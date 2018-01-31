Индия угрожает России, или О нелёгкой судьбе FGFA

Проект очень сложный, но работа продолжается, хотя и не так быстро.

Индийское участие в совместном с Российской Федерацией проекте истребителя 5-го поколения оказывается под очень большим знаком вопроса. При этом знак вопроса по индийскому участию уже настолько большой, что сама программа в большей степени стала состоять в индийских претензиях к российским коллегам. И эти претензии нарастают как снежный ком.Речь идёт о проекте многоцелевого истребителя 5-го поколения, который (проект) изначально проходил под рабочим англоязычным названием. Сегодня нередко применительно к российско-индийскому проекту применяется укороченная версия наименования – FGFA, по своей сути, представляющая экспортную модификацию прототипа российского истребителя Т-50, который не так давно получил имя Су-57.Индийская сторона, как уже было отмечено, высказывает недовольство по поводу реализации проекта, что само по себе приводит ко всё новым и новым смещениям сроков работы. Генеральный директор российской корпорации «Ростех» Сергей Чемезов не так давно высказался с весомой долей оптимизма по поводу того, что окончательная версия контракта с индийскими партнёрами может быть подписана уже в «ближайшее время».Чемезов добавил:Однако оптимизм главы «Ростеха» по поводу подписания итоговой версии контракта по FGFA (той самой экспортной версии Су-57 или в индийском варианте - перспективный многопользовательский истребитель - PMF) отнюдь не разделяют коллеги в Индии. Звучат заявления о том, что «российские специалисты уже который год подряд твердят о скором заключении контракта, но ситуация с мёртвой точки фактически не сдвинулась». В чём же конкретные претензии с индийской стороны?Как выясняется, к претензиям, которые сопутствовали совместный проект изначально, добавились ещё и новые «заморочки» от Нью-Дели.Чтобы разобраться, для начала стоит напомнить кое-какую историю проекта.Первое соглашение, которое имело межправительственный статус, РФ и Индией подписывалось больше 10-ти лет назад – в 2007 году. После этого три года понадобилось странам, чтобы утрясти первые возникшие сложности и «родить» проектный контракт по реализации FGFA/PMF. Родить – родили, однако детище оказалось весьма болезненным.Проблемы проявили себя с первых дней. Одна из проблем связана с технологиями, которые должны применяться на перспективном истребителе. Индия заявляла, что она согласна на инвестиции только в том случае, если все требования её (индийских) специалистов российские коллеги в компании «Сухой» будут неукоснительно исполнять. Российские коллеги затылки почесали и вроде как обещания такие Нью-Дели дали.Однако тут же Индия сообщила, что среди первоочередных требований – распределение расходов. В индийских ВВС посчитали, что финансовые интересы ведомства при том варианте «пробного» контракта, который заключался в 2010-м, не могут быть удовлетворены в полной мере. Индийская сторона заявила, что готова сразу же сократить финансирование, чтобы «не остаться с дырой в совместном бюджете». Мол, последствия мирового экономического кризиса – всё такое.Российская сторона опять почесала затылки и заверила партнёров, что нужно подождать хотя бы первых результатов работы, а потом уже говорить о корректировке «денежной» составляющей программы.В общем, работу начали. Финансовые условия участия в кооперации остались прежними (от 2010 года), а именно – РФ и Индия до 2020 года должны проинвестировать проект в объёме 12 млрд долларов (по шесть млрд. с каждого из партнёров).После начала работ по проектированию в Нью-Дели посчитали, что технологии, которые реализует «Сухой», не дотягивают до требований, которые на тот момент (2011 год) предъявлялись к самолёту 5-го поколения. Оценка проекта прототипа со стороны ВВС Индии привела к тому, что индийские друзья представили России аж четыре десятка изменений по параметрам нового самолёта. В частности, были указаны такие недостатки по проектированию как: «слабые возможности вооружения», «не дотягивающие стелс-характеристики» и «отсутствие модернизационной составляющей по использованию (в плане) двигателя».Российская сторона на тот момент признала, что требования Индии по ряду пунктов вполне уместны – как пример, тот же двигатель (как сейчас говорят – «первого этапа»), а также несколько размытая ситуация с ракетным вооружением перспективного истребителя. Реализация проекта снова пошла с пробуксовками – Индия, по сути, отказывалась инвестировать в контрактных объёмах, заявляя, что в России должны для начала «доработать» характеристики.На этом сложности не закончились. Причиной новых трений между партнёрами по совместному проекту стало объявленная Россия скорректированная программа по закупке авиационной техники. Если изначально Минобороны РФ и Индии обязались приобрести почти 400 FGFA на двоих, из которых Россия – около 250 на период до 2022 года, то в 2015 в МО РФ сообщили, что не готовы вводить в эксплуатацию более 24 истребителей 5-го поколения (речь сегодня о Су-57). Вместо этого, Россия сделала определённый упор на Су-35 и его версии. Правда, и тут слухи о «сотнях» 35-х «сушек» оказались сильно преувеличены.Кстати, первоначально общая стоимость реализации почти 400 FGFA составляла (на бумаге) почти 30 млрд долларов – выходит, по 75 млн долларов за единицу с обслуживанием. Для сравнения – это в среднем на 10-20 млн долларов дешевле, чем американский F-35 (в различных его модификациях).В индийской компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и среди заказчиков в Индии в этой связи заявили, что не видят целесообразности во вложениях в программу 6 млрд долларов со своей стороны, если итоговая заявка на приобретение самолётов как бы совместной разработки скорректирована в сторону уменьшения. Чтобы российские коллеги, что называется, прониклись индийскими озабоченностями, в Нью-Дели и вовсе заявили, что готовы в любой момент выйти из проекта. Российской стороне пришлось идти на уступки, в результате которых Индия проинвестирует в проект (если, конечно, проинвестирует...) уже не 6 млрд долларов к 2020, а около 3,7 млрд.А отставной маршал авиации Индии Симхакутти Вартхаман, возглавляющий индийскую подгруппу совместной группы по реализации проекта FGFA, на днях снова дал понять, что Индия фактически готова прекратить работу над проектом.Обращает на себя внимание тот факт, что такие заявления от отставного маршала прозвучали на фоне известий о том, что США готовы развернуть в Индии производство F-16 на мощностях индийской Tata и на такой волне «американо-индийской дружбы» продать индийским ВВС партию F-35. Предложение, как подчёркивают в самой Индии, заманчивое. Мол, ну и не беда, что из совместного проекта с Россией вытекает проект по отвёрточной сборке американских самолётов предыдущих поколений с одновременным «втюхиванием» американских же F-35, о «сырости» которых не высказался только ленивый пилот.Так что, Индия оказалась на перепутье: с Россией пойдёшь – 3,7 млрд придётся вкладывать с возможностью столкнуться с запугиванием со стороны Вашингтона санкциями на предмет военно-технического сотрудничества с Москвой, с США пойдёшь – санкций нет, зато есть недопиленные F-35 и известная американская дружба, от которой не все выживают в случае восприятия её всерьёз...