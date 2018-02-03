Миллионы для диктатуры пролетариата

Среди выдающихся разведчиков-нелегалов особое место занимает Стефан Иосифович Мрочковский. Он осуществил очень важный проект по созданию международной финансовой структуры, занимавшейся получением валютных средств, необходимых для обеспечения деятельности зарубежных структур стратегической агентурной разведки Красной армии.Стефан родился в 1895 году в уездном центре Елисаветград Херсонской губернии. Его отец был рабочим на местном кожевенном заводе, что позволяло семье жить в относительном достатке. Родители отдали сына в Елисаветинское земское реальное училище, где он прошел семилетний курс. Реальные училища в то время давали качественное среднее образование представителям низших слоев.Уездный городок имел большое экономическое значение, так как находился на пересечении важных торговых путей с Черноморского побережья в глубь России. В нем кроме заводов было много учебных заведений, действовал первый украинский профессиональный театр. Мальчик рос в развитом городе европейского вида, что повлияло на становление личности. Население Елисаветграда было многонациональным, значительную часть торговцев и промышленников составляли иностранцы. Общаясь на улицах с их детьми, юноша, у которого с раннего возраста проявились лингвистические способности, начал свободно говорить на нескольких языках.Окончив реальное училище с высокими баллами, Стефан поступил в Харьковский университет. Выбрал юридическую специальность, так как это давало возможность стать высокооплачиваемым адвокатом, сделать карьеру. Мрочковский учился хорошо, помимо основной специальности самостоятельно осваивал общественные науки. Уже на первом курсе примкнул к левому движению.Революционные события 1905–1907 годов основательно затронули Харьков. Университетский квартал стал центром сопротивления полиции и введенным в город войскам. Стефан, показав бесстрашие на баррикадах, был принят в РСДРП. Антиправительственное восстание подавили, но Мрочковский не попал в «черные списки» полиции и продолжил обучение в университете. Одновременно нелегально участвует в деятельности местной партячейки. И улучшает лингвистическую подготовку, готовясь работать с иностранными подданными. К выпуску Стефан свободно говорит на французском, немецком, английском языках. Вернувшись в родной город, он быстро нашел работу помощником присяжного поверенного. Затем получил более высокую должность и стал успешно заниматься адвокатской практикой. Связей с партией молодой юрист не прерывал, оказывая помощь в судебных процессах арестованным членам РСДРП.После победы Октябрьской революции обстановка осложнилась, началась Гражданская война. Военные столкновения происходили между сторонниками самопровозглашенной проавстрийской националистической республики и пророссийской интернациональной. В боях участвовали германские и австро-венгерские части, вооруженные формирования белогвардейцев различного подчинения и отряды Красной армии. В Елисаветграде власть неоднократно переходила от одной политической силы к другой.Мрочковский, оставив адвокатскую практику, участвовал в боях за советскую Украину. В 1917–1918 годах был председателем Елисаветградского ревкома партизан Украинской народной Республики Советов. В 1919-м схвачен деникинцами, которые безжалостно расстреливали всех пленных большевиков, но удалось сбежать из тюрьмы. После установления советской власти на Украине Мрочковский работал агитатором-пропагандистом, потом – в органах народного образования в Елисаветграде. 25-летний партиец с высшим образованием был заметен и вскоре переведен на более ответственные должности в Кисловодске, Харькове, а затем в Москве.В период становления советского государства выпускник юридического факультета со знанием иностранных языков оказался очень востребован. После заключения Рижского мирного договора начались переговоры между РСФСР, УССР, БССР и Польшей. Договор предусматривал передачу Варшаве обширных территорий, находившихся к востоку от линии Керзона, возвращение различного имущества и ценностей. Для решения этих сложных вопросов была образована смешанная польско-советская реэвакуационная комиссия, в работе которой с 1921 по 1925 год участвовал Мрочковский. Он проявил себя как квалифицированный юрист, умело отстаивавший интересы СССР.Полученный опыт способствовал привлечению Мрочковского к решению других подобных задач. В это время налаживалось экономическое и военно-техническое сотрудничество с Германией, что стало возможным после подписания Рапалльского договора. В обеих странах создавались совместные фирмы и концессии, через которые реализовывались контракты по строительству в Советском Союзе предприятий оборонной промышленности при германском финансовом и техническом участии.Мрочковского как способного юриста с международным опытом в 1925 году направили в акционерные общества «Метахим» и «Берсоль», занимавшиеся совместными с Германией военно-химическими проектами. Вначале работал юрисконсультом, затем вошел в состав правления. А в 1927-м стал председателем правления обоих АО, показав себя не только классным юристом, но и грамотным управленцем.Советская сторона уделяла большое внимание двустороннему сотрудничеству с Германией, позволявшему развивать военную промышленность страны. При этом принимались все необходимые меры, чтобы сохранить реализуемые проекты в секрете. Нарком обороны Михаил Фрунзе принял решение о передаче под контроль начальника Разведывательного управления всех контактов и работ с немцами. Из его службы не могло произойти утечек информации. Кроме того, военные разведчики должны были использовать встречи с представителями рейхсвера, отвечавшими в Германии за сотрудничество с советской Россией, в своих интересах.С 1925 года деятельностью многочисленных фирм и структур, взаимодействовавших с Германией, фактически руководил начальник Разведупра Ян Берзин. Он обратил внимание на Мрочковского – грамотного и опытного специалиста, владеющего иностранными языками, имеющего опыт общения с представителями зарубежья. Берзин лично подыскивал кадры для работы в военной разведке и после длительного изучения пришел к выводу, что Мрочковский может стать разведчиком-нелегалом. Еще раз изучив все материалы, собранные кадровиками, начальник Разведупра пригласил кандидата на беседу.Для Стефана Иосифовича эта встреча и предложение были неожиданными. Он добился высоких постов и положения в тех структурах, в которых работал, а переход на новое место предполагал все начать с чистого листа. Однако Ян Карлович убедил собеседника в важности задач, решаемых военными разведчиками, и способности Мрочковского не менее успешно выполнять новые задания в интересах обеспечения безопасности Советского государства. Секретным приказом он был введен в штат.С этого времени Мрочковский при выездах за рубеж как представитель акционерных обществ выполнял отдельные поручения Берзина, но тот не привлекал нового сотрудника к агентурной работе. Одновременно проходило обучение особенностям разведывательной работы за рубежом. Все это время начальник Разведупра контролировал, чем занимается Мрочковский и с какими результатами. Берзин уже решил, как использовать его, чтобы принести больше пользы военной разведке Красной армии.Агентурная работа за рубежом, особенно нелегальных структур, требовала больших расходов в иностранной валюте. Обеспечение переездов из страны в страну, проживание в гостиницах или съем жилья, другие оперативные траты невозможны, если у Центра не будет наличной валюты. В конце 20-х – начале 30-х годов Разведывательное управление имело десятки нелегальных и легальных резидентур в различных странах. Была привлечена к сотрудничеству ценная агентура. Добывавшаяся ею информация во многих случаях была бесценной, но она требовала конкретной оплаты – это один из негласных законов разведки.Социально-экономическое развитие СССР проходило сложно. Модернизация доставшегося от царской России отсталого народного хозяйства, форсированная индустриализация, процессы коллективизации требовали огромных финансовых средств, их в стране не хватало. Особенно тяжелое положение было с иностранной валютой, которую тратили в основном на закупки импортного промышленного оборудования и остро необходимых государству товаров.Берзин решил провести уникальную для мировых специальных служб операцию – создать особую сеть коммерческих предприятий под контролем военной разведки. Она должна была обеспечить получение значительных валютных средств, необходимых для решения задач Разведывательным управлением в мирное время, а при осложнении обстановки использоваться для расширения агентурных сетей и получения важной информации. Берзин долго подыскивал человека, который мог бы возглавить эту сеть и эффективно руководить ее деятельностью. После перебора многих возможных кандидатур он остановил выбор на Мрочковском. Работая руководителем акционерных обществ, тот показал свои бизнес-качества и умение действовать в иностранной финансово-промышленной среде, а подпольный большевистский опыт и полученные разведывательные навыки позволяли надеяться на успех. Берзин еще раз побеседовал с подчиненным и довел до него свой замысел. Беседа продолжалась долго, глава военной разведки объяснил сотруднику все особенности его предстоящей деятельности, которая должна проходить на нелегальной основе. Стефану Иосифовичу было разрешено взять с собой в зарубежную командировку жену в качестве связной.Так в 1928 году Мрочковский возглавил мобилизационную сеть коммерческих предприятий (МСКП), как назвали в Разведупре этот проект. Берзину удалось добиться выделения для начального этапа работы 400 тысяч золотых рублей из бюджета государства. Разведчику следовало опираться на «Восточное торговое общество» («Востаг»), центральный офис которого находился в Берлине. Оно являлось совместной советско-германской фирмой и помимо открытой деятельности негласно занималось военно-экономической и технологической разведкой за рубежом, его филиалы существовали в США, Китае, Монголии и других странах.Стефан Иосифович подробно ознакомился в Москве с работой «Востага» и связями компании. Специальная командировка началась в 1930 году. Прибыв в Берлин под легендой бизнесмена, желающего сотрудничать с этой фирмой, Мрочковский взялся за создание финансовой структуры в соответствии с планом Берзина. Первоначально удалось установить связи с китайскими торговцами, которые стремились наладить сотрудничество с германскими фирмами с целью их привлечения к реформированию экономики Китая и организации поставок военного оборудования.Мрочковский, как оказалось, имел задатки настоящего бизнесмена. Он стал открывать подотчетные себе фирмы в других странах. На начальном этапе занимался только обычной торговлей, но вел ее успешно, несмотря на охвативший мир экономический кризис. К 1932-му довел годовой оборот подконтрольных структур до нескольких миллионов долларов. Из него удавалось бескопроматно и без вреда для бизнеса изымать до миллиона долларов, которые направлялись в Разведывательное управление.Часть огромной по тому времени суммы передавалась на нужды Советского государства, оставшаяся использовалась в интересах разведки. На заработанные Мрочковским деньги осуществлялись закупки новейших образцов вооружения и военной техники в ведущих странах, финансировалась деятельность зарубежных резидентур, оплачивалась работа агентов.Стефан Иосифович был владельцем основных капиталов фирм и предприятий, входивших в его коммерческую сеть, и держателем большей части их акций. Он фактически стал долларовым миллионером, известным в финансовых кругах многих стран. При этом вел скромный образ жизни, не допускал каких-либо существенных трат на собственные нужды, досконально отчитываясь перед Центром за все свое финансовое хозяйство.В 1933 году после прихода Гитлера к власти и установления в Германии нацистского режима Мрочковский перенес головной офис в Париж, откуда продолжил необычную разведывательную деятельность. Он занимался расширением и развитием своей коммерческой сети, которая охватывала многие страны мира, включая Германию, Францию, Англию, Польшу, Румынию, Иран, Ирак, Китай, США и Канаду. При этом новые структуры открывались в первую очередь в тех странах, которые представляли оперативный интерес для военной разведки.Почти ежегодно разведчик конспиративно приезжал в Москву с отчетами о своей деятельности. Его всегда принимал Берзин, который, по воспоминаниям сотрудников Разведывательного управления, относился к нему как к лучшему боевому товарищу. Во время встреч с Мрочковским в кабинет начальника никого не допускали, чтобы никто из сотрудников, не связанных с ним по работе, не видел этого разведчика.После одной из таких встреч Берзин сказал секретарю: «Ты не представляешь, Наташа, какую помощь оказывает нам Стефан Иосифович. Не знаю, как бы мы обходились без него». За достигнутые успехи в зарубежной разведывательной работе Мрочковский был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. В 1935 году по представлении начальника Разведывательного управления ему было присвоено высокое воинское звание «Корпусной комиссар». Перед этим Берзин лично написал аттестацию на подчиненного. В ней отмечалось: «Мрочковский Стефан Иосифович – весьма способный, преданный делу работник-коммунист. Обладая солидной общей подготовкой (юрист-экономист) и большим опытом практической работы, он свои знания и опыт умеет прекрасно применять на деле. В течение ряда лет руководил крупным участком разведки, показал незаурядные способности организатора и администратора и добился крупных успехов.Характер твердый, решительный, волевые качества хорошо развиты, хорошо разбирается в людях, умеет ими управлять и подчинять их своей воле. У подчиненных пользуется большим авторитетом и уважением. Быстро ориентируется в сложной обстановке и находит правильное решение. В трудных условиях проявляет большую выдержку, в то же время весьма осторожен, гибок и изворотлив.Политическое развитие и подготовка прекрасные (старый партиец-подпольщик). От генеральной линии партии не отходил.В личной жизни скромен, в общественной – хороший товарищ.Общий вывод: занимаемой должности вполне соответствует. По своей подготовке, знаниям и способностям может руководить и более крупным участком работы. Может также быть использован на крупной работе по военно-хозяйственной линии».После начала Второй мировой обстановка в Европе существенно осложнилась. Захват фашистской Германией Польши и стран Северной Европы затруднил торговые связи и деятельность коммерческой сети, созданной Мрочковским. Начало боев на Западном фронте и оккупация Франции усугубили ситуацию. Разведчику пришлось покинуть Париж и перебраться в южные районы страны, срочно перевести туда финансовые активы.Коллаборационистский режим Виши официально придерживался нейтралитета, но фактически проводил прогерманскую политику, осуществлял репрессии против «подрывных элементов» и всех «подозрительных лиц». Советский разведчик попал в их число из-за претензий полиции к его документам и во второй половине 1940 года был задержан, помещен в концлагерь. Задействовав все свои финансовые возможности и связи, Мрочковский добился освобождения и вместе с женой выехал в США. Устроившись в Нью-Йорке, Стефан Иосифович начинает восстанавливать работу сети, нарушенную войной. Он смог перевести в Разведывательное управление около двух миллионов долларов, уцелевших в ходе драматических событий в Европе.Семья Мрочковских проживала в Нью-Йорке, затем перебралась в Вашингтон. Его положение в США было достаточно сложным, так как он находился в стране с австрийскими документами. Когда во второй половине 1941 года Соединенные Штаты посетил генерал Филипп Голиков, он конспиративно встретился со Стефаном Иосифовичем. Заслушав доклад о результатах работы нелегала в военное время и возможных перспективах его дальнейшей деятельности, руководитель военной разведки приказал Мрочковскому возвращаться на Родину.Сделать это быстро не удалось из-за военного времени и сомнительных документов разведчика, по которым он покинул Францию. Мрочковского задним числом приняли на работу в одну из структур советского посольства сотрудником закупочной комиссии, действовавшей в США в военное время. Только после этого через Ближний Восток Мрочковский в конце 1942 года прибыл в Москву. И почти сразу был арестован органами НКВД, где с 1937-го лежал «отложенный» донос.Разведчик был репрессирован и заключен в тюрьму. Его реабилитировали и восстановили в кадрах армии летом 1953-го. В 1965-м за выдающиеся заслуги перед Родиной, проявленные при этом мужество и героизм Мрочковский был удостоен ордена Ленина. Награду вручил Председатель Президиума Верховного Совета СССР Анастас Микоян, прибывший к разведчику на квартиру, так как Стефан Иосифович был болен.