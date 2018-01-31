Польский генеральный штаб отрабатывает переброску крупных воинских соединений на дальность более 800 километров

12-я механизированная бригада сухопутных войск Польши приступила к практической подготовке к учению «Анаконда-18». Первым этапом стала переброска воинских формирований на маневры «Allied Spirit VIII», которые проходят с 15 января по 5 февраля на американской военной базе Хохенфелс в Германии.Около 1200 военнослужащих и 300 единиц военной и специальной техники, в том числе ББМ «Росомаха», внедорожники, грузовые автомобили и инженерные машины совершили 800-километровый марш. При этом часть техники (в основном колесная) отправилась своим ходом, а гусеничные машины переправлялись железнодорожным и автомобильным транспортом.Кроме 12-й механизированной бригады из Щецина, входящей в состав 12-й механизированной дивизии, в передислокации приняли участие 1-я бригада тылового обеспечения из Быдгоща, 5-й инженерный полк из Щецина, 1-й инженерно-саперный полк из Бжега, 100-й батальон управления и связи из Валча, а также штаб многонациональной дивизии «Северо-Восток» из Эльблонга.В ходе учения «Allied Spirit VIII» представители 12-й механизированной бригады возглавят многонациональный штаб и отработают вопросы планирования, управления и тылового обеспечения подчиненных международных сил.Всего в «Allied Spirit VIII» примут участие около 4 тыс. военнослужащих из США, Польши, Великобритании, Канады, Дании, Чехии, Албании, Италии, Румынии, Литвы.В принципе, тренировки в совершении марша подразделениями и частями являются обычной рутиной в подготовке любых армий мира. Только вот для проведения многосуточных маршей большой продолжительности чаще всего необходимо основательное обоснование. Ведь ресурс военной техники является величиной довольно небольшой, и с каждым годом, вследствие проведения мероприятий боевой и оперативной подготовки, имеет обыкновение уменьшаться. И для поляков подобная роскошь, каковой является марш на 800 километров, не всегда бывает оправдана – ради участия в каком-то заштатном учении зря расходовать моторесурс техники. Тем более, подобные тренировки в последнее время стали проводиться слишком уж часто.Вероятно, польский Генеральный штаб начал практически отрабатывать готовность своих вооруженных сил к переброске большого количества воинских формирований на большие расстояния. А в свете последних событий даже не надо задавать вопрос, куда же будут перемещаться соединения Войска Польского, дислоцированные на западе Польши.Для этого необходимо вспомнить переброску танков «Леопард» к белорусской границе и предпринимаемые попытки воссоздания новой (то есть хорошо забытой старой) дивизии. И мы становимся свидетелями концентрации значительных сил Польши у границ Беларуси и России. Не забываем и американские бригады (одна полноценная, а другая обеспечена техникой, осталось лишь перебросить личный состав из-за океана). А вот 12-я механизированная и 11-я бронекавалерийская дивизии являются вторым стратегическим эшелоном. Такого количества войск за глаза хватит для ведения наступательных действий на восточном направлении.Странно, что только поляки и прибалты так активно поддерживают политику США по усилению военного присутствия на восточном фланге НАТО. Для всех других стран членов Альянса подобная риторика уже порядком надоела, и они, как правило, стараются обходиться лишь принятием каких либо соглашений, не усиливая свои вооруженные силы кардинально. Однако, что Варшава, что Вильнюс с Ригой и Таллином только что на задние лапки перед Вашингтоном не встают. Сказано, что надо увеличить военный бюджет – пожалуйста! А ведь в последние годы именно Польша и страны Балтии уверенно лидируют среди всех других стран Европы по темпам увеличения расходов на оборону.Только вот подобная гонка вооружений вполне может обернуться другой стороной. Ничего хорошего из этого точно не выйдет. А вот вынудить Минск усилить свои войска вблизи западных границ или пойти на расширение российского военного присутствия на белорусской территории – вполне возможно.