22:26 30 января

СМИ: США скрыли данные об усилении талибов в Афганистане

Вооруженные силы США скрывают от общественности информацию о расширении территории в Афганистане, подконтрольной радикальному движению «Талибан».

Количество районов, контролируемых или находящихся под влиянием афганского правительства, является последним из оставшихся в открытом доступе индикаторов, по которым члены конгресса ... и американская общественность могут судить о том, насколько были успешными 16-летние усилия США по обеспечению безопасности в Афганистане
– сказал специальный генеральный инспектор США по реконструкции Афганистана (SIGAR) Джон Сопко, передает Stars and Stripes.

СМИ: США скрыли данные об усилении талибов в Афганистане



В докладе Сопко содержится информация о том, что министерство обороны США рекомендовало SIGAR не раскрывать перед гражданами страны информацию о ситуации в Афганистане, помеченную как «несекретная». По мнению Сопко, этот факт вызывает «большую озабоченность».

В январе командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что движение «Талибан» не садится за стол переговоров с афганским правительством, так как уверено в своей победе.

За несколько дней до обнародования доклада инспектора Пентагон заявил что, по данным на октябрь 2017 года, "приблизительно 56% из 407 районов Афганистана находятся под контролем или влиянием правительства, в 30% районов ситуация спорная, приблизительно 14% районов находятся под контролем или влиянием повстанцев". Этот, на первый взгляд, позитивный отчет, как отметила газета, перестает быть таковым, если сопоставить его с аналогичными данными военных за ноябрь 2015 года. Тогда афганское правительство контролировало 72% территории страны, спорными считались 21%, подконтрольными талибам - 7%.

По информации издания, с 2002 года США затратили на подготовку и обеспечение афганской армии $74,8 млрд. В прошлом году президент США Дональд Трамп объявил о планах увеличения американского военного присутствия в Афганистане и расходов на военные действия в этой стране.

Использованы фотографии: novini.bg
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Комментарии 17

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  1. Anarchist Сегодня, 15:21
    С кем они там воюют, если талибы усиливаются? А, вспомнил - они же там не воюют, они там мак выращивают и боевиков взращивают!
    Находится там лишь для того, чтобы находиться! Застолбили регион..
    Anarchist
    1. Partyzan Сегодня, 15:26
      Александр привет hi каки таки боевики - все под контролем, т.е. все плантации под контролем, а на правительство, афганское - по барабану, оно бабки не приносит laughing
      Partyzan
    2. Ныробский Сегодня, 19:28
      Цитата: Anarchist
      С кем они там воюют, если талибы усиливаются? А, вспомнил - они же там не воюют, они там мак выращивают и боевиков взращивают! Находится там лишь для того, чтобы находиться! Застолбили регион..
      Они просто не знают, как оттуда выйти не потеряв лица. Заявить о победе над Талибаном они не могут т.к. их засмеют всем мировым сообществом. Поэтому они пытаются скрестить игиловцев с талибанцами и переориентировать полученного мутанта на свержение своего же союзника Карзая по причине "профнепригодности", с последующим маршем бородатой шоблы в среднюю Азию и Россию.
      Ныробский
  2. 210окв Сегодня, 15:24
    Кто же хочет признавать свои косяки?
    210окв
  3. мерцание Сегодня, 15:27
    с 2002 года США затратили на подготовку и обеспечение афганской армии $74,8 млрд

    «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо». — «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть». — «Вино. Разбила… две бутылки». — Три! — Пиши «три»
    мерцание
  4. Советчик Сегодня, 15:30
    Логично, что для увеличения поставок наркотиков в Европу и Россию нужны новые земли для плантаций. Посему и тихо отодвигается правительство, что бы не путалось под ногами с демократией и свободой и крышуются "честные фермеры", что бы им не мешали трудится на "благо" всего мира.
    Советчик
  5. iliitchitch Сегодня, 15:31
    Ясен перец , % поменялись , когда из Сирии туда бандюков перевезли .
    iliitchitch
  6. Egorovich Сегодня, 15:34
    Не хрен лезть в чужой монастырь со своим уставом. Давно это всем известно, но продолжают наступать на грабли. И лучше всех это известно матрасии с Вьетнамом. С Афганом неизбежен тот же результат.
    Egorovich
    1. Scoun Сегодня, 21:56
      Цитата: Egorovich
      Не хрен лезть в чужой монастырь со своим уставом.

      Мне на фото, "понравилось".
      А. Толмач сидит по восточному скрестив ноги (совсем не ) а остальные на коленки присели.)))
      Б. Матрасня совсем не плохо поработала над экипировкой для своего мяса и камуфляж подобран для данного времени местности на 5+
      В. Каждый берёт из статей то что ближе наверное... но статья не про "увеличение маковых в 2017 году"...
      Scoun
  7. кедр Сегодня, 15:44
    Оне там не воюют, оне насаждают демократию в виде плантаций опиумного мака и естественно охраняют ростки демократии и опиумного мака от талибов. Среди которых есть умы, давно понявшие, что пока американцы в Афгане, зелёное знамя ислама будет белым от героина, т.е. знаменем иблиса, знаменем духовной и физической смерти афганского народа. Надо помочь афганцам избавиться от этой проказы.
    кедр
  8. Sasha_Sar Сегодня, 16:08
    В начале 90-х читал книгу VICTORY. Как Рейган разваливал СССР (Империю зла). Так вот там было три "направления", куда надо было "втянуть" СССР,для разорения нашей экономики. Польша, Афганистан и СОИ. Конечно экономика США и России не соизмеримы. На США горбатятся всем миром, в том числе и наши либералы-реформаторы, но вызывает легкое недоумение, от того, что эти "бравые" парни пошли по своим "граблям".
    Sasha_Sar
  9. Теренин Сегодня, 17:20
    И бить их (Талибан, ИГИЛ) надо и ввязываться (в другую страну) не стоит. Что-то приемлемое (посередине) искать надо.
    Теренин
  10. demiurg Сегодня, 17:39
    Никогда не надоедает смотреть на три вещи:
    На огонь, на воду и на то, как кто то пытается покорить Афганистан.
    demiurg
  11. Strashila Сегодня, 18:22
    "По информации издания, с 2002 года США затратили на подготовку и обеспечение афганской армии $74,8 млрд."...что верится с трудом... учитывая то что в неё еще крохи и союзники по НАТО вкладывались... а оружие так фактически и осталось советским... во приписывают нули.
    Strashila
  12. Александр War Сегодня, 18:59
    Немного фоток
    Александр War
  13. APASUS Сегодня, 19:18
    Чем то напоминает Сирию. США все воюют ,все воюют с ИГИЛ ,то с экскаваторами ,а головорезы взяли при этой войне 70 % территории страны под контроль
    APASUS
  14. Agent_017 Сегодня, 20:12
    А чем еще талибам заниматься? Клубнику на камнях растить? Регион из гравия и камней, горы и овраги. Работать не хотят, а деньги нужны. Тем более там нет никакого производства, а оружие дарят новорожденным.. По сути они боевиками и рождаются..
    Agent_017
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