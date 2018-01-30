22:32 30 января

Крушение военного самолёта Y-8 в Китае

Китайские СМИ сообщают о крушении военного самолёта ВВС КНР, произошедшем на юго-западе страны. По некоторым данным, самолёт совершал плановый учебно-тренировочный полёт и упал в горной провинции Гуйчжоу. По последней информации, на борту самолёта находились не менее двух человек (предположительно один из них – курсант академии ВВС НОАК). Информации о выживших в крушении на данную минуту нет.

Крушение военного самолёта Y-8 в Китае


Речь идёт о самолёте Y-8GX-3 (китайский вариант самолёта Ан-12, производящийся по соответствующей лицензии). Самолёт Y-8 обычно используется для осуществления разведывательных функций и обеспечения связи для взаимодействия с сухопутными подразделениями, а также этих подразделений между собой.


Крушение произошло в нескольких километрах от 30-й базы ВВС НОАК в округе Сюйян.

В YouTube опубликованы кадры обнаруженных спасателями обломков потерпевшего крушение Y-8GX-3. Можно видеть горящие части фюзеляжа и внутренней обшивки. Площадь разброса обломков военного самолёта составила более 1000 кв.м.



Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. Никаких других подробностей пресс-служба ВВС НОАК на данную минуту не сообщает.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 6

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  1. влад66 Сегодня, 14:04
    Судя по кадрам вряд ли кто выжил. request Соболезнования китайцам.
    влад66
    1. НасРать Сегодня, 14:17
      этот тип самолета Y-8GX-3.
      :
      НасРать
  2. sabakina Сегодня, 15:00
    Старый добрый четырёхмоторный АН-12...Что там могло произойти? Только ошибка пилота...Вспоминается советский фильм про ИЛ-18 "Размах крыльев", который летел с двумя двигателями...
    sabakina
    1. Немезида Сегодня, 20:51
      Не путайте Ан-12 с Ил-18. Ил-18 намного надежнее,на нем два генератора,на двух разных движках. На американской Электре( пассажирская версия НАТОвского самолета Орион) например,генератор всего 1 и отказ движка на котором стоит этот генератор,это смерть.
      Немезида
  3. УАЗ 452 Сегодня, 19:57
    Два человека на АН-12? Там по любому экипаж больше, тем более - один курсант.
    УАЗ 452
  4. Немезида Сегодня, 20:48
    Ан-12 изначально самолет весьма не надежный и не продуманный. Если взять например отказ двигателей,то для того,чтобы разбиться на Ан-12,чаще всего хватало отказа 1 движка из 4 имеющихся. Для сравнения - Для того чтобы угробиться на Ил-18,чаще всего был нужен отказ 2 двигателей из 4. Причина в том,что на Ил-18 два генератора,на двух разных движках и сама машина более стабильна .
    Немезида
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