Китайские атомные подлодки оказались слишком шумными?

Американские эксперты заявили, что китайские атомные подводные лодки слишком "шумные". Такой вывод они сделали после того, как в этом месяце в Восточно-Китайском море после двух суток преследования вынуждена была всплыть китайская атомная подводная лодка. В течение более сорока часов ее преследовали силы самообороны Японии, не давая подводной лодке оторваться от преследования, сообщает Popular MechanicsНо эксперты не исключают и того, что это всплытие могло быть акцией проведенной китайцами, чтобы специально показать наличие этих лодок на флоте, так как во время всплытия на ней находился огромный китайский флаг.В настоящее время на службе Китая находится от шести до 13 атомных субмарин проекта 093 "Шань". Они разрабатывались в Китае для замены устаревшей и сравнительно ненадёжной подводной торпедной лодки класса проекта 091 "Хань". Строительство головного корабля было начато в 2001 году, а в 2015 году как предполагается стапеля покинула последняя лодка этого проекта.Лодка оснащена новейшим китайским гидроакустическим и торпедным вооружением. Шесть 533-мм торпедных аппаратов расположены в носовой части корабля. Из них можно вести стрельбу торпедами (в том числе новейшими телеуправляемыми, а также имеющими систему самонаведения по кильватерному следу), противокорабельными крылатыми ракетами YJ-8-II (отличающимися от YJ-8 возможностью подводного старта и максимальной дальностью стрельбы, увеличенной до 80 км) и, вероятно, крылатыми ракетами с подводным стартом, предназначенными для поражения наземных целей.Китайские власти как обычно не прокомментировали инцидент