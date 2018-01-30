22:29 30 января

СМИ: РФ начнет разработку военно-транспортного Ил-276 в 2020 году

В средствах массовой информации появилась информация о том, что Россия планирует начать разработку нового среднего военно-транспортного самолета Ил-276 в 2020 году. В частности Defense Blog сообщает, что конструировать новый самолет будут в Авиационном комплексе им. Ильюшина. Минобороны подпишет соответствующее соглашение с ним в ближайшее время.

СМИ: РФ начнет разработку военно-транспортного Ил-276 в 2020 году


Новый двухмоторный военно-транспортный самолет будет иметь грузоподъемность до 20 тонн на дальности 2 тысячи километров. Его скорость - от 750 до 800 километров в час. Машину можно будет эксплуатировать в сложных климатических условиях, на грунтовых и высотных аэродромах как в дневное, так и в ночное время.


Сообщается также, что первый самолет будет выпущен с двигателями PS-90A-76, но в перспективе его оборудуют новой моделью - PD-14. Выпускать Ил-276 будут на заводе "Авиастар" в Ульяновске.

Кстати, еще в прошлом году об этом сообщал и руководитель программы перспективного самолета в "Ильюшине" Игорь Бевзюк. Он сказал, что с декабря 2017 года конструкторы приступят к эскизному проектированию Ил-276. Бевзюк отмечал, что времени остается не так много - надо успеть к 2023 году. Именно тогда начнет подходить к концу срок эксплуатации военно-транспортных Ан-12. Ил-276 должен прийти им на смену.

Использованы фотографии: http://defence-blog.com/
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Комментарии 41

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:20
    с декабря 2017 года конструкторы приступят к эскизному проектированию Ил-276. Бевзюк отмечал, что времени остается не так много - надо успеть к 2023 году. Именно тогда начнет подходить к концу срок эксплуатации военно-транспортных Ан-12. Ил-276 должен прийти им на смену.
    5 - 6 лет от эскиза до самолёта ? Терзают гаденькие сомнения , но не надо им поддаваться feel
    КВУ-НСвД
    1. oldseaman1957 Сегодня, 14:40
      Цитата: КВУ-НСвД
      Терзают гаденькие сомнения , но не надо им поддаваться am

      - В случае военных действий сроки сокращаются на порядок. А у нас всё думают, что Америка - наш друг...
      oldseaman1957
      1. Stas157 Сегодня, 14:54
        Россия планирует начать разработку нового среднего военно-транспортного самолета Ил-276 в 2020 году.

        в перспективе его оборудуют новой моделью - PD-14

        То есть у нас к 2020 году двигателя ПД-14 не будет? А если учесть тот момент, что самолет взлетит через несколько лет после начала разработки, то не будет еще дольше. Все таки это не дешево ремоторизацию производить. Учитывая еще, что серия не очень большая будет(индийцы отказались), все таки лучше сразу с новым ПД-14 проектировать.
        Stas157
    2. Kurare Сегодня, 15:00
      Цитата: КВУ-НСвД
      5 - 6 лет от эскиза до самолёта ?

      Концепция самолета и предварительные исследования в принципе готовы. Так что, 5-6 лет - вполне реально, если конечно же смежники не подведут как обычно... angry
      А вот то, что будут изначально делать по "старый" двигатель - это очень удивляет и огорчает. Надеюсь, что ПД-14 к 20-му году будет полностью готов к эксплуатации. Тогда и ремоторизация не понадобится.
      Kurare
    3. avt Сегодня, 15:03
      Цитата: КВУ-НСвД
      5 - 6 лет от эскиза до самолёта ?

      wassat Да-а-а-а-а? ! А не напомните -когда у индиянцев первые деньги брали ? Ну если межправсоглашение БЫЛО подписано в 2007??? Дайте угадаю - так тож называлост Ил-214 , а этот совсем другой случАй - Ил-276 bully
      avt
      1. Stas157 Сегодня, 15:39
        Цитата: avt
        А не напомните -когда у индиянцев первые деньги брали ? Ну если межправсоглашение БЫЛО подписано в 2007???

        А что разве у индийцев деньги брали? Я такого не помню. Вроде как не дошло до этого? Но был бы интересный финт, взять уже осуществленную разработку совместного Ил-214, и объявить его сугубо своим проектом нового Ил-276. Экономия времени и денег, на лицо.
        Stas157
    4. Zaurbek Сегодня, 15:16
      Планировали максимальную унификацию с Ил-476 (кабина, двигатель, какие то системы) даже грузовая кабина (сечение)
      Zaurbek
    5. Григорий_45 Сегодня, 20:58
      Цитата: КВУ-НСвД
      5 - 6 лет от эскиза до самолёта ?

      О каком эскизном проектировании может идти речь, если модель транспортника уже продували в аэродинамической трубе? Сиё действо было в прошлом году.. Для того, чтоб создать модель, эскизное проектирование должно быть завершено - т.е. определены формы, развесовка, центр тяжести, ожидаемая скорость и прочие моменты. Наверное, надо понимать - рабочее проектирование?
      Проектирование MTA (как тогда обзывался Ил-276) вели с 2010-х, совместно с индусами, пока те в 2015 не свалили с проекта. В 2017 аэроплан получил наименование Ил-276.
      Григорий_45
    6. zivXP Сегодня, 21:18
      Но все же лучше чем ничего
      zivXP
  2. Ierarh Сегодня, 14:20
    А чё не в 2024?
    Ierarh
    1. 210окв Сегодня, 15:13
      Почему?Да потому что на такой срок назначаются проекты которые не начнутся вовсе... yes
      Цитата: Ierarh
      А чё не в 2024?
      210окв
    2. Zaurbek Сегодня, 15:14
      Потому, что Ил-112 на взлете...Я даже не представлю где все это производится будет? Ил-112/114, Ил-276/476, МС-21.. И все в приличных количествах требуются.
      Zaurbek
  3. воттак Сегодня, 14:25
    скокаж их (пректов) уже начато, но не один не закончен
    воттак
  4. НасРать Сегодня, 14:32
    ВО заканчивайте писать сплетни из СМИ...
    НасРать
  5. Orionvit Сегодня, 14:33
    в перспективе его оборудуют новой моделью - PD-14
    Этой "новой" модели, в обед сто лет. Я считал, что его уже давно "похоронили".
    Orionvit
    1. Григорий_45 Сегодня, 21:06
      Цитата: Orionvit
      Этой "новой" модели, в обед сто лет. Я считал, что его уже давно "похоронили"

      "Пермские моторы" подписали с корпорацией "Иркут" договор на поставку ПД-14 для лётных испытаний МС-21. Рано хороните...
      Григорий_45
  6. Berkut24 Сегодня, 14:35
    Машину можно будет эксплуатировать в сложных климатических условиях, на грунтовых и высотных аэродромах...

    На грунтовых аэродромах с низкорасположенными турбинами??? Кто там такой квалифицированный ИЛ возглавляет?
    Berkut24
    1. askort154 Сегодня, 14:55
      Berkut24....На грунтовых аэродромах с низкорасположенными турбинами??? Кто там такой квалифицированный ИЛ возглавляет?

      "Низкоросположенные" двигатели называются на ВС с низким или средним расположением крыла. На самолётах с верхним расположением крыла : Ил -76, Ан -12, Ан- 26 и т.д, в том числе и Ил-276, они называются - "высокорасположенными " и предусматривают эксплуатацию на грунтовых аэродромах. yes hi
      askort154
      1. Berkut24 Сегодня, 15:18
        А причем тут крыло, когда речь идет о расположении двигателя? Если у АН-26 двигатель поднят на уровень крыла и он, на секундочку, с винтом, то у нового ИЛа движок висит под крылом ближе к земле. Да, аналогичная схема у Ил-76, но там из-за высоты самого самолета он достаточно высоко находится. У меня не было бы вопросов, если бы движок остался турбовинтовым, но там сделали то же самое, что и на АН-148, который рекомендован не для грунтовых ВПП.
        Berkut24
        1. Genry Сегодня, 16:50
          Цитата: Berkut24
          Да, аналогичная схема у Ил-76, но там из-за высоты самого самолета он достаточно высоко находится. У меня не было бы вопросов, если бы движок остался турбовинтовым, но там сделали то же самое, что и на АН-148, который рекомендован не для грунтовых ВПП.


          Высота Ил-76 и 276 одинаковая... Ил-76 может садиться на грунт? (вопрос риторический).
          И Ан-148 может садится на грунтовые полосы, с определенным уровнем плотности, при том что он по шасси сильно отличается от Ил-276 (удельное давление на поверхность).
          И судя по вашему резкому "выступлению" вы даже не "диванный эксперт". negative
          Genry
          1. Berkut24 Сегодня, 18:52
            Я не эксперт, это верно, но на ВТА накатался во время службы. И у нас была именно грунтовка. Садились и взлетали только Ан-26 и вертушки. Ил-76 уже отправляли в Волгоград от греха подальше, хотя полосы ему хватило бы. ВПП была наполовину грунтовка, наполовину бетон. Наверное, сейчас из новых там бы сел только Ил-112. Щебенка из-под шасси во все стороны летела только так.
            Berkut24
            1. Genry Сегодня, 18:59
              Цитата: Berkut24
              Щебенка из-под шасси во все стороны летела только так.

              Щебёнка - это же великолепно. Почти бетонка.
              Цитата: Berkut24
              Ил-76 уже отправляли в Волгоград от греха подальше, хотя полосы ему хватило бы.

              Просто в вашем "далёком грехе" грузооборот был маленький, вот большие самолёты и не садились.
              Genry
    2. Zaurbek Сегодня, 15:11
      Так же, как и на Ил-476.. там диаметр фюзеляжа одинаковый планировался.
      Zaurbek
  7. andrewkor Сегодня, 14:39
    Сколько можно изделий впихнуть в АвиаСтар? Других площадок что ли нет?
    andrewkor
    1. ul_vitalii Сегодня, 14:47
      Площади и возможности есть, люди соскучились по работе, это градообразующее предприятие в новом микрорайоне города Ульяновск.
      ul_vitalii
      1. ЗВО Сегодня, 14:58
        Цитата: ul_vitalii
        Площади и возможности есть, люди соскучились по работе, это градообразующее предприятие в новом микрорайоне города Ульяновск.


        И что?
        Основной то город за мостом и людям до работы ехать по часу-полтора?
        И это в городе на 600 тысяч человек?
        Хоть в заволжье и живет почти 200 тысяч, но это от силы 5 тысяч нормального технического трудоспособного в области авиации населения...
        ЗВО
        1. ul_vitalii Сегодня, 15:11
          Цитата: ЗВО
          Цитата: ul_vitalii
          Площади и возможности есть, люди соскучились по работе, это градообразующее предприятие в новом микрорайоне города Ульяновск.


          И что?
          Основной то город за мостом и людям до работы ехать по часу-полтора?
          И это в городе на 600 тысяч человек?
          Хоть в заволжье и живет почти 200 тысяч, но это от силы 5 тысяч нормального технического трудоспособного в области авиации населения...

          Микрорайон авиастроителей, все кадры и учебная база рядом. Не принижайте наши возможности.
          ul_vitalii
          1. ЗВО Сегодня, 15:30
            Цитата: ul_vitalii

            Микрорайон авиастроителей, все кадры и учебная база рядом. Не принижайте наши возможности.


            Да вы хоть как восхваливайте свои возможности.
            Есть типовые доли и соотношения в статистике долей высококвалифицированных трудовых резервов к общей части трудоспособного населения и к общей части населения в целом.
            Городить огромный Авиастар в маленьком Ульяновске - считаю преступлением.
            Когда то в Куйбышеве, с миллионным населением с трудом наскребали 50 тысяч более-менее квалифицированных рабочих на 18 авиазавод, Прогресс, Кузнецова, Фрунзе, Гидроавтоматику и т.д.
            А ведь были еще несколько немалых заводов, где так же были и учебные заведения, и система была.
            А сейчас - создавать из Заволжья моногород под Авиазавод - глупость.
            Населения 600 тысяч. т.е. реальных резервов не более 30 тысяч.
            Убедить работать на авиазаводе - молодежь - крайне сложно.
            Переезжать в молодом возрасте, а если потом снова на УАЗ???
            Что им мыкаться то по 3 часа каждый день...


            А да, АвиаСтар очень коррумпирован по закупкам.
            Все их аукционы практически всегда проходят по максимальным ставкам.
            ЗВО
            1. ul_vitalii Сегодня, 15:51
              Желаю вам успехов, побольше вам оптимизма. hi
              ul_vitalii
    2. Stas157 Сегодня, 14:58
      Цитата: andrewkor
      Сколько можно изделий впихнуть в АвиаСтар? Других площадок что ли нет?

      Самый большой авиазавод по планам СССР должен был стать. Авиагигант. Новый Ульяновск на другом берегу Волги, для этого и отстраивали.
      Stas157
  8. павлентий Сегодня, 14:46
    PD-14 а чего не ПД-14?) Permskiy Dvigatel что ля? Кстати, никто его еще не похоронил..
    павлентий
    1. Zaurbek Сегодня, 15:12
      ПД-14 слабоват . У ПС-90 тяга 16 тн...
      Zaurbek
      1. Григорий_45 Сегодня, 21:29
        Цитата: Zaurbek
        ПД-14 слабоват

        ПС-90А-76 - 14,5 тонны, ПД-14М - 16 тонн
        А так, это семейства движков, различные модификации от 14,5 до 17,5 тонн
        Григорий_45
    2. Genry Сегодня, 17:06
      Цитата: павлентий
      PD-14 а чего не ПД-14?) Permskiy Dvigatel что ля? Кстати, никто его еще не похоронил..

      Как вежливо отвечают в таких случаях: "только после вас...". crying
      Genry
  9. tchoni Сегодня, 14:53
    Их , середнячков, уже столько поразрабатывали, что мама-негорюй. Только строить никто не хочет их чивой-ТА...
    tchoni
  10. prior Сегодня, 15:35
    Ил-276 уже пора модернизировать, а он только планируется к разработке....
    Быстро сказка сказывается.....
    prior
    1. Genry Сегодня, 17:03
      Цитата: prior
      Ил-276 уже пора модернизировать, а он только планируется к разработке....
      Быстро сказка сказывается.....

      А глупость несётся с ещё большей скоростью..
      Genry
  11. Bronevick Сегодня, 16:36
    Обещали в 2019 первый полёт.
    Bronevick
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 21:12
      обещанного три года ждут - значит в 22-м , плюсуем пару сдвиговвправо и , вуаля , год первого полёта - 2023-й . Как и обозначено в статье . Не врут , сказано сделано laughing laughing laughing
      КВУ-НСвД
  12. Григорий_45 Сегодня, 20:51
    самолет будет выпущен с двигателями PS-90A-76, но в перспективе его оборудуют новой моделью - PD-14

    сперва прочел и - аж глаз споткнулся. Потом дошло, что это написанные латиницей российские движки ПС-90А-76 и ПД-14. Кто ж вас учил латиницей русские наименования писать, горемычные?..
    Григорий_45
  13. Старый26 Сегодня, 21:56
    Цитата: oldseaman1957
    - В случае военных действий сроки сокращаются на порядок. А у нас всё думают, что Америка - наш друг...

    В одном старом советском фильме про шпионов была одна фраза. "Даже если собрать вместе 9 беременных женщин они все равно не родят за месяц. Даже если начнутся боевые действия за 6-7 месяцев самолет невозможно создать, начиная с этапа ТП и заканчивая сдачей в серию
    Старый26
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