Турецкий марш в темпе вальса

Операция «Оливковая ветвь» продолжается вторую неделю. Цель – очистить от курдских формирований Африн, район на севере Сирии.С начала боевых действий подразделения вооруженных сил Турции и поддерживающие их отряды сирийской оппозиции добились определенных успехов. Но в целом «Оливковая ветвь» идет достаточно неспешно. Это дало повод многим зарубежным экспертам заявить, что турецкая группировка не справляется с поставленными задачами. Попробуем разобраться, что же происходит в Африне.В настоящее время турецкая группировка завершает зачистку территории в районе границы. Скорее всего это и была задача первого этапа «Оливковой ветви» («Недобрая «ветвь»). По схожему сценарию Анкара действовала и во время операции «Щит Евфрата»: зачищая границу, турецкое командование создает некую буферную зону. Преследуются две цели. Первая – обезопасить территорию Турции от рейдов со стороны курдских отрядов, вторая – создать основу для дальнейших боевых действий.На момент написания статьи отряды Сирийской свободной армии при поддержке турецких спецназовцев и танков заняли высоту Барсайа – 860-метровый холм. Его захват ознаменовал начало второго этапа операции – боев в районе столицы курдского анклава.Барсайа – важное естественное препятствие на пути к Африну, прикрывающее город с севера. В ближайшие дни, развивая тактический успех, турецкая группировка начнет «раздвигать локти» – захватывать ближайшие высоты и закрепляться на них. А потом турки перебросят туда артиллерию, огонь которой сможет эффективно сковывать действия курдских формирований как в самом Африне, так и в его предместьях. С большой долей вероятности можно предположить, что на штурм города турецкая группировка пока не пойдет. Ее задача – сковать в самом Африне и на подступах к нему как можно больше курдских отрядов и нанести им максимальный урон огнем артиллерии и авиационными ударами.Потеря Африна может стать серьезным идеологическим поражением для курдов, но при господстве турецкой артиллерии и авиации его защита обойдется слишком дорого. Особенно с учетом того, что атакующие не намерены беречь мирных жителей. Поэтому уже вскоре курдам придется решать сложную задачу – оставлять Африн или любой ценой его не сдавать. Чтобы удержать, придется отбивать господствующие высоты, в том числе и Барсайа. При наличии у турецкой группировки мощного артиллерийского кулака, тяжелой бронетехники и авиационной поддержки задача достаточно трудная. Но выполнимая, опыт есть. В ходе операции «Щит Евфрата» курдские формирования смогли несколько раз успешно отбить у боевиков ССА занятые теми позиции. Так, в августе 2016-го в боях в районе Джераблуса курды отбрасывали «зеленую пехоту», даже поддержанную танками. Огнем ПТРК «Корнет» удалось даже уничтожить несколько М60 вооруженных сил Турции.Именно благодаря стойкой обороне курдские формирования тогда смогли остановить наступление на Манбидж. Правда, ситуацию спасло вмешательство США. Не исключено, что лидеры YPG рассчитывают на такое же развитие событий. Связать упорными боями турецкую группировку в надежде на то, что Вашингтон потребует от Анкары остановиться, как было в августе 2016-го.Следует отметить, что и на тактическом уровне турецкая группировка действует неспешно. Перед началом наступления курдские позиции обрабатываются артиллерией и авиацией. И только потом в дело вступают танки и «зеленая пехота» (отряды ССА). Делается это не случайно. Курдские позиции насыщены противотанковыми средствами. Уже в первые дни «Оливковой ветви» на видео и фотографиях с места боев засветились американские ПТРК Javelin, европейские Milan и даже немецкие противотанковые гранатометы Panzerfaust.Поэтому турецкие военные еще до начала операции выработали тактику борьбы с курдскими «фаустниками»: обнаруженные позиции подвергаются непрерывному артиллерийскому огню и под его прикрытием отряды ССА начинают постепенно подходить к позициям курдов. Когда «зеленая пехота» занимает удобную позицию, начинают выдвигаться турецкие танки. Бронетехника открывает огонь с максимальной дистанции, которую обеспечивает их система управления огнем. Танки приближаются, и бойцы ССА идут на штурм.Такая тактика сводит на нет превосходство YPG в противотанковых средствах. Правда, зачастую курды предпочитают не ввязываться в бой и отходить, как только начнется артобстрел. Но турецкие военные стараются заранее обойти курдские позиции и выставить заслоны на пути их отхода. Однако такой тактический прием не всегда эффективен – курды зачастую сбивают заслоны «зеленой пехоты». Именно в ходе такого столкновения и погибли недавно два турецких спецназовца.В охоте за отходящими силами принимают участие вертолеты, истребители F-16 и ударные беспилотники. Пока курдам удается успешно отступать. Но артиллерия, авиация и заслоны знают свое дело. Бойцы YPG бросают позиции и несут при отходе потери, иногда весьма чувствительные.В настоящее время Анкара официально признала потерю только двух военнослужащих 1-й бригады коммандос. Фотографии их тел были опубликованы курдскими информационными ресурсами. Заявления YPG о многочисленных турецких потерях и уничтожении бронетехники пока не подтверждаются. В частности, 27 января появилось сообщение о сбитом турецком вертолете. Но вскоре стало известно: о гибели машины речи нет – обстрелу с земли подвергся ударный вертолет Т-129 АТАК (совместная разработка концерна AgustaWestland и турецкой авиастроительной корпорации). Если судить по опубликованному курдами видео, экипаж Т-129 даже не понял, что по нему ведут огонь. Машина продолжала утюжить отходившие с позиций курдские отряды.«Зеленой пехоте» везет куда меньше. Точные потери среди бойцов Свободной сирийской армии пока неизвестны, но цифры уже двузначные. Впрочем, это неудивительно: ССА выполняет самые сложные задачи – берет штурмом курдские позиции и стоит в заслонах.Пока непонятно, какие потери с момента начала «Оливковой ветви» понесли отряды YPG. Турецкие военные и пропагандисты ССА говорят о сотнях погибших. 27 января Минобороны Турции сообщило об уничтожении 552 курдских боевиков. Наверняка цифра сильно завышена, но потери курдов явно превышают показатели их главного противника – отрядов ССА.Почему турецкие военные действуют так неспешно? Ответ очевиден: их задача – максимально очистить от противника территорию вдоль своей границы, физически уничтожить максимальное количество личного состава противника и выбить его технику. Скорее такая работа напоминает не решительные броски в стиле Манштейна и Гудериана, а борьбу с зомби в книге Макса Брукса «Мировая война Z». В книге войска шли очень медленно, постоянно останавливаясь, чтобы очистить от зомби всю округу.В Анкаре прекрасно понимают, что заняв населенные пункты в Африне, разбить отряды YPG не получится. Да, активность противника будет снижена, но курды и их противотанковые средства никуда не денутся. Чтобы удерживать города и поселки, потребуются гарнизоны, а значит, нужно контролировать дороги, постоянно вести патрулирование. Отдать все на откуп «зеленой пехоте» нельзя, уровень подготовки и дисциплина отрядов ССА очень низкие. Поэтому в Африне придется держать турецкий контингент. Но такое развитие ситуации Анкару не устраивает.Поэтому турецкие военные стараются не занять территорию, а максимально связать противника боями и нанести ему максимальные потери. Главное – выбить курдов с богатым военным опытом и сломать хребет YPG.Что могут противопоставить турецким планам курды? Как уже было сказано, вариант у них только один: вести решительные бои и надеяться на дипломатическую поддержку США и ООН. Но как ни удивительно, такой сценарий на руку и Анкаре. Курдам хочешь не хочешь, а надо идти в бой, демонстрировать решимость и волю к победе, соответственно нести потери.Как «Оливковая ветвь» повлияет на ситуацию в Сирии? Начнем с того, что еще до начала гражданской войны курды уже располагали своими вооруженными формированиями, а также неофициальными органами местного самоуправления, мало прислушивавшимися к правительству Башара Асада. Поэтому с началом противостояния курдские отряды быстро уничтожили сирийские правительственные органы и фактически создали свое государство.Почему так получилось? Причиной стала война в Ираке, начатая в 2003 году США. В Сирию из близлежащих стран хлынул поток боевиков, которые рвались сражаться с американцами. Они двигались по трем основным маршрутам, которые сходились в Дейр эз-Зоре. Первый через Ливан и Дамаск, а два остальных – через турецкую границу и территорию курдов. Чтобы не пустить боевиков в Ирак, Пентагон и ЦРУ начали втайне формировать из сирийцев и курдов группы, которые охотились бы за «транзитерами». Именно такие отряды позже переросли (не без поддержки США) в вооруженные формирования. Потом на их базе оформились и органы власти. Нельзя забывать, что с 1991 года курды занимают наиболее проамериканскую позицию в регионе Ближнего Востока: в 2003-м именно они стали той силой, которая с помощью «зеленых беретов» разгромила иракские войска на севере страны.Анкара явно не планирует оставлять на территории Сирии свой воинский контингент. Остается вопрос: как поведет себя Турция после окончания операции? Возможно, освобожденную территорию передадут ССА. Но не исключено, что Турция, Россия, Сирия и Иран договорятся и в Африне появится демилитаризованная зона. Но пока основные события «Оливковой ветви» впереди.