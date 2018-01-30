Эксперт: ракета «Протон» скатилась до «полной ненужности»
В 2018 году российская тяжелая ракета «Протон» установит антирекорд по числу пусков, стартовав всего два раза, приводит Лента.ру статью главного редактора сайта RussianSpaceWeb.com Анатолия Зака.
По мнению эксперта, в этом году носитель, скорее всего, «не выведет на орбиту ни одной коммерческой нагрузки».
Эксперт отмечает, что «попытки российского правительства загрузить "Протоны" федеральными заказами в условиях, когда его международные клиенты исчезли, не увенчались успехом». По его словам, в настоящее время спутник связи «Благовест-12Л», созданный в интересах Минобороны, является единственным гарантированным заказом на пуск «Протона» в 2018 году.
«Другая классифицированная военная полезная нагрузка также может полететь в этом году, по-видимому, по мере необходимости», – пишет ЗАК.
По его мнению, единственной «действительно нужной полезной нагрузкой», которую в 2018 году может запустить «Протон», служит модуль «Наука» для МКС. «Хотя данный старт назначен на декабрь, маловероятно, что удастся произвести его в срок», – считает эксперт.
Он называет три причины снижения числа пусков «Протонов»: «технические (профессиональная компетентность и контроль качества на предприятиях "Роскосмоса"), политические (есть политический риск, связанный с запуском Россией коммерческой нагрузки) и финансовые (конкуренция с западными компаниями SpaceX и Arianespace)».
Ранее в январе «Центр Хруничева», единственный в РФ производитель тяжелых ракет «Протон» и «Ангара», из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной и социальной нагрузки попросил у федерального правительства 30 миллиардов рублей.
По мнению эксперта, в этом году носитель, скорее всего, «не выведет на орбиту ни одной коммерческой нагрузки».
Почтенная советская космическая ракета почти четверть века запускала спутники связи для всего мира. Но скатилась до почти полной ненужности всего за два года,пишет он.
Эксперт отмечает, что «попытки российского правительства загрузить "Протоны" федеральными заказами в условиях, когда его международные клиенты исчезли, не увенчались успехом». По его словам, в настоящее время спутник связи «Благовест-12Л», созданный в интересах Минобороны, является единственным гарантированным заказом на пуск «Протона» в 2018 году.
«Другая классифицированная военная полезная нагрузка также может полететь в этом году, по-видимому, по мере необходимости», – пишет ЗАК.
По его мнению, единственной «действительно нужной полезной нагрузкой», которую в 2018 году может запустить «Протон», служит модуль «Наука» для МКС. «Хотя данный старт назначен на декабрь, маловероятно, что удастся произвести его в срок», – считает эксперт.
Он называет три причины снижения числа пусков «Протонов»: «технические (профессиональная компетентность и контроль качества на предприятиях "Роскосмоса"), политические (есть политический риск, связанный с запуском Россией коммерческой нагрузки) и финансовые (конкуренция с западными компаниями SpaceX и Arianespace)».
Ранее в январе «Центр Хруничева», единственный в РФ производитель тяжелых ракет «Протон» и «Ангара», из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной и социальной нагрузки попросил у федерального правительства 30 миллиардов рублей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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