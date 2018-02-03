В подкопах Сталинграда

Сталинградская битва, начавшаяся 17 июля 1942 года, завершилась 2 февраля 1943-го разгромом и пленением войск 6-й немецкой армии. Впервые вермахт понес потери такого масштаба. Плененный командир 376-й пехотной дивизии генерал-лейтенант А. фон Даниэль так оценил действия советских войск: «Операция по окружению и ликвидации 6-й немецкой армии является шедевром стратегии...» Но все послевоенное время бывшие немецкие генералы, ряд западных историков и некоторые отечественные авторы упорно пытаются посеять сомнения в величии Сталинградской победы, принизить подвиг советских войск главным образом за счет преувеличения наших потерь.Б. Соколов в книге «Чудо Сталинграда» утверждает, что безвозвратная убыль советских войск в 9,8 раза превышала потери вермахта. Эта цифра не соответствует реалиям прежде всего из-за некритичного отношения автора к немецкой военной статистике и игнорирования различий в используемых РККА и вермахтом понятиях военно-оперативных потерь при их сравнении.Корректное сопоставление людского урона Красной и германской армий у стен Сталинграда возможно лишь при единой трактовке понятия «безвозвратные потери в сражении». Ей соответствует следующее определение: безвозвратные потери в сражении (убыль) – число военнослужащих, исключенных из списков войск в ходе боев и не вернувшихся в строй до конца сражения. В это число входят погибшие, попавшие в плен и пропавшие без вести, а также раненые и больные, отправленные в тыловые госпитали.В отечественной литературе существует два принципиально различных мнения относительно масштабов людских потерь Красной армии в Сталинградской битве. Они огромны, считает Соколов. Однако даже не пытался подсчитать их, а за оценку принял «потолочную» цифру – два миллиона погибших, попавших в плен и пропавших без вести красноармейцев, мотивируя это тем, что якобы официальные данные обычно занижали потери примерно втрое. С учетом доли раненых и больных, эвакуированных в тыловые госпитали, безвозвратные потери Красной армии в Сталинградской битве, если ориентироваться на цифры Соколова, составляли примерно 2320 тысяч человек. Но это абсурд, поскольку общее число советских воинов, участвовавших в битве, по подсчетам Б. Невзорова, составляло 1920 тысяч. Во-вторых, Соколов, как уже неоднократно показано, с помощью фальсификаций и подлогов завышает безвозвратные потери Красной армии в три и более раз (в Московской битве, например, Соколов более чем пятикратно завысил потери наступающих советских войск).Другую оценку итогов Сталинграда дают коллектив военных историков во главе с Г. Кривошеевым («Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь»), авторы под руководством М. Морозова («Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Кампании и стратегические операции в цифрах», т. 1), а также С. Михалев («Людские потери в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Статистическое исследование»). Погибших, попавших в плен и пропавших без вести советских воинов – 479 тысяч, санитарные потери – 651 тысяча человек. Эти цифры считают близкими к действительности большинство авторитетных историков.Однако для одинаковой оценки потерь Красной армии и вермахта необходимо к числу погибших, плененных и пропавших без вести советских воинов добавить из санитарных потерь часть раненых и больных, отправленных в тыловые госпитали. Н. Малюгин в статье, посвященной тыловому обеспечению войск («Военно-исторический журнал», № 7, 1983), пишет, что в Сталинградской битве в тыл были эвакуированы 53,8 процента раненых и 23,6 процента больных. Поскольку последние в 1942-м составляли 19–20 процентов всех санпотерь («Советское здравоохранение и военная медицина в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 1985), общее число отправленных в тыловые госпитали в ходе боев составляло 301–321 тысячу человек. Это значит, что РККА безвозвратно потеряла в Сталинградской битве 780–800 тысяч солдат и офицеров.Сведения о тяжелых потерях содержались почти во всех письмах солдат вермахта, в донесениях войск 6-й немецкой армии. Но в документах оценки существенно отличаются.По 10-дневным донесениям войск безвозвратные потери (убыль) наступавшей на Сталинград группы армий «Б» с июля по декабрь 1942 года составляли около 85 тысяч человек. В книге Михалева «Людские потери в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Статистическое исследование», вышедшей в 2000 году, помещена обобщенная справка об убыли личного состава Сухопутных войск на Востоке с 1 декабря 1941-го по май 1944-го. В ней более высокая (в 2,5 раза) цифра безвозвратных потерь группы армий «Б» за июль – ноябрь 1942 года – 219 тысяч человек. Но и она не в полной мере показывает урон, понесенный личным составом вермахта в Сталинградской оборонительной операции. Реальные потери были существенно выше. Так, убыль в октябре 1942 года оценена в 37,5 тысячи человек, но подсчитанная по архивным документам А. Исаевым, только в пяти пехотных дивизиях 6-й немецкой армии и только за семь дней боев (с 24 по 31 октября 1942-го) составила более 22 тысяч. А ведь в этой армии воевали еще 17 дивизий, причем в них утраты были неменьшие.Если считать, что потери дивизий, сражавшихся в Сталинграде, примерно равны, реальный уровень убыли личного состава 6-й армии за неделю боев (с 24 октября по 1 ноября 1942-го) составил около 75 тысяч человек, это в два раза выше, чем указано в справке вермахта за весь октябрь 1942 года.Таким образом, сведения об убыли немецких войск, содержавшиеся в декадных донесениях, не дают необходимой достоверности. Но ориентируясь главным образом на них, Соколов «подсчитал» в книге «Чудо Сталинграда», что вермахт безвозвратно потерял 297 тысяч человек. Здесь нужно отметить следующие ошибки. Во-первых, число военнослужащих, находившихся в «сталинградском котле» (183 тысячи), Соколов, опираясь на данные 6-й армии с 15 октября 1942-го по 3 февраля 1943-го, установил вычитанием из состава на момент окружения (328 тысяч человек) войск, оказавшихся вне кольца (145 тысяч). Это неверно. В «котле», кроме собственно 6-й армии, находилось немало приданных частей и подразделений, а численность войск, оказавшихся вне кольца окружения, Соколовым чрезмерно завышена. Участник битвы генерал Г. Дерр приводит другие данные. Не попавших в окружение солдат и офицеров 6-й армии было 35 тысяч человек. Кроме того, в приложении к 10-дневным донесениям немецких войск о потерях за февраль 1943-го указано, что после 23 ноября 1942 года из окружения вывезли 27 000 раненых, а в кольце оставались 209 529 человек (суммарно – 236 529), что почти на 54 тысячи больше, чем указывает Соколов. Во-вторых, расчеты потерь 6-й армии с 11 июля по 10 октября 1942 года и потерь 4-й танковой армии с 11 июля 1942-го по 10 февраля 1943-го опираются на войсковые декадные донесения, содержащие заниженные данные. Они не дают корректные оценки убыли вермахта в Сталинграде. В-третьих, в оценках Соколова не учтена убыль в соединениях, входивших в состав 8-й итальянской армии (три пехотные, две танковые и охранная дивизии – из них уничтожены две пехотные и одна танковая, а охранная разгромлена). В-четвертых, он игнорирует убыль немецких соединений, входящих в оперативные группы «Холидт» (в боях уничтожены танковая и две авиаполевые дивизии, одна пехотная разгромлена) и «Фреттер-Пико» (в январе 1943 года были разбиты горнострелковая дивизия и пехотная бригада). В целом «подсчитанная» Соколовым людская убыль вермахта в Сталинграде занижена более чем в два раза.В силу недостоверности сведений, содержавшихся в декадных донесениях и в справках вермахта, оценим немецкие потери расчетным путем.Убыль войск в боях включает потери при наступлении на Сталинград (17.07 – 18.11.1942), при окружении 6-й армии (19–23.11.1942), в кольце (24.11.1942 – 2.02.1943) и вне его (24.11.1942 – 2.02.1943).Оценку можно получить по балансу численности войск на начало и конец операции с учетом пополнения. Основные бои в наступлении вела 6-я армия. На начало операции (17.07.1942) в нее входили 16 дивизий: 12 пехотных, 1 легкопехотная, 2 моторизованные и 1 охранная. На конец операции (18.11.1942) – 17 дивизий: 11 пехотных, 1 легкопехотная, 3 танковые, 2 моторизованные. В составе армии на начало операции, как определил А. Исаев в книге «Мифы и правда о Сталинграде», – 430 тысяч бойцов. К концу – минус охранная и пехотная дивизии плюс три танковые – прибавились 15–20 тысяч бойцов. Как отмечал участник битвы генерал Дерр (статья в сборнике «Роковые решения»), к Сталинграду «со всех концов фронта… стягивались подкрепления, инженерные и противотанковые части… Пять саперных батальонов по воздуху были переброшены в район боев из Германии…» В этом подкреплении были около 10 тысяч человек. Наконец, в войска поступало маршевое пополнение. В июле – ноябре 1942 года в группы армий «А» и «Б», по данным генерал-майора Б. Мюллера-Гиллебранда («Сухопутная армия Германии 1933–1945 гг. Война на два фронта», т. 3), поступили более 230 тысяч солдат. По свидетельству бывшего адъютанта генерал-фельдмаршала Паулюса полковника В. Адама («Свастика над Сталинградом»), большая часть этого пополнения (ориентировочно 145–160 тысяч человек) досталась 6-й армии. Таким образом, в ходе Сталинградской оборонительной операции в ней воевали примерно 600–620 тысяч человек.Ф. Паулюс в 1947 году утверждал: «Общее число состоявших на довольствии в момент начала русского наступления (19 ноября 1942 года. – В. Л.) – 300 тысяч человек круглым счетом». В него, по сведениям обер-квартирмейстера 6-й армии подполковника В. фон Куновски, входили около 20 тысяч советских военнопленных, использовавшихся как вспомогательный персонал («хиви»). Таким образом, численность личного состава 6-й армии на момент окончания Сталинградской оборонительной операции составляла 280 тысяч человек. Следовательно, общие безвозвратные потери этой армии – 320–340 тысяч военнослужащих.Кроме нее, на сталинградском направлении действовали 11 немецких дивизий – 6 пехотных, 1 танковая, 2 механизированные и 2 охранные. Из них две (22-я танковая и 294-я пехотная) были в резерве группы армий «Б», одну (336-ю) передали во 2-ю венгерскую армию, а четыре (62 и 298-я пехотные, 213 и 403-я охранные) входили в состав 8-й итальянской армии. Перечисленные соединения боевых действий почти не вели, и их потери незначительны. Оставшиеся четыре дивизии (297 и 371-я пехотные и 16 и 29-я механизированные) большую часть оборонительной операции активно воевали в составе 4-й немецкой танковой армии. Даже по заниженным 10-дневным донесениям немцев в августе, сентябре и ноябре 1942 года (за октябрь сведений нет) она потеряла убитыми, пропавшим без вести и ранеными, отправленными в тыловые госпитали около 20 тысяч человек. Общие безвозвратные потери немцев в Сталинградской оборонительной операции составляли 340–360 тысяч военнослужащих.В боях при окружении 6-й армии (19–23.11.1942) основные потери понесли румынские войска, но и гитлеровцев потрепали. Боеспособность ряда участвовавших в боях немецких дивизий существенно снизилась. Оценку убыли при окружении привел только военкор 6-й армии Х. Шретер («Сталинград. Великая битва глазами военного корреспондента. 1942–1943»): «Во время прорыва русских в период с 19 по 21 ноября потери составили 34 тысячи человек, на Чирском фронте – 39 тысяч человек…».Состав войск 6-й армии, окруженных, ликвидированных и плененных под Сталинградом, четко определен и разногласий не вызывает. В отношении же численности соединений, оказавшихся в «сталинградском котле» – различные мнения.Генерал-майор Б. Мюллер-Гиллебранд («Сухопутная армия Германии 1933–1945 гг. Война на два фронта», т. 3) приводит данные, характеризующие не численность блокированных войск, а потери 6-й армии (без учета союзников) от момента окружения до капитуляции. Но в это время из 6-й армии вывезли самолетами, по разным данным, от 29 тысяч до 42 тысяч раненых. С их учетом общая численность окруженных, основанная на сведениях о потерях, приведенных Мюллером-Гиллебрандом, составляет 238 500 – 251 500 немецких военнослужащих.Паулюс число военнослужащих 6-й армии в окружении на конец ноября 1942-го определил в 220 тысяч. Но он не учитывает переподчиненных 6-й армии после начала наступления советских войск соединений и частей 4-й танковой армии (переподчинены 23.11.1942 297 и 371-я пехотные и 29-я моторизованная немецкие дивизии). Общая численность перечисленных соединений и частей была не менее 30 тысяч бойцов.П. Карелл в книге «Гитлер идет на Восток», опираясь на сведения боевых журналов 6-й армии и ежедневных докладов различных корпусов, определяет численность военнослужащих в «котле» на 18 декабря 1942 года в 230 тысяч человек, включая 13 тысяч румынских военных. Поскольку окружение войск произошло 23 ноября и до 18 декабря немцы несли потери в продолжающихся боях, то к 23 ноября 1942 года численность окруженных под Сталинградом немецких и союзных им сил составляла не менее 250–260 тысяч человек.М. Кериг в книге «Сталинград: анализ и документация боя» (Stalingrad: Analise und Dokumentation einer Schlacht) дает такие данные об окруженных войсках: 232 тысячи немцев, 52 тысячи «хиви» и 10 тысяч румын. Всего – около 294 тысяч человек.Генерал Типпельскирх считает, что в окружение попали 265 тысяч не только немцев, но и солдат-союзников («История Второй мировой войны»). Поскольку последних было около 13 тысяч, то немецких солдат – 252 тысячи.Адъютант Паулюса полковник Адам в мемуарах пишет, что 11 декабря 1942 года обер-квартирмейстер 6-й армии полковник Баадер сообщил ему: в соответствии с донесениями от 10 декабря состоят на довольствии 270 тысяч окруженцев. Так как с 23 ноября (окружение 6-й армии) по 10 декабря 1942-го войска несли потери в продолжающихся боях, то на 23 ноября численность окруженных под Сталинградом немецких и союзных им войск составляла ориентировочно 285–295 тысяч человек. Это с учетом находившихся в «котле» 13 тысяч румын и хорватов.Военкор Х. Шретер посчитал, что в окружение попали 284 тысячи человек. А. Исаев в книге «Мифы и правда о Сталинграде» ориентируется на данные Шретера, добавляя, что среди окруженцев были около 13 тысяч румын.Таким образом, реально немецких военнослужащих (без учета союзников), оказавшихся 25 ноября 1942 года в «сталинградском котле», было 250–280 тысяч человек. К безвозвратным потерям вермахта из них следует отнести только немцев, погибших, плененных при капитуляции, раненых и больных, вывезенных из окружения. Это значит, что из общей численности окруженных войск нужно вычесть около 20 тысяч советских военнопленных и «хиви». Интервальная оценка безвозвратных потерь немецких войск окруженной группировки 6-й армии лежит в пределах 230–260 тысяч человек.Вновь обратимся к свидетельствам Мюллера-Гиллебранда: «Вне «сталинградского котла» были… уничтожены две пехотные (298, 385-я), две танковые (22, 27-я) и две авиаполевые (7, 8-я) дивизии». Последние были сформированы в октябре 1942-го, а в боях участвовали с января 1943 года. Суммарно в них было около 20 тысяч человек. Остальные четыре дивизии к началу наступления советских войск уже не были полностью укомплектованными соединениями, общая их численность составляла примерно 10–15 тысяч военнослужащих. Это соответствует потерям не менее 30–35 тысяч человек.Кроме того, в ходе операции «Зимняя гроза» (попытка деблокирования войск 6-й армии в декабре) и в боях за сохранение всего южного крыла (декабрь 1942-го – январь 1943-го) несли существенные потери и другие соединения групп армий «Дон» и «Б». Генерал Дерр хотя и не приводит общих цифр, но отмечает большой уровень потерь немцев при попытке деблокирования. Генерал-фельдмаршал Манштейн в мемуарах сообщает о больших потерях 57-го танкового корпуса при попытке разблокирования окруженцев. Британские журналисты У. Э. Д. Аллен и П. Муратов в книге «Русские кампании германского вермахта. 1941–1945» утверждают, что к 27 декабря 1942 года в боях по прорыву кольца окружения 6-й немецкой армии «части Манштейна потеряли 25 тысяч убитыми и пленными».В битве за сохранение всего южного крыла немецкой армии (декабрь 1942-го – январь 1943-го) в группах армий «Б» и «Дон» до 2 февраля 1943 года уничтожены 403-я охранная дивизия и 700-я танковая бригада, разгромлены 62, 82, 306, 387-я пехотные, 3-я горно-стрелковая, 213-я охранная дивизии и пехотная бригада «Шульдт». Потери – не менее 15 тысяч человек.Таким образом, безвозвратная убыль войск групп «Б» и «Дон» в Сталинградской наступательной операции составляла 360–390 тысяч солдат, а суммарные потери вермахта в битве равны 660–710 тысячам человек.Реальность цифр потерь вермахта в Сталинграде можно ориентировочно оценить по балансу вооруженных сил Германии в 1942–1943 годах. Убыль вермахта (NУВ) за любой период рассчитывается как разность численностей на начало (NНВ) и конец (NКВ) оцениваемого периода с учетом пополнения (NМВ). Для периода с середины 1942-го и до середины 1943-го убыль, рассчитанная по данным Мюллера-Гиллебранда, равна:NУВ = 8310,0 + 3470,2 – 9480,0 = 2300,2 тысячи человек.Убыль вермахта за второй год войны показывает, что подсчитанные выше цифры потерь (660–710 тысяч человек) в Сталинградской битве не противоречат балансу войск с середины 1942 года до середины 1943 года.Реальное соотношение потерь Красной армии и вермахта составляло (1,1–1,2):1, что в 8–9 раз меньше «подсчитанного» Соколовым. С учетом союзных Германии румынских и итальянских войск потери Красной армии были в 1,1–1,2 раза меньше, чем у противника.Важно, что при некотором превышении в абсолютных цифрах относительные – безвозвратный урон (отношение безвозвратных потерь армии к общей численности ее военнослужащих, принимавших участие в сражении) Красной армии был существенно ниже, чем у немецких войск. По подсчетам Невзорова, в Сталинградской битве принимали участие 1920 тысяч красноармейцев и 1685 тысяч немцев и солдат союзных вермахту войск (3 и 4-я румынские, 8-я итальянская армии), суммарная численность которых составляла около 705 тысяч человек. Немцев, участвовавших в Сталинградской битве, было 980 тысяч. Относительные потери: Красная армия – (780–800)/1920 = 0,41–0,42, вермахт – (660–770)/980 = 0,67–0,78. Таким образом, в Сталинградской битве относительные потери РККА были в 1,6–1,9 раза меньше, чем у вермахта.