22:26 30 января

Вслед за британскими ВМС "эпидемии каннибализма" подверглись и ВВС

Вслед за кораблями Королевского флота британским вооружённым силам придётся «съесть» свои самолёты. Как сообщает портал defenseworld.net, ВВС Великобритании готовятся к «каннибализации» истребителей Eurofighter Typhoon.

Всего в рамках программы Reduce to Produce (RTP) планируется пустить на детали 16 двухместных самолётов Eurofighter Typhoon из состава ВВС Великобритании. Такое решение позволит Минобороны сэкономить £800 млн (свыше $1 млрд).

Вслед за британскими ВМС "эпидемии каннибализма" подверглись и ВВС



В военном ведомстве указывают, что помимо прямой экономии на закупке запчастей, списание самолётов позволит британской армии существенно сэкономить на эксплуатационных расходах 16-ти истребителей. При этом боевые возможности британской авиации снизиться не должны, поскольку армия готовится к приёму на вооружение новых истребителей F-35.

Напоминаем, что ранее из-за невозможности произвести ремонт кораблей из-за отсутствия деталей, Минобороны Великобритании разрешило снимать их с других боевых единиц. Такой процесс в войсках неофициально называют «каннибализмом». Согласно отчёту Национального аудиторского бюро (National Audit Office, NAO), за последние несколько лет число единиц техники британских ВМС, ставших донорами деталей, возросло вдвое, передает "Warspot"

Использованы фотографии: eurofighter.com
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Комментарии 31

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  1. Дормидонт Сегодня, 17:55
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
    1. Partyzan Сегодня, 18:06
      туда им и дорога negative
      Partyzan
      1. Anarchist Сегодня, 18:08
        Пусть они еще и своих парламентариев на запчасти разберут! Из двух-трех мо́згов Можно же один хороший собрать?!
        Anarchist
        1. cniza Сегодня, 18:21
          К сожалению , с мозгами так не получится , там другие действия. lol
          cniza
        2. влад66 Сегодня, 19:22
          Цитата: Anarchist
          Из двух-трех мо́згов Можно же один хороший собрать?!

          Саня тут только один способ излечения британских мозгов от русофобии. fellow
          влад66
        3. ПалБор Сегодня, 20:40
          Цитата: Anarchist
          Пусть они еще и своих парламентариев на запчасти разберут! Из двух-трех мо́згов Можно же один хороший собрать?!

          Упаси Господь!Это ж у них весь Парламент из психов с раздво-растроением личности!Ещё войну начнут...с самими собой.
          ПалБор
    2. фигвам Сегодня, 18:06
      Ну да, в принципе если всё вооружение в Британии переплавить, будет ещё большая экономия.
      фигвам
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:13
        А сколько иголок!!!!!!!
        Angel_and_Demon
    3. сибиралт Сегодня, 18:10
      Пусть покупают Ф-35. Потом на импортных запчастях и обслуживании "сэкономят" еще больше. lol
      сибиралт
    4. влад66 Сегодня, 18:57
      При этом боевые возможности британской авиации снизиться не должны, поскольку армия готовится к приёму на вооружение новых истребителей F-35

      Потом полосатые снимут маржу с сервиса,ремонта и обслуживания,внакладе не останутся.а англичане как бы и вправду каннибализмом не занялись laughing
      влад66
  2. Умник Сегодня, 17:58
    Спидфаер харикейн глостер метиор москито пронеслось в голове( и забылось
    Умник
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 18:02
    Согласно отчёту Национального аудиторского бюро (National Audit Office, NAO), за последние несколько лет число единиц техники британских ВМС, ставших донорами деталей, возросло вдвое, передает "Warspot"
    Закат Британской империи . Королева Виктория крутится в гробу ...И Черчилль грустно смотрит на своих потомков...
    КВУ-НСвД
    1. Владыка Ситх Сегодня, 18:44
      Урок тем, кто тут не верил, что у Британии осталось меньше 15 надводных кораблей, способных выходить на боевое патрулирование. И сильно радовался, когда в Британии приняли на вооружение новый авианосец.
      Владыка Ситх
  4. лысова Сегодня, 18:06
    Это нормально, если другой возможности нет. Из трёх не летающих, сделать один, но по полной форме.
    лысова
    1. Теренин Сегодня, 18:15
      Точно. Такой же принцип распространить на парламенты (что на наш, что на их, что на госдеп), из трёх "летающих" депутатов (конгрессменов) оставить одного адекватного. smile
      Теренин
      1. лысова Сегодня, 18:18
        А почему бы и нет - если он принесёт пользу.
        лысова
      2. bk316 Сегодня, 18:19
        трёх "летающих" депутатов (конгрессменов) оставить одного адекватного.

        их 3 не выйдет, штук по 10 придется утилизировать на каждого полноценного
        Кстати это нормально это такая штука демократия: в парламент лезут неадекваты.
        bk316
    2. Siegen Сегодня, 18:22
      Из трёх не летающих, сделать один

      Некоторые депутаты такие гады (имеется в виду не только биологический вид),
      что из трёх таких уже монстр получится... wassat belay
      Siegen
    3. Вкд Двк Сегодня, 20:03
      Цитата: лысова
      Это нормально, если другой возможности нет. Из трёх не летающих, сделать один, но по полной форме.

      Хорошенько подумайте.
      Выходит, исчерпавший свой ресурс элемент будет сниматься с самолёта, и заменяться тем же элементом, не выработавший ресурс с другого самолёта.
      Выходит, старый самолёт будут ремонтировать деталями с более нового самолёта. Замечательно.
      Далее. А что делать есл устаревать стаут одновременно несколько элементов? Выпущенные в одно время и имеющие одинаковый налёт самолёты чем будут ремонтировать? Одних железок будет не хватать, а другие будут в избытке.
      Вкд Двк
      1. лысова Сегодня, 20:31
        Это их дело, что по новей то и восстанавливать, ну решили они так. Из трёх ВАЗовских шестёрок, можно собрать одну и не плохую. (чисто пример).
        лысова
  5. iliitchitch Сегодня, 18:11
    Но поставки гибрида утюга с пылесосом ф-35 начнутся . Зашло солнце над империей . Смотришь на это недоразумение "тайфун" , и душа радуется моя . А уж при виде пепелаца 35-го как радуется ... Осталось только гравицаппу создать , чтобы этот пингвин полетел . Давай-давай , демиурги .
    Такое ощущение , что эти ни на что уже не способны , всем нато даже напрягясь .
    iliitchitch
  6. ЗВО Сегодня, 18:31
    А почему все забыли, как такое практиковалось и у нас?

    И в 90-тые, и в 2000-ные.
    Почему забыли?
    Кучу самолетов. танков разобрали на запчасти...
    И разбирали то не по системе, а с одного одно, со второго другое...
    Нет что бы один распотрошить, нет, разбирали там где проще взять...

    И доходило до того, что из 100% числящегося в строю, хоть как то двигалось по 20-30-40%...
    После чего вводились нормы - довести уровень до 70%...
    Стали сокращать общее количество, на чем многие и даже заработать "плюсиков по жизни" успели...
    ЗВО
    1. iliitchitch Сегодня, 18:41
      Цитата: ЗВО
      А почему все забыли, как такое практиковалось и у нас?

      Ничего не забыли . И так больше не делаем . Отрицательный опыт - тоже опыт .
      iliitchitch
    2. Вкд Двк Сегодня, 20:08
      Цитата: ЗВО
      А почему все забыли, как такое практиковалось и у нас?

      И в 90-тые, и в 2000-ные.
      Почему забыли?
      Кучу самолетов. танков разобрали на запчасти...
      И разбирали то не по системе, а с одного одно, со второго другое...
      Нет что бы один распотрошить, нет, разбирали там где проще взять...

      И доходило до того, что из 100% числящегося в строю, хоть как то двигалось по 20-30-40%...
      После чего вводились нормы - довести уровень до 70%...
      Стали сокращать общее количество, на чем многие и даже заработать "плюсиков по жизни" успели...

      А что, Англия в таком же развале, в каком были мы?
      Вкд Двк
  7. voyaka uh Сегодня, 18:31
    Неужели карьера Тайфуна-Еврофайтера заканчивается?
    Только немцы хотят и в будущем на нем основывать костяк своих ВВС.
    Итальянцы начали собирать у себя Ф-35. Испанцы пока держат Тайфуны, колеблются.
    Англичане сокращают, как видно из статьи.
    voyaka uh
    1. Ратуш Сегодня, 18:39
      Цитата: voyaka uh
      Неужели карьера Тайфуна-Еврофайтера заканчивается?
      Только немцы хотят и в будущем на нем основывать костяк своих ВВС.
      Итальянцы начали собирать у себя Ф-35. Испанцы пока держат Тайфуны, колеблются.
      Англичане сокращают, как видно из статьи.




      Итальянцы закупают ф-35А взамен Торнадо в качестве ударных самолетов.и ф-35в взамен Хариеров.

      Тайфун продолжает оставаться самолетом ПВО и завоевания превосходства в воздухе
      Ратуш
      1. sabakina Сегодня, 19:20
        Цитата: Ратуш
        Тайфун продолжает оставаться самолетом ПВО и завоевания превосходства в воздухе
        МиГ-31 расскажите об этом! Долго будет смеяться!
        sabakina
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:42
          Ага какой хитрый, а если в репу получит?
          Angel_and_Demon
  8. sabakina Сегодня, 19:18
    Как сообщает портал defenseworld.net, ВВС Великобритании готовятся к «каннибализации» истребителей Eurofighter Typhoon.

    sabakina
  9. Mavrikiy Сегодня, 19:53
    Вслед за британскими ВМС "эпидемии каннибализма" подверглись и ВВС

    Читал, что они борются за сохранение популяций канибалов. Мол, дети природы все очень важны.(подозревают, что англы надежды питают, что канибалы при катаклизмах могут очень проредить человечество).
    Так вот, похоже ген канибализма мутировал и переносится воздушно-капельным путем. И прямо в мозг. С чем и стоит поздравить.
    Mavrikiy
  10. Шкиппер Сегодня, 21:11
    Я тоже в 90-е через это прошел. За 10 лет , из 13-ти кораблей дивизии, половина встала на прикол и была донорами плавающих АПЛ.
    Шкиппер
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