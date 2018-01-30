Эксперт: ракета «Протон» скатилась до «полной ненужности»

Почтенная советская космическая ракета почти четверть века запускала спутники связи для всего мира. Но скатилась до почти полной ненужности всего за два года,

В 2018 году российская тяжелая ракета «Протон» установит антирекорд по числу пусков, стартовав всего два раза, приводит Лента.ру статью главного редактора сайта RussianSpaceWeb.com Анатолия Зака.По мнению эксперта, в этом году носитель, скорее всего, «не выведет на орбиту ни одной коммерческой нагрузки».пишет он.Эксперт отмечает, что «попытки российского правительства загрузить "Протоны" федеральными заказами в условиях, когда его международные клиенты исчезли, не увенчались успехом». По его словам, в настоящее время спутник связи «Благовест-12Л», созданный в интересах Минобороны, является единственным гарантированным заказом на пуск «Протона» в 2018 году.«Другая классифицированная военная полезная нагрузка также может полететь в этом году, по-видимому, по мере необходимости», – пишет ЗАК.По его мнению, единственной «действительно нужной полезной нагрузкой», которую в 2018 году может запустить «Протон», служит модуль «Наука» для МКС. «Хотя данный старт назначен на декабрь, маловероятно, что удастся произвести его в срок», – считает эксперт.Он называет три причины снижения числа пусков «Протонов»: «технические (профессиональная компетентность и контроль качества на предприятиях "Роскосмоса"), политические (есть политический риск, связанный с запуском Россией коммерческой нагрузки) и финансовые (конкуренция с западными компаниями SpaceX и Arianespace)».Ранее в январе «Центр Хруничева», единственный в РФ производитель тяжелых ракет «Протон» и «Ангара», из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной и социальной нагрузки попросил у федерального правительства 30 миллиардов рублей.