22:34 30 января

США продолжат закупать лазеры для ВМС

Добавить в закладки
Американские вооружённые силы продолжают закупать и тестировать боевые лазеры. Как сообщает портал navaltoday.com, командование ВМС США заказало корпорации Lockheed Martin сборку двух лазерных установок общей стоимостью около $150 млн.

Две лазерных установки High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler with surveillance system (HELIOS) должны быть поставлены флоту в 2020 году. Одна из них будет установлена на эсминце типа Arleigh Burke, вторая – в наземном испытательном центре. Если лазерные установки удовлетворят требования военных, контракт будет расширен ещё на 9 боевых лазеров (общая сумма составит $942 млн)

США продолжат закупать лазеры для ВМС



По неофициальной информации, мощность двух первых лазерных установок составит от 60 до 150 кВт. При этом в военном ведомстве указывают, что опытные образцы лазерного оружия должны поражать различные объекты, а также «ослеплять» разведывательную аппаратуру на дронах.

Ранее Минобороны США заказало для флота лазерную установку LaWS нового поколения — уже в этом году ею вооружат транспорт-док USS Portland (LPD 27), после чего LaWS пройдёт очередной этап испытаний, передает "Warspot"


4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20
    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. ul_vitalii Сегодня, 15:00 Новый
    А тренироваться будут на пиратах. smile
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    ul_vitalii
    1. oldseaman1957 Сегодня, 15:04 Новый
      Цитата: ul_vitalii
      А тренироваться будут на пиратах.
      - Да хоть на кладбище, лишь бы наши лазеры были не хуже!
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      oldseaman1957
      1. Каштан Сегодня, 18:00 Новый
        Да уж, у нас подобное появится в 2500 году,в единичном экземпляре, эксперементальный образец, а до 3000 в армию поставят три опытных образца, если подумать, не так долго ждать )
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Каштан
    2. Partyzan Сегодня, 15:05 Новый
      А в туман как? или у них постоянно ясно?
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Partyzan
      1. sabakina Сегодня, 15:28 Новый
        Bob, прЮветствую! интересно, через сколько лет они отступятся от этой идеи, видя всю неперспективность ихнего мышления? Ну в самом деле, как мухи об стекло бьются...
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        sabakina
        1. Partyzan Сегодня, 15:30 Новый
          Цитата: sabakina
          через сколько лет они отступятся от этой идеи,

          а бюджет пилить? неее, у тебя не правильная идея laughing привет hi
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Partyzan
          1. Topotun Сегодня, 17:45 Новый
            Здесь же поле непаханное! Гиперболид блин инженера Гарина.... Столько бабла можно зарыть.... А то что в туман и снег эффективность сильно падает и реальная дальность в лучшем случае 1-2 км (при условии если смогут удержать луч на одной точке в течении нескольких десятков секунд) это фигня.
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            Topotun
        2. Кубик123 Сегодня, 16:22 Новый
          Цитата: sabakina
          Bob, прЮветствую! интересно, через сколько лет они отступятся от этой идеи, видя всю неперспективность ихнего мышления? Ну в самом деле, как мухи об стекло бьются...

          « Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные. »
          Уинстон Черчилль
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Кубик123
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 15:11 Новый
      Да у них по миру подопытных как грязи для чего угодно . Гитлер с его экспериментами в концлагерях нервно курит в сторонке . А лазер ...? ну лазер ... за такие бабки , таких установок и наши бы наклепали вагон да заказа нет . Очередная рельсотронная пушка - пшики громкие и вонючие , но в газовой плите не используешь ( метафора ) wink
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      КВУ-НСвД
    4. san4es Сегодня, 18:10 Новый
      Цитата: ul_vitalii
      А тренироваться будут на пиратах. smile

      hi ...На сигаретах
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      san4es
  2. gla172 Сегодня, 15:11 Новый
    ....чушь...тупо кто то рубит бабло.....уже не раз доказано что это либо мало эффективно,либо вообще бесполезно....
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    gla172
  3. voyaka uh Сегодня, 15:19 Новый
    Пошло дело... поехало.
    Лазер, который уже несколько лет как несет службу
    на вертолетоносце USS Ponce , имеет мощность 35 Квт.
    Они на регулярных испытательных стрельбах поджигали им
    БПЛА и легкие катера.
    Лазер 150 Квт обладает гораздо большими возможностями.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    voyaka uh
    1. tchoni Сегодня, 15:36 Новый
      Может и так, но, подивем - увидим. Личное имхо - пока девайсина за полмегавата не выйдет - даже вот как то затрудняюсь с формулировкой, но, скажем так, вещь не выйдет за пределы вспомогательного оружия. Или , если сказать по другому, не сможет существенно влиять на расклад сил в мире.
      Хотя, в целом упорство и желание американцев вкладывать деньги в приеладную науку вызывают восхищение и , как ни странно, зависть...
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      tchoni
      1. voyaka uh Сегодня, 15:49 Новый
        Так флот и не пытается получить лазеры как стратегическое
        оружие. Они призваны заменить ближнее ПВО/ПРО.
        Вместо скорострельных пушек и ракет ближнего действия.
        Никакого переворота.
        Гораздо интереснее, когда лазером начнут оснащать боевые самолеты,
        особенно истребители.
        И как оборонительное (от ракет ВВ, ЗВ) и как наступательние
        (вместо пушек) оружие. Вот здесь наметится настоящий переворот в тактике ВВС.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        voyaka uh
        1. tchoni Сегодня, 17:10 Новый
          Вот об этом я и говорю.
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          tchoni
        2. demiurg Сегодня, 17:47 Новый
          Вроде умный человек lol

          Какое ПВО/ПРО?
          Хулиганов на моторках топить может КПВ или М2. Беспилотника любая металлорезка разберет.
          Кстати, как в тумане или при задымлении лазером пользоваться?
          На самолетах, как замена пушек и ракет ББ, может быть, когда нибудь. Только лазер очень легко контрится, окраской самолета в цвет луча.
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          demiurg
          1. voyaka uh Сегодня, 17:50 Новый
            "Только лазер очень легко контрится, окраской самолета в цвет луча."///

            В какой цвет? belay
            А если поставить зеркало, то луч отразится и полетит обратно,
            и убъет насмерть сам лазер... laughing
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            voyaka uh
          2. Григорий_45 Сегодня, 18:41 Новый
            Цитата: demiurg
            лазер очень легко контрится, окраской самолета в цвет луча

            Это как, стесняюсь спросить? А еще хотелось бы услышать имя того Великого Ученого, кто это придумал lol
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            Григорий_45
  4. Григорий_45 Сегодня, 17:34 Новый
    как средство ближней ПВО - почему бы и нет? "Боекомплект" теоретически неограничен, мощности для работы на небольшие расстояния вполне хватает.
    В СССР тоже проводили опыты с корабельным лазерным оружием. И весьма успешно - если не ошибаюсь, ПТУР, имитирующую атакующую корабль ПКР, сбивали.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Григорий_45
  5. APASUS Сегодня, 19:25 Новый
    Лучше сразу отливали бы снаряды из золота
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    APASUS
Картина дня