На Украине испытана крылатая ракета от ГККБ "Луч"

Во время испытаний, которые состоялись успешно, проверялись лётные характеристики и работа систем ракеты. СНБО Украины, который координирует национальную ракетную программу, поставил задачу разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но также морского и воздушного базирования. Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия.

В украинском Совете национальной безопасности и обороны объявили об испытания первой украинской крылатой ракеты наземного базирования. В сообщении говорится о том, что эта ракета позволяет уничтожать наземные и морские цели. По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, «речь идёт о полностью украинской разработке».Пресс-служба ведомства сообщает, что разработчиком крылатой ракеты является ГККБ «Луч» в сотрудничестве с несколькими другими предприятиями сферы ОПК.Турчинов:Как видно, пусковую установку смонтировали на подставке для испытаний непосредственно на полигоне.Турчинов заявил, что для Украины это очень важное событие, так как "после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому меморандуму на вооружении Вооруженных сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты".Турчинов не удержался от ремарки от том, что теперь крылатыми ракетами ВСУ «смогут сдерживать агрессора».О том, когда крылатые ракеты от «Луча» начнут поступать в войска, в СНБО не сообщают.