также учитывая заслуги личного состава". Бригада морепехов - "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, и учитывая ее заслуги в мирное время".

Отмечается, что три указа вступают в силу с момента подписания — с 29 января 2018 года

Использованы фотографии: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ
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Комментарии 23

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  1. rotmistr60 Сегодня, 11:28
    "Почетные наименования" не говоря уже о присвоении части звания "Гвардейская" всегда влияет на на отношение солдата к службе. Помню в 1976 молодым лейтенантом был направлен для прохождения дальнейшей службы в Гвардейскую часть. Гвардейский значок получил только через полгода службы зарекомендовав себя. Но до сих пор осталось - гвардеец, значит лучший.
    rotmistr60
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:35
      Считаю что гвардейские значки нужно вернуть в систему награждения и давать не просто за службу в гвардейских частях, а например за выполнение нормативов по огневой физической и боевой подготовке установленных для каждой должности в этой части, причем эти нормативы тоже должны быть гвардейскими, а не как для обычной части... Тогда и ценность значка этого вырастет и уважение к нему и само отношение солдат и офицеров к службе...
      Ratmir_Ryazan
      1. РУСС Сегодня, 11:42
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Считаю что гвардейские значки нужно вернуть в систему награждения

        О каких значках вы говорите? О нагрудном значке "Гвардия" ?
        РУСС
      2. rotmistr60 Сегодня, 11:43
        а например за выполнение нормативов по огневой физической и боевой подготовке установленных для каждой должности в этой части,
        Так они и в Советском Союзе так не давались. Почему я и написал
        Гвардейский значок получил только через полгода службы зарекомендовав себя
        Не буду же я расписывать все нормативы.
        rotmistr60
        1. влад66 Сегодня, 21:09
          Цитата: rotmistr60
          Так они и в Советском Союзе так не давались.

          Так и сейчас должно быть.Гвардию заслужить надо. yes
          влад66
    2. Офицер запаса Сегодня, 11:40
      Правильно, Геннадий. Причем это особое отношение было и есть. И будет. Воспитанник моей жены (она - спортивный тренер) сейчас служит в Вооруженных Силах. Иногда присылает фото и СМС-ки. И всегда с гордостью подписывается - гвардии рядовой.
      Офицер запаса
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:45
        Вы правы. А я тоже всегда в свое время с гордостью слышал тов. Гвардии лейтенант... капитан...
        rotmistr60
        1. Uruska Сегодня, 19:46
          Не значек, а Знак Гвардейский, диванным шелкоперам на вручается.
          Uruska
  2. Немезида Сегодня, 11:28
    Лучше бы оружие новое для оснащения частей прислал и квартирами вояк обеспечил,а не занимался словоблудием...
    Немезида
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:37
      Оружие и квартир и так воякам шлют... Лучше бы вы сами словоблудием не занимались...
      Ratmir_Ryazan
      1. Немезида Сегодня, 11:44
        Лучше бы ваша партия покаялась и ушла в отставку. Нового оружия у России сегодня кот наплакал. За 20 лет флот России получил 5 корветов,3 фрегата,4 АПЛ,6 ДПЛ и ВСЕ...Этого для одного Северного флота и то мало....
        Немезида
    2. 97110 Сегодня, 11:41
      Цитата: Немезида
      а не занимался словоблудием...

      Которым Вы тут занимаетесь. Если судьба уберегла от управления личным составом в пиковом положении, так благодарите её, а не светите на весь ВО свой уровень знания (точнее незнания) жизни.
      97110
      1. Немезида Сегодня, 12:09
        Ваша партия 20 лет у власти,тем более что алкашцентр и памятник Адольфику Ельцину открыты тоже ею. Пора бы отвечать за свои поступки,а не переводить стрелки на Горбачева вечно. Он,конечно виноват,но вины вашего Ельцина и вашей партии это не отменяет.
        Немезида
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:25
          Ваша партия 20 лет у власти
          Вы с какого сеновала слезли, наверное с либерального, у которого и сена не хватает поэтому у вас хандроз ? Кто сейчас на партию смотрит, если только не "дисциплинированные" не в меру чиновники.
          Пора бы отвечать за свои поступки,
          Действительно пора ответить за 90-е кое кому кто еще жив. А кое кому подтереть сопли и заняться учебой, а не "революционной деятельностью".
          rotmistr60
          1. Немезида Сегодня, 12:30
            Вот и спросите у Путина 1) Почему Собчак еще не в тюрьме по статье 280 УК РФ?! 2) Почему Чубайс загнавший в гробы своими антинародными реформами десятки миллионов граждан России,у Путина,якобы ,честный человек?! 3) Почему в России ставят памятники Адольфику Ельцину ?! 4) Почему басмачам взрывающим метро в России раздают гражданство РФ ?! 5) Почему,чтобы получить в России зарплату нужно бегать по судам?! 6) Почему больничный лист закрывают не потому,что человека вылечили,а потому что кончилось время выделенное на его лечение?! ...И таких ПОЧЕМУ?! до и больше...
            Немезида
  3. Deniska999 Сегодня, 11:31
    Наверно за заслуги в Сирии.
    Deniska999
    1. Рязанец87 Сегодня, 11:49
      Бордов, Тимошенков, Позынич.. 810-я как раз.
      Рязанец87
    2. БЛОНДИН Сегодня, 12:20
      277-й Млавский БАП (Су-24)
      БЛОНДИН
      1. AlexVas44 Сегодня, 12:43
        Цитата: БЛОНДИН
        277-й Млавский БАП (Су-24)

        Вернули то, что практически замылили в период формирования нового облика под руководством приснопамятного министра.
        AlexVas44
  4. AlexVas44 Сегодня, 12:21
    Для тех, кому неохота рыться в справочниках.
    23 ИАП сформирован в августе 2000 года путём слияния 404-го «Таллиннского» ордена Кутузова III степени ИАП и 60-го ИАП в 11-й армии ВВС и ПВО РФ (аэр. Орловка Амурской области).До этого времени 23 ИАП с 1942г не существовал. И вот теперь, как наследнику, полку вернули почетное наименование. Про орден Кутузова неизвестно.
    AlexVas44
    1. VIT101 Сегодня, 13:21
      Цитата: AlexVas44
      Для тех, кому неохота рыться в справочниках.
      23 ИАП сформирован в августе 2000 года путём слияния 404-го «Таллиннского» ордена Кутузова III степени ИАП и 60-го ИАП в 11-й армии ВВС и ПВО РФ (аэр. Орловка Амурской области).До этого времени 23 ИАП с 1942г не существовал. И вот теперь, как наследнику, полку вернули почетное наименование. Про орден Кутузова неизвестно.

      Неверно. 23 ИАП существовал. Был сформирован после войны и даже имел почетное наименование "50-лет СССР". Дислоцировался в городе воинской славы Ржеве. Был расформирован в 1980 году.
      VIT101
      1. AlexVas44 Сегодня, 13:44
        Цитата: VIT101
        Неверно. 23 ИАП существовал.

        Точно, был. Приношу извинения за неточность. Вики "подшутил", да и я поторопился. Был такой полк в ПВО.Даже медаль юбилейная существует.
        AlexVas44
  5. СомневаюсьЯ Сегодня, 15:16
    Таллинский и Млавский, это особенно жестоко...
    СомневаюсьЯ
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