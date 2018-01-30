Ил-112В всё ещё не созрел для начала лётных испытаний

Сегодня стало известно об очередном смещении сроков первого испытательного полёта военного транспортника Ил-112В. Если ранее на Воронежском авиазаводе заявляли о том, что первые лётные испытания нового Ил начнутся в первой половине 2018-го, то теперь сроки перенесены ещё на полгода.О смещении сроков рассказывает СМИ Алексей Рогозин, возглавляющий транспортный кластер Объединённой авиастроительной корпорации. По его словам, весной текущего года лётный экземпляр Ил-112В планируется «поставить под ток», и весной же могут быть запущены в производство ещё несколько самолётов этой модели.Для справки: Первые двигатели ТВ7-117СТ Ил-112В были переданы на ВАСО весной прошлого года.Необходимо напомнить, что проект Ил-112В возник в качестве смены другому транспортнику Ан-26. Право реализовать проект получили представители КБ Ильюшина ещё в 2004 году. Тогда планировалось, что самолёт поднимется в воздух в 2007-м. Но на дворе 2018-м, а первые лётные испытания никак не начнутся.Ил-112В отличается от Ан-26 и Ан-74 по фюзеляжу – увеличенным грузовым отсеком, позволяющим транспортировать как стандартные авиационные контейнеры, так и различного рода военную технику. Погрузка и разгрузка самолёта осуществляется с помощью 2-х тельферов, двигающихся по двутавру в центре грузового отсека, и непосредственно электролебёдки у передней его стенки.Алексей Рогозин заявляет, что после начала лётных испытаний, будет известно о планах по заказам на этот военный транспортник, который может быть вполне использован и в гражданской модификации. По словам Рогозина, в заключении контракта есть заинтересованность «зарубежного партнёра, с которым Россия работает давно».