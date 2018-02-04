11:01 04 февраля

Как «липовые» награды в Великую Отечественную получали



Ситуация, когда настоящих героев оставляют без боевых наград или награждают очень скромно, а персоны, приближенные к начальству и материальным ценностям, увешаны орденами и медалями как новогодняя елка игрушками, наверное, вечна как сама война.

Неслучайно в царской армии родилась горькая шутка: «За что у вас «Владимир» с бантом – я был при штабе адъютантом». Знаменитый журналист Владимир Гиляровский в русско-турецкую войну 1877- 78 годов сражался в команде пластунов. В наше время их назвали бы спецназовцами. Пластуны не готовились для регулярных сражений в пехотном строю. Бесшумно подкрасться к турецкому посту, уничтожить его по возможности бесшумно, захватить пленного – «языка», выследить крадущуюся в русский тыл турецкую разведку - таковы были задачи пластунов, которые они успешно выполняли. Но настало время получать награды: «По взглядам начальства, это была какая-то полувойна. Это наши удальцы с огорчением узнали только тогда, когда нам за действительно боевые отличия прислали на пластунскую команду вместо георгиевских крестов серебряные медали на георгиевских лентах... На шестьдесят оставшихся в живых человек, почти за пять месяцев отчаянной боевой работы, за разгон шаек, за десятки взятых в плен и перебитых в схватках башибузуков, за наши потери ранеными и убитыми, нам прислали восемь медалей, которые мы распределили между особенно храбрыми...». Ветераны афганской и обеих чеченских войн могли бы рассказать множество похожих историй.


Правительственные награды обещались за пошивку сапог

И во время Великой Отечественной увы, не всегда награды находили истинных героев. Например, 7 июля 1944 года заместитель наркома обороны маршал Василевский подписал приказ о случаях неправильных награждений и злоупотреблений во 2-й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии. При проверке выяснились вопиющие факты.

Был награжден орденом Красной Звезды П., бывший начальник АХЧ, «ничем не проявивший себя на работе, кроме подхалимства, и в боях не участвовавший». Бывший начальник штаба дивизии полковник Н. после награждения начальника АХЧ написал ему записку: «Я тебе обещал дать «Звездочку» — и дал, а ты обещал две банки горючего — и не даешь». Очень любопытно – о каком это «горючем» идет речь?
Помощник начальника штаба по учету 5-го гвардейского воздушно-десантного полка старший лейтенант К. сам составлял на себя наградные листы и по ним был дважды награжден орденом Красной Звезды. Но К. слишком увлекся - когда в третий раз самопредставлялся к ордену Красной Звезды, он в реляции указал, что, якобы, спас боевое знамя полка, чего на самом деле не было.

При этом он не только себя наградами обеспечивал, но и «нужных людей». К., например, обещал сапожнику С., что если он пошьет ему сапоги, то получит медаль «За боевые заслуги». В приказе было отмечено: «Правительственные награды работниками штаба обещались за отдельные услуги: за пошивку сапог, выдачу нового костюма, за выдачу горючего, за сожительство».

Временно исполнявший должность начальника штаба дивизии майор П., по прибытии нового командира дивизии полковника Ч. подсунул ему на утверждение наградной материал на старшину С. — «недисциплинированного, грубого в обращении с офицерами и не имеющего вообще никаких боевых заслуг».

Старшина С., узнав, что приказом командира дивизии он награжден не орденом, а медалью «За отвагу», заявил начальнику отделения кадров дивизии: «Можете ее взять себе, так как медаль мне не нужна».

Чем это старшина С. был так полезен майору П., что мог позволить себе такую вопиющую наглость?

А где были офицеры, что ротой командовал сержант?

При этом действительно отличившихся солдат и офицеров могли оставить без заслуженных наград. Не прошел наградной лист на гвардии лейтенанта Антипова И. Д., лично сбившего из винтовки самолет противника.

Майор Г. наложил резолюцию: «Лучше изложить реляцию, осветить в ней ранее совершенные заслуги и подвиги». Не был награжден сержант Калинин И. М., который возглавил роту после ранения командира и пять раз водил ее в атаку. Резолюция была такова: «А где были офицеры, что ротой командовал сержант»? Мысль о том, что офицеры выбыли из строя из-за ранений или гибели майору Г. в голову не пришла.

В приказе маршала Василевского были объявлены наказания за допущенные безобразия. Так, помощник начальника штаба по учету 5-го гвардейского воздушно-десантного полка старший лейтенант К. был отстранен от должности, понижен в звании до лейтенанта и назначен с понижением. Майор Г. сделался капитаном.

Для того времени наказание особо строгим никак не назовешь, обошлось без заседания военного трибунала. А ведь старшему лейтенанту К., например, трижды представившему себя к ордену «Красной звезды», штрафной батальон мог бы помочь понять, какой ценой боевые награды настоящим воинам достаются.

Разумеется, ни в коем случае не следует обобщать приведенные выше примеры и считать, что награды в Великую Отечественную методом старшего лейтенанта К. добывались. Большинство их обладателей были награждены за настоящие подвиги.

Но, как говорится, имели место и такие безобразные факты. Советское командование за «липовые» награды и лишение заслуженных наград настоящих героев виновных в этом наказывало, хотя наказания могли бы быть и построже…
Автор: Максим Кустов
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40984


22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 05:48
    Это всегда так было... И будет... Как там .. Наказание невиновных... Награждение не причастных... Самое интересное что все в курсе.. И уже по набору медалек на груди знающие люди определяли за что все получено...
    Vard
    1. Котище Сегодня, 06:52
      Награда не всегда находит своего героя.
      Было это вчера, есть сегодня, будет и завтра. Вопрос в другом, разве служить Отчеству приходят ради "висюлек", "пускай даже с закруткой на спине"! Да когда очередное звание или награда проплывает мимо обидно, но встряхнулся и пошел служить дальше.
      Ну и последнее, я не увидел у Автора полноценных и достаточных выводов, сложилось впечатление "прибежал подгадил и убежал"! Печально!
      Котище
      1. Стропорез Сегодня, 06:58
        Да статья с тухлотцой, я бы даже другой эпитет употребил! sad
        Спустя столько лет обливать помоями фронтовиков и ветеранов -это постыдство. Ведь их осталось совсем-совсем мало...
        Стропорез
        1. Васся Вассин Сегодня, 10:56
          Тут встает вопрос- изучать ли нашу историю беспристрастно, или должны быть неприкосновенные темы? Вполне думаю, что такие факты имели место, понимаю, что и самих ветеранов они не оставляли равнодушными.
          Васся Вассин
    2. Новый Сегодня, 07:14
      На направление прорыва из Корсунь-шевченковского котла было спешно брошено подразделение, из которого выжили единицы, но наград никто не получил, зато штабные офицеры красовались новенькими орденами. Участник этих событий, прошедший через ад, сказал: мы воевали не за ордена.
      Новый
      1. vladimirZ Сегодня, 10:33
        Есть хорошая документальная книга фронтовика Александра Ильича Шумилина "Ванька ротный", в которой затрагивается эта тема - "награждение непричастных, наказание невиновных" на фронте.
        Фронтовик, провоевавший практически всю войну на передке, в окопе, и считавший "далее окопов - это тыловики".
        Книга есть в интернете. К примеру здесь: http://e-libra.ru/read/201785-vanka-rotnyj.html
        Кто не читал, обязательно прочтите. По объективности написания тяжелейших, кровавых боев Ржевской битвы, я не читал ничего.
        vladimirZ
  2. Ольгович Сегодня, 06:47
    Советское командование за «липовые» награды и лишение заслуженных наград настоящих героев виновных в этом наказывало
    Когда было время ЭТИМ заниматься? Редко когда это случалось.....

    Зато четко было известно:"Чем дальше от фронта, тем больше медалей" request
    Ольгович
  3. sibiryouk Сегодня, 06:55
    В книге Лебединцева "Отцы-командиры'' описан случай, как начальник разведки полка спер у разведчиков трофейный пулемет МГ и написал на себя представление к награде за захваченный в бою пулемет!
    sibiryouk
  4. БЛОНДИН Сегодня, 07:15
    Статья из той же оперы... как бы обгадить!
    разговоры о «дыре» в допинг-лаборатории Сочи, работниках ФСБ, «коктейле Родченкова», «царапинах» на баночках для допинг-проб так и остаются всего лишь разговорами. Никто так и не увидел эту «дыру» чисто физически, не смог научно доказать существование «коктейля Родченкова» и показать миру хотя бы портрет работника ФСБ по фамилии Блохин

    Окно Овертона работает всегда
    - сначала награда не нашла героя
    потом редко находила
    потом ВСЕнаграды не туда!
    а была ли ВОВ??? Вторая мировая и СССР не участвовал! ТАК У ВАС?
    БЛОНДИН
  5. parusnik Сегодня, 07:28
    Но, как говорится, имели место и такие безобразные факты.
    ...Такие же факты, творились и в последние Чеченские войны....
    parusnik
  6. Гардамир Сегодня, 08:11
    Понеслась звезда по кочкам. Да знаем, уж давно знаем, всё что было в Союзе всё плохо. Хорошее было либо при царе, либо при Путине.
    Гардамир
  7. х917нт Сегодня, 08:21
    А вот награду за такой боевой подвиг можно отнести к категории "липовых" или нет?
    Фрагмент наградного листа
    х917нт
  8. Huumi Сегодня, 09:11
    Вот-из интервью с ветераном..
    Женщины вам встречались на фронте?

    Да, попадались. Конечно, многим из них по должности положено было служить связистками, санитарками, снайперами, но, если девушка красивая, то её в основном держали при штабе, на передовую не отпускали. Старшие офицеры держали их при себе, в качестве фронтовых жен. Как-то в перерыве между боями я зашел к своему товарищу, командиру соседней роты. У того тоже какая-то то ли машинистка, то ли санитарка сидела при штабе. И вот он мне хвастал, что запросто может её к награде представить, и напишет там, что она вынесла с поля боя 30 раненых бойцов. И лишь однажды, под Севастополем, я видел девушку на переднем крае. В поиск уходила группа разведчиков, и среди них была рыжая невзрачная девчонка. Такую, видно, не жалко на передовую отправить. Не знаю, может быть в других местах было как-то иначе, и там девушки действительно вытаскивали с поля боя бойцов, ходили в разведку, исправляли линию связи на переднем крае. Но мне такого видеть не приходилось
    Huumi
    1. lwimu1976 Сегодня, 10:50
      Вспоминает танкист Николай Шишкин: «У нас санинструктором была Маруся Маловичка. Помню на наших глазах подбили танк. Из него выскочил танкист, а тут немцы. Его схватили и утащили в блиндаж. Мы видели, но ничего не могли сделать. Так она у помощника взяла автомат… Слушай, если бы я не был этому свидетель, не поверил бы - по-пластунски поползла туда. Расстреляла охрану, ворвалась в блиндаж, вывела этого танкиста и привела к нам. Ее наградили Орденом Красного Знамени».
      lwimu1976
  9. Curious Сегодня, 09:45
    Возникает впечатление, что уже среди "писательствующей" публики прочно укрепилась прослойка, специализирующаяся исключительно на набросах на вентилятор экскрементов. Таланта для такой деятельности не надо никакого. Просто надо иметь хороший нюх и не брезговать испачкаться в нечистотах.
    Сегодняшняя статья - один из образцов. Информации минимум, но интенсивный запах выделяет обильно.
    И комментарии есть под стать. Некто Huumi приводит "мемуары" "неизвестного героя", неизвестно откуда взятые, но с соответствующим запахом.
    Специально для таких комментаторов - золотарей напомню о некоторых женщинах.

    Людмила Павличенко - самая успешная женщина-снайпер в мировой истории — 309 уничтоженных солдат и офицеров противника.
    Curious
    1. Curious Сегодня, 09:54

      Марина Гризодубова - командир авиополка. К сожалению, не нашел немецкий плакат агитационный, с изображением Гризодубовой на фоне горящих немецких городов с надписью: «Бандиты эскадры Героя Советского Союза Гризодубовой бомбят мирные немецкие города!..»
      Curious
      1. Curious Сегодня, 09:57

        Мария Долина - 282 боевых вылета.
        Продолжать можно очень долго.
        Curious
    2. х917нт Сегодня, 10:57
      Цитата: Curious
      "мемуары" "неизвестного героя", неизвестно откуда взятые, но с соответствующим запахом.

      Может это поможет избавиться от запаха?

      х917нт
  10. Хаос Сегодня, 09:53
    Все, кто был на войне достойны медалей. ВСЕ !!!
    Хаос
Картина дня