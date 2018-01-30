22:31 30 января

Эксперт: ракета «Протон» скатилась до «полной ненужности»

В 2018 году российская тяжелая ракета «Протон» установит антирекорд по числу пусков, стартовав всего два раза, приводит Лента.ру статью главного редактора сайта RussianSpaceWeb.com Анатолия Зака.



По мнению эксперта, в этом году носитель, скорее всего, «не выведет на орбиту ни одной коммерческой нагрузки».


Почтенная советская космическая ракета почти четверть века запускала спутники связи для всего мира. Но скатилась до почти полной ненужности всего за два года,
пишет он.

Эксперт отмечает, что «попытки российского правительства загрузить "Протоны" федеральными заказами в условиях, когда его международные клиенты исчезли, не увенчались успехом». По его словам, в настоящее время спутник связи «Благовест-12Л», созданный в интересах Минобороны, является единственным гарантированным заказом на пуск «Протона» в 2018 году.

«Другая классифицированная военная полезная нагрузка также может полететь в этом году, по-видимому, по мере необходимости», – пишет ЗАК.

По его мнению, единственной «действительно нужной полезной нагрузкой», которую в 2018 году может запустить «Протон», служит модуль «Наука» для МКС. «Хотя данный старт назначен на декабрь, маловероятно, что удастся произвести его в срок», – считает эксперт.

Он называет три причины снижения числа пусков «Протонов»: «технические (профессиональная компетентность и контроль качества на предприятиях "Роскосмоса"), политические (есть политический риск, связанный с запуском Россией коммерческой нагрузки) и финансовые (конкуренция с западными компаниями SpaceX и Arianespace)».

Ранее в январе «Центр Хруничева», единственный в РФ производитель тяжелых ракет «Протон» и «Ангара», из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной и социальной нагрузки попросил у федерального правительства 30 миллиардов рублей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 129

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  1. богомданый Сегодня, 12:13
    через пару десятков лет перестанем быть космической державой
    богомданый
    1. Svarog Сегодня, 12:15
      Цитата: богомданый
      через пару десятков лет перестанем быть космической державой

      У нас эффективная команда менеджеров Рогозин, Сечин, Медведьев, Чубайс, Васильева, Табуреткин - это команда!
      Svarog
      1. Alex_Rarog Сегодня, 13:42
        Да не и менеджеры иут не при чем и все остальное надо просто сажать за провалы с конфискацией. Вот тогда они попы рвать будут что бы протоны были лучшими!
        Alex_Rarog
        1. Svarog Сегодня, 14:06
          Цитата: Alex_Rarog
          Да не и менеджеры иут не при чем и все остальное надо просто сажать за провалы с конфискацией. Вот тогда они попы рвать будут что бы протоны были лучшими!

          Ну как же не причем, у каждого "косяка" есть фамилия. В этом то и проблема, что ни кто ни за что не отвечает. А гарант, как известно, своих не сдает.
          Svarog
        2. дед_Костя Сегодня, 18:08
          надо просто сажать

          В банку с формалином и в Кунсткамеру?
          дед_Костя
        3. УАЗ 452 Сегодня, 20:09
          Поможет, если сажать будут и менеджеров (начиная с "топов") и работяг, которые кверх ногами вставили очередной датчик. А у нас почему-то считается, что "простого" человека тронуть низзя - пролетариат, гегемон. Вот когда будут отвечать все, кто к очередной аварии руку приложил всем коллективом, тогда и перестанут ракеты падать.
          УАЗ 452
      2. sogdy Сегодня, 13:55
        Цитата: Svarog
        У нас эффективная команда менеджеров

        Не понял, чо обсуждаем? Нект отсидел, обрел просвященность и вещает? Где были глубокие познания некта, пока он владел "Хромой лошадью"?
        sogdy
      3. prosto_rgb Сегодня, 18:51
        Цитата: Svarog
        У нас эффективная команда менеджеров Рогозин, Сечин, Медведьев, Чубайс, Васильева, Табуреткин - это команда!

        и не только они
        сегодня США даже список самых эффективных выпустили
        prosto_rgb
    2. Neserg Сегодня, 12:18
      Любой тупик дает возможность пойти новым путем.
      Neserg
      1. Оверлок Сегодня, 12:37
        Цитата: Neserg
        Любой тупик дает возможность пойти новым путем.

        может быть в новый тупик
        Оверлок
        1. Боло Сегодня, 13:40
          а может и нет...
          Боло
          1. Оверлок Сегодня, 13:41
            а может быть и нет
            Оверлок
      2. Донской Сегодня, 13:23
        Это даа, например путем хохлов, уничтожив промышленность и науку. Отдельные исключения здесь погоды не делают. Я давно понял, что путь, которым мы идём - это тупик. Многие уже в этом убедились. Остались последние зомбированные телевизором, но и их ряды редеют с каждым днём. Это видно даже по нашему ресурсу ВО. В начале этого десятилетия абсолютное большинство верило в правильность пути и поддерживало Путина. Теперь читаешь комменты и у большинства какое то уныние и апатия. Через 6 лет что будет примерно можно представить. Большинству уже терять будет нечего и они даже готовы будут взяться за ружьё.
        Донской
        1. kenig1 Сегодня, 13:57
          Очнитесь, Вы бредите.
          kenig1
          1. Letnab Сегодня, 15:07
            Действительно бред... но всепропальщиков все больше и больше на сайте, как ни тема, так вечно Путин виноват...
            Letnab
          2. Донской Сегодня, 16:54
            Цитата: kenig1
            Очнитесь, Вы бредите.

            Кто бредит, видно по достижениям нашей космической отрасли. За тучные 2000-е годы, когда Россия уверенно занимала первые места по коммерческим запускам, не сделали ничего для сохранения этого успеха. Вопрос, куда делась вся прибыль от этих запусков? Сдаётся мне, что всю немалую прибыль топ менеджеры попилили и вывезли за бугор. Не конкурентоспособную Ангару можно не брать в счёт. Пока что все прогнозы Маска по выкидыванию России из рынка коммерческих запусков реализуются. А другого от наших горе-руководителей ждать и не следовало.
            Донской
            1. Alex20042004 Сегодня, 21:06
              Я сейчас заплачу laughing laughing laughing
              Alex20042004
          3. Вкд Двк Сегодня, 21:06
            Цитата: kenig1
            Очнитесь, Вы бредите.

            После купания в Дону, этот зомби так и не станет живым.
            Вкд Двк
        2. Korax71 Сегодня, 15:45
          А при чем тут ваш высер про Украину и ее жителей.вроде бы статья ни о том.нет ни одной статьи,чтоб эту тему не затронуть.
          Korax71
    3. donavi49 Сегодня, 12:23
      Ну в этом году Боинг планирует доставить экипаж на МКС - запуск Boe-CFT запланирован на ноябрь. Там будет 4 человека. Перед этим боинг запустит непилотируемый корабль летом.

      Маск отвечает - SpX-DM1 летом и пилотируемый SpX-DM2 на МКС в конце года.

      Если не будет ЧП - то у американцев уже в этом году будет 2 корабля для доставки астронавтов на МКС.

      Остальное на МКС давно уже доставляется другими. И вытеснение кораблей типа Прогресс - вопрос даже не политики, а экономики.

      В 2018 году на МКС летят такие грузовики:
      6 грузовых кораблей от Маска
      2 грузовых Цингуса от Орбитал
      1 грузовой Боинг (тот который не пилотируемый Старлайнер, в него нагрузят вкусняшек и другие грузы для МКС).
      рекордный японец Kounotori-7 - который привезет на МКС как 3 Прогресса сразу.
      3 Прогресса.

      По коммерческим выводам - конкуренция очень жесткая. В гонку вошли китайцы. Несколько американских компаний.
      donavi49
      1. НасРать Сегодня, 12:41
        М-да...Королев переворачивается....

        Загубили космонавтику...ещё лет 10 и ни кто не вспомнит, КТО начинал летать в космос.. регресс однако, регресс.. вот и задумаешься - какой строй ведет к развитию человека...
        НасРать
        1. verner1967 Сегодня, 15:13
          Цитата: НасРать
          вот и задумаешься - какой строй ведет к развитию человека...

          Ну и какой?
          verner1967
          1. НасРать Сегодня, 15:28
            Цитата: verner1967
            Цитата: НасРать
            вот и задумаешься - какой строй ведет к развитию человека...

            Ну и какой?

            Скорее тот в котором жил Королёв!!! и уж точно не тот, который сейчас...
            НасРать
            1. verner1967 Сегодня, 18:17
              Цитата: НасРать
              Скорее тот в котором жил Королёв!!!

              он и в США жил, и в Японии, европейцы вот ракету запускать собираются.... what
              verner1967
      2. sogdy Сегодня, 14:03
        Цитата: donavi49
        Ну в этом году Боинг планирует доставить экипаж на МКС

        Ну вот когда высадит, тогда и разговор будет.
        И да, это та самая МКС, которую мы собирались затопить? И предложили желающим дальнейшей эксплуатации поддерживать ее самим?
        Вам не кажется, что "великие достижения" затянулись по срокам так раз в десять? "Достигатели" собирались собрать на орбите свою станцию в течение года. Лет десять назад.
        sogdy
        1. donavi49 Сегодня, 14:24
          Также про Маска писали, вот когда полетит тогда разговор будет. Вот когда посадит ступень тогда и разговор будет.

          Сейчас Маск запускает больше всех. А у других (не только Роскосмос) внезапно наметился существенный отток коммерческой нагрузки и переток ее к Маску, у которого очередь. И следом за Маском пошли другие компании, вот сейчас даже китайцы свою коммерческую компанию запускают, на своей ракете.
          donavi49
          1. sogdy Сегодня, 14:35
            Цитата: donavi49
            Сейчас Маск запускает больше всех.

            Меньше Израиля. Еще меньше, чем наши геодезисты. Шо, не знали?! Так ить то рядовое событие.
            Единственное, в чем американцы нас опережают - парашютная посадка. Они ее пешим по-конному отрабатывают с 30х годов.

            Так как насчет десятикратной задержки исполнения "достижений"? Суть-то в этом, а не в обещаниях.
            sogdy
        2. Dedall Сегодня, 20:06
          Не МКС, а "Мир" ВВП первым делом сознательно утопил, как подсел к рулю. "Курск" у него самопроизвольно получился. Помнится, что тогда ещё и заранее всем сообщили район падения. А когда спросили причину нежелания продлить срок службы, наш вождь сказал, что у него нет 600 миллионов.
          Dedall
      3. axxenm Сегодня, 14:10
        Цитата: donavi49
        Ну в этом году Боинг планирует доставить экипаж на МКС - запуск Boe-CFT запланирован на ноябрь. Там будет 4 человека. Перед этим боинг запустит непилотируемый корабль летом.
        Маск отвечает - SpX-DM1 летом и пилотируемый SpX-DM2 на МКС в конце года.
        Если не будет ЧП - то у американцев уже в этом году будет 2 корабля для доставки астронавтов на МКС.

        это они постоянно талдычат каждый год и каждый год переносят на следующий

        В этом году ничего пилотируемого не полетит ни на Боинг Старлайнер ни на Спжэс Икс Дрэгон Крю.
        Лучше Союза спроектированного Королевым в 1960х годах для полетов к Луне, до сих пор ничего нет
        Роскосмос как и все остальные госкомпании рф - воровская попильная контора..
        Как только Россия избавится от компрадорской клики во власти, она снова станет лидером прогресса в освоении космоса, что повлечет за собой и улучшение развития и в других сферах жизни.
        axxenm
        1. donavi49 Сегодня, 14:21
          Потому что вы так сказали?
          Наса вот такое планирует
          The next generation of American spacecraft and rockets that will launch astronauts to the International Space Station are nearing the final stages of development and evaluation. NASA’s Commercial Crew Program will return human spaceflight launches to U.S. soil, providing reliable and cost-effective access to low-Earth orbit on systems that meet our safety and mission requirements. To meet NASA’s requirements, the commercial providers must demonstrate that their systems are ready to begin regular flights to the space station. Two of those demonstrations are uncrewed flight tests, known as Orbital Flight Test for Boeing, and Demonstration Mission 1 for SpaceX. After the uncrewed flight tests, both companies will execute a flight test with crew prior to being certified by NASA for crew rotation missions. The following schedule reflects the most recent publicly releasable dates for both providers.

          Targeted Test Flight Dates:
          Boeing Orbital Flight Test (uncrewed): August 2018
          Boeing Crew Flight Test (crewed): November 2018
          SpaceX Demonstration Mission 1 (uncrewed): August 2018
          SpaceX Demonstration Mission 2 (crewed): December 2018

          Если головной корабль настигнут проблемы/катастрофа - то да отложат на 2019. Если нет - то полетят. Боинг точно форсирует, чтобы вперед Маска доставить первых американских астронавтов на МКС со времен Шатла. Экипажи и у Маска и Боинга уже сформированы и готовятся к полету если что.
          donavi49
          1. axxenm Сегодня, 15:01
            Цитата: donavi49
            Потому что вы так сказали?
            Наса вот такое планирует

            Потому что вы читать не умеете - я ж написал:
            Цитата: axxenm
            это они постоянно талдычат каждый год и каждый год переносят на следующий

            Как энтузиаст космонавтики я очень давно слежу за событиями в этой сфере , в том числе постоянно натыкаюсь на бредовые сроки запусков пилотируемых капсул, которые ВСЕГДА ОТКЛАДЫВАЮТСЯ.
            И я не вижу никаких событий и свершений которые позволяют поверить этим фантазерам и в этот раз.
            axxenm
            1. axxenm Сегодня, 15:09
              Особенно показательна, в этом смысле ,опупея с КК Орион.
              Он уже запускался (беспилотным само-собой) в 2014 году, вернулся , подобно Союзам ,как положено обгоревшим(в отличие от блестящих капсул джемини и аполлон).
              И все заглохло..
              Запуск следующего перенесли аж до 2019 года !!!
              5 лет для повторного запуска капсулы которая принципиально не отличается
              от пресловутого аполлона..и даже проще в обеспечении безопасности ,за счет отсутствия совершенно безумной чисто кислородной атмосферы.
              Видимо вылез в 14 году какой то косяк который до сих пор не могут исправить.(это в отличии от "легендарных" и "великих" инженеров аполлона которые после чудовищного пожара аполлон-1 с гибелью 3 космонавтов, тут же выкатили , типа рабочие, аппараты.).
              Так что даже если и запустят старлайнер или дрэгон крю в беспилотном режиме в этом году, то с экипажем не будут запускать очень долго после этого.
              axxenm
              1. axxenm Сегодня, 16:08
                Тут вроде как все по-настоящему выглядит с абляционной защитой на боковых поверхностях. Но дела идут у американцев медленно и печально. Неизвестно, дождемся ли мы второго запуска "Ориона", ведь все им приходится изобретать заново. Секрет имитации абляционного покрытия "Аполлонов" из какого то малярного скотча утрачен. Все утрачено
                axxenm
              2. axxenm Сегодня, 16:08
                В отчёте, составленном Счетной Палатой США (GAO):
                "Согласно мнению руководителей проекта "Орион", в этом проекте первоначально предполагали использовать теплозащитный экран из программы "Aполлон" в качестве резервной технологии для орионовской системы теплозащиты, но воссоздать материал "Аполлона" не смогли." [GAO, 2008, стр.6]. И далее GAO продолжает: "Характеристики теплозащитного экрана, необходимые для "Ориона", в частности его размеры, никогда не были опробованы и должны ещё быть разработаны." [GAO, 2008, стр.11].
                Признание НАСА того факта, что они не могут воссоздать тепловой щит возвращаемой капсулы, является поразительным. Такое признание можно сравнить только с невообразимым утверждением, что, например, американские военные чиновники признали бы, что после использования броневой стали в своих танках во время Второй Мировой войны примерно 40 лет спустя они не обладают технологией для разработки броневой стали и имеют трудности в воспроизводстве такой стали, несмотря на опыт Второй Мировой войны.
                "Что касается системы теплозащиты "Орион", - заключает GAO, - "оборудование, имевшееся в эру "Аполлонов" для тестирования крупноразмерных тепловых экранов, больше не существует" [GAO, 2008, стр.14].
                axxenm
          2. axxenm Сегодня, 16:16
            Цитата: axxenm
            это они постоянно талдычат каждый год и каждый год переносят на следующий
            В этом году ничего пилотируемого не полетит ни на Боинг Старлайнер ни на Спжэс Икс Дрэгон Крю.

            Цитата: donavi49
            Потому что вы так сказали?
            Наса вот такое планирует

            Ха Ха Ха.....наивные верующие...
            История "торможения" Boeing Starliner: (из вики)
            В 2010 году предполагалось, что CST-100 может быть введён в эксплуатацию в 2014 году[7].

            В августе 2011 года компания Boeing сообщила, что CST-100 впервые отправится в космос в 2015 году — как в беспилотном, так и в пилотируемом варианте. Всего на 2015 год было запланировано три полёта CST-100 (первый беспилотный; второй —— испытание систему спасения экипажа; третий — пилотируемая стыковка с МКС)[8].

            В мае 2014 года было заявлено о первом беспилотном испытательном запуске CST-100 в январе 2017 года. На середину 2017 года был запланирован первый орбитальный полет пилотируемого корабля с двумя астронавтами[9].

            В августе 2016 года началась сборка корабля[10].

            В конце 2016 года дату первого запуска CST-100 вновь отложили, на декабрь 2018 года[11].
            ....
            И этот срок не выполнят..
            axxenm
          3. Вкд Двк Сегодня, 21:10
            Цитата: donavi49
            Потому что вы так сказали?
            Наса вот такое планирует
            The next generation of American spacecraft and rockets that will launch astronauts to the International Space Station are nearing the final stages of development and evaluation. NASA’s Commercial Crew Program will return human spaceflight launches to U.S. soil, providing reliable and cost-effective access to low-Earth orbit on systems that meet our safety and mission requirements. To meet NASA’s requirements, the commercial providers must demonstrate that their systems are ready to begin regular flights to the space station. Two of those demonstrations are uncrewed flight tests, known as Orbital Flight Test for Boeing, and Demonstration Mission 1 for SpaceX. After the uncrewed flight tests, both companies will execute a flight test with crew prior to being certified by NASA for crew rotation missions. The following schedule reflects the most recent publicly releasable dates for both providers.

            Targeted Test Flight Dates:
            Boeing Orbital Flight Test (uncrewed): August 2018
            Boeing Crew Flight Test (crewed): November 2018
            SpaceX Demonstration Mission 1 (uncrewed): August 2018
            SpaceX Demonstration Mission 2 (crewed): December 2018

            Если головной корабль настигнут проблемы/катастрофа - то да отложат на 2019. Если нет - то полетят. Боинг точно форсирует, чтобы вперед Маска доставить первых американских астронавтов на МКС со времен Шатла. Экипажи и у Маска и Боинга уже сформированы и готовятся к полету если что.

            Мозгов не хватает понять, что оцениваются не планы, а результат. Тогда что тут делаете?
            Вкд Двк
      4. Симаргл Сегодня, 14:11
        Цитата: donavi49
        По коммерческим выводам - конкуренция очень жесткая.

        Тут кто-то спрашивал: зачем что-то менять, если Союз справляется?
        Я ответил из "Алисы": Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!... вот, дотоптались на месте... recourse
        Симаргл
    4. sogdy Сегодня, 13:50
      "Анатолий Зак. бизнесмен. По версии 59.ru, Анатолий Зак входит в сотню самых богатых людей Прикамья. После 5 декабря 2009 года приобрел известность как владелец ночного клуба "Хромая лошадь", пожар в котором в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года унес жизни 156 человек."
      Эксперт, аднака.
      sogdy
      1. donavi49 Сегодня, 14:42
        Ну ведь не нужен эксперт. Достаточно открыть список запусков Протона.
        2010 - 12 запусков (7 коммерческие), 1 неудача.
        2011 - 9 запусков (5 коммерческих), 1 неудача.
        2012 - 11 запусков (8 коммерческих), 2 неудачи включая 1 коммерческую.
        2013 - 10 запусков (7 коммерческих), 1 неудача.
        2014 - 8 запусков (3 коммерческих), 1 неудача.
        2015 - 8 запусков (4 коммерческих), 1 неудача коммерческого запуска.
        2016 - 3 запуска (2 коммерческих).
        2017 - 4 запуска (3 коммерческих).
        2018 - планируется 3 запуска, из которых 1 будет французский коммерческий предпоследний по контракту (последний в 2019 году). Больше коммерческого нет (если не считать Марсровер от ЕКА и означенную в статье МКС часть Наука).
        donavi49
    5. Geisenberg Сегодня, 14:42
      Цитата: богомданый
      через пару десятков лет перестанем быть космической державой


      Это интересно как ? Гагарина назад вернём ???
      Geisenberg
  2. Немезида Сегодня, 12:15
    Ясное дело,что старая ракета,работающая на чрезмерно токсичном топливе,да еще и с огромными техническими проблемами,вытекающими из низкой культуры производства,никому не нужна. А все проблемы от устаревшего станочного парка и нехватки квалифицированных рабочих,которая вытекает из нищенских зарплат работяг...
    Немезида
    1. andre Сегодня, 12:20
      Абсолютно согласен, если мы не научимся по новому жить в условиях конкуренции, то хана отрасли. Привыкли на СССРовских разработках почивать, да сыновей своих и любовниц КБ ставить руководить....
      andre
      1. Немезида Сегодня, 12:24
        Согласен. Кроме того проблема Путина и его госаппарата состоит в пресмыкании перед олигархами,а не понимает Путин того,что чип чего олигархи на фронт не пойдут и на заводы работать тоже. Желание олигархов заставить народ работать на заводах за миску баланды приводит к тому,что люди уходят с предприятий,кто в другую отрасль,кто в криминал,а кто то навсегда покидает Россию продолжая трудиться где нибудь в Аргентине.С таким руководством России возрождение не светит,а отдельные ,незначительные успехи,утонут в окружающей их темноте и безысходности.
        Немезида
        1. Maks400 Сегодня, 12:31
          Ты уже реально достал с Путиным
          Maks400
          1. Немезида Сегодня, 12:33
            А вы реально достали со своими попытками играть роль адвокатов Дьявола. Ельцин = Гитлер !
            Немезида
            1. mkop Сегодня, 12:49
              Само руководство заводов любых почти в стране что делает для воспитания квалифицированных кадров? НИЧЕГО! Устройся на нормальную практику сейчас, проходя обучение в техническом ВУЗе... И хрен у тебя что выйдет. В единицах компаний осталась система обучения персонала. Сейчас всем все готовое подавай. Но дуракам не понять, что готового профессионала НИ ОДИН ВУЗ выпустить не мог, не может и никогда не сможет (бывают уникумы, но их единицы). Без практики - все знания сродни энциклопедии, вроде знаешь - но как пользоваться всем этим - неясно? Я когда родителей своих слушал, как они практику в ВУЗе проходили, нам такого и не снилось увы.
              mkop
              1. Немезида Сегодня, 12:52
                Согласен с вами. У меня так же техническое образование. Отработал практику,получил диплом и уволился с завода в никуда,из за нищенских зарплат на заводе,которых не хватало даже на нормальное питание.
                Немезида
              2. Архивариус Вася Сегодня, 13:03
                Про ВУЗы в точку. Я в РЭУ им. Плеханова учусь, вечернее, была у нас практика на 4том курсе - так это тоже что и курсовая работа, только чуть больше по объёму - дали темы нам, методическое пособие с ГОСТами и всё. Слово "практика" тут вообще неуместно.
                Архивариус Вася
                1. Немезида Сегодня, 14:33
                  Ну я реально работал на заводе,некоторое время,после получения диплома,но нищенская зарплата,которой не хватало даже на нормальное питание,привела к тому,что с завода я уволился и больше за миску баланды работать не намерен,хватит...
                  Немезида
                  1. Dedall Сегодня, 20:31
                    Наверное, у всех работяг на Руси такая печаль. У меня тоже вот в больнице зарплата 8000 руб, а уйти и открыть свой кабинет - это такой мозготряс. И мне кажется, что вся эта "кадриль" с трудностями по организации нормального, а не торгового бизнеса специально создана ещё со времён ЕБН. Тогда ведь первые кооперативы и прибыль давали хорошую и новые технические идеи. Но кто-то в ГосДепе посмотрел на это дело и решил прикрыть. РосЗдравНадзор, РосПотребНадзор и прочие - всё это плоды одного дерева, выращенного в Америке для уничтожения нашей экономики.
                    Dedall
                    1. Немезида Сегодня, 20:35
                      Коммерческая медицина сама по себе преступление.Даже в Канаде медицина бесплатная,а у нас нормальную пломбу можно поставить только на коммерческой основе и за ощутимую сумму...
                      Немезида
                      1. Голован Джек Сегодня, 20:50
                        Цитата: Немезида
                        Даже в Канаде медицина бесплатная,а у нас нормальную пломбу можно поставить только на коммерческой основе и за ощутимую сумму...

                        И снова богиня присела в лужу...
                        В Канаде страховка на зубки... не распространяется, чтобы Вы знали.
                        Так что там никакую пломбу бесплатно поставить нельзя, тем более "нормальную" request
                        Голован Джек
              3. sogdy Сегодня, 14:12
                Цитата: mkop
                Но дуракам не понять, что готового профессионала НИ ОДИН ВУЗ выпустить не мог, не может и никогда не сможет

                Позвольте поинтересоваться, а у нас есть министерство профессионального и (среднего) технического образования? Таки нет? А об чем таки Вы плачетесь?
                Даже на Рено больше нет детсадов и фабзавуча. Давно. И это у родоначальника профобучения.
                sogdy
            2. vlad_vlad Сегодня, 13:50
              Цитата: Немезида
              А вы реально достали со своими попытками играть роль адвокатов Дьявола. Ельцин = Гитлер !


              т.е. царь с дружбанами уже 18 лет у власти, а виноват во всех провалах Ельцин? Типа - Царь отвечает токо за успехи...
              vlad_vlad
              1. Немезида Сегодня, 14:31
                Медведев поставил Адольфику Ельцину памятник,Путин поставил возле него охрану. Чубайс у Путина ,якобы,честный человек. Для меня вывод относительно Путина и компании очевиден,за что меня регулярно грызут на этом сайте адепты алкашцентра.
                Немезида
        2. Оверлок Сегодня, 12:40
          Китай взял и вывез ИТР завода "Антонов" из Киева на работу к себе- скоро самолеты появятся. Из Николаева - сотрудников ЧСЗ , скоро 3 авианосец на воду спустят.
          Все просто, зачем изобретать велосипед, когда рядом на земле он валяется
          Оверлок
          1. Немезида Сегодня, 12:42
            Да я с вами,отчасти,согласен,но специалистов нужно готовить своих,а не надеяться на иностранцев,тем более в военных отраслях...
            Немезида
            1. Оверлок Сегодня, 12:50
              а кто ж будет готовить? Не знаю за инженерию, скажу про медицину. При Союзе ассистент или доцент кафедры (профессоров пропускаем)- самые опытные врачи, нас гоняли и нам давали знания. Лекции мог читать только профессор или доцент. Сейчас- указанные лица лекции не читают, это возложено на ассистентов, старые кадры ушли\умерли, молодых ассистентов самих учить надо. Какие знания у студентов? Близко к "2". есть еще "0". Есть профессора, которые только теоретики, или же шибко грамотные- коммерцией занимаются
              Оверлок
              1. mkop Сегодня, 12:56
                Завод должны готовить, ВУЗ может дать теоретические знания, основы, принципы заложить. Конкретике и практике должны обучать на заводах, люди которые этим всю жизнь занимаются.
                mkop
                1. sabakina Сегодня, 13:30
                  Для этого нужны наставники. Я ещё помню это наставническое движение. А кто щас этим будет заниматься за здорово живёшь? да и ещё своё время тратить.
                  sabakina
                  1. mkop Сегодня, 15:50
                    А откуда у вас берется "свое время" на заводе? Вы работать должны, а у вас "свое время". В обязанности занести обучение персонала вновь прибывшего и все. Но этого не делают. Если людям похеру что твориться на их предприятии - то оно обречено на смерть.
                    mkop
                2. Dedall Сегодня, 20:41
                  Уважаемый mkop, хотел бы пояснить, что будущие инженеры во времена СССР получали в стенах ВУЗов рабочие специальности, а во время летней практики закрепляли практические навыки. Узнавали "почём фунт лиха", так сказать. В том числе и хитрости взаимоотношений в рабочей среде. А сейчас приходит такой весь из себя красивый и начинает права "качать". А сам этот новоявленный инженер часто реально не сможет проверить даже соответствие допускам.
                  Dedall
            2. Симаргл Сегодня, 14:14
              Цитата: Немезида
              а не надеяться на иностранцев,тем более в военных отраслях...

              Ну... заклятые друзья так и делают. Посмотрите на Боинг гражданский и Боинг военный...
              Симаргл
    2. x.andvlad Сегодня, 12:33
      Цитата: Немезида
      А все проблемы от устаревшего станочного парка и нехватки квалифицированных рабочих

      К сожалению, такая ситуация во многих отраслях: и кораблестроение, и авиастроение, и автопром и т. д. А квалифицированных рабочих нужно готовить и делать эту работу престижной, не на словах, а на деле.
      x.andvlad
      1. sogdy Сегодня, 14:25
        Цитата: x.andvlad
        К сожалению, такая ситуация во многих отраслях:

        Судя по посту, у Вас знакомых станочников нет. От слова совсем.
        Цитата: x.andvlad
        Цитата: Немезида
        А все проблемы от устаревшего станочного парка

        Станочный парк можно довести до ручки, но устареть он не может.
        Если чо, у меня 6 разряд по 6-разрядной сетке. За недолгую работу на заводе.
        sogdy
        1. x.andvlad Сегодня, 15:50
          И что Вы хотели этим выразить? Что таких как Вы много? Что сейчас работать за станком модно или почетно? Или что на такой работе можно заработать себе на квартиру, например?
          Если бы это было так, то в России уже давно были лучшие автомобили, боевые корабли в несчетном количестве, а самолеты выпускались бы не реже чем у Boeng и Airbus. Так как все люди, в т. ч. и рабочие, хотят жить в достатке. А работать на хорошем оборудовании надо уметь.
          А станочный парк устареть очень даже может. Большая разница, если производить продукцию на трофейных станках из Германии 40-х годов, или на станках последних поколений с программным управлением с соответствующими допусками и посадками.
          x.andvlad
    3. Piramidon Сегодня, 12:42
      Высокие зарплаты ума и квалификации не добавляют и руки на своё место не переставляют. Начинать нужно с системы образования, среднего (долой ЕГ), среднего специального, профессионально-технического и высшего. Возвращаться к советской системе.
      Piramidon
      1. Немезида Сегодня, 12:44
        И с вами я,отчасти,согласен,но даже молодой специалист должен получать такую зарплату,которая позволяла бы ему достойно жить,а не выживать в нищете,иначе молодежь на заводы не пойдет.
        Немезида
      2. Айрателинсион Сегодня, 14:06
        Да ну? А зачем мне идти на завод после университета и получать там гроши, на которые и прожить нельзя? Работать, чтобы работать?
        Айрателинсион
      3. Симаргл Сегодня, 14:20
        Цитата: Piramidon
        Высокие зарплаты ума и квалификации не добавляют и руки на своё место не переставляют

        Высокие зарплаты позволяют организовать отбор специалистов, а потом требовать качества!
        Что толку критиковать качество выполненной работы, если зарплата - смех?
        Симаргл
      4. Грица Сегодня, 14:29
        Возвращаться к советской системе.
        А еще вернуть систему распределения по окончании ВУЗа. Во всяком случае тем, кто учится на бюджетном. В СССР все это было продумано и не было перекосов в специалистах. Когда в крупных городах сейчас полно выпускников, которые не могут на работу устроиться, а в провинции кадровый голод.
        Грица
        1. Симаргл Сегодня, 17:13
          Цитата: Грица
          А еще вернуть систему распределения по окончании ВУЗа.

          Вы не поверите, но она и сейчас есть!
          Есть предприятия, которые "пасут" студента с 3-4 курса.
          Фишка в том, что там и з/п не низкая, т.к. специалист приносит прибыль и он дорогой (ведение от 3-4 курса до становления как нужного предприятию спеца - это ещё лет 5-7).
          А что мы видим у Роскосмоса? Вакансия инженегра со ставкой от 11000 РУБЛЕЙ?! Одиннадцать тысяч, Карл!!!
          Да за такие деньги ракеты на стартовом столе должны рассыпаться (от святой воды)!
          Симаргл
          1. Немезида Сегодня, 20:41
            На ВАСО реальная зарплата слесаря-инструментальщика сегодня 11350 руб в месяц(грязными) по 5 разряду,максимальный разряд 6. Молодому специалисту дадут 3 разряд,с дипломом техникума ,или ВУЗА 4 разряд...Вопрос - Как жить на такие деньги и кто пойдет вкалывать на заводе за эти гроши ?!
            Немезида
        2. Немезида Сегодня, 20:38
          Так условия нужно создавать в провинции,а их нет,потому и вымирают сегодня деревни,а молодежь бежит из них в город. Даже в крупных провинциальных городах нормально устроиться сегодня большая проблема,а на селе это почти не реально.
          Немезида
  3. Гигант мысли Сегодня, 12:16
    Закономерный итог отсутствия необходимого контроля государства за работой "Роскосмоса" и его "эффективных менеджеров", т.е. либеральная экономика в очередной раз показывает свою несостоятельность перед плановой.
    Гигант мысли
    1. Рязанец87 Сегодня, 12:50
      В России либеральная экономика? laughing Серьезно? laughing
      А в США и Японии, очевидно, сугубо плановая?
      Рязанец87
    2. alstr Сегодня, 13:01
      Тут дело не только в контроле, но и в том, что государство по сути ушло из космоса. Причем не только наше и не только из космоса.
      А то, что осталось не требует тяжелых ракет.
      Кроме того, посмотрите везде застой (т.е. никаких прорывов нет):
      - космос остался на уровне конца 80-х
      - автомобили - практически там же - начало 90-х
      - даже компьютерная техника застыла на уровне конца 2000-х
      - авиация последние разработки начаты в 90-х. Принципиально новых не ведется.

      Теперь все отдано на откуп экономической эффективности - соответственно нет необходимости разрабатывать что-то новое. Доводим до совершенства старое и стрижем купоны. пипл и так схавает.
      Вот позиция корпораций по всему миру. Увы это произошло из-за краха СССР, т.к. у на еще пытались не только гнаться за эффективность, но и что-то новое разрабатывать.
      А все новое (особенно принципиально) - это сплошной убыток на достаточно длинном промежутке времени.

      В этом смысле нас может спасти глобальная война (УВЫ) или глобальная смертельная проблема (тот же астероид или нашествие инопланетян ), т.е. ситуация когда прибыли станут принципиально не важны, а станет важным вопрос выживания.
      alstr
      1. Оверлок Сегодня, 13:43
        Цитата: alstr
        государство по сути ушло из космоса.

        а откуда оно, государство, не ушло?
        Оверлок
        1. alstr Сегодня, 14:11
          Да практически отовсюду. А оттуда откуда не ушло -делает вид, что оно еще там. Точнее следит за тем, чтобы бабки можно было срубить либо самому государству либо нужным людям.
          Но самое плачевное, что это касается не только нас. Посмотрите на США - там тоже самое. Пример Ф-35 и Зумволта нам в помощь.
          alstr
      2. axxenm Сегодня, 15:31
        Цитата: alstr
        Кроме того, посмотрите везде застой (т.е. никаких прорывов нет):
        - космос остался на уровне конца 80-х

        ..Неправда ваша - в области ракет-носителей остался на уровне конца 60-х.
        Некоторый прогресс есть только в начинке спутников.
        axxenm
        1. alstr Сегодня, 15:38
          Я имел в виду весь космос в целом. Последнее большое достижение - это орбитальная станция "МИР" и Шатлы (как американский так и наш). Из спутников Хабл.
          А начинка спутников по факту сменила только элементную базу - не более того. Сейчас получается, что ничего нового по спутникам нет. Все что запускается по факту - это замена старых отработавших свой срок. Нового ничего нет.

          Причем как у нас, так и в мире. И это печально.
          alstr
          1. axxenm Сегодня, 16:23
            Цитата: alstr
            Последнее большое достижение - это орбитальная станция "МИР" и Шатлы

            шаттлы не достижение . а мусорный тупик.
            орбитальные станции тоже тупик , хоть и давший ,небольшую, но пользу
            axxenm
            1. alstr Сегодня, 17:01
              Не могу согласится.
              Давайте вспомним фантастику (те же Звездные войны):
              Там присутствуют и большие орбитальные станции и корабли, которые взлетают и садятся на планеты многократно.
              Другое дело, что и то и другое - это только первые маленькие шажки в этом направлении. А вот почему мы (США и СССР) дальше не двинулись - это большой вопрос.
              Тут даже пока первичная цель не выполнена - создание орбитального завода.
              С одной стороны есть потребность в чистых элементах для промышленности, а с другой стороны, есть принципиальные технологии для постройки автоматического орбитального завода. Но вот почему то не мы (ну это понятно - денег нет, но Вы держитесь), но ни США, Ни Китай на это пока не замахиваются.
              Вот после этого и не верь в теорию об инопланетянах, которые контролируют нашу цивилизацию
              alstr
    3. verner1967 Сегодня, 15:25
      Цитата: Гигант мысли
      либеральная экономика в очередной раз показывает свою несостоятельность перед плановой.

      В статье говорится о том, как нашу отрасль обходят другие страны (капиталистические, с либеральной экономикой) и восхвалять при этом плановую экономику... во истину "гигант мысли" )))
      verner1967
  4. BerBer Сегодня, 12:18
    У меня сложилось впечатление, что там проплаченные агенты. Сталина на них нет
    BerBer
    1. x.andvlad Сегодня, 12:40
      Многоуважаемый, работать нужно учиться не только в "шарашках" под присмотром Берии.
      x.andvlad
      1. BerBer Сегодня, 12:53
        Понятное дело. Но очень похоже на диверсии. И ответственных нет. По сути пострадали мы - рядовые граждане. Потому что профукали наши деньги - деньги налогоплательщиков.
        BerBer
        1. groks Сегодня, 13:54
          Есть один признак, который позволяет говорить о диверсиях, причём о диверсиях, которые и не особо скрываются. Запуск с коммерческой нагрузкой - в Алтай, в Атлантику, ... . А если с людьми, на МКС - да пожалуйста. При такой статистике запусков, космонавтов бы пришлось пинками в корабль загонять, однако ничего - летают.
          groks
          1. sogdy Сегодня, 14:59
            Цитата: groks
            Есть один признак, который позволяет говорить о диверсиях

            Ничо, что на МКС возят и спутники поднимают на разных носителях?
            Протоны давно не производятся.
            Но о диверсиях - как в области финансирования, так и в области производства и монтажа - говорить можно и нужно. И говорят. Но школота в это время другим занята.
            Напомню:
            - бракованные детали, прошедшие контроль
            - преднамеренные ошибки сборки, прошедшие контроль
            - разгонный блок не той полосы в замен отбракованного
            - ООО СпецСтройСервис, остатки которой все еще продолжают вредить - уже на МС-21
            - "странная" банковская политика на бюджетных деньгах, при разборе полетов количество банков уменьшилось втрое
            - лобби в Госдуме и на местах
            sogdy
            1. groks Сегодня, 15:03
              Напомню:
              Кому? Зачем?
              Вот это всё по списку, оно есть только для коммерческих и его нет для пилотируемых? Их на разных заводах делают и даже наверное в разных странах? Воистину школота.
              groks
  5. Горяев Сегодня, 12:23
    Так проходит земная слава. Видимо Протоны уходят в прошлое, вместе с Хруничевым.
    Горяев
    1. donavi49 Сегодня, 12:28
      Ну это конкуренция. То есть раньше Протон был рыночным + особо конкурентов не было (вернее были, такие же неповоротливые госкомпании).

      Сейчас все меняется и меняется быстро. Если не бежать со всеми - то проиграешь. Пока бегут - только в проектах. S7 - это купи-продай, они продают исключительно места на чужих ракетах, плюс услугу. Никаких новых технологий или своей ракеты/корабля. Роскосмос - оперирует больше неимеющимианалоговпроектами 2025-2035+ и дайте денех.
      donavi49
      1. alstr Сегодня, 13:12
        Не совсем так. Просто уровень технологий необходимых для строительства ракет способных вывести среднестатистический груз на орбиту стал средним (а не высоким как раньше) и что самое главное более дешевым.
        Т.е. если раньше тот же условный Восток могли создать только США и Мы, т.к. могли потратить на это научные и экономические ресурсы, то теперь это может позволить более или менее богатая страна или даже крупная корпорация.
        Но заметьте, что что-то чуть более сложное вызывает проблемы. Но по сути технологии создания тех же тяжелых носителей и строительство орбитальных станций практически потеряны и/или даже ведущие страны не способны воспроизвести. Все проекты опять же уходят корнями в конец 80-х.
        alstr
      2. Симаргл Сегодня, 14:35
        Цитата: donavi49
        Роскосмос - оперирует больше неимеющимианалоговпроектами 2025-2035+ и дайте денех.

        Подумать только!
        Роскосмос, как организация могущая консолидировать (пока ещё)чудовищное количество людей, организаций и других ресурсов, требует денег (подумать только! Изыскания не бесплатны, а фундаментальные - так вообще), чтобы попытаться сделать качественный (надеюсь, неимеющимианалоговпроектами - это оно и есть) скачок и сдвинуться с мёртвой (да, Протон, Союз - они уже мертвы практически, просто о Протоне уже не первый год говорят) точки.
        Проще говоря, нужно не только дать денех, как ни странно, но и поставить задачи (а чтобы их поставить, нужны не "эффективные" менеджеры, а эрудированные, как минимум).
        Симаргл
        1. sogdy Сегодня, 15:07
          Цитата: Симаргл
          Подумать только!
          Роскосмос ... требует денег

          Ничо, что требует уже выделенных, но не дошедших денег?
          Отчеты СК почитайте, много писчи для размышлений.
          sogdy
          1. Симаргл Сегодня, 17:19
            Цитата: sogdy
            Ничо, что требует уже выделенных, но не дошедших денег?

            Ещё хуже! Воровство в госсекторе нужно к госизмене приравнивать, а не сюсюкать.
            Симаргл
    2. sogdy Сегодня, 15:03
      Цитата: Горяев
      Видимо Протоны уходят в прошлое,

      Они лет так 15-20 как ушли в прошлое. Но задел остался. Ап чом плакаем?
      sogdy
  6. Клаус Сегодня, 12:50
    Гос.корпорации - самый неэффективный способ организации производства. Это паразитирование на государственных деньгах, коррупция, кумовство, да и при этом еще возможность заработать на контрактах. Ну и никакой ответственности. Правильно сказал Павел Николаевич Грудинин: не может бухгалтерия на производстве быть выше инженерного и конструкторского корпуса. А все эти "эффективные менежеры" - по сути главные бухгалтера с функциями управляющего. Только дело еще хуже: если бы это были люди, на самом деле с навыками менеджмента... так ведь это просто бюрократы, посаженные на кормление/управление, не понятно по какому принципу...
    Клаус
    1. Оверлок Сегодня, 13:45
      Цитата: Клаус
      Правильно сказал Павел Николаевич Грудинин

      Свят-свят! Вы что же драконите оппонентов! счас налетят!
      Оверлок
    2. sogdy Сегодня, 14:40
      Цитата: Клаус
      ос.корпорации - самый неэффективный способ организации производства.

      А может, таки теорию подчитать? От Адама Смита начиная. А то даже и разговаривать не о чем.
      sogdy
    3. Симаргл Сегодня, 17:23
      Цитата: Клаус
      Гос.корпорации - самый неэффективный способ организации производства.

      Вы, похоже, истории не читали!
      Стоимость изделия у "частника" получается выше.
      А если случается монополия - вообще туши свет!
      Симаргл
  7. Архивариус Вася Сегодня, 13:10
    От це погано recourse
    Наследии СССР скоро закончится/закончилось, а на смену ему не густо что имеем((
    Архивариус Вася
    1. sogdy Сегодня, 14:43
      Цитата: Архивариус Вася
      Наследии СССР скоро закончится/закончилось

      А ничо, что ракетостроение - наследие царского режима?
      Блин, ну и школота поразвелась. Элементарщины уже не знают.
      sogdy
      1. andrej-shironov Сегодня, 15:17
        Берите дальше! Ракетостроение это наследие крепостного права, когда помещики сбрасывали крепостных со стен-пущай дескать летают" wink
        andrej-shironov
  8. SpaceCom Сегодня, 13:14
    Вполне ожидаемая ситуация! Конечно неплохо иметь свой независимый доступ к космосу, но если работать космическими извозчиками, то так недолго и на обочине оказаться! Почему-то у нас очень много разговоров о развитии носителей и полный провал с космическими аппаратами! А ведь именно они ориентированы на конечного потребителя и приносят прибыль! У нас ведь даже НТВ+ и Триколор просто арендуют транспондеры на чужих спутниках! Спутниковая телефония - Иридиум. Теперь вот OneWeb со своим широкополосным доступом в интернет! А у нас Глонасс недопиленный (никак на отечественные комплектующие не переползти) и пару связных плюс Метеор в океане...
    SpaceCom
    1. sogdy Сегодня, 14:46
      Цитата: SpaceCom
      У нас ведь даже НТВ+ и Триколор просто арендуют транспондеры на чужих спутниках!

      А таки они "у нас"? НТВ+ во Франции вместе с еврейскими деньгами. Триколор - в Израиле. Таки ни разу не российские.
      sogdy
      1. SpaceCom Сегодня, 15:43
        Значит всё ещё хуже...
        [media=https://www.rbc.ru/opinions/business/29/01
        /2018/5a6a034f9a79470acdd3e249?from=center_11]
        SpaceCom
  9. senima56 Сегодня, 13:40
    Похоже в этом "Центре Хруничева" давно пора чистку произвести на предмет выявления " врагов народа и государства"! "Где деньги, Зин?!"
    senima56
  10. kunstkammer Сегодня, 14:03
    Цитата: Немезида
    все проблемы от устаревшего станочного парка и нехватки квалифицированных рабочих

    Эту «писнЮ» я слышал 40 лет назад: Дескать всё дело в этом - плохое качество Жигулей и другой техники. Там где американский рабочий работает с точностью до микрона - наш работает до миллиметра. Наши станки дескать не позволяют работать точнее. Да и наши пьяные рабочие не имеют такой квалификации, как западные мастера.
    Всё это лож и провокация!
    Во-первых: В 90-е годы сам убедился - западные технологии в основном НЕ ЛУЧШЕ БЫВШИХ СОВЕТСКИХ. И оборудование частенько по качеству одно и тоже.
    Во-вторых: Квалификация нашего среднего рабочего на заводах и фабриках, как правило выше такого же западного трудящегося. Грубо говоря, иной наш горький пьяница даст фору «среднему» рабочему с запада. Не раз это подмечал.
    Да и кроме того, в 90-годы была возможность закупить высокоточное оборудование и обучить дешёвую, но квалифицированную бывшую советскую рабочую силу. И что получилось? А ничего!
    Качество управления производством никуда не годное - «эффективные» менеджеры тупые «в производственных делах» как пробки, нацеленные только на наполнение своих карманов.
    kunstkammer
    1. kunstkammer Сегодня, 14:20
      P.S. Иногда думаю: как повезло миллиардам китайских людей и не повезло миллионам советских. С таким руководством страной! С маленькой территорией и большим населением китайцы на допотопном оборудовании умудрились вывести свою страну в мировые лидеры. Это потом у них появились "передовые" технологии, а в начале было - грамотное управленческое решение.
      Это не "великие" реформаторы России загнавшие богатейшую и образованнейшую страну в полный тупик.
      kunstkammer
      1. sogdy Сегодня, 15:09
        Цитата: kunstkammer
        Качество управления производством никуда не годное - «эффективные» менеджеры тупые «в производственных делах» как пробки, нацеленные только на наполнение своих карманов.

        Таки да.
        sogdy
    2. Симаргл Сегодня, 17:58
      Цитата: kunstkammer
      Да и наши пьяные рабочие не имеют такой квалификации, как западные мастера.
      Так случилось, что сейчас идёт упор на автоматизацию. От рабочего требуется мастерски вставить болванку, не сломав станок, по большому счёту.

      Цитата: kunstkammer
      Да и кроме того, в 90-годы была возможность закупить высокоточное оборудование и обучить дешёвую, но квалифицированную бывшую советскую рабочую силу. И что получилось? А ничего!
      Т.е "фишку" вы не просекли: по настоящему работают инженеры и технологи. Их цель - наладить процесс, а поддерживать его может "низкоквалифицированная рабочая сила"! Китайцы с этого начинали: занимались обслуживанием производства, теперь, вроде, поняли в чём "прикол".

      Цитата: kunstkammer
      Качество управления производством никуда не годное - «эффективные» менеджеры тупые «в производственных делах» как пробки, нацеленные только на наполнение своих карманов.
      А что Вы хотите, если страна номенклатуру на ворьё сменила во власти?

      Симаргл
  11. prior Сегодня, 14:15
    С приходом демократии в России начался новый ледниковый период.
    Северный пушной зверёк успешно расселяется по всё новым и новым местам....
    prior
  12. pafegosoff Сегодня, 14:23
    А "Роскосмос" сколько платит Казахстану за каждый гептиловый запуск?
    International Launch Services (ILS) is an American-Russian joint venture with exclusive rights to the worldwide sale of commercial Angara and Proton rocket launch services. Proton launches take place at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan while Angara is planned to launch from the Plesetsk and Vostochny Cosmodromes in Russia. ILS was formed in 1995 as a private spaceflight partnership between Lockheed Martin (LM), Khrunichev and Energia. ILS initially co-marketed non-military launches on both the U.S. Atlas and the Russian Proton expendable launch vehicles.
    И вообще, если Омск налаживает производство "Ангары", на кой гонять это российско-американское старьё? Тем более - Пуски "Ангары" - тоже у американцев в руках. И на кой америке конкуренты? Как разрушали советские предпрятия? Захватывали за бесплатно, потом разрушали. Пока у нас хозяева кремлёвских врагов народа управляются из Вашингтона (для маскировки их ругают западные СМИ. И ведь любой шпион - самый ярый патриот вражеской страны. Типа Штирлиц - истинный Ариец....
    pafegosoff
    1. sogdy Сегодня, 15:16
      Ап чом, балезный? О несостоявшемся прожекте? Доля "амеров" принадлежит S7. То есть ВСЕ запуски контролируем (собственно, осуществляем) мы. Кроме прямоточных, коими балуются "коммерсанты", выкупая их у вояк.
      sogdy
  13. кедр Сегодня, 14:37
    С такой короткой памятью в санкционных, то бишь конкурентных войнах при развитом хапитализме, куда со всего размаху мы вляпались, вам господа не выжить. Забыли, кто нам по мозгам колотушкой ИГЭ и бакалавриатом долбит, который год, а также кто ЦБ командует... И ведь судя по прямизне ваших коментов, которые, как не крути точно на Путина направленны, извилины выпрямленны на 90%. С такими мозгами не на Земле, не в Космосе не выжить.
    Война идёт, а вы всё в мирных снах пребываете. А ведь война идёт не только на уничтожение нашей космонавтики, но и самой России и её народа...
    В военное время скатились вы господа со своими стонами до полной ненужности народу.
    Подпевалы Грудинина, зрите в корень. Война идёт. И вас она не обойдёт.
    кедр
  14. sogdy Сегодня, 14:37
    Цитата: donavi49
    Вот когда посадит ступень

    Ступень ему посадила S7. Новосибирская компания, если чо.
    sogdy
  15. andrej-shironov Сегодня, 15:07
    Срочно выдать Рогозину батут! Пущай хоть он прыгает, если ракеты не летают.
    andrej-shironov
  16. kunstkammer Сегодня, 15:10
    Цитата: кедр
    Война идёт, а вы всё в мирных снах пребываете

    Глубоким сном пребывает всё руководство страны: «их и так неплохо кормят»!
    Именно: война идёт! А у них всё - наши западные партнёры...
    Так если бы Молотов объявил: «22-го июня наш западный партнёр Гитлер напал на нашу страну! Мы выражаем глубокое сожаление...»
    P.S. Интересно сказал один из фигурантов кремлёвского списка из Правительства России: в ответ на американские санкции - мы будем укреплять свой бизнес!
    Кто бы сомневался! Он свой бизнес «будет укреплять» несмотря ни на что.
    kunstkammer
  17. кедр Сегодня, 15:21
    Цитата: kunstkammer
    Глубоким сном пребывает всё руководство страны: «их и так неплохо кормят»!


    Всё да не всё. Уж на ВО - то достаточно материала, что бы это понять... Если бы все спали нас бы давно всех перерезали, как баранов... А мы ещё живы и даже толкуем за жисть... И что, за это некому спасибо сказать?
    кедр
  18. kunstkammer Сегодня, 15:27
    Цитата: кедр
    А мы ещё живы и даже толкуем за жисть... И что, за это некому спасибо сказать?

    Спасибо Партии родной за наше счастливой детство!
    Да ещё и за то, что пока не все передохли... Цена на нефть отсрочку давала. Но не долго музыка играла.
    kunstkammer
  19. кедр Сегодня, 16:46
    Цитата: kunstkammer
    Цитата: кедр
    А мы ещё живы и даже толкуем за жисть... И что, за это некому спасибо сказать?

    Спасибо Партии родной за наше счастливой детство!
    Да ещё и за то, что пока не все передохли... Цена на нефть отсрочку давала. Но не долго музыка играла.


    Вы скорее всего не в курсе, с этого года наглосаксы ввели у нас бюджетное правило, по которому России позволено оставлять в своём бюджете 20% от суммы проданной за рубеж нефти. Такова цена потери суверенитета в 1991 году и принятия в 1993 году колониальной по факту, подсунутой нам наглосаксами Конституции РФ.
    Кроме Конституции за эти 25 лет оккупации наглосаксы нашваркали нам и провели через подконтрольные им Думу и Правительство 4000 своих законов..! Естественно не для того вы и вам подобные благоденствовали.
    Зрим в корень. Оккупанты всегда во все времена обдирали и насиловали побеждённых. Так что получите и распишитесь...
    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
    1. tihonmarine Сегодня, 18:38
      Выходит по той же схеме что и страны KFA (колониальный франк) которым французы оставляют 15% (себе забирают 85%) и то эти 15 % могут тратить по указанию французов. Когда Берег Слоновой Кости решил отступить от "указивок" Франции и заключил сделки на 50-60 миллиардов долларов, то французы быстро заменили президента и устроили переворот. Много людей погибло, я сам был в то время в Абиджане.
      tihonmarine
  20. tihonmarine Сегодня, 18:19
    1. - На все комплектующие должны быть госзаказы с наивысшей ответственностью на всех эшелонах. 2. - Подготовка специалистов должна быть на уровне советской. 3. - Оплата труда должна соответствовать космической промышленности, а не уровню "жестянно-баночного цеха". 4. - Пересажать в тюрьмы всех воров.
    tihonmarine
  21. кедр Сегодня, 19:12
    Цитата: tihonmarine
    1. - На все комплектующие должны быть госзаказы с наивысшей ответственностью на всех эшелонах. 2. - Подготовка специалистов должна быть на уровне советской. 3. - Оплата труда должна соответствовать космической промышленности, а не уровню "жестянно-баночного цеха". 4. - Пересажать в тюрьмы всех воров.


    Для всего этого и многого другого, о чём алчет электорат, необходимо в первейшую очередь добиться суверенитета страны и как следствия рубля, кредита и бюджета, а это возможно только и только при условии если Путину окажет поддержку и доверие на проведение крутых реформ 51 % населения России. Ещё раз. Не 51 % проголосует за него на выборах от числа пришедших, а 51 % от всего населения. И это будет выбор народом не президента, ширмы для власти олигархов, каковыми по факту являются все президенты во всех странах, где плутократы насаждают институт президентства, а это будет выбор Лидера Нации, которому народ дал мандат на проведение жизненно важных для нации реформ и которого народ готов поддержать словом и делом, как и сами реформы.
    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
  22. Немезида Сегодня, 20:53
    Голован Джек,
    Ну а с вашей путинской страховкой нельзя даже умереть нормально, похороны платные,обходятся сегодня больше чем в 100000 руб(это если очень скромно ),что очень не дешево,так что покойников скоро под кремлевскую стену начнут сваливать,так как на похороны нет средств
    Немезида
  23. Антоха Сегодня, 21:02
    Хруничев (у меня несколько родственников оттуда) в Москве стоит на землях, которые ОЧЕНЬ хочется отжать под жилищное строительство. Зарплаты там нищенские, руководство вор на воре. Выведут производство в Омск, но там нет кадров. Московские кадры не поедут. Хруничев может тогда умереть. Ну а может возродиться, раз уж всё с нуля. Бывает у нас и такое. Давайте думать, что сейчас мы в фазе долгого запрягания. Нам надо сначала помакаться головой в толчок неоднократно (как с олимпиадой, санкциями и т.д.), чтобы в какой-то момент мы наконец очухались и поехали. Быстро. Причина этому есть, и она известна.
    Антоха
  24. Немезида Сегодня, 21:06
    Голован Джек,
    Вот сейчас открыл канадский сайт и в очередной раз убедился в том,кто вы по жизни...Услуги стоматолога в Канаде покрывает дополнительная страховка,которую работнику оплачивает работодатель...Стоимость операции,необходимой для спасения вашей жизни и здоровья, покрывает государственная страховка. В России цены на операции висят прямо на стенах больниц и оплачивает их больной,а не бюджет...
    Немезида
  25. Влад5307 Сегодня, 21:29
    Цитата: кедр
    Цитата: tihonmarine
    1. - На все комплектующие должны быть госзаказы с наивысшей ответственностью на всех эшелонах. 2. - Подготовка специалистов должна быть на уровне советской. 3. - Оплата труда должна соответствовать космической промышленности, а не уровню "жестянно-баночного цеха". 4. - Пересажать в тюрьмы всех воров.


    Для всего этого и многого другого, о чём алчет электорат, необходимо в первейшую очередь добиться суверенитета страны и как следствия рубля, кредита и бюджета, а это возможно только и только при условии если Путину окажет поддержку и доверие на проведение крутых реформ 51 % населения России. Ещё раз. Не 51 % проголосует за него на выборах от числа пришедших, а 51 % от всего населения. И это будет выбор народом не президента, ширмы для власти олигархов, каковыми по факту являются все президенты во всех странах, где плутократы насаждают институт президентства, а это будет выбор Лидера Нации, которому народ дал мандат на проведение жизненно важных для нации реформ и которого народ готов поддержать словом и делом, как и сами реформы.
    Суверенитет. Россия. Путин.

    Либеральный капитализм, в который так свято верят в РФ нынешние рулевые, это в реальности недостижимый идеал. А идеалисты в практической жизни никогда не добиваются успеха, как правило. Вот и провалы в экономике и спорте связаны в первую очередь с этим идеализмом. Хорошо что хоть в 2014 году стали маленько отходить от этого морока идеализма - спасибо "партнерам", а то так бы и молились богам ими привнесенными. Хотя и сейчас большинство наших "бизнесменов" молятся на пресловутые принципы либерального капитализма и это помогает им вывозить деньги, недоплаченные работающим на них в России людям. Отсюда и низкая покупательная способность населения и уровень потребления, что тормозит развитие внутреннего рынка. И пока российское правительство будет продолжать жевать эту отравленную жвачку и слушаться "партнеров" ничего кардинально хорошего в России произойти не может. А так да - ядерной дубиной мы можем пока отмахиваться от "любящих "нас "партнеров". Т.н. элита сама себя загоняет в угол своей неуклюжей внутренней политикой и недостаточно твердой политикой внешней.
    Влад5307
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