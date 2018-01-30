Вслед за британскими ВМС "эпидемии каннибализма" подверглись и ВВС
Вслед за кораблями Королевского флота британским вооружённым силам придётся «съесть» свои самолёты. Как сообщает портал defenseworld.net, ВВС Великобритании готовятся к «каннибализации» истребителей Eurofighter Typhoon.
Всего в рамках программы Reduce to Produce (RTP) планируется пустить на детали 16 двухместных самолётов Eurofighter Typhoon из состава ВВС Великобритании. Такое решение позволит Минобороны сэкономить £800 млн (свыше $1 млрд).
В военном ведомстве указывают, что помимо прямой экономии на закупке запчастей, списание самолётов позволит британской армии существенно сэкономить на эксплуатационных расходах 16-ти истребителей. При этом боевые возможности британской авиации снизиться не должны, поскольку армия готовится к приёму на вооружение новых истребителей F-35.
Напоминаем, что ранее из-за невозможности произвести ремонт кораблей из-за отсутствия деталей, Минобороны Великобритании разрешило снимать их с других боевых единиц. Такой процесс в войсках неофициально называют «каннибализмом». Согласно отчёту Национального аудиторского бюро (National Audit Office, NAO), за последние несколько лет число единиц техники британских ВМС, ставших донорами деталей, возросло вдвое, передает "Warspot"
Всего в рамках программы Reduce to Produce (RTP) планируется пустить на детали 16 двухместных самолётов Eurofighter Typhoon из состава ВВС Великобритании. Такое решение позволит Минобороны сэкономить £800 млн (свыше $1 млрд).
В военном ведомстве указывают, что помимо прямой экономии на закупке запчастей, списание самолётов позволит британской армии существенно сэкономить на эксплуатационных расходах 16-ти истребителей. При этом боевые возможности британской авиации снизиться не должны, поскольку армия готовится к приёму на вооружение новых истребителей F-35.
Напоминаем, что ранее из-за невозможности произвести ремонт кораблей из-за отсутствия деталей, Минобороны Великобритании разрешило снимать их с других боевых единиц. Такой процесс в войсках неофициально называют «каннибализмом». Согласно отчёту Национального аудиторского бюро (National Audit Office, NAO), за последние несколько лет число единиц техники британских ВМС, ставших донорами деталей, возросло вдвое, передает "Warspot"
Использованы фотографии: eurofighter.com
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