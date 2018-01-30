22:28 30 января

В ЕС отказались поддержать усиление антироссийских санкций

После публикаций американской администрации санкционного списка, который в США назвали «кремлёвским», украинский президент решил усилить информационный эффект от события. Порошенко обратился к главам европейских государств с призывом создать свои «кремлёвские» списки, тем самым расширить действие американских санкций как минимум географически. Свой комментарий-призыв Порошенко опубликовал в Фейсбуке:
Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии!
Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнёров для укрепления общего трансатлантического фронта.
Сила санкций становится всё более прочной и влиятельной. Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора.
И так будет, пока в Кремле наконец не поймут важности уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов. А также пока не произойдёт полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!



На этом фоне европейские «партнёры» раскритиковали Порошенко за то, что тот, призывая к расширению антироссийских санкций, тем временем сам увеличивает товарооборот с Россией.

В ЕС отказались поддержать усиление антироссийских санкций


Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил, что в ЕС решили отказаться от поддержки американского санкционного давления на РФ. По словам Мишеля, ЕС отказался от усиления антироссийских санкций.

Использованы фотографии: government.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 87

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  1. ul_vitalii Сегодня, 16:52
    Свистят как обычно. smile
    ul_vitalii
    1. 210окв Сегодня, 16:59
      Сейчас окрик из за океана....И поддержат.Никуда не денутся.
      Цитата: ul_vitalii
      Свистят как обычно. smile
      210окв
      1. Pirogov Сегодня, 17:09
        Цитата: 210окв
        Сейчас окрик из за океана....И поддержат.Никуда не денутся.

        Сто % ,а не поддержат так Вашингтон списки европутинцев приготовит.
        Pirogov
        1. sabakina Сегодня, 17:52
          Цитата: Pirogov
          Цитата: 210окв
          Сейчас окрик из за океана....И поддержат.Никуда не денутся.

          Сто % ,а не поддержат так Вашингтон списки европутинцев приготовит.

          Нет, профессор Pirogov , мир изменился. Просто далее будем посмотреть.
          sabakina
          1. Кент0001 Сегодня, 21:05
            А вот тут позвольте согласиться. Думаю в европах почесали головушку и поняли, что их хотят в очередной раз поиметь и лишить бабок из РФ, ну а это им не нравится. Хотя у них товарооборот с ЮЭСЕЙ значительно больше, но они понимают, что американцы их просто чмырят (и не только поляков). А это повод подумать.
            Кент0001
        2. Николай Грек Сегодня, 19:24
          Цитата: Pirogov
          Цитата: 210окв
          Сейчас окрик из за океана....И поддержат.Никуда не денутся.

          Сто % ,а не поддержат так Вашингтон списки европутинцев приготовит.

          не факт...скорее всего, евросы не хотят остаться с разрушенной промышленностью и экономикой, как хохляндия!!! wink yes laughing laughing laughing
          Николай Грек
      2. Partyzan Сегодня, 17:10
        Цитата: 210окв
        Сейчас окрик из за океана....

        я не понял? почему поводок ослабили?
        Partyzan
        1. Topotun Сегодня, 17:31
          Да нет, это они так. Для большей демократичности. Мол мы сами с усами. Чуть попозже они снова вспомнят что мы им выборы сбиваем и пошло....
          Topotun
      3. volodya Сегодня, 17:11
        Цитата: 210окв
        Сейчас окрик из за океана....И поддержат.Никуда не денутся.
        Цитата: ul_vitalii
        Свистят как обычно. smile

        Америке пора признать ,что в Европе нет демократии!
        volodya
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:15
          Цитата: volodya
          Америке пора признать ,что в Европе нет демократии!

          предлагаете что бы провела демократическую бомбардировку?
          Angel_and_Demon
          1. volodya Сегодня, 18:54
            Цитата: Angel_and_Demon
            предлагаете что бы провела демократическую бомбардировку?

            Как раз на это и намякиваю! Полосатые не очень давно бомбы в Европе кидали!
            volodya
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:19
              Цитата: volodya
              Как раз на это и намякиваю! Полосатые не очень давно бомбы в Европе кидали!

              Angel_and_Demon
      4. Siegen Сегодня, 18:34
        Сейчас окрик из за океана

        Муж(Порошенко): ты чё мне салат поставила??? Я чё козёл???
        Жена(USA): ну сейчас падали принесу, жри шакал... laughing
        Siegen
    2. Svarog Сегодня, 17:00
      Цитата: ul_vitalii
      Свистят как обычно. smile

      Все эти санкции ерунда, мы сами себя санкционируем имея такое правительство. Китай тоже был под санкциями, однако это не помешало ему стать ведущей державой мира.
      Svarog
      1. cniza Сегодня, 17:02
        Сейчас окрик из за океана....И поддержат.Никуда не денутся.


        Там не окрик , там пинок будет ... США имеет компромат практически на всех деятелей в Европе.
        cniza
        1. sabakina Сегодня, 17:55
          Цитата: cniza
          Сейчас окрик из за океана....И поддержат.Никуда не денутся.

          Там не окрик , там пинок будет ... США имеет компромат практически на всех деятелей в Европе.
          Вить, у меня такое очучение, что пинками никого не запугаешь, учитывая их ориентацию...
          sabakina
          1. cniza Сегодня, 18:05
            Слава , там Фаберже могут вырвать , ориентация не поможет.
            cniza
      2. 210окв Сегодня, 17:06
        Вы что предлагаете?Взяться за вилы?Русский народ терпелив..Но ничего нет яростнее русского бунта.Я не хочу ванговать,но если ситуация не изменится в ближайшие года три-четыре..Неустойчивую ситуацию в обществе признают даже силовики..
        Цитата: Svarog
        Цитата: ul_vitalii
        Свистят как обычно. smile

        Все эти санкции ерунда, мы сами себя санкционируем имея такое правительство. Китай тоже был под санкциями, однако это не помешало ему стать ведущей державой мира.
        210окв
        1. Svarog Сегодня, 17:13
          Цитата: 210окв
          Вы что предлагаете?Взяться за вилы?Русский народ терпелив..Но ничего нет яростнее русского бунта.Я не хочу ванговать,но если ситуация не изменится в ближайшие года три-четыре..Неустойчивую ситуацию в обществе признают даже силовики..
          Цитата: Svarog
          Цитата: ul_vitalii
          Свистят как обычно. smile

          Все эти санкции ерунда, мы сами себя санкционируем имея такое правительство. Китай тоже был под санкциями, однако это не помешало ему стать ведущей державой мира.

          Нет за вилы - это край. Очень не к чему нам революции. Нужно просто правильно проголосовать для начало.
          Svarog
          1. 210окв Сегодня, 17:22
            Я согласен с Вами."Наелись"мы этих революций..Но и "правильно проголосовать"ничего не решит.Власть в ближайшее десятилетие не позволит отодвинуть действующих лиц и их отпрысков от кормушки..
            Цитата: Svarog
            Цитата: 210окв
            Вы что предлагаете?Взяться за вилы?Русский народ терпелив..Но ничего нет яростнее русского бунта.Я не хочу ванговать,но если ситуация не изменится в ближайшие года три-четыре..Неустойчивую ситуацию в обществе признают даже силовики..
            Цитата: Svarog
            Цитата: ul_vitalii
            Свистят как обычно. smile

            Все эти санкции ерунда, мы сами себя санкционируем имея такое правительство. Китай тоже был под санкциями, однако это не помешало ему стать ведущей державой мира.

            Нет за вилы - это край. Очень не к чему нам революции. Нужно просто правильно проголосовать для начало.
            210окв
            1. Svarog Сегодня, 17:24
              Цитата: 210окв
              Я согласен с Вами."Наелись"мы этих революций..Но и "правильно проголосовать"ничего не решит.Власть в ближайшее десятилетие не позволит отодвинуть действующих лиц и их отпрысков от кормушки..

              Я тоже с вами согласен, но когда Путин увидит, что рейтиги все его дутые и реально народ его не поддерживает, то начнутся изменения, да и коммунисты будут себя увереннее чувствовать.
              Svarog
              1. esaul Сегодня, 19:00
                Цитата: Svarog
                но когда Путин увидит, что рейтиги все его дутые и реально народ его не поддерживает, то начнутся изменения, да и коммунисты будут себя увереннее чувствовать.

                Очень интересно... И где это и когда он увидит? Если считать, что ваш коммент - это рейтинг, то он уже в пролёте! Ужос!
                esaul
          2. sabakina Сегодня, 17:57
            Владимир, а что, в 1993 году была не революция?
            sabakina
            1. Svarog Сегодня, 18:01
              Цитата: sabakina
              Владимир, а что, в 1993 году была не революция?

              Если вы ко мне, то не совсем в том понимании, что подразумевал ее я. В моем понимании революция - это 1917г. Хотя сейчас такого конечно не будет, не думаю, что менежеры газпрома и роснефти возьмутся за автоматы.. Скорее они очень быстро свалял в объятия "партнеров" Да,а 93 г. уже не допустят, разгонят всех очень быстро..
              Svarog
              1. sabakina Сегодня, 18:04
                Володя, да, к Вам. революция это слом существующего строя! Мы что, живёт при социализме?
                sabakina
                1. Svarog Сегодня, 18:12
                  Цитата: sabakina
                  Володя, да, к Вам. революция это слом существующего строя! Мы что, живёт при социализме?

                  Странный вопрос про социализм, конечно нет)) Слом существующего строя - да, но он обычно сопровождается кровью, а в России чаще всего, большой кровью. Учитывая, что тут же найдутся "друзья", которые начнут подливать масла в огонь, последствия могут быть очень страшные. По этому, нужно стремиться сломать существующий строй мирными методами.Хотя понимаю, что задача, крайне сложная, но думаю, что реальная.Если коммунисты на этих выборах наберут 40% , вот тогда начнется слом строя. Партия начнет себя чувствовать более уверенно и это давление начнет отражаться на всем, в том числе и местахв госдуре..
                  Svarog
                  1. bk316 Сегодня, 18:30
                    .Если коммунисты на этих выборах наберут 40% ,

                    Ну во-первых уже брали.
                    Во-вторых не возьмут, выйти на второе место наверно смогут но и только. (А вот если второе место не получат, что скажете?)
                    В-третьих партия ваша (КПРФ) полный отстой хуже ЕР потому что кроме того что воры еще и лузеры.
                    В-четвертых ВВП 40% не проймешь, уж ЕБН не проняли а ВВП только улыбнется.
                    Так что все это Ваши несбыточные мечты.
                    Поэтому остается просто ждать операции преемник, тут может и вам коммунистам что обломится, но вот что СТРОЙ НЕ СМЕНИТСЯ - это100%
                    bk316
                    1. Svarog Сегодня, 18:35
                      Цитата: bk316
                      Так что все это Ваши несбыточные мечты.

                      Возможно, а вы что предлагаете?
                      Svarog
                  2. sabakina Сегодня, 19:00
                    Володь, наберут то может и наберут, но у Грудинина нет такой харизмы, как у В.И.Ленина. Нет той речи, (я правда его ещё не слушал), как у Ленина. Революция не случайная беременность, она готовится годами. Щас у нас переправа, и мне не хочется менять коней. Да, я в Путиным иногда не согласен, но где мне, простому смертному, судить о том, что там происходит? Знаю, что нужен 37-й год, знаю, где и как закрутить гайки, но кто меня послушает?
                    sabakina
                    1. Николай Грек Сегодня, 20:21
                      Цитата: sabakina
                      но у Грудинина нет такой харизмы, как у В.И.Ленина.

                      а вдруг как Ленин замутит, и мы по прошествии лет в очередной раз потеряем миллионы кв.км России???!!! wink
                      Николай Грек
                    2. Svarog Сегодня, 20:30
                      Цитата: sabakina
                      Щас у нас переправа, и мне не хочется менять коней. Да, я в Путиным иногда не согласен, но где мне, простому смертному, судить о том, что там происходит? Знаю, что нужен 37-й год, знаю, где и как закрутить гайки, но кто меня послушает?

                      Мы уже 18 лет коней не меняем и всё у нас сплошная переправа. Реально надоело ждать. Не вею я , что при Путине, что то изменится в лучшую сторону. Дело даже не в личности, а в идеологии. Либерал он и этим все сказано. Первый срок, хорошо отработал, потом все хуже и если еще 6 лет будет у руля, то совсем будет швах.. это мое мнение.. По этой причине коней пора менять..
                      Svarog
                  3. esaul Сегодня, 19:03
                    Цитата: Svarog
                    Учитывая, что тут же найдутся "друзья", которые начнут подливать масла в огонь, последствия могут быть очень страшные.

                    Вы-то, как раз из этого числа. Не живётся нормальн - нужно ломать. Особенно на словах хорошо получается про "мирный слом". Похоже, Вы - молодой и романтичный человечек. Из таких очень хорошие "бомбисты" получались - фанатичные и думающие в одной плоскости.
                    esaul
                    1. Svarog Сегодня, 20:14
                      Цитата: esaul
                      Цитата: Svarog
                      Учитывая, что тут же найдутся "друзья", которые начнут подливать масла в огонь, последствия могут быть очень страшные.

                      Вы-то, как раз из этого числа. Не живётся нормальн - нужно ломать. Особенно на словах хорошо получается про "мирный слом". Похоже, Вы - молодой и романтичный человечек. Из таких очень хорошие "бомбисты" получались - фанатичные и думающие в одной плоскости.

                      А что вы предлагаете? Вас все устраивает? Или вас не устраивает, но вы считаете, со временем само все лучше станет?
                      Svarog
                  4. Николай Грек Сегодня, 20:19
                    Цитата: Svarog
                    Если коммунисты на этих выборах наберут 40% , вот тогда начнется слом строя.

                    what what коммунисты с кандидатом капиталистом!!! довольно оригинальный способ сломать "систему"!! wassat wassat laughing laughing laughing и не забывайте, что как раз коммунисты оставили нас без СССР!!! negative negative request request lol lol lol
                    Николай Грек
        2. vovanpain Сегодня, 17:29
          Цитата: 210окв
          Вы что предлагаете?Взяться за вилы?Русский народ терпелив..Но ничего нет яростнее русского бунта.Я не хочу ванговать,но если ситуация не изменится в ближайшие года три-четыре..

          И что дальше Дима? what Странное однако желание разгромить все и вся что бы жилось лучше,оно тебе надо или может детям или внукам твоим надо?Громили уже и 91 и в 93,до сих пор очухаться не можем,вон тебе соратник умный совет дал.
          Цитата: Svarog
          Очень не к чему нам революции. Нужно просто правильно проголосовать для начало.

          Прислушайся. hi
          vovanpain
          1. sabakina Сегодня, 17:59
            Вовка, ты прав, но терпение на пределе! Извини, был бы я простым грузчиком, такового не писал.
            sabakina
            1. vovanpain Сегодня, 18:26
              Цитата: sabakina
              Вовка, ты прав, но терпение на пределе!

              Слава терпение у многих на пределе,но даже революции должны быть с холодной головой,а не ломка дров. yes
              vovanpain
              1. sabakina Сегодня, 19:14
                Вовка, я не псих (надеюсь), я с холодной головой могу определить, кого на Соловки, кого под нож. Но мы рылом не вышли. Советское телефонное право давно умерло. Если щас прокуроры в качестве подарков возят яйцо и сыр....О чём можно говорить? Блин, в пятницу вернулся из Твери с коллегии (там наша головная контора)..
                sabakina
      3. РУСС Сегодня, 19:23
        Цитата: Svarog
        Цитата: ul_vitalii
        Свистят как обычно. smile

        Все эти санкции ерунда, мы сами себя санкционируем имея такое правительство. Китай тоже был под санкциями, однако это не помешало ему стать ведущей державой мира.

        В Китае человеческий ресурс не ограничен, плюс к этому там пашут как рабы,но и это не главное -так как санкции в Китае были по сути фикцией, США был есть и будет главный экономический партнёр Китая
        РУСС
        1. Svarog Сегодня, 19:53
          Цитата: РУСС
          Цитата: Svarog
          Цитата: ul_vitalii
          Свистят как обычно. smile

          Все эти санкции ерунда, мы сами себя санкционируем имея такое правительство. Китай тоже был под санкциями, однако это не помешало ему стать ведущей державой мира.

          В Китае человеческий ресурс не ограничен, плюс к этому там пашут как рабы,но и это не главное -так как санкции в Китае были по сути фикцией, США был есть и будет главный экономический партнёр Китая

          Согласен, а у нас самая богатая страна в мире по природным ресурсам, а так же пока еще науку окончательно не развалили.. Так, что потенциал тоже не маленький, главное им правильно распорядится.
          Svarog
    3. Spartanez300 Сегодня, 17:12
      Порошенко просто гнусный , омерзительный дегенерат .
      Spartanez300
    4. Комментарий был удален.
    5. сибиралт Сегодня, 17:18
      Больше всех возмутился Мндведев. Ему санкциями отказали в рукопажтности! belay
      Как говорится, за что боролся... lol
      сибиралт
      1. влад66 Сегодня, 17:22
        Цитата: сибиралт
        Больше всех возмутился Мндведев. Ему санкциями отказали в рукопажтности! belay
        Как говорится, за что боролся... lol

        Ему пофиг laughing
        влад66
        1. sabakina Сегодня, 19:15
          Влад66, паровозный гудок ему в ухо!
          sabakina
        2. РУСС Сегодня, 19:26
          Цитата: влад66
          Цитата: сибиралт
          Больше всех возмутился Мндведев. Ему санкциями отказали в рукопажтности! belay
          Как говорится, за что боролся... lol

          Ему пофиг laughing

          Ну прям и моргнуть с вами нельзя laughing
          РУСС
    6. Венд Сегодня, 17:27
      Цитата: ul_vitalii
      Свистят как обычно. smile

      Они уже столько денег просвистели laughing
      Венд
    7. Ныробский Сегодня, 19:38
      Цитата: ul_vitalii
      Свистят как обычно. smile

      Они просто прикинули, что первая санкционная "свистулька" навязанная США обошлась ЕС в потерю 100 млрд. долларов, и решили подождать.
      Ныробский
  2. pvv113 Сегодня, 16:54
    Порошенко обратился к главам европейских государств

    И, как обычно, не в тему laughing
    pvv113
    1. Anarchist Сегодня, 16:56
      Володя, его несёт туда, куда ветер дует! Или куда пьяную тушку перевесит...
      Anarchist
      1. Partyzan Сегодня, 17:18
        правильно батька сказал
        Partyzan
      2. pvv113 Сегодня, 19:40
        Это точно, флюгер еще тот wink
        pvv113
    2. HAM Сегодня, 16:59
      Ну,что ВЫ!Просто пассивный "партнёр" обращается к"активному" партнёру..
      HAM
      1. pvv113 Сегодня, 19:41
        Причем довольно-таки часто wink
        pvv113
  3. рюрикович Сегодня, 16:57
    ААААгггаааааа! fellow Бунт на корабле!!! belay Да как вы смеете, европейские вассалы, не поддержать хозяина вашего в его благочинных начинаниях!!!? angry
    laughing
    рюрикович
  4. 1536 Сегодня, 16:58
    Все-таки в Европе, видимо, еще кто-то помнит знаменитую басню Лафонтена "Пустынник и Медведь". Вот первая строфа из знаменитого произведения:
    "Хотя услуга нам при нужде дорога,
    Но за нее не всяк умеет взяться:
    Не дай Бог с дураком связаться!
    Услужливый ду-рак опаснее врага."
    1536
  5. Azazelo Сегодня, 16:58
    То есть Медведев не американский агент, а европейский?
    Azazelo
    1. Дормидонт Сегодня, 17:25
      мне нравится вот это фото
      Дормидонт
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:18
        проводят ликбез для лапотников
        Angel_and_Demon
      2. japs Сегодня, 18:33
        Божественный дядя показал папуасу стеклянные бусы.
        japs
        1. РУСС Сегодня, 19:28
          Цитата: japs
          Божественный дядя показал папуасу стеклянные бусы.

          Зря вы так, Стив Джобс толковый дядька был ......умер в 2011 от онкологии.
          РУСС
  6. изя топ Сегодня, 16:59
    [quoteв ЕС решили отказаться от поддержки американского санкционного давления на РФ. ][/quote]
    а мы то,уважаемые сосайтники,здесь причём?
    изя топ
    1. major071 Сегодня, 17:08
      Андрюх! Ты поосторожней с такими словами! wink А то так и останешься сосайтником laughing
      Привет! drinks
      major071
      1. изя топ Сегодня, 17:32
        Вовочка,ты даже не представляешь,как я тебя люблю...и с каждым днём всё глубжее feel
        изя топ
  7. ВадимЖивов Сегодня, 17:01
    Ну с порохом все ясно. Его номер 16 . А бельгиец уже базарит весь ЕС ?
    ВадимЖивов
  8. afrikanez Сегодня, 17:05
    "Понты" колотят перед Медведевым. laughing
    afrikanez
    1. ul_vitalii Сегодня, 17:14
      Медведев красава, с экранов не сходит, своё войско уму разуму учит. recourse
      ul_vitalii
  9. Теренин Сегодня, 17:09
    Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнёров для укрепления общего трансатлантического фронта. Ввиду возникшей из-за разногласий трансатлантической трещины, надо бы Петруху срочно назначать "командующим трансатлантическим фронтом". Без сомнения, с его способностями, он их быстро в эту трещину утянет.
    Теренин
  10. Andrea Сегодня, 17:13
    Один лизнул ручку,другие на грубость нарываются им что ещё один Боинг нужен?Совсем уже памяти нет.
    Andrea
  11. Mavrikiy Сегодня, 17:15
    Димона в Европу пускают? Пропало правительство.
    Mavrikiy
  12. Incvizitor Сегодня, 17:17
    Не дай Бог наши опять ихний мусор покупать решат... stop
    Incvizitor
  13. AVA77 Сегодня, 17:19
    Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии! Если в слове лидерство заменить заглавную букву,всё встанет на свои места. laughing
    AVA77
  14. Дормидонт Сегодня, 17:19
    очередной "ненавязчивый" намёк от общечеловеческих содомитов накануне выборов
    Дормидонт
  15. КВУ-НСвД Сегодня, 17:21
    Порошенко обратился к главам европейских государств с призывом создать свои «кремлёвские» списки, тем самым расширить действие американских санкций
    Ккрикнуу , аа в ответ тишшинаа , сноова я остаалась одна.. feel
    КВУ-НСвД
  16. НЕКСУС Сегодня, 17:28
    Вот не понятно мне одно...ЕС вводит против нас санкции,а мы стоически молчим и терпим.Шавка-Порошенко науськивает всех,прикрываясь крышей Вашингтона. Вопрос-а у нас терпелка безразмерная и резиновая? Почему не вводим санкции против особо рьяных европейских режимов?Почему не вводим по самый Львов жесткие санкции против Украины?
    НЕКСУС
    1. bk316 Сегодня, 18:35
      Почему не вводим санкции против особо рьяных европейских режимов

      Как это не вводим? То Вы против контрсанкций, то спрашиваете почему их нет?
      Или Вы про что-то другое?
      bk316
    2. Николай Грек Сегодня, 20:42
      ЕС вывел из-под санкций против РФ ракетное топливо для миссии ExoMars-2020
      https://ria.ru/economy/20171201/1510020758.html

      ЕС вывел из-под санкций против России компоненты ракетного топлива
      https://ria.ru/economy/20151009/1299421965.html

      балабольство все их санкции!!! wassat wassat laughing laughing laughing седить нужно за ними скрупулезно...такими маневрами может уже и нет санкций!!! request request request wassat lol lol lol
      Николай Грек
  17. mavrus Сегодня, 17:36
    Цитата: Partyzan
    Цитата: 210окв
    Сейчас окрик из за океана....

    я не понял? почему поводок ослабили?

    Провалы на всех фронтах, от Афганистана до Ливии пока разгебали Европу проморгали...
    mavrus
  18. mavrus Сегодня, 17:39
    Цитата: Mavrikiy
    Димона в Европу пускают? Пропало правительство.

    Да от Димона и его правительства уже давно толку, как от козла молока.
    mavrus
  19. sabakina Сегодня, 17:49
    Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии!
    Интересно, кто способен более лизнуть?
    sabakina
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:28
      Цитата: sabakina
      Интересно, кто способен более лизнуть?

      лучше сладенького - не кому request
      Angel_and_Demon
  20. КОТ БАЮН Сегодня, 17:52
    По словам Мишеля, ЕС отказался от усиления антироссийских санкций.

    Ну это еще бабушка на двое сказала... Посмотрим что именно последует за этими словами.. А у меня есть подозрение, что этого премьер-министра Бельгии в скорейшем времени ждет маленький скандалец... На сексуальной или финансовой почве... Или теракт в Бельгии замутят.. С полосатых собак станется...
    КОТ БАЮН
  21. APASUS Сегодня, 17:55
    Может я что то упустил ,а ЕС это что игрок в международном плане?
    Сейчас дядя просто привстанет с кресла в Вашингтоне и .........................................мы этого не говорили ,нас не так поняли !
    А страны "шестерки "будут соревноваться в том кто первый назвал Меркель большим земляным червяком! wassat wink laughing wassat
    APASUS
  22. Siegen Сегодня, 18:25
    Ну, Порошенко!
    Каков подлиза, прямо шакал (по Киплингу) fool
    Siegen
    1. Siegen Сегодня, 18:27
      В логово Шерхана вползает шакал Табакки - лапы сломаны, морда разбита,
      хвост оторван.
      - Ну? - спрашивает Шерхан.
      - Ак... Ак... Акела промахнулся, - еле шевеля языком произносит Табакки.
      - А Маугли?
      - А Маугли, сволочь, попал! angry
      Siegen
  23. Agent_017 Сегодня, 20:28
    Вот примерно так
    Agent_017
  24. Беларусь это Россия Сегодня, 21:17
    В ЕС отказались поддержать усиление антироссийских санкций
    Здравый ум возобладал всё таки у европейцев.Ведь именно Европа будет в ж.. от этого.А США что?-США-далеко.
    Порошенко опубликовал в Фейсбуке:
    И так будет, пока в Кремле наконец не поймут важности уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов. А также пока не произойдёт полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!

    Порошенко-так ты и будешь под санкциями-пока не откажешься от внутренних вмешательств в дела суверенного государства Украина-США и Запада.И пока не поймёшь важности уважения международного права.И пока не произойдёт полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины-американские оккупанты США и западные и бандеровские нацики-не уберутся из Украины вместо с тобой,порошенко.А Украина,украинцы,Русские там живущие-воссоединится с Россией Русской православной христианской,с Русскими православными христианами,с народом России Русской православной христианской.
    Беларусь это Россия
  25. rocket757 Сегодня, 21:52
    Разговоры, разговоры слово к слову.....
    А денежки тишину и покой любят!!!
    Вот и посмотрим что в этом мире сильней???
    Окрик\пряник большого брата или ???? А вот что или так сразу и не выразить!
    Шо очевидно, большой брат хочет устроить большое кидалово и своих верных бара...союзников.
    У нашего верхового, впрочем другая озабоченность сквозит! статистика предвыборная чего то не того показывает?
    rocket757
Картина дня