22:29 30 января

Китайские атомные подлодки оказались слишком шумными?

Американские эксперты заявили, что китайские атомные подводные лодки слишком "шумные". Такой вывод они сделали после того, как в этом месяце в Восточно-Китайском море после двух суток преследования вынуждена была всплыть китайская атомная подводная лодка. В течение более сорока часов ее преследовали силы самообороны Японии, не давая подводной лодке оторваться от преследования, сообщает Popular Mechanics

Но эксперты не исключают и того, что это всплытие могло быть акцией проведенной китайцами, чтобы специально показать наличие этих лодок на флоте, так как во время всплытия на ней находился огромный китайский флаг.

Китайские атомные подлодки оказались слишком шумными?



В настоящее время на службе Китая находится от шести до 13 атомных субмарин проекта 093 "Шань". Они разрабатывались в Китае для замены устаревшей и сравнительно ненадёжной подводной торпедной лодки класса проекта 091 "Хань". Строительство головного корабля было начато в 2001 году, а в 2015 году как предполагается стапеля покинула последняя лодка этого проекта.

Лодка оснащена новейшим китайским гидроакустическим и торпедным вооружением. Шесть 533-мм торпедных аппаратов расположены в носовой части корабля. Из них можно вести стрельбу торпедами (в том числе новейшими телеуправляемыми, а также имеющими систему самонаведения по кильватерному следу), противокорабельными крылатыми ракетами YJ-8-II (отличающимися от YJ-8 возможностью подводного старта и максимальной дальностью стрельбы, увеличенной до 80 км) и, вероятно, крылатыми ракетами с подводным стартом, предназначенными для поражения наземных целей.

Китайские власти как обычно не прокомментировали инцидент

Использованы фотографии: JAPAN MINISTRY OF DEFENSE
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Комментарии 71

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  1. Muvka Сегодня, 15:37
    Китайские технологии в действии. Чего и следовало ожидать...
    Muvka
    1. 210окв Сегодня, 15:39
      Что Вы знаете о новых китайских технологиях?И почему они всплыли?Эти новые технологии нашим "новейшим и не имеющим аналогов в мире" фору ещё дадут.Я сужу даже не по военной технике,а по продукции машиностроения.
      Цитата: Muvka
      Китайские технологии в действии. Чего и следовало ожидать...
      210окв
      1. Siegen Сегодня, 15:51
        Что Вы знаете о новых китайских технологиях?И почему они всплыли?


        А может они специально "взяли огонь на себя", уводили погоню в сторону.
        А может это такой хитрый ход?!! request
        Siegen
      2. сибиралт Сегодня, 16:12
        Китайцы большие специалисты по пугалам, погремушкам и петардам. Пусть себе гремят, чтобы враги боялись. belay
        сибиралт
        1. 210окв Сегодня, 17:24
          Но они стали большими специалистами в микроэлектронике,машиностроении,аэрокосмической сфере и многих других.
          Цитата: сибиралт
          Китайцы большие специалисты по пугалам, погремушкам и петардам. Пусть себе гремят, чтобы враги боялись. belay
          210окв
      3. ИмПерц Сегодня, 16:24
        Помнится в СМИ проскальзывали статьи о том, что китайцы предлагали произвести обмен технологиями. Они нам микроэлектронику, мы им двигателя.
        Насколько я знаю, что обмен не состоялся.
        И могу сделать вывод, что отставание в микроэлектронике не настолько критично по сравнению с отставанием в двигателестроении.
        Тот же ПД-35 делается под совместный широкофезюляжный аэробус.
        Почему Китай? Рынок сбыта.
        ИмПерц
        1. ЗВО Сегодня, 17:06
          Цитата: ИмПерц

          Тот же ПД-35 делается под совместный широкофезюляжный аэробус.
          Почему Китай? Рынок сбыта.


          Потому. что Китай оплачивает свою долю разработки, соответственно получает всю документацию НИОКР.
          Также всю технологическую карту.
          ЗВО
      4. Topotun Сегодня, 17:41
        В общем то, я бы тоже не спешил критиковать Китай. Вполне могли "продемонстрировать флаг". Чтобы японцы не расслаблялись.
        Topotun
      5. Удав КАА Сегодня, 21:27
        Цитата: 210окв
        И почему они всплыли?

        Вы когда-нибудь двое суток сидели в бочке, по которой стучат кувалдой? Нет? -- Ну, тады, ой!
        Цитата: 210окв
        Эти новые технологии нашим "новейшим и не имеющим аналогов в мире" фору ещё дадут.
        Возможно и так. Но только не в подводном кораблестроении...По крайней мере, пока.
        Цитата: 210окв
        Я сужу даже не по военной технике,а по продукции машиностроения.
        А военная техника разве не является "продукцией машиностроения"? Разве это сельхозпродукция?
        Удав КАА
        1. jjj Сегодня, 21:47
          Как думается, в новости много выдумки. С чего бы это японцам гонять в "международных водах" китайскую лодку. Ну, разве что китайцы стащили что-то у японцев. И потом, удерживать контакт это ведь не глубинные бомбы пускать. По атомной-то лодке да в регионе, примыкающем к своей стране. Лучше бы так сразу и написали, что в районе учений японских ВМС всплыла китайская лодка и наглядно продемонстрировала флаг, повторяя опыт советских подводников
          jjj
    2. genisis Сегодня, 15:44
      Китайцы в космос летают, обладают ядерным оружием, сами строят атомные подводные лодки, танки, самолёты Я уж молчу о скоростных поездах, грузовиках, тяжелой технике. А вы по прежнему думаете, что китайские технологии символ плохого качества?
      genisis
      1. Muvka Сегодня, 15:45
        Я не думаю. Я это вижу.
        Muvka
        1. genisis Сегодня, 15:47
          Эксплуатируем китайские большегрузы уже 5 лет. Единственное, что в них частенько ломается - это топливные форсунки Bosh. И то, благодаря качеству российской заправки.
          genisis
          1. oldseaman1957 Сегодня, 15:50
            Цитата: genisis
            Единственное, что в них частенько ломается - это топливные форсунки Bosh.
            - Ну ЗАКОНЧИЛИСЬ китайские квадратные шарики! Начала "фирма" ломаться!
            oldseaman1957
          2. dvina71 Сегодня, 16:11
            Цитата: genisis
            Эксплуатируем китайские большегрузы уже 5 лет. Единственное, что в них частенько ломается - это топливные форсунки Bosh

            ДА ладно? А че в дальнобое они не прижились? Корейцы ездят..,а вот китая хватило на пару лет.. Тем более.. что в китайских грузовиках китайское?
            dvina71
            1. genisis Сегодня, 16:14
              А че в дальнобое они не прижились?

              За дальнобой не скажу ничего. У нас строительная техника: бетоновозы и бетононасос. Самосвальщики тоже не жалуются. А вот с седельными тягачами китайскими дела не имел.
              что в китайских грузовиках китайское?

              Моторы WP10 и WP12
              Рамы
              genisis
          3. APASUS Сегодня, 18:37
            Цитата: genisis
            . Единственное, что в них частенько ломается - это топливные форсунки Bosh.

            Не подскажите ,это германский Robert Bosch GmbH или китайский Bosh ???
            APASUS
          4. слава1974 Сегодня, 20:03
            Единственное, что в них частенько ломается - это топливные форсунки Bosh.

            Несколько крупных аварий было с китайскими по-моему "Фотонами". Причина - систематический отказ тормозов.
            слава1974
        2. Esoteric Сегодня, 16:11
          Цитата: Muvka
          Я не думаю. Я это вижу.

          Кстати, пиксельная окраска военной техники - их "НОУ-ХАУ"
          Esoteric
      2. dvina71 Сегодня, 16:05
        Цитата: genisis
        Я уж молчу о скоростных поездах, грузовиках, тяжелой технике.

        У танков на биатлоне отваливаются катки,сбивается СУО.. и они продувают древнему Т-72Б.. Автомобили..грузовые..сыпятся так,что камазу и не снится.. Все что выпускает Китай калька с западных и советских технологий,разбавленная отсутствием научных школ..В космос они летаю на клоне Союза..
        dvina71
        1. genisis Сегодня, 16:09
          Автомобили..грузовые..сыпятся так,что камазу и не снится..

          Еще раз, пятый год эксплуатируем Shacman-ы китайские с моторами WP10 и WP12.
          Из постоянных поломок - только форсунки производства Bosh из-за качества топлива.
          МАЗы продали на второй год эксплуатации. Это строительная техника, конкретно бетоновозы. Пробеги небольшие. Коллеги эксплуатируют парк китайских самосвалов, тоже Shacman. Нареканий от них тоже не поступало.
          У вас есть собственный неудачный опыт эксплуатации китайской грузовой техники?
          genisis
        2. Esoteric Сегодня, 16:14
          Цитата: dvina71
          В космос они летаю на клоне Союза..

          И допинг не принимают, и по собственным флагом выступают, даже на "шумной подлодке", и юань - резервная валюта, и бытовая электроника у нас - китайская... wink
          Esoteric
      3. mak_sim Сегодня, 16:41
        Движки для китайских ракет, если не брать сверхлёгкие, наши, так же как для ЕС и США. Двигатели для истрибителей тоже поставляем мы. Китай - это сборочный цех, но никак не научно исследовательский институт. Копировать они научились неплохо, но вот создать что-то своё, новое и лучшее - это увольте.
        mak_sim
      4. сава фыц Сегодня, 20:31
        Китайцы еще и Авианосцы строят и эксплуатируют ! Последний с электромагнитной катапультой !Чего РФ в принципе не могут .
        сава фыц
        1. dvina71 Сегодня, 20:53
          Цитата: сава фыц
          Китайцы еще и Авианосцы строят и эксплуатируют ! Последний с электромагнитной катапультой !Чего РФ в принципе не могут .

          Пока что они достроили и эксплуатируют советский..,свой еще только недавно на воду спустили.. А уж когда у них появится авик с хоть какой то катапультой..только планы.. Кто то планирует к тому времени колонизировать ЛУну и оттуда громить "агрессора"..
          dvina71
    3. НЕКСУС Сегодня, 15:50
      Цитата: Muvka
      Китайские технологии в действии. Чего и следовало ожидать...

      Серьезно? Нынешний Китай по своим мощностям,промышленной и экономической мощи под стать СССР,только с людским ресурсом в разы большим. За этими ребятами ни мы ни США очень скоро не угонимся.
      Советские ПЛ второго поколения тоже прозвали "ревущими коровами",а после,СССР создал самый большой подводный флот в мире,рядом с которым подводный флот США и Европы в купе рядом не стояли.
      НЕКСУС
      1. Muvka Сегодня, 16:05
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: Muvka
        Китайские технологии в действии. Чего и следовало ожидать...

        Серьезно? Нынешний Китай по своим мощностям,промышленной и экономической мощи под стать СССР,только с людским ресурсом в разы большим. За этими ребятами ни мы ни США очень скоро не угонимся.
        Советские ПЛ второго поколения тоже прозвали "ревущими коровами",а после,СССР создал самый большой подводный флот в мире,рядом с которым подводный флот США и Европы в купе рядом не стояли.

        Так когда это были ревущие ПЛ? Там наверно высокие технологии были...
        Muvka
      2. МорякЧФ Сегодня, 16:06
        И что осталось от этого флота? Даже пр.945 и часть 971-х не могли сохранить в должном виде.
        МорякЧФ
      3. dvina71 Сегодня, 16:09
        Цитата: НЕКСУС
        Советские ПЛ второго поколения тоже прозвали "ревущими коровами"

        Опять двадцать пять.. "Ревущая корова"..на сленге техасцев - ищущая место для отёла,автор этого мема,генерал..родом как раз оттуда.. Странным образом эти "ревущие коровы" вполне успешно преследовали американские ауг..и оставались необнаруженными.
        dvina71
        1. НЕКСУС Сегодня, 17:15
          Цитата: dvina71
          Опять двадцать пять.. "Ревущая корова"..на сленге техасцев - ищущая место для отёла,автор этого мема,генерал..родом как раз оттуда..

          Не совсем...на сколько я понимаю,сие прозвище получили только АПЛ проекта 675..
          Этим подлодкам повезло с обилием прозвищ. За шумность специалисты НАТО называли их «Эхо II» (Echo II), а советские - «ревущая корова». Конструкция субмарины была необычной. Ракеты устанавливались горизонтально, а перед пуском пусковые контейнеры поднимались. За эту способность подводную лодку прозвали «раскладушкой».
          НЕКСУС
          1. dvina71 Сегодня, 18:15
            Цитата: НЕКСУС
            а шумность специалисты НАТО называли их «Эхо II» (Echo II)

            Почему сразу за шумность? "Эхо" это нимфа которая не могла заговорить первой и не могла молчать ,когда с ней начат разговор.. Где в этой легенде про шумность?
            dvina71
            1. НЕКСУС Сегодня, 19:23
              Цитата: dvina71
              Почему сразу за шумность?

              Я не говорю,что они были плохими...я говорю о том,что на тот момент они в плане малошумности уступали матрассовским субмаринам.И это не удивительно,тк мы были в роли догоняющих.
              Цитата: Evgeniy667b
              Благодарю Андрей за бальзам для Души. В части тех атомоходов была частица и моего труда.

              Евгений,я не в коем случае не принижаю достижений наших корабелов...я лишь говорю о том,что при всем нашем отставании в этом вопросе в 50-е годы,СССР в очень короткий срок нивелировал преимущество супостата в этом вопросе и сделал более того-создав самый многочисленный и лучший подводный флот в мире.
              НЕКСУС
              1. dvina71 Сегодня, 20:50
                Цитата: НЕКСУС
                Я не говорю,что они были плохими...я говорю о том,что на тот момент они в плане малошумности уступали матрассовским субмаринам.

                У вас есть хоть какие то сравнительные данные по шумности апл США и СССР? Или все по словам агенства ОБС? Я почему то уверен,что таких данных у вас нет.. Практика говорит о том,что шумность 2го поколения апл СССР никак не мешала выполнять им БЗ.
                dvina71
      4. Evgeniy667b Сегодня, 18:31
        Благодарю Андрей за бальзам для Души. В части тех атомоходов была частица и моего труда. Потом в начале 90х все списали и начали резать. Сейчас не осталось ничего! Как-то " Огайо" по 40 лет ходят, а наши "Муренки" и 20 не одолели. Видимо 18 кораблей были полосатым не по зубам, поэтому они и кинули деньги на их утилизацию. С тех пор я ненавижу этот процесс.
        Evgeniy667b
    4. влад66 Сегодня, 16:45
      Американские эксперты заявили, что китайские атомные подводные лодки слишком "шумные"

      Это американские экспёрды слишком наглые. feel
      влад66
      1. Svarog51 Сегодня, 19:39
        Володя, приветствую hi
        Гоняли китайскую лодку японцы, а заяву делают американцы? Пусть сами поучаствуют, потом говорят.
        Svarog51
  2. 210окв Сегодня, 15:38
    Всплыли чтобы показать япам китайскую "кузькину мать" yes
    210окв
    1. Partyzan Сегодня, 15:45
      Цитата: 210окв
      Всплыли чтобы показать япам китайскую "кузькину мать" yes

      скорее ПИНскую мать
      Partyzan
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 15:39
    Такой вывод они сделали после того, как в этом месяце в Восточно-Китайском море после двух суток преследования вынуждена была всплыть китайская атомная подводная лодка. В течение более сорока часов ее преследовали силы самообороны Японии, не давая подводной лодке оторваться от преследования, сообщает Popular Mechanics
    А были-ли гонки , может гонок-то и не было ? wink
    КВУ-НСвД
  4. voyaka uh Сегодня, 15:40
    Может у японцев просто сонары очень чуткие.
    voyaka uh
    1. Mavrikiy Сегодня, 15:50
      Цитата: voyaka uh
      Может у японцев просто сонары очень чуткие.

      Намекаете, котов мобилизовали в слухачи?
      Mavrikiy
    2. Esoteric Сегодня, 16:17
      Цитата: voyaka uh
      Может у японцев просто сонары очень чуткие.

      А у американцев - "самолёты-невидимки" lol А у КНДР - ракеты... laughing
      Esoteric
  5. viktor. Сегодня, 15:41
    Через десять лет у Китая их будет сотня, ШУМ БУДЕТ ТАКОЙ ЧТО ЯПЫ ОТ ПРИЧАЛА НЕ ОТОЙДУТ laughing
    viktor.
  6. Mavrikiy Сегодня, 15:49
    Китайские власти как обычно не прокомментировали инцидент

    Умно. Пусть потенц.противники и инфу подкидывают и идеи.
    ПС. Ну флаг то крохотный. У КНР ну такие флаги....
    Mavrikiy
  7. Симон Сегодня, 16:07
    Цитата: КВУ-НСвД
    Такой вывод они сделали после того, как в этом месяце в Восточно-Китайском море после двух суток преследования вынуждена была всплыть китайская атомная подводная лодка. В течение более сорока часов ее преследовали силы самообороны Японии, не давая подводной лодке оторваться от преследования, сообщает Popular Mechanics
    А были-ли гонки , может гонок-то и не было ? wink

    Ага, всплыли перекурить! laughing
    Симон
  8. Алекс2048 Сегодня, 16:12
    Жаль вразумительно не известны ТТХ лодок Шань, а то можно было бы сравнить с американскими или нашими (если бы их ТТХ доподлинно были известны). А ещё любопытно, чем Япония гоняла Китайскую лодку?
    А в целом у амеров видать бомбануло про то что в Китае есть подлодки. Мне кажется что весь мир как-то недооцениватет Китай, в котором с качеством давно все в норме.
    Алекс2048
  9. rudolff Сегодня, 16:12
    В Восточно-Китайском море? Японцы? Преследовали двое суток? Ню-ню... Менее, чем через сутки, район кишел бы от китайских НК. Молчу про авиацию. Равносильно тоже самое сказать про нашу АПЛ в Баренцевом или Охотском.
    rudolff
  10. san4es Сегодня, 16:13
    Американские эксперты заявили, что китайские атомные подводные лодки слишком "шумные"

    ...Просто китайцы, слишком громко работали ластами bully

    15 января
    ...Ещё они орут на весь океан fellow
    san4es
    1. sabakina Сегодня, 17:08
      Саня, ты что, весь ютуб под контролем держишь? wink У тебя там по поводу полёта в параллельность нет ничего?
      sabakina
      1. san4es Сегодня, 17:23
        hi Привет Слав...
        ютуб под контролем держишь?

        ...Не, я ужинал, request
        поводу полёта в параллельность

        ...-- это в "Алкомаркет" wink
        san4es
        1. sabakina Сегодня, 17:27
          Ладно, понял. Если ночью, открывая холодильник, увидишь там колбасу за 2 р. 20 коп. позови меня. Так хочется в прошлое!!!
          sabakina
          1. Svarog51 Сегодня, 19:49
            Слава, прЮвет hi Хорош на закусь покушаться, там запотевший пузырь за 3р. 62 коп. рядом должен стоять. Я третьим участвую, если нет возражений. drinks
            Svarog51
  11. Житель Урала Сегодня, 16:28
    Если что-то у китайцев не так с качеством, то поправят - в этом уж сомневаться не приходится.
    Учитывая тот рывок, который они сделали - еще 10 лет и будут опережать нас и американцев. Умеют ставить цели и достигать их. Про другую технику тоже говорили - "китайское качество" лет 20 назад -сейчас уж трудно сказать, но здесь экономика - сделать подешевле -продать подороже. Но уж в военную технику вложатся. Не зря шпионы по всему миру технологии собирают. Я думаю в китайских НИИ уже на 2 поколения вперед думают.
    Так что в будущем китайцы опаснее остальных станут - и их населением и распространением по всему миру - всемирным охватом экономики, еще и превосходящая военная мощь - этот дракон в своих объятиях все народы похоронит.
    Житель Урала
    1. sabakina Сегодня, 17:06
      Житель Урала, наверно правильно говорите, но бабу Вангу со счетов не стоит скидывать.
      sabakina
  12. Siegen Сегодня, 16:55
    так как во время всплытия на ней находился огромный китайский флаг.

    Главное показать китайский флаг!!!
    или
    отказаться выступать под белым флагом, как это сделала конькобежка Ольга Граф,
    отказавшись от участия в Олимпиаде 2018 года!
    Вот так воспитывается патриотизм!
    А то в следующий раз российских спортсменов (возможно футболистов)
    заставят кланяться всем и говорить"ку" request

    Siegen
    1. рюрикович Сегодня, 17:47
      Цитата: Siegen
      заставят кланяться всем и говорить"ку

      Приседать wink yes
      рюрикович
      1. Siegen Сегодня, 17:52
        И приседать тоже заставят... what
        Siegen
    2. резервист Сегодня, 17:48
      так как во время всплытия на ней находился огромный китайский флаг

      Гордо вздёрнутый красный стяг как-бы говорил:
      "Попробуй тронь меня! Вся мощь Китая обрушится на врага! stop
      Что ж! В будущем так и будет am

      резервист
  13. sabakina Сегодня, 17:03
    это всплытие могло быть акцией проведенной китайцами, чтобы специально показать наличие этих лодок на флоте, так как во время всплытия на ней находился огромный китайский флаг.

    До сих пор помню, смотрел по ТВ рассказ о том, как советский ПЛ уходили на дежурство. Сначала шли строем, американцы их фиксировали своими подводными радарами. Потом наши пошли "веером"и .....пропали. Было это в лохматом 20-м веке. А они огромный флаг повесили...
    sabakina
    1. резервист Сегодня, 18:07
      А они огромный флаг повесили

      Чем-то они мне напоминают ВАРЯГ... am
      резервист
  14. Молот 75 Сегодня, 17:15
    А расскажите мне "сирому" откуда в Китае торпеды с наведением по кильватерному следу? Или как обычно не подумавши перепечатали? Еще и у нас из на вооружение не приняли, а в Китае уже есть?
    Молот 75
    1. ЗВО Сегодня, 20:33
      Цитата: Молот 75
      А расскажите мне "сирому" откуда в Китае торпеды с наведением по кильватерному следу? Или как обычно не подумавши перепечатали? Еще и у нас из на вооружение не приняли, а в Китае уже есть?

      Вообще то это уже старая технология... Ей как минимум 50 лет...
      ЗВО
  15. Теренин Сегодня, 17:33
    ...после двух суток преследования вынуждена была всплыть китайская атомная подводная лодка. Ещё один вариант у китайцев оставался - атаковать преследователей. am К счастью, пока только догонялки. drinks
    Теренин
    1. Siegen Сегодня, 17:56
      К счастью, пока только догонялки

      Да, к счастью!
      В другом случае китайцы вспомнят всех своих обидчиков am

      Siegen
    2. poquello Сегодня, 18:56
      Цитата: Теренин
      ...после двух суток преследования вынуждена была всплыть китайская атомная подводная лодка. Ещё один вариант у китайцев оставался - атаковать преследователей. am К счастью, пока только догонялки. drinks

      я таки предполагаю что китайцы на них внимание обратили перед всплытием, типа че за хрень увязалась
      poquello
  16. Berkut24 Сегодня, 19:00
    В настоящее время на службе Китая находится от шести до 13 атомных субмарин проекта 093 "Шань".

    Вот что мне нравится в китайцах, так это то, что никто не знает сколько и чего у них на самом деле. И они не заключают какие-то ограничивающие договора, чтобы ни мы, ни американцы не шарились по их базам. Пора бы и нам переходить к такому подходу. Сколько мы с американцами не проверяем арсеналы друг друга, а доверия от этого больше не стало. тем более, что американцы могут выйти из ограничений в любой момент.
    Berkut24
  17. Orionvit Сегодня, 19:03
    от шести до 13 атомных субмарин
    Разброс в оценках как то слишком велик, в два раза. Атомная подлодка это не иголка, посчитать не могут?
    Orionvit
  18. dojjdik Сегодня, 19:52
    очень пригодилась бы Сирийцам -ниче что "шумная" по израилю не промажет; "продайте" пару-тройку Ассаду он и "шумным" рад будет
    dojjdik
  19. Старый26 Сегодня, 21:48
    Цитата: dvina71
    В космос они летаю на клоне Союза..

    Отнюдь.Клон подразумевает копию. Техдокументации на корабль мы им никогда не передавали. Да, внешне он похож на "Союз", но не более того, Нравится нам или нет, но свой Шэньчжоу они сделали сами. А что он похож на "Союз" еще не основание считать его клоном. ТУ-144 и Конкорд тоже были похоже внешне, но это было два разных самолета

    И носитель CZ-2F, хотя внешне отсек полезной нагрузки очень похож на "союзовский". Но это своя ракета со своими двигателями.

    Цитата: mak_sim
    Движки для китайских ракет, если не брать сверхлёгкие, наши.

    Да неужели? И с каких же наших движков это клоны (или они вообще наши?), Что-то я не слышал, чтобы у нас пилотируемые корабли запускались на паре "гептил-амил". А у китайцев запускаются.
    Причем есть серия криогенных семейство (кислородно-водородных) 70-й серии которых у нас сейчас просто нет. есть кислородно-керосиновые 100-й серии, а есть и на паре "гептил-амил" 20-й серии. так какие из них наши?

    Цитата: mak_sim
    Движки для китайских ракет, если не брать сверхлёгкие, наши, так же как для ЕС и США. Двигатели для истрибителей тоже поставляем мы. Китай - это сборочный цех, но никак не научно исследовательский институт. Копировать они научились неплохо, но вот создать что-то своё, новое и лучшее - это увольте.

    Может движки мы и поставляли (какое-то время) но не стоит недооценивать китайцев. Те хе космические ракеты разрабатываются китайским исследовательским институтом китайского объединения космических технологий. Двигатели - академией аэрокосмических жидкостных двигательных технологий.
    А мы по всегдашней своей привычке считаем, что они ничего не исследуют и не разрабатывают, а только копируют
    Старый26
  20. Ментат Сегодня, 22:11
    Цитата: Muvka
    Китайские технологии в действии. Чего и следовало ожидать...

    Цитата: 210окв
    Что Вы знаете о новых китайских технологиях?И почему они всплыли?Эти новые технологии нашим "новейшим и не имеющим аналогов в мире" фору ещё дадут.

    Ещё громче крикните. Дети часто увлекаются рассматриванием книжек с картинками и сопереживают их героям. Вы там в детство не впали ещё, рассматривая китайские картинки?
    Я сужу даже не по военной технике,а по продукции машиностроения.

    По какой продукции вы судите? По копиям немецких станков 20-летней давности? Или что у вас вызвало ажиотаж?
    Ментат
  21. Ментат Сегодня, 22:28
    Цитата: Житель Урала
    Если что-то у китайцев не так с качеством, то поправят - в этом уж сомневаться не приходится.
    Учитывая тот рывок, который они сделали - еще 10 лет и будут опережать нас и американцев

    Вы бы поинтересовались, за счёт чего этот рывок сделан. Его цена непомерна. Им ещё разбираться с последствиями этого рывка десятилетиями.
    Не говоря уже про очень странное утверждение о том, что китайцы кого-то опередят. Вы живёте в мире фантазий. Весь рывок Китая состоялся из-за жадности западных барыг, которые ломанулись в страну, где не надо платить зарплату и соцобеспечение, соблюдать жёсткие экологические нормы. Но ключевые технологии они из той же жадности передавать китайцам никогда не собирались. Например, вы видите мириады китайских смартфонов, но на каких процессорах, микросхемах и дисплеях это всё работает? На американских процессорах, японских фотомодулях и корейских дисплеях.
    Почитайте про демографическую яму, про экологию в Китае, возможно очки у вас станут менее розовыми.
    Ментат
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