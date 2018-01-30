В Киеве предложили брать у США напрокат военную технику

Для того, чтобы иметь возможность в режиме лизинга, фактически, аренды на первом этапе, в режиме бесплатной передачи для тестирования и испытаний, в режиме продажи, совместного производства, совместного ремонта по компенсационным схемам, чтобы у нас частично оставалась технология, создавались рабочие места, создавались новые производства. С какой страной мы пойдем на более глубокое сотрудничество. И тут претендент номер один — это, как раз, Америка

В Киеве анонсируют масштабное перевооружение своих вооруженных сил за счет НАТО и, в первую очередь, США. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил обновить устаревшую военную технику ВСУ арендованным у США вооружением.По словам Гриценко, украинские силовики пользуются техникой, разработанной еще в середине ХХ века. Необходимость модернизации арсенала очевидна, и у Украины нет иного выбора, кроме как обратиться за помощью к западным партнерам, добавил Гриценко.При этом Гриценко задается вопросом, какая же страна пойдет на более широкое сотрудничество с Киевом.— заявил Гриценко