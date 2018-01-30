Крушение военного самолёта Y-8 в Китае

Китайские СМИ сообщают о крушении военного самолёта ВВС КНР, произошедшем на юго-западе страны. По некоторым данным, самолёт совершал плановый учебно-тренировочный полёт и упал в горной провинции Гуйчжоу. По последней информации, на борту самолёта находились не менее двух человек (предположительно один из них – курсант академии ВВС НОАК). Информации о выживших в крушении на данную минуту нет.Речь идёт о самолёте Y-8GX-3 (китайский вариант самолёта Ан-12, производящийся по соответствующей лицензии). Самолёт Y-8 обычно используется для осуществления разведывательных функций и обеспечения связи для взаимодействия с сухопутными подразделениями, а также этих подразделений между собой.Крушение произошло в нескольких километрах от 30-й базы ВВС НОАК в округе Сюйян.В YouTube опубликованы кадры обнаруженных спасателями обломков потерпевшего крушение Y-8GX-3. Можно видеть горящие части фюзеляжа и внутренней обшивки. Площадь разброса обломков военного самолёта составила более 1000 кв.м.Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. Никаких других подробностей пресс-служба ВВС НОАК на данную минуту не сообщает.