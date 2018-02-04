Бенгальский тигр – друг китайского дракона

Республика Бангладеш (бывший Восточный Пакистан) появилась в декабре 1971 года как итог индо-пакистанской войны. Дели одержал тогда полную победу. А главная цель противоборства состояла в окончательном расколе противника № 1, то есть в создании Бангладеш.Однако в настоящее время Дакка вышла из-под контроля Дели и перебралась под крыло Пекина, став частью его плана по стратегическому окружению Индии. Соответственно большая часть боевой техники ВС Бангладеш китайского производства. Некоторое количество ВВТ приобретается в Республике Корея, США, Великобритании, России, Турции. Страна отличается крайней перенаселенностью и бедностью, но в развитие ВС вкладывает значительные средства.Сухопутные войска включают девять пехотных дивизий – 9, 10, 11, 17, 19, 24, 33, 55, 66-ю. Кроме того, имеется 46-я пехотная, 6-я ПВО, 14-я инженерная, 86-я связи бригады, полк армейской авиации.Танковый парк состоит из машин китайского производства: 44 наиболее современных МВТ-2000 (экспортный вариант Туре 96), 255 Туре 59G (модернизированная копия Т-54), до 169 Туре 69-II (дальнейшая модернизация того же Т-54). По количеству БТР-80 страна занимает второе место после России – 635 единиц (в том числе 80 БТР-80А). Имеются советские МТЛБ (134) и БТР-70 (58), а также египетские машины «Фахд» (60), китайские YW-531 (50), турецкие «Кобра» (44), сербские BOV М11 (8). Плюс 44 тяжелых БТР на шасси танков – 30 российских БТР-Т/Т-54, 14 китайских Туре 62, обе модификации эксплуатируются только в Бангладеш. БТР-70, МТЛБ и «Фахд» используются исключительно в операциях ООН за рубежом.Артиллерия включает 52 САУ (22 китайских Туре 62 на шасси одноименного легкого танка и 30 сербских «Нора»), 319 буксируемых орудий (115 итальянских М-56 и 50 американских М101А1, остальные – китайские: 62 Туре 54-1, скопированных с наших М-30, 20 Туре 83, 54 Туре 96, реплика Д-30, 18 Туре 59-1), 522 миномета (американские М-29А1, французские МО-120, югославские UBM-52, но по большей части опять же китайские), 18 РСЗО WS-22. ПТРК: 114 современных китайских HJ-8 и 120 новейших российских «Метис-М». Войсковая ПВО полностью китайского производства. Есть 8 достаточно современных ЗРК FM-90, 21 старый ПЗРК HN-5A (копия «Стрелы-2») и 250 новейших QW-2, 166 зенитных орудий. Армейская авиация включает 5 американских легких транспортных самолетов (4 «Цессна-152», 1 «Цессна-208») и 6 вертолетов (по 2 американских «Белл-206L» и «Белл-407», 2 французских AS365N).ВВС Бангладеш дислоцированы на 4 ВВБ. На двух ВВБ в районе Дакки находятся все боевые самолеты в составе 4 эскадрилий: 5-й (J-6, J-7), 8-й (МиГ-29), 21-й (Q-5), 35-й (J-7). Здесь же две вертолетные эскадрильи: 9-я («Белл-212»), 31-я (Ми-17). На ВВБ в Джессоре размещены три учебные эскадрильи: 11-я (CJ-6), 15-я (Т-37В, СМ-170), 18-я (Белл-206). На ВВБ в Читтагонге дислоцированы 25-я учебно-боевых самолетов (JJ-6, L-39), 3-я транспортная и 1-я вертолетная (Ми-17) эскадрильи. Наиболее современные из боевых самолетов 8 российских МиГ-29 (из них 2 учебно-боевых МиГ-29УБ). Но основным истребителем ВВС Бангладеш является китайский J-7, созданный на основе МиГ-21. Сейчас их насчитывается до 57 (до 13 старых MB, 12 новых BG, 12 еще более новых BGI, а также до 20 учебно-боевых – до 12 JJ-7, 4 JJ-7BG, 4 JJ-7BGI). Имеется 7 транспортников (3 советских Ан-32, 4 американских С-130В) и порядка 70 учебных самолетов (до 7 чехословацких L-39ZA, китайские CJ-6А, К-8W и JJ-6, 13 новейших российских Як-130). Многоцелевые и транспортные вертолеты: 4 «Белл-206L» и до 15 «Белл-212», не менее 40 российских Ми-17 и до 9 Ми-8, 2 итальянских AW139.ВМС Бангладеш имеют в составе 2 китайские ПЛ проекта 035G. Основу надводных сил составляют фрегаты. Этот класс представлен 6 кораблями: «Бангабандху» (южнокорейской постройки типа «Улсан»), «Осман» (китайский проект 053Н1), 2 «Абу Бакр» (китайские проекта 053Н2), 2 «Сомудро» (американские корабли береговой охраны типа «Гамильтон», оснащенные китайскими ПКР С-802). Кроме того, один старый английский фрегат проекта 061 используется как учебный. Известно о 6 корветах: 2 «Биджой» (английские «Кастл») и 2 «Дурджой» (новейшие, китайской постройки), все они вооружены китайскими ПКР С-704, а также 2 «Шадхинота» (китайские проекта 056, возможно, будут построены еще 2). 15 патрульных кораблей: 5 «Падма», 1 «Мадхумати» (корейский «Си Дрэгон»), 5 «Капатахайя» (английские «Айленд»), 4 «Саед Назрул» (итальянские «Минерва»). Есть 4 ракетных катерa китайской постройки, впрочем, устаревшие (проекта 021 «Хуанфэн»). Кроме того, имеется 4 китайских торпедных катера на подводных крыльях типа «Хучуань». Много сторожевых катеров разных типов: 2 «Мегхна», 1 «Нирбхой» (китайский проект 037 «Хайнань»), 4 «Титаш» (корейские «Си Долфин»), 2 «Акшай», 4 «Шахид» (еще 4 в отстое) и 1 «Баркат» (китайские проекта 062 «Шанхай»), 1 «Салам» (ракетный катер «Хуанфэн» без ПКР), 1 «Бишкали», 2 «Карнафули» (югославские «Кральевица»), 6 «Пабна». В составе ВМС насчитывается 5 тральщиков: 1 «Сагар» (китайские проекта 010), 4 типа «Шапла» (английские типа «Ривер») и 15 десантных катеров (из них 5 китайских типа «Ючин»). Морская авиация включает 2 немецких патрульных самолета Do-228 и 2 итальянских вертолета AW109E.Иностранных войск на территории страны нет, при этом ее ВС очень широко используются в операциях ООН по всему миру.В целом ВС Бангладеш имеют значительный боевой потенциал, хотя, разумеется, он несопоставим с индийским («В здоровом Дели – здоровый дух»). При этом из-за проблемы беженцев-рохинджа в последнее время существует угроза конфликта с соседней Мьянмой, чья военная мощь («Флот для борьбы с партизанами») примерно такая же. Впрочем, воевать между собой этим странам крайне сложно по причинам географическим (очень короткая общая граница) и бессмысленно – по военно-политическим. В частности, Бангладеш при катастрофической перенаселенности страны гораздо выгоднее представить себя жертвой наплыва беженцев и получить под это хоть какую-то помощь со стороны «мирового сообщества», нежели устраивать бойню с соседями.