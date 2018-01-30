22:34 30 января

Американские СМИ высказались за исключение Турции из состава НАТО

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Турецкая армия продолжает военную операцию на севере Сирии – в районе города Африн. Боевые действия подразделения ВС Турции ведут совместно с так называемой Свободной (освободительной) сирийской армией против курдских вооружённых формирований PYD/PKK. На сегодняшний день боестолкновения идут в районе горы Бурсея – северо-западная часть Африна.

Американские СМИ высказались за исключение Турции из состава НАТОГора покрыта негустой растительностью, также на ней имелись постройки. Ранее несколько построек, в которых укрывались курдские вооружённые формирования, были уничтожены турецкой артиллерией. В районе горы Бурсея действуют турецкие танки, которые в таких условиях используются прежде всего для прикрытия пехоты.
Курдские отряды в ответ осуществляют ракетные обстрелы территории Турции. Сегодня примерно в 10:20 по местному времени, как сообщает информационная служба «Анадолу», обстрелу подвергся пограничный Килис. Ракета взорвалась на улице Ших Мехмет, не причинив вреда здоровью его жителей.

На таком фоне на американском телеканале FOX, который считается наиболее лояльным по отношению к Дональду Трампу, прозвучало высказывание о необходимости исключить Турцию из военного блока НАТО. Такое заявление сделал бывший военнослужащий армии США, ныне военный аналитик – подполковник Ральф Петерс. По его словам, «поведение Турции таково, что ей не место в составе НАТО».


Подполковник Петерс заявил о том, что по уставу НАТО США должны помочь Турции как союзнику, но в то же время Турция атакует курдов, которые являются союзниками США в Сирии.

Военный эксперт:
Курды – второй по значимости после Израиля наш союзник на Ближнем Востоке.


Ральф Петерс:
Не проще ли в таком случае исключить Турцию из Североатлантического альянса.


Обращает на себя внимание то, что ведущая телеэфира Лиза Кеннеди фактически поддержала заявление американского офицера.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr, www.globallookpress.com
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Комментарии 30
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  1. Dimontius Сегодня, 12:27 Новый
    Отвернуться от союзника из-за временных интересов? как это по американски. От нас что можно сказать : Welcome! Только вот это несбыточная мечта для нас и настоящий кошмар для звездно-полосатых.
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    Dimontius
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:32 Новый
      да попутного ветра в горбатую спину,учитывая сколько Турция в ес стучится ничего удивительного))
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      Ратник с пулеметом
      1. cniza Сегодня, 13:26 Новый
        Это все больше и больше смахивает на спектакль , который разыгрывается внутри НАТО.
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        cniza
        1. Geisenberg Сегодня, 14:40 Новый
          Цитата: cniza
          Это все больше и больше смахивает на спектакль , который разыгрывается внутри НАТО.


          Так вот. Теперь СМИ принимают и выгоняют и НАТО.
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          Geisenberg
          1. Shurik70 Сегодня, 14:59 Новый
            по уставу НАТО США должны помочь Турции как союзнику

            Передёргивание фактов.
            По уставу НАТО они должны помогать, против кого произведена агрессия. Вот если курды нападут на Турцию, тогда да, по уставу должны. Но пока Турция агрессор и над Стамбулом не летят снаряды, под устав не попадает.
            От Турции в НАТО не откажутся. Контроль проливов + место под базы уж очень удобное. Попугают маленько. В крайнем случае правительство сменят.
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            Shurik70
    2. Topotun Сегодня, 13:58 Новый
      Цитата: Dimontius
      Отвернуться от союзника из-за временных интересов? как это по американски. От нас что можно сказать : Welcome! Только вот это несбыточная мечта для нас и настоящий кошмар для звездно-полосатых.

      Это врядл и, скорее на испуг берут. А не дойдет до Турции, начнут правительство менять. Вот это будет по американски...
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      Topotun
      1. MIG00001 Сегодня, 14:32 Новый
        ну так уже пытались, но я согласен еще могут попробовать, только теперь сложнее Эрдоган пересадил всех противников нууу или почти всех
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        MIG00001
    3. Hanokem Сегодня, 16:31 Новый
      Турция времен Пердогана никак не вписывается в НАТО. Очень надеюсь, чьо американцы спохватятся и отмерят поставку Ф-35 туркам. Ф-35 у Пердогана- угроза всему Ближнему Востоку.
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      Hanokem
      1. Topotun Сегодня, 17:28 Новый
        Цитата: Hanokem
        Турция времен Пердогана никак не вписывается в НАТО. Очень надеюсь, чьо американцы спохватятся и отмерят поставку Ф-35 туркам. Ф-35 у Пердогана- угроза всему Ближнему Востоку.

        Сильно сомневаюсь. Вояки они еще те. Как и арабы- какая бы техника у них не была, теряют ее как нефик делать. Так что F-35 погоды не сделает. Скорее наоборот. Они ведь требуют иного уровня подготовки от пилотов....
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        Topotun
        1. Hanokem Сегодня, 18:45 Новый
          Я бы не стал недооценивать противника. За грех высокомерия очень сильная расплата на войне. Тем паче турецкий летчик завалил без проблем Ваш СУ-24М. Нет , не стал бы я успокаиваться их предполагаемым низким уровнем. Тем более, что все эти годы их инструктировали амприканские и немецкие летчики.
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          Hanokem
      2. lekalpan Сегодня, 19:21 Новый
        F-35 полное говно.Поставить такое туркам благо.Но турки хитрые и откажуться покупать эту ь да еще по такой цене.
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        lekalpan
        1. Hanokem Сегодня, 20:18 Новый
          Я бы предпочёл, чтобы турки получили СУ-57 вместо Ф-35. Очень надеюсь, что так оно и будет
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          Hanokem
  2. Vincent Сегодня, 12:35 Новый
    США продолжают терять не только влияние и авторитет, но и союзников. Всё правильно: исключить и санкции на них. Ишь ты независимую политику решили проводить, ещё и огрызаются.
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    Vincent
  3. Rusland Сегодня, 12:35 Новый
    А процедуру продумали, а то будет как с Англией , ещё и должна всем.
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    Rusland
    1. ul_vitalii Сегодня, 12:40 Новый
      "Свой-чужой" как конфетка будет "а ну-ка отними" smile
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      ul_vitalii
  4. DwarfKing Сегодня, 12:35 Новый
    Да да да. Курды это второй после иудеев союзник. Все правильно, мистер Петерс, султану не место в НАТе. Курды Ваши самолётики будут из рогаток запускать, зачем Вам турецкие авиабазы. А уж про то, что турецкая армия вторая после штатовской в блоке - вообще аргумент для школоты. Курдов обучить и вооружить можно. С такими военными экспертами, как мистер Петерс, сомнений в адекватности всей верхушки США все больше
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    DwarfKing
  5. Житель Урала Сегодня, 12:37 Новый
    Давайте уже исключайте быстрее.
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    Житель Урала
    1. garnik Сегодня, 12:54 Новый
      Да не исключат их,турки в руках амеров инструмент влияния на Россию. Без амеров и Европы ,турция обреченна на распад. Они друг в друге нуждаются. А мы надеемся что турки переметнуться к нам.Ясно что это утопическое желание и они не дремлют ,пока у нас конфетно-букетные отношения они проникают в тюркоязычные республики России открывают свои офисы ,школы и т.д. Готовят смуту в России ,и уверен с одобрения амеров.
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      garnik
    2. ПалБор Сегодня, 14:12 Новый
      Да вряд ли они Турцию из НАТО исключат,скорее Эрдогана из Турции...Или вообще,из этого мира crying
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      ПалБор
  6. Egorovich Сегодня, 12:40 Новый
    Матрасники и так потеряли свое влияние на БВ, а с потерей Турции потеряют еще больше. Потеря Турции для НАТО гораздо страшнее, чем потеря этой организации для турок. Это лишь всплеск эмоций отдельных личностей и ничего более.
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    Egorovich
  7. shura7782 Сегодня, 12:42 Новый
    ныне военный аналитик – подполковник Ральф Петерс.
    Не тянет он на аналитика, а вот на бывший военнослужащий вполне.
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    shura7782
  8. rotmistr60 Сегодня, 12:46 Новый
    прозвучало высказывание о необходимости исключить Турцию из военного блока НАТО
    Если это сказано серьезно, то от сегодняшней Турции сегодня можно ждать еще более резких высказываний в сторону НАТО. А мне это нравится. Два члена НАТО (причем Турция не последняя в отличии от младопринятых) собачатся между собой. А интересно то, что разжигают это "собачинство" американские СМИ, Не американские ли СМИ начнут настоящую 3-ю МВ?
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    rotmistr60
    1. Симаргл Сегодня, 14:04 Новый
      Цитата: rotmistr60
      Если это сказано серьезно, то от сегодняшней Турции сегодня можно ждать еще более резких высказываний в сторону НАТО

      Вы серьёзно полагаете, что это сказано для Турции?! lol
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      Симаргл
  9. А. Привалов Сегодня, 12:47 Новый
    Если бы все высказывания сделанные на российском Первом телеканале, "который считается наиболее лояльным по отношению к" Владимиру Владимировичу Путину, претворялись в жизнь...
    Меньше слушайте отставных полковников бросившихся в аналитики. Тем более фантазёра Ральфа Петерса с его известным опусом "Кровавые границы" -- предсказаниями 2006 года за 10 лет так и не сбывшимися. Недавно вышло его новое творение -- "Война 2020 года"

    К 2020 году мир пережил многое: последнюю ядерную войну, роковую для американцев интервенцию США в Заир, страшную эпидемию неведомой и беспощадной болезни, обескровившую население всей планеты. Вся земля стала огромной шахматной доской, на которой две оставшихся сверхдержавы - США и Япония - разыгрывают решающую партию в борьбе за мировое господство. Роль одной из пешек отведена Советскому Союзу, охваченному пламенем гражданской войны, ослабленному хронической нехваткой всего на свете и бездарным руководством. В последней отчаянной попытке выжить и сохранить традиционные ценности западного мира давние противники - Соединенные Штаты и Россия - объединились для решительного сражения против нашествия с Востока.
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    А. Привалов
    1. oldzek Сегодня, 12:54 Новый
      точно!давно сказано:"каждый мнит себя стратегом,видя бой со стороны";а уж бывший вояка из за большой лужи это что то особенного.
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      oldzek
    2. Владыка Ситх Сегодня, 14:56 Новый
      Владимир Владимирович не смотрит Первый канал, он смотрит Россия1, в прочем как и другие министры и губернаторы. А во всех министерствах и ведомствах постоянно включен канал Россия24. Более того все документальные фильмы, такие как "Крым. Возвращение домой" и так далее выходят на Россия1.
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      Владыка Ситх
  10. Вежливый Лось Сегодня, 13:51 Новый
    Американские СМИ высказались за исключение Турции из состава НАТО

    Если это подготовка общественного мнения к предстоящему событию, то лучшего подарка нам и не надо.
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    Вежливый Лось
  11. prior Сегодня, 14:05 Новый
    Ну и разошлись "полосатые скунсы" !
    Летит на вентилятор со всех сторон и на все стороны.
    Смешалось всё: тут тебе и турки, и Китай, и Пакистан, и Иран, и Ирак, и Европа, и Россия, и хохлы до кучи....
    Умеют исключительные "выстраивать" отношения с союзниками и партнёрами, однако......
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    prior
  12. Грица Сегодня, 14:17 Новый
    Бурные, продолжительные аплодисменты.
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    Грица
  13. Trn Сегодня, 15:07 Новый
    такую статью вот прочитал, незнаю на сколько это правда

    Все новые любопытные детали выявляются в ходе начатой Турцией военной операции против курдских коммунистов на севере Сирии, которые высвечивают тайны политики союзников Турции по НАТО, ведущих против своего партнера по военному блоку активную подрывную деятельность.

    Как выяснилось, мощные оборонительные рубежи на стратегически важной горе Барсая, которую накануне захватили турецкие спецподразделения и сирийские повстанцы, строили военные инженеры из Германии.

    После освобождения высоты вблизи Африна турецкие военные нашли под опорным пунктом YPG мощный, современный бункер и связывающие пункты с другими позициями вокруг высоты бетонные туннели, сконструированные по НАТОвскому образцу.

    Как передает телеканал ТРТ, турецкий эксперт в области безопасности Абдулла Агар помог журналистам разобраться в ситуации. По словам эксперта, бункер построен по НАТОвскому проекту немецкими военными инженерами.

    «Толщина стен сооружения начинается от 90 см и в некоторых местах достигает 2 метра. В строительстве сооружения использовали десятки тысяч тонн бетона и стальной конструкции.

    Огневые точки для крупнокалиберных орудий, даже артиллерийских установок и ракетных комплексов были профессионально выбраны, чтобы от турецких границ до окрестностей Алеппо всю зону можно было держать под контролем. По имеющимся у нас данным, бетон для постройки сооружения был завезен из Алеппо, из предприятия по производству стройматериалов, которое принадлежит французам», — подчеркнул военный эксперт.

    Теперь турецкое командование после анализа военного объекта готовит отчет. По информации военных источников, руководство Турции намерено создать правительственную комиссию по расследованию дела. Анкара намерена выяснить, с какой целью её союзники по НАТО создали столь современный укрепленный плацдарм для врагов Турции, которые угрожают её безопасности.

    Между тем стало известно, что США не собираются выводить свои войска из Манбиджа. Напомним, что ранее президент Турции Эрдоган неоднократно предупреждал, что следующей целью турецкой армии будет именно Манбидж, который Вашингтон обещал освободить от курдских коммунистов после захвата его у ИГ, но не выполнил своего обещания.

    Глава центрального командования вооруженных сил США Джозеф Вотел заявил, что в Пентагоне не рассматривают вопрос об отзыве своих военных из контролируемого курдскими коммунистами Манбиджа на севере Сирии, несмотря на требование турецких властей.

    Ранее в субботу министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу заявил, что США должны немедленно прекратить поставки оружия курдским коммунистами и покинуть район Манбиджа.

    Этот город был захвачен курдами YPG с помощью американцев в августе 2016 года. Тогда же президент США Обама дал официальные гарантии Турции, пообещав, что из города будут выведены формирования курдских коммунистов за реку Евфрат, однако США обманули своего союзника по НАТО, максимально вооружив и укрепив врагов Турции.
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    Trn
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