11:04 03 февраля

США пустят в бой «камикадзе» из Литвы, Гондураса и Незалежной



Одним из главных пунктов программы, с которой Трамп шел на выборы, было обещание сократить некоторые, избыточные, по его мнению, пункты бюджета США.

В частности, шла речь о пересмотре некоторых военных расходов, прежде всего на помощь союзникам и проведение операций за рубежом. В этой связи вполне логично выглядит сообщение газеты Wall Street Journal, которая, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе США, сообщила, что военное ведомство Соединенных Штатов намерено на ближневосточном театре военных действий заменить дорогостоящие сверхсовременные боевые самолеты F -22 и F-35 несравненно более дешевыми и экономичными машинами.


Американские ВВС намерены «догнать и перегнать» в экономии ВКС России

Американские специалисты часто и с завистью указывают на опыт ВКС России в Сирии, которые вместо дорогостоящих «умных» бомб применяли специализированную вычислительную подсистему СВП-24. Она определяет точный момент автоматического сброса «глупой» бомбы таким образом, чтобы она поразила определенную цель на земле, упав как можно ближе к ней. Система учитывает точно известные позиции цели и самолета (данные получают со спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС), скорость и высоту полета и угол наклона самолета, а также принимает во внимание данные о баллистике конкретного типа боеприпаса. Таким образом, удается сэкономить значительные средства (в том числе и те, которые пришлось бы тратить на утилизацию старых бомб) при прекрасных результатах.
Однако американцы намерены пойти дальше. Они собираются бомбить боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» если и не с «глупых», то с «не очень умных» самолетов.

Малозаметные и высокотехнологичные истребители, час полета которых стоит более 35 тысяч долларов, будут переброшены в Европу и на Дальний Восток для сдерживания России, Китая и КНДР. А их место на Ближнем Востоке в борьбе с ИГ, воевать против которого США, судя по всему, намерены еще долгие годы, займут… винтовые штурмовики, вроде тех, что ВВС США использовали лет пятьдесят назад против партизан Южного Вьетнама.

Бразильский самолет – «афганец»

Речь идет, скорее всего, о легких штурмовиках Super Tucano бразильского производства, которые США закупают для вооруженных сил Афганистана. Стоимость часа полета такого самолета составляет всего 500 долларов. Так что выгода очевидна.

EMB-314 Super Tucano - учебно-тренировочный самолет основной летной подготовки, созданный бразильской фирмой EMBRAER на основе самолета EMB-312 Tucano, разработки 1991 года. Кроме основной задачи по подготовке армейских пилотов, самолет может применяться для решения боевых задач в рамках противопартизанских операций, для патрулирования районов и проведения разведки.

Для этих целей на самолете установлена система отображения данных на шлеме пилота, интегрированная в новую систему управления оружием, созданную на базе цифровой шины MIL-STD-553B и работающую по стандарту HOTAS (Hand On Throttle and Stick). На самолете установлена система генерирования кислорода OBOGS. Он может нести до 1500 килограммов вооружения, в том числе ракеты «воздух-воздух» МАА-1 «Пиранья» (Piranha), пушку, неуправляемые ракеты и бомбы.

Боевой вариант «Супер Тукано» помимо Афганистана используется в некоторых странах Латинской Америки для борьбы с антиправительственными группировками и наркоторговцами.

Кроме этой модели рассматривается еще и итальянский учебно-тренировочный самолет (УТС) Alenia M-346. Начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфейн заявил, что военные выберут подходящий для использования на Ближнем Востоке самолет в этом году. Но по оценке военных чиновников, средства на закупку самолетов могут быть заложены в бюджет только спустя еще год.
Американские военные уверены, что проблема борьбы с уже практически уничтоженным ИГ будет не менее актуальна, чем сегодня, еще и через год. Или они собираются сражаться с кем-то еще?

У американцев есть АС-130

Между прочим, в американских ВВС уже есть специализированные самолеты для борьбы с партизанами, турбовинтовые и экономичные, к тому же обладающие несравненно большими возможностями, чем упомянутые машины.

Это так называемые «Ганшипы» - самолеты огневой поддержи АС-130, находящиеся на вооружении частей Управления Специальных Операций ВВС США. Самолеты АС-130U «Спектр» оснащены совершенным радиоэлектронным оборудованием и вооружены пятиствольной 25-мм пушкой (боезапас 3000 патронов, скорострельность 6000 выстр./мин), 40-мм пушкой (256 снарядов) и 105-мм орудием (98 снарядов). В настоящий момент на вооружении имеется не менее 21 самолета, чего вполне бы хватило для данного ТВД. Однако проблема состоит в том, что эти машины являются легкой добычей для зенитных ракет, в том числе и переносных комплексов. «Ганшипы» покинули небо Вьетнама после того, как защитники этой страны стали получать в достатке советские ПЗРК «Стрела-2».

Еще одну такую машину американцы потеряли в Ираке, так же сбитую «Стрелой» во время операции «Буря в пустыне». Что указало на невозможность применения винтовых самолетов в качестве боевых в условиях массированного применения средств ПВО. Именно поэтому их использование в нынешней кампании носило единичный характер. Еще бы: стоит «Спектр» недешево, но самое главное – его экипаж –14 человек. Достаточно сбить два таких самолета, и можно не сомневаться, что у администрации Белого Дома начнутся серьезные внутриполитические проблемы.

Конечно «милитаризированный» УТС гораздо дешевле, чем АС-130, но и использование машин вроде «Супер Тукано», еще более уязвимых для зенитных пушек и пулеметов (не говоря о ЗРК), чем «Ганшип», гарантирует серьезные потери. Тем более что усилиями США на ближневосточном ТВД появилось немало ПЗРК.

«Дешевых» летчиков не жалко

Однако все предусмотрено – пилотировать дешевые самолеты будут «дешевые», с точки зрения американцев, летчики. Часть этих машин Пентагон намерен перепродать своим союзникам из Южной Америки и Восточной Европы, чтобы создать из них международные эскадрильи для ударов по боевикам.

То есть американские союзники не только должны предоставить для решения задач США пилотов – «камикадзе», но и перекупить для них у американцев самолеты, чтобы Вашингтон смог еще и заработать на их перепродаже. Если же союзники не захотят покупать американские самолеты, они могут внести свой вклад, предоставив пилотов для самолетов, находящихся на вооружении ВВС США. Голдфейн уже обсудил возможность создания таких групп на встрече с союзниками по коалиции против ИГ в сентябре, но с официальной инициативой Вашингтон пока не выступил. Можно ожидать, что интересы США в небе Ближнего Востока будут отстаивать на дешевых самолетах «дешевые» летчики из Гондураса, Литвы и с Украины. Причем, воевать они будут, возможно, и не с ИГ.
Автор: Джерелиевский Борис
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40962


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Комментарии 19

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:53
    То есть тупое пушечное мясо .
    Spartanez300
    1. МИХАН Сегодня, 08:01
      Цитата: Spartanez300
      То есть тупое пушечное мясо .

      И желающих будет предостаточно..Особенно против России, платить будут щедро!
      МИХАН
    2. Vard Сегодня, 08:03
      Это надо понимать как одноразовое вооружение... Долетел... Один заход... Сбили... А чего их жалеть... Это же не американцы...
      Vard
      1. сибиралт Сегодня, 09:21
        США намерены утилизировать старое оружие, новых союзничков, да еще и заработать на этом? belay
        сибиралт
        1. Сепар ДНР Сегодня, 10:40
          EMB-314 Super Tucano - учебно-тренировочный самолет основной летной подготовки, созданный бразильской фирмой EMBRAER на основе самолета EMB-312 Tucano, разработки 1991 года. Кроме основной задачи по подготовке армейских пилотов, самолет может применяться для решения боевых задач в рамках противопартизанских операций, для патрулирования районов и проведения разведки.
          Для этих целей на самолете установлена система отображения данных на шлеме пилота, интегрированная в новую систему управления оружием, созданную на базе цифровой шины MIL-STD-553B и работающую по стандарту HOTAS (Hand On Throttle and Stick). На самолете установлена система генерирования кислорода OBOGS. Он может нести до 1500 килограммов вооружения, в том числе ракеты «воздух-воздух» МАА-1 «Пиранья» (Piranha), пушку, неуправляемые ракеты и бомбы.

          А "Тукан",чтоб не говорили о его "архаичности",оружие эффективное,при условии правильного его применения.
          Сепар ДНР
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:55
    Можно ожидать, что интересы США в небе Ближнего Востока будут отстаивать на дешевых самолетах «дешевые» летчики из Гондураса, Литвы и с Украины. Причем, воевать они будут, возможно, и не с ИГ.

    Самый правдоподобный вариант. Главное -дёшево! laughing
    a.s.zzz888
  3. zzdimk Сегодня, 07:00
    Вот она, программа утилизации турбовинтовой техники по американски! Вместе с пилотами...
    zzdimk
    1. Евдоким Сегодня, 08:45
      Цитата: zzdimk
      программа утилизации турбовинтовой техники по американски! Вместе с пилотами...

      Это не только утилизация, это доход. Где каждый пилот отдав богу душу приносит прибыль. hi
      Евдоким
      1. zzdimk Сегодня, 09:10
        Выгодный бизнес: нагадить и заставить других за свой креатив платить.
        zzdimk
  4. zyzx Сегодня, 07:08
    Колониальные пилоты идут в бой за метрополию.
    zyzx
    1. Мар.Тира Сегодня, 07:25
      Встретим как полагается.У нас тоже кое что есть.
      Мар.Тира
      1. Bastinda Сегодня, 08:53
        Может лучше так? Он нас точно спасет!
        Bastinda
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:15
    займут… винтовые штурмовики... пилотировать дешевые самолеты будут «дешевые», с точки зрения американцев, летчики
    Задумка исключительно вписывается в американский менталитет - получать свою прибыль (достигать цели) за счет других и без риска. Вот только возникает вопрос - а в той же Литве много летчиков способных воевать даже на винтовых машинах? А обучение тоже денег стоит и обучать придется много, т.к. потери будут чувствительными.
    rotmistr60
    1. Кубик123 Сегодня, 07:48
      Цитата: rotmistr60
      займут… винтовые штурмовики... пилотировать дешевые самолеты будут «дешевые», с точки зрения американцев, летчики
      Задумка исключительно вписывается в американский менталитет - получать свою прибыль (достигать цели) за счет других и без риска. Вот только возникает вопрос - а в той же Литве много летчиков способных воевать даже на винтовых машинах? А обучение тоже денег стоит и обучать придется много, т.к. потери будут чувствительными.

      Так деньги и люди будут Литвы. Американцам их не жалко.
      Кубик123
  6. Симон Сегодня, 08:27
    Пентагон намерен перепродать своим союзникам из Южной Америки и Восточной Европы, чтобы создать из них международные эскадрильи для ударов по боевикам. --- Это, что! Назад в будущее! По больше настроят таких дешевых поршневых машин и насадят на них дешево оплачиваемых вассалов и вперед на смерть. Самолет сбили, вассал погиб. Самолет дешевый - новый состряпали, а вассалу платить не надо - ему уже деньги не нужны. Новых дураков на садят за штурвал. wassat Сплошная экономия! bully
    Симон
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:54
    «Дешевых» летчиков не жалко
    Та и видали мы их гробу и белых тапках.Тоже куда там угроза.
    Наблюдатель2014
  8. shura7782 Сегодня, 09:30
    Автору, Спасибо за статью. Всё ясно и понятно.
    В обсуждении уже наметились последователи дядюшки Хрущёва. "Есть ракета, самолёт для неё найдётся!"
    Дешевизна затратностей для достижения высокой боевой результативности это самый большой плюс. В этом вопросе, матросня поступает по-хозяйски правильно. Не будь положительного опыта, проект этой "малой авиации" давно бы заморозили. Со временем и у нас появятся такие самолёты, например для гвардии.
    shura7782
  9. Sancho_SP Сегодня, 09:31
    Что то тут не чисто. Для «одноразовых» пилотов дешевле выделять списанные устаревшие самолёты, а не покупать новые.

    Тукан стоит порядка 10 миллионов долларов вроде бы, а значит даже а сравнении с ф22 окупится только через 300 часов полёта без учёта несколько разной эффективности. Ну а потеря менее одной машины на 100 вылетов - не так уж что бы и камикадзе.
    Sancho_SP
  10. мыслитель Сегодня, 10:38
    летчики из Гондураса, Литвы и с Украины

    Забыли современных "мимино", тоже можно ожидать.
    в Афганистане. Более чем 1500 грузинских солдат и офицеров находятся в одной из самых неспокойных провинций Афганистана – провинции Гильменд... За четрырёхлетний срок пребывания в Гильменде грузинские подразделения потеряли 29 человек убитыми и более 130 ранеными.
    18 июня 2013
    мыслитель
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