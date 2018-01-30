22:36 30 января

В Госдуме рассказали, зачем США проводят разведку над Крымом

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Депутат Госдумы Дмитрий Белик отметил, что целью воздушной разведки самолётов ВМС США около берегов Крыма является изучение быстроты реагирования ПВО и передача этих данных Украине.

В Госдуме рассказали, зачем США проводят разведку над Крымом


Они засекают время реагирования нашей ПВО, время подлёта перехватчика, пытаются прощупать станции дальнего обнаружения, засечь их частоты. Всё это интересно лишь одному заказчику — официальному Киеву
— цитирует РИА Новости Белика.


По словам депутата, самолёты США могут лететь в двух метрах от российской границы — «по всем документам это международное воздушное пространство, а значит, они ничего не нарушили».

Парламентарий пояснил, что в таких случаях российский пилот вынужден маневрировать, чтобы вытолкать нарушителя в «настоящую международную воздушную зону». Белик добавил, что «обиды Пентагона здесь неуместны».

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил перехват американского самолёта радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries II. В Госдепе назвали инцидент нарушением международных норм.

Использованы фотографии: http://gursesintour.com/
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Комментарии 33
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:45 Новый
    Всё это интересно лишь одному заказчику — официальному Киеву

    Да нууу... belay

    Представим на минутку что Киев получил эти данные...и что он будет дальше с ними делать what
    организует налет своей авиации на крымские аэродромы что ли...
    как то все по детски такие аргументы выглядят.
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    Тот же ЛЕХА
    1. x.andvlad Сегодня, 12:50 Новый
      Если Киев и получит долю информации, то только в том количестве, в котором ему это позволят. Главный заказчик здесь один - Пентагон.
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      x.andvlad
      1. Anarchist Сегодня, 12:54 Новый
        Странное заявление от депутата ГД! А ни засланный ли он "казачок"? Где соответствующие службы? Надо бы прощупать...
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        Anarchist
        1. cniza Сегодня, 13:16 Новый
          Александр , приветствую ! hi депутат попиарился и не более , а что говорил , о чем говорил , его это не волнует.
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          cniza
          1. Anarchist Сегодня, 13:25 Новый
            Виктор, доброго дня!
            Ты знаешь, что это за депутат? И я не знаю. А этот "суслик" есть!
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            Anarchist
            1. cniza Сегодня, 13:29 Новый
              Вот он и хочет , что бы о нем поговорили.
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              cniza
      2. DenZ Сегодня, 12:59 Новый
        Ну да, а около Калининграда летают по заинтересованности трибалтов wassat Депутатам Госдумы заняться видимо нечем.
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        DenZ
    2. dorz Сегодня, 12:51 Новый
      изучение быстроты реагирования ПВО и передача этих данных Украине

      Единственной целью является провокация. А теперь представим, что в районе Донбасса потерпит крушение американский военный самолет.
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      dorz
      1. баклан Сегодня, 13:53 Новый
        Ну да, базы вокруг границ - провокация, танки у границы - провокация, самолёт вдоль границы - провокация. Может пора выдавливать их из зон нашего влияния?
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        баклан
      2. Orionvit Сегодня, 14:26 Новый
        Цитата: dorz
        Донбасса потерпит крушение американский военный самолет.

        Где Донбасс, а где Крым. Почти 300км.
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        Orionvit
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:54 Новый
      Обычный разведполёт по разведке военной инфраструктуры и реакции противника . Про полёты в интересах Киева - политпопулистский выперл депутата , хотя какой-то частью при необходимости с украинцами и поделятся
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      КВУ-НСвД
    4. влад66 Сегодня, 12:55 Новый
      Всё это интересно лишь одному заказчику — официальному Киеву

      И что официальный Киев будет с ними делать? laughing Крым пойдет отвоевывать? Чего чего, а самоубийства хунтята не желают, самый главный заказчик-ПЕНТАГОН. yes
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      влад66
    5. Офицер запаса Сегодня, 13:03 Новый
      Да при чем здесь Киев? Серьезный враг у нас один - Штаты. Все остальные - массовка на постановках этого режиссера.
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      Офицер запаса
    6. Serg65 Сегодня, 13:31 Новый
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Да нууу.

      what Я тоже как то в смущении!!!!
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      Serg65
    7. Geisenberg Сегодня, 14:39 Новый
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Всё это интересно лишь одному заказчику — официальному Киеву

      Да нууу... belay

      Представим на минутку что Киев получил эти данные...и что он будет дальше с ними делать what
      организует налет своей авиации на крымские аэродромы что ли...
      как то все по детски такие аргументы выглядят.


      Одноразовую акцию замутит. Посчитают сколько чего надо чтоб гарантировано прорвать ПВО и бахнуть по Симферополю или каком еще городу. Бахнут. А потом скажут что это было в ответ на агрессию. А главное что в таком случае РФ будет вынуждена сменить правительство на украние. После чего начнётся полный бардак ...
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      Geisenberg
  2. anjey Сегодня, 12:49 Новый
    Всё это интересно лишь одному заказчику — официальному Киеву
    нечего юлить , это интересно сша как нашему потенциальному военному противнику и экономическому конкуренту,а украину могут просто использовать
    в очередной провокации против Крыма...
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    anjey
  3. iouris Сегодня, 12:54 Новый
    При СССР Москва не позволяла США проводить разведку из воздушного пространства УССР. США проводят не разведку, а уточнение данных для нанесения обезоруживающего удара. А в Госдуме рассказывают...
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    iouris
    1. амурец Сегодня, 13:09 Новый
      Цитата: iouris
      А в Госдуме рассказывают...

      В Госдуме не рассказывают, а дублируют передачу" Спокойной ночи-малыши."
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      амурец
    2. sabakina Сегодня, 13:56 Новый
      Цитата: iouris
      При СССР Москва не позволяла США проводить разведку из воздушного пространства УССР.
      Простите, вот Вы сами то поняли, что написали?
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      sabakina
  4. oldzek Сегодня, 12:58 Новый
    заявление как то не вполне ....,а амерам что не интересно?
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    oldzek
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:59 Новый
    Какой умный парламентарий. Наконец объяснил нам неграмотным зачем, почему и для чего летают самолеты-разведчики Сша (НАТО), Огромное спасибо за разъяснение, а то так и думал бы до сих пор, что это дружественные визиты.
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    rotmistr60
  6. viktor. Сегодня, 13:03 Новый
    [/b]США проводят не разведку, а уточнение данных для нанесения обезоруживающего удара. [b]
    Обезоружить,кого Россию?? laughing
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    viktor.
    1. К-50 Сегодня, 13:12 Новый
      Цитата: viktor.
      [/b]США проводят не разведку, а уточнение данных для нанесения обезоруживающего удара. [b]
      Обезоружить,кого Россию?? laughing

      Так ведь не запретить им так думать, что у них получится. То что они всё равно огребут, до них не доходит, пока поздно не станет.
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      К-50
  7. kubanec Сегодня, 13:10 Новый
    да войну они готовят,своих шавок будут утилизировать,т.е восточноевропейских натовских подлизал
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    kubanec
  8. Чичиков Сегодня, 13:25 Новый
    Цитата: Anarchist
    Странное заявление от депутата ГД! А ни засланный ли он "казачок"? Где соответствующие службы? Надо бы прощупать...
    Чего щупать? Он же не созвал специальную пресс-конференцию! Какой "профессиональный" вопрос задал, "умный" журналист, такой "умный" ответ и дал, - экономист по образованию.
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    Чичиков
  9. словак Сегодня, 13:30 Новый
    Матрасники не хотят проверить, как быстро их самолет будет поражен ракетой? Или как быстро он сгорит?
    Ответить
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    словак
  10. баклан Сегодня, 13:43 Новый
    самолёты США могут лететь в двух метрах от российской границы
    В таком случае, как только его крыло коснётся нашей границы, открывать огонь на поражение...
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    баклан
  11. turbris Сегодня, 14:00 Новый
    Вот интересно, зачем депутат высказывается по вопросам, в которых он "не в теме", желает обратить на себя внимание? Эти самолеты используют аппаратуру на борту для разведки радиоэлектронной обстановки на побережье Крыма с целью вскрытия местоположения и режимов работы радиоэлектронных средств ПВО и Черноморского флота. Эта информация в первую очередь интересует США и их союзников по НАТО, а Украина тут и рядом не стояла.
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    turbris
    1. Orionvit Сегодня, 14:31 Новый
      Цитата: turbris
      а Украина тут и рядом не стояла.

      Почему это, рядом стояла. Кстати, у украины ещё остались остатки ВВС, как раз на одну попытку налёта на Крым хватит. Потом уже всё, не будет ВВС. lol
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      Orionvit
  12. танк66 Сегодня, 14:13 Новый
    Этот белик в Севастополе недвигой заведует, друган лужкова-эксмэра Москвы.Всяко в санкционных амерских списках.По крайней мере в черновиках.А щас - толи нахмурился,толи лизнул.
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    танк66
  13. Geisenberg Сегодня, 14:36 Новый
    Ошибка в том что выталкивать надо в нашу сторону. А потом сажать или сбивать как нарушителя.
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    Geisenberg
  14. prior Сегодня, 15:41 Новый
    Много тайн скрывает Черное море, скроет ещё одну.....
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    prior
  15. Монархист Сегодня, 16:02 Новый
    Цитата: амурец
    Цитата: iouris
    А в Госдуме рассказывают...

    В Госдуме не рассказывают, а дублируют передачу" Спокойной ночи-малыши."

    А кто озвучивает: Филю,Степашку и тетю Валю? Я уже фиг знает когда видел эту передачу и не знаю какие там персонажи и кто видет
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    Монархист
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