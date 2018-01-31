Настоящее и будущее российских противолодочных самолетов



Модернизированный Ил-38Н на авиабазе морской авиации



Ил-38 до ремонта и модернизации



Ту-142 на аэродроме



Ту-142 в воздухе

По материалам:

http://uacrussia.ru/

http://ria.ru/

http://tass.ru/

https://tvzvezda.ru/

http://armstrade.org/

«Ищейки» подлодок // Горизонты. Объединенная авиастроительная корпорация, 2017. №4.

Важным элементом авиации военно-морского флота являются противолодочные патрульные самолеты. Машины разных типов, несущие специальное поисковое оборудование и вооружение, должны вести патрулирование, искать субмарины противника и, при необходимости, атаковать их. Существующая группировка противолодочных самолетов в составе российской морской авиации уже не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, и потому ведется модернизация имеющейся техники. Кроме того, авиационная промышленность занимается созданием новых образцов.По известным данным, в настоящее время ВМФ России располагает несколькими подразделениями, на вооружении которых состоят противолодочные самолеты ряда типов. Так, справочник The Military Balance от организации International Institute for Strategic Studies за прошлый год указывает на существование трех эскадрилий, укомплектованных самолетами Ил-38. Еще две эскадрильи эксплуатируют машины типа Ту-142. Также одно из подразделений продолжает эксплуатацию нескольких противолодочных самолетов-амфибий модели Бе-12.Тот же справочник приводил следующие данные по численности российских противолодочных самолетов. Указывалось, что на флоте служит 16 самолетов Ил-38 и 6 модернизированных Ил-38Н. Численность самолетов семейства Ту-142 разных модификаций определялась в 22 единицы. Также упоминалось наличие трех Бе-12. Итого, по зарубежным подсчетам, на начало прошлого года российская противолодочная авиация имела менее полусотни самолетов со специальным оборудованием и вооружением. Необходимо отметить, что данные из отечественных источников говорят о большем количестве самолетов – не менее 80 единиц.Согласно иным источникам, российский флот располагает большим количеством самолетов Ил-38. До недавнего времени морская авиация имела порядка 50-55 таких машин в базовой конфигурации. Значительная часть таких машин продолжает службу, однако определенная доля самолетов прошла модернизацию и теперь показывает более высокие характеристики, а также отличается повышенным потенциалом в контексте решения боевых задач.Следует отметить, что разработка проекта модернизации самолетов Ил-38 стартовала еще в восьмидесятых годах прошлого века. В рамках проекта с шифром «Новелла» были выполнены некоторые работы, но вскоре новый противолодочный комплекс остался без будущего. В связи с экономическими проблемами российский флот не мог заказать строительство новых самолетов или модернизацию имеющейся техники по перспективному проекту.Впрочем, вскоре был найден другой заказчик. Модернизацией Ил-38 заинтересовались ВМС Индии. Был подписан контракт, в соответствии с которым шесть индийских самолетов были обновлены до версии Ил-38SD (Sea Dragon – название обновленного комплекса бортового оборудования).Лишь в конце двухтысячных годов новым проектом модернизации противолодочных самолетов заинтересовалось российское военное руководство. Результатом этого стало появление заказа на серийную модернизацию имеющихся самолетов до состояния Ил-38Н («Новелла»). К 2015 году удалось отремонтировать и обновить 5 имеющихся машин, и работы продолжаются. Модернизированные самолеты поставляются ежегодно.Ранее утверждалось, что в рамках существующего заказа до конца десятилетия морская авиация должна будет получить 28 модернизированных Ил-38Н. В последние годы планы были изменены. Теперь предполагается около 30 существующих самолетов, однако работы по такому заказу продлятся до 2025 года. Так или иначе, в обозримом будущем значительная доля состоящих на вооружении Ил-38 пройдет ремонт с восстановлением технической готовности, а также получит новую аппаратуру.Суть модернизации самолетов Ил-38 по проекту с литерой «Н» состоит в замене поисково-прицельного комплекса «Беркут-38» новой системой «Новелла-П-38». В состав последней входят только современные комплектующие, что приводит к понятным результатам. По данным разработчиков проекта Ил-38Н, новый поисково-прицельный комплекс позволяет в четыре раза повысить производительность самолета при поиске подлодок. Кроме того, повышены основные характеристики бортовой аппаратуры, влияющие на решение основных задач.Характерной особенностью самолета Ил-38Н является сохранение противолодочных возможностей при появлении или улучшении иных функций. Так, наличие радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой позволяет искать и сопровождать надводные или воздушные цели. Крупные надводные корабли могут быть замечены на дистанции до 320 км, самолеты – до 90 км. Автоматика способна сопровождать до 32 целей одновременно. Следует отметить, что именно РЛС комплекса «Новелла-П-38» является самым заметным новшеством модернизированного самолета. Ее антенны помещаются в многоугольном кожухе, расположенном на крыше фюзеляжа.После модернизации самолет сохраняет возможность использования гидроакустических буев разных классов и типов. В зависимости от поставленной задачи, Ил-38Н способен нести различные торпеды и противолодочные бомбы, как свободнопадающие, так и корректируемые. Общая масса боевой нагрузки – до 5 тонн.Программа модернизации самолетов Ил-38 продолжается и приносит плоды. Так, в июле прошлого года начальник морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин рассказал, что к тому времени процедуру глубокой модернизации прошло 60% имеющегося парка Ил-38.Немаловажным элементом противолодочной авиации военно-морского флота России являются самолеты разных модификаций семейства Ту-142. В эксплуатации остается менее трех десятков машин модификаций Ту-142МР и Ту-142М3. Самолеты этих типов оснащаются значительным количеством специального оборудования, используемого при поиске подводных лодок. Для этих целей применяются бортовые устройства и сбрасываемые гидроакустические буи. Характерной чертой самолета Ту-142МР, способного осуществлять связь со своими подлодками, является сверхдлинноволновая радиостанция с тросовой антенной длиной 8600 м. Большая дальность полета, увеличиваемая за счет дозаправки в воздухе, способна обеспечить работу самолетов на отдалении от баз.Весной 2015 года было объявлено о намерениях министерства обороны отремонтировать и модернизировать имеющиеся самолеты семейства Ту-142. Сообщалось, что новый проект модернизации должен будет затронуть преимущественно бортовую радиоэлектронную аппаратуру. Планировалось заменить поисково-прицельный комплекс, доработать навигационное оборудование и установить новые приборы управления вооружением.Согласно сообщениям недавнего прошлого, модернизацию должны были пройти самолеты обеих модификаций, остающихся в эксплуатации. Обновленную технику предлагалось отметить дополнительной литерой «М» в названии. Таким образом, после модернизации самолеты Ту-142МР должны были называться Ту-142МРМ, а Ту-142М3 превращались в Ту-142М3М.В середине 2016 года стали известны некоторые подробности проекта Ту-142МРМ. Так, в соответствии с заказом командования ВМФ, модернизированные самолеты должны были сохранить возможность связи с подлодками, а также получить новые функции. С помощью перспективного оборудования предлагалось обеспечить возможность передачи данных на баллистические ракеты подводных лодок «Булава», а также на изделия семейства «Калибр». Прежде всего, эти функции планировалось использовать для выдачи целеуказания летящей ракете.На проведение работ по ремонту и модернизации существующей техники планировалось затратить около 4-5 лет. При этом речь шла о модернизации всего парка самолетов. Таким образом, к началу следующего десятилетия в морской авиации могли бы эксплуатироваться около 30 самолетов Ту-142 с продленным ресурсом и новым оборудованием. Разработка проекта модернизации поручалась нескольким предприятиям российской авиационной промышленности. Работы с техникой возлагались на ТАНТК им. Г.М. Бериева.В середине прошлого года начальник морской авиации флота генерал-майор И. Кожин рассказал о планах военного ведомства по развитию группировки противолодочных самолетов. Согласно существующим планам, в будущем флот должен будет получать не только модернизированные машины, но и технику новых типов. Более того, разработка перспективного противолодочного патрульного самолета уже началась.Ранее утверждалось, что командование ВМФ желает получить не просто самолет с противолодочным оборудованием и вооружением, но унифицированную платформу. На базе такого универсального самолета можно будет строить машины того или иного назначения с определенной специализацией. Появление такого многоцелевого самолета позволит провести замену всей существующей техники нескольких типов. По оценке генерала Кожина, во многих вопросах перспективный отечественный самолет будет превосходить зарубежную технику своего класса.Любопытно, что уже в июле 2017 года И. Кожин говорил не только о самом факте разработке нового проекта. Начальник морской авиации также отметил, что работы по созданию патрульного самолета следующего поколения уже близятся к завершению. Впрочем, никакие технические особенности такого проекта, представляющие особый интерес для специалистов и общественности, не уточнялись.В последний раз разработка перспективного противолодочного патрульного самолета упоминалась официальными источниками несколько недель назад. Не так давно Объединенная авиастроительная корпорация выпустила очередной номер корпоративного журнала «Горизонты». В нем была опубликована новая статья «Ищейки» подлодок», посвященная текущим работам по обновлению самолетов Ил-38 и дальнейшему развитию противолодочной авиации.В контексте обновления парка техники журнал вновь привел высказывания генерал-майора И. Кожина, сделанные еще в июле прошлого года. Цитируя командующего, издание «Горизонты» не привело никакой новой информации о разрабатываемом проекте. Оно напомнило о желании командования создать унифицированную платформу и об ожидавшемся скором завершении конструкторских работ. Новые сведения, равно как и технические подробности проекта не были опубликованы. Однако одно только напоминание о перспективном самолете вызвало определенное оживление в соответствующих кругах.Сроки завершения опытно-конструкторских работ и начала поставок серийных самолетов нового типа пока не уточнялись. Если в середине прошлого года авиационная промышленность действительно завершала разработку нового проекта, то первая опытная машина перспективной модели может подняться в воздух в течение нескольких следующих лет – в том числе до конца десятилетия. На испытания и доводку проекта уйдет несколько лет, после чего можно будет запускать серийное производство.Патрульный самолет нового типа сможет пойти в серию не ранее середины двадцатых годов. Примечательно, что именно к этому времени предполагается завершить обновление большей части имеющихся Ил-38. Таким образом, в течение определенного времени перспективная машина и новые Ил-38Н будут служить вместе. Замена Ил-38Н и модернизированных Ту-142 состоится только в отдаленном будущем.О количестве требуемых противолодочных патрульных самолетов пока говорить рано. На данный момент морская авиация, по отечественным данным, имеет не менее 80-85 подобных машин нескольких модификаций. Для их полноценной замены понадобится массовое серийное производство новой техники, возможно, в сопоставимых количествах. Пока остается только гадать, к какому времени авиационная промышленность сможет передать вооруженным силам такое число самолетов.Всего несколько лет назад текущее состояние противолодочной авиации военно-морского флота России вызывало справедливые опасения. Основу группировки подобной техники составляли машины Ил-38, оснащенные устаревшим поисково-прицельным комплексом «Беркут-38». Модернизация, запланированная еще в восьмидесятых годах, не была проведена своевременно, что заметным образом ухудшило потенциал противолодочной обороны в целом. Ситуация с самолетами Ту-142 портилась в основном из-за постепенного сокращения количества подобных машин.К счастью, министерство обороны сумело изыскать возможности и ресурсы для обновления важнейшей составляющей ВМФ. Был дан ход проекту «Новелла», предусматривавшему глубокую модернизацию существующих Ил-38. Чуть позже стартовала разработка проектов обновления самолетов семейства Ту-142. Наконец, уже ведется разработка нового самолета, которому предстоит сначала дополнить, а затем и заменить существующие машины.В настоящее время наблюдается постепенная модернизация парка противолодочных самолетов, осуществляемая за счет ремонта и обновления наличной техники. Такой подход будет использоваться, как минимум, до середины двадцатых годов. Позже начнется строительство совершенно новых машин. Нельзя исключать, что в течение некоторого времени строительство новых и обновление существующих самолетов будут идти параллельно. Затем все усилия промышленности будут сосредоточены только на строительстве перспективной техники.События последних лет и планы на ближайшее будущее наглядно показывают отношение командования к развитию противолодочной авиации. Уже запущен ряд важных проектов, а также определен список дальнейших работ. Таким образом, с каждым годом потенциал российской группировки противолодочных самолетов будет расти. После длительного периода сомнительных перспектив перед этой составляющей морской авиации открывается светлое будущее.