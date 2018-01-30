22:32 30 января

На Украине испытана крылатая ракета от ГККБ "Луч"

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В украинском Совете национальной безопасности и обороны объявили об испытания первой украинской крылатой ракеты наземного базирования. В сообщении говорится о том, что эта ракета позволяет уничтожать наземные и морские цели. По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, «речь идёт о полностью украинской разработке».

Пресс-служба ведомства сообщает, что разработчиком крылатой ракеты является ГККБ «Луч» в сотрудничестве с несколькими другими предприятиями сферы ОПК.

На Украине испытана крылатая ракета от ГККБ "Луч"



Турчинов:
Во время испытаний, которые состоялись успешно, проверялись лётные характеристики и работа систем ракеты. СНБО Украины, который координирует национальную ракетную программу, поставил задачу разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но также морского и воздушного базирования. Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия.





Как видно, пусковую установку смонтировали на подставке для испытаний непосредственно на полигоне.

Турчинов заявил, что для Украины это очень важное событие, так как "после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому меморандуму на вооружении Вооруженных сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты".

Турчинов не удержался от ремарки от том, что теперь крылатыми ракетами ВСУ «смогут сдерживать агрессора».

О том, когда крылатые ракеты от «Луча» начнут поступать в войска, в СНБО не сообщают.

Использованы фотографии: www.rnbo.gov.ua
45

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 106
    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. фигвам Сегодня, 16:01 Новый
    Турчинов не удержался от ремарки от том, что теперь крылатыми ракетами ВСУ «смогут сдерживать агрессора»

    Дуpeнь думкой богатеет.
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    фигвам
    1. oldseaman1957 Сегодня, 16:05 Новый
      Цитата: фигвам
      Дуpeнь думкой богатеет.
      - Хорошо, что у нынешней Украиной с Россией по военке разрыв. И что бы они из ракет не делали - нарвётся на российскую противоракетную защиту. А это - кирдык хохляцким "мриям"...
      Ответить
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      oldseaman1957
      1. Sam_gosling Сегодня, 16:08 Новый
        Броня крепка и танки наши быстры.
        Ответить
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        Sam_gosling
        1. Тралл Сегодня, 16:13 Новый
          По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, «речь идёт о полностью украинской разработке»

          У них уже даже свой интернет-магазин есть smile
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          Тралл
          1. Esoteric Сегодня, 16:21 Новый
            на вооружении Вооруженных сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты

            Была одна и ту запустили... lol
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            Esoteric
            1. Гигант мысли Сегодня, 16:27 Новый
              Всё таки хохлобандеровская власть надеется заполучить новые вооружения, но , думается, что всё тщетно , т.к. большую часть своего военпрома они успешно уничтожили.
              Ответить
              Цитировать Жалоба
              Гигант мысли
              1. Alex777 Сегодня, 16:53 Новый
                Дорогое это оружие. А все сперли. Так что денег не хватит. hi
                Ответить
                Цитировать Жалоба
                Alex777
                1. bulvas Сегодня, 17:35 Новый
                  Научили их на свою голову
                  Ответить
                  Цитировать Жалоба
                  bulvas
                  1. ASed Сегодня, 17:44 Новый
                    Главное чтоб Украина не пошла по пути Северной Кореи.
                    Ответить
                    Цитировать Жалоба
                    ASed
                    1. DMB_95 Сегодня, 19:31 Новый
                      Цитата: ASed
                      Главное чтоб Украина не пошла по пути Северной Кореи.

                      Вот в Северной Корее эта укро-ракета может и появиться . Во всяком случае , когда Ын создал баллистическую ракету большой дальности , было немало информации о проданных Укроиной технологиях .
                      Ответить
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                      DMB_95
                      1. Мимопроходил Сегодня, 22:06 Новый
                        Северная Корея уже скопировали х-35 и показала это в 2014 году
                        Ответить
                        Цитировать Жалоба
                        Мимопроходил
                  2. Orionvit Сегодня, 18:16 Новый
                    Цитата: bulvas
                    Научили их на свою голову

                    Нет, просто ещё не разучились. Но это ненадолго. Всё Советское искореняют, и флаг им в руки.
                    Ответить
                    Цитировать Жалоба
                    Orionvit
                  3. Штэффан Сегодня, 18:44 Новый
                    кого ты там учил.
                    Ответить
                    Цитировать Жалоба
                    Штэффан
                    1. rocket757 Сегодня, 21:58 Новый
                      У нас была ОДНА СТРАНА.Мы просто были есть одно большое целое, разделили нас, но эт временно ...
                      Ответить
                      Цитировать Жалоба
                      rocket757
            2. ul_vitalii Сегодня, 16:38 Новый
              А фотография с Турчиновым у последней ракеты, факт зафиксирован smile
              Ответить
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              ul_vitalii
        2. 210окв Сегодня, 16:47 Новый
          И насчёт брони и всего остального..Спецы и производство там есть.И денег на мелкую серию хотя бы.
          Цитата: Sam_gosling
          Броня крепка и танки наши быстры.
          Ответить
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          210окв
          1. sabakina Сегодня, 17:28 Новый
            дмитрий, КР создать можно, но чтобы и по воде и земле....Тут нужны постоянные наработки, в коих наличии на Украине я сомневаюсь.
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            sabakina
            1. Topotun Сегодня, 17:39 Новый
              Ну что-то они таки производят. В частности вроде ГСН для ракет воздух-воздух. Плюс белорусы могли помочь. Правда странно что нет видео пуска, хотя бы издали. Так что оценовать пока нечего....
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              Topotun
              1. sabakina Сегодня, 17:45 Новый
                Андрей Николаевич, вот в том то и дело! Есть картинка и не более! Я и сам когда то в юношестве занимался фотографией...Проявитель, фиксаж, красная лампа, все спят,...Ляпота!
                Ответить
                Цитировать Жалоба
                sabakina
            2. Iline Сегодня, 19:00 Новый
              Х-55 начинали производить в Харькове, так что опыт есть. Правда, разрабатывало эту ракету КБ совсем не киевское. И очень скоренько производство в Харькове свернули.
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              Iline
          2. Orionvit Сегодня, 18:21 Новый
            Цитата: 210окв
            И денег на мелкую серию хотя бы.

            Если изготовление штучных экземпляров можно назвать серией. А запускать с чего будут, с подставки, как на полигоне? Любое высокоточное оружие хорошо и эффективно, если оно вписано в структуру войск, а не существует само по себе.
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            Orionvit
            1. Piramidon Сегодня, 20:48 Новый
              Цитата: Orionvit
              Если изготовление штучных экземпляров можно назвать серией.

              Они каждые два месяца демонстрируют очередную вундервафлю, но после демонстрации и пламенных речей всё затихает.
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              Piramidon
        3. sabakina Сегодня, 17:17 Новый
          Цитата: Sam_gosling
          Броня крепка и танки наши быстры.

          Простите, в детсаду карантин?
          Ответить
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          sabakina
      2. Sefevi Сегодня, 18:32 Новый
        Несмотря на уничижительные комменты тут, украинцы довольно активно представляют свои разработки. При нормальном финансировании думаю, добьются неплохих результатов. Вроде саудиты собрались спонсировать их перспективные разработки. А там и своим что-то перепадёт.
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        Sefevi
        1. Донской Сегодня, 20:39 Новый
          Вы правы. Только не обижайтесь на здешних комментаторов. За 4 года оголтелой пропаганды с враньем люди потеряли ощущение реальности. Что-что, а дозвуковую крылатую ракету земля-земля украинские специалисты при поддержке со стороны могут создать. Но мы же каждый день хвастаемся нашими непревзойденными системами ПВО, вот и проверим если не дай бог что. В общем, ничего смешного в данной новости нет, но и ничего страшного тоже.
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          Донской
    2. сибиралт Сегодня, 16:25 Новый
      Порошенко решил напугать Авакова этой Гы КГБ? lol
      Ответить
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      сибиралт
    3. влад66 Сегодня, 16:48 Новый
      В украинском Совете национальной безопасности и обороны объявили об испытания первой украинской крылатой ракеты наземного базирования.

      Если и сварганят на серию,то только на экспорт и то в ограниченном количестве,много чего анонсировано.но до серии не доходит. yes
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      влад66
    4. НЕКСУС Сегодня, 17:34 Новый
      Цитата: фигвам
      Дуpeнь думкой богатеет.

      Он конечно богатеет...да только документацию по технологическому процессу ,решения и тд,эти скунсы вполне могут слить в третьи страны...например туркам или даже терористическим организациям типа игил(благо у тех денег,как у дурака фантиков) и тогда мы будем сильно сокрушаться и негодовать тому факту,что в сторону Хмейми полетят не самодельные мины,а КР.
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      НЕКСУС
  2. роман66 Сегодня, 16:04 Новый
    морского базирования? видимо, это будет первый в мире пуск крылатой ракеты с резиновой лодки! хочу посмотреть!
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    роман66
    1. Тралл Сегодня, 16:22 Новый
      Это вроде противокорабельный Нептун

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      Тралл
    2. ИмПерц Сегодня, 16:27 Новый
      Цитата: роман66
      морского базирования? видимо, это будет первый в мире пуск крылатой ракеты с резиновой лодки! хочу посмотреть!

      Так как с резиновой лодки, то в целях безопасности будут запускать по частям.
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      ИмПерц
      1. АнпеЛ Сегодня, 16:37 Новый
        Так как с резиновой лодки, то в целях безопасности будут запускать по частям.

        И к тому же первые части вплавь, что бы посмотреть баллистику наглядно, по волне
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        АнпеЛ
  3. mark1 Сегодня, 16:07 Новый
    "Уран" сперли?
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    mark1
  4. Александр 3 Сегодня, 16:19 Новый
    (Турчинов заявил, что для Украины это очень важное событие, так как "после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому меморандуму на вооружении Вооруженных сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты". ) Соврал- После тотальной распродажи. Так будет вернее.
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    Александр 3
    1. Orionvit Сегодня, 18:30 Новый
      Цитата: Александр 3
      Соврал- После тотальной распродажи. Так будет вернее

      В Китай продали три штуки Х-55, после чего штаты устроили украине жуткий скандал. Со всех оставшихся крылатых ракет типа Х-55 и Х-59, специалистами "Мотор Сичи", были демонтированы двигатели, и отправлены обратно на завод. Где после переборки и испытания, проданы как новые в Израиль и в Россию (Корпорация Российское ракетное вооружение), под Индийский заказ. Про остальные типы ракет на украине, честно не знаю.
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      Orionvit
  5. лысова Сегодня, 16:21 Новый
    --- " . Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия. " --- Ну конечно же, всё в рамках соглашений. Теперь и вправду, следует опасаться всем соседям Украины - как бы она не оказалась " куда хочу , туда лечу ".
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    лысова
    1. Dreamboat Сегодня, 16:26 Новый
      Не, эта безопасно взрывается на месте уничтожая от 5 до 10 фашистов из собственного расчета.
      Ответить
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      Dreamboat
      1. лысова Сегодня, 16:44 Новый
        Не предсказуемости ( а может и наоборот ) им не занимать - за то своя разработка, не имеющая анал. в мире!
        Ответить
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        лысова
  6. Mavrikiy Сегодня, 16:22 Новый
    не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия.

    Бред. А они такие были? Почему я не знаю?
    Вот же рукасуюшки. Взял харцизскую трубу и уже пускач. В Днепре набрал обрубков труб и уже ракета....
    ПРЯЧЬТЕ спички от детей! А то....
    Приедут пажарные и вломят всем, и правым, и виноватым.
    Ответить
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    Mavrikiy
  7. prior Сегодня, 16:24 Новый
    Один хрен до цели не долетит, керосин прапорщик для отопления своей хаты сольёт ещё до старта.
    Ответить
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    prior
  8. iliitchitch Сегодня, 16:25 Новый
    Молится , пастор , главное - это помолится . Перед приходом северного зверька . А он придёт .
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    iliitchitch
    1. Partyzan Сегодня, 16:46 Новый
      Цитата: iliitchitch
      А он придёт .

      уже пришел
      Ответить
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      Partyzan
  9. Антарес Сегодня, 16:26 Новый
    Проект Нептун, наверное. Луч это Ольха и Нептун, “Южное” им. М.К. Янгеля-Гром 2
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Антарес
  10. Теренин Сегодня, 16:29 Новый
    Я, в ракетах не специалист, но судя по фото, эта труба (с Турчиновым) пригодилась бы, что бы сало коптить.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Теренин
  11. Симон Сегодня, 16:33 Новый
    Цитата: oldseaman1957
    Цитата: фигвам
    Дуpeнь думкой богатеет.
    - Хорошо, что у нынешней Украиной с Россией по военке разрыв. И что бы они из ракет не делали - нарвётся на российскую противоракетную защиту. А это - кирдык хохляцким "мриям"...

    Тут с тобой согласен! НО - они могут бить по Донецку и Луганску! Это уже настораживает. recourse
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Симон
    1. sabakina Сегодня, 17:33 Новый
      Чего настораживать то? КР не квадрокоптер с лимонкой! Запуск в сторону границы РФ КР? Пусть лучше просчитают варианты ответки!
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      sabakina
      1. iliitchitch Сегодня, 18:21 Новый
        Цитата: sabakina
        Пусть лучше просчитают варианты ответки!

        Ответки-шматветки . Если по нам пульнут , поздно будет - только глубокие озабоченности от Лаврова посыпятся . Вот под плинтус превентивно бы загнать урродов , так не , не судьба . Наши пни ссаные только по факту реагируют . Нам есть , чему у израиля поучиться .
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        iliitchitch
    2. Orionvit Сегодня, 18:42 Новый
      По Донецку и Луганску, у них хватает и "градов". А высокоточное оружие требует очень многих составляющих, наличие которых в армии украины утрачено с развалом Союза, и просто с развалом самой армии. Современная ВСУ, это армия страны "третьего мира", с устаревшим вооружением, небоеспособной авиацией и практическим отсутствием флота, правда с большим остатком бронетехники. Довоевались, допродавались, что ракеты для "градов", уже покупают в Болгарии.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Orionvit
  12. КВУ-НСвД Сегодня, 16:36 Новый
    СНБО Украины, который координирует национальную ракетную программу, поставил задачу разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но также морского и воздушного базирования.
    А чо не космического для "Лыбеди" ? what
    О том, когда крылатые ракеты от «Луча» начнут поступать в войска, в СНБО не сообщают.
    Дык на такие сроки Пастору даже думать страшно , его уж и в архивах не останется
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    КВУ-НСвД
  13. san4es Сегодня, 16:40 Новый
    Ожидается, что в середине 2016 года будут проведены первые испытания новейшей украинской противокорабельной крылатой ракеты «Нептун», разработки Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» г. Киев.

    Х-35 спёрли, и-то на 2 года с запуском запаздали:
    Крылатая ракеты «Нептун» предназначена для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов из состава ударных групп (конвоев) или следующих одиночно водоизмещением до 5000т и аналогична по конструкции российской противокорабельной ракеты Х-35 из состава комплекса «Бал-Э». Ожидается появление трех модификаций нового украинского ракетного комплекса #Нептун корабельного, наземного и воздушного базирования.

    Перспективные ракеты будут размещаться в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК) с размерами 5300x600x600 мм. Длина самой ракеты с ускорителем 5050 мм. ТПК с ракетой с крестообразным складным крылом может размещаться на наземных, морских или воздушных носителях.


    Х-35
    "Нiптун"
    https://ukrainenewsup.wordpress.com/2016/03/10/в-
    украине-готовятся-к-первым-испытани/
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    san4es
  14. gla172 Сегодня, 16:44 Новый
    wassat fellow laughing lol laughing ...бред!!!
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    gla172
  15. Equalized Сегодня, 16:47 Новый
    Это украинская копия Х-35.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Equalized
    1. Алексий Сегодня, 16:56 Новый
      Действительно, очень похожа.
      С нуля они могут сделать только навозец
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Алексий
      1. Морской Чёрт Сегодня, 17:51 Новый
        А его разве с нуля делали? Там же корпус от Т-64.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Морской Чёрт
        1. purple Сегодня, 19:08 Новый
          там корпус от мусорного контейнера, для вывоза крупногабаритных отходов
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          purple
  16. изя топ Сегодня, 16:50 Новый
    полностью украинской разработке
    можно,как немного разбирающемся,посмеяться?
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    изя топ
    1. Equalized Сегодня, 16:52 Новый
      Можно смеяться. Корпус полностью скопирован по чертежам Х-35. Начинка только современная.
      Хотя ничего плохого в этом не вижу.
      Ответить
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      Equalized
      1. изя топ Сегодня, 16:55 Новый
        извините,Вы дуpaк или с джорджии?
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        изя топ
        1. Equalized Сегодня, 16:56 Новый
          Вы чего такой агрессивный? эээ..я вас не оскорблял.
          Есть что сказать по сути?
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          Equalized
          1. изя топ Сегодня, 17:01 Новый
            Цитата: Equalized
            Есть что сказать по сути?

            зачем? what
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            изя топ
            1. sabakina Сегодня, 17:40 Новый
              Андрей, заметьте, сам ничего конкретного не говорит, а от нас требует!
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              sabakina
              1. изя топ Сегодня, 19:59 Новый
                а я ничего и не скажу request
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                изя топ
  17. Evgenijus Сегодня, 16:54 Новый
    Скорее всего это бросковое единичное испытание единственного образца ракеты. До готовой ракеты как до коммунизма. Да, проверили двигатель и вышибной заряд. В Киеве всех в убежище посадят, когда навигацию будут проверять у следующей. А под Ростовом ждут "Тайфуны", давай Турчинов, запускай свои мишени ...
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    Evgenijus
    1. bk316 Сегодня, 19:10 Новый
      А под Ростовом ждут "Тайфуны",

      Тайфуны? Что делают подводные лодки под Ростовом? Кого они там ждут? wassat
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      bk316
      1. Evgenijus Сегодня, 21:19 Новый
        Да опечатка, "Триумфы", поторопился ... wink
        Спасибо за замечание ... wink
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        Evgenijus
  18. Антон Ю Сегодня, 16:56 Новый
    Где-то я уже видел эту ракету
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    Антон Ю
    1. Equalized Сегодня, 17:02 Новый
      Да потому что укроракета это ее клон..даже официально заявляли и не скрывали с чего решили скомундзить
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      Equalized
      1. sabakina Сегодня, 17:42 Новый
        Цитата: Equalized
        скомундзить

        Скоммуниздить я ещё понимаю. А, понял, по грузински дзить! Ох уж эта Кин Дза Дза!!!!
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        sabakina
    2. Штэффан Сегодня, 18:52 Новый
      да я тоже гдето ее уже видел.....а ,так это же вылитый гарпун.так кто у кого содрал концепцию????
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      Штэффан
      1. bk316 Сегодня, 19:13 Новый
        кто у кого содрал концепцию

        Концепцию? Вы имеете концепцию крылатой ракеты ( между гарпуном и X-35 больше особо ничего общего нет даже по вашей фотке это видно)? Ну у думаю у немцев (фау-1) содрали.
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        bk316
  19. astepanov Сегодня, 17:06 Новый
    Следующий шаг Украины - тайное прибытие команды разработчиков и военных в Севастополь для установки ракет морского базирования на украинские корабли, которые не успели сгнить на стоянке в бухте. Клей "Момент" и скотч уже собираются волонтерами.
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    astepanov
  20. ezhov55 Сегодня, 17:12 Новый
    Вам далеко еще товарищ Турчинов до России пора успокоится
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    ezhov55
  21. sabakina Сегодня, 17:15 Новый
    В сообщении говорится о том, что эта ракета позволяет уничтожать наземные и морские цели.

    Сдаётся мне, что врёт. После стольких лет распродажи наследства СССР сделать универсальную КР?....
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    sabakina
    1. Григорий_45 Сегодня, 18:09 Новый
      Цитата: sabakina
      Сдаётся мне, что врёт. После стольких лет распродажи наследства СССР сделать универсальную КР

      по стационарной цели - вполне можно. С отключением ГСН и использованием только ИНС. Точность, при этом, конечно - плюс-минус пару сотен метров.
      Зенитные ракеты тоже не только по воздушным целям применяют. И как противокорабельное средство - при отключении радиолокационного взрывателя. Мощность БЧ у ЗУР уступает таковой ПКР, зато время реакции в разы меньше.
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      Григорий_45
  22. Григорий_45 Сегодня, 17:21 Новый
    По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, «речь идёт о полностью украинской разработке»

    "Нептун" (а судя по всему речь именно о нем, потому как у "Луча" есть еще только "Ольха", реактивный снаряд для РСЗО "Смерч") - украинская копия советской Х-35. В свое время ракеты Х-35 производились в Харькове (ХАЗ), там же должна была остаться конструкторская и технологическая документация на нее.
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    Григорий_45
  23. Proton Сегодня, 17:25 Новый
    Я так посмотрю,они весь мир уже анками,ракетам,бронемашинами завалили,хохлоина настолько мощьна,что от кораблей(ржавых правда)отказалась высокмерно laughing все трепещут
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    Proton
  24. perm23 Сегодня, 17:33 Новый
    Фашистов надо было добивать раньше , а не давать им вооружаться
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    perm23
  25. Александр War Сегодня, 17:41 Новый
    Копия нашей ракеты Х-35 ,тут еще скоро и копия будет БПЛА нашего Орлан-10
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    Александр War
  26. Стройбат запаса Сегодня, 17:42 Новый
    Вроде на первой фотке Х-35
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    Стройбат запаса
    1. Скифотавр Сегодня, 18:19 Новый
      Цитата: Стройбат запаса
      Вроде на первой фотке Х-35

      Это её подделка. Только название "Уран" поменяли на "Нептун".
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      Скифотавр
  27. kolkulon Сегодня, 17:47 Новый
    А че пусковая с корабля?
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    kolkulon
    1. prosto_rgb Сегодня, 18:51 Новый
      Цитата: kolkulon
      А че пусковая с корабля?

      потому, что ракета противокорабельная
      собирались назвать нептун
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      prosto_rgb
  28. APASUS Сегодня, 18:30 Новый
    Достаточно странная информация,похожа больше на рекламу ?
    При общей деградации промышленности у Украины вдруг вырисовалось сразу 3 новых вида ракетных систем ! Все три прошли испытания и все удачные!!!
    Как правило снимки или видео пуска достаточно расплывчаты,попадание в цель только со слов и доказательства наличия тоже только устные.На фото вообще шляпа - после старта ракеты контейнер иногда так обгорает, что цвет его начальный не всегда понятен ,особенно когда используются пороховые ускорители.
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    APASUS
    1. Equalized Сегодня, 18:37 Новый
      Ракета использует твердотопливый стартовый двигатель а затем маршевый двигатель МС-400

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      Equalized
      1. APASUS Сегодня, 18:41 Новый
        Мне одному показалось что это мультфильм?
        После старта на крышке не то что краска не облезла,она даже не испачкана !
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        APASUS
        1. prosto_rgb Сегодня, 20:03 Новый
          ясень пень применили новые пороха в ускорителе, на это кстати обратили особое внимание даже в видео, сто пусковая осталась чистой после пуска
          но как по мне это далеко не первый пуск данной ракеты
          Сам кровавый пастор в 150м от пусковой установки и даже не в бункере, что насыпан за спинами.
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          prosto_rgb
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 20:10 Новый
          Цитата: APASUS
          После старта на крышке не то что краска не облезла,она даже не испачкана !

          для авакова протерли - что бы не вымзался
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          Angel_and_Demon
          1. prosto_rgb Сегодня, 22:03 Новый
            Цитата: Angel_and_Demon
            для авакова протерли - что бы не вымзался

            laughing
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            prosto_rgb
    2. prosto_rgb Сегодня, 19:58 Новый
      Цитата: APASUS
      При общей деградации промышленности у Украины вдруг

      кто вас убедил в этом утверждении?
      можете пойти подарить ему два "фонаря", для профилактики.
      Цитата: APASUS
      вдруг вырисовалось сразу 3 новых вида ракетных систем ! Все три прошли испытания и все удачные!!!

      не вдруг, а слишком медленно
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      prosto_rgb
      1. APASUS Сегодня, 20:17 Новый
        Цитата: prosto_rgb
        кто вас убедил в этом утверждении?

        Меня не надо убеждать,я считать умею.Я могу назвать 15 заводов которые пошли на металл в одном областном центре Украины .В городе нет работы в принципе.Создаваемые мощности только для нужд ВСУ ,новые места 20-30 шт в год для города в 300 тыс.хотя сомневаюсь что из там столько живет сейчас,все в Польше.
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        APASUS
        1. prosto_rgb Сегодня, 22:04 Новый
          Цитата: APASUS
          Создаваемые мощности только для нужд ВСУ ,

          вот Вцы же сами пишете, что впк работает
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          prosto_rgb
  29. APASUS Сегодня, 18:42 Новый
    Цитата: Equalized
    Ракета использует твердотопливый стартовый двигатель а затем маршевый двигатель МС-400


    Мне одному показалось что это мультфильм?
    После старта на крышке не то что краска не облезла,она даже не испачкана !
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    APASUS
    1. Equalized Сегодня, 18:52 Новый
      ))))
      Снято на Киевфильме.

      Я не буду серьезно обсуждать подобную конспирологию откровенно бредовую. Кстати ракета довольно аккуратно "выпрыгнула" из ТПК, расправила крылышки и полетела. С чего бы там чему то портиться?

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      Equalized
      1. APASUS Сегодня, 19:13 Новый
        Цитата: Equalized
        Я не буду серьезно обсуждать подобную конспирологию откровенно бредовую

        Не обсуждайте,я выразил свое мнение и Ваше меня не особенно интересует .По скольку Вы не замечаете очевидных вещей.Нет гари на крышке ,нет гари на земле.Вы хоть раз видели как стреляет СПГ?? Там на десятый выстрел земля загореться может,а тут старт целой ракеты и ничего .А траектория старта вообще против законов физики
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        APASUS
      2. prosto_rgb Сегодня, 20:09 Новый
        Цитата: Equalized
        С чего бы там чему то портиться?

        не портится
        обычно при работе твердотопливных ускорителей всё что поблизости покрывается продуктами сгорания топлива т.е. сажей в том числе а тут такого не наблюдается
        вот в этом и заподозрил товарищ зраду
        но на самом деле ничего удивительного, просто используют новый смесевой состав пороха - лучше горит, меньше чадит.
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        prosto_rgb
      3. Викторио Сегодня, 21:41 Новый
        Цитата: Equalized
        ))))
        Снято на Киевфильме.

        Я не буду серьезно обсуждать подобную конспирологию откровенно бредовую. Кстати ракета довольно аккуратно "выпрыгнула" из ТПК, расправила крылышки и полетела. С чего бы там чему то портиться?


        ===
        дыма, как бы, должно быть поболе, разве что оболочку на пару километров забросили
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        Викторио
  30. Старый26 Сегодня, 18:53 Новый
    Цитата: sabakina
    дмитрий, КР создать можно, но чтобы и по воде и земле....Тут нужны постоянные наработки, в коих наличии на Украине я сомневаюсь.

    За основу взята наша ПКР "Уран", которая производилась ЕМНИП в Харькове. так что документация наверняка есть

    Цитата: Тралл
    Это вроде противокорабельный Нептун

    Совершенно верно. Это ПКР "Нептун" (внешне копия нашего "Урана"

    Цитата: Evgenijus
    Скорее всего это бросковое единичное испытание единственного образца ракеты. До готовой ракеты как до коммунизма. Да, проверили двигатель и вышибной заряд. В Киеве всех в убежище посадят, когда навигацию будут проверять у следующей. А под Ростовом ждут "Тайфуны", давай Турчинов, запускай свои мишени ...

    Даже если и бросковое, то вряд ли сделан один экземпляр. не стоит все же украинских конструкторов считать полными к.р.етинами. , чтобы сделать одну. Честно гворя не слышал, чтобы были бросковые испытания у ПКР. Бросковые - это чаще всего проверка ПАДа и как ракета выходит из пускового контейнера. У этой ракеты ПАДа не наблюдается. Возможно, конечно, что действительно было испытание двигателя (без ГСН) - но поживем - увидим
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    Старый26
  31. Комментарий был удален.
    1. purple Сегодня, 19:11 Новый
      вот вот... от тебяж они все и идут! Браво!
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      purple
    2. bk316 Сегодня, 19:19 Новый
      А что обсуждать, удалось скопировать советскую ракету, работы над которой начались в УССР 40 лет назад. ПЕРЕМОГА.
      Ракет таких не понакупил только ленивый, делают их в РФ сотнями (а может и тысячами). В одну только Индию больше 200 продали...
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      bk316
      1. Григорий_45 Сегодня, 20:32 Новый
        Цитата: bk316
        удалось скопировать советскую ракету, работы над которой начались в УССР 40 лет назад

        Разработка Х-35 велась ОКБ "Звезда" (КБ завода №455, подмосковного Калининградского машиностроительного завода "Стрела")
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        Григорий_45
  32. DPN Сегодня, 20:39 Новый
    Ельцин знал что делал,но поезд ушёл одно хорошо до меня эти ракеты пока не долетят.
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    DPN
  33. Laksamana Besar Сегодня, 21:21 Новый
    Чушь это всё.
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    Laksamana Besar
  34. muhomor Сегодня, 21:46 Новый
    А ТТХ какие-нибудь имеются?
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    muhomor
    1. Equalized Сегодня, 21:57 Новый
      280 км по морским целям
      300+ по наземным
      Активная радиолокационная головка по умолчанию, можно цеплять другой тип ГСН по усмотрению.

      P.s
      Это был не пуск ракеты с целью проверки всех параметров, это был бросок из ТПК. Полноценные пуски будут позже. Ракета с видео скорее всего упала где-то рядом. NOTAM (предупреждение о ракетных стрельбах) не выдавали, значит улетела она не далеко.
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      Equalized
  35. rocket757 Сегодня, 22:03 Новый
    Помогут забугорные други или нет, иметь\делать такое оружие дорого ... на продажу??? сомнительно.
    Посмотрим.
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    rocket757
    1. Equalized Сегодня, 22:04 Новый
      Очень хорошо осведомленный по УкрВПК источник (Диана Михайлова, https://diana-mihailova.livejournal.com/) пишет что это разрабокта по госзаказу, а не из за бугра как ОТРК.
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      Equalized
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