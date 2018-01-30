Путин присвоил почетные звания трем воинским частям

Президент Владимир Путин присвоил почетные наименования 23-му истребительному авиационному полку, 810-й отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты и 277-му бомбардировочному авиационному полку.Как говорится в указах президента, опубликованных на официальном портале правовой информации, теперь эти подразделения носят следующие названия: 23-й истребительный авиационный Таллинский полк, 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты и 277-й бомбардировочный авиационный Млавский полк.Авиаполки удостоены почестей "в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, сохранения славных воинских исторических традиций, а также учитывая заслуги личного состава". Бригада морепехов - "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, и учитывая ее заслуги в мирное время".Отмечается, что три указа вступают в силу с момента подписания — с 29 января 2018 года