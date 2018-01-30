В ЕС отказались поддержать усиление антироссийских санкций

Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии!

Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнёров для укрепления общего трансатлантического фронта.

Сила санкций становится всё более прочной и влиятельной. Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора.

И так будет, пока в Кремле наконец не поймут важности уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов. А также пока не произойдёт полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!

После публикаций американской администрации санкционного списка, который в США назвали «кремлёвским», украинский президент решил усилить информационный эффект от события. Порошенко обратился к главам европейских государств с призывом создать свои «кремлёвские» списки, тем самым расширить действие американских санкций как минимум географически. Свой комментарий-призыв Порошенко опубликовал в Фейсбуке На этом фоне европейские «партнёры» раскритиковали Порошенко за то, что тот, призывая к расширению антироссийских санкций, тем временем сам увеличивает товарооборот с Россией.Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил, что в ЕС решили отказаться от поддержки американского санкционного давления на РФ. По словам Мишеля, ЕС отказался от усиления антироссийских санкций.