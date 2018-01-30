22:36 30 января

В Киеве предложили брать у США напрокат военную технику

В Киеве анонсируют масштабное перевооружение своих вооруженных сил за счет НАТО и, в первую очередь, США. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил обновить устаревшую военную технику ВСУ арендованным у США вооружением.

По словам Гриценко, украинские силовики пользуются техникой, разработанной еще в середине ХХ века. Необходимость модернизации арсенала очевидна, и у Украины нет иного выбора, кроме как обратиться за помощью к западным партнерам, добавил Гриценко.

В Киеве предложили брать у США напрокат военную технику



При этом Гриценко задается вопросом, какая же страна пойдет на более широкое сотрудничество с Киевом.

Для того, чтобы иметь возможность в режиме лизинга, фактически, аренды на первом этапе, в режиме бесплатной передачи для тестирования и испытаний, в режиме продажи, совместного производства, совместного ремонта по компенсационным схемам, чтобы у нас частично оставалась технология, создавались рабочие места, создавались новые производства. С какой страной мы пойдем на более глубокое сотрудничество. И тут претендент номер один — это, как раз, Америка
— заявил Гриценко

Использованы фотографии: http://the-blogger.ru/
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Комментарии 31

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  1. MainSteering Сегодня, 11:54
    За ваши деньги- любой каприз.
    MainSteering
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:58
      ай красавцы! laughing только помните-сдавать по Описи или деньгами. laughing наша армия после ВОВ сдавала "лизинговые" машины вплоть до лопатки всё учитывали,а потом-под пресс-золото,а не "союзники"... wassat
      андрей юрьевич
      1. Тралл Сегодня, 12:03
        Прошу выдать мне во временное пользование... smile
        Тралл
        1. Siegen Сегодня, 12:18
          - Петя! А где твой леденец на палочке?
          - Я дал его Маше в лизинг! tongue
          Siegen
      2. Андрей К Сегодня, 12:11
        Цитата: андрей юрьевич
        ...ай красавцы!...

        Скакуны мозгов бы у кого напрокат попросили.
        Свои остатки растрясли, там каша... wassat
        Андрей К
      3. Галеон Сегодня, 12:32
        Точно, батя мой сдавал студеры на Дальнем Востоке в 60-х. Ох, если ключика какого не хватит. А ключики хромированные, загляденье. И под пресс.
        Галеон
        1. sabakina Сегодня, 13:02
          Андрей, насколько я знаю, когда Сталин узнал про такое дело, он запретил возврат техники.
          sabakina
        2. Orionvit Сегодня, 14:36
          Цитата: Галеон
          Точно, батя мой сдавал студеры на Дальнем Востоке в 60-х

          Куда cдавал? После речи Черчиля в Фултоне, возврат техники прекратили. Напомню, 1946 год.
          Orionvit
          1. Галеон Сегодня, 15:33
            Я не знаю, что вам ответить. Батя обмолвился об этом однажды. Возможно, память мне изменяет и переданный отцом рассказ я воспринимаю как от первого лица. Простите, что невольно приврал.
            Галеон
      4. Злой543 Сегодня, 12:47
        Ну с учетом того что они и лом сломать могут, то кто им доверит ?
        Злой543
    2. AlexVas44 Сегодня, 11:59
      Цитата: MainSteering
      За ваши деньги- любой каприз.

      Каприз есть, и даже большой, а вот денег нет, даже небольших. crying
      AlexVas44
    3. влад66 Сегодня, 11:59
      Киеве анонсируют масштабное перевооружение своих вооруженных сил за счет НАТО и, в первую очередь, США.

      А НАТО и США хоть в курсе хохловских хотелок? lol
      влад66
  2. HAM Сегодня, 11:59
    ",,,, в режиме бесплатной передачи.... совместного ремонта по компенсационным схемам, чтобы у нас частично оставалась технология, создавались рабочие места, создавались новые производства."

    ПОБИРУШКИ!!! Мечтатели!!! Редкие.............
    HAM
  3. anjey Сегодня, 11:59
    Цитата: MainSteering
    За ваши деньги- любой каприз.

    и за жизни укровоинов,спасителей этих бедных америки и европы от злой России....,а на деле убивающих и калечащих этим оружием в основном свой мирный народ, своей безумной в наци-угаре и жадной страны....
    anjey
  4. MainSteering Сегодня, 12:04
    Я вот раньше грешным делом думал , что в правительстве всегда умные люди сидят. Ну, умней меня по крайней мере точно... Но вот сейчас, глядя на такие "закидоны" , прямо чувствую как "росту над собой"... )))
    MainSteering
  5. Галеон Сегодня, 12:10
    а отдавать будут обломками этой самой техники, ага. Какой масштабный эксперимент по смешению в огромных размерах глупости и жадности!
    Галеон
  6. Siegen Сегодня, 12:12
    Для того, чтобы иметь возможность в режиме лизинга, фактически, аренды на первом этапе, в режиме бесплатной передачи для тестирования и испытаний, в режиме продажи, совместного производства, совместного ремонта по компенсационным схемам

    Бизнес по-хохлятски:
    Проводим маркетинг, организуем холдинг, берём в лизинг, делаем
    консалтинг, а потом yже объегоринг, стибринг и с бабками свалинг... hi

    Siegen
    1. birs Сегодня, 17:32
      Интересно, в какие африканские страны уйдет по дешевке арендная техника и в каких латиноамериканских странах растворятся украинские посредники с деньгами smile
      birs
  7. andre Сегодня, 12:12

    Ну как то так наверное ОНИ выхлядять в моих глазах!!
    andre
    1. Siegen Сегодня, 12:17
      Самый доходный бизнес - это лизинг.
      Если, конечно, правильную задницу лизать
      Siegen
      1. Siegen Сегодня, 12:17
        - Что такое лизинг?
        - Все то же самое, но только без коитуса...
        Siegen
      2. Siegen Сегодня, 12:23
        Объявление: Возьму бутылку водки в лизинг drinks
        Siegen
        1. словак Сегодня, 12:27
          Цитата: Siegen
          Объявление: Возьму бутылку водки в лизинг drinks

          Это для Пети....
          словак
  8. MainSteering Сегодня, 12:24
    Предлагаю не мелочиться , а пойти дальше... Пусть берут в аренду армию, ВСЮ, "ЦЕЛИКОМ"...
    MainSteering
  9. словак Сегодня, 12:27
    Как это возможно? США и ЕС арендовали Украину за копейки малые, а эти хотят у арендатора что- то выцыганить?
    словак
  10. kdakda Сегодня, 12:35
    Даёш технику в аренду в долг и под штрафные санкции за просрочку платежа,будет 100%.Вот же дядя Трамп доволен будет.Украина и старый хлам возьмёт.Двойная выгода для амеров.
    kdakda
  11. sabakina Сегодня, 12:55
    Для того, чтобы иметь возможность в режиме лизинга, фактически, аренды на первом этапе, в режиме бесплатной передачи для тестирования и испытаний
    — заявил Гриценко

    Сдаётся мне, что это был не Гриценко, а Грищенко!
    sabakina
  12. raw174 Сегодня, 13:18
    Из какой картины?: "Я тебе скажу, хлопцы у нас — абсолютно мировые. Форменные звери! Вроде меня. Дивизия — во! Морд... Морд полтораста наберётся. В прежние времена было больше, но у пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. И правильно делают, потому что, если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны."
    raw174
  13. prior Сегодня, 14:19
    А чем этот "арендатор" за лизинг платить собирается, лесом кругляком и чернозёмом ? или лаем в сторону северо-востока ?
    prior
  14. Lone gunman Сегодня, 14:31
    я так думаю, что скоро хохолки про аренду флага отдалённо похожего на матрас заговорят, ну и флаг им в попенцию...
    Lone gunman
  15. Влад5307 Сегодня, 21:40
    ля того, чтобы иметь возможность в режиме лизинга, фактически, аренды на первом этапе, в режиме бесплатной передачи для тестирования и испытаний, в режиме продажи, совместного производства, совместного ремонта по компенсационным схемам, чтобы у нас частично оставалась технология, создавались рабочие места, создавались новые производства. С какой страной мы пойдем на более глубокое сотрудничество. И тут претендент номер один — это, как раз, Америка

    И тут им подавай халяву, любой металлолом, но бесплатно! Ну мечтатели - Г.Уэллс от зависти переворачивается.
    Влад5307
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