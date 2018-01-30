Американские СМИ высказались за исключение Турции из состава НАТО
Турецкая армия продолжает военную операцию на севере Сирии – в районе города Африн. Боевые действия подразделения ВС Турции ведут совместно с так называемой Свободной (освободительной) сирийской армией против курдских вооружённых формирований PYD/PKK. На сегодняшний день боестолкновения идут в районе горы Бурсея – северо-западная часть Африна.
Гора покрыта негустой растительностью, также на ней имелись постройки. Ранее несколько построек, в которых укрывались курдские вооружённые формирования, были уничтожены турецкой артиллерией. В районе горы Бурсея действуют турецкие танки, которые в таких условиях используются прежде всего для прикрытия пехоты.
Курдские отряды в ответ осуществляют ракетные обстрелы территории Турции. Сегодня примерно в 10:20 по местному времени, как сообщает информационная служба «Анадолу», обстрелу подвергся пограничный Килис. Ракета взорвалась на улице Ших Мехмет, не причинив вреда здоровью его жителей.
На таком фоне на американском телеканале FOX, который считается наиболее лояльным по отношению к Дональду Трампу, прозвучало высказывание о необходимости исключить Турцию из военного блока НАТО. Такое заявление сделал бывший военнослужащий армии США, ныне военный аналитик – подполковник Ральф Петерс. По его словам, «поведение Турции таково, что ей не место в составе НАТО».
Подполковник Петерс заявил о том, что по уставу НАТО США должны помочь Турции как союзнику, но в то же время Турция атакует курдов, которые являются союзниками США в Сирии.
Военный эксперт:
Ральф Петерс:
Обращает на себя внимание то, что ведущая телеэфира Лиза Кеннеди фактически поддержала заявление американского офицера.
Гора покрыта негустой растительностью, также на ней имелись постройки. Ранее несколько построек, в которых укрывались курдские вооружённые формирования, были уничтожены турецкой артиллерией. В районе горы Бурсея действуют турецкие танки, которые в таких условиях используются прежде всего для прикрытия пехоты.
Курдские отряды в ответ осуществляют ракетные обстрелы территории Турции. Сегодня примерно в 10:20 по местному времени, как сообщает информационная служба «Анадолу», обстрелу подвергся пограничный Килис. Ракета взорвалась на улице Ших Мехмет, не причинив вреда здоровью его жителей.
На таком фоне на американском телеканале FOX, который считается наиболее лояльным по отношению к Дональду Трампу, прозвучало высказывание о необходимости исключить Турцию из военного блока НАТО. Такое заявление сделал бывший военнослужащий армии США, ныне военный аналитик – подполковник Ральф Петерс. По его словам, «поведение Турции таково, что ей не место в составе НАТО».
Подполковник Петерс заявил о том, что по уставу НАТО США должны помочь Турции как союзнику, но в то же время Турция атакует курдов, которые являются союзниками США в Сирии.
Военный эксперт:
Курды – второй по значимости после Израиля наш союзник на Ближнем Востоке.
Ральф Петерс:
Не проще ли в таком случае исключить Турцию из Североатлантического альянса.
Обращает на себя внимание то, что ведущая телеэфира Лиза Кеннеди фактически поддержала заявление американского офицера.
Использованы фотографии: http://aa.com.tr, www.globallookpress.com