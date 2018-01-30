22:30 30 января

Военные планируют вывезти с дальневосточных островов более 400 тонн мусора

В Восточном военном округе начались подготовительные мероприятия для организации работы сводных экологических подразделений, которые в 2018 году продолжат работы на островах Врангеля и Большой Шантар, сообщает пресс-служба ВВО.

Военные планируют вывезти с дальневосточных островов более 400 тонн мусора


На острове Врангеля впервые работы будут производиться в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный.


«Планируется собрать и вывезти судами сторонних организаций около 2,5 тысяч металлических бочек с различным мусором, общей массой более 320 тонн. Помимо этого, для экологического подразделения округа запланирована прессовка около 300 тонн пустых металлических бочек, которые будут вывезены в 2019 году. Также будет проведена рекультивация около пяти гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора», – говорится в релизе.

Сообщается, что «для выполнения поставленных задач будут задействованы бульдозер, современные краны грузоподъемностью 25 и 40 тонн, ломовозы с краном манипулятором на базе автомобиля КАМАЗ, самосвалы, гусеничный транспортер».

Кроме того, на остров Врангеля будут доставлены два новых пакетировочных пресса для прессования металла.

По данным пресс-службы, на острове Большой Шантар «спланированы сбор и резка крупногабаритного металлолома, а также прессование порожней бочкотары общим весом более 110 тонн».

Специалистами экологического подразделения будут также произведены демонтаж и ликвидация около 20 разрушенных зданий и сооружений, выполнены задачи по очистке и рекультивации территорий на площади около 1,5 тыс. кв. метров.

На острове Врангеля работы начнутся в начале июня, а на острове Большой Шантар – в середине июля.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 24

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  1. volodya Сегодня, 15:38
    Во сколько там бочек! А я в семидесятых их варил!Сорок с лишним лет назад!
    volodya
    1. Мар.Тира Сегодня, 15:44
      А я каюсь,сбрасывал их уже пустыми под сопку.Их там были тысячи.Мне приехавшему с материка,это было дико.Хотели даже вроде дороги из них по тундре строить,но дальше разговоров дело не пошло.
      Мар.Тира
      1. volodya Сегодня, 15:51
        У нас была норма 37 бочек в день на человека.Мы делали 50 -60.Я зарабатывал тогда 350-380 р.в месяц.
        volodya
    2. А. Привалов Сегодня, 16:32
      Цитата: volodya
      Во сколько там бочек! А я в семидесятых их варил!Сорок с лишним лет назад!

      Я в 70-х поражался количеству пустых железных бочек брошенных на Сахалине.
      Снимок не с Сахалина, но что-то подобное я уже видел.
      А. Привалов
    3. влад66 Сегодня, 16:38
      Да уж подизгадили малеха, request а в чем доставлять то топливо было.вот слава богу руки дошли и до уборки yes
      влад66
    4. сибиралт Сегодня, 16:38
      Неужто наши мичуринцы задумали выращивать тундровые финики? belay
      Скорее всего, утилизация бочек - чей то бизнес под прикрытием экологии. Но остров имеет важное стратегическое значение как ворота в северо-морской путь.
      сибиралт
    5. Orionvit Сегодня, 19:09
      А сколько их на Новой Земле? Знакомый рассказывал (в 70-х служил там авиатехником), что кладбище бочек были чуть не до горизонта.
      Orionvit
  2. Симон Сегодня, 15:49
    Хорошее дело! Идет санитарная обработка островов, для восстановлении экологии. good
    Симон
  3. Симон Сегодня, 15:50
    Цитата: Мар.Тира
    А я каюсь,сбрасывал их уже пустыми под сопку.Их там были тысячи.Мне приехавшему с материка,это было дико.Хотели даже вроде дороги из них по тундре строить,но дальше разговоров дело не пошло.

    Принимаем покаяние! yes
    Симон
    1. volodya Сегодня, 16:07
      А я не каюсь! С нас требовали план, и мы его выполняли и кормили свои семьи. Если люди делают патроны, это не значит, что они кого-то убивают.А что решили навести порядок, это давно пора было сделать!
      volodya
  4. Сержант71 Сегодня, 15:56
    Дело хорошее и нужное. Жаль, что раньше руки не доходили. Видимо, какие-то планы появились на эти территории.
    Сержант71
    1. Мар.Тира Сегодня, 16:07
      Да какие планы?Туда очень затратно добираться и что-то делать там.Разве что оленей пасти,да границу от США охранять???Просто деньги выделяют для этого ,хотят перед ЮНЕСКО и потомками оправдаться.А под землёй в бункерах,этого железа,и бетона,ещё очень много.
      Мар.Тира
  5. Mavrikiy Сегодня, 16:04
    в районе бухты Сомнительная

    Вот, вот подходящее название операции.
    300 тонн металла и все в "мыле".
    произведены демонтаж и ликвидация около 20 разрушенных зданий и сооружений
    ,
    их восстанавливать нужно, а ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ..... я тоже могу такой написать, что Херосима с Нагасаки отдыхают.
    Mavrikiy
  6. Esoteric Сегодня, 16:05
    Очень полезное занятие. На Севере тоже такого добра хватает. Мы - военные, не церемонились. Человек - хозяин природы и к тому же приказ должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок...Но, газетку на табуретку, перед тем, как встать на неё, чтобы ввернуть лампочку, подкладывать надо было... wink
    От хороших дел других людей появляется желание самому сделать что-то полезное. По весне пойду убирать мусор вдоль берега озера... yes good
    Esoteric
  7. лысова Сегодня, 16:55
    Нормально, когда за собой, сами и убирают. Если вывозить их не рентабельно, до металлургии, то можно после сбора на берегу, продать металл государствам дальневосточного региона с самовывозом.
    лысова
    1. Orionvit Сегодня, 19:16
      Цитата: лысова
      Если вывозить их не рентабельно, до металлургии

      В любом случае не рентабельно. Металла с бочки с гулькин нос, тем более жестянки на переплавку практически не берут, как говорится "овчинка выделки не стоит", а ещё и доставку посчитать, то металлолом "золотой" получится. Просто природу привести в порядок, вот это я понимаю дело. Хорошо, что и до этого руки доходят.
      Orionvit
      1. лысова Сегодня, 20:24
        Да, металл там не ахти какой. Но ведь куда то девать надо, или в другом месте помойку делать, при этом тратиться на перевозку - да так отдать, той же Японии. Главное природу привели в порядок.
        лысова
  8. фа2998 Сегодня, 16:56
    Цитата: Симон
    Хорошее дело! Идет санитарная обработка островов, для восстановлении экологии. good

    Идет активное осваивание бюджетных средств! До Москвы далече, денег отвалили немеряно, тарифы сами придумываем, чужих людей в этом бизнесе нет.Кто то вместе с домиком на Канарах еще и орден заработает.
    Я понимаю, дело нужное - но на улице кризис, расходные статьи бюджета сокращают здоровье белых медведей важней чем здоровье граждан, детей.Ведь все наблюдают как ком.службы задыхаются без средств, города обрастают мусором.И никакой поддержки из бюджета, все хоз.расчет.А повышение тарифов население не потянет, да и так многие не платят. hi
    фа2998
    1. Orionvit Сегодня, 19:20
      Цитата: фа2998
      Я понимаю, дело нужное - но на улице кризис

      У вас в жизни хоть что то хорошее было? Или всегда
      Orionvit
  9. РУСС Сегодня, 17:12
    Сколько же на сайте нытиков и зануд, даже в этой статье и то нашли изъяны : "чей-то бизнес", "лучше бы деньги детям" итд .
    Неужели вы видите во всем подвох ?
    РУСС
  10. APASUS Сегодня, 18:49
    Ну вот бочек на Севере или Сахалине мне не довелось посмотреть,а вот заброшенные военные объекты в горах сколько угодно.Иногда приходилось прочесывать такие вот городки,ужас сколько всего насмотрелся
    APASUS
  11. sergei28 Сегодня, 19:11
    400 тонн великая цифра! а уж сколько денег распилят....
    sergei28
    1. РУСС Сегодня, 19:21
      Цитата: sergei28
      400 тонн великая цифра! а уж сколько денег распилят....

      "Кто о чем о вшивый о бане".
      РУСС
  12. Laksamana Besar Сегодня, 19:55
    В конце 80-х был в Тикси-2 на летних каникулах, летал там на вертолёте с геофизиками вдоль побережья, загажено бочками были километры.
    Laksamana Besar
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