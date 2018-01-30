США продолжат закупать лазеры для ВМС
Американские вооружённые силы продолжают закупать и тестировать боевые лазеры. Как сообщает портал navaltoday.com, командование ВМС США заказало корпорации Lockheed Martin сборку двух лазерных установок общей стоимостью около $150 млн.
Две лазерных установки High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler with surveillance system (HELIOS) должны быть поставлены флоту в 2020 году. Одна из них будет установлена на эсминце типа Arleigh Burke, вторая – в наземном испытательном центре. Если лазерные установки удовлетворят требования военных, контракт будет расширен ещё на 9 боевых лазеров (общая сумма составит $942 млн)
По неофициальной информации, мощность двух первых лазерных установок составит от 60 до 150 кВт. При этом в военном ведомстве указывают, что опытные образцы лазерного оружия должны поражать различные объекты, а также «ослеплять» разведывательную аппаратуру на дронах.
Ранее Минобороны США заказало для флота лазерную установку LaWS нового поколения — уже в этом году ею вооружат транспорт-док USS Portland (LPD 27), после чего LaWS пройдёт очередной этап испытаний, передает "Warspot"
Две лазерных установки High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler with surveillance system (HELIOS) должны быть поставлены флоту в 2020 году. Одна из них будет установлена на эсминце типа Arleigh Burke, вторая – в наземном испытательном центре. Если лазерные установки удовлетворят требования военных, контракт будет расширен ещё на 9 боевых лазеров (общая сумма составит $942 млн)
По неофициальной информации, мощность двух первых лазерных установок составит от 60 до 150 кВт. При этом в военном ведомстве указывают, что опытные образцы лазерного оружия должны поражать различные объекты, а также «ослеплять» разведывательную аппаратуру на дронах.
Ранее Минобороны США заказало для флота лазерную установку LaWS нового поколения — уже в этом году ею вооружат транспорт-док USS Portland (LPD 27), после чего LaWS пройдёт очередной этап испытаний, передает "Warspot"