Что сейчас самое главное в мировой политике

Современный мир находится на грани ядерной катастрофы. В средствах массовой информации взахлеб обсуждаются вопросы гонки вооружений: кто накопил больше ядерных боеголовок, кто может первым начать ядерную бойню, у кого бомбы мощнее и т.д. Причем дискуссия обычно ведется почти на бытовом уровне, что явно не способствует решению обсуждаемой проблемы. Создается впечатление, что участники этой дискуссии, если можно так выразиться, весьма далеки от научного, грамотного, профессионального подхода к решению этой проблемы.



Предлагаем применить строгий научный подход к решению обсуждаемой задачи, которая, как нам кажется, является самой значимой для всего человечества. Как этот тезис объяснить всем участникам дискуссии, чтобы потом перейти к грамотному его разрешению?



Для этого предлагаем применить новейшие научные результаты, которые, к настоящему моменту, начинают получать международное признание. Речь здесь идет о концепции субстратного подхода, который основан на идеях достижения системного эффекта. К большому сожалению, эта теория плохо понимается современниками, т.к. она разработана на уровне философского знания и принимается читателями как нечто экзотическое, оторванное от жизни. Чтобы преодолеть это противоречие попытаемся в популярной форме, ненавязчиво объяснить читателям некоторые ключевые моменты этой теории.





Итак, речь идет о возможности применения высокой науки в решении животрепещущего вопроса о существовании жизни на Земле.



Первым понятием нашего "учебного курса" предлагается использовать высоконаучный термин «абстрагирование». Если Вы возьмете любой справочник по этой проблематике, то получите трудно понимаемое определение о том, что абстрагирование - это такой способ мышления при решении любых проблем, который всегда основан на выделении главного. Но при этом мгновенно возникают вопросы:

1. Что такое главное и как его выявить?

2. Как классифицировать главное в сложной проблеме?

3. Как выявленное главное применить для решения нашей проблемы?



Для заинтересованных читателей мы можем дать подробный ответ на эти вопросы применительно к решению проблемы предотвращения ядерной войны. Дело в том, что автору удалось решить описанную проблему путем разработки нового научного направления, которое называется субстратным подходом. Для тех, кто глубоко заинтересуется этим вопросом, советуем набрать в поисковике интернета слова "субстратный подход, оптимизация управления". Для выявления любого главного в субстратном подходе разработана специальная гносеологическая схема (смотрите в поисковике интернета). Гносеология - это наука о познании. Таким образом, получается, что проблема выявления главного всегда связана с решением вопросов познания и понимания определенных информационных контекстов, классов задач, однотипных проблем и т.п. Гносеологическая схема делает своеобразную революцию в теории познания. Она, например, вместо малопонятного абстрагирования вводит целых пять иерархических, т.е. соподчиненных уровней анализа рассматриваемой проблемы. Причем движение по этим уровням абстрагирования осуществляется не как попало, а строго по определенному алгоритму, который заключается в том, что сначала мы рассматриваем проблему как бы на бытовом уровне, т.е. на уровне практики и только потом формулируем самую главную проблему - получить системный эффект, соединить элементы рассматриваемого объекта между собой так, чтобы неожиданно для нас и для всех окружающих у этой системы появились новые свойства. Вот как раз здесь и получается, что главной общемировой проблемой является не то, как сделать бомбу предельно мощной, а то, как вообще, раз и навсегда прекратить гонку вооружения и поставить наших лидеров в такие рамки, чтобы они случайно или по причине психической болезни не нажали эту злополучную ядерную кнопку.



Подробный алгоритм решения этой проблемы получен автором в виде компьютерной модели. Единственным, как кажется автору, крупным недостатком такого подхода является необходимость владеть участникам такого моделирования некоторыми специальными знаниями и специальным способом мышления, который называется субстратной рефлексией.



Но это мы обсудим в следующей статье нашей серии.

Автор: Румянцев Анатолий Александрович



