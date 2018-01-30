22:35 30 января

Ил-112В всё ещё не созрел для начала лётных испытаний

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Сегодня стало известно об очередном смещении сроков первого испытательного полёта военного транспортника Ил-112В. Если ранее на Воронежском авиазаводе заявляли о том, что первые лётные испытания нового Ил начнутся в первой половине 2018-го, то теперь сроки перенесены ещё на полгода.

О смещении сроков рассказывает СМИ Алексей Рогозин, возглавляющий транспортный кластер Объединённой авиастроительной корпорации. По его словам, весной текущего года лётный экземпляр Ил-112В планируется «поставить под ток», и весной же могут быть запущены в производство ещё несколько самолётов этой модели.

Для справки: Первые двигатели ТВ7-117СТ Ил-112В были переданы на ВАСО весной прошлого года.


Ил-112В всё ещё не созрел для начала лётных испытаний


Необходимо напомнить, что проект Ил-112В возник в качестве смены другому транспортнику Ан-26. Право реализовать проект получили представители КБ Ильюшина ещё в 2004 году. Тогда планировалось, что самолёт поднимется в воздух в 2007-м. Но на дворе 2018-м, а первые лётные испытания никак не начнутся.

Ил-112В отличается от Ан-26 и Ан-74 по фюзеляжу – увеличенным грузовым отсеком, позволяющим транспортировать как стандартные авиационные контейнеры, так и различного рода военную технику. Погрузка и разгрузка самолёта осуществляется с помощью 2-х тельферов, двигающихся по двутавру в центре грузового отсека, и непосредственно электролебёдки у передней его стенки.

Алексей Рогозин заявляет, что после начала лётных испытаний, будет известно о планах по заказам на этот военный транспортник, который может быть вполне использован и в гражданской модификации. По словам Рогозина, в заключении контракта есть заинтересованность «зарубежного партнёра, с которым Россия работает давно».

Использованы фотографии: Фейсбук/Игорь Головщинский
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 44
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  1. MegaMarcel Сегодня, 17:49 Новый
    Ну пока Рогозин этим самолётом занимается он летать и не будет. Не в том цимес чтоб летал, а чтоб строился как можно дольше. Он же сыну своего на Ил поставил? Зря что ли?
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    MegaMarcel
    1. oldseaman1957 Сегодня, 17:55 Новый
      Цитата: MegaMarcel
      Ну пока Рогозин этим самолётом занимается он летать и не будет.
      - Дураков и заведомо провальных людей на ответственное дело ставить - себе дороже! А если я в своём сыне УВЕРЕН, то какого члена я буду на это место ещё что-то выбирать? ФАМИЛИЮ запятнать не трудно, поэтому,я думаю, СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЯЮТ.
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      oldseaman1957
      1. MegaMarcel Сегодня, 21:08 Новый
        Ну конечно он не . Но к авиации он отношения до данного назначения не имел. И что то там поднимать и развивать навряд ли сможет кроме собственного благосостояния.
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        MegaMarcel
    2. Соломон Кейн Сегодня, 17:57 Новый
      Рука руку моет, папаня сынулю "прикрывает"....
      Сынуля не чешется, самолет стоит......а стоило бы и папу и сына в Сибирские леса - из елок планеры делать....Бедная Русь!!! Богата ты самородками и....уродами.
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      Соломон Кейн
      1. oldseaman1957 Сегодня, 18:04 Новый
        Цитата: Соломон Кейн
        Сынуля не чешется, самолет стоит...
        - Круто, а ФАКТЫ? Или, Путин не фига не видит, или козявка из Вашего носа - круче?
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        oldseaman1957
        1. 210окв Сегодня, 18:18 Новый
          Факты?Вещь упрямая.Конечно нельзя их ,Рогозиных винить..Ну не Лаврентий Павловичи они..
          Цитата: oldseaman1957
          Цитата: Соломон Кейн
          Сынуля не чешется, самолет стоит...
          - Круто, а ФАКТЫ? Или, Путин не фига не видит, или козявка из Вашего носа - круче?
          Ответить
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          210окв
          1. oldseaman1957 Сегодня, 18:22 Новый
            Цитата: 210окв
            Ну не Лаврентий Павловичи они..
            - Это ФАКТ?
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            oldseaman1957
            1. 210окв Сегодня, 18:24 Новый
              Вы перепутали вопросительный знак с восклицательным yes
              Цитата: oldseaman1957
              Цитата: 210окв
              Ну не Лаврентий Павловичи они..
              - Это ФАКТ?
              Ответить
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              210окв
              1. oldseaman1957 Сегодня, 18:34 Новый
                Цитата: 210окв
                Вы перепутали вопросительный знак с восклицательным tongue
                - Вот так, в задницу муху до слона надувают...
                Ответить
                Цитировать Жалоба
                oldseaman1957
        2. kapitan92 Сегодня, 20:15 Новый
          Цитата: oldseaman1957
          Цитата: Соломон Кейн
          Сынуля не чешется, самолет стоит...
          - Круто, а ФАКТЫ? Или, Путин не фига не видит, или козявка из Вашего носа - круче?

          Ху из Леша Рогозин!?
          Алексе́й Дми́триевич Рого́зин (род. 21 сентября 1983, Москва).
          В 2005 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. С 2005 по 2008 г. — аспирант Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России.
          С 2009 года по 2012 год — директор по развитию, заместитель генерального директора оружейного завода «Промтехнологии».
          О как! Из аспирантов сразу в директора по развитию. какой толковый пацан! fellow
          С мая 2012 года по март 2016 года — генеральный директор федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат» (Тульская область). В 2016-2017 гг. - заместитель директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.
          С 2017г Вице-президент по транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Генеральный директор Авиационного комплекса имени Ильюшина. Действительный государственный советник 3 класса
          Да, чуть не забыл.
          С 2005 года — заместитель руководителя Информационно-аналитического управления партии «Родина», член Политического совета партии.

          В 2006 года стал соучредителем Молодёжной общественной палаты, курировал проекты, направленные на защиту прав детей.

          Позже стал предпринимателем в области строительства, девелопмента территорий и управления недвижимостью. Советник руководителей нескольких компаний.

          С 2010 года — председатель Совета общественной организации «Самооборона», эксперт Комитета Государственной Думы по безопасности.

          В конце 2011 года Алексей Рогозин стал депутатом Московской областной Думы 5 созыва.
          Какой толковый паренек! Это мы здесь дурака валяем , стуча по клаве, а молодым везде у нас дорога, если папа вице ,в правительстве "медведевых".
          А самолет, да хрен с ним, зато какие "золотые" управленцы растут!? bully
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          kapitan92
          1. Соломон Кейн Сегодня, 20:46 Новый
            Был на Алексинском хим.комбинате в 2014 г., бывшее предприятие ВПК, выпускало пороха и взрывчатые вещества.... ПЕСЕЦ полный, загубил, то что осталось....
            А разве это не преступление заниматься тем, чему тебя не учили......
            Думается, что Алеша Рогозин единственный выпускник Московского государственного университета экономики, статистики итд, который став аспирантом МГИМО (не учившись), с 0-вым стажем производственной деятельности становится заместителем генерального директора оружейного завода «Промтехнологии».
            Заметьте, полное отсутствие базовых знаний по техническим фундаментальным дисциплинам......
            Не думаю, что без папы Димы, так успешно сложилась бы карьера молодого ЧЕЛа....
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            Соломон Кейн
            1. kapitan92 Сегодня, 20:48 Новый
              Цитата: Соломон Кейн
              Не думаю, что без папы Димы, так успешно сложилась бы карьера молодого ЧЕЛа...

              good В точку! А подобного у нас хватает, мягко говоря. drinks hi
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              kapitan92
              1. Соломон Кейн Сегодня, 20:54 Новый
                Вспомнил слова Сталина: "Я солдата на фельдмаршала не меняю"......
                А здесь : "Меняю престиж страны, на благополучие чада!"
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                Соломон Кейн
                1. kapitan92 Сегодня, 21:02 Новый
                  Цитата: Соломон Кейн
                  А здесь : "Меняю престиж страны, на благополучие чада!"

                  Константин! Там если копнуть , мало не покажется.
                  Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда"
                  http://www.compromat.ru/page_36792.htm hi
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                  kapitan92
                  1. Соломон Кейн Сегодня, 21:09 Новый
                    Хреновая(растение) у нашего "царя" свита, Слав!
                    Может полосатые и правы, что всю эту шоблу в санкционные списки внесли.....?
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                    Соломон Кейн
                    1. kapitan92 Сегодня, 21:21 Новый
                      Костя! Да думал я сегодня, именно об этом. Может и правы, вот только нам то от этого ,не горько не сладко. "Служат" народу здесь, а учатся, лечатся и собираются жить там! Сейчас с новой "амнистией капитала" какую-нибудь аферу прокрутят, еще и должны останемся.
                      Вот как здесь тов. Сталина не вспомнить!!!
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                      kapitan92
        3. Dreamboat Сегодня, 20:58 Новый
          Факт в том что в 2010м строительство самолета заморозили и возобновили только в 2017.
          Так же факт в том, что Алексей Рогозин в Илюшине только с марта 2017....
          Но конечно именно он виноват, что в 2008 самолет не построили!
          А статья какая-то ни о чем.
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          Dreamboat
      2. Горяев Сегодня, 18:22 Новый
        Как все горазды людей грязью мазать. Человек ещё ничем себя не замарал. Фамилия не говорит ни о чём.
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        Горяев
        1. Соломон Кейн Сегодня, 20:31 Новый
          Человек ещё ничем себя не замарал....

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          Соломон Кейн
      3. Alexey RA Сегодня, 19:12 Новый
        Сын Рогозина, помницца, был одним из тех, кто поднимал ОРСИС. Причём в те времена, когда его отец работал в Брюсселе. А когда Рогозин-старший вернулся в родные края, Рогозин-младший ушёл из ОРСИС - во избежание конфликта интересов.
        .Дмитрий Рогозин сообщил «Ведомостям», что знаком с основателями завода. Нет ли здесь конфликта интересов? Рогозин-старший напоминает, что проект был начат задолго до его назначения вице-премьером. А Рогозин-младший говорит, что заказов от силовых структур пока нет, но он на всякий случай уже решил уволиться: репутация отца дороже.
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        Alexey RA
        1. kapitan92 Сегодня, 20:53 Новый
          Цитата: Alexey RA
          Сын Рогозина, помницца, был одним из тех, кто поднимал ОРСИС.

          Он имеет там "дольку"! Главное вовремя на трубу залезть. Благо было кому табуреточку подставить. hi
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          kapitan92
    3. сибиралт Сегодня, 18:05 Новый
      Похоже, так и не созреет. Сейчас начнут выпускать сверхзвуковые ТУ-60 в пассажирском варианте. 5 минут и ты в деревне у бабушки.lol
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      сибиралт
    4. Maksus Сегодня, 18:05 Новый
      Жаль, нужен нам такой самолёт и желательно побольше. Не гонять же ради пары контейнеров целый 76й.
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      Maksus
    5. влад66 Сегодня, 18:54 Новый
      Вообще то этим я и не удивлен.
      Цитата: MegaMarcel
      Ну пока Рогозин этим самолётом занимается он летать и не будет.

      Судят не за фамилию,судят за дела,если вы можете,что бы сроки сдвигались не вправо,то сделайте,а фамилии перебирать тут все умеют. yes
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      влад66
      1. Соломон Кейн Сегодня, 21:00 Новый
        В 2014 был в командировке на том комбинате, людей поставил на колени и вогнал в нищету...

        "Газета.RU"
        Трудности и неприятности на заводе происходили и в то время, когда им руководил сын Дмитрия Рогозина.
        Так, буквально перед Новым годом на заводе по предписанию Ростехнадзора была приостановлена на три месяца работа девяти важных узлов.
        Как следует из официального сообщения ведомства, сотрудники Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провели выездную плановую проверку ФКП «Алексинский химический комбинат» в период с 27 ноября по 16 декабря 2015 года.
        «В ходе мероприятия были выявлены 43 нарушения требований промышленной безопасности, — говорится в сообщении. — В частности: отсутствие инструкции по безопасному ведению работ на ОПО; не обеспечена безопасная эксплуатация технических устройств; не проводится техническое обслуживание оборудования в соответствии с установленными требованиями;
        В картотеке арбитражных судов имеется информация о 21 иске, которые были поданы к предприятию за последние три года. Общая сумма исковых требований составляет 172 млн руб. Большая часть исков от местных энергетиков «о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения».
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        Соломон Кейн
    6. урман Сегодня, 20:26 Новый
      Цитата: MegaMarcel
      Ну пока Рогозин этим самолётом занимается он летать и не будет.

      Цитата: oldseaman1957
      ФАМИЛИЮ запятнать не трудно, поэтому,я думаю, СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЯЮТ.

      Ну как то всё по современному, один болтливый манагер ппротолкнул своего ( Талантливого Сына)
      ФАМИЛИЮ ГОВОРИТЕ!
      Эта Фамилия ? Рогжин? Или Туполев, Ильюшин и т д ?
      Это не Фамилия , это черте что , птицы говоруны!!!!!!!
      А может просто , нажраться не могут? Юристы и их сыновья?
      Где авиопром , космос и Рогожины?
      А может старшему , податься к , Уральским пельменям или в Международную пилораму , к Кеосаяну?
      Хотя нет эти ребята своё дело знают, а эти присосались , типа юморные, мать их!
      Ответить
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      урман
    7. ARES623 Сегодня, 22:00 Новый
      Цитата: MegaMarcel
      Ну пока Рогозин этим самолётом занимается он летать и не будет.

      А Вы на каких фактах строите такие предположения? Что-то более весомое, чем еврейский десерт есть? В виде конкретных фактов...? Или просто "нехороший газ" по ветру пускаем?
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      ARES623
  2. Донской Сегодня, 17:52 Новый
    Конкретно по данному самолету в смещении сроков нет ничего страшного, по моему. Это все таки не Су-57. Старичок Ан-26 конечно устарел, но может еще лет 5-6 полетать, если ресурс позволяет. Удручает другое, неадекватно большие сроки разработки даже несложного малого транспортника, чего уж говорить о сложных системах типа ПАК ТА.
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    Донской
    1. 210окв Сегодня, 19:12 Новый
      Вот смотрите...И мне "за державу обидно"..Ну не может наша страна похвастаться возможностями экономики и промышленности.И если есть хоть какой то рост,то гораздо ниже чем у наших врагов(не партнёров)..
      Цитата: Донской
      Конкретно по данному самолету в смещении сроков нет ничего страшного, по моему. Это все таки не Су-57. Старичок Ан-26 конечно устарел, но может еще лет 5-6 полетать, если ресурс позволяет. Удручает другое, неадекватно большие сроки разработки даже несложного малого транспортника, чего уж говорить о сложных системах типа ПАК ТА.
      Ответить
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      210окв
  3. Чичиков Сегодня, 17:53 Новый
    Судя по позам запечатленных, впечатление однозначно, - "Что делать"?
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    Чичиков
  4. APASUS Сегодня, 17:53 Новый
    Вот же опять старая история. МО РФ будет основным заказчиком и все вроде нормально,но история\ как с БЕ-200 меня всегда подводит к мысли что ребята сталкиваются с грамотным лоббированием из-за бугра.Все есть ,а самолетов нет и с чего бы это ?
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    APASUS
    1. Соломон Кейн Сегодня, 18:03 Новый
      ...грамотным лоббированием...

      Ни хило так "в двух кассах зарплату получать"? wink
      Самолет уже, как 5 лет должен был летать. Мы винты Ав-112, к нему, в 2010 г. к серии подготовили....
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      Соломон Кейн
      1. APASUS Сегодня, 18:21 Новый
        Цитата: Соломон Кейн
        Ни хило так "в двух кассах зарплату получать"?

        Так так похоже получается! Стоит вспомнить строительство портов на Балтике ,это Путин их толкнул,а до этого это(предательство) было даже не секретом
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        APASUS
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 17:53 Новый
    По словам Рогозина, в заключении контракта есть заинтересованность «зарубежного партнёра, с которым Россия работает давно».
    Индусы чтоль ? А по статье - от перемены манагеров долгострой не пострадал . Эхх.. мать моя женшина....Хоть попытался бы спеть песню про редисок- смежников....
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    КВУ-НСвД
  6. Ююка Сегодня, 18:18 Новый
    Столько новых проектов сегодня озвучено! Только про транспортный ИЛ-276 было, теперь этот. Главное не распылиться бы... Вспомнилось как у нас в КБ висело от Петра I -

    Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зрящно не засорять и отечеству ущерба не чинить. Кто прожекты станет абы как ляпать, того чина лишу и кнутом драть велю.

    Кнута на некоторых точно нету...
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    Ююка
  7. РусскийУзбек Сегодня, 18:20 Новый
    Рогозин младший влез, надо тащить! будем посматреть...
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    РусскийУзбек
  8. tchoni Сегодня, 18:27 Новый
    С кадровой политикой воронежского авиазавода это неудивттельно. То строй церкви зови попов, то ломай церкви , гони попов, то все по новой
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    tchoni
  9. groks Сегодня, 18:28 Новый
    Ну вообще-то ВАСО сейчас в такой ... месте, что если хоть когда и хоть что соберут, это будет однозначно перемога.
    И чего делать - не понятно. Руководство уже сажали. Два раза. Гитлерогубернатора убрали подальше(чтоб не сажать). Не помогает.
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    groks
  10. AIR-ZNAK Сегодня, 18:55 Новый
    Заводчиков хает тот-кто в этом **крутой дока**Хочется этого доку спросить-можно или нет собрать машину без полного комплекта документов и агрегатов с приборами которые выдаёт заводу КБ и поставщики А у КБ есть ещё техзадание по параметрам машины от заказчика Выкатить из сборочного цеха некомплект-6 секунд А дальше что? Где-то сбой идёт и завод не при делах А вот где сбой? Вопрос в КБ
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    AIR-ZNAK
  11. da Vinci Сегодня, 19:37 Новый
    Пора Медведева на РОГ-озина менять: он же денно и нощно заботится о благе wink

    А может ему на выборы пойтить? belay
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    da Vinci
  12. tralmaster. Сегодня, 19:40 Новый
    А что так грязно в цеху??. Может с порядка все и начинается. ВАСО последний авиационный завод остался который не имеет выпуска техники кроме ИЛ-96 для президента.
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    tralmaster.
  13. ivagulin Сегодня, 20:17 Новый
    блин ну что вы ВСЕ не видите что с распада СССР нам не дадут построить новые самолёты,ракеты,производства
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    ivagulin
    1. Piramidon Сегодня, 20:40 Новый
      Цитата: ivagulin
      блин ну что вы ВСЕ не видите что с распада СССР нам не дадут построить новые самолёты,ракеты,производства

      Не для того разваливали. И те, кто разваливал, так на своих местах и остались. Так что у супостатов в их агентуре кадрового голода не наблюдается.
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      Piramidon
  14. senima56 Сегодня, 20:41 Новый
    "Тогда планировалось, что самолёт поднимется в воздух в 2007-м"- скажите пожалуйста, а кто ответил за то, что самолет не поднялся в 2007? Никто? Тогда и не слудует удивляться, что эта бодяга будет длиться и длиться! Сказал- сделай! Не сделал- садись в тюрьму, чтобы не трепал зазря языком! Так при тов. Сталине было и было правильно, даже многие из тех кто "невинно пострдал" соглашаются с этим!
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    senima56
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