Как «липовые» награды в Великую Отечественную получали

Ситуация, когда настоящих героев оставляют без боевых наград или награждают очень скромно, а персоны, приближенные к начальству и материальным ценностям, увешаны орденами и медалями как новогодняя елка игрушками, наверное, вечна как сама война.Неслучайно в царской армии родилась горькая шутка: «За что у вас «Владимир» с бантом – я был при штабе адъютантом». Знаменитый журналист Владимир Гиляровский в русско-турецкую войну 1877- 78 годов сражался в команде пластунов. В наше время их назвали бы спецназовцами. Пластуны не готовились для регулярных сражений в пехотном строю. Бесшумно подкрасться к турецкому посту, уничтожить его по возможности бесшумно, захватить пленного – «языка», выследить крадущуюся в русский тыл турецкую разведку - таковы были задачи пластунов, которые они успешно выполняли. Но настало время получать награды: «По взглядам начальства, это была какая-то полувойна. Это наши удальцы с огорчением узнали только тогда, когда нам за действительно боевые отличия прислали на пластунскую команду вместо георгиевских крестов серебряные медали на георгиевских лентах... На шестьдесят оставшихся в живых человек, почти за пять месяцев отчаянной боевой работы, за разгон шаек, за десятки взятых в плен и перебитых в схватках башибузуков, за наши потери ранеными и убитыми, нам прислали восемь медалей, которые мы распределили между особенно храбрыми...». Ветераны афганской и обеих чеченских войн могли бы рассказать множество похожих историй.И во время Великой Отечественной увы, не всегда награды находили истинных героев. Например, 7 июля 1944 года заместитель наркома обороны маршал Василевский подписал приказ о случаях неправильных награждений и злоупотреблений во 2-й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии. При проверке выяснились вопиющие факты.Был награжден орденом Красной Звезды П., бывший начальник АХЧ, «ничем не проявивший себя на работе, кроме подхалимства, и в боях не участвовавший». Бывший начальник штаба дивизии полковник Н. после награждения начальника АХЧ написал ему записку: «Я тебе обещал дать «Звездочку» — и дал, а ты обещал две банки горючего — и не даешь». Очень любопытно – о каком это «горючем» идет речь?Помощник начальника штаба по учету 5-го гвардейского воздушно-десантного полка старший лейтенант К. сам составлял на себя наградные листы и по ним был дважды награжден орденом Красной Звезды. Но К. слишком увлекся - когда в третий раз самопредставлялся к ордену Красной Звезды, он в реляции указал, что, якобы, спас боевое знамя полка, чего на самом деле не было.При этом он не только себя наградами обеспечивал, но и «нужных людей». К., например, обещал сапожнику С., что если он пошьет ему сапоги, то получит медаль «За боевые заслуги». В приказе было отмечено: «Правительственные награды работниками штаба обещались за отдельные услуги: за пошивку сапог, выдачу нового костюма, за выдачу горючего, за сожительство».Временно исполнявший должность начальника штаба дивизии майор П., по прибытии нового командира дивизии полковника Ч. подсунул ему на утверждение наградной материал на старшину С. — «недисциплинированного, грубого в обращении с офицерами и не имеющего вообще никаких боевых заслуг».Старшина С., узнав, что приказом командира дивизии он награжден не орденом, а медалью «За отвагу», заявил начальнику отделения кадров дивизии: «Можете ее взять себе, так как медаль мне не нужна».Чем это старшина С. был так полезен майору П., что мог позволить себе такую вопиющую наглость?При этом действительно отличившихся солдат и офицеров могли оставить без заслуженных наград. Не прошел наградной лист на гвардии лейтенанта Антипова И. Д., лично сбившего из винтовки самолет противника.Майор Г. наложил резолюцию: «Лучше изложить реляцию, осветить в ней ранее совершенные заслуги и подвиги». Не был награжден сержант Калинин И. М., который возглавил роту после ранения командира и пять раз водил ее в атаку. Резолюция была такова: «А где были офицеры, что ротой командовал сержант»? Мысль о том, что офицеры выбыли из строя из-за ранений или гибели майору Г. в голову не пришла.В приказе маршала Василевского были объявлены наказания за допущенные безобразия. Так, помощник начальника штаба по учету 5-го гвардейского воздушно-десантного полка старший лейтенант К. был отстранен от должности, понижен в звании до лейтенанта и назначен с понижением. Майор Г. сделался капитаном.Для того времени наказание особо строгим никак не назовешь, обошлось без заседания военного трибунала. А ведь старшему лейтенанту К., например, трижды представившему себя к ордену «Красной звезды», штрафной батальон мог бы помочь понять, какой ценой боевые награды настоящим воинам достаются.Разумеется, ни в коем случае не следует обобщать приведенные выше примеры и считать, что награды в Великую Отечественную методом старшего лейтенанта К. добывались. Большинство их обладателей были награждены за настоящие подвиги.Но, как говорится, имели место и такие безобразные факты. Советское командование за «липовые» награды и лишение заслуженных наград настоящих героев виновных в этом наказывало, хотя наказания могли бы быть и построже…