Военные планируют вывезти с дальневосточных островов более 400 тонн мусора
В Восточном военном округе начались подготовительные мероприятия для организации работы сводных экологических подразделений, которые в 2018 году продолжат работы на островах Врангеля и Большой Шантар, сообщает пресс-служба ВВО.
На острове Врангеля впервые работы будут производиться в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный.
«Планируется собрать и вывезти судами сторонних организаций около 2,5 тысяч металлических бочек с различным мусором, общей массой более 320 тонн. Помимо этого, для экологического подразделения округа запланирована прессовка около 300 тонн пустых металлических бочек, которые будут вывезены в 2019 году. Также будет проведена рекультивация около пяти гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора», – говорится в релизе.
Сообщается, что «для выполнения поставленных задач будут задействованы бульдозер, современные краны грузоподъемностью 25 и 40 тонн, ломовозы с краном манипулятором на базе автомобиля КАМАЗ, самосвалы, гусеничный транспортер».
Кроме того, на остров Врангеля будут доставлены два новых пакетировочных пресса для прессования металла.
По данным пресс-службы, на острове Большой Шантар «спланированы сбор и резка крупногабаритного металлолома, а также прессование порожней бочкотары общим весом более 110 тонн».
Специалистами экологического подразделения будут также произведены демонтаж и ликвидация около 20 разрушенных зданий и сооружений, выполнены задачи по очистке и рекультивации территорий на площади около 1,5 тыс. кв. метров.
На острове Врангеля работы начнутся в начале июня, а на острове Большой Шантар – в середине июля.
На острове Врангеля впервые работы будут производиться в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный.
«Планируется собрать и вывезти судами сторонних организаций около 2,5 тысяч металлических бочек с различным мусором, общей массой более 320 тонн. Помимо этого, для экологического подразделения округа запланирована прессовка около 300 тонн пустых металлических бочек, которые будут вывезены в 2019 году. Также будет проведена рекультивация около пяти гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора», – говорится в релизе.
Сообщается, что «для выполнения поставленных задач будут задействованы бульдозер, современные краны грузоподъемностью 25 и 40 тонн, ломовозы с краном манипулятором на базе автомобиля КАМАЗ, самосвалы, гусеничный транспортер».
Кроме того, на остров Врангеля будут доставлены два новых пакетировочных пресса для прессования металла.
По данным пресс-службы, на острове Большой Шантар «спланированы сбор и резка крупногабаритного металлолома, а также прессование порожней бочкотары общим весом более 110 тонн».
Специалистами экологического подразделения будут также произведены демонтаж и ликвидация около 20 разрушенных зданий и сооружений, выполнены задачи по очистке и рекультивации территорий на площади около 1,5 тыс. кв. метров.
На острове Врангеля работы начнутся в начале июня, а на острове Большой Шантар – в середине июля.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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