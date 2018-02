«Впихнуть невпихаемое». Боевик или мюзикл?

«Война - это всё… преходяще, а музыка — вечна!»

(капитан Титаренко, «В бой идут одни «старики». Лучшая роль Леонида Быкова.)

Мы должны признать, что многие - почти все - вещи и предметы вокруг нас имеют довольно узкое предназначение. Равно, как и рабочие специальности. В решете не получится носить воду, микроскопом нельзя заколачивать гвозди, на атомно-абсорбционном спектрометре отварить сосиски невозможно, лопатой неудобно пытаться повалить дерево, а научных сотрудников не стоит посылать на копку картошки, как в песне у В.С. Высоцкого. Если же подобное все-таки случается, то это происходит от безысходности, а то и вследствие плохо поставленного управления. «Оставьте лицо – цельтесь в сердце!», как сказал Мюрат перед расстрелом.Военные – люди практичные, и сразу берут себе на вооружение все новейшие достижения науки и техники. Стоит появиться какому-либо новому открытию, глядь, а оно уже используется в вооруженных силах! Взяв в руки первый камень, человек сразу глубочайше осознал, что этим камнем можно не только орехи колоть, но можно и недруга из конкурирующего племени по немытой башке так «оздоровить», что его голозадый оппонент больше и не встанет после этого. А можно и мамонта забить – всем племенем, если взять камни побольше, и, если повезет. Естественно, так, между прочим, еще и тактика появилась! А уж когда люди придумали каменные топоры – можно было и стенка на стенку драться с переменным успехом. Победители получали новый ареал обитания, первобытных женщин (где-то брюнеток, где-то блондинок, встречались и рыжие) и прочие плюшки.Но прогресс не стоит на месте. Прошли миллионы лет, но люди отнюдь сражаться не разлюбили, просто вместо камня и дерева использовали уже более хитрые и смертоносные устройства. На улицах начали ездить автомобили с двигателями внутреннего сгорания? Изобретатели уже бегут, обгоняя друг друга, с проектами, как лучше их обшить броней – одним из первых «бежит» князь Михаил Накашидзе, и ему, к сожалению, это стоит жизни. Стоило только человеку подняться в воздух на первом аэроплане-этажерке, как у военных и им сочувствующих начал работать мозг - а что бы эдакое можно на этот натужно летающий агрегат привесить, чтобы врага поражать с воздуха? Бомбу? Стрелы-флешетты? Пулемет? Ааа, и то, и другое, и все остальное, и побольше, побольше! Появление же гусеницы привело к рождению танковых соединений, а развитие ядерной физики – к бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, и чуть было не поставило мир на грань катастрофы во время Карибского кризиса. Посмотрите советский кинофильм «Девять дней одного года» – там об этом сказано примерно так же, то есть люди и тогда об этом задумывались!Однако изобретения, созданные для войны, вряд ли возможно полноценно применить для мирного созидательного труда, и наоборот. Согласитесь, что из коммерческого грузовика получится не очень хороший бронетранспортер, а с дедовской двустволкой можно относительно успешно воевать, только если ты бородатый партизан, и сидишь, поджидаешь в засаде очередного зазевавшегося фрица. Кастрюля - плохой заменитель шлема, для рубки деревьев лучше использовать обычный топор, а не бердыш, и ни один Чак Норрис с пулеметом М-60 не наделает дырок в стенке столь же аккуратно, сколь профессиональный мизерабль с перфоратором. Людей же удобнее перемещать на дальние расстояния с помощью пассажирских авиалайнеров и экспрессов, а не стратегических бомбардировщиков и бронепоездов. Ну, и т.д.Если же человек пытается «смешивать» в одном предмете два его назначения, то о жизнеспособности «гибридов» можно спорить годами. Хорошо, сразу возьмем военную тему. Прапорщик Русской Армии Адольф Кегресс считается если не первым, то одним из изобретателей полугусеничного движителя. Для своего времени данный способ передвижения был хорош, спереди – колеса, сзади – гусеницы, проходимость явно улучшилась. С появлением же надежных и скоростных гусеничных машин и колесных полноприводных военных внедорожников данный «движитель-гибрид» ушел в прошлое, и считается атавизмом. Что, однако, не помешало немецким панцергренадерам на полугусеничных бронетранспортерах пройти всю Европу, а потом дойти до Москвы и Сталинграда (какого бы мнения мы об этих убийцах не были, но дошли же!). А чехи и примкнувшие к ним словаки, например, на базе такого немецкого БТР Sd Kfz 251 после войны производили его аналог Tatra OT-810, и ничего, использовали чуть ли не до 1990-х годов! Да и американцы тоже на подобных вовсю катались во время Второй Мировой.БТР ОТ-810.Что, думаете, «немец»? А я подозреваю, что послевоенный «чех»! Могу ошибаться, только больно уж форма крыльев характерная, плюс бортовые амбразуры для стрельбы. А что там у красноармейца на поясе? Думаю, стоит дочитать до следующего фото! Фото - https://commons.wikimedia.orgОпять же, каждое военное устройство и изделие несет в себе достаточно узкую специализацию. Когда говорят об универсальных десантных кораблях-вертолетоносцах, глупо думать, что им необходима полноценная противолодочная оборона. А давайте туда еще впихнем броневой пояс и главный калибр – башни от линкора «Ямато»! Ух, тогда все враги страшно напугаются и уж точно разбегутся! Но вы же понимаете, что предназначение данного вида кораблей – высаживать десанты, а не вести эскадренный бой. Для остального предназначена полноценная эскадра прикрытия и поддержки.Идем дальше по «гибридам и предметам двойного назначения». Колесно-гусеничные танки себя хорошо зарекомендовали? Сомнительно! Хотя мы и должны признать, что танк Кристи являлся «дедушкой» Т-34, который стал одним из факторов, сломавших хребет доселе непобедимому вермахту. Универсальные пушки хороши только на кораблях, несмотря на то, что маршал Тухачевский в свое время требовал их развития в полевой артиллерии. Убивать с особым цинизмом скальпелем будет только Ганнибал Лектер, а не Добрый Доктор. А косой удобнее косить, чем переделывать в боевое оружие, но мятежные польские паны в этом преуспели, более того, использовали целые подразделения «косиньеров» в 18-19 веках во время своих восстаний. То есть, еще раз повторюсь, «гибриды», и вообще двойное применение предметов, часто появляются на свет «не от хорошей жизни», а спорить о целесообразности их использования можно бесконечно, тут уж не угадаешь!Одним из самых успешных предметов двойного назначения в военном деле мы можем считать саперную лопатку. Такой можно и окопаться, и проволоку разрезать, и использовать в качестве холодного оружия. А в «Тихом Доне» описано использование саперной лопатки вместо каски – идти в атаку, держа ее перед своим лбом, какая-никакая защита!А сейчас мы с вами перейдем… к теме музыки и театрального искусства… Ох, сейчас найдутся люди, которые завопят: дескать, тема не для «Военного обозрения»! И ничего подобного. Каждый потенциальный «солдат» должен повышать свой культурный и образовательный уровень! Тем более, тема практически «про войну». В чем вы сейчас и убедитесь…Есть фильмы про войну. Есть фильмы про любовь. Есть фильмы на другие темы. В практически каждом звуковом фильме используется музыка. Если ее много, а сами герои поют – то это уже музыкальный фильм. Таких, например, много вышло с Андреем Мироновым, что ни фильм – то его песни. Он и запомнился именно таким, поющим своим узнаваемым «теплым» голосом (добавлю от себя лично: не ушло его дело - замечателен Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза», названный его именем - и труппа, и репертуар).А если снимается музыкальный фильм про людей военных? Или про войну, но с пением, причем музыка занимает изрядное место в фильме? Вроде бы, несовместимо! Хотя, почему нет? Все зависит от мастерства режиссера, даровитости автора сценария, игры актеров, композитора. Ведь сумел же Леонид Быков снять свой величайший фильм, который берет за душу всех нас – «В бой идут одни старики»? Снял, и какой получился фильм! Сколько он хороших артистов собрал, как организовал все, хотя самолеты там совсем не те, что нужно! А классика нашего кино тридцатых-сороковых, в которых соединялась бы военная тематика и песни - «Небесный тихоход», «Трактористы», «Сердца четырех», «Два бойца», «Истребители» - великие же фильмы?! Величайшие даже. Если же брать другие отечественные фильмы с двойным содержанием – «война плюс музыка» (назову это так), мы сразу же, навскидку, вспомним кинофильм «Д’Артаньян и три мушкетера», «Гардемарины, вперед!» и их продолжения. Хорошие приключенческие фильмы, музыка придает им лишь красоту и «убирает драматичность».Д’АртаньянНаверно, у нас у всех Д’Артаньян ассоциируется с Боярским. Хотя шевалье де Брильи в «Гардемаринах» у него получился тоже замечательно, что тут скажешь, особенно, если произнести с выражением: «Анастасия.. Звезда моя!..» Кстати, видел я Михаила Сергеевича на футболе в 2003-м году, когда в оцеплении стоял. Да, в своей неизменной шляпе!Но то, что я перечислил – великие фильмы кинематографа, по-иному и не скажешь. И такие есть не только у нас. А мы затронем тему одного малоизвестного американского фильма, который, возможно, некоторые из нас смотрели в конце 80-х – начале 90-х - его и на кассетах продавали, и в видеосалонах крутили, и пару раз по телевизору показывали, даже реклама была, как это запомнил мой, тогда еще детско-подростковый, мозг. Итак, в 1984-м году на экраны вышел американский боевик «Streets of fire» (в русском переводе - «Улицы в огне», так и далее по тексту).Постер фильмаНа иллюстрации - один из постеров фильма. Все в рамках классического боевика – сверхмужественный главный герой, его дама, оружие – в общем, «люди и оружие». А формам главной героини, «музы, вдохновляющей на подвиги», выполненным с учетом фантазии художника - длине ног и прочим «выпуклым местам» - может позавидовать любая героиня аниме! Впрочем, о вкусах жителей Страны Восходящего Солнца – немного попозже.Действо фильма незатейливо, как пять копеек. Как следует из одного слогана, это «сюжет из мира рок-н-ролла» (я оперирую русским переводом, иначе получится «рок-н-ролльная басня», a rock & roll fable). Так вот, представим себе, что находимся в каком-то американском мегаполисе пятидесятых годов, только почему-то с музыкой уже восьмидесятых. Толпы празднично нарядившихся молодых людей, парней и девушек, идут на концерт сверхпопулярной молодой певицы Эллен Эйм (актриса Дайан Лейн. Aim с английского – цель. Оправдывающая средства, похоже). Их ожидания удовлетворены - Эллен выбегает на сцену под бурные аплодисменты для исполнения своей песни - «визитки» этого фильма - «Nowhere fast». Успех гарантирован, верные поклонники хлопают в ладоши, скачут, кто-то даже кричит: «Эллен, я тебя люблю!», пухлый осветитель пританцовывает у своего оборудования, в общем, все крайне довольны. Исполняя динамичную песню в агрессивной манере у микрофона, Эллен еще не знает, что в их клуб уже направляется банда злобных байкеров, почти поголовно в кожаных фуражках, как комиссары-коммунисты, под предводительством главаря Рэйвена («ворон» по-русски. Роль исполняет Уиллем Дефо). Когда же песня-визитка подходит к концу, байкеры вламываются на сцену, раздавая по лицам и прочим местам музыкантам и просто сочувствующим; толпа благодарных, но добропорядочных зрителей в ужасе разбегается; Рэйвен, крича боевой клич, своей субтильной тушей «сносит» Эллен, и в компании соратников по любви к мотоциклам похищает ее, напоследок немного поиздевавшись над местными гражданами и некстати оказавшимся рядом полицейским экипажем.И все бы было хорошо, «стерпится-слюбится» (шутка!), но одна из поклонниц дорогой свежеумыкнутой певицы уже строчит на пишущей машинке письмо своему брату Тому, дескать, «приезжай, дорогой, ты мне нужен». И он появляется – брутальный и картинно-красивый Том Коуди (артист Майкл Паре – ударение на последний слог), главный герой фильма. Герой боевика пришел! И теперь все те, кто в коже и латексе, узнают силу справедливости и правого дела, и ни одна филейная часть не уйдет от показательной раздачи ремня!«Главгерой»Это вам не Сталлоне какой, и не австрийский танкист-культурист, и уж тем более, не прочие Джейсоны Стэтхемы – это голливудский ветеран Майкл Паре в обнимку с любимым «ружжом». Не знаю, что там у него за винчестер в руках, но на нижнем фото – карабин системы Генри-Винчестера обр. 1866 г., магазин подствольный на 15 патронов, калибр 11,17 мм, был на вооружении турецкой кавалерии, трофей русско-турецкой войны 1877-1878 гг., Артиллерийский музей, Санкт-Петербург. Очень похож, но, если что, профессионалы ружейного дела нас просветят на форуме. Полное фото винчестера, если надо, опубликую!Из диалогов становится понятно, что Том Коуди служил в армии, метко стреляет, даже медали какие-то заработал, снайпер доморощенный. Первым делом по приезду он раздаст пощечин пятерым нехорошим зарвавшимся мажорам, после этого он мигом достает кучу оружия, а потом сталковывается с худосочным и малорослым продюсером своей былой (возможно, платонической) любви – Эллен – о вознаграждении в десять тысяч долларов за вызволение ее из байкерского плена.Дальше – еще прозаичнее. Главный герой сотоварищи лихо вызволяют певицу-неудачницу из байкерского плена. Море огня, все разбегаются, несколько сломанных челюстей и выбитые зубы; никто не умер. После этого будет возращение назад, в родные кварталы, с разными приключениями, между героем и героиней же снова вспыхивают старые чувства, взбешенный Коуди даже кидает обратно в лицо продюсеру свою оплату. Потом – выяснение отношений между героями фильма, стоя под дождем, и, обязательно, сцена любви (штамп всех голливудских боевиков, перекочевавший в наш кинематограф в «эпоху перестройки». До сих пор отделаться не могут, к сожалению. Что ни фильм про войну – то сцена секса! Штамп, дешевый и недалекий!). Но злопамятный и неудовлетворенный Рэйвен во главе своей банды приезжает выяснять отношения. Коуди, небритый, в белой рубахе и подтяжках выходит с главЗлодеем на честный бой, как Пересвет с Челубеем, и пафосная схватка на кувалдах (!) заканчивается победой героя, а там и мирные граждане прибегают толпой с ружьями на помощь трусливой полиции, дабы пресечь криминально-мотоциклетный беспредел (народ и армия – едины!). Побитого и опозоренного главаря байкеров увозят восвояси его ретирующиеся единомышленники; зло наказано; опять же, никто не умер, можно праздновать.А потом… Будет новый концерт. Будет конец. Герой и героиня боевика понимают, что расставание неизбежно. Они посмотрят друг на друга, как сильный медведь на маленькую лису, и он произнесет: «Я знаю, что без песен и сцены ты жить не можешь. А я - не тот парень, который может оказаться тебе полезным в этом деле. Но если тебе будет плохо, я приду, только позови». Последний поцелуй. Пора расставаться. Иногда два человека просто не могут быть друг с другом. Расставаться тоже надо достойно, никому не навредив. Ну, например, Бонапарт принес огромное горе нашей стране, но он же оставил Жозефине при разводе дворец Мальмезон. Почему? Да потому что любая уважающая себя Жозефина обязана жить в Мальмезоне! А потомки его пасынка Евгения Богарне так вообще породнились с домом Романовых, и, даже… Шутка ли, внук Евгения женился на правнучке Кутузова! Чудеса судьбы, Господи!Эллен выйдет на сцену, медленно поднесет к лицу микрофон и начнет исполнять грустно-оптимистичную песню «Tonight is what it means to be young» - гимн любви и молодости. Коуди уходит, пробираясь сквозь толпу ее поклонников, посмотрит на нее в последний раз из дверей зала, и, хотя грудь его вздымается от происходящих внутри чувств, он повернется и пойдет навстречу новым приключениям. Герой сделал свое дело, он ДОЛЖЕН уйти, закон фильма. А она поет, поет ему вослед, пока его уносит вдаль блестящий автомобиль. Начинается новая жизнь. И это - самый запоминающийся, самый красивый момент фильма!«Главгероиня»Главная героиня задорно двигает попкой, исполняя последнюю песню. Красивая, густые волосы, ноги стройные. «Джентльмены предпочитаю блондинок, мизерабли – шатенок». Девушке-актрисе в кадре на момент съемок фильма – всего восемнадцать-девятнадцать лет. Да, шоубизнес старит, похоже. Шутки, все девчонки хороши! К слову, Дайан Лейн всего лишь раскрывала рот в кадре, пели же за нее минимум две малоизвестные певицы.Фильм вышел в прокат… и провалился. Почему? Я, конечно, не кинокритик и не знаток музыки, но получился в итоге и «недобоевик», и «недомюзикл» - своеобразный «гибрид» со слабым сюжетом, притянутыми за уши диалогами, и, как говорится, «мало крови и секса»! (повторю: никто не умер, а девичье тело героини не показано в достаточном объеме). Единственно, что отличало фильм от других боевиков – обилие музыки. То есть, получилась сказка! Да, красивая, и с красивыми артистами, но нереальная; в общем, как «Грязные танцы», только без танцев, но про войну. И было бы глупо, если бы фильм стал «рвущим кассу» блокбастером. Но, к слову сказать, премии все-таки были. Актриса Эми Мэдиган за роль второго плана удостоилась звания «лучшей актрисы» на международном фестивале в Каталонии, а сами же «Улицы в огне» получили премию уважаемого японского журнала «Кинэма дзюмпо», как лучший иностранный фильм по итогам голосования читателей. Думается, можно предположить, что сказочная история, обилие музыки и картинно-красивые артисты оказали большое впечатление на поклонников Микадо, любителей гейш и ура-патриотов Курильских островов! Ибо не просто так у японцев аниме зародилось – менталитет-с!Что стало с актерами фильма формата «герой-героиня-антигерой» после провала картины? Они хоть и не стали «звездами первой величины», о ком говорят постоянно, но узнаваемы. Дайан Лейн потом три года не снималась, после вернулась в кинематограф, сыграла много ролей, в том числе в «Судье Дредде» и, посветив обнаженными «сисейдо» в фильме «Неверная» 2002-го года, она таки удостоилась ряда наград, а также номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».Уиллем ДефоИз всех артистов, занятых в «Улицах в огне», пожалуй, наиболее удачно сложилась карьера Уиллема Дефо. Куча наград, еще больше номинаций. Как кто-то удачно пошутил на одном из кинофорумов, наряд Рэйвена (слева) – кожаный комбинезон на лямках – он приобрел на распродаже в ближайшем секс-шопе в отделе для любителей садомазохизма. Но многие из нас помнят его по роли «доброго сержанта» Элайаса в фильме «Взвод» (справа) режиссера Оливера Стоуна – того самого режиссера, что интервью у Владимира Путина брал.Исполнитель же главной роли в «Улицах в огне» Майкл Паре активно снимался в фильмах восьмидесятых - начала девяностых, в основном, в боевиках и фантастике. Самый известный фильм с его участием – «Филадельфийский эксперимент», того же 1984-го года, про события, происходящие с моряком эсминца «Элдридж» после того самого якобы проведенного фантастического эксперимента. Чудеса судьбы! Если в этом культовом фильме Паре сыграл главного героя, то в его «бледной реплике» - «Филадельфийском эксперименте», только 2012-го года, основанном на дешевой компьютерной графике – уже «главного плохиша», профессионального убийцу, всеми силами пытающегося остановить героя-«попаданца»-«перемещенца». Сейчас он снимается, в основном, в фильмах «категории В», даже в эпизодах. Много ролей у «одного из самых ужасных режиссеров всех времен и народов» Уве Болла – киноманы знают, кто это такой. В том числе, Паре сыграл во всех трех частях «Бладрейн» - фильмов по мотивам известной компьютерной игры. Сначала – эпизод, а в третьей части – уже главного антигероя-«эсэсовца». Снимается, короче. На хлеб с маслом хватает – и слава Богу!Фильм «Бладрейн 3: Третий рейх». Порядком постаревший «красавчик восьмидесятых» Майкл Паре орет на какого-то нерасторопного фрица из вермахта. Правда, странно видеть на нем такую форму, тем более от режиссера-немца. Ведь во время войны в такой щеголяли только киношные Штирлиц и Мюллер, и прочие эсэсовцы наших и зарубежных фильмов, и только фильмов! Потому что сами войска СС давно носили форму цвета «фельдграу», повязок на рукаве уже не было, и уж тем более, черный галстук никогда не носился с черной же рубашкой. А основной запас черных кителей ушел на обмундирование «вспомогательной полиции», тех самых полицаев-доброхотов, помогавших творить изуверства «новоявленным хозяевам». Но… хочешь сделать злодея фактурнее в кадре – обряди его в черное со знаками различия!«Что было дальше?» (Слепой Пью, мультфильм «Остров сокровищ»). Ну, если брать фильм «Улицы в огне», то изначально создатели хотели сделать целую трилогию о приключениях Тома Коуди. Но после провала первого фильма от этой идеи, конечно же, отказались. Правда, в 2008-м году было снято неофициальное продолжение - «Road to Hell», естественно, с Паре в главной роли, но уже после просмотра трейлера поневоле понимаешь – на русский язык этот фильм, похоже, не переводился. Ибо убого совершеннейше (графика – вообще отдельный разговор).А вот музыка из фильма продолжение получила. Дело в том, что, хотя композитором «Улиц в огне» значится Рай Кудер, лучшие песни в этом фильме – начальная «Nowhere fast» и финальная «Tonight is what it means to be young», в общем, те вещи, что в фильме собственно-то и запоминаются - были написаны другим автором, Джимом Стайнманом (Jim Steinman, встречаются разные прочтения, но я буду придерживаться «Стайнман»). Его творчество самобытно и своеобразно, его песни сделали знаменитыми Мит Лоуф (настоящее имя Майкл Ли Эдей) и Бонни Тайлер, пелись Селин Дион и несколькими малоизвестными исполнителями. Многие из нас смотрели анимационный фильм «Шрек-2», и помнят песню «I need a hero» в финале, когда Кот-в-Сапогах под ее звучание самоотверженно и умело сражается со стражниками, прикрывая спины товарищей, чтобы герой смог спасти девушку. Да, эту песню написал тоже Стайнман!Джим Стайнман и Мит Лоуф.Джим Стайнман (справа) – достаточно известный американский композитор, музыкальный продюсер, и даже в свое время записал альбом песен в собственном исполнении. На старом фото рядом с Мит Лоуф (слева). Молодые, достигнут еще высот! Персонаж Евгения Леонова из фильма «Осенний марафон» посмотрел бы на них и сказал: «Ууу, хиппи лохматые!» А потом предложил бы совместно «употребить»! К слову, сам Мит Лоуф снялся в первой части фильма «Бладрейн» в роли вальяжного и сластолюбивого вампира – там же снялся и Майкл Паре. Чудеса!Так вот, эти две вышеупомянутые песни стали сравнительно известными и исполняемыми. Перепевали раньше и поют сейчас их все желающие, всех жанров, начиная от официальных ремейков и заканчивая конкурсами талантов (Ютуб в помощь). Шутка ли, видоизмененную «Nowhere fast» Мит Лоуф официально перепел в том же 1984-м году, году выхода и провала «Улиц в огне»! Есть несколько версий этих песен и на японском языке – еще раз отсылка к вопросу, что конкретно из творчества японцы считают прекрасным.Святые отцыПростите, фото пришлось делать со скриншота с малоизвестного клипа 80-х, а на обработку я его не отдавал. Мит Лоуф исполняет «Nowhere fast» на концерте, а в числе толпы его поклонников прыгают, хлопают в ладоши и улыбаются несколько «святых отцов». Только глаза у них завязаны. Почему? Видимо, потому что на концерты священнослужителям ходить можно, музыку слушать разрешено, а вот смотреть на сцену, где у колоритного певца выступают на бэк-вокале две девушки с обнаженными животами и длинными ногами – уже нельзя, ибо грешно!Продолжение же свое эти песни получили неожиданным образом. В 1997 году в Вене проходит премьера мюзикла «Tanz der Vampire». За основу сюжета был взят фильм Романа Полански «Бал вампиров» («Dance of the vampires») 1967-го года. Либретто написал немецкий поэт Михаэль Кунце, а композитором кто был, как вы думаете? Правильно, Джим Стайнман! А в 2011-м, а потом и в 2016-м году мюзикл шел у нас под названием «Бал вампиров». В Санкт-Петербурге он проходил на сцене Санкт-Петербургского Театра Музыкальной Комедии. Ставили его и в Москве. Мюзикл прошел с большим успехом. Отличительный момент – хор вампиров может спокойно появляться и петь посреди зала, приятно удивляя зрителей.Я был на этом представлении, пятого сентября 2016-го года, в свой день рождения (день рождения Микадо – государственный праздник в Японии, не забывайте!). За день до этого я просмотрел финал, опубликованный в интернете, был крайне приятно удивлен и исполненной песней, и фамилией композитора, поэтому почему-то был уверен в том, с какой именно мелодии мюзикл начнется (да, от финальной темы можно предположить начальную!). Мы пройдем в театр. На входе нас встретят красивые девушки в черных мантиях с красным подбоем (антураж соблюден, а наши девчонки самые красивые), проверят билеты, мы пройдем в зал. Свободных мест нет. Начинается увертюра, предчувствие меня не обмануло, и мы узнаем знакомые ноты. Да просто Стайнман из звучащей в «Улицах в огне» песни-визитки «Nowhere fast» взял один-единственный, не столь важный момент, расширил его, и получил классическую увертюру! От себя: пришла ко мне в прошлом, 2017-м году девушка-курьер, принесла договор на подпись. Микадо-сан, значит, сидит в парадном шелковом халате (шутка! В майке и джинсах), щеки надувает, подписывает этот договор, печать шлепает, а у девушки в это время мобильник вдруг играет подозрительную мелодию – увертюру, не спутаешь! Я ей: «До боли знакомая музыка… «Бал Вампиров?» Она же созналась, что в 2016-м аж четыре (четыре, Карл!) раза ходила на него. Вроде как, есть группы «Вконтакте» и все такое. И слава Богу, пусть к театральной культуре прикасается, а не пиво по парадным пьет! Придет еще раз – покажу статью, и спасибо ей за то, что просвещается!Я не буду пересказывать сюжет мюзикла, но представление начинается со сцены времен девятнадцатого века, в которой ассистент Альфред ищет своего Профессора на снежных просторах Трансильвании: «Хей-хо-хей, отзовитесь, Профессор!» После нахождения окоченевшего учителя, он доставляет его в гостиницу, принадлежащую Шагалу. Отойдя телом и воспрянув духом, Профессор замечает, что шеи местной публики увешаны чесноком, да и почему-то никто говорить не хочет, есть ли в округе какой-либо замок… В общем, подозрения его сбылись, он намерен доказать существование вампиров! Альфред же тем временем успевает влюбиться в дочку Шагала – Сару. Однако той же ночью у гостиницы появляется главный герой мюзикла - Граф фон Кролок – глава местных вампиров, владелец того самого замка, про который все боятся говорить. (Для арий Графа композитор Стайнман использовал свои предыдущие песни, выпущенные для Бонни Тайлер и Мит Лоуф – не пропадать же добру!) Сладкими речами Граф воздействует на юношескую душу Сары на расстоянии, приглашая ее к себе; сам же он намерен устроить бал в своем замке – для вампиров, естественно, а на этом же балу и Сару «обратить», и подкрепиться заодно.Граф - крайне обаятельный злодей, страдающий от собственного бессмертия. Что нисколько не мешает ему пить чужую кровь.«О, как мучительны скитания потерянной души!Но я не чувствую раскаянья за то, что совершил.Я плачу кровавой данью, чтоб утолить тоску свою.Я - грешный ангел во тьме мироздания,Я - жертва ненасытного желанья, обречен я на страданья,Разрушая всё, что люблю...» (последние две строчки Граф поет на бегу. Вот это голоса у артистов, исполняющих его роль!)Иван Ожогин – Граф фон КролокСкажем так – в мюзикле НЕТ плохих артистов. Все играют замечательно, и перечислять их пофамильно не буду. Отдельно хочется остановиться на одном из исполнителей роли Графа - Иване Ожогине (на фото. Фото – Фонтанка.ру). Иван Геннадьевич – обладатель очень сильного голоса и исключительной харизмы. Именно поэтому и является одним из ведущих артистов мюзиклов, идущих в театрах России. Более того, он исполнял роль Графа и в немецкой постановке в Берлине, на немецком же языке, и немцы оценили его «на ура»! Пожелаем ему дальнейших успехов!Сара, получившая мозголомное воздействие на неокрепшую психику, и прельщенная подарками Графа, сбегает в замок. Профессор с Альфредом пускаются следом, спасти ее!Профессор«Факты! Факты! Всему основа – факты!» (ария Профессора). На снимке – заслуженный артист Российской Федерации Андрей Матвеев. Профессор – человек увлеченный, фанат своего дела. Образ явно списан с Эйнштейна, а его арии близки классической оперетте и предполагают хорошую память и исключительную дикцию у артиста. Сам же Профессор неоднократно упоминает о возможности Нобелевской премии. Да, именно мечтатели движут миром!Так или иначе, Профессор с Альфредом входят в замок, знакомятся с Графом, и после ряда приключений спасают Сару на балу. Спасают? Ну… смотрите сами, все есть в сети!В конце мюзикла мы видим Профессора, стоящего посреди сцены и поющего хвалебный панегирик самому себе:«Мой светлый разум не подвел и в этот раз,Человечество от гибели спас.Когда мне «Нобеля» по праву вручат,Злопыхатели мои замолчат!»И не сразу понимаешь, что эта ария базируется на музыке из первого куплета финальной «Tonight is what it means to be young» старинных «Улиц в огне», только героиня Дайан Лейн там пела посвящение своему Герою, который спас ее, а здесь звучит ода победившему разуму и Профессору лично. Потом Профессор уходит искать почему-то отсутствующих Альфреда и Сару, а на сцену через весь зрительный зал проходит Граф, и мы слышим его гомерический хохот. А дальше Граф исченет, но начинается праздник музыки и танца, ведь на сцене появляются все вампиры, они же и продолжают песню со второго куплета!ФиналФинал. Поет хор, мастерски танцует кордебалет, в конце песни Граф появляется снова на сцене, занимает место в центре строя вампиров, и двигается в такт с ними. На фото, в центре – Граф в исполнении Ростислава Колпакова. Сам Ростислав, наверно, является рекордсменом по числу ролей, сыгранных в мюзикле. Я насчитал четыре. В том числе, играл и… роль Профессора! Молодой, талантливый – тоже пожелаем успехов!Вот так мы с вами и проследили, почему «война – преходяще, а музыка – вечна» на примере того, как музыка из боевика, который уже никто не помнит, перекочевала в мюзикл, который собирает полные залы. Даст Бог, еще поставят! И в Питере, и в Москве, и в Бресте, и в других городах! Почему я это написал? Друзья мои, ходите в театры, водите туда своих детей! Понятно, что у нас разные города и регионы проживания, разный достаток, но, если есть возможность – ходите, прошу Вас! Потому что даже в небольшом местном театре можно насладиться игрой артистов, и приобщиться к искусству. Понимаете, на собственном опыте, в театре белорусского города Могилева в начале 2000-х я получил больше удовольствия, чем в некоторых театрах Санкт-Петербурга, «культурной столицы» (вот не помню, как могилевский спектакль назывался, но помню запоминающееся имя исполнителя главной роли – Александр Пьянзин – игра выше всех похвал!). Почему так? Да потому что все зависит от мастерства постановщика, сюжета и игры артистов. У нас, представителей народов бывшего Советского Союза, много талантливых людей!И у нас есть не только сомнительные режиссеры с сомнительными же поделками за народный счет, есть не только «поющие трусы», получающие ордена невесть за что, и не только бесцветные физиономии с отвратительной игрой, кочующие из очередного идиотского сериала «про плохих ментов, хороших бандитов» в такой же идиотский сериал «про плохих бандитов, хороших ментов» (Господи, по центральным каналам по вечерам смотреть нечего!). У нас есть талантливые режиссеры-творцы, есть замечательные артисты, способные каждый раз сыграть одну и ту же роль на сцене немножко по-другому, есть голоса, которыми заслушиваешься; скажем так – есть просто скромные труженики театра. Честь им и слава! Даст Бог, пусть государство именно ИХ оценит!А в заключение мне хочется процитировать отрывок из исторической миниатюры Валентина Пикуля «Полет шмеля над морем» (мелодия такая знаменитая), о времени русско-американской дружбы 19-го века:«И пусть "Полет шмеля над морем", исполненный на русских балалайках, отзовется не ревом стратегических ракет, а мощью американских оркестров, негритянскими блюзами и каскадами великолепных джазов... Мы выслушаем все и скажем: молодцы!»Если хорошие зарубежные мюзиклы будут ставиться у нас, с нашими артистами, я не против такого культурного обмена!А теперь давайте представим, что «удивительное рядом»? (Я, кстати, в этом уверен). Статья же у нас музыкально-театральная? Так пусть в конце пойдут титры, а спасибо скажете каждому:Обработка ряда фотографий - Елена (ruskih) и Сергей Филиппович.Юмор - мистер Эдвард Хайд.Консультанты по разным вопросам - Виктор Попов, Алексей Олейников.Композитор - Джим Стайнман.В роли Микадо - Николай Михайлов. Кланяюсь!