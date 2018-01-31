10:40 31 января
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Польский генеральный штаб отрабатывает переброску крупных воинских соединений на дальность более 800 километров

Польский генеральный штаб отрабатывает переброску крупных воинских соединений на дальность более 800 километров


12-я механизированная бригада сухопутных войск Польши приступила к практической подготовке к учению «Анаконда-18». Первым этапом стала переброска воинских формирований на маневры «Allied Spirit VIII», которые проходят с 15 января по 5 февраля на американской военной базе Хохенфелс в Германии.

Около 1200 военнослужащих и 300 единиц военной и специальной техники, в том числе ББМ «Росомаха», внедорожники, грузовые автомобили и инженерные машины совершили 800-километровый марш. При этом часть техники (в основном колесная) отправилась своим ходом, а гусеничные машины переправлялись железнодорожным и автомобильным транспортом.


Кроме 12-й механизированной бригады из Щецина, входящей в состав 12-й механизированной дивизии, в передислокации приняли участие 1-я бригада тылового обеспечения из Быдгоща, 5-й инженерный полк из Щецина, 1-й инженерно-саперный полк из Бжега, 100-й батальон управления и связи из Валча, а также штаб многонациональной дивизии «Северо-Восток» из Эльблонга.

В ходе учения «Allied Spirit VIII» представители 12-й механизированной бригады возглавят многонациональный штаб и отработают вопросы планирования, управления и тылового обеспечения подчиненных международных сил.

Всего в «Allied Spirit VIII» примут участие около 4 тыс. военнослужащих из США, Польши, Великобритании, Канады, Дании, Чехии, Албании, Италии, Румынии, Литвы.

В принципе, тренировки в совершении марша подразделениями и частями являются обычной рутиной в подготовке любых армий мира. Только вот для проведения многосуточных маршей большой продолжительности чаще всего необходимо основательное обоснование. Ведь ресурс военной техники является величиной довольно небольшой, и с каждым годом, вследствие проведения мероприятий боевой и оперативной подготовки, имеет обыкновение уменьшаться. И для поляков подобная роскошь, каковой является марш на 800 километров, не всегда бывает оправдана – ради участия в каком-то заштатном учении зря расходовать моторесурс техники. Тем более, подобные тренировки в последнее время стали проводиться слишком уж часто.

Вероятно, польский Генеральный штаб начал практически отрабатывать готовность своих вооруженных сил к переброске большого количества воинских формирований на большие расстояния. А в свете последних событий даже не надо задавать вопрос, куда же будут перемещаться соединения Войска Польского, дислоцированные на западе Польши.

Для этого необходимо вспомнить переброску танков «Леопард» к белорусской границе и предпринимаемые попытки воссоздания новой (то есть хорошо забытой старой) дивизии. И мы становимся свидетелями концентрации значительных сил Польши у границ Беларуси и России. Не забываем и американские бригады (одна полноценная, а другая обеспечена техникой, осталось лишь перебросить личный состав из-за океана). А вот 12-я механизированная и 11-я бронекавалерийская дивизии являются вторым стратегическим эшелоном. Такого количества войск за глаза хватит для ведения наступательных действий на восточном направлении.

Странно, что только поляки и прибалты так активно поддерживают политику США по усилению военного присутствия на восточном фланге НАТО. Для всех других стран членов Альянса подобная риторика уже порядком надоела, и они, как правило, стараются обходиться лишь принятием каких либо соглашений, не усиливая свои вооруженные силы кардинально. Однако, что Варшава, что Вильнюс с Ригой и Таллином только что на задние лапки перед Вашингтоном не встают. Сказано, что надо увеличить военный бюджет – пожалуйста! А ведь в последние годы именно Польша и страны Балтии уверенно лидируют среди всех других стран Европы по темпам увеличения расходов на оборону.

Только вот подобная гонка вооружений вполне может обернуться другой стороной. Ничего хорошего из этого точно не выйдет. А вот вынудить Минск усилить свои войска вблизи западных границ или пойти на расширение российского военного присутствия на белорусской территории – вполне возможно.
Автор: Павел Ковалев
Первоисточник: http://www.belvpo.com/ru/90502.html


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Комментарии 10

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  1. Декларант Сегодня, 06:05
    В "случае чего" ЭМИ не позволит осуществить эту переброску.
    Декларант
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:17
      Поляки верные шестерки США тем более безмозглые .
      Spartanez300
    2. 210окв Сегодня, 06:17
      Отрабатывают бегство?Давайте тренируйтесь...В случае чего вам предстоит первым пасть.
      210окв
  2. ИмПерц Сегодня, 06:07
    Польский генеральный штаб отрабатывает переброску крупных воинских соединений на дальность более 800 километров

    От Москвы до Ленинграда...
    Пионеры, блин...
    А крупные воинские соединения это что?
    Танковый батальон?
    ИмПерц
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:16
    Поляки допрыгаются, что получат :
    расширение российского военного присутствия на белорусской территории
    Uncle Lee
  4. Всадник без головы Сегодня, 06:23
    Интересная инфа
    Всадник без головы
  5. рюрикович Сегодня, 07:13
    Не обращайте внимания yes Чем бы дитя не тешилось,абы не плакало. Сделают выводы,начнут требовать деньги из бюджета на ликвидацию "российской агрессии",потому что пробег покажет, что виноваты всё равно русские, потом ряд политиков сделают "громкие" заявления и всё останется как есть. Ибо реально думающий человек поймёт, что то, как Польша "готовится" к броску на Восток и то, как реально государство готовится к войне - это две разные вещи yes
    Можно возразить, что всё происходит в контексте общей политики с НАТО winked Но мне кажется что всё таки нет - эурапейцы ещё не настолько отсаженные, что бы снова развязать войну у себя request
    Или я ошибаюсь? what
    рюрикович
  6. Чичиков Сегодня, 07:14
    Блин, вся Польша по диагонали 940 км. Ширина - 688, длинна - 649. Собрались играть в крестики-нолики? Так и до зеро доиграться можно!.
    Чичиков
  7. Владивосток1969 Сегодня, 07:26
    Абрамсы в учениях участия не принимали.Дороги Польши для передвижения по ним тяжелого танка не предназначены (в том числе железные дороги,мосты)Ну что.Останутся трофеями feel
    Владивосток1969
  8. мыслитель Сегодня, 08:07
    В ходе учения «Allied Spirit VIII» представители 12-й механизированной бригады возглавят многонациональный штаб...

    " Господин назначил меня любимой женой" yes
    мыслитель
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