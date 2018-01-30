СМИ: США скрыли данные об усилении талибов в Афганистане

Количество районов, контролируемых или находящихся под влиянием афганского правительства, является последним из оставшихся в открытом доступе индикаторов, по которым члены конгресса ... и американская общественность могут судить о том, насколько были успешными 16-летние усилия США по обеспечению безопасности в Афганистане

Вооруженные силы США скрывают от общественности информацию о расширении территории в Афганистане, подконтрольной радикальному движению «Талибан».– сказал специальный генеральный инспектор США по реконструкции Афганистана (SIGAR) Джон Сопко, передает Stars and Stripes.В докладе Сопко содержится информация о том, что министерство обороны США рекомендовало SIGAR не раскрывать перед гражданами страны информацию о ситуации в Афганистане, помеченную как «несекретная». По мнению Сопко, этот факт вызывает «большую озабоченность».В январе командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что движение «Талибан» не садится за стол переговоров с афганским правительством, так как уверено в своей победе.За несколько дней до обнародования доклада инспектора Пентагон заявил что, по данным на октябрь 2017 года, "приблизительно 56% из 407 районов Афганистана находятся под контролем или влиянием правительства, в 30% районов ситуация спорная, приблизительно 14% районов находятся под контролем или влиянием повстанцев". Этот, на первый взгляд, позитивный отчет, как отметила газета, перестает быть таковым, если сопоставить его с аналогичными данными военных за ноябрь 2015 года. Тогда афганское правительство контролировало 72% территории страны, спорными считались 21%, подконтрольными талибам - 7%.По информации издания, с 2002 года США затратили на подготовку и обеспечение афганской армии $74,8 млрд. В прошлом году президент США Дональд Трамп объявил о планах увеличения американского военного присутствия в Афганистане и расходов на военные действия в этой стране.